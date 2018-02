Play Segunda: el segundo puesto en juego y el atasco en la zona baja (08/02/2018)

Voz 1 00:00 bien sea en Cadena Ser punto com Play Segunda con Óscar Egido hablamos de secunda con un equipo de Play Segunda Play Segunda

Voz 1643 00:28 hola qué tal ya estamos aquí bienvenidos al capítulo ciento cuarenta de Play Segunda ahí bienvenidos a la jornada veintiséis de la Liga un dos tres una jornada que ya no tiene a Pep Martí en el banquillo del Tenerife le han destituido tras la derrota en Granada después de ciento ocho partidos treinta y nueve ganados XXXIX empatados id treinta derrotas conviene no olvidar que cuando llegó al banquillo del Heliodoro el Tenerife estaba en descenso no tenía experiencia Yeste debutante se había retirado unos meses antes de la competición salvó al equipo con solvencia y sin sufrir pero no se quedó ahí en su segunda temporada la primera completa llevó al Tenerife a quedarse a un solo gol de subir a Primera a un solo gol como he dicho Millán Gómez en Twitter su éxito extraordinario convirtió el ascenso en un objetivo ordinario han sido víctima de su propio éxito o como dice Sergio Sánchez sobre la destitución de José Luís Martí la situación se complicó tanto que tal vez no dejó otra salida el problema es que ese corrió demasiado el ascenso estuvo tan cerca que pretendían salirse en los diez primeros partidos hubo demasiada presión a veces el problema es buscarse uno mismo problema y confundir los objetivos ya esto es la segunda como decían que el que no la conoce no sabe cómo es ahora llega Joseba Etxeberria el Tenerife vuelve a apostar por otro técnico debutante en la Liga Un dos tres hasta cuando no lo sé pero

Voz 1643 02:50 sea te vas a caer que estaba no pasa absolutamente nada bueno bromas aparte con Paco y agradeciendo a Pep Martí todo lo bueno que ha hecho por el Tenerife que tenemos en el programa ciento cuarenta tuvimos de nuestro las gana pasada esta tenemos otro partidazo

hay además de verdad en la llamada del ascenso con nuestro Alberto Toril vamos a analizar el Cádiz Real Oviedo ese sorpasso que quieren darlos a afilar nuestras ganador en el derbi a la segunda plaza que ocupa el Cádiz tercero contra segundo además hablaremos del Guaje cultural y del Sporting Numancia buscamos protagonista en Vallecas con uno de los hijos pródigos del pasado verano para intentar volver al Rayo a Primera no se espera Óscar Trejo para hablar del gran momento que vive en lo franjirrojo además tenemos de contaros cómo ha sido la desilusión de Mar tiene el Tenerife en la llegada de Joseba Etxeberria al conjunto canario vamos a responder a una pregunta curiosa es más fácil ganar fuera o en casa en nada voz esperamos la respuesta

Voz 1643 03:39 y terminaremos como siempre con el Consultorio nuestro compañero de Movistar Plus Sergio Sánchez noticias de todos los equipos de todos los partidos del fin de semana íbamos ya con los horarios y con la clasificación de esta jornada veintiséis que arranca arranca en viernes sábado arranca el

Voz 3 03:52 Hermes como viene siendo habitual en las últimas jornadas arrancan los Cármenes Granada Valladolid nueve la noche ya para el sábado cuatro de la tarde Sporting Numancia a las diez de la tarde dos partidos Cádiz Real Oviedo y Barcelona al corazón a las ocho de la tarde a Almería Osasuna el domingo en la matinal doce de la mañana Albacete en activo del Belmonte a las cuatro de la tarde juega el líder Huesca Cultural Leonesa a las seis de la tarde dos partidos Rayo Sevilla

Voz 4 04:17 el Atlético Reus Lorca y a las ocho

Voz 3 04:19 el Tenerife Córdoba Sierra la jornada ocho y media de la tarde en La Romareda del Zaragoza Lugo una jornada que arranca con el Huesca como el

Voz 1643 04:25 en en solitario cincuenta y dos puntos ocho ocho puntos por encima del caddie que segundo con cuarenta y cuatro los mismos que el Oviedo que es tercero viene luego el Rayo cuarto con cuarenta y uno también cuarenta y uno quinto el Numancia incesto el Lugo luego séptimo Granada cuarenta y con treinta y nueve Osasuna Valladolid y por abajo el Nàstic con veintinueve puntos da decimoctavo ya en zona de descenso también con veintinueve la Cultural Leonesa vigésimo con diecinueve el Córdoba con dieciséis el Sevilla Atlético ir con dieciséis puntos vigésimo segundo

Voz 4 04:55 el Lorca así era la jornada veintiséis de la Liga un dos tres una jornada que ha

