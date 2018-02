María: "Tengo la sensación de que alguien va a entrar en mi vida y la va a poner patas arriba"

Voz 1 00:00 me gustaría muchísimo hablaste de un señor del cual creo que me he enamorado como una quinceañera izquierda me gusta muchísimo que ver en Valencia pero que Salamanca como yo hice repente con el que tiene los mismos valores que yo sin duda porque hemos somos dos del baby boomers trajera hasta entonces de los mismos valores ir el mismo concepto del amor que esto tengo yo entonces esto parece algo mágico me gustan muchísimo todavía no lo he vista personalmente y ahora estoy con incertidumbre de que pasara cuando horneamos porque ahora todo idílico pero a lo mejor los vemos ignorados gusta nuestros no se come

Voz 2 00:49 aliento

Voz 1 00:50 está física todavía no se sabe es todavía no sé si físico porque como nos hemos visto pero hablamos mucho yo me hacía mucho con él un simpático a mi me lo parece todo que pasa que es genial ese luego se preocupa por mis hijos como saber qué para mí los fijos son muy importantes los porque por delante me encanta es que me parece que que ser educado con los valores que yo me gusta mucho aparte de que no se me intacta como como ven no se es muy lo veo muy varonil muy machote como se decía antes

Voz 2 01:30 entiendo María que sean conocidos

Voz 3 01:33 todo por la radio

Voz 1 01:35 a ese concibe muchísima gente pero

Voz 2 01:39 nunca me ha pasado nunca me ha pasado es la primera vez que siente algo así