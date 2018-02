Toni: "Hoy es mi primera noche fuera de casa. Acabo de descubrir que mi pareja me es infiel con muchos hombres"

Voz 1 00:00 hola Toni buenas noches gracias por llamar al programa ya adelante cuando quiera

Voz 2 00:07 muchas gracias y yo quería comparar vamos que tras una semana

Voz 1 00:14 sí

Voz 2 00:17 precisamente puedo ir de marcha o Mi casa de que Andrea Pirlo últimos que te que ver de qué le mandaron pensar que el anterior lo vi si no se lo es una persona que no tiene varias personas hablar con varias personas en tiempo el viernes bajo una sí cuando siguiendo pues siempre llego a casa al todos las tres de la tarde y bueno es este viernes este viernes en vez de llegar a acuerdo entre diría no pierde mañana Si la pille esperando al otro que formada no hay uno Bello la verdad se lo digo hablas TNT habla yo no yo eran amigos sede yo ya no tenía nada con ellos no de esto que me pasa exactamente lo mismo una número el teléfono al servicio del teléfono con ella es que no dejan cuando yo toco el móvil que iban Butelle grito que me llama me revienta los tímpanos si yo se lo digo digo digo esto que es porque tanto ritmo Pío sabes que yo sé que tú tienes hambre esta vez que yo respeto a Piqué hables con gente lo respeto hablar no no otras cosas

Voz 1 02:08 Toni perdóneme pero tiene usted la certeza de que son más que amistades

Voz 2 02:15 Pita yo sé un poco de informática y la verdad pues cogí que es un número con el mío todos los mensajes que a ella le llegan me llegan a mí ella escribe lo que iban a mí en la pantalla yo he visto de todo esto hola cariño buenos días o buenas noches cariño que descanse estado así en varios meses pero es que yo ya no puedo más no puedo más ayer delante mío y se lo dije de Mena esto lo negaba lo negaba negar además todo por la cosa la dicho esa tecnológicas que es lo que están haciendo es expresando muchas muchas parejas muchas muchas hay mucho es que hay mucha gente que que no sabe no saben mezclar una cosa con la otra una cosa es la libertad y a través de libertinaje hay que tener respeto yo los dos años que la conozco Pi la verdad jamás en mi vida había querido una personal como la quiero a ella es que has sido piensan estar con dos pareja es dato me han engañado porque por mi trabajo porque yo soy transportista no lo sé yo jamás en vida engañado ni he respetado sobre todo llevarlos muchísimo a la mujer que he tenido a mi lado muchísimo porque considero que el respeto el la persona no es sólo percibirlo demostrarlo el día a día no entiendo por qué que buscan con con hablar con esta gente que da tomar un café yo es que me he dicho digo tienes que hablar con ellos que conmigo no no quedes porque que somos una pareja para que todo para lo malo no estamos para algo soy tu amigo o tu amante

Voz 3 04:31 chupar pareja

Voz 2 04:34 hablemos no no ahí no hay manera no hay manera que yo he intentado todo pero ese uno ya no puede más

Voz 1 04:51 Toni después se cuánto tiempo habré de relación

Voz 2 04:56 no sé el primer año yo viví lo al año y medio divino si estos seis meses hicimos la verdad que para mí es un calvario un calvario con sinvivir sí la verdad para estar así mejor ir todo ha sido descubierto al que no ha sido sólo horas More nacido por dinero porque como partirá porque ella está pasando en las circunstancias económicas muy mal yo gracias a Dios pues tengo mi trabajo me gano la vida ir haciendo todo para eso ahora tenían hay un problema a nivel familiar bastante grande y tener un montón de dinero que pide un crédito para solucionar este problema y cuando vi esto dijese acabo de yo no pido nada o no digo o me dices esto que dices la verdad cualquier acabado todo esto no puede seguir así yo no me voy a meter en préstamo para solucionar problemas que son mis problemas también pero yo lo que no varía estrés eso

Voz 1 06:26 Toni sugiere ver que esta persona ha estado con usted por interés

Voz 2 06:31 sí no me lo ha demostrado me ha demostrado yo creía en el amor pero no creo yo ya no creo en nada lo único de creo que vivir y dejar vivir es lo que estoy haciendo ahora ahora mismo me mal se ignora no tenidos no tengo sitio donde irme porque yo estoy viviendo en Vitoria yo soy de Barcelona me vine aquí a rehacer mi vida que me trasladé por motivos de mi trabajo pero que aquí no tengo a nadie ni nada sí me he cogido yo he buscado pues una vez una habitación

Voz 3 07:19 mi marido ahí me he ido

Voz 2 07:24 pero es que no quiero que se piense que que un incluso yo sé que no son cómo se llaman donde viven todo

Voz 3 07:39 sí es que el que no

Voz 2 07:43 es que encima cojo y le he cogido yo he dicho he llamado a más de unos sinvergüenzas eso porque no tienen otra palabra como usted por teléfono sí sí sí les he dicho pero aquí estáis haciendo

Voz 1 07:56 porque no deja porque ellos saben que que ella está en pareja

Voz 2 08:03 yo pensaba que que sí pero es que además y cuando los tres llamé y les dije eso usted lo siento yo no lo siento no digo lo mismo

Voz 3 08:19 no pues entonces qué hace yo ya no puedo más Macarena yo no puedo llamar porque esto es un sinvivir no quiero no quiero amargarle la vida hay que volver Melo porque es que la quiero hablar de pelo pueblo jugarán quiero con la vida pero no puedo vivir aquí hice que ayuda económicamente es que algo la ayuda económicamente para que para que los demás disfruten yo padre

Voz 1 09:17 dice usted el tiro se gusta Toni dice usted que se ha marchado de casa esta noche si cómo ha reaccionado cuando ya Toni entiende que que es una consecuencia de de sus actos

Voz 3 09:36 para este Noriega

Voz 1 09:40 pero le ha dicho usted que tiene las certezas que sí sí lo sabe ella lo de los mensajes lo de que usted

Voz 3 09:48 sí

Voz 2 09:48 sí dice que eso es mentira lo que es mentira yo quiero verlos no hace falta ver nada ya está eso es mentira tú luego tú no me quieres ir hasta digo que yo no quiero digo tú sí que no me quieres tú se que no me quieres Ellos y yo te quiero digo entonces no es porque las llamas a fulanito entonces estoy cuando lo he dicho nombres teléfonos