Moha Ramos: "Estoy muy agradecido por el cariño de todos los del primer equipo"

Voz 1 00:00 hola buenas qué tal enhorabuena aporte Erazo muchísimas gracias has metido ahí ha

Voz 2 00:06 a tope de todo lo que había que meter en la tanda de penaltis para parar tres nada más y nada menos que que al rival hoy no

Voz 3 00:13 sí la verdad que que muy contento eh

Voz 2 00:17 oye cuéntame cuéntale a los oyentes de El Larguero moja como es ese estadio donde juega el Real Madrid juvenil donde había treinta y cinco mil aficionados se ha llenado hasta arriba no

Voz 3 00:28 sí la verdad es que la verdad no vale hace una locura desde dentro hasta fuera a muy moderno la gente también animándolos ambos el principio el estadio enorme la verdad conmigo sabes que ahí que bueno también fenomenales sí

Voz 2 00:44 sabes que ahí es donde va estar España lo sabéis no que va a estar viviendo viviendo en el Mundial no jugando en ese estadio no va a jugar España pero is esa va a ser la Casa de la selección española es el estadio más moderno en el que has estado

Voz 3 00:56 sí justamente ayer entrenamos incluso en la Ciudad Deportiva donde la lesión y ahí es impresionante esa increíble todo la verdad muy muy igual apuntó que bien yo

Voz 2 01:09 pues nada pues en ese escenario tan espectacular del que ya hablaremos más cuando esté la selección española hoy el protagonista ha sido moja que es el el portero del Real Madrid juvenil y se ha metido para octavos de final de la de la Judy eliminando a ganando al al el Krasnodar como te has preparado mentalmente para esa tanda de penaltis estabas tranquilo tenías claro que tenías que hacer como has ido

Voz 3 01:32 sí cuando ha llegado el momento de del pitido final ya sabíamos que íbamos a penaltis pues desde el principio me he sentido super tranquilo y también el apoyo de me también el entrenador como el cuerpo técnico y a mis compañeros pues han hecho que que yo me siento más cómodo dentro oí y mentalizado para para pagar algo en su momento para todos los que pudiese de

Voz 1 01:56 mire yo no voy te das tomo al pie de la letra para todos los has podido que quería dicho Guti que al acabar que te he dicho Guti

Voz 3 02:04 nada la verdad es que contento me dio un abrazo doy y me dijo que que muy grande el trabajo oí que siguiéramos así que está en el camino a seguir todos adelante

Voz 2 02:13 alguna vez había parado tres penaltis en una tanda

Voz 3 02:16 la verdad que que te dejan Si seguido no es la primera vez que hemos sufrido algo así tenemos que no aspira a la UE

Voz 2 02:23 te habrá manda algún mensaje alguno de los veteranos o no

Voz 3 02:28 sí me han felicitado todos mi compañeros de del primer equipo en familia mis amigos así que súper contento

Voz 2 02:35 el mensaje que mensajes o no

Voz 3 02:37 sí todos esto desde el primer hasta el último esta decidieron no

Voz 1 02:46 es que ni BG Annie Courtois Dani Kepa ninguno de estos que suena todos los días portero fue el Madrid no

Voz 3 02:51 nada mis compañeros Keylor la plantilla del primer equipo del Madrid mis compañeros del juvenil

Voz 2 02:57 con lo buenos porteros que hay en en Madrid como tú cómo se pone el Madrid a buscar porteros Keylor está pasando fíjate cómo estás parando tú hay portero para rato

Voz 3 03:04 la sinceramente me he cometido no no es ninguno eso yo estoy externo a todo eso yo sólo trabajo todos los días al máximo oí aprendo cada día con

Voz 1 03:15 con lo mejor pues ya sabes lo que tienes que hacer moja a seguir con esa con esa gran progresión ahí

Voz 2 03:20 quién te gustaría tocar que te tocara en el sorteo moja

Voz 3 03:24 no no es sinceramente se nada igual nosotros vamos a recibir a a cada equipo con las máximas ganas ilusión posible si ya darlo os el desde el primer minuto hasta el final como ha sido

Voz 2 03:36 pues nada moja oye ya al margen de lo que te decía antes quién te parece a ti mejor portero en quién te fijas al margen de los nombres que te daba antes quién ha sido un poco tu referencia

Voz 3 03:46 a día de hoy estoy viviendo una experiencia muy bonita con el primer equipo oí intento aprender de Keylor de Kiko de lucrado a lo máximo posible ahí la verdad que estoy súper agradecido por el cariño que Campello conmigo de la manera que me han acogido oí he Zidane también ha estado ahí conmigo señal Dome y la verdad es que super contento por poder vivir todo esto ir ya así de esta manera puedes poder ayudar a mi equipo que dejó unirlo en todo lo posible

Voz 2 04:15 pues nada esta entrevista la guardamos para dentro de unos años hoy moja es noticia en Krasnodar diecisiete años tiene el portero el juvenil del Real Madrid que entrenar también y que va con el primer equipo y seguro que va a continuar con esa progresión porque tiene tiene pinta de ser porte Erazo y hoy lo ha vuelto a demostrar que vaya muy bien gracias por estar en la serie en El Larguero moja que enhorabuena