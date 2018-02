El Larguero: La fiesta del Sevilla, Sánchez Arminio y los sueños de Suso (07/02/2018)

Voz 3 00:00 así

Voz 4 00:46 muy buenas noches bienvenidos al larguero aquí estamos en la SER como cada día hasta la una y media de la mañana después de que acabe de terminar la semifinal de la Copa del Rey

Voz 1375 00:56 con el Sevilla ya como primer finalista acaba de terminar el Sevilla dos Leganés cero como cuesta quitarse de encima al Leganés como cuesta eliminar a un equipo como éste de Asier Garitano en la ida empate a uno y hoy uno cero hasta el final todo abierto y en el ochenta y nueve en hay vuelta ya en el que unos se tiraba para arriba el otro haga intentaba marcar el segundo y podía haber ocurrió cualquier cosa con pocas ocasiones claras de gol pero con ida y vuelta de los dos equipos buscando la prorroga el Leganés ha marcado el Mudo Vázquez que se han marcado un partidazo que ha firmado con ese golazo en el ochenta y nueve por la escuadra batiendo a champán y metiendo como digo al Sevilla en otra final es la décimo séptima final que juega el Sevilla desde el año dos mil seis ganó cinco Copas la última en dos mil diez pero repito décimo séptima final que juega el Sevilla desde el año dos mil seis será ya dos Leganés cero ya hay un finalista enhorabuena al sevillismo mañana veremos quién es el que le acompaña así el Valencia o el Barça en el Pizjuán

Voz 4 01:55 llega muy buenas qué tal mano buenas noches o Haro otra final es que no Price que la la la

Voz 5 01:59 cuenta que hacíamos hace un momento que tu repite ahora con eso diecisiete finales que suman entre a cinco UEFA la cinco Supercopa que ha jugado de Europa y tres Supercopas de España en fin que es una cosa Inés impensable porque es que el Sevilla hasta el dos mil seis pues te tienes que ir a a a principios de los es venta para encontrar otra final anterior año sesenta Minutes ibamos del dos mil seis al dieciocho Iván diecisiete

Voz 1375 02:22 entiendo que está ahí en la pelea que mantienen soterrada subterránea del nido y Pepe Castro pero bueno cuestionar la labor y la gestión de Pepe Castro Diéguez presidente el Sevilla eh que es otra final más otra final más contra dejaba solo los

Voz 5 02:35 los seguidores del Leganés que se marchen porque los seguidores Sevilla sean marchamos están abandonando de prácticamente ya los últimos el campo están sacando también de que con el control policial correspondiente orientativa hacia los autobuses a los aficionados del Leganés que también firmó una Copa espectacular

Voz 1375 02:50 esto ha sido una a una

Voz 5 02:53 copa en el peor momento en en el año de dudas en años de que ha ido Monchi son muchas cosas en esta temporada tan compleja para que el Sevilla aparezca de nuevo la final de la Copa del Rey ya esperando rival

Voz 1375 03:02 se ha ido Berizzo ha llegado monté la bueno ahora enseguida analizamos con Pablo Alfaro y con lo que ha sido el partido y enseguida por supuesto todos los protagonistas pero me apetece escuchar al público a los aficionados del Sevilla

Voz 4 03:12 hay hay un micrófono de la SER está Fran ranking ronquido aquí estoy hola Manuela no

Voz 6 03:17 noche a todos gen la puerta en una de las puertas a número doce salida del estadio Ramón Sánchez Pizjuán con con público que bajaba bajaban a alguno que todavía se escucha por ahí de fondo tengo aquí a uno de los cantante desde siempre así que si te gusta la música lo conocerás a Rafa Almarcha ahora te lo paso anda por aquí también Alberto que bajaba con la familia con los amigos día de fiesta noche grande no

Voz 7 03:39 pues si fuera en la verdad que tomó todo encanta al partido que en total ha dejado la voz eh yo me dejan ya venía con la voz tocada bonito zanjó como este vaya al concursos Bisbal no se vuelve Joe árabe Operación Triunfo con ETA boicots sólo por el derroche de moral oye como al haber pasado hombre para lo ha pasado mal la verdad Davos si el dos a cero hubiese llegado en el minuto cincuenta sesenta hubiésemos disfrutado pero el dos a cero a llega al final Leganés apretados sobre todo en el centro del campo y en defensa no han tenido grandes oportunidades porque el Sevilla ha defendido muy bien

Voz 4 04:11 pero bueno ahí estamos otra vez en otra final enhorabuena eh

Voz 6 04:14 y aquí está Rafa Almarcha que que te escucha también mano que viene con su bufanda con un montón de amigos con un montón de gente viene de fiesta o la Rafa o las bazas como está en manos enhorabuena hombre que pasa pues nada disfrutando de ella tela

Voz 4 04:27 vaya tela España baila oye vaya vaya golazo que ha marcado el Mudo Vázquez

Voz 6 04:31 presionar pudo además un tío que aquí se la critica mucho pero realmente cuando lo quita se nota un montón de que un pedazo futbolista

Voz 4 04:39 como la copa de un pino ahora lo que ha costado eliminará Leganés empate a uno en la ida que equipo tan correoso como como cuesta es que tiene mucho mérito el Leganés además muy bien plan

Voz 6 04:48 súper bien atacaban por todos lados vamos y el otro el dedo todo

Voz 4 04:53 el Zar Zahara sí señor

Voz 6 04:56 futbolistas de verdad que que en un aplauso lega también porque realmente mereció llegar a semifinales y estoy totalmente hoy a quién quieres al Valencia

