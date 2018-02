La resaca del Super Bowl

Voz 1 00:00 una cuarto de la mañana dejamos a uso hoy no vamos con Ponce qué es

Voz 1025 00:05 más o menos lo mismo hola por siete muy buenas no sólo habrá no ahora hago lo que me meto me cambiando el sueño oye enhorabuena por ese enhorabuena pues que escuché hasta las cuatro y veinte de la mañana cuando tú estabas diciendo era yo era yo porque me mira yo más mundo digo King era yo el que veía Movistar Plus y escuchaba en la fiesta de la SER cuando decías como empate ni haya prorroga hasta las cinco de la mañana aquí ya nos tocó algún año Cavero en mayo yo de verdad ahí dije además la otra cosa que no quería les digo como remontes ahora los Patriots me voy yo yo ya había visto eso antes pero fíjate al gran partido al final y el destino que cruel no Tom Brady el hombre de las finales que tierra ese último balón y que se acabó el cuento se acabó el cuento sí lo que pasa es que ni ni cambia ni se acaba el ciclo ni han terminado con los Patriots fíjate que hoy me está viendo que obtienen sabía para el año que viene a pesar de que lo siguen son los campeones ponen de de favoritos el año que viene ya a los Patriots tres sea es la es la bomba pues sí porque este equipo es indestructible aunque contaremos aunque Mario Torrejón también de contará muchas gracias por cierto que como siempre a sabes eh en Filadelfia se montó la mundial vaya no están acostumbradas a celebrar porque la primera supongo que ganan hola Mario Torrejón era muy buena hola adiós locura no a él

Voz 1501 01:34 José que Philadelphia es una ciudad especialmente conflictiva para la que incluso para las alegrías y las penas

Voz 1025 01:39 cuando el equipo no va bien o cuando no gana algo bien a mí

Voz 1501 01:43 pasa lo mismo a es una ciudad que se ata los machos cuando hay un evento deportivo de esta magnitud porque la celebraciones son Salvà

Voz 1025 01:48 se da miedito dan miedito hice confirmó dos otros veníamos contando y luego andamos en hemos contaba en otros espacios de la Ser de que al final en una Super Bowl bastante antipática porque a pesar de que la gente prefería que en los Eagles sabes que son los dos equipos que peor caen de la Liga los unos por los otros por macarras que sólo si vaya hombre caro y eso se ha notado porque al final han tenido unos ciento ciento tres punto cuatro para ser exactos ciento cuatro millones de audiencia que es menos que el año pasado que estaba más cerca de los ciento trece millones Ike está dentro del top nueve de de menores en una Super Bowl hizo que paran mi partido jugado bombardeada los más bonitos de con diferente ya de toda la vida vamos me voy a acostumbrar a verla a su propia verla al final me vais enganchar en Cuba muy bien eh estuvo muy bien ponte ahí el podcast de cien yardas hoy ya lo hemos colgado del podcast aprenderán un poquito más que ya sabes mucho porque se te va pegando por ósmosis de habla de que habla por ejemplo es decir que que

Voz 1501 02:55 la NFL de consumo relativamente fácil cuando ya te gusta entiendes las reglas disfrutó de un partido es la temporada

Voz 1025 03:02 Tessio claro es verdad porque son seis meses pero esta vez cinco meses seis claro con con los guantazos que sean es que es imposible aguantó aquí de que habéis habla hoy en el en el podcast de cien yardas pues descargue que encuentran pues mira hemos habrá un poco de qué va a pasar realmente con todo lo que se está hablando y me estoy dando el guión que ya tenía Mario Torrejón que bueno no pasa nada dar nada pero de que si no Gronkowski Breivik que aunque ya os digo es el que le robó el balón a Tom Brady yo esto no es el ochenta y siete el de los padres más tengo que ver tengo que eso sí hace falta estudiar plantea pero es que si a todos esos cincuenta por plantilla eso hacía compras cara tan dura tienes que esto se jubilando no el cambio del coordinador de el ataque que si a los Cosi se queda finalmente a los Patriots bueno pues hablamos de historia así hablamos también de Justin Timberlake de la que montó porque hay mucha gente que sabes que ha criticado la actuación por la voz de descanso a mil actuación me gustó pero me gustó mucho el espectáculo aparte que anda muy bien para usted en el descanso de la Super Bowl es como el que presentar los Goya Esteban a forrar el puerto es algo que

Voz 1501 04:18 ya mes Bruce Springsteen que fue casi unánime claro os pongo cuál cuál fue el de Lady Gaga o no