Voz 1643 04:59 la ya aquí empleo pudiese seguir

Voz 1643 05:15 ahora está de moda la llamada la sintonía la película de la obra de teatro la redacción de deportes de la cadena ser toque Alejandro Rojo he creído que arranquemos la llamara de Play Segunda con la llamada de Javier Calvo ID Javier Ambrossi dada por Leiva para hablar de un Huesca qué ha sumado su cuarta victoria consecutiva por primera vez en Segunda y que además ha aprovechado los pinchazos de sus perder son de sus perseguidores los de Rubi ganaron a domicilio cero uno al Sevilla Atlético sólo el Real Oviedo ha mantenido la instancia con el líder los de Anquela remontaron el derbi asturiano ante el Sporting dos a uno con dos goles Temosa y ahora están empatadas dos con el Cádiz que ocupa puesto de ascenso directo y esta jornada se enfrentan los dos Cádiz Oviedo el Sporting por su parte ha perdido una gran oportunidad de engancharse a los puestos de ascenso el caddie falló en Tarragona con el Nástic empató cero falló otra vez porque su segundo empate consecutivo y el tercer partido sin ganar de los de Cervera en Pamplona el viernes volvió a nevar pero se jugó Osasuna Rayo empataron a uno Un punto que mantiene el Rayo cuarto ya los navarros cerca de los puestos de privilegio también nevó en Los Pajaritos donde ganó el Numancia al Reus uno cero tres puntos que devuelven al Numancia zona de play off es la primera victoria del equipo soriano en dos mil dieciocho venció al séptimo partido del año si contamos también lo que tuvo en Copa del Rey el Real Valladolid se llevó el derbi leonés ante la Cultural en un partidazo trepidante de bolas que acabó el tres a dos ya es la tercera victoria consecutiva de los pucelanos que además suman cuatro partidos sin perder son sólo por detrás del Huesca el segundo mejor equipo de la segunda vuelta con diez puntos de doce el Huesca que ha hecho doce doce ganado los cuatro del dos mil dieciocho el Valladolid ha logrado recortar en estos cuatro partidos cinco puntos al Cádiz y al Numancia y cuatro puntos al Rayo y Granada el tenéis a destituir a Pep Martí tras su derrota en Granada dos a uno en sustituto en el banquillo ya lo hemos dicho es Joseba Etxeberria que estaba en el Amorebieta vuelve a apostar al Tenerife por un técnico nuevo ir debutante en segunda la victoria ante los tinerfeños les vale a los de Oltra al Granada Granada para volver a zona de play off luego ya Albacete empataron a uno en eso carro el punto les iba lo de Francisco para seguir en playoff de Enrique Martín para seguir sumando distancia respecto al descenso Alcorcón Zaragoza empataron a uno en Santo Domingo fue el partido más completo de los alfareros esta temporada pinchazo doloroso del Córdoba tras todos los fichajes que hizo en la última semana del mercado empezó encima ganando al Barça B al final el filial remontó en la que Ángel para seguir una semana más fuera del descenso y el Almería también remontó fuera de casa uno dos ante el Lorca un rival directo los almerienses por tanto siguen fuera del descenso el titular de la zona baja es que hay nueve equipos separados sólo por tres puntos peleando por no caer en el último puesto de descenso yo sé que estoy me ha quedado un poquito largo pero es difícil que esté más completo así llegamos a la jornada veintiséis de la Liga dos tres que como cada semana analizamos en Play Segunda con nuestro técnico de cabecera Alberto Toril muy buenas

Voz 1881 08:07 hola muy buenas tardes este tras el ambientazo de

Voz 1643 08:09 el derbi asturiano este fin de semana tenemos otro partidazo juega segundo contra tercero con una plaza de ascenso directo en juego y es que es un señor partido ese Cádiz Oviedo

Voz 1881 08:21 pues bueno yo creo que el partido estrella de la jornada caddie que viene con con una racha ligeramente negativa con dos partidos que que no ha conseguido ganar y eso le ha hecho que los otros sabemos si en este caso el Oviedo oí uno quiero con una racha inmaculada creo que son diez partidos sin perder al alza todo Expo muy muy poderoso ahora desde el cambio de de sistema ahí vamos a ver un buen partido de fútbol Cádiz está siendo sólido en casa y el Oviedo está dando buenos resultados por lo tanto será un buen partido

Voz 1643 08:51 por abajo hay nueve equipos en sólo tres puntos la Cultural el Nàstic y el Reus el Alcorcón el Almería el Tenerife el Barça B el Zaragoza y el Albacete is juegan un Tenerife Córdoba un bar sabe Alcorcón Reus Lorca cansina

Voz 1881 09:06 pues la parte baja muy igualada no y sobre todo para el último puesto de descenso no tal vez ya el Lorca sería menor al Córdoba pero también ya casi casi con una situación muy complicada pues hay muchos equipos entre puntos yo creo que la la situación va a actuar en medio la regularidad de los equipos que no tenga una gran racha negativa ahí y acumular puntos al final es aplazada esa última plaza de descenso va a estar muy muy disputada y el el que llega al final metido ahí cercano puesto nada dificultades yo creo que el éxito Sara en en la regularidad de de los partidos no acumular rachas muy negativas

Voz 1643 09:47 pues ahí está la zona por arriba con ese partidazo ante el Cádiz en Oviedo tras partir de buenos en la zona de abajo para que ese ataque un poco en la zona baja de la ley haga un dos tres aparte de los cuatro partidos que llama nombrado de Alberto qué partido no te vas a perder este fin de semana

Voz 1881 10:03 intentaré no perderme el Granada Valladolid yo creo que es un buen partido que amaba muy fiable en casa practicamente pues casi todo su partido son son victorias in Valladolid presuntamente irregular con juego vistoso capaz de de ganar y de marcar muchos goles pero también poco fiable por momento no yo creo que va a ser un buen partido de fútbol adaptado y también pues son dos equipos que que practican buen fútbol y quieren quieren salir a ganar

Voz 1643 10:31 pues es un buen partido a Valladolid pero como ya lo ha analizado Alberto Toril no es uno de los tres que hemos elegido ahora en la llamada de él eso vamos a hablar de otros tres encuentros Alberto tele muchas gracias y hasta prosa

Voz 6 10:41 los jueves muy bien muchas gracias un abrazo

Voz 1643 10:44 un abrazo vamos a conocer la última hora de los partidos más interesantes del fin de semana y el más interesante y el más atractivo yo creo que es ese Cádiz Real Oviedo que se juega el sábado a las seis de la tarde en el Carranza el Cádiz de dos partidos seguidos empatando de tres sin ganar de sumar sólo dos puntos de los últimos nueve llega el Oviedo de ganar el derbi asturiano ante el Sporting están empatados a puntos así que el que gane se queda la segunda plaza que ahora mismo daría he puesto de ascenso directo en Cádiz de esta e Ignacio De la Varga o la Ignacio en Oviedo Gale González muy buena Calais

Voz 7 11:19 hola qué tal Óscar muy buenas qué le pasa

Voz 1643 11:22 y al Cádiz de Labarga en tres meses sin perder y ahora lleva tres semanas sin ganar

Voz 6 11:26 hija osado ocho semanas sin ganar once Sin perder y ahora lleva tres semanas sin ganar es verdad que en las dos últimas semanas Córdoba Granada el equipo estuvo bien yo para las sensaciones lo decíamos nosotros lo decía el propio Álvaro Cervera en radio prensa dos victorias reconocía que no estaba contento como el equipo se dice así iban a llegar la derrota llegó Alcorcón y que a día que verse las pilas bueno pues la verdad es que no se explica demasiado bien el bajón del Cádiz en verdades son sólo tres partidos una derrota

