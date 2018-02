In Pod We Cast / El lado verde de Estados Unidos

Voz 1 00:00 impongo huecas con Marta del Vado ir Rafa Panadero

Voz 1775 00:04 lee un titular de un artículo publicado en el New York Times hace sólo unas semanas dice los americanos cada vez se queda más en casa y eso ahorra energía vamos al Marta esto qué es

Voz 1510 00:17 pues este artículo lo escribí era un profesor de sostenibilidad del Instituto Rochester que explica cómo han cambiado en apenas diez años algunos hábitos de los estadounidenses por el uso de las nuevas tecnologías dice que ahora la gente le dedica más tiempo a trabajar online a comprar por Internet Jaaber Net Flix en pedir al cine salir de compras o a ir a una oficina y eso dice el estudio ahorra energía

Voz 1775 00:42 que una de las consecuencias de quedarse en casa viendo Netflix a lo que deseas es que baja la emisión de gases invernadero

Voz 1510 00:49 efectivamente efectivamente simplemente por el hecho de estar más tiempo en casa según este estudio se consume casi un dos por ciento menos de energía que hace diez años en este país y este cambio de hábitos de vida y por tanto de consumo lo están haciendo sobre todo jóvenes de entre dieciocho a veinticuatro años

Voz 1775 01:07 bueno se me está ocurriendo que supongo que tú movida por tu compromiso con el medio ambiente el otro día después de la Superbowl te quedaste en casa

Voz 1510 01:15 pues yo no porque es que yo ya no entro en ese rango de los veinticuatro he de decir que fui a ver la final a casa de unos amigos fui y volví caminando a pesar de que llovía que hacía un frío de esos de los de Washington en invierno

Voz 1775 01:29 ya y luego para celebrar no te asomes tenía un poquito hay dos pistolas no

Voz 1510 01:33 pues bueno hay que la dieciocho que se llama Johnny Pistolas el de dos pistolas debe ser al que bastó hay dos cero no me retiré a hacerle verás a casa la victoria de los Eagles de una manera a sostenía

Voz 1775 01:46 no tengo el tengo un artículo delante dice cosas curiosas es informe como que en dos mil doce los estadounidenses pasaron casi ocho días más al año en casa de media que sólo nueve años antes está cambiando de verdad los hábitos

Voz 1510 01:59 sí también dice que la gente viaja una media de cuatro días menos al año y que esto tiene un impacto en el consumo de energía pero bueno el informe enfatizó además que es un cambio de hábitos de vida Hinault una estrategia para reducir los gases contaminantes imagino queréis otras cosas

Voz 1775 02:14 a Estados Unidos para cuidar el medio ambiente no

Voz 1510 02:16 pues con el panorama que tenemos en la Casa Blanca se podría pensar que no pero te puedo contar un par de ejemplos que igual esta te sorprende

Voz 1775 02:23 venga a ver si es verdad

Voz 6 03:26 Griezmann es un pueblo pequeño y al sur de Kansas está a una hora en coche de dos City es la ciudad grande más cercana hay que además es el centro de la industria ganadera de la región

Voz 1775 03:38 es un pueblo que no llega a los mil habitantes poca cosa

Voz 1510 03:41 bueno si miras en las guías turísticas tiene dos cosas que por lo menos llama la atención una que tiene el mayor pozo del mundo cavado con pala quién no querría ir a veces la segunda el paseante del espacio que es un meteorito de casi media tonelada de peso que aparecía en las afueras del pueblo en mil novecientos cuarenta años

Voz 1775 03:59 lo del pozo me ha impactado vamos vamos a pensar hacer algún programa fue

Voz 1510 04:03 voy a presentar una propuesta oye bueno en presupuesto

Voz 1775 04:06 visto así es por lo menos curioso este pueblo y además está también cerca a unos dos horas de Hole com que es el pueblo que servía escenario a la novela A sangre fría de Truman Capote pero la verdad es que más allá de esto pues bueno casi nadie había oído hablar de Ginsburg hasta el cuatro de mayo de dos mil siete ese día un tornado destrozó el pueblo desaparecieron volaron literalmente nueve de cada diez casas y hubo once muertos ese día ese día si ese día las imágenes de Ginsburg dieron la vuelta al mundo

