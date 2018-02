Sánchez Arminio: "No creo que Competición acepte el escrito de LaLiga contra Piqué"

Voz 1 00:00 son las doce y diecisiete fundamentos en Canarias enseguida seguida estamos con la última hora del Valencia Barça pero precisamente hoy en Valencia ha habido reunión de árbitros ahí hemos visto a todos los árbitros

Voz 1375 00:17 los españoles que una de las reuniones habituales que suelen hacer pues para unificar criterios para ver qué tal está yendo la temporada pruebas físicas en algo habitual está por ahí nuestro Árbitro Iturralde González al Aíto muy buenas hola muy buenas noches esto es algo que tú hiciste de las temporadas que se hace habitualmente entre los colegiados

Voz 0514 00:34 eso es sí necesarias totalmente necesarias se hacen tres cuatro al año bueno hay que unificar criterios ver lo que está pasando lo que ha hecho mal y lo que es ha hecho bien y nada Nighy seguir trabajando los actores trabajan y mucho

Voz 1375 00:48 exactamente trabajan y mucho el IBI bien a veces equivocan claro que se vio como una semana que nos equivocamos todos cómo se van a equivocar los árbitros pero que no es nada excepcional que salga vitola ahí lo que os dicen es hoy tu posibilidad esta decisión igual tal no o esta otra así como seis tú pues mira no sé que no es eh

Voz 0514 01:03 es bueno después de los partidos ya te van te llaman y todo eso y luego un poquitín ese padre pues unificar criterios pues a ver diferentes tipo de jugadas ir todos por la misma línea no porque hoy pues si hacer grupo es está bien

Voz 1375 01:16 en qué te aparecía y te pregunto tu opinión lo bueno ya se ha centrado en Carrusel con Dani Garrido las contado que hay cierto malestar o bastante malestar en el mundo arbitral por lo que ha dicho lo ha anunciado la Liga no que primero acusó a Piqué de provocar los insultos de la afición del Espanyol y que a partir de ahora en la Liga presidida por Tebas dice que va a trasladar siempre las celebraciones ofensivas a competiciones de Sir lo que un árbitro no considere como una celebración ofensiva ahí estará el señor Tebas para decir bueno tú árbitro Nora considerar sufría pero yo si hice lo traslada competición eso ha sentado mal no

Voz 0514 01:51 a ver si tú eres árbitro día tío el reglamento te da unas herramientas y te da un poder de cuando hay unas acciones que tú considere que supone pues que que que que sean provocadoras hacia la grada el reglamento ya te da la potestad de amonestar al jugador en este caso Gil Manzano vio la acción para él no le pareció porque lleva siendo así eh quince veinte años no es un gesto es un gesto entre comillas normal no es un gesto se le considera el árbitro no te lo que tiene que considerar el presidente de la Liga o la Liga no es como si tú imagínate es que este estamos entrando en un terreno muy peligroso es decir este año ha habido jugadas que el reglamento te dice que el árbitro considerará Si hay un perjuicio ahí Temas de orden público cuando el jugador va a la grada para amonestar un amonestar hemos visto Caja Alilovic ayer no es el amonestó es palmas cuando metió el gol pero a Diego Costa así pero porque el reglamento te dice que es el árbitro claro ha venido a la Liga para decirle al árbitro o para hacer un informe no estos amarillas no no pasaría esto yo ya mi el único que me podrá decir técnicamente que estoy actuando

Voz 1375 02:57 será éste es tu jefe raro es el presidente y presidente que es el Victoriano Sánchez Arminio que será el que me dice

Voz 0514 03:03 Hereu que esto no es así que estás actuando mal

Voz 1375 03:06 pues ese presidente que era tu jefe Llanos tu jefe no eh haber es ha sido os debe coger in siempre DGB tras el jefe no no para mí después de tantos años Técnico de Árbitros educado me ha formado como persona madeja o vivir mi sueño es decir para mí Victoriano para mi ha sido mi padre deportivo sí un espejo donde mirar y seguirá siéndolo jefe aunque hayas discutido mucho con él y seguiremos se trata de estaba doce y veinte de la noche estatus jefe en sintonía del Larguero once y veinte en Canarias ahí estaba en Valencia Victoriano Sánchez Arminio presidente del Comité Técnico de Árbitros mira que se habla siempre de los árbitros ya querido estar el jefe de los árbitros en El Larguero de la SER Victoriano Sánchez Arminio buenas noches hola muy buenas noches sigue siendo el jefe Iturralde