Voz 1263 12:00 fíjate que ahora viene un partido ante él

Voz 6 12:02 el miedo en el que cae tiene que emplearse al fondo a fondo para ver el espectáculo

Voz 1263 12:07 por en Carranza sábado ya de de Carnaval oferta de tres entradas

Voz 1881 12:13 para los para los abonados casi agotado yo creo

Voz 6 12:16 se va a rozar el lleno muy buen ambiente en casa

Voz 1263 12:20 lo que tiene que espabilar ya sí o sí

Voz 6 12:22 sí tiene el peleando ese ascenso directo

Voz 1643 12:25 pues va a ser un buen ambiente como el que vivimos en el Tartiere el pasado fin de semana con ese Derby asturiano entre Real Oviedo y Sporting que sacaba llevando el Oviedo después de remontar el tanto inicial del Sporting así que el Oviedo llega eufórico tras la victoria en el derbi así que lo difícil y esta semana me paran quela lloró tiene que haber sido rebajar esa efervescencia no es centrar la plantilla en otro partidazo porque esto es un partido muy importante porque es que el Oviedo puede aprovechar los tropiezos del Cádiz y acabar la jornada II

Voz 7 12:53 sí además bueno puede acabar la jornada segundo si empata ese partido le valdría un empate porque recordamos que venció en la ida uno cero en el Tartiere así que de esta forma ganaría golaverage particular como dice otro ante todas la semana pues Anquela ha rebajado la euforia yo no diría durante toda la semana sino desde el minuto uno que terminó el derbi porque veíamos a través de un vídeo que ofrecía el Oviedo en las redes social el ese disfrutando de toda esa jornada festiva que terminó de de esta forma decían que la dentro del vestuario que en Cádiz hay otra batalla que esto solo fueron tres puntos que lo disfruten en el día de hoy pero que a partir de mañana piensen en el Ramón de Carranza durante estos días entrenando ya lo escuchábamos a voces en pleno entrenamiento aquí no ha ganado ninguna final del mundo hoy ha dicho que somos tontos y nos lo creemos así que bueno ya conocemos Anquela que no piensa más allá del partido a partido ya lo Oviedo se le da bien el Ramón de Carranza le trae buenos recuerdos es verdad porque consigue el ascenso la segunda en el año dos mil quince y hombre de los últimos cinco enfrentamientos entre Oviedo y Cádiz contando a que el playoff son cuatro victorias para el equipo Carvalho y un empate con la moral alta por vencer el derbi con esa racha de diez partidos consecutivos sin conocer la derrota así llega al Oviedo que ya tenemos convocatoria por cierto se ha quedado fuera Fabri ni tocado algo lesionado en la rodilla izquierda

Voz 4 14:10 fue la operada de momento no salta a la sala

Voz 7 14:13 las porque hoy al menos lo hemos visto sobre el césped pero por precaución se ha quedado fuera mientras su lugar Patrick es el único cambio en la convocatoria respecto a la jornada pasada frente al Sporting de Gijón

Voz 6 14:23 de la era como de la diera calidad contar

Voz 1643 14:25 todas las cosa buena Cacho el Oviedo en el Cádiz tuvo algún dato positivo de caddie contra va para que no

Voz 1263 14:30 no sé cómo estará por alejar esta esta temporada pero el es un equipo fuerte

Voz 6 14:38 segundo ahora mismo lleva más tiempo en la zona alta de Cádiz es verdad que como decía incapacitado una racha muy mala una racha muy buena ahora una racha de momento mala pero es corta el cariz que recupera Garrido que el centro del campo pieza fundamental para para Álvaro Cervera que yo creo que piensa a menos de que eche un poquito bien va a ser titular en el en el doble pivote sino jugaría Abdulá con Álex Fernández hice el dicho no entró muchos la baja de varios de esta era el ancla era la guía era la prolongación de Álvaro Cervera en el terreno de juego esa ausencia se ha notado mucho pero eso ha fichado a Fausto piensa echar radicaliza Alvarito que una hace un par de semanas bueno pues muy resfriado con fiebre con muchos le impedía prácticamente entrenar inicial era jugar al fútbol Alvarito está ya recuperado no tiene Cervera María Romera con una lesión muscular la enésima de toda la temporada excremento cómo está cada cual musculares Carrillo parece que no va a llegar así que sólo tiene dos dedos pero sado uno entona que no tiene del todo ritmo de competición y el otro es David Barral que está bueno pues prácticamente al margen del del equipo entrene normal pero la verdad no le convoca hecho dicen que es un profesional como la copa del Pino que es de los primeros que llega a entrenar que se ejercita perfectamente lo tuvo esos problemas con Cervera Estremera en Alcorcón por ejemplo decidió entrarle dando entrada a alcance chaval del filial en verde de él el otro día se llegó a todos los delanteros ya lo dejó en casa esta semana va a tener que tirar de Barral veremos si le da minutos porque es sin duda uno de los mejores sino el mejor delantero que tiene que tiene problema de gol y que tiene que ir acoplando sobretodo Atienza en el centro del campo para ganarle al Oviedo aquí hay muchas esperanzas aquí hay muchas ganas de ese partidazo que un auténtico partido un tercero un Oviedo que le viene mal al Kravis de los últimos años porque siempre ha salido con la suya Ecuador furia

Voz 1881 16:36 no pero eso no va a acabar

Voz 6 16:39 esperemos que en el aquí y claro esta semana no dos viviremos que la temporada pasada en Cádiz y pudo entrar en puestos de playoff aunque las cosas así que no todo es bueno para no

Voz 1643 16:50 es un partido que el que lo gane va a ser el perseguidor del Huesca es el liderato me gusta cuando dice De la Varga como como pronuncia lo de Alvarito porque parece que es colega tuyo la vida o que es tú o que estuvo ya mira al

Voz 6 17:04 es un crack y nos podéis imaginar tiene una historia tremenda Álvaro cuando bebía

