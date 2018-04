Elon Musk es Tony Stark

Voz 1 00:00 la cadena

Voz 1995 00:05 con Toni Garrido en la noche del pasado martes se lo contábamos ayer todos los ojos el mundo pudieron ver el despegue con dirección a Marte del cohete más potente Bolonia es ex

Voz 4 00:26 los dejaban esa compañías propiedad del magnate

Voz 1995 00:30 quién valoraba así su reciente gesta

Voz 4 00:32 lo espacial aún está

Voz 5 00:35 tratando de asimilarlo todo lo que hemos vivido me parece surrealistas así sido absolutamente épico probablemente lo más emocionante que me ha ocurrido nunca supongo que cosas impensables pueden hacerse realidad realmente no pensaba que podía funcionar pensé que mil cosas podrían fallar es increíble cuando funcionan

Voz 1995 00:57 para muchos se trata sólo de un golpe en la mesa en la conquista espacial pero sólo es eso que un cohete puede llegar a más de implantar en su superficie un coche descapotable rojo de marca Tesla propiedad del mus conducido por un y a ritmo de música de David Bowie también es una gesta una extraordinaria campaña dirigía horas dos cosas en Twitter norcoreano Nos dejaba claro en fin que a veces no vemos bien las cosas dice Corea lo detesta derrochando combustible fósil para propulsar un cohete con el coche eléctrico que quieren promocionar es lo más poético que visto y lo que llevamos de dos mil dieciocho y eso es la palabra y menos mal que tenemos a dos tipos muy listos sino en Barcelona en Madrid para hablar de estas cosas Toni Segarra en Barcelona muy buenos días muy buenos días y a nuestro lado Gonzalo Madrid muy buenas ideas y de que estamos dando aquí quién este hombre que qué es esto

Voz 0621 01:58 mucha pregunta si eso yo estaba dándole vueltas a este asunto y tengo la sensación de que llevamos varios programas hablando de lo mismo luego luego desarrollo

Voz 1995 02:07 este es el Granada yo creo que este hombre titular de inicio no puede ser hablamos siempre de lo no no no queda para la diferencia también es muy atractiva la idea luego iba a decir

Voz 0621 02:17 arrollara pero eso pero es un mazo porque al final ya sea a mí lo que me queda es este tío está planteando este Il ya hemos hablado de Bezos Amazon hemos hablado de Suker y Facebook hemos hablado incluso de Oprah hacia estos a la política no

Voz 6 02:33 a ver si es verdad hay te planteas si te plantea los retro

Voz 0621 02:35 los los retos que van a cambiar la sociedad la que el mundo ya no son los políticos si nos gusto luchar Chile hablando claro una época a Kennedy en que era Gandhi en queda Mao queda Lenny oiga Joyce es eso Bezos Amancio Ortega o Can Prat que

Voz 7 02:50 entonces sí es verdad que es como eso lo dijo Segarra también una vez es es una metáfora de nuestro tiempo no así los sesenta de Elche y los ochenta eran de la supermodelo Si Jordan bueno vimos en la época de lo más o retomar lo de ayer es que somos lo lo de ayer en lo que es es un campaña de publicidad obviamente una gama llamar Giving cuando tenga que además en contra de lo que opina la que recuerdo eh el más grande que recuerdo sí probablemente para mí desde luego el más impactante por contra de lo que opina la gente es el lanzamiento de coche a nivel mundial más barato de la historia Ellos dicen si es verdad lo que dicen dicen que fue noventa millones de dólares yo ayer pensaba digo en España lanzar un coche Toni Segarra un rato y yo me vine bajó también en lanzar coches pues son en España cinco millones de euros

Voz 1995 03:33 lanzar al mercado no

Voz 7 03:35 si España es del dos por ciento de la inversión publicitaria mundial puede lanzar un coche a nivel mundial son cuatrocientos millones de euros joder mandar un coche un cohete a la luna luchando cuenta noventa no sólo en la campaña más impactante sino que probablemente la Barack pues y además es una campaña multimarca eh porque claramente Suárez

Voz 0621 03:52 sí pero también una campaña de lo más que es sumiso al mismo tiempo una marca que engloba muchos proyectos Islamabad al proyecto en sí misma

Voz 7 03:58 claro él él mismo una cosa que me encanta de lo más y es bueno ponemos en contexto niño repelente niño prodigio cuatro años inventado un juego con veinte una empresa que vende por trescientos millones lo cree Pay Pal a y con Pay Pal a Huelva vende por dos mil entonces crea Tesla ya a partir de ahí el que el tío conocemos nuevos cincuenta personas más rica del mundo futurista inventor Molowny que sale con la guapa lo que me gusta que la gente dice es Tony Stark es Iron Man