Voz 1375 05:06 Barça

Voz 6 05:07 fue yo prefiero dejar Valencia la verdad que te ibas a ir arriba pero ha dicho mejor no nos menos se nota menor vale vale no era disfrutarlo el polímero dice que dice la verdad que vaya bien un abrazo venga un abrazo gran

Voz 4 05:23 así sale los sevillistas del Pizjuán tranquillo contento no me extraña como para no estarlo

Voz 6 05:27 sí viven en un nirvana difícilmente descriptible no sobre todo cuando ven la posibilidad de de tocar pelo no que dicen los taurinos ya acariciar de nuevo un trofeo para llevarlo a las vitrinas no pues nada

Voz 1375 05:40 suena a ese a ese Sevilla de Montera que va a jugar esa final el veintiuno de abril sábado veremos dónde veremos contra quién todavía no hay sede ya lo dijo Larrea aquí la semana pasada que todavía no estaba decidida la sede de ese veintiuno de abril final de la Copa del Rey por supuesto enhorabuena al Leganés que no os estaréis escuchando ahora muchos desde Leganés sois un equipo del que no hemos hecho todos un poquito más esta temporada todos somos un poquito más de Leganés porque tiene mucho mérito porque en el fondo todos somos también de del débil en el buen sentido no de un equipo que ha nacido casi de la nada

Voz 8 06:10 que con una familia que apostó anoche hablábamos con Felipe Moreno aquí en el Larguero es máxima

Voz 1375 06:13 sionista y hemos visto cómo esta familia y este club humildes han sabido hacer bien las cosas si eso también con un buen entrenador Se nota y han llegado a semifinales en una temporada chapeau espectacular para para el Leganés ahora escucharemos también algunos de los protagonistas así que sí Villa dos Leganés cero en un día en el que también os vamos a contar la última hora de la otra semifinal luego hablaremos con Jordi Martí con Marcos López y con Santi Cañizares del Valencia Barça de de mañana además ha contado Iturralde González en el día en el que precisamente en Valencia se han reunido los árbitros españoles pruebas físicas física y también bueno pues un poco repaso de cómo se están haciendo las cosas bueno algunas de las decisiones polémicas mejorar bueno estas reuniones habituales que hacen los árbitros hoy precisamente en Valencia ha cuenta Iturralde González en Carrusel la Dani Garrido que el estamento arbitral está molesto por parte de de de del informe de de la Liga que ahora se ha metido también árbitro Tebas es

Voz 0514 07:12 es es un un todo te vas es presidente de la Liga presidente de los árbitros presidente de la Federación

Voz 1375 07:20 ahora la liga lo que ha dicho es que va a mandar siempre a competición un acta un parte con las decisiones que aunque los árbitros no señale no no reflejen en el acta

Voz 0514 07:29 te vas las va reflejar va a empezar por los restos

Voz 8 07:33 igual mañana también lo hace con las manos si decide que una mano con ha pitado un árbitro la Liga decide que lo manda a

Voz 1375 07:39 a competición también es que a este paso con el superhéroe Tebas nos podríamos ahorrar un montón de dinero porque lo hace todo presidente de la Liga presidente de la Federación presidente de los árbitros es tremendo no me extraña que lo quieran en Italia claro es tan bueno que hasta en Italia se pelean por él a ver si se lo llevan nombre Uralde González ha contado eso en Carrusel Deportivo ojo en el Atlético Driss rescatamos esta rajada que luego comentaremos también porque no se puede calificar de otra manera eh de Antonio Sanz es el director de comunicación de Fernando Torres de la agencia que representa a unos cuantos futbolistas entre otros a Fernando Torres la agencia de representación Bahia Antonio Sanz estaba en una tertulia en una emisora de radio esta mañana en Radio Marca y le han preguntado por el Cholo Simeone por el Atlético de Madrid ya he dicho esto repito opinión del director de comunicación de Torres y de la Agencia representación Bahía de Fernando

Voz 9 08:33 pues yo cambia Simeone seis si lo cambio mañana en el Atlético de Madrid aburre a las ovejas a mí no me compares al Atlético en el Leganés que lo que hace el Cholo compararse con los de abajo no comparte con los de arriba que tienes mucho dinero gastado que queda Laetitia gastó este año cien millones en dos jugadores e Illes dices que vamos a ganar la Liga y te dice hombre no es el Barcelona y el Real Madrid no señor que le han dado cien millones por eso es inexplicable lo que hizo Griezmann a mí me parece intolerable y me parece intolerable que un entrenador de tape tu sobretodo sea pues eso más papista que el Papa

Voz 1375 09:06 bueno yo mañana quitaba al Cholo Simeone no sabemos si esto va a afectar en algo a la relación de Simeone y Torres bueno tapó

Voz 10 09:14 vaya vaya afectar ya mucho más porque es una relación inexistente absolutamente era que hay entre Torres y el Cholo Simeone pero me sorprende aunque sea una opinión personal es quiénes representa quién representa lo ha dicho así de claro veremos qué repercusión tiene esto en el entorno del Cholo de Torres y de India del Atlético de Madrid y es que hay gente que se empeña tanto en defender a Torres que al final acaban perjudicando estos más viejo que el fútbol