Voz 1643 17:09 el aquí en Segunda hace dos meses

Voz 6 17:12 a mi lado en en el autobús en el tren iba la niña bonita alejado de todo el típico tópico del futbolista en el que va a un restaurante

Voz 1881 17:22 te llamo

Voz 6 17:25 cabe para no va a la mesa así que estaba rota

Voz 1881 17:28 lo taxista con novia y aleja de los coches

Voz 6 17:30 claro se aleja de él de todo Alvarito un crack y aquí se llama así desde desde siempre muy buen tío llegada esta sobre todo qué es lo que importa importa

Voz 1881 17:41 Santísimo para el equipo jugador clave

Voz 6 17:43 que veremos el año que viene no acaba dando el salto a Primera División sigue siendo lograr ascensos si alguien lo quiere son ocho kilos sienta dice que eran segunda y no se aunque es verdad que a día de hoy la situación muchos institucionales está como está y eso ya es mejor pensarlo

Voz 1643 17:59 pues sí con Quique Pina en la cárcel de Cali en Oviedo y caddie no están precisamente cerca algún asturiano algún valientes atreve a cruzarse el mapa de España entera

Voz 7 18:09 pues unos doscientos más o menos solos que van a ir esas localidades al precio de quince euros que han estado disponibles durante toda la semana todavía se pueden adquirir hasta mañana y bueno pues la afición completamente volcada con el equipo si ya lo veíamos el otro día en el Tartiere con el lleno absoluto ahora más si cabe ir de aquí hasta final de temporada la unión que existe entre la plantilla y el cuerpo técnico y la propia afición del Real Oviedo yo creo que aquí hacía tiempo que no lo veíamos You incluso diría que desde el ascenso precisamente que se consiguió en el Ramón de Carranza ya sabe Anquela lo ha dicho durante el día de hoy que los peligros del CAT David básicamente son esas dos bandas tiene claro que el equipo de Álvaro Cervera va a estar esperando un poco al menos en su campo para salir rápido a la contra con Álvaro con Salvi la

Voz 1881 18:56 alineación que esperamos del técnico Gines

Voz 7 18:58 se va a ser la que vivimos en el derbi en principio va a estar Linares en la punta de ataque y luego como no pues Moza el hombre de moda durante toda la semana aquí en Oviedo que ya ha dicho Ramon Folch que si hace falta hay que ponerle una estatua después de su doblete que aquí nos comentaba que recibió felicitaciones hasta de Finlandia que ese balón ya está en el Museo del lobo miedo y que bueno pues ha convertido así ese doblete el primero en su vida como profesional y enormemente feliz de formar parte de todo esto porque la verdad que lo hemos visto bastante desbordado y hombre es verdad que no está acostumbrado a marcar pero vaya golazos que nos dejó el pasado fin de semana

Voz 1643 19:32 el lazos doblete victoria ante el eterno rival en ese Oviedo dos Sporting uno y partidazo para este fin de semana Cádiz Oviedo Cervera contra Anquela no lo contarán el próximo sábado Ignacio de la que Italia González en el Carrusel de la SER De la Varga Cali muchas gracias y hasta la próxima semana

Voz 7 19:50 hasta luego en abrazarlo carnavales quinta

Voz 6 19:53 así que los aficionados de lo que vienen Eren que aprovechen aprovechen este primer fin de Lorenzo

Voz 1263 19:58 es un abrazo de buen tiempo no es que

Voz 1643 20:00 tener todo hasta luego el que pierda se puede quedar a once puntos del líder que es el Huesca que juega el domingo a las cuatro de la tarde en líder juega con un equipo en descenso se enfrenta al cuarto por la cola otra vez porque viene de jugar y de ganar al Sevilla Atlético que es el penúltimo ahora recibe a la Cultural Leonesa Huesca Luis Abadía muy buenas qué tal

Voz 1025 20:22 el Oscar buenas tardes pues aquí disfrutando de cómo se matan los rivales como él buscaba aprovechando semana tras semana todos esos pinchar

Voz 1643 20:28 pensé que iba a decir que estabais disfrutando del Carnaval de Cádiz

Voz 1025 20:32 eh también es carnaval en Huesca este fin de semana no como el de Cádiz que reconocerlo pero sí

Voz 1643 20:36 yo soy disfrazado de líderes de apisonadora

Voz 1025 20:39 si no y además fíjate yo creo que ahora mismo no está en su momento más dulce pero está ganando es decir cuando se pregunta siempre la gente que un equipo no está bien ya caerá el Huesca pues a lo mejor el Huesca no está atravesando por su mejor momento pero está sacando los partidos también hay que decir que de las tres últimas jornadas en dos se ha enfrentado a equipos de descenso como Lorca y Sevilla Atlético fuera de El Alcoraz y ha tenido que pedalear lo suyo para ganar pero ha ganado no que es al fin y al cabo lo que cuenta además le gana a Osasuna recibe a la Cultural Leonesa un equipo

Voz 4 21:10 del que nadie se fía porque han caído en saco

Voz 1025 21:13 sí arroja en zona de descenso y seguro que le va a poner las cosas muy complicadas al Huesca un Huesca que no puede contar todavía con Kutcher que tiene para varias semanas más Sastre está entre algodones están el resto los mismos que jugaron en Sevilla estarían disponibles incluido Moi que es curioso e el dato de este jugador que viene del Sporting de Gijón que debuta con el Huesca y qué hace un auténtico partidazo déficit demostrando que el Huesca acertado en ese fichaje precisamente para sustituir a Sastre Melero en esas posiciones dos de los jugadores que más han jugado hasta ahora en el Huesca

Voz 1643 21:45 pues es curioso apuntaba preguntarte si Rubi tiene un nuevo como bien se llama Moi Gómez y puede debutar este fin de semana en El Alcoraz como Twitter está cedido por el Sporting de Gijón yo lo que no entiendo como el Sporting a un jugador que ha jugado prácticamente todos los partidos hasta ahora de la temporada le cede a un rival directo que es el líder pero es que les porque también que hubiera primera yo Luis no entiendo nada