Voz 2 03:52 pues la verdad es que bueno yo no voy a decir que sea su jefe pero sí que le tengo mucho aprecio porque ha estado muchos años lógicamente en el momento técnico como árbitro yo como presidente y le tengo una gran simpatía la prueba pruebas que todavía seguimos tendiendo es contacto no es una persona que pues como él bien ha dicho veces que pueda hoy hemos tenido nuestras cosas pero al final pienso que pensamos exactamente lo mismo no en lo que se en la adopción lo que la dirección de un encuentro no bueno

Voz 1375 04:28 qué tal ley del primer día en Valencia cómo han ido las pruebas primeras del primer día

Voz 2 04:32 pues bueno ha ido bien a las que demostró pequeño percance con algo lesionado

Voz 1375 04:39 no me digas el mundo ha pasado

Voz 2 04:41 vaya hombre que era pasado pues ha tenido un tirón como se suele decir el Lapiedra curtido agradezco y bueno pues no ha podido seguir ya las pruebas

Voz 1375 04:53 el otro gran eh victoriano que te parece que Tebas anuncie que a partir de ahora será la Liga quien traslade las celebraciones ofensivas a competición

Voz 0514 05:04 en caso de que no lo hagan los árbitros

Voz 2 05:08 no yo tengo que respetar lógicamente no quieren ser produciéndole la Liga aunque no lo comparta creo que para eso como bien ha dicho tú Ronaldo se halla en el campo que es el que tiene que ver el que viene te pongas Nos lo lógicamente los hechos ocurridos en el acta no y luego va el Comité de Competición no sé si el Comité de Competición le recibir va a recibir ese informe del CIBIR no lo sé pero lo que sí sé que el sí sirve recibe más lo hablado contigo historia no nada en absoluto

Voz 1375 05:43 estas Brel es que claro te vas veo un charco se pone las botas de agua IQS sentirá se tira de cabeza porque no tiene tiempo para presentarse a presidente del Gobierno sino pues algún día de esto se presentará también presidente de la Liga presidente que ahora quiere dirigir los árbitros también es curioso no porque además el vitoriano a mitad de temporada no porque claro el que escuche el oyente que escuche el la al fútbol no que que no está escucha cuando dice bueno pero vamos a ver a manda mandan los árbitros Victoriano Sánchez Arminio o manda Tebas

Voz 2 06:14 no cabe duda que van al Comité Técnico eso está clarísimo no es a dedo que te lo puedo decir no no lógicamente es el presidente de la Liga y lógicamente bueno pues es tiene su manera de expresarse no que insisto uno hay un reglamento ya hay un reglamento sancionador que es el que tiene que actuar no

Voz 1375 06:35 es que sería digamos peligroso en cierto modo real arbitrar no rehabilitarlo que el árbitro entiende que un gesto puede no ser ofensivo y que la Liga se lo mandé a competición digamos que eso es real arbitrar el partido por parte de la Liga no

Voz 2 06:47 sin duda que a nosotros lógicamente como hecho de dardos no nos gusta pero esto en fin como como cuerpo cada más que somos muy digamos que aceptamos estas manifestaciones aunque no vemos pero en fin creo que eso no creo que no está acertado no

Voz 1375 07:11 ha dicho la Liga acusa a Piqué de provocar los insultos de la afición de español e hice lo traslada competición Si hubiera sanción de competición que no lo sé no existe si tú tendrás noticias vitoriano pero si hubiera sanción perdón

Voz 2 07:25 no creo que el comité decidió no acepta lógicamente pre pienso yo Navas que afecta lógicamente no escrito una adapta no de un partido no lo que ocurrió nuestra no juego no sé si el comité aceptará lógicamente a otras injerencias no lo creo veremos a ver

Voz 1375 07:44 no quiero creer o no creer competición acepte el escrito de la Liga claro es que lo ahí te iba a que digo sí sí competición aceptara el escrito de la Liga sancionan a Piqué entonces os tocaría sancionar al árbitro porque sería un error técnico según la Liga

Voz 0514 08:00 no

Voz 2 08:01 sí pues lógicamente sería así

Voz 1375 08:04 lo que sí claro es si justo era claro ahora la Liga les manda el escrito Iturralde no hará la Liga alemana Regional competición Competición sanciona a Piqué claro el jefe de los servicios tiene que sancionar al árbitro porque es un error técnico todo porque te vas lo ha mandado en un escrito