Voz 1510 04:35 pues volvió a caer en el olvido hasta que dos años más tarde el casi recién elegido Obama en su primer discurso ya como presidente ante las dos cámaras del Congreso en febrero del dos mil nueve dijo esto mira escucha

Voz 0325 04:50 estoy pensando en Ginsburg Kansas un pueblo que quedó totalmente destruido por un tornado y que ha sido reconstruido por sus habitantes como un ejemplo global de cómo las energías limpias pueden dar suministro a toda una comunidad de cómo se pueden llevar empleos y negocios a un lugar donde sólo había montones de ladrillos y de escombros fue una horrible tragedia dijo una de las personas que estuvo ayudando en la reconstrucción pero la gente aquí supo ver que también era una oportunidad increíble

Voz 1775 05:18 vamos a intentar hacer memoria y entender a qué se refería Obama cuando decía esto de que era un pueblo ejemplar un ejemplo de cómo se puede convertir una tragedia en una oportunidad Denia en usted dónde estaba ese cuatro de mayo de dos mil siete y qué paso

Voz 5 05:39 estaba en casa unos cincuenta y seis kilómetros de Greenesville en vivo en mitad del campo no han esa noche había vientos de unos ciento cuarenta kilómetros pero los expertos creen que hubo veintidós tornados esta noche nuestra casa se salvó por tres kilómetros

Voz 7 06:00 es que

Voz 5 06:01 y en este momento no sabíamos que la tormenta impactó directamente sobre Ginsburg

Voz 7 06:05 de hecho fue la electricidad y no nos enteramos hasta el día

Voz 5 06:08 siguiente de lo que había pasado

Voz 1775 06:10 al día siguiente que es que es lo que se encontró fue usted a Ginsburg

Voz 7 06:16 se ha hecho en Week

Voz 5 06:19 no pudimos ir al día siguiente no fue hasta una semana más tarde que las autoridades autorizaron el paso al pueblo nosotros fuimos con unos amigos que vivían en Greenesville

Voz 7 06:31 sí sí que en ese momento yo había

Voz 5 06:33 ha preparado una propuesta de construcción ecológica

Voz 7 06:36 en ha hecho sí

Voz 5 06:39 dice la día varias personas incluidos el alcalde y otros funcionarios locales

Voz 1775 06:43 estamos conversando con Daniel Wallace fundador y director de la Asociación Greenesville Clinton que bueno podríamos traducir algo así como Ginsburg el pueblo verde Marta

Voz 1510 06:52 sí a mi me gustaría saber señor Wallace como fue recibida esa propuesta que le dijeron las autoridades los vecinos

Voz 5 07:02 bueno el alcalde de aquel entonces que no es el mismo que el de ahora ya había hablado con el gobernador del Estado sobre una reconstrucción sostenible es decir no era un discurso nuevo en la comunidad

Voz 7 07:14 Ártico Gürtells que apto

Voz 5 07:16 sí es verdad que había muchos escépticos pero eso era parte de nuestro trabajo

Voz 1 07:22 tipo

Voz 5 07:23 hacerle entender a la gente que no se trataba de un asunto político sino de aplicar el sentido común

Voz 1510 07:29 cuál era su plan de reconstrucción sostenible

Voz 5 07:34 queríamos aprovechar la rehabilitación para hacer de nuestro pueblo un modelo de comunidad sostenible queríamos que todos los edificios fueran eficientes desde el punto de vista energético que el transporte también fuera eficiente y Usera energías no contaminantes propusimos cambiar la fuente de energía de la ciudad en sustituir el uso de fuentes convencionales como el Carbon por el uso de energía eólica y solar instalamos molinos de viento para hacer que la ciudad tuviera energía limpia todos los días del año durante veinticuatro horas

Voz 1775 08:04 has has de sobramos en la reconstrucción sostenible de las casas y en cuanto a los costes porque imagino que este tipo de proyecto de rehabilitación es más caro que otro que digamos que sea convencional