Voz 1995 04:26 que ese es el reflejo pues es que la verdad

Voz 7 04:28 no es que Iron Man S lo más la historia es que el director de la peli el actor fueron a conocerle porque estaban pensando qué personalidad tenía que tener Tony estar Tony Stark es el más de hecho en la pell

Voz 1995 04:40 esto en serio

Voz 0621 04:43 ahora sí que nos has dejado ahí de diez

Voz 8 04:46 si como dice Internet torista

Voz 1995 04:48 por cierto es el pelota de Iron Man Iron como una leve pero es otro Toni Toni

Voz 7 04:58 y hablando como decía como el teatro

Voz 1995 05:00 por cierto el tercer puede sacarles

Voz 7 05:02 esto por favor como decía Segarra que ha citado una serie de nombres que ya hemos

Voz 0621 05:06 dónde empieza por todo también bueno como

Voz 7 05:09 que ya hemos habla de Oprah es verdad que mucha Tea aquí lo lo alucinante es que si es que me hace mucha gracia si Tony si si él lo más es Ironman

Voz 1995 05:18 Jeff Bezos es Luton verdad

Voz 7 05:21 me da imagen como de tío esto es es el dueño de Amazon del dueño Amazon pero sin embargo tiene esa imagen de personaje que que crea el mercado que mueve los datos un poquito oscuro y sin embargo lo más que de quiero y hablamos pues es un tío

Voz 0621 05:35 qué rico es que a veces tienen también un proyecto de aeroespaciales también habría que sobre sobre la fascinación universal y desde siempre del espacio a pagar hombre no como como eso se convierte en la gran frontera en el gran eran de Senna Granero no de los de los poetas que en alguna a los filósofos que empiezan a I

Voz 7 05:52 hay dos cosas que da miedo y es esto de de Silicon Valley que están digamos que tiene mucho dinero están invirtiendo en volar a Marte muchos Richard Branson una serie personas básicamente lo que dicen es que no le queda futuro a este país a este planeta entonces que quieren buscar alternativa da miedo que gente con tanto nivel de información

Voz 1995 06:11 este esté tan obsesionada por escaparse menciona estuvo Richard Branson que es el propietario de Virgin correcto que hoy anunciaba no tiene nada que ver con este tema lo mito simplemente un poco para cambiar el paso que en sus aviones en larga distancia va a meter un cuartito atrás pues si la gente fogosa aquí

Voz 9 06:26 de utilizar el viaje para

Voz 7 06:29 o es que hay que entraran que no lo use es verdad ese sí

Voz 6 06:31 es una campaña pero a veces te digo vuelos largos tienen que se no no depende de las turbulencias habrán Anson Branson

Voz 0621 06:39 es un buen por el predecesor de más que yo creo que todos copado con con Jobs que yo creo que era un gran marketiniana y Sony más son grandes publicitarios si no hay que olvidar que hace una semana o dos tendría lanzallamas para para buscar notoriedad para buscar dinero para una empresa de túneles

Voz 7 06:58 completa en de más de Born compra de nombre extraño

Voz 0621 07:00 canario para España aburrida y sí sí pero acampa en la compañía tuneladora

Voz 7 07:06 a ver yo creo que tienen un control de es que el relato es una palabra muy pedante Verón control del relato es decir que se te ocurra mandar un coche al espacio bueno se me puede ocurrir a mí que metas un muñeco vale que vale que le ponga la música de fondo muy bueno ya que te has puesto siete puede llegar a ocurrir también en el muñequito Hot Will ya empieza a ser muy fino el tema pero que pongas una placa echó por humanos hay hay alguien haya ya la invita a una cabeza para esto de marketing

Voz 1995 07:30 privilegiadas y hay una de las imágenes que hemos visto que apareció en todos los telediarios en toda la prensa seguro que ustedes la conocen dónde se del planeta Tierra visto con el cual es de Cuba en coches podían haber puesto esa misma cámara Un poco más francés para perder la perspectiva el coche simplemente tener una buena imagen de Planeta pero entonces no sabía publicitariamente interesante es importante vemos al maniquí no hemos de aparte delante el salpicadero vemos en cristal de fondo el planeta Tierra

Voz 7 07:55 exacto sí que es imposible lo decía Segarra que que es un gran publicista eso sí que vendía él la campaña Vori está Company que la aburrida que lo único que hace es un túnel se financia vendiendo lanzallamas gorros gorras pero es que eso es muy diversa es muy punki ex post punki es sea como personaje en sí mismo que un tío que está ahí arriba arriba arriba te haga un vídeo con un lanzallamas maderero Instagram

Voz 1995 08:18 había visto en una película de seriedad lanzallamas esta expirado en una película debe que él ve dice que gracioso lanzallamas