Voz 0514 08:18 sí lo es que es que es es que es abrir un melón muy muy peligroso e suele decir es querer jugar a ser árbitro el árbitro es el único es jugar a ser todos no no el árbitro fíjate está aquí el presidente lo sabe ni el presidente de los árbitros tiene el poder que tiene un árbitros noventa minutos los Lumbrales minutos el reglamento le dice al árbitro que él es el único que puede decidir si un gesto ese ofensivos y otro gesto Hermes ofensivo otra cosa es que es empiece a hacer un montón de gestos ya te digo yo que he estado mucho tiempo hay claro el Comité Técnico de Árbitros ese pues ve todos los partidos puede deciden verán oye vamos a acabar esto pero vamos acabarlo bien vamos a trasladar a todos los clubs en este tipo de gesto no sé hacer vamos a trasladar a la a la opinión pública va a empezar a hacer desde la primera jornada lo que no se puede hacer es en la jornada

Voz 1375 09:07 los tres ó veintidós veintitrés

Voz 0514 09:10 no vamos a sancionar este gesto no no no señor a ver a ver a ver que esto todo lleva un proceso es decir hasta ahora no se ha hecho pues porque hasta ahora ha considerado pues su gesto más sin más que crea confusión pero ahí está el reglamento

Voz 1375 09:24 bueno también estaría bien que la rica que la Liga le trasladará a competición por ejemplo ya puestos a trasladar cosas que trasladará a los insultos que oyen los árbitros también en los estadios que también habrá algunos no

Voz 2 09:36 sí es mucha crema

Voz 1375 09:38 no es decir en todos los parecerlo no y tú si hay insultos al jugador mire

Voz 0514 09:43 es que en todos los informes que ha hecho la liga de insultos ha pedido en unas cuatrocientas personas yo te digo ya no como árbitro hay árbitros asistentes que si supieses Si supiese la gente lo que tiene que aguantar les vejan les humillan durante noventa minutos no he visto ni una palabra ni una sola palabra diciendo que se insulta a los asistentes ni a los árbitros que pasa no nos llamamos Piqué no jugó en el Barça pero somos personas e también de nuestras familias e Hinault duró sólo en un campo eh

Voz 3 10:14 en todos los campos de España voy noventa minutos pues nada es el el nuevo

Voz 1375 10:21 el modus operandi de la liga en este caso aunque me quedo con el titular que nos ha dado Sánchez Arminio que cree es su opinión lo ha dicho aquí en el larguero que Competición no va a a hacer demasiado caso a ese escrito de la Liga y por tanto no habrá sanción a Piqué sobre el tema del bar de pregunto y lo dejamos que vaya

Voz 4 10:37 a descansar todo preparado para para la temporada que viene no tendremos Bar Sánchez Arminio

Voz 2 10:43 pues para ellos nosotros estamos trabajando y bueno yo espero y deseo que podamos empezar ya la temporada que viene con el bar no pero que nadie se crea que porque entre guardia todo solucionado eh totalmente lo que está ocurriendo en otros países bueno pues vamos a ver también lo que pasa en todo el mundo y eso también a nosotros pues bueno pues unas guías a seguir muy grande que viene en el Vall en España no está claro pero una repartan

Voz 1375 11:12 sí pero está claro Sánchez Arminio quién va a ser la persona que lidere ese proyecto el que se llama ahora que queda más bonito del bar en España

Voz 2 11:20 sí bueno la persona traemos pero bueno hasta que uno firma un contrato con el visto bueno pues lógicamente no podemos decir el nombre no sería Velasco Carballo no se firma el contrato ahí lo tienen alguien con cronológicamente lógicamente con las que me puedan hablar pues supongo que supongo que sean así

Voz 1375 11:41 la Liga aceptaría que fuera Velasco Carballo o propone

Voz 4 11:43 otra persona

Voz 2 11:45 no nada el esta es una herramienta del Comité técnico que por lo tanto a quien tiene que Esquerra es el Comité técnico esto no quiere decir que la diga pueda llevar otras facetas como la lo que nosotros lógicamente antes del mundo eso iba pues que sea un miembro de la Liga en pueda llevar eso no

Voz 1375 12:04 la económica en los con

Voz 2 12:06 tratos no

Voz 1375 12:07 en El Aaiún nombre del que hemos hablado mucho en las últimas semanas en El Larguero aprovechando que tenemos aquí le pregunto cree usted que el error de Iglesias Villanueva en Mestalla el gol famoso de Messi que no se dio

Voz 3 12:19 es un error

Voz 1375 12:22 admisible para un árbitro de Primera con bar au sin bar

Voz 2 12:26 no es un error y los cabemos de que es un honor pero el en hubiesen hecho nada porque igual hubiese hecho algo Si el fuera de juego termina en gol pero él se fueron una falta por lo tanto no se fueron a que vocación acabe duda