Voz 5 08:17 sí sí sí sí sí normalmente es más caro por la producción de los materiales que puede ser más costosa pero a la larga se compensa con el ahorro de energía

Voz 7 08:34 en Sao Peaches de momento

Voz 5 08:37 el Gobierno federal y el estatal nos ayudaron porque querían que este pueblo fuera una especie de laboratorio en el Gobierno invirtió dinero en programas de formación para una rehabilitación sostenible pero para la reconstrucción de las casas particulares la gente la hizo con seguro o con sus ahorros no había una única propuesta de reconstrucción era algo voluntario trescientas casas necesitaban ser reconstruidas la mitad eligió hacerlo basándose en nuestra propuesta después de construir esas ciento cincuenta casas comprobamos que su media de ahorro energético era del cincuenta por ciento

Voz 7 09:21 tu está

Voz 5 09:22 es decir que gastaban la mitad que las que se construyeron sin esa orientación

Voz 1510 09:26 señor Ballack vamos a escuchar si le parece un momento del discurso del Estado de la Unión de Donald Trump hace sólo unas semanas

Voz 8 09:37 bueno sí hemos terminado la guerra contra la energía americana Ontiveros como ya hemos terminado la guerra contra el hermoso carbón limpio ahora somos exportadores de energía para todo el mundo

Voz 1510 09:52 bueno nada que ver esto con lo que escuchábamos antes a Obama hablando de greens Burt que que siente usted cuando ve este cambio tan radical en la política federal

Voz 7 10:01 no sé cómo esta noche Mani

Voz 5 10:09 el problema con la política es que el dinero manda y la industria del carbón y del petróleo han puesto mucho mucho mucho dinero en propaganda y en apoyar a ciertas personas que se convierten en sus marionetas por eso es una lucha difícil de combatir la propaganda gente que apoya esa propaganda normalmente ese es nuestro principal desafío pero por otro lado cuando la gente conoce los medios sostenibles apuesta por ellos cuando se da cuenta de que puede ahorrarle al Alargue de que sus casas son más estables y más resistentes ante la mayoría al final responde al sí

Voz 1775 10:51 sentido común a la política y que que greens Burt como decimos un pequeño pueblo del oeste de Kansas se puede convertir a partir de este plan en un modelo de ciudad sostenible para el resto del país para el resto de Estados Unidos

Voz 7 11:05 las Amin a a dieciocho miran eh

Voz 5 11:14 yo siempre pongo el ejemplo de que si tú tienes el coche arrancado en tu garaje la puerta del garaje está cerrada

Voz 7 11:21 te vas a morir bastante rápido tipo Hamza Andrés

Voz 5 11:25 pero la gente debe empezar a entender creo que lo estamos hacia

Voz 7 11:28 se jóvenes

Voz 5 11:30 qué podemos tener coches que no desprendan emisiones tóxicas

Voz 7 11:33 de hecho tenemos que hacer que la lógica sea más atrás

Voz 5 11:36 viva que la propaganda de las empresas petroleras

Voz 7 11:39 qué ha dicho usted las

Voz 5 11:41 es una somos animales con hábitos y cuando no sacan de lo que estamos acostumbrados nos sentimos extraños pero con los teléfonos por ejemplo no tardamos en pasar del analógico con cable al Digital móvil y ahora todo el mundo tiene un smartphone la producción de energía limpia energía solar eólica es ya una tecnología avanzada ya se creíble

Voz 7 12:01 cerebro después

Voz 5 12:04 yp terminará desplazando al carbón más allá de cualquier creencia bonita

Voz 1510 12:08 y antes de terminar sólo para aclarar la ciudad ya se llamaba greens burka antes de la reconstrucción no yo

Voz 9 12:13 llevaba el verde ya en su ADN

Voz 7 12:15 ya

Voz 5 12:18 sí sí sí sí sí de hecho era una de las manidas que teníamos para convencer a la gente de que tenemos que apostar por una ciudad verde

Voz 1510 12:25 no podía ser de otra manera no

Voz 5 12:27 exacto es seguir a nuestro argumento Jenni

Voz 1775 12:30 igual al fundador y director de la Asociación Ginsburg y muchas gracias por su tiempo

