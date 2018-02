Suso: "Algún día me gustaría volver a España"

Voz 0475 00:00 me voy a marchar a Milán en Italia está esperándonos un futbolista que está haciendo una temporada espectacular del que no nos olvidamos bueno no nos olvidamos nosotros ni se olvida la afición sobre todo la del Milan ni se olvida Julen Lopetegui está por ahí ahora mismo Suso Jesús Joaquín Fernández hola Suso son muy buenas hola buena cómo estás hombre cómo te va la vida por Italia

Voz 0913 00:21 bien bien la verdad que Sevilla

Voz 0475 00:24 Milanés bonita no una ciudad no sólo Ejido mal para vivir ahí no

Voz 0913 00:28 sí la verdad la verdad que si no que a lo mejor no no hay una ciudad que tenga tantas cosas para ver pero así que bueno que tiene vida y que que sí que está bastante bien

Voz 0475 00:41 para jugar también no cuarta temporada

Voz 0913 00:44 sí la verdad que sí que que bueno que desde el primer día que llegue nada más llegar a saber que que es un club grande y que bueno que que ese aire de club grande como antes había estado también en el Liverpool pues pues se respira que sí que bonito

Voz 0475 01:02 sin embargo no está yendo todo como se esperaba a principio de temporada no no sé si ha cambiado para bien puso pero pero a pesar de tu buena actuación que hablamos de lo que estás haciendo bueno el equipo pero estáis haya diez puntos de los puestos de Champions no a pesar de toda la inversión de verano octavos en la Serie A fuera de puestos europeos que le está pasando este este año al equipo uso

Voz 0913 01:25 que que al principio del año la Lomce generó mucha ilusión con todo lo nuevo fichaje de imagen y yo creo que que cuando empezamos la creo que lo primero es el primer partido fue contra protones cuatro uno tres uno la verdad que que iba todo bastante bien el siguiente partido la Lazio perdimos y bueno a partir de ahí cambiamos y Chema empezaron a venir perdí un poco confía en que el partir ahí pues pues un poco mal no sé en que lo de tonto jugadores nunca la mayor caída como viene a lo mejor sí que un poco más difícil

Voz 1 02:05 no pero bueno ya que tampoco hubo una excusa hay uno que ahora con Gattuso sí que estamos un poco mejor

Voz 0475 02:11 qué tal Gat qué tal Gattuso como entrenador como es que destacaría

Voz 0913 02:15 no yo creo que la intención Olano que limita todo y al cabo yo siempre digo que se parece como un huevo como jugador no porque hay sabe sabe que él es así de verdad que que bueno

Voz 1 02:29 lo hace corazón y bueno creo que es los entrenamientos sí que son bastante bueno

Voz 0475 02:34 esta semana hay competición no hay Copa no hay no hay nada está un poco de de descanso aprovechando también para para coger fuerzas para lo que viene el fin de semana después de un golazo que no sé cuántas veces has visto repetido desde XXXV metros valla zambombazo que Pegaso

Voz 0913 02:49 sí sí que bueno que fuma

Voz 2 02:52 por eso es muy bonito no

Voz 0913 02:55 que lo bueno un sabor amargo porque al final no empatara no sí sí que hubiera sido muy bonito sino dirá muy dio a los tres puntos

Voz 0475 03:04 el mejor que es metió en el Milan

Voz 0913 03:06 sí yo creo que si no también dije que que metí uno Nápoles que bueno que también fue también fue bonito no pero sí que es verdad que esto fue bastante lejos y la pelota dentro de lo perfecta

Voz 0475 03:19 oye de quién se aprende más ya sé que vas a decir que de todos pero de un veterano como Bonicheti o de un joven como donar Uma

Voz 0913 03:29 bueno yo creo que que bueno si campeón no aquí en Italia bueno

Voz 2 03:35 la verdad es que sea como símbolo lema

Voz 0913 03:38 yo creo que que bueno que jugadores como él que siempre sorprende no pero sí que es verdad que que lo equipo grande cada uno no aportan su granito de arena de verdad que te gusta verla cosa buena estoy te fijas todo pueden donar un machito bueno sí que para la edad que tiene pues es un superdotado no yo siempre lo digo que que por la edad que tiene y hacer lo que hace pues bastante bueno ahora tiene que seguir que que bueno que son los más difícil cuando eres joven pues a lo mejor te deja un poquito

Voz 0475 04:08 sí bueno yo creo que eso es lo malo tú formas parte de una generación donde estaban también en esa

Voz 3 04:15 sub diecinueve española que que conquistó el título de campeón de Europa con Lopetegui en el banquillo ir donde estaba también estaba is además de desuso Kepa portero del Athletic Deulofeu Jesé Alcácer de de fíjate qué generación sigue manteniendo contacto con alguno de ellos se pierde ya sin estar juntos en la selección