Voz 1375 09:35 por cierto hoy el Real Madrid se ha clasificado para octavos de final de la Liga han eliminado Krasnodar por penaltis cero cero en el tiempo reglamentario y moja el paro pero de el equipo de Guti ha sido el granero ha parado tres penaltis en esa tanda ha habido treinta y cuatro mil personas viéndose partido que es donde va estar España viviendo en el Mundial en el estadio Krasnodar allí no jugamos ningún partido porque no es sede del Mundial pero es un estadio espectacular es donde va a vivir España en el Mundial en Rusia y allí ávido hoy treinta y cuatro mil aficionados para ver el Real Madrid Krasnodar de la ya Audi el equipo juvenil de Guti que metió al equipo en octavos en los penaltis el Atlético también se mete en los penaltis al ganar al cel Jenny Car uno tres en A Coruña han aparecido pintadas a mano no mercenario Lucas Pérez cerca del antiguo domicilio del futbolista y no sé si os acordáis de matan Anne en Jerez prescindió de él se ha ido al Saint Etienne y ojo a lo que ha dicho en Holanda nunca debí ir a Las Palmas ni siquiera sabía que el equipo estaba en una isla bueno pues ya las para que lo vayas habiendo en la Copa inglesa ha habido partido partió de Ripley de dieciseisavos Tottenham dos Newport cero y te cuento a esta hora de la noche que Slate Islam Pesic va a dirigir al Barça de básquet hasta final de temporada había puesto de manera interina a Alfred Julbe por Sito Alonso pero el Barça eh ya te digo este nombre apuntaló Svetislav Pesic será el técnico hasta final de temporada ya es oficial también Willy Hernangómez a a Charlotte deja en Nueva York la propiedad de lo que es eh franquicia de Michael Jordan Charlotte Hornets hay Hernangómez hay te el número

Voz 10 11:09 pasar del Larguero como siempre para que me mandas tus opiniones y tus mensajes seis cuatro ocho cuarenta y siete treinta y siete sesenta

Voz 1375 11:16 con este menú Icon algún invitado por ahí que no está esperando cogemos un coche para ir directamente al Pizjuán

Voz 13 11:46 envío

Voz 14 11:58 pues es el y no de moda en él

Voz 4 12:00 la noche de Copa otra vez el himno de la red

Voz 1375 12:02 cuatro del centenario del Sevilla pero en la sala

Voz 4 12:05 de prensa está compareciendo Asier Garitano técnico de Leganés sola Óscar Egido

Voz 15 12:09 hola buenas noches ofrece rueda de prensa Asier Garitano segunda respuesta

Voz 13 12:13 realizado es la idea de de cómo podía ir en diferentes partidos no pueden estar en este queríamos lógicamente evitar evitar ese arranque muy muy fuerte que suele tener el equipo ya lo vimos contra el Atlético de Madrid en las dos partes eh yo creo que no estábamos tampoco mal bastante bien día del Real Madrid Nos costó un poquito más eh bueno en una jugada pero si tienes un equipo que tiene tanto talento pues que ellos te iban a generar entraba dentro de de de lo normal lo que queríamos era bueno a ver que éramos capaces de nosotros de de poderle hacerle también cosas en ataque para la intranquilidad que yo sé que mantener pero bueno lo hemos intentado el uno cero no seguía manteniendo vivos en el partido el ese dos cero sobre todo el minuto cuarenta y cinco que creo que lo hemos sacado el último córner pues pues bueno eh nos han mantenido tampoco compartido con excesivas e ocasiones y la segunda parte pues un poquito eh lo mismo tener equilibrio y seguir compitiendo con ellos porque un gol eh en no seguía metiendo la eliminatoria y nos daba eh posibilidad de esos treinta minutos más eh aquí lo que ocurre no pues bueno pues en el último cuarto de hora todo leer desequilibro arte un poco soy así hacer situaciones de uno contra uno pero enfrente hay un gran rival no que tiene experiencia en no jugar en ganar estas competiciones si no es sencillo pero bueno de lo hemos intentado hasta el final pero no nos ha dado para poder eh pasar esta eliminatoria contra un rival que que es muy bueno

Voz 16 14:01 hola buenas noches en directo para El Larguero de la Cadena Ser al final serio como tú querías compitiendo hasta hasta el final estando vivo en el partido y podemos llevar al Sevilla en la prórroga pero lo yo quería otra historia es muy duro caer así con opciones de llegar a la prórroga Sabine noventa y uno y más sino tira a puerta

Voz 13 14:17 sí es duro es duro duro porque bueno buscábamos pasarle eliminatoria no hay que pues bueno pues sabíamos que no era nada sencillo no por el por el rival eh por todo pero lo hemos intentado y no pues bueno no nos ha dado el rival eh yo creo que la eliminatoria pues ha sido mejor que nosotros y lo único que nos queda es felicitarle IES esto pues lo tendremos como experiencia para para seguro e ir mejorando ir creciendo en todo el mundo porque no deja de ser eso

Voz 4 14:54 bueno son las declaraciones de

Voz 1375 14:56 de Garitano en directo en esa rueda de prensa hora enseguida acudirá también monte la eh antes de preguntas ya Alfaro ha habido eh yo no sé si anécdota o a mí me ha sorprendido porque lo contábamos también en Carrusel escuchaba son empezaba Carrusel Ortega aunque contar que unos cuatrocientos aficionados del Leganés han estado durante una hora retenidos a diecisiete kilómetros de Sevilla en un polígono industrial no podían entrar en la ciudad todo por orden de la policía en el Leganés la habrá que estar sorprendido a todos nos ha sorprendido tampoco un partido de alto riesgo y no parecía que hubiera más inicio antes pero los han tenido allí retenidos durante repito casi una hora a diecisiete kilómetros a las afueras de Sevilla está por Aimar Celiano Gomez que es uno de los aficionados delega hola muy buenas

Voz 17 15:39 hola Manu buenas noches bueno siento

Voz 1375 15:42 siento decir que la noche no acabado como pensaba aisló

Voz 17 15:45 bueno tampoco nos vamos

Voz 18 15:47 tal y hemos llegado a tope te hemos llegado oí iba a poder ser

Voz 1375 15:51 ah bueno enhorabuena por por el por la temporada que ha hecho esa gran afición que ha vivido a Sevilla oye que os ha pasado exactamente como porque nos han retenido hay siete kilómetros de Sevilla