Voz 5 12:34 muchas gracias

Voz 1775 13:51 de todas formas Marta esto de crisis Burgess impresionante está muy bien la verdad todo un ejemplo pero claro hablamos de un pueblo que no llega a los mil habitantes no sé yo si en una ciudad como la tuya en Washington la capital del imperio pues se podría plantear algo parecido a esto

Voz 1510 14:08 pues mira la alcaldesa demócrata Mariel Prou ser eh tiene un plan de Sostenibilidad muy ambicioso con el objetivo de convertir Washington en la ciudad más verde de EEUU en dos mil treinta y dos

Voz 1775 14:20 a ver de qué estamos hablando que yo recuerde allí bueno tenéis bicis públicas como estas que tenemos también aquí en Madrid hay también un sistema de transporte público que no está

Voz 1510 14:31 gente nuestra más sobre todo en comparación con otros

Voz 1775 14:33 las ciudades de Estados Unidos pero hasta ahí que de que más hablamos

Voz 1510 14:37 sí mira aquí en el centro digamos que se puede hacer vida si no sale el coche pero la verdad es que en cuanto te sales de la ciudad es impensable no tenerlo pero bueno el plan de sostenibilidad y equidad de esta ciudad va más allá de reducir gases contaminantes de cuidar el medio ambiente renovando pues el sistema de aguas mejorando la gestión de residuos que también pero me parece especialmente interesante porque quieren que estas políticas verdes ayuden a reducir la la desigualdad mira hablaba esta semana contarán Geert Bolt es el responsable de este plan que depende de la Secretaría de Energía y Medioambiente

Voz 11 15:13 porque somos uno de los

Voz 0116 15:15 los programas se llama energía solar para todos y consiste en instalar paneles solares para el año dos mil treinta y dos en cien mil casas de los barrios más pobres además de en los edificios públicos esto va a reducir las facturas de las familias más vulnerables en por lo menos un cincuenta por ciento ya iban a poder emplear ese dinero en otras cosas también estamos rehabilitando la zona del guión Acosta en el sureste que es como una frontera natural que divide la ciudad al norte están los más ricos y al sur del río los más pobres rehabilitarlo es de alguna manera integrar esa parte desfavorecida de la ciudad queremos eliminar esa línea divisoria

Voz 11 15:55 Gerland memorizar pero hay que están en vigor se dicho

Voz 1775 15:59 claro Marta allí en en Washington casi un noventa y uno por ciento de los de los ciudadanos votaron por Hillary Clinton la alcaldesa es demócrata supongo que este plan bueno pues tiene buena acogida entre los vecinos pero claro ser estarán complicando las cosas a la Alcaldía teniendo como tienen ahora una administración como la actual en la Casa Blanca que niega el cambio climático

Voz 1510 16:20 sí obviamente reconoce que hay mucha más incertidumbre pero también cree que el papel de las ciudades está siendo mucho más importante ahora en la en la aplicación de estas política sostenible

Voz 0116 16:33 no no no recibimos fondos del gobierno federal ese presupuesto está ahora más en duda de lo que ha estado al menos desde que trabajo aquí es decir desde hace nueve diez años

Voz 1775 16:44 Nos

Voz 0116 16:44 así que sí definitivamente Nos preocupa mucho pero creo que hay un resquicio de esperanza hemos pasado de un presidente que apoyaba completamente los programas de sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático a otro que no los apoye el resquicio está en el nivel local un ochenta por ciento de la población mundial vive en las ciudades tenemos que llevar nosotros la iniciativa y las ciudades americanas como muchas otras en

Voz 11 17:10 todo el mundo lo hemos entendido en una son pocos

Voz 1510 17:14 otro de los programas del Plan de Sostenibilidad que me llama la atención es el de la promoción de productos locales además de habilitar huertos urbanos tienen acuerdos con determinadas tiendas para que vendan comida fresca que producen los agricultores de la zona en mercados locales como este donde conocía a Randy el otro día