Voz 1025 04:24 ya si ya el año anterior que también estuvo Bruno Mars y Coldplay con ICS

Voz 2 04:32 no fue claro le cayó todo a Coldplay porque Bruno Mars exhibió antes estuvieron

Voz 1025 04:36 pues entonces eso da brincos haya bailado déjame que dé un salto cualitativo joven sólo tenemos presos que lo sepa se porque este año lo repiten que es que se ha cortado a hola hola perdón ahora que digo pues era que que Dios me ha castigado que comparar con los Goya tiene delito no porque esos con los Goya bueno esté ya yo no quería yo decir nada hay unos cuantos años no ha dicho que hay polémica siempre en los dos sitios no pero este año vamos pero con hacéis

Voz 1501 05:06 cuenta Posey lo dejemos en la la trasmisión de Carrusel del chaval que empezaban subió las escaleras Justin Timberlake y hubo un chaval que se hizo un selfie con él Justin Timberlake estuvo a su lado hoy pero el chico es verdad cuando completamente ya estaba bueno bueno estaba alguna cara flipado echaba hizo la foto que mirando Twitter San subió y pasaba completamente ya es Inditex lo único que quería era que hizo eso tan viral que incluso en los programas de de lo de mañana se de de la televisión americana le han llevado para que estén te voy a acoger cosa tuve

Voz 1025 05:35 la tentación y lo hice

Voz 1501 05:37 me fui al chaval asegura

Voz 1025 05:39 cuenta de Instagram sí que te pronto pasó de los debía tener veinte seguidores que eran los amiguetes del cole a no sé cuantos miles porque él enseguida claro pero es que colgó los Self súper los porque el chaval tienda cada de que me está pasando Flip eso sí osea que este tío ha parado de verdad a mi lado tremenda el de hoy Sombreidi siguen dos mil dieciocho sí sí sí sí no vale bueno no se jubila sabes que tiene en un lío montado con con Belli chico adelantábamos muy gordo porque Bale tiene un médico que se llama Guerrero que es medio argentino que es el que hace toda la alimentación esta especial para que el niño él quiere jubilarse con cuarenta y cinco años y no sé si desea lograr ese era mi sueño de ella bueno yo yo estoy ha puesto a mi nombre y ya voy tres pasado claro yo voy a ir voy a estar como él porque yo ya tengo ahora charla que por muchos años más cincuenta tengo cincuenta cada muchas que si Dios quiere

Voz 1501 06:48 eso está pensando que lo está haciendo en depósitos Gronkowski que habrá que no tuvo una buena noche pero no que tuviera una mala actuación que no tuvo una mala ni mucho menos pero cuando llegó a casa cuando llego a casa cuando llamó a casa a su según la empresa de seguridad Le habían entrado a robar durante la Super Bowl estaban Minnesota esperando hicieron

Voz 1025 07:06 Amón quedaba es jugar a su señoría aprovechen para toda la familia

Voz 1501 07:09 por supuesto en Minnesota y le robaron ir de cuenta no noquear más muchos más detalles la policía pero cuenta que reventaron varias cajas fuertes y que sea on también armas

Voz 1025 07:17 de la sabéis es el lío que tiene más grande ese ese es el lío que siempre tienes en Estados Unidos si tienen armas en casa y lo primero que te pregunto a la policía que si te han robado una pregunta no soy esto culto en esto esté aquí es una de las estrellas de la su pero sí bueno es una además son vendes más grandes estrellas lo digo porque a arrabales

Voz 1501 07:38 su casa y tienen varias cajas fuertes habéis dicho es que por poca estrella que seas tiene mucha pasta si juegas en la NFL

Voz 1025 07:46 claro se anuló pero no en la caja fuerte varias cajas fuertes que allí había tela no Adén no pero escúchame que hay una cosa importante una de esas cajas seguro era de armas porque sabes que te hacen guardar las armas joyas y con cajas de seguridad osea que eso es lo que es probable que que éste sea otro de los locos que en unidad y que tuviera en casa como para empezar el sus sólo la tercera guerra mundial mal mía esto hay mucho y bueno ahí Madryn resaca de la Super Bowl pero también en cuenta lo que se ve lo que escucha porque todo vamos a llevar y te lo va a llevar Mario Torrejón en la famosa película famosa en casa de Mario Torrejón no correcto tren a París no pero espérate a ver primero primero vamos a empezar con la música es empezar por la música