Voz 18 16:01 pues mira es como en el partido de ida problema es que con el tema de los de los birdies

Voz 17 16:09 no a Bezas

Voz 18 16:11 y hubo allí medio los insultos si bronca bueno pues para evitar todo eso pues ahí hasta que te efectivamente toda campo Ivano allí pues está un plató polígono avión centro comercial un acuerdo

Voz 9 16:25 no algo

Voz 18 16:27 desplazando el tiempo hasta es que es así pues llegamos capo

Voz 17 16:31 pero Javi llega a tiempo o por lo menos sí sí sí bueno está claro sí sí dime

Voz 18 16:37 qué tal un poquito el tumulto de aquí la gente de ellos de Sevilla dos de los ultras como lo queramos llamar

Voz 1375 16:46 no sé si está

Voz 4 16:48 venía orgullo de Lega hola qué tal estaba haciendo unas compras ahí a diecisiete kilómetros de Sevilla

Voz 1959 16:55 si no montaría mí como tu como delincuentes pero bueno pues señora

Voz 17 17:00 bueno tampoco para evitar posibles incidentes porque no no pasa nada

Voz 1375 17:03 toda la tarde no no ha habido más

Voz 1959 17:06 a ver yo gente debe que todo el día ya pasó nada porque me han tocado el veto Dios

Voz 17 17:15 ya y la policía que os dijo que era por los Biris no

Voz 1959 17:19 el barómetro de no solamente tengo claro que como el amor a la afición que pues estamos aquí señora más Choi telemática en descampados mental

Voz 17 17:34 pues nada Bravo

Voz 1959 17:36 tenemos una cosa clara hacer tu mente viaje cuánto tarda en pocos culés

Voz 4 17:43 ya puedes madre vea se han tenido ahí haciendo haciendo compras haciendo es

Voz 1959 17:47 lo compra a tiempo al partido no a ver

Voz 4 17:50 centrado con el partido

Voz 1959 17:53 Belmonte menos cuarto bueno justo volvéis ahora por carretera no solemos oro

Voz 17 18:01 nada viaje

Voz 1959 18:03 buen día estaré muerta suave

Voz 4 18:07 que vaya bien Moncho y Mariano buen viaje de vuelta a la afición de del Leganés que han estado ahí retenidos como digo durante

Voz 1375 18:12 una hora los cuatrocientos ignota para evitar posibles incidentes con los Biris afortunadamente no ha pasado nada ni nada que lamentar estaba Pablo Alfaro nuestro comentarista hola entrenador muy buenas hola buenas noches rechazó Arriola Miguel Ángel hola

Voz 19 18:25 Manolo buenas pues enhorabuena eh porque atraen

Voz 1375 18:27 casi Barrancas me acuerdo de lo que nos contaba lo que íbamos viendo

Voz 8 18:30 lo que empezó la temporada que irregular que Sevilla que no sé que toma a la final de Copa

Voz 19 18:34 pues sí yo es que creo que precisamente toda la final de tienen valor no misma para un club de la dimensión del del sevillano pero no ese año venía muy rarito para el Sevilla hay todavía no ha terminado no por eso no por la marcha de Monchi que provocó cierta orfandad porque ya se ha tenido que cargar a un entrenador porque lo fichaje no no despuntaba porque el director deportivo está muy en entredicho por esa pelea entre Del Nido y Pepe Castro por todo lo que sabemos no

Voz 1375 18:57 sin embargo el Sevilla ha demostrado que está hecho ya de la maté

Voz 19 19:00 día de los equipos grandes que por mucho que vea problema hay por mucho que parece que se caiga no se cae no no sólo eso sino que otra vez llega una final no así que tiene mucho brillo y esto por supuesto que endereza la temporada pero de todas todas

Voz 1375 19:12 qué partido ocho Mudo Vázquez y qué partido en Navas que partido Eva en qué momento está Banega es que ahora mismo el equipo es verdad que lo vidas y ahora mismo no hay que tocarlo prácticamente es lo que pasa que no sé cuánto les va a agotar a durar la gasolina no pero es un once que lo han encontrado Montelfo pero a la perfección no

Voz 7 19:27 sí sí posiblemente es ese agarrado a eso dado a esos once doce trece futbolistas que en los que él ha confiado desde principio viendo vientos los entrenamientos viendo las cualidades de cada uno

Voz 19 19:36 sí

Voz 7 19:37 dentro le han llevado a una final es verdad es verdad así como decía Miguel Ángel no no está siendo una temporada brillante no está está viendo prácticamente dos Sevilla es uno que hoy actúa en el Sánchez Pizjuán y otro que actúa de visitante pero aún así pues bueno pues estamos estábamos hablando del Leganés porque Leganés ha hecho está haciendo unas campañas espectaculares Si ya selfies semifinalista de Copa es soñar despierto pero también hablamos del Sevilla que yo no sé si quitamos a Madrid Barça que son los dos grandes trasatlánticos de nuestros

Voz 19 20:04 el gol que otro equipo lleva diecisiete finales en doce años ninguno ninguno lo que es el siguiente el Sevilla va detrás de tiene mucho mérito

Voz 1375 20:13 luego con vosotros pero me pide paso Santi Ortega hola Santi qué tal

Voz 15 20:16 le hemos dado muy buena fama responder ahora la primera pregunta rueda de prensa italiano tendrá esta canción eh especiales a preguntado

Voz 13 20:26 esto que construido con podéis oferentes si una semifinal los jugadores chocado con los Espírito justo os pido sevillista eh crédito que se abre Latin final emérito fatalmente eliminando y última de estudios

