Yonyi entrevista a Soraya Sáez de Santamaría

Voz 1 00:00 pues aquí seguimos aquí es lo dijo bien si es que él tanto con los engañar dijo yo quiero cambiar la realidad dijo eso eso es verdaderamente bueno

Voz 2 00:09 sí

Voz 3 00:11 manipulándola insospechado entrenaba bien emprendedor de nuestro y lo más nuestro Steve Jobs un hombre que quiere cambiar la realidad pero que no que queda manipularla

Voz 2 00:22 que me está llamando John Llarena además buenos días buenos días Toni no oyentes efectivamente traemos más cositas manipuladas entrevistas de esas que son mentira pero yo yo y así pues muy poquito hoy traigo

Voz 3 00:34 entrevistas que dan en la de al lado si no es así

Voz 2 00:37 esto casi tira pero lo mismo mañana lo mismo sí que es verdad

Voz 4 00:41 no es goles con es un balón al palo a las cuadra a la cruceta no al travesaño al larguero a la cepa del poste me sé muchas cosas de fútbol hoy trae un melocotón nace de mucho cuidado pero quizás donde he visto hoy traemos un tema muy loco traemos a la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría sometiera vamos a conocer su cara oculta la cara más pizpireta lo mal lo vuelo lo mal

Voz 5 01:03 hoy de la vicepresidenta del Gobierno

Voz 4 01:05 si quieres escuchar lo tenemos abogado tenemos estamos bien

Voz 3 01:08 ha cubierto y libere dime tú eres consciente responsabilidad en cascada en cascada aquí no es que me empujen a mí que habrá uno por arriba de mi que es el que que sea

Voz 2 01:21 poquito a lo mejor pues bueno bueno bueno algunos sí le tiramos Le damos venga con un palpable

Voz 6 01:28 buenos días nos encontramos en un campo de tiro del Ejército de España para realizar una entrevista a la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría nombre larguísimo Ford buenos días vicepresidenta muy buenos días es un placer tenerle aquí igualmente usted preparada nosotros estamos preparados a la hora de la mañana del viernes madrugada nombrarlos decir bueno está ya sabe que la entrevista frases cortas in the greatest activamente como se nota que usted la más lista del Gobierno lo ha pillado a la primera muchísimas gracias pues cuando usted diga ya comenzamos ya lo contrario de subir y bajar bajar tomo Larsen

Voz 7 02:04 con esta con la UB lo hacemos con los ojos vez ve correcto cuando Rajoy está peticiones dice que está Divina adivina hay confianza claro que si Angelina Jolie Madonna son muy de de adoptar un niño si te gusta la Casa da es casi seguro que te gusta el rey que son que son muy bien atención a absorba Elliot esté globos y repita la frase el Gobierno

Voz 6 02:30 de España es fenomenal están ponen una tesitura muy complicada

Voz 8 02:35 ahora es cierto que le encanta el fútbol se la hacen larguísima la semana cuando no hay partido

Voz 6 02:46 se me hace semanas meses y los meses

Voz 7 02:50 de atención monosílabos que popularizó Chiquito de la Calzada claro que sí ajustando y ahora cuéntenos una imprimirá un secreto inconfesable hay un dato

Voz 9 03:00 que yo cuando lo cuento porque como esto no se cuenta la gente me pondré buena pinta yo en un breve encuentro que tuvo con él señor Romeva

Voz 7 03:11 más felices no está nada mal pero bueno que fuerte fortísimo seguiremos con más cosas fuertes que les sobra al Partido Popular de corrupción los jueces los fiscales muy bien resueltos para finalizar ahora diga en árabe Alá es grande hablaba juego bueno venga

Voz 10 03:31 por ahí hemos terminado está muy bien bien de nuevo a mí

Voz 6 03:37 muchas gracias de verdad igualmente al final terminamos final

Voz 2 03:43 bueno pues mira habrá merecido la pena iban a todo el equipo tiene impulsada cuál era a que a que a que entraría pues tengo otra cosa otra cosita otra cosita nuevo riesgo de vista presidente sino pillamos a primera pillamos a la segunda labrarse criticó mucho se criticó mucho a la DGT a su director llegados Serrano con la gestión del penúltimo temporal verdad

Voz 3 04:08 sí mucho es que este señor estaba reivindicando el intermitentes en casa

Voz 2 04:12 bueno bueno pero lo hemos visto gestionando este último temporal en en con el rock y la cantimplora he cogido una una llamadita de la nueva forma de gestionar de la DGT los temporales a cargo de de Gregorio Serrano no lo sé

Voz 11 04:27 buenas tardes ha llamado usted a la DGT la hacienda Gregorio Serrano en qué le puedo ayudar corto hola Gregorio

Voz 12 04:34 mira vamos a ver es que estamos en la Sierra de Gredos queremos regresar a Madrid pero no sabemos exactamente

Voz 11 04:39 aunque pero en que vertientes de la Sierra de Gredos porque hay varía mucho el clima que es norte sur corto eh

Voz 12 04:45 bueno estamos en la cara norte estamos en Navarredonda hemos venido las bicicletas hemos venido con las bicis de montaña rally sí

Voz 11 04:53 claro Navarredonda eso está al lado del Parador de Gredos Bernard si están ahí de montería matando cabras que además se come muy bien no fue de una carne de Viciosa si exactamente porque porque traigo de raza de vacas Clavileño que me parece muy bien que lo conozca pero que que yo lo que estoy tampoco se ponga nervioso se pasan un par de noches más en el Parador que lo que estamos un carné que les diciendo

Voz 12 05:14 por lo que Parador ni Parador pressing a gastar todo el dinero en cadenas

Voz 11 05:17 ya estamos con el no tenemos dinero o Messi a lo mejor si uno están comunista pues a lo mejor no es que se quede en casa me voy a la cárcel tú sabes

Voz 2 05:26 sí sí sí no no ya ya ya

Voz 13 05:29 la clave

Voz 14 05:32 mira lo habíamos salvado pero esto está que a lo mejor está se va al carajo demuestra no nos salvamos el tono anillo el faltó por los pelos de verdad pues casi bien toco el piano para contrarrestar un poquito un olvido recibimos una canción y los dos minutos que tenías demás me duele me sabe caminando hacia no con mucho cuidado

Voz 2 06:00 a pesar de vinos que no es portazo viajó

Voz 14 06:03 desde