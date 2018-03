Lauri, desde Suiza: "Soy ciega, acabo de perder la custodia de mis hijos y he decidido ir a Colombia a empezar un proyecto de vida"

Voz 1 00:00 y en Suiza Nos espera Laurie hola buenas noches buenas noches las gracias pues encantada muy amable de haber marcado el número de teléfono del programa sí

Voz 2 00:14 sí sobre Internet

Voz 1 00:16 qué nos cuenta

Voz 2 00:18 solamente disculpa porque hace tres años que es que estoy hablando si yo puedo hacer algunas pero con ningún problema porque yo practico mucho gente yo hablo mucho con la gente te escribo también me gusta realmente de idioma

Voz 3 00:43 sí sí

Voz 2 00:45 yo tengo mucho proyecto porque mi vida fue un poquito difícil yo siempre he encontrado en mi en mis dificultades esa realidad que que que que estoy estoy viendo en este momento cuál es su realidad es que la cuadrilla de pisar niños hace un año en Suiza que de personas autoridades Mary tiraron de la cuadrilla de mis hijos y que es muy difícil porque yo tengo vivir con esta cosa ahora yo debo crear otra cosa porque yo perdí todo en en este momento así

Voz 1 01:41 el Audi Bertone dice usted que ha perdido la custodia de sus hijos

Voz 4 01:45 sí

Voz 1 01:45 sí las tiene el Gobierno la tiene el Gobierno suizo

Voz 4 01:49 sí

Voz 2 01:52 sí fue de falsos denuncia que la gente hace contra mí

Voz 1 02:04 familiares vecinos

Voz 4 02:07 Sami Yaris

Voz 2 02:10 familiares hay alguna gente que yo pienso que fueron mis amigos

Voz 4 02:18 si no se pasará H

Voz 2 02:27 de maltratos porque estoy estoy hiciera pero en este caso yo no puedo hacer nada por qué las autoridades y hacer las cosas como

Voz 4 02:47 como lo quiera

Voz 2 02:52 pero son dificultades claro muy difíciles a vivir atravesar también en mi vida siempre las selecciones de adelantar consumir algo más

Voz 4 03:16 sí

Voz 2 03:18 con una fuerza creo porque ahora yo tengo proyectos para para ir a Colombia trabajar y desarrollar una empresa mi empresa además profesional porque estoy más está profesional y me gusta mucho este trabajo fue realmente un unos recursos que yo uso cuando las cosas bien

Voz 1 03:52 la ayuda a usted a sobreponerse

Voz 2 04:01 porque los pacientes me respetan basa realmente bien con ellos ahora yo tengo este proyecto de ir a Colombia

Voz 1 04:14 sí para construir

Voz 2 04:19 empezar mis estudios en una escuela para para practicar de manera diferente pero yo yo yo quiero practicar más

Voz 1 04:34 de manera diferente dice Esther para personas invidentes

Voz 2 04:38 si ir para ver otra cosa también

Voz 4 04:44 por qué

Voz 2 04:47 fue realmente cinco años cinco años muy difíciles sí yo quiero quedarme optimista porque yo no puedo perder a un coraje au animo yo debo pierde entre

Voz 4 05:11 en este caso

Voz 5 05:14 Sánchez que estoy aprendiendo español lo habla usted muy bien

Voz 1 05:17 vi por cierto

Voz 5 05:20 sí yo debo buscarme pero

Voz 1 05:24 claro claro pero la ola muy bien desde luego gracias Macarena que Colombia Laurie porque es es el país

Voz 5 05:33 a eso para

Voz 2 05:40 porque yo tengo mi amigo en Colombia me me prometieron futuro

Voz 1 05:47 su pareja su novio sí

Voz 4 05:52 sí claro

Voz 2 05:54 como hace veinte años que nos conocemos crecemos crecemos

Voz 4 06:03 juntos

Voz 1 06:10 se conocieron en Suiza y crecieron juntos y él se volvía a Colombia entiendo