Voz 1501 08:37 el rapero Drake Nos vuelve a aburrir una semana más

Voz 1025 08:40 no hacemos esto si no merecemos pero es que la semana

Voz 1501 08:43 pasada Ponce entró directamente al número uno del Hot cien de Billboard

Voz 1025 08:46 es decir si me gusta si enserio pues bien lo tiene

Voz 1501 08:51 caña bien España en verano así no tanto por como podía haberlo no sé pero a veces es bueno pues una semana pasaba algunos permita también llevo

Voz 1025 08:59 toda la semana pasara directo al número uno Espe gags plan de nuestra ciudad

Voz 1 09:08 el caso es este

Voz 3 09:20 a mí me mola y lo digo con la mañana te lo ponen como si yo yo de verano estoy que lo está a la juventud en Estados Unidos que que está reviviendo el rap amiga es una música muy envía Hinojosa así hasta los tres minutos y medio cuatro minutos

Voz 1025 09:40 es así no hay prisa vamos Carreño Levante echar de casa cualquier mañana esta así que aprovechando que tenemos en el informativo de La Sexta caray bueno pues nada por poner a Drake me aprovechando que tenía

Voz 1501 09:53 los tiempo icono pero que creo con constatar que somos muy viejo unos U2 y su nuevo disco se llama Son of Speed pero tío no está entre los cien primeros de la lista ha sido no están eso es capaz de meterte entre los cien primeros posee algo está pasando aquí a se le apaga y vámonos de ellos no

Voz 2 10:12 hoy me preocupa que me preocupo y me voy con Tom Breivik pacas de Atón brindis de va a quedar pero

Voz 1501 10:16 hola va vamos a escuchar aunque sea de fondo del el último en el que además mira escucha mola porque entre los cien primeros no lo puedo entender cuando además en Madrid ha agotado dos Palacio de los Deportes pues han seguido en cincuenta minutos no entrado que yo me quiera suelen traga si te has

Voz 1025 10:36 hacemos un llamamiento sobre que Mario Torrejón importa pagar un dineral por la entrada pero se acaba antes la paciencia bueno pasamos de la película se llama quince diecisiete tren a París perdón vejado el quince de disidentes es verdad

Voz 4 10:57 borrico nada gracias

Voz 1501 11:07 venga

Voz 1025 11:11 dejarla que está bien

Voz 3 11:13 Geli te vamos esta esta es la última película la electricidad estoy de pie e es una historia real es la historia

Voz 1501 11:24 con quién la rodó exactamente es la historia de este tren en el que iban quinientos cincuenta y cuatro pasajeros que recorre el trayecto ante tan París y están atravesando el norte de Francia un terrorista armado intenta cometer un atentado podría haber sido una escabechina una matanza pero eh un joven estadounidense y dos soldados que también son americanos viajan en el tren Il logran reducir arriesgando su vida al terrorista una historia real que cuenta de esta Butt aunque las críticas

Voz 1025 11:51 es una historia real sí ha rodado con los personajes

Voz 1501 11:55 exactamente cogió a los críos

Voz 1025 11:57 yo estoy a ver Idris oye quiero rodar esta película déjalo muy bien qué quieres que te contemos la historia para aclararles con actores no no quiero hablar con vosotros a los chavales les dijo vosotros tranquilos que yo os voy a dirigir el Depor a esto le está metiendo palos sabe dice sigue a lo mejor tenía que ver interpretado pero luego yo me parece que tiene un valor documental entre comillas brutal en sí que

Voz 1501 12:22 me parece que no habrá que verlo siempre que darle un margen mejor director Recino acabaron marginados si se equivoque o no hay que verlo

Voz 1025 12:31 a nosotros que éramos como tantos

Voz 1501 12:33 tranquilos y por último la ratio una serie de cosas Alter Carmo tiene estrenará Netflix suena así escuchar a ver a ver

Voz 5 12:47 entran en inglés sabes hasta a en el futuro el tópico donde se explora qué sucede si si si la lamento

Voz 1501 12:55 mañana se pueda almacenar digitalmente que se puede descargar

Voz 3 12:57 nuevos cuerpos intenta resolver asesinatos bueno poco futurista

Voz 1501 13:01 mucha expectación habréis visto la Gran Vía forrada con lonas de ésta

Voz 1025 13:05 pues yo puedo espero que paga dado mando un hay veintiocho eh hemos una mental o te da igual es mejor ponerse a Drake que esas en el informativo le tengo cuidado porque el día que te descarguen intuye otro cuerpo marchó pobrecillo de Álvaro