Voz 11 17:32 en el Senado se eso Roma quién

Voz 0335 17:37 empezamos poniendo un puesto los sábados en verano donde vendíamos nuestros productos pero pensamos cómo seguir vendiendo con temperaturas tan bajas como las que hay ahora fijado West Side decidimos hacer una página web donde la gente pueda comprar a partir del miércoles lo que quieran sábado vienen aquí a por las cosas que hayan comprado puede ser cualquier cosa desde una docena de huevos a una compra de cien dólares no todos son productos nidos también de las granjas vecinas por ejemplo las manzanas son de otra granja yo solo me encargo del transporte

Voz 11 18:12 sólo hay

Voz 0335 18:17 lo que nos distingue es que no hay nada anónimo es decir todos los productos que vendemos tienen el nombre de la Granja que los produce básicamente el interés en este tipo de consumo ha crecido y crecido según la gente ha empezado a comprar por Internet

Voz 11 18:32 ahora casi todo el mundo

Voz 1510 18:38 Se acerca Terry un cliente fiel y le pregunto qué ha comprado

Voz 11 18:45 voy a sor

Voz 1510 18:54 me explica que él compró una caja de verduras de temporada no sabe exactamente que lleva depende de cada semana

Voz 11 19:04 se puede también textos con

Voz 12 19:06 en eso con la Pape si se prefiere comprar aquí que en un mercado en un supermercado así porque grande

Voz 13 19:19 mira mira aquí porque es A

Voz 14 19:27 es más es más la cerca la conocíamos la forma de como la granja

Voz 0116 19:37 dice que el precio es más o menos el mismo que

Voz 1510 19:39 los mercados de de aquí de DC pero que le compensa comprar la Randy por lo natural que es porque es muy amable porque le gusta la gente

Voz 12 19:47 Dati eso eso es un placer muy amable está la la la gente no GIS

Voz 11 20:00 lección la comida la finca La gente aquí claro

impongo huecas con Marta del Vado ir Rafa Panadero vale Marta

Voz 1775 20:11 has convencido de que sí que hay ciudades grandes en Estados Unidos que se están tomando en serio esto de cambio climático Washington puede ser un ejemplo pero a ver insisto supongo que estando quién está en la Casa Blanca esto de ese más bien cosa de las grandes ciudades donde tienen alcaldes demócratas

Voz 1510 20:29 bueno no te creas eh hay de todo San Diego es un es un buen ejemplo de esto el Ayuntamiento es republicano el estado California es demócrata y colaboran ayuntamiento y Estado para llevar a cabo un ambicioso plan de reducción de gases para que nos lo explique esto bien hemos llamado a COU dijo Wen es la responsable del Programa de Sostenibilidad del Ayuntamiento de San Diego Cody gracias por atendernos

Voz 15 20:53 en quizá más no

Voz 1434 20:55 muchas gracias por interesados por lo que estamos haciendo

Voz 1510 20:58 algunos rankings que ponen a San Diego como una de las ciudades más sostenibles del país cuáles son los objetivos principales del plan de Medio Ambiente de San Diego

Voz 15 21:07 yo me tengo

Voz 1434 21:11 el principal objetivo de nuestro plan es reducir a la mitad las emisiones de dióxido de carbono para dos mil treinta y cinco para conseguir ese gran objetivo pretendemos que la actividad de toda la ciudad de las personas que viven lo que trabajan en San Diego se base al cien por cien en energías renovables

Voz 15 21:27 día claro si hubiera sido

Voz 1434 21:31 a la otra gran estrategia con ese mismo objetivo es que la gente vuelva de su trabajo andando en bicicleta o en transporte público en lugar

Voz 1510 21:41 de ir en coche claro es que para poder conseguir los objetivos que comenta hay que ir más allá de la política no hay que conseguir el compromiso de los ciudadanos para que cambien también su modelo de vida a uno más sostenible cómo está respondiendo a la gente en este país donde se usa el coche para prácticamente todo

Voz 1434 22:02 bueno ya hay mucha gente que quiere poder usar el transporte público usar la bicicleta viajar en coche compartido o caminar la próxima generación no va a querer conducir de manera individual todo el tiempo