Voz 1375 12:44 equivocación y ya está y luego

Voz 2 12:47 como bicho nosotros tenemos no

Voz 1375 12:51 como perdón sin embargo no

Voz 2 12:53 no no es jueces de línea del mundo hoy también hay una jugada al primer los del Sevilla eh que algunos es también dice que estar para lo bueno cuando en juego estaba bien situado dicen que estaba mal situado no que algunos medios de comunicación no bueno yo pienso que siempre se va buscando lo negativo no no cabe duda que la seguridad entendemos lo conozco en el mundo

Voz 1375 13:21 lo confirme ese sentido a David es que se equivoca como dice Sánchez Arminio tenemos lo mejor es la línea del mundo Love no yo lo digo ya todas las instalaciones de esas hoy no dice aquí en el larguero le preocupa quién sea el futuro presidente de la Federación

Voz 2 13:38 no nada ha vuelto a hablar con Villar sí claro cómo no cuando Jurado porque porque creo que la de buena amistad con él esto no lo voy a perder como he dicho más de una vez hasta que los jueces no diga lo que tenga que decir para mí no cuando digan los jueces inteligente algo pues toma no tomaré oye otra cosa de momento creo que no soy yo quién Draghi parda que judicial al presidente de la Fundación algo

Voz 1375 14:12 le preocupa que una persona sí sí

Voz 2 14:15 eso jueces real si es si efectivamente ha cometido o no ha cometido errores

Voz 1375 14:20 le preocupa que venga una persona de cero de Nueva así que no tenga la relación que usted tenía con Villar y que todo el estamento arbitral que ahora mismo está bajo su mandato se pueda tambalear

Voz 2 14:32 no ya lógicamente sí que me preocupa que se que que venga una persona que no les gusta la metraje con que no ayude a la tu traje como lo es como lo ha hecho Ángel María Villar ha ayudado al hace todo lo que te digo nada concebido no bueno pues tendremos el nivel que tenemos un altar que espero y deseo que el árbitro luego pues bueno tenga también esa esa es inviable que apoye totalmente al estamento arbitral no

Voz 1375 15:02 no sería le sería o Iturralde un buen sucesor suyo

Voz 0514 15:07 ganó villano bolso yo creo que sí

Voz 2 15:09 yo creo que sería un buen profesor no finalmente saben movimiento permitir poner el genio que tiene yo creo que sería muy difícil

Voz 1375 15:18 bueno tiene una mala leche tiene un genio que ya está a tiro estamos aquí lo estamos calmando

Voz 2 15:26 mira es sin embargo es un nombre que bueno pues está ahí cuando tiene que decir el pan al pan el vino vino ya es decir es es un hombre que además pues eso es respetuoso con el estamento arbitral lo que queremos nosotros aceptamos que pueda decir sí sí el altos acertó no acertó pero eso a otras cosas más graves no no creo que hay algunos que que van por esa línea él no es un hombre que bueno pusieron esto en ese sentido es que dice que esto Nancy unas dice el porque eso es lo bueno no te queda dar razones para para decir por qué lo pitó o no lo pitó o no

Voz 1375 16:07 así me gusta que escuche usted Carrusel y las explicaciones atentamente de de de de Iturralde González y luego en El Larguero que también las que también Lauda vitoriano le agradezco mucho que haya estado en El Larguero que hasta ahora no es habitual doce y treinta ellos casi directo desde Valencia que por favor Iturralde

Voz 0514 16:24 no voy a hacerlo puede hacer de reportero presi cuando vas a conseguir bandas a seguir que quiten esa ley de bajar dos siempre volver a veces se perjudica porque igual los que dos que vuelvan a subir son peor que los dos que van a bajar

Voz 2 16:40 sí estoy de acuerdo contigo no cabe duda de que así es pero la ley está ahí había que cambiarla no venga me daba como hay que cambiarla ya también en que los árbitros ya que son profesionales haya me tenga unas hubiera sociedad para el futuro de ellos todavía hay muchas cosas que que que realizan dentro del arbitraje no

Voz 1375 17:00 en el fútbol que todavía no

Voz 2 17:03 no estamos usando al cien por cien que debemos de usarla tanto de que de otra vida allí hay trabajo realizar para mejorar más todavía

Voz 0514 17:12 y si no la última pregunta mira que yo he sido que que estaba la contrato ya en las últimas elecciones eh te ves con fuerzas

Voz 2 17:21 sí cómo no llamé que es algo que ha faltado mientras yo tenga vitalidad no y cómo me encuentro bien no tengo ninguna pega no aunque soy consciente de que bueno pues también no sería malo que vendría una nueva generación no con más fuerza con más todo no

Voz 1375 17:41 porque estás que también no

Voz 2 17:43 esta renovar no no sólo a los árbitros también a los directivos no