Odio y amor

Voz 0099

00:00

la verdad a menudo estropea un buen discurso Gustavo Adolfo Bécquer cuyo nombre ha pasado a la posteridad sin fundamento alguno como sinónimo de la sensible día y el sentimentalismo fue tajante al declarar que cuando sentía no escribía entonces escritores sabemos muy bien que los sentimientos los carga el diablo la primera regla de mi oficio afirma que para crear emoción es fundamental no sentir instalarse la distancia adecuada para pensar con frialdad tan lejos del odio como del amor Si esto resulta imprescindible para escribir un poema o una novela mucho más debería serlo para tomar decisiones que afectan al destino de las personas es cierto que existen seres humanos que por el bien de la humanidad jamás deberían haber nacido no lo es menos que ciertos criminales carecen de reinserción posible pero también es verdad que el endurecimiento de las condenas incluso la implantación de la pena de muerte nunca ha demostrado eficacia alguna para reducir la criminalidad todas las estadísticas indican lo contrario yo tengo hijos no sólo comprendo también comparto lo más profundo del corazón la desesperación de los padres condenados de por vida a padecer la pérdida de un hijo o una hija asesinada un océano de sufrimiento que se regenera intacto día tras día pero la sociedad no puede tomar decisiones bajo la presión de su dolor ni convertir la ley en un instrumento de venganza soy escritora y sé que cuando siento no debo escribir por eso estoy en contra de la prisión permanente revisable