Voz 1025 22:04 no yo cuando empezaba a sonar ese mismo día porque esto fue una operación rápida que el Huesca se hacía como cesión del Sporting de Gijón como hoy a todos nos sorprendió pero bueno todos nos alegramos porque pensamos que era un buen futbolista pero es que además eh es un no vamos a decir exigencia pero era una de las prioridades de Rubi

Voz 1643 22:22 a él le quiso en verano ya veis Huesca exactamente

Voz 1025 22:24 quiso fichar a Moi al principio de temporada no pudo y ahora sí lo trae como cedido y es que encima le

Voz 1643 22:30 m como anillo al dedo para sustituir a una

Voz 1025 22:32 es hicieron donde no había nadie es decir Sastre Melero son dos futbolistas que llevan mucho castigo en esta temporada Il encaja perfectamente en esa posición a todo esto contando que hay otros futbolistas que han dado un paso al frente y uno sales Gaillard el jugador ex de la Cultural en esa que es protagonista esta semana quieres escuchar se iba a celebrar uno el gol si lo mete

Voz 1643 22:51 ya puesta

Voz 8 22:52 sí bueno estaba hablando con con muchos compañeros la verdad que que como digo guardó un muy buen recuerdo de ellos ojalá pues éste no sea su partido pero a partir de ahí si que me haría pues especial ilusión que se salvará la cultura como ahora parece que que estoy haciéndolo bastante bien yo pues pues sí que me dicen que me cambien aguas lo normal la típica la típica broma los ex jugador del Huesca estoy encantado de estar aquí para mí es es un orgullo tanto a defender la camiseta como compartir el vestuario con los compañeros

Voz 1643 23:16 tengo hoy yo me debo me debo al Huesca

Voz 8 23:18 sí como digo ya te digo aquí en casa así que sé que voy a celebrar el gol

Voz 1025 23:22 bueno dijo que allí no lo celebraría pero si marca en Huesca así que lo celebra

Voz 1643 23:25 mejor que no apuesta porque yo fallo y un acierto bueno lo de Moi Gómez para cerrar el tema yo tengo muy claro que Ruby como me he apuntado darle conoce como suene el Sporting así sobre todo sí se ha hecho las operaciones porque el jugador ha querido irse del Sporting para jugar en Huesca eso está claro ya Katy Louise se te está poniendo una cara de Primera que no veas

Voz 1025 23:44 bueno pues aquí seguimos siendo muy prudentes es diferente

Voz 1643 23:47 te yo el año que suele Leganés también les gustaba ser prudente como pero pero yo te esperabas a sabes cuando vamos a dejar de llamarte lo jueves a Segunda cuando entonces en cuanto subo al Huesca a primera

Voz 1025 23:58 bueno pero yo seguiré siendo fiel en Play Segunda porque como tú sabes fui de Play Segunda hasta estando en Segunda B

Voz 1643 24:04 claro ya verdad no hay que olvidar los estando en Primera

Voz 1025 24:06 no se pueden olvidar tampoco a los orígenes si es que el Huesca está en Primera porque insisto que aquí en Huesca hay mucha ilusión N Se ve que las cosas funcionan de maravilla sobre todo por las diferencias que hay en la clasificación pero se sigue pensando que faltan diecisiete jornadas y que todavía son muchos puntos en juego

Voz 1643 24:21 lo que sí que es cierto es que el Huesca con cincuenta puntos matemáticamente una matemático pero prácticamente está salvado y como mínimo hasta en Segunda así que Luis había muchas gracias en a esas cultural el próximo domingo Carrusel

Voz 1025 24:33 ahí estaremos hasta luego hasta luego a vuelta puestas

Voz 1643 24:35 de playoff el Numancia que ojo eh no había ganado en lo que llevamos de año hasta su victoria ante el Reus desde fin de semana no había ganado en dos mil dieciocho contamos en la Copa del Rey donde jugó contra el Real Madrid empató a dos en el Bernabéu y está todo tan apretado que a pesar de no haber ha ganado no se ha alejado de los puestos de empleo sino que incluso ha vuelto Soria José Carlos a José muy buenas olas claro qué tal en silencio ha comenzado la segunda vuelta Hay a la chita callando el Numancia que ahí siguen P empleo van pasando las jornadas de tapadillo pero está

Voz 6 25:08 claro es que si vas haciendo los deberes a lo largo del curso desde empieza el cole hasta la época de los exámenes cuando llegan los exámenes pues aunque no estuviera mucho te da para para aprobar yo es lo que le está ocurriendo al Numancia que está haciendo bastante regular en esta temporada no está teniendo grandes rachas de resultados a favor ni tampoco las está teniendo en contra cierto es que está tirado seis partidos en el mes de enero sino una sola victoria con dos derrotas y cuatro empates entre Liga y Copa como bien decías y la verdad es que este partido contra el Reus estaba ya marcado en rojo porque tocaba tocaba ganar porque sino ganas te empiezas a vez colgar son demasiados puntos los que va dejando escapar la victoria de evidentemente ha tranquilizado un poquito unos ánimos que en cualquier caso no estaban demasiado exaltados pues la falta de victorias pero sí por aquello de de evitar empezar a entrar en una paranoia ya sabemos cómo esta segunda división cuando no te salen unos resultados esa larga una racha negativa que en este caso no lo ha sido tanto pero pero que no te salen las cosas aunque estuviera jugando bien en PRISA en los nervios y cuando empiezan los nervios al final estás jugando en cada fin de semana así que la victoria de este fin de semana Numancia parte volver al playoff ya servido para quitarse de encima aunque los jugadores insisten en que que no era para tanto pero sí que para volver a afrontar un mes de febrero que que es decir que habrá tocará visitar a Sporting de Gijón y luego recibir al Cádiz va a empezar con bastante exigencia como has sido en enero

Voz 1643 26:30 pues tiene dos partidos importantes en Numancia contra el Sporting fuera que viene de perder el derbi el sábado a las cuatro de la tarde y luego ese partido ante el Cádiz tus rivales directos por intentar subir a Primera División saber de qué es esta esta ponen Dati Gara José Carlos