Voz 1510 22:12 todas las políticas de la ciudad tratando de arrestar

Voz 1434 22:15 está esa próxima generación de trabajadores y ciudadanos creo que todos estamos viviendo esos cambios a veces resulta difícilmente héroes uno de nuestros desafíos y parte de nuestro trabajo es educar a la gente explicando por qué iba a ser mejor para la ciudad aunque no vaya a ser sencillo

Voz 1775 22:30 no va a ser sencillo nos dicen no lo parecen pueblos pequeños como el caso de Green sur que repasábamos hace un momento imagino que el planteamiento de ser distinto debe ser incluso más difícil en una gran ciudad como San Diego que es la octava más grande de Estados Unidos

Voz 1434 22:46 exacto una de las cosas que hicimos fue preguntarnos qué es lo que sabemos hacer en San Diego aquí tenemos trabajadores realmente innovadores y con mucho talento y también tenemos un entorno hermosas playas el buen tiempo a todo el mundo luego hasta estar fuera de casa tenemos además una comunidad empresarial que está creciendo mucho en el sector de las TIC analogías limpias el cuidado del medio ambiente y que puede ser de gran ayuda para conseguir nuestros objetivos combinando todos estos elementos surgieron en los objetivos de nuestro plan no será sencillo pero ese tipo de cultura única que tenemos aquí puede ayudar al cambio mira un ejemplo uno de los grandes éxitos de San Diego es que la gente que vive aquí nuestros vecinos los negocios están instalando voluntariamente paneles solares hoy no porque haya una directiva municipal sino porque entienden que a la larga es más eficiente

Voz 16 23:37 están concienciados en que tenemos que construir una ciudad más sostenible que la iniciativa ciudadana Nos ayuda a cumplir nuestros objetivos qué impacto está teniendo este proyecto en la economía local

Voz 15 23:48 yo voy a estar el festival ha acabado me quemaba tenedores condena

Voz 1434 23:54 si nosotros siempre tratamos de medir el impacto económico de nuestro Plan de Sostenibilidad y Medio Ambiente estamos bien un crecimiento del empleo en estos sectores relacionados con la tecnología verde que en San Diego está creciendo más rápido a la medida de la economía hablamos de un crecimiento del diez con nueve por ciento en los últimos cinco años

Voz 15 24:11 Angulo Onda pero están ciudad

Voz 1434 24:13 la economía en San Diego ha crecido en torno al treinta por ciento desde dos mil diez las emisiones se han reducido en un diecinueve por ciento lo que demuestra que la economía puede crecer más rápido siendo más limpio

Voz 1510 24:24 decíamos antes que una particularidad de este caso es que el Ayuntamiento de San Diego republicano tiene estas políticas verde están ambiciosas que están además alineadas con las de el Estado que tiene un gobernador demócrata California sea autodenominado el estado de la región denuncia contra las políticas de Trump eh su plan de sostenibilidad es también parte de esta resistencia

Voz 15 24:44 a mí me Larsson Andy o detectada en el es

Voz 1434 24:50 nosotros lanzamos este Plan de Sostenibilidad antes de que llegara la actual administración federal y es llamativo que nuestro alcalde en San Diego que ha liderado todos los esfuerzos por sacar adelante este plan es republicano es del mismo partido a que la Administración Trump

Voz 15 25:04 de allí que creemos que es todo

Voz 1434 25:06 extra que puedes tener una economía próspera buenos puestos de trabajo y al mismo tiempo actuar con fuerza en temas sostenibles y contra el cambio climático además apoyamos la estrategia de California y hemos alineado nuestro plan para que sea coherente con los objetivos más amplios del Estado

Voz 1775 25:21 diría que este plan de acción medioambiental podría servir como un ejemplo para el resto de Estados Unidos

Voz 1434 25:28 absolutamente creemos que hemos puesto el listón muy alto en el tema de la lucha contra el cambio climático

Voz 1510 25:33 no vamos a trabajar muy duro por conseguir nuestros objetivos y cómo es la relación con las instituciones

Voz 17 25:38 Peral es especialmente desde que Trump está en la presidencia eh colaboran es más difícil el trabajo o no ha habido ningún cambio en la practica