Voz 20 20:42 pues si antes que todo enhorabuena a los chicos porque han hecho un grandísimo un grandísimo camino para llegar hasta la final ha sido una noche especial conseguida restricción como con sufrimiento un poquito

Voz 1375 20:55 mal y creo que el equipo jugadores con un gran

Voz 20 20:57 Ximo Espírito con un espíritu sevillista y muy contento por llegar a la final

Voz 15 21:01 qué tal buenas noches enhorabuena eh que es para Radio Andalucía lo que cambia la película en un mes hace un mes fue el derbi

Voz 4 21:09 hoy un mes más tarde

Voz 15 21:11 el Sevilla ahora me Sevilla están preguntaba no el techo de este Sevilla te crees que el equipo mantenga una regularidad por lo que viene va también en la Liga porque el Sevilla tiene verse actual las durante cada jornada del monte la pero seguido

Voz 13 21:25 va a diez direcciones y creen tenerlas al sí al cuarto y final la con el Atlético que cuesta esta partido tantísima Energy física o mental veo pagado son poco e Indira decreto que las escalada de sardina identidad respetarle inicia una alegato de nuevo a vez le o sea es decir pensar derbi quisiera ver yo Carlo va de eso

Voz 20 21:58 bueno esto es esto es parte de mi trabajo en mi trabajo es creer en equipo hacer lo mejor creo que contra el Atlético y como esta noche hemos perdido muchísimas energías físicas tantas mentales y quizás hemos sufrido desde el domingo pasado ahora se trata de recuperar y creo que ahora el equipo tiene tiene ya su identidad sobre el derbi bueno me gustaría poder volver a jugar lo ahora

Voz 15 22:21 no preguntar aquí no lo creyeran micrófono ante a la Cadena Ser para decirle al señor Ponce las buenas noches Manolo Aguilar de la Cadena Ser en directo para El Larguero y también para para Radio Sevilla y usted personalmente cómo se sienten tan poco tiempo llevará este equipo de nuevo a una a un poco tiempo en tampoco partido y ver cómo ha disfrutado da la afición promete primero

Voz 13 22:47 no muerto Felice de esos van que estanco más lo son disfruta a tope escribiendo la escuadra que sea la escuadra que tiene la imperfección y unitas a todas las escuadras la de hemos concebido a finales con mérito Force due sea arriba en finales Barcelona he dicho la liga Indy era grande pero de eso es otra cosa pero importantes ya que cuesta finales es la Bódalo es decir que que otros anudado uno se Youtube es otro tutor que cimenta nunca aceptó la preámbulo para cualquier han sin tregua que meses

Voz 4 23:29 bueno bueno está hablando

Voz 1375 23:31 con tela muy contento también agradeciendo a la afición pero nos pide paso Óscar Egido con protagonista Oscar

Voz 6 23:36 a Garitano el hombre que ha llevado al Leganés a la Copa

Voz 19 23:39 más lejos posible es historia casi casi casi a la final ha faltado eh un minuto cuando Sevilla ha sentenciado así como me ha dicho en rueda de prensa no a gusto absolutamente nada en sintonía del Larguero mano para que la pregunta entre otras cosas como es que Mantovani ha acabado de nuevo al final del partido hola Garitano buena relacionadas Se acabó el sueño

Voz 15 23:56 sí bueno me teníamos ilusión lo hemos intentado hemos creído que podía ser pero bueno al final hemos jugado con un rival que yo creo que ha sido mejor que nosotros eh

Voz 4 24:07 al felicitarle y estoy yo creo que también que en el global de la eliminatoria yo creo que es justo feliz finalista el Sevilla pero es verdad que habéis hecho una una gran semifinal y que están vivos hasta el ochenta y nueve que ha marcado el Mudo Vázquez el segundo no

Voz 21 24:19 sí bueno se podría dar no lo queríamos recibir Goldberg muy temprano co que ellos estaban acostumbrado que iban a tener un inicio muy fuerte ya ocurrió contra el Atlético de Madrid lo hemos evitado pero bueno es una situación de de de talento porque tiene muchos jugadores buenos pues bueno Muriel la jugada ponernos en uno cero pero eso también pues bueno que podía podía ser no lo que queríamos era poderle hacerle un poquito más de daño pero el rival no nos ha dejado no no no es sencillo

Voz 4 24:48 aguanta muy bien el Sevilla ahora está muy bien este está bien

Voz 21 24:50 eh bueno sin balón también aprietan domina en muchas situaciones de de de partido que en que en en nosotros a veces solíamos tener ventaja y contra Sevilla Nos ha costado mucho pero bueno hemos estado ahí hasta el final creíamos que se podía dar alguna jugada para poder empatar y alargar esto pero me no se ha dado y está

Voz 4 25:11 hasta el final al final lo ha dejado defensa de tres tenía que arriesgar a Mantovani hay hola Alexanco no para jugarte lo que fuera ya morro

Voz 21 25:17 sí lo habíamos trabajado no ayer la idea de hacer situaciones de unos contra unos y con Diego y con Nabil poder sacar algún centro y Martín Claudio que que

Voz 0017 25:27 el podían tener algo de de ventaja o problema

Voz 21 25:29 Nos equilibrar centímetros ponga Bree por detrás pero no Safari el Estado un poquito de fue no para llegar hay en bueno y lo hemos intentado creíamos que eso se podía dar que no se ha dado porque el rival también E insisto ha estado muy bien bueno cuando uno lo intenta cree iba hasta el final pues pues poco se le puede decir no no servirá de experiencia intentaremos eh yo creo que ir mejorando y que todo esto no haga nos haga mejores a todos

Voz 4 25:56 qué te ha pasado con el árbitro sobre todo en el cuarto es normal y creo yo no nosotros queremos