Voz 6 26:47 de que vamos a sufrir mucho hasta final de temporada no

Voz 1643 26:49 de Laquidain de la cadena dos años padecía a mí no me llames ahora a mí llámame en primavera como diría Enrique Martín cuando la CAM y la hierba sea otra vez verde pues ahí es cuando el Numancia en este caso tiene que estar otra vez en el ático suenan play off acabó subiendo ahí lo dejo

Voz 6 27:04 hombre nosotros el Numancia diez de los equipos que más jornadas han estado sino me fallan las cuentas el play off de ascenso directo sea que ella este año voy a hacer un clásico de cuál sea el desenlace yo encantado de los Oscar

Voz 1643 27:17 sólo dejaremos de llamarte cuando suba a Primera ya lo sabes

Voz 6 27:21 pues esta es poca

Voz 1643 27:23 lo que pasa es que final de temporada José Carlos muchas gracias ya está la puesta en marcha hasta luego así Vera la jornada veintiséis de la Liga Un dos tres una jornada que vamos a vivir en Carrusel y que vamos a contar y analizar la próxima semana en Play Segunda con Alberto Toril y con el resto de compañeros de la Cadena SER

Voz 9 27:40 anda

Voz 10 27:55 hoy vamos a buscar protagonista en en Vallecas

Voz 1643 27:58 el Rayo Vallecano que viene de empatar en Pamplona el pasado viernes ante Osasuna y vamos a hablar iba decir que con un histórico porque su segunda etapa en el Rayo Vallecano de hecho sabe lo que es subir ya a Primera con el equipo de Vallecas delantero del Rayo Óscar Trejo muy buenas como decía yo venía de empatar en Pamplona ante Osasuna un partido marcado por la nieve habían jugado alguna vez con con la nieve nevando

Voz 1263 28:22 no no no si no nada toda que había nevado todo pero pero bueno nunca nunca con una nieve como como el otro día

Voz 1643 28:32 supongo que es diferente no se inmaduros Si el césped no rodó igual la pelota

Voz 1263 28:38 creo que es un poco complicado pero bueno verdad que es una experiencia como no estoy menos a ver si yo buena alimente hemos dado un pasito de conseguir tres puntos pero pero bueno lo importante es que que más cómodo

Voz 1643 28:55 venís de sumar seis puntos de los último S doce una victoria la goleada ante el Lorca en tres empates y una racha yo diría que casi casi buena

Voz 1263 29:07 sí existe burdamente nosotros lo que queremos situar a esquivar creo que tenemos que mejorar en el tema de los números es lo importante tíos y conseguir los puntos siempre aquí en un fracaso y bueno afuera pedir como como estamos como estamos jugando Doncic Dios quiere anexionar también

Voz 1643 29:28 lo que demuestra tanto empate consecutivo Óscar es que ganarán segunda es muy difícil está muy caro

Voz 1263 29:35 cada cual es muy complicado jugarle entrarle iban a propiamente de una forma diferente jugar a lo mucho bueno la verdad es que disfrutamos con esto pero también tenemos tener tenemos la la cabeza centrada en que bueno lo comentamos caras así que tenemos que tratar de hacer lo menos posible

Voz 1643 29:57 ahora frente al Sevilla Atlético que está ahí abajo yo siempre digo que es un rival engañoso porque de veinticinco partidos ha empatado diez lo que quiere decir que le cuesta mucho ganar pero es muy difícil ganarle también

Voz 6 30:09 sí sí sí nos tiene que

Voz 1263 30:11 pero el partido sea es un equipo que muy intenso ejercicio llevan bien Ivonne como te digo son jugadores Dios como una técnica que bueno es mucho éxito claro muy atentos y sobre todos nosotros tenemos que salir de la forma que estamos saliendo ultimamente todos los partidos en los primeros quince veinte metros tenemos que mostrar que estamos jugando de local iban a tratar de aprovechar porque la gente ácida sabían

Voz 1643 30:41 una vez que te acercas a los dos tercios de Liga como hasta ahora casera jornada veintiocho es cuarto el objetivo ya este equipo ya no tiene que ser la salvación sino el ascenso lo pida la gente ya

Voz 1263 30:50 sí yo creo que si uno uno siempre es ambicioso de ir mirando el plantel que tenemos no tenemos que mirar otra cosa que no se a las palabras pero siempre con la con la cabeza bien fría tranquilo con humildad oí bueno seguramente con el trabajo que creo que claro que sin el trabajo no no no podemos hacer nada

Voz 1643 31:11 tú ya sabe lo que es a Primera con el Rayo lo hiciste en dos mil once supongo que junto a los dos títulos que ganaste con Boca Juniors es lo más bonito que ha vivido

Voz 1263 31:18 sí sí la verdad es que es algo impagable más una que no bueno no cuando toman han impresión también devolver se me pasó unas imágenes de año estamos veces hemos pasado y la verdad finalizaron un año cuando nacen y la verdad es que alguien paga

Voz 1643 31:38 ha cambiado mucho al Rayo desde que te fuiste hace seis siete años se ha vuelto

Voz 1263 31:43 no mucho la verdad no mucho de la gente que sigue trabajando lo las formas aquí son factores importantes para uno porque ya conoce la gente conoce bien no

Voz 1643 31:58 lo que sí ha cambiado lo que te fuiste es que te fuiste con Michel de compañero el entrenador bueno este de portero supongo que te ha traído

Voz 1263 32:07 sí sí sí la verdad es que igual

Voz 6 32:10 sí

Voz 1263 32:11 me alegro porque bueno me tocó vivir una etapa anterior con eso de compañeros proposición pero bueno siempre siempre echándonos porque las cosas van van marchando habían

Voz 1643 32:26 sí pero como a Michel tú has conocido como jugador como técnico más duro ahora o os sigue siendo de que de que es tímido de que no levanta la voz

Voz 1263 32:36 no no no

Voz 1643 32:38 ver

Voz 1263 32:39 en los entrenamiento fuera de es muy buena estamos echando el también no está aprovecho nosotros para ir probando cosas siempre cuando con contracción jugamos igual la verdad que como cedido ahora es un problema para él porque muchos jugadores y la verdad es que es muy muy buena enfrente