Voz 15 25:47 muy Juan rica no es Nate faraón sensores ponen cuando Schengen

Voz 1434 25:53 colaboramos tanto como Podemos con las diferentes agencias federales implicadas en la lucha contra el cambio climático

Voz 1510 25:58 desde la municipalidad trabajamos primo

Voz 1434 26:01 igualmente con el Departamento de Energía la Agencia de Protección Ambiental Pere históricamente antes de Trump ya no existían leyes a nivel federal contra el cambio climático las cosas no han cambiado mucho tal vez haya un poco más de incertidumbre ahora pero el único cambio que diría que he visto es que muchas fundaciones y organizaciones filantrópicas se están centrando más en la acción a nivel local enough federal pero insisto ya antes de la actual Administración la Acción por el Clima eran acción a nivel local

Voz 15 26:30 es como como hago

Voz 1434 26:33 los cambios ocurren a nivel local ahí es donde realmente se ve que se necesita cómo se puede trabajar para conseguirlo y por eso creo que estamos viendo más apoyo a ese nivel la acción local

Voz 1510 26:43 con Audi joven la responsable del Programa de Sostenibilidad del Ayuntamiento de San Diego muchas gracias un saludo

Voz 18 26:49 muchas gracias muchas gracias

Voz 19 27:02 en India he ido a eh

Voz 1510 27:24 a ver Rafa como no sólo pasan cosas malas aquí en la política de este país

Voz 1775 27:30 un momento momento yo nunca he dicho es bueno y además quizá no te has dado cuenta se te ha pasado lo has dejado pasar pero la música que estamos poniendo en este equipo Ducasse pues también es un buen ejemplo de que en ese país hay gente haciendo cosas muy interesantes en esto de la lucha contra el cambio climático

Voz 1510 27:46 a ver cuenta cuéntame tu tu batalla musical

Voz 1775 27:49 eh a ver batallitas musical mira primero sonaba en Harper ya ahora estamos escuchando a Tom Petty que murió hace sólo unos meses los dos colaboraban bueno Harper lo sigue haciendo con una ONG que se llama la coalición contra la polución del plástico el proyecto se le ocurrió a otro músico Jack Johnson porque bueno él cuenta que estando de gira en cada vez que terminaban concierto al aire libre veía desde el escenario como se quedaba la zona del público bueno veía que estaba llena de botellas y vasos de plástico y bueno pensaba que toda esa basura pues al final iba a acabar en las playas de su Hawai natal de allí de Hawai para que te hagas una idea algunos estudios científicos calculan que para dos mil cincuenta habrá más plástico que Peces en el mar habrá músicos pensaron que la mejor manera de luchar era pues empezar en en su terreno Bono han conseguido que varios festivales de música al aire libre se comprometan con este proyecto animando a los asistentes a usar vasos y botellas de acero me de usar vasos desechables de plástico bueno poniendo puestos donde se pueda rellenar el agua cerveza o lo que sea en esos vasos y botellas de metal

Voz 17 28:56 qué qué interesante aquí que es el consumo es muy de usar y tirar no ya está funcionando

Voz 1775 29:02 pues he visto que hay un festival de estos en Tennessee el Bonano se llama que Lake en sólo tres años ha conseguido evitar el uso de millón y medio de botellas de plástico ya reducido la basura en casi un setenta por ciento así que no van mal las cosas otro ejemplo curioso de que en Estados Unidos hay iniciativas verdes no están funciona

Voz 1510 29:21 a ver si es que al final siempre hay esperanza incluso aquí en la capital del Imperio a nivel empresarial debe decir también hay una resistencia verde porque cuando Trump sacó a Estados Unidos del acuerdo de París unas dos mil empresas firmaron un acuerdo que llamaron huía Estir in nosotros todavía estamos dentro con el que mantienen el compromiso de de reducir los gases contaminantes así que bueno al menos sobre el papel ese compromiso siguen vivos

Voz 18 29:49 pues a ver si lo consiguen y bueno consiguen seguir dentro hasta la próxima Marta un abrazo

Voz 19 30:05 eh eh eh ha ido a eh claro