Voz 21 26:02 no no bueno pues no muchas faltas e pues bueno lo normal no estaba en el banquillo de hecho se hablaba mucho eh bueno no no no es fácil no he todo esto pero no no tenemos ninguna queja de de de los árbitros al final no deja de ser una semifinal un partido de bueno no sé si de tensión pero sí de estar muy enchufados todo el mundo y ya está yo creo que el Sevilla ha sido mejor que nosotros insisto felicitarle

Voz 4 26:31 y poco a poco pues así es felicidades por la temporada pero estás poniendo el listón cada año más arriba de la temporada que meten a decir que te metas en Europa aunque esta final de Copa tecno ten cuidado

Voz 21 26:42 yo creo que que el objetivo siempre siempre para Leganés va a ser el mismo el intentar de conseguir el objetivo de salvarse y si te olvidas de de de eso yo creo que lo pasa muy mal seguro pero aunque el gran objetivo sea ese pues oye pues pero siempre hay que querer más así hay que querer competir no se da no es sencillo no para perfil de de equipo como nosotros poder llegar aquí el camino ha sido duro Valladolid Villarreal Real Madrid ahora nada y bueno

Voz 4 27:10 pero insisto que todo esto

Voz 21 27:13 nos haga mejores a todo el mundo

Voz 4 27:14 tampoco sabemos si tú estás en Leganés la temporada que viene no ahora si mañana espero que también ya está

Voz 21 27:20 no es sólo digo ahora así

Voz 4 27:22 pero creo que mañana no te presentes mañana estará seguro será presentado mañana vamos a hablar pero la temporada que viene no se puede asegurar hasta el quince de mayo no quince

Voz 21 27:31 Mayo como todos los años eh veremos a ver vamos un análisis de de todo y luego vemos pero ojalá ahora nos centramos otra vez en ese gran objetivo de intentar mantener la categoría que para nosotros sería fundamental y sería un gran una gran temporada otra vez

Voz 1375 27:46 la última dices a la gente que te escucha en Leganés y a esos quinientos que han ido en autocar a Sevilla y luego te escuchan en León

Voz 21 27:51 bueno pues que ellos se que a la vuelta va a ser triste complicada pues la ilusión era grande y nosotros también eh la teníamos pero bueno cuando paseó pues espero que estén orgullosos creo que de todos los jugadores que que que han defendido la camiseta Leganés y lo han defendido hasta el final y al final Leganés es eso no hay bueno espero que sigan como como están saben que somos son fundamentales para nosotros parte increíblemente importante y estoy convencido de que van a seguir así eh bueno pues eh darles la enhorabuena de ellos también por el comportamiento por como está ni nada felicitar a seguir

Voz 4 28:32 felicidades y enhorabuena Garitano por el trabajo venga muchas gracias un abrazo hasta luego Asier Garitano

Voz 1375 28:37 técnico del Leganés son las doce menos dos minutos de la noche hacemos una pausa y cerramos Site sanedrín con Alfaro y con Charly Javier Blanco que nos cuentas hola mano haber tú

Voz 0514 31:30 el punto es Renault selecciones coches que te eligen a ti solo en la red Renault

Voz 31 31:40 con El Larguero con Manu Carreño

Voz 32 31:45 no

Voz 31 31:49 son las doce y

Voz 5 31:50 nos ha terminado la rueda de prensa de Monte la verdad Oscar Santi sí ha terminado término a manos de dicho que no tiene ninguna preferencia con la final que lo merezca que esté que es un orgullo ser el primero en estar en esa final y la cara radiante del todo lo que le rodean al Sevilla en estos momentos porque de una temporada que venía torcida Se puede enderezar con esto seguro

Voz 0588 32:07 a ver si influye la Liga aquel lo que también ha dicho

Voz 5 32:09 en una de sus últimas respuesta el italiano bueno Alfaro

Voz 4 32:11 ah pues a esperar al rival mañana de este

Voz 19 32:14 Sevilla que seguir da fenomenal competir es un poco como el Atlético de Madrid no de estos equipos que en que en este tipo de torneos eliminatoria se crece sí sí ya eso no porque el Sevilla todos los verano le pega una reconstrucción a la plantilla en profundidad pero ese ADN ganador esa cultura ganador haya quedado en este club y por supuesto no el Real Madrid no es Barcelona están a otro nivel para claro ni siquiera el Atlético de Madrid pero cuidado eh cuando enfrente tiene al Sevilla en una eliminatoria no hay motivo para la tranquilidad no ha demostrado en esta eliminatoria donde la superioridad del Sevilla era manifiesta yo sinceramente creo que esta eliminatoria debido quedar resuelta antes si me apura en Butarque y no llegar con tanto puro el Sevilla la al final pero por ejemplo también antes le metió cinco al Atlético de Madrid no que eso está al alcance de muy pocos equipos no

Voz 4 32:58 es verdad que ha sido superior claramente en la vida hay en la vuelta que el uno uno de la ida del J

Voz 19 33:02 no abierto pero ha sido superior a Leganés en esta eliminatoria y lo que decimos Alfaro que bien se le da a competir no fíjate con un entrenador que viene de Italia que lo han hecho

Voz 1375 33:10 pero del Milan que viene aquí que le coge el tranquillo al equipo lo mete en la final de Copa aunque en la Liga está siendo bastante irregular no pero fíjate en la en la en el torneo de eliminatoria

Voz 7 33:18 sí sí lo que decía también Miguel Ángel no es verdad que que en los últimos lustros el se ha instaurado una pues una exigencia dentro del club y una cultura en la cual yo creo que más ha madurado maduran los equipos a los jugadores cuando llegan ya se transmite esa herencia madura al tu público también porque porque ya hoy por ejemplo había había un momento que a lo mejor en otro partido obteniendo