Voz 1643 33:02 Cobeño que ha traído aquí yo creo que de vuelta no lo es el Chori ya eran el mercado de invierno ha traído a Armenteros sigue viviendo en tu casa porque me han dicho que cuando llegó la cogí hogar

Voz 1263 33:13 sí sí a encontrar las noches hoy hoy creo que no sido a la casa porque llegar hasta media mañana así que bueno bien porque con él la verdad que hemos coincido aquí en hemos pedido bien todo ido Francia ha vuelto a España verlo

Voz 6 33:30 las vacaciones en lo hemos visto en Argentina que bueno

Voz 1263 33:34 tras mujeres también han encontrado hasta que bueno la verdad es que siendo amistad que que está aquí bueno a partir de ahí se hemos tenido fortaleciendo podemos disfrutar de vuelta azul

Voz 1643 33:45 esas cosas yo creo que que influyen y que en un equipo son buena hacia el jugador eso os lleváis bien institutos ya bien con Armenteros seguro que es bueno para el Rayo de hecho alguno todavía dice que el ascenso del Rayo el dos mil once fue cosa de dos de Trejo y Armenteros

Voz 6 33:59 la verdad que sí

Voz 1263 34:02 lo tenido treinta años vestido veinte goles a mí también ido bien pero siempre te digo tenemos buen plantel buen grupo y esto lo saca un equipo entero no sólo los persona tres por eso pero es que en este grupo nos estamos dando cuenta que que que estoy hecho individual como sí sí

Voz 1643 34:22 pues a ver si Trejo Armenteros el Chori Embarba Alberto hoy todo el Rayo Vallecano sigue teniendo el equipo en los puestos de play off a final de Liga podía darle una alegría a esa afición que tanto se merece Óscar Trejo muchas gracias pero este ratito Play Segunda nada que os y cayendo todo también el mínimo como hasta ahora

Voz 6 34:40 bueno muchas gracias

Voz 1643 34:53 para empezar el bloque de noticias con la que yo creo que ha sido la noticia más curiosa de la semana por lo menos en la redacción Alexia a mí es uno de las noticias prendido de los últimos días días nos vamos a ir a Córdoba Lalo Rodríguez muy buenas hola buenas el titular sería algo así sí como el Córdoba asegura era la permanencia de Granandos eso quiere decir que si se queda cobra dinero sin no se queda pues Palma alocada puesto

Voz 12 35:20 si el fruto de que aquí pesa unos números acordar pues dan por lo has estado de que el equipo se va a salvar y fruto de ello ese seguro que han sacado muy seguro que lo que hace es es una inversión a futuro a corto en el que si finalmente se queda el conjunto blanquiverde recibiría entorno entre uno y cinco millones y cuatro millones de euros por ese país esa cláusula de parece seguro y además dentro de este seguro que se ha hecho se incluiría o esté intentando que es incluya las cláusulas que tienen los jugadores por conseguir el objetivo de la salvación muchos de los jugadores que han llegado en el mercado de invierno tiene un bajo un bajos salarios no por decirlo así pero si una prima en caso de conseguir el éxito deportivo ahora mismo quimera para el conjunto blanquiverde de la permanencia en ese caso este seguro también se haría cargo digamos de ese de ese suplemento en el Blue que tendría lo los jugadores del conjunto requiere de todo hecho para tratar de que no lo hiciera daño el límite salarial que pudiese tener el Córdoba Wert de cara a la temporada que viene

Voz 1643 36:24 es una forma de hacerlo de forma externa incluye incluso la prima por la permanencia de los jugadores así como dice Lalo no se incluyen en el límite salarial bueno la prima está el cual bueno invierte un millón de euros y se quedan reciben cuatro si bajan la segunda B Palma no millón de euros eso está claro es que el Córdoba además la Florida son jugadores que si quieren invertir por cuanto multiplican la inversión por la permanencia

Voz 12 36:46 pues ahí viene lo raro que es que lo multiplicarían por cinco la inversión ya no es y mi

Voz 6 36:51 el cordón y cuatro sino cinco decir más aún del la prima que recibiría el propio Córdoba o en caso de conseguir esa rebatió algo

Voz 12 37:00 mira que andaba en cierta medida que los jugadores que quiera pues pueda intervenir en esa en esa acción muy en caso de conseguir esa prima parte de perder tu prima por ser futbolistas conseguido por haber intervenido en este seguro

Voz 6 37:14 algo que como bien dice al principio curioso

Voz 12 37:16 cuanto menos

Voz 1643 37:17 a esa final yo echando cuentas si el Córdoba se queda de los cuatro millones va a recibir poco porque el millón que ha invertido la prima que tiene que pagar a los jugadores más devolverlo en los jugadores Un por cinco de ellos mismos final recordarla toca pagar y todo

Voz 12 37:30 si la jugada evidentemente que ahora mismo once millones en Boston pira se pueden mitigar con la apelación a que tengan los propios jugadores la cosa es como bien dice que a la hora de ejecutar si finalmente se salvan Anguera ejecutar ese seguro pues a lo mejor recién más bien poco en negativo

Voz 1643 37:49 bueno pues veremos esto Alba deja invertir no

Voz 12 37:51 no a nosotros no nos dejan de momento no lo pero no han dejado

Voz 1643 37:56 eso ya es una casa de apuestas de apostar por la formación del Córdoba que como te has dicho mismo está difícil y complicada Lalo Rodríguez muchas gracias veremos en qué acaba este seguro de Córdoba

Voz 12 38:04 es un abrazo grande

Voz 1643 38:05 lo que sí que es seguro es que se acabó la etapa de Pep Martí en el banquillo de Tenerife defina su primera experiencia como técnico en la que hace sólo siete meses estuvo muy muy cerca de alcanzar la gloria se quedó a un solo gol de subir a Primera lo hizo de diez Pep Martí Martí que ya tiene relevo en el Tenerife vuelve a apostar por un técnico que debuta en segunda imponer que ha pagado porque el Amorebieta se ha llevado una compensación por la llegada de Joseba Etxeberria al Tenerife cuentan los Carlos Arrieta muy buenas

