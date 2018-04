Los administradores de la moral

Voz 1567

00:00

buenos días es jueves ocho de febrero no lo podemos confirmar todavía lo leí en internet pero es posible que este año matamos todos los récords si este año podremos elegir el tonto del año estando solo en febrero a todos los candidatos ante la vida en este país tiene en fin tiene mucho en común con los casos el teléfono los dejas un segundo ya está todo enredado como decía mi amigo Antonio Delgado aquí no perdemos ni una sola oportunidad de perder una buena oportunidad en cuenta la política pues en fin la sesión de control al con el Gobierno que se celebró ayer en el Congreso no es tanto una enfrentamiento ideológico entre distintas fuerzas como un apasionante relato de nuestras miserias por si no tuviéramos bastante con eso deben ustedes ser conscientes de que vivimos en un país con las normas de inmoralidad más rígidas del mundo les cuento dos noticias de ayer son dos noticias que aparecen en las últimas horas por una parte un juez condenaba un hombre por poner su cara en una imagen de Cristo subirlo Instagram cuatrocientos ochenta euros la broma Por otra polémica con un cuadro de la salte algo que ha sido retirado por ser demasiado sexy en una iglesia de un pueblo de Ciudad Real eso el mismo día lo cierto es que la moral no es una virtud que podamos apreciar a simple vista pero vivimos en un país en el que algunos se adjudica la tarea de administrarla juzgarla pero en nombre de quién con qué criterio señoras y señores la IP el estuve edición de la sociedad continúa es muy difícil decir esa palabra Tomasín equivocarse insisto este año debatimos todos los récords amigos escuchan Hoy por Hoy en la Cadena Ser