Voz 0588 33:40 los experiencia pues por ejemplo con el portero

Voz 7 33:42 Gimeno que que había cierto nerviosismo en torno a él y hoy practicamente

Voz 1375 33:46 ha tenido la primera salida la primera salida que ha habido un run run y enseguida la gente ha hecho íbamos a aplaudir no pasa nada

Voz 7 33:52 claro sevillistas había que hoy no hay trabajo hoy no podía haber fisuras internas no asilo si tuviese que venir pues que fue que fueran porque el Leganés provocaba todo eso hacemos pues eso que el que el que el

Voz 0588 34:02 tu crezca y que y que bueno que los sevillistas pues esto

Voz 7 34:05 pues otra vez contentos nuevos otra final otro año en el cual hay siempre que haya años donde hay un día clave un día bonito pues lógicamente son siempre son años para recordar hoy Sevilla digo ahora mismo ya pues esperando dentro del partido de mañana esperando finalista

Voz 19 34:19 para mí hecha si al final tiene entre en nombre propio en uno el de Montoya que ha levantado al equipo no porque

Voz 6 34:24 duda de si otro equipo se duerme deja Berizzo que está

Voz 19 34:26 en una buena posición una posición bueno en el quinto puesto que tampoco era dramática ni mucho menos no pero el Sevilla no se durmió y rápidamente destituyó a sólo que yo creo que fue una buena decisión no y Montero ha hecho su equipo lo ha colocado algo mejor aunque a mí el partido de hoy del sevillano ha terminado de convencer pero ayer en una final no y luego tomé señaló a dos jugadores que hacen habrán pitado por el Sánchez Pizjuán pero de una manera clamorosa que son Muriel y Franco que no yo y Franco Basque ha marcado un golazo viví ha ido de menos a más terminado encumbrado y le ha dado la vuelta a la tortilla porque tenía aquí un estado de crítica muy importante en el ha sabido aguantar el balón cuando eso

Voz 1375 34:59 en los últimos minutos la metió a Pizarro ha dicho que ahora me toca a mí hacer de Banega a montar un poco la pelota no darle un poquito de porque te pausa no es verdad que quizás sean renal

Voz 19 35:07 un poquito en pase difíciles pero que si el fútbol del modo que el fútbol del mudo el riesgo o no y si les sale bien pues te ponen de gol lo marca pero cuando el equipo estaba fichado ya las fuerzas no

Voz 1375 35:15 cobraba Ángela cocido la pelota y otro Muriel entre otros

Voz 19 35:18 en serio no se Muriel porque ha terminado exhausto pero de mucha carrera de encarar marcó en Butarque hoy ha dado un pase de gol a Correa creo que esté futbolistas y sigue en esta línea la verdad es que no es ninguna locura que cuesta veinte millones de euros

Voz 1375 35:31 hemos esperado hoy ha tardado mucho en explotar y en ver la mejor versión de Muriel en el Sevilla pero con la continuidad con los minutos lo estamos viendo ahora la mejor versión del colombiano el recuerdan el fichaje más caro la historia del Sevilla y Valencia Barça de aquel veintiuno de abril fíjate lo que queda cómo estará el Sevilla de cómo estará el rival sea el que sea pero preferí contra el Barça la final lo no

Voz 7 35:50 el diplomático el nivel es el diplomático sido moteles no

Voz 1375 35:52 lógicamente ha dicho no aquel que se lo merezca

Voz 0588 35:55 el fondo todo el mundo pensamos esto no vamos a descubrir

Voz 7 35:58 la nadie no el el Barça pues tengo un rival de de de mayor potencial porque es donde más potencial de va a nivel mundial no pero pero mañana en semifinales y el Valencia no va a vender cara a su su piel y lógicamente pues bueno pues el eso el que el que se lo merezca pues era será el acompañante de Sevilla

Voz 19 36:14 yo Valencia siempre no es un gran club claro que te puede ganar en una final no por supuesto a la gracia no puedo evidentemente no pero si hablamos de de la BN ganador del Sevilla que no tiene el Barça no que además cuenta con Leo Messi que cada vez que jo qué hoja que con el Sevilla lo que siempre hay que elegir al rival peor no sí

Voz 1375 36:33 con respecto al menos puede menos que bueno

Voz 19 36:35 ahora es el peor pero cuidado que yo estoy de acuerdo con Pablo que mañana queda todavía mucha batalla en que el Barcelona no lo va a tener fácil muy fácil aún está haciendo lo de siempre

Voz 5 36:45 vete a efectos de de algo muy conocido aquí en Sevilla que ya está evidentemente en la calle a nivel nacional quizás no se interprete tanto ahora mismo pero es que la finales el día veintiuno de abril como tú has dicho

Voz 0514 36:58 sábado de feria

Voz 0588 37:01 quería el detallito porque siempre fue cosa esta ciudad Hermida Sevilla este trallazo de será estallaron por eso

Voz 6 37:07 yo quería quería compartirlo con lo que habrá que pedir habrá que mencionar Juan Larguero

Voz 19 37:11 habrá que pedir el Pizjuán claro sería de los sevillistas va a ser de categoría eso sí

Voz 15 37:14 pero no hay muchas

Voz 1501 37:18 al máximo aforo sí sí sí

Voz 0514 37:21 cómo sería el Villamarín

Voz 4 37:24 pues vamos estoy seguro que abre las puertas de su casa

Voz 1375 37:29 tienen que reformar los baños pues veremos a ver qué pasa ese día pero va a ser un día pues eso fíjate qué fiesta para para el Sevilla la Feria de Abril y encima la la final de la Copa del Rey veremos dónde que ya dijo la semana pasada aquí en El Larguero que no estaba confirmada todavía todavía la sede apuntaba pero puritano veremos a ver si es un Sevilla Valencia aún Sevilla Barça en el Metropolitano sería una final preciosa sea contra contra quien sea tus ante a quién prefieres yo creo