Voz 13 38:35 qué tal muy buenas ha sido una semana muy ajetreada en el Club Deportivo Tenerife la misma comenzaba con el cese de José Luís Martí quién explicaba así lo que había fallado para no poder tener al conjunto blanquiazul más arriba en la tabla clasificatoria

Voz 0642 38:47 lo que yo he intentado buscar soluciones ha intentado manejar situaciones diferentes para encontrar verdaderamente el mejor funcionamiento ha habido muchos motivos pero al final lo más importante ahora no es saber qué es lo que ha fallado lo que hemos fallado sino lo que debemos de encontrar y lo que debe encontrar la persona que venga nueva a la que sólo le pido a a los jugadores a la afición y a los periodistas y a los medios comunicación y al club que le den lo mismo que me han dado a mí que es muchísimo para poder trabajar con tranquilidad con serenidad para sacar el máximo rendimiento a todos ellos Chile dan paciencia tranquilidad y te dan todo lo que me han dado a mí seguro que va a sacar porque el grupo es magnífico el grupo tiene un potencial enorme

Voz 13 39:29 es que el técnico balear no tiene malas palabras de los que hasta hace muy poco han sido sus jugadores de hecho les invitó personalmente a comer Martí en esa despedida estaba acompañado por el presidente de la entidad blanquiazul Miguel Concepción quien quiso dejar claro que el club le debe mucho al técnico que llegó en una situación muy complicada temporadas atrás

Voz 0642 39:48 el vino aquí en un momento donde nuestro club estaba pasando no no uno una tradición de deportiva que no era la mejor recupero el equipo salvamos la categoría y el siguiente año y una cosa muy importante que fue la la ilusión llegando hasta ese último partido a a un gol prácticamente de de el ansiado ascenso así que gracias Martí por esa ilusión por por ese trabajo insiste y ahora pues en la siguiente temporada dos mil diecisiete dos mil dieciocho no han salido las cosas bien no hace falta que lo diga yo porque lo han visto y no ha salido las cosas como él hubiera querido no y eso fue lo que nos ha llevado a esta decisión que como les he dicho principio muchas veces imputa pero que que los dirigentes tenemos una una responsabilidad tenemos no eh tío ión y tenemos que intentar poder conseguirlo

Voz 13 40:56 esto ocurría el martes por la mañana y sólo unas horas más tarde llegaba al Aeropuerto de Tenerife Norte Joseba Etxeberria quién nada más bajarse del avión daba a conocer las directrices a seguir con la cita ante el Córdoba como primer objetivo

Voz 14 41:09 que desde mañana prepara ese partido eh pues bueno ir un poco eh pues poniendo las pautas en cada entrenamiento como quiénes somos cómo quiero yo que el equipo juegue pero bueno sabiendo que que el que el potencial que voy a tener entre manos es muy bueno muy bueno intenciones esa no que cada uno pues pueda su su mejor versión oí bueno y a nivel colectivo pues que se ve a un equipo pues eh pues bueno con muchísima intensidad hace con una velocidad de juego muy grande y yo creo que lo podemos conseguir porque bueno para eso es muy importante que la ley la calidad técnica de los jugadores sea buena y bueno el Tenerife pues tiene jugadores bueno si íbamos a intentar pues que que bueno que el equipo sea un equipo fuerte para que los jugadores se sientan seguros Si bueno Se serían con confianza para atreverse hacer cosas tanto con balón como sin balón tanto en ataque como en defensa y eso vamos a trabajar desde desde el primer día no pero bueno yo creo mucho en el entrenamiento lo he dicho antes y bueno el principal objetivo son los treinta y tres puntos que tienen que ser este domingo

Voz 13 42:15 por lo tanto aquí en Tenerife la consigna pasa de ser la de estar arriba al famoso partido a partido que es lo que quiere llevar a cabo el técnico vasco recién llegado al conjunto blanquiazul

Voz 1643 42:26 siempre decimos que en Segunda es más difícil ganar fuera de casa y que la permanencia se consigue en tu estadio pero eso es verdad en esta Liga también en más sencillo ganar como local y lo normal es perder cuando juegas a domicilio al ex Rodríguez lleva toda la semana comparando datos eh vamos ya no sabe si divide en casa o vive fuera esa es el resultado que las ha salido

Voz 4 42:45 pues sí hay mucha muchísima diferencia entre jugar en casa y jugar fuera será al calor de la afición el cansancio del viaje o lo que sea pero echando un vistazo a la clasificación de Segunda vemos que puntuar fuera de casa es un bien escaso que el ascenso

Voz 15 43:00 el descenso a Segunda B pasa por ser muy fuerte en casa el caso

Voz 4 43:04 más claro es el del líder es el mejor local de la categoría

Voz 15 43:06 Jesse el único invicto en su estadio el Huesca suma treinta y tres puntos de treinta

Voz 1643 43:11 la de posibles en un Alcoraz que le está haciendo caso

Voz 15 43:14 a la petición de Ruby la atención social

Voz 16 43:16 hay que dejar notar para bien desde desde la Depor

Voz 8 43:19 actividad pero sí muy importante

Voz 16 43:22 que nuestros jugadores y la afición los lleve del uno al noventa en volandas

Voz 4 43:26 en la clasificación de mejores locales seguirán Oviedo Granada ambos suman treinta y tres puntos cuando juegan sus estadios los de Anquela han hecho del Dati de un Ford

Voz 17 43:34 sí ya han hecho valer eso de la media inglesa ganar en casa no perder fuera Yazid pasito a pasito están terceros y muy cerca del ascenso directo que tiene nunca deja que podrían barcaza esta semana nos los cánticos Vikingos la pisarla de Anquela el Patricio dorado la el toro o la mística del pie pero el Oviedo sueña con primera gracias a sus resultados en casa

Voz 4 44:03 algo que también podría ser el Granada sin pues de tan fiable en casa como fuera en los Cármenes el equipo de Oltra desde los mejores de la categoría un vendaval en ataque pero sus veintinueve puntos en casa se convierten en sólo once lejos del Estadio Nuevo Los Cármenes habla Oltra para explicar por qué pasa de cualquier golpe pues

Voz 18 44:21 Nos hace daño y más en la situación en la que estamos