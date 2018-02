Actualidad (08/02) | La estudiante de derecho que ganó su primer juicio antes de terminar la carrera

Voz 0313 00:00 pues vamos a contarles una historia que tiene que ver con algo de o con bastante de lo que hemos hablado con el mercado laboral pero tiene que ver también con los derechos y con el coraje con las ganas de tirar p'alante es la historia de una estudiante leonesa de veintidós años que no ha terminado aún la cara la carrera de Derecho acaba de ganar su primer juicio representando se por lo tanto defendiéndose a sí misma actualmente están Universidad de Vigo y se llama Elisa Castiella Elisa buenas tardes

Voz 1 00:30 hola buenas tardes bien de La Ventana como

Voz 2 00:32 no Elisa

Voz 1 00:33 bueno muy bien ahí con Galicia

Voz 2 00:38 tal es un abrazo de tales un abrazo de nuestra parte oye cuéntanos lo de ser tu propia abogada cómo cómo surgió contaros la historia por favor

Voz 1 00:47 es pues bueno en realidad lo que creo que es un caso bastante real y cómo me has estaba estudiante pues qué mejor opción que ponerlo en práctica Hay uno mismo pues yo creo que sale todavía más coraje aún para para defender esa situación cuando

Voz 2 01:05 es porqué fuiste a juicio

Voz 1 01:07 pues en realidad fue porque me despidieron tras un accidente con la moto pasa igual no me tuve mi parte médico ponía vencería en la cual se redujo la baja una semana tan solamente me incorporé a mi trabajo como es lógico y como todo trabajador debe hacer o creo hijo bueno pues dos días más tarde pues me escribieron encima alegaron que el bajo rendimiento labora mal comportamiento cosas que después de tres años donde la misma profesión Gorriz está pues sin encontrarte con eso sí además de no había quejas no había nada interpuesto en el Ayuntamiento de tengo entre el con esas sorpresas cumpleaños pues imagínese con qué cara me quedé

Voz 2 01:57 pues eso que cuentas tiene pinta de despido improcedente

Voz 1 02:01 sí fue lo que me reconoció el juez al final en la sentencia que salió el día veintitrés de enero higa un así ha interpuesto un recurso de reposición porque todavía considero que si tiene gusto si me reconocieron la sentencia es improcedente Illes dejaron dos opciones indemnizarle lo cual ya porque yo para cobrar mi mes de de trabajo que había en julio que me dijo el alcalde que o firmaba o que no lo pagaba así hice queda tanto

Voz 3 02:32 Elisa pero yo tengo una duda una cosa es estudiar Derecho y otra cosa es es era abogado o ejercer como como abogada porque bueno hay un hay un salto hay importante como te preparas te tú para pasar de lo que son los temarios y tal a lo que es el ejercicio directamente como defensora en este caso autodefensa era no defensora propia como te preparas eso

Voz 1 02:56 fórmula fósforo razones tenía en la Facultad de Derecho de León al decano era mi profesora de todo lo amoral que clases de siempre como que nos inculca la vida real no tiene nada que ver con lo que se estudia era esa curiosidad no decir El día de mañana dedicada Abogacía es realmente una verguenza entonces yo lo que hacía era que me me escapaba a los juzgados he tenido las libres además ahí en León ir a juicio y ahí yo creo que no Nápoles nunca un poco claro vivos Sami de todo eso ha habido una profesora de una asignatura que nos ha traído también Si yo siempre que puedo aprovecho para oye turístico

Voz 2 03:40 Sida

Voz 1 03:41 sí es muy curiosa porque yo cojo colegiadas y todavía no se ha pues bien al juzgado me dijeron que pusiera pucherazo toda yo me diga bastaba como soy abogada fue ubicado hijos entonces pues nada allí ah me informó incluso al testigo que lleve yo ha jugado en el juicio era abogado también y él mismo me dijo mira aquí disponen de una sala en la cual tienen todas para que los abogados no tengan que cargar con ella cada vez que bien bueno pues para allí fui IPREM de Iker no Dade porque claro si diría veleta él pensaba Vallina

Voz 2 04:23 en la facultad

Voz 1 04:25 qué bien aquí nada yo firme la hoja como que recogía las dos ir me fui para el juicio

Voz 4 04:31 oye Elisa y si te hubieras tenido que cobrar a ti misma o que pagar a ti misma habías tenido dinero suficiente para pagarte

Voz 1 04:40 pero eso no es de dinero es que en realidad también lo que dejar una cosa clara es que no social cualquier trabajador se puede defender a uno

Voz 2 04:49 exacto

Voz 1 04:51 sí pero la gente normalmente lo que ha dado como es mi caso porque yo soy estudiante ahora de subsidio de desempleo cuando yo trabajo para poder ver la carrera entonces ya ya no en esto de decir me voy a contratar un abogado y que me defienda yo también tenía la opción de un abogado de oficio sabes que lo podía haber dejado de ser humano y haber visto pues que para adelante

Voz 2 05:19 pero que lanza tú tú conoces mejor tu caso joyita gusta

Voz 1 05:24 ya es decir voy a intentarlo que era esa es mi quizá una experiencia que ella no es toda la la la sensación mediática que se está dando que yo me Ziganda andando nada yo lo tienes para el currículum

Voz 2 05:39 es una estación unas prácticas

Voz 3 05:41 son unas practicar con algo más de riesgo tengo que decirlo los oye pero te ha gustado la experiencia Elisa

Voz 1 05:47 sí la verdad es que ha sido increíble increíble

Voz 2 05:51 porque los juicios no se parecen no se parecen a lo que vivimos en las series son las películas americanas no

Voz 1 05:58 otra manera dado que lo que pasó aquel día de juicio cuando llegué claras dos años empezaron a llamar el la el jueves empecé a llamar a los abogados a las partes y claro eso dijo el abogado a las Barthe demandante ir decirme señorías Hoyos

Voz 5 06:19 eso sí como lo haría por Dios para que me toca a el juicio

Voz 1 06:28 fue me dijo de estudiante de Derecho y le dije si ir así con tono dijo a mala sino irónico cometiendo que Zabala hijo es Brennan a nadie porque tiene tiempo me voy de muy nerviosa antes hablaba yo sabía yo tampoco me iba a atentar en la parte demandada de la otra parte me dijo a la izquierda aquí

Voz 5 06:55 allí como pudo

Voz 2 06:58 va a ser sorprendido ya bueno de Lisa Elisa Castiella oye que muchas gracias por asomarse a la ventana para para contar tu historia ahí joder y enhorabuena de verdad

Voz 1 07:06 muchísimas gracias

Voz 2 07:10 hasta eh

Voz 6 07:13 pues si sigue así eso eso es