Voz 2 06:15 sí sí hace diez años ahora voy a voy a vivir con él trabajar y desarrollar un proyecto con él porque me denunciaron también que yo no puedo llevar mis niños conmigo en Colombia

Voz 1 06:45 porque usted tenía intención de llevárselos

Voz 2 06:48 sí claro que no yo no no quería dejarme niños aquí pero

Voz 1 06:56 de qué edades son sus niños

Voz 6 06:59 el Grande tiene

Voz 2 07:01 en doce años pequeño seis años

Voz 3 07:10 sí

Voz 2 07:11 pero yo debo decir también que he recibido mucha ayuda de amigos realmente fue una cosa determinante para ayudarme a supo estar esta situación les debo decirlo círculo social

Voz 4 07:43 como pudo

Voz 2 07:46 salir de de como para echar a besarla si tener un poquito en hacía por qué se toma mucha energía para combatir para argumentar para sí yo digo a decir por qué debemos pruebas todo todo el tiempo es así cuando tenemos una dificultad o una desincentive a algo es si los ojos para mí por ejemplo debemos pruebas todo en este mundo todo en nuestra sociedad que somos capaces de cocinar de hacer todo solita de la barrera casa ocuparnos de nuestro menos todo pero es después me siento muy cansada porque la gente te permite se permitía muchas cosas que yo yo lo sé no lo haría con alguien que hay ojos normales

Voz 1 09:00 con una persona que puede ver no

Voz 2 09:04 claro es así pero es donar yo creo que todo a partir del mundo así yo tenía una vida realmente difícil para empezar a mis orígenes

Voz 1 09:25 ay madre mía si erigen eso o raíces

Voz 2 09:29 si hay algo así desde el principio no no fue fácil yo aprendí a ir a sacarme de de de muchas situaciones difíciles también deje de tomar el positivo sino

Voz 1 09:54 te da siempre con la con la parte mejor con la parte más positiva Laurie cuando va a hacer usted de este viaje cuando tiene previsto empezar una nueva vida en Colombia

Voz 2 10:04 en cuatro meses en cuatro meses

Voz 1 10:14 tiene miedo

Voz 2 10:15 no claro que no

Voz 5 10:19 talde con poquito Si yo te digo ser sincera pero eso es normal

Voz 2 10:27 ella algo sí creo que

Voz 4 10:31 no

Voz 2 10:34 un país desconocido que yo debo debo debo aprender

Voz 1 10:39 sí sí

Voz 2 10:40 muchas cosas pero no tengo miedo porque yo yo voy a vivir con alguien que no conoce muy que yo conozco muy bien una persona que me ayudaba mucho que a mí me ayuda siempre ir fue algo determinante también solamente que yo no no entiendo cómo las autoridades puede separar una una madre de sus de sus hijos

Voz 1 11:26 la gripe porque entiendo que no tiene usted derecho ni siquiera encontrarse con ellos

Voz 2 11:31 no es una renuncia para siempre yo no puedo hacer nada he intentado toros pero es así no existe un sistema muy

Voz 6 11:49 como si

Voz 2 11:49 eres en España es muy duro sí

Voz 1 11:54 muy cerrado o estricto si férreo dan incluso sí sí

Voz 2 12:03 yo veo me íbamos pero muy pocos tres horas en un mes

Voz 1 12:08 o sea que tiene la posibilidad de encontrarse con ellos

Voz 2 12:13 sí pero tres todas las horas es en un lugar público ningún intimidad

Voz 1 12:31 cómo estarán indios los encuentros Fes bien

Voz 2 12:36 si estas cosas yo tengo si es que sí pero difícil once años y medio conmigo después

Voz 4 12:47 nada más

Voz 2 12:56 necesito construir no puede reparar porque es difícil para reparar construir así que mi íbamos van a crecer bien sí que vamos a tener contactos por internet pero no es la misma cosa así

Voz 1 13:23 pero ayuda ayuda también en este a formar este este proyecto vital que tiene que la llena de ilusión y la URI muchísima suerte con los preparativos con el viaje

Voz 5 13:35 gracias si sino cuándo por favor cuando llegué tarde Columbia ya nos pone al día