Voz 7 08:27 no llegó a ver no salía a todos porque es verdad que ejerce tal poder de seducción que se nos olvida que es un mago a ver qué Luck hablamos de monopolios Él ha creado la oferta y la demanda es decir voy a vender coches eléctricos que ni tener energía eléctrica Jorge luego de lo que voy a vivir es degenerar las placas solares para la energía general la los vendrá luego crea oferta

Voz 0621 08:48 las baterías claro y la batería hice

Voz 7 08:50 lo sorprendente es que estamos convencidos que es una especie de hombre que quiere cambiar el planeta que es como una altruista no es como un ser maravilloso

Voz 0621 08:59 pero es que también lo está cambiando sí también está claro eso sí que si consigue eso está acabando destacando la relación por ejemplo con las compañías eléctricas que es una cosa de la que todos nos quejamos

Voz 8 09:07 sobre todo ha conseguido que la industria automovilística que es una de las más potentes es uno de los lobbies más potente el mundo que interviene en las leyes de todos los países las leyes europeas en las que las leyes bien que ver con la exportación e importación automovilísticos potentísimo

Voz 1995 09:22 bueno todos detrás ahora todavía no tenemos claro realmente el impacto medioambiental de esa energía que supuestamente limpia pero en el proceso de construir las baterías se generan muchísimos residuos que tenemos que hacer con ellos en cualquier caso yo prefiero seguir alguien que realmente tiene un ancho de otra forma no

Voz 7 09:40 sí

Voz 1995 09:40 a lo que veremos a nuestros líderes actuales me da igual si es Mariano Theresa May o Macron diciéndole Kathy Bates

Voz 7 09:46 pues a mí lo Macron eh

Voz 9 09:48 los ella

Voz 10 09:50 no soy un poco me de ese tipo de personajes que viene con su de forma así nuevas ideas por fin no son de trigo limpio lo que pasa fíjate hay hay un un aspecto poco siniestro de este son no están fabricados con trigo limpio una extensión ese esa sospecha habitual hacer alegaciones

Voz 0621 10:09 capitalismo ya hacia el mercado no yo creo que habría que empezar reducirla un poco

Voz 7 10:13 yo estoy de acuerdo está encontró la décimos y aparte ya puestos mejor este Kun yuppies de los ochenta es verdad si no no no haber es verdad que son a mí es que la mejor campaña de publicidad para todas las cada vez que sale un responsable un gobierno y lo quiere prohibir la cada vez que me prohíben una batería me parece la mejor campaña lema yo creo que es que es lo que quiere es que se lo prohíba más veces porque como sabe que al final va a ganar no existe mejor campaña policial porque yo le adoro básicamente porque va contra lo establecido

Voz 6 10:39 ah pensé que quería decir algo que va contra estableció tú crees bueno va contra establecida yo creo que él estaba servida porque yo creo que lo nuevo

Voz 1995 10:48 en qué cambia el viejo orden pero dentro de poco se será el orden establecido

Voz 0621 10:53 de acuerdo a insistir insistir en la idea de que lo que él está diciendo le tocaba decir eso es decir los políticos no es decir la nueva electricidad la nueva energía

Voz 11 11:01 el nuevo la nueva movilidad eso es

Voz 0621 11:04 le tenías lo tenían que decir los pollos normalmente lo decían los políticos y lo dicen empresarios ese es el gran trasformación no la gente además mira a los empresarios ya no los políticos de los que no se fía ya que no cree a mi me parece que de eso es de lo que llevamos hablando bastantes programas y me parece que Schulte Mazo

Voz 1995 11:18 sin además me me gusta mucho la la visión de te Gonzalo todo tiene una vertiente económica no hablamos de que por fin una conquista el espacio vista desde una manera bohemia la última frontera pero en el fondo hablamos un presupuesto que me lo gasto digamos un espacio a nacer vallas en la calle y bueno pues nada y me lo gasto claro está

Voz 7 11:38 espacio en lo estrictamente publicitario ha yo es que soy muy fan aparte creo que muy eficaz de todo aquel que piensa en grande una vez más demostró que si piensas en grande funciona dice no entonces la gente siempre es como cuando Red Bull subió al no sé el nombre no me acuerdo pero al hombre esta la estratosfera son mucho dinero pero tú te crees que queda con la nivel mundial no

Voz 1995 11:58 yo también lo que pasa que puedes hacer es ejercicio pero no puede ser elegirá uno llame Felix Van Gaal que no sabes cómo proceder

Voz 7 12:04 no no recuerdo vergüenza

Voz 6 12:07 o sea

Voz 1995 12:09 Baker subir a un tipo la estratosfera que es incapaz de pronunciar eso no es una buena campaña empezó bien porque este

Voz 6 12:15 bueno Red Bull estaba hecho

Voz 7 12:19 hecho aposta claro es el de Félix de Red Bull

Voz 8 12:21 Serra sino verdes un viaje un abrazo muy grande gracias abrazos Gozalo Madrid un placer