Voz 5 37:52 que la opción de Valencia es más factible de Barcelona aunque la última final que el Sevilla jugó jugó con el Barcelona la perdió en la prórroga

Voz 6 38:00 sí la primera Supercopa de Europa lo llevo

Voz 19 38:03 ahí empezó el Barcelona ganando cuatro partido

Voz 6 38:06 la prórroga si cada partido partido que está claro que hay muchas opciones de que llegue el número diez salvo el pequeño diga aquí estoy yo siempre hablo alguno

Voz 1375 38:15 bueno rojillo la gente ido feliz y contenta te veíamos al principio

Voz 4 38:17 con los aficionados ya no queda nadie por ahí no voy a todo el mundo a su casa y a ver qué pasa ahora en el siguiente compromiso Liga

Voz 6 38:22 bueno queda un presidente que está lanzado que luego comenzar con nosotros en nada en un par de minutitos que dice que quiere jugar una final en Sevilla porque ha dado un cabezazo con la con las teles que el sevillano juega finales que la Jana a ver si tú lo sacas algo más porque hoy en día

Voz 4 38:36 te avisa a dar preguntamos a

Voz 1375 38:38 a Pepe Castro imagino está contento y feliz que está hablando con las televisiones bueno ahora a ver si esta versión de el Sevilla en la Copa se traduce en la Liga porque en la Liga es verdad que la aunque la sensación que nos está quedando es que este Sevilla de Montella está encontrando continuidad encontraba el 11S hemos a todos de memoria tal igual pero la Liga creo que lleva cuatro puntos de veintiuno puede ser sede quince de quince de quince

Voz 19 39:01 lo que te decía anoche aunque no es un gran o no en la Liga no cuatro

Voz 1375 39:05 puntos en cinco jornadas no ha ganado un partido

Voz 19 39:08 en el que le ganó al español ya está pero decía anoche que este partido el de hoy en el que ha jugado tenía esa lectura

Voz 5 39:14 lo que significaba meterse en una final o no meterse con un equipo a priori inferior y después la repercusión si había final que el club pretendía que fuera para lo bueno que ahora tiene un calendario de seis partidos consecutivos como tiene todos los equipos pero cuatro en casa entre ellos el Valencia el Atlético de Madrid Athletic Bilbao los tres en casa entonces pretenden que pueda meterse otra vez en la pelea ir a Chan en la pelea de estar la cuarta plaza con las dificultades que eso ya porque no está siendo un equipo arrollador ni mucho menos como en otras zonas

Voz 19 39:40 nadas ya hay que también fíjate tú has abierto se ella bueno al final hay algo muy importante que es el crédito el tiempo no pues eso es lo que también compra creo

Voz 1375 39:51 no no acaba de comprar los sí claro que ya tienes tú tranquilo

Voz 19 39:53 da para que bueno lo detallito que está viendo monté la que todavía hay defectos evidentemente los vaya puliendo acaba de hacer cuatro fichajes porque lo vaya metiendo y que se vaya enriqueciendo la plantilla hombre esto es un impulso anímico no no no le alegres López ha muerto no sé todos son con

Voz 6 40:07 bueno antes para para venirse arriba no Rocky cuando quieras aquí está el hombre por favor radiante y feliz presidente del Sevilla que que que cediera todas todas las que me preguntes por qué porque está lanzado

Voz 4 40:21 el presidente buenas noches Pepe abren noche

Voz 33 40:23 ciudades hombre muchísimas gracias enhorabuena

Voz 4 40:26 ha sufrido o no

Voz 33 40:27 bueno siempre se sufre no cuando casi todo el partido está a un gol que te puedan e igualar la eliminatoria pues siempre se está sufriendo pero es verdad que el Leganés que yo creo que ha sido muy digno rival ocasiones tampoco ha tenido no tanto bueno había que hacer ese segundo gol

Voz 11 40:44 tarde

Voz 33 40:45 pero llegado el ochenta y nueve y que golazo

Voz 4 40:47 te ha pegado el mudo eh

Voz 33 40:48 sí yo creo que el mundo había hecho un extraordinario partido

Voz 4 40:51 he estado muchos muchos las que lleva unos partido

Voz 33 40:53 dijo de una línea ascendente enorme sí bueno te lo he dicho antes los compañeros repito ahora esto debe ser el punto de inflexión para mejorar en la Liga que estamos haciendo una Liga pues bastante mejorable ahora a partir de no tener que jugar miércoles domingo miércoles domingo y tener ya en la final de la ilusión de esta final para final de abril pues tenemos que mejorar en la en la Liga y bueno aquí en la Champions que tenemos también un reto ilusionante dónde quiere jugar la final de Copa el presidente del Sevilla bueno la verdad es que no hemos pensado nada todavía hay este lune una reunión en la en la Federación Española también otros temas y seguro que hablaremos de esto y bueno tiempo habrá alguna preferencia bueno la preferencia mi hija es jugar en Sevilla

Voz 4 41:39 en el Villamarín no no Sánchez iguala con el Olimpia vale vale digo a lo mejor le pone puede jugar en el Villamarín no no no no kilos al Villamarín ahora estamos hablando el Sevilla pero en el Pizjuán si le gustaría jugar la final lo que además es día de feria de estaba estar diciendo Ortega

Voz 1375 41:55 día de dos temporadas ego la final