Voz 2 04:34 no hablo hablo bastante ahora

Voz 0913 04:36 o lo que es el primero bueno tuve con él hace poco la selección cuando lo feo habló mucho porque aquí cuando estuvimos en el Milan ahora que él estaba oculto en el mercado sabía yo lo vez estuvimos hablando varias veces ahí sí que sí que bueno que era una quinta bastante bonita que después de jugamos el Mundial sub veinte que perdimos la final ya que ahora que vemos aquí bastante bonita

Voz 0475 05:01 Nos pudiera haber dado nos podrías haber dado alguna primicia tú esta este mercado de invierno llegamos a preguntar qué te he dicho que para que te ha dicho Deulofeu alguna primicia no Xavier Tondo

Voz 0913 05:10 la verdad yo no no no no

Voz 1 05:12 el que habla es mucho

Voz 0475 05:16 no son los que basado los que va suelta

Voz 1 05:18 quién hacerlo López pregunta

Voz 0475 05:22 hoy el caso es que Lopetegui sigue confiando en ti no te pierde de vista a pesar de que fue tu entrenador en la sub diecinueve y el catorce de noviembre te llamo debutante con la roja con la absoluta jugando contra Rusia en ese momento que sentiste Suso

Voz 0913 05:36 no bueno se me había que algo no

Voz 2 05:38 se con esa cosilla Marga no

Voz 0913 05:40 la primera vez que que me convocó que no pudo ocultar no que es verdad que que por una parte estaba muy contento porque era la primera vez pero por otro me quedo con esta cosillas sabes de de jugar no que va quiere jugar no en sí que es verdad que que cuando fuimos allí en Rusia ahí vi que iba a jugar titulada pues imagínate no es de las pocas veces que me he puesto nervioso porque

Voz 0475 06:03 que si tú no te pone nervioso nunca

Voz 0913 06:07 por eso y aparte no soy una persona que sabe que ya no se me puse nervioso porque era una cosa que llevaba esperando mucho tiempo porque tenía que tengo muchas ganas

Voz 0475 06:19 oye hay alguna noche ha soñado con ir al Mundial o lo ves muy lejano

Voz 0913 06:24 hombre yo todos los días me acuesto partidos no entrando pensando en eso no en intenta hacerlo lo mejor posible hay que suelen tener ponen lo ponen los con el usted es lo más difícil

Voz 0475 06:42 te gustaría alguna vez volverá a la Liga española porque te has tenido que buscar la vida siempre fuera no como que aquí te ha faltado un no sé si esa suerte esa confianza esa continuidad te gustaría algún día volver por la puerta grande a la liga española

Voz 0913 06:56 hombre sí que de verdad que tu país hay

Voz 5 07:00 a lo mejor he

Voz 0913 07:03 no sé si tardado más tiempo pero siempre te termina tirando no creo que que tu casa que hay bueno yo creo que que si no sí que es verdad que llevo mucho tiempo fuera y me encuentro muy agusto también cuando voy a España sea de vacaciones no a casa también estoy más tranquilo la gente no no están Afrin saben tu fue por eso por esa razón sí que sí que me gustaría seguir fuera pero siempre te digo volverá casos siempre bonito

Voz 0475 07:32 por ejemplo volver al Cádiz en primera no estaría mal no hombre que no estaría tan ahí están ahí peleando ahí segundos ahora mismo pero bueno vamos a la verdad es que siempre están a ver sí sí exactamente tú lo has dicho siempre estar ahí vamos a ver si al final dar el último paso se oye la última ávido mucho vacile con los italianos cuando se quedaron fuera de del Mundial ahí en tu club

Voz 2 07:53 no no cuando se quedaron fuera no cuando le ganamos no el verdad

Voz 0913 07:58 pero estaba yo ahí no hay giro o cuando cuando oye que toda la semana había que darle haya quedado por encima no es que fuera un partido igualado que ha que que hicimos un partidazo

Voz 0475 08:13 sí sí les viene muy bien

Voz 0913 08:16 eso ya después del Mundial que se queden fuera no que eso no me gustaría que les a nadie está claro que una ocasión especial que es muy bonita que después cuando dejar full poco después te acuerdas esos momento igual que que hay que tener

Voz 1 08:30 con esos pues pues nada Suso

Voz 0913 08:33 la madrugada sonó tienes entrenamiento pronto si por la mañana por la mañana a todos

Voz 0475 08:39 tan pronto no te pilla muy lejos de la ciudad deportiva

Voz 0913 08:42 un poco sí un poco sí está cincuenta kilómetros

Voz 0475 08:45 joe que hay mucho atasco como en Madrid

Voz 0913 08:47 nada es toda la autovía esta autovía que yo no he estado bueno bueno es nada