Actualidad (08/02) | Licor de fuego valyrio, lo último del universo Juego de Tronos

Voz 1 00:00 la Ventana con Carles Francino yo yo soy uno todo el mundo en esta mesa ni todo el mundo que está escuchando la ventana ahora mismo es es fan como un servidor lo confieso de Juego de Tronos pero los quise somos fans no no fan que han están ya que es espacios pero echamos mucho de menos en fin que que no empiezo todavía la próxima temporada pero bueno los fans de Juego de Tronos han podido comprar de todo hasta el momento camisetas colgantes tazas de delantales de cocina jarras de cerveza pósters bueno Laia tienen también voy ya tenemos un licor mira lo que serán a fuego Valerio y sus creadores otros jóvenes sevillanos uno de ellos es Juan José Aguaded que nos está escuchando Juan José buenas tardes

Voz 2 01:09 buenas tardes bienvenido amigo qué tal hoy el licor Éste no será mortal no no no hombre depende de que no cuenta que cuantos grados tiene

Voz 3 01:21 pues mira tiene treinta integrado que son más o menos lo mismo que quiero otro licor lo justo para hacer Tarrés no está mal oye si Juan José

Voz 2 01:30 describen a que sabe que dan más Cazalla echarán orujo limo Chelo una mezcla de todo como cómo sería es que sería no sé para entendernos aliento

Voz 3 01:41 mira fuego Valerio su licor toque brillante y canela sino todo muy frío entra muy suave con un poquillo de de pequeña ardor en la garganta y lo toma a temperatura ambiente bueno te a Arganda Xirgu tras la experiencia fuerte yo lo recomiendo así ya a partir de mayo

Voz 4 02:01 dar con la serie manida con algo más este licor

Voz 2 02:04 sí por supuesto

Voz 3 02:06 dela marido muy bien con la medida Tzipi ganó como la naranja limó pero vamos que no que hubiera gente diciendo no que han aprobado hasta con cafeína Saviola

Voz 2 02:15 no café son carajillo deba lirios aviones a raíz del Dragón mostró alentando a tantas ganas de probarlo forma de ver la serie voy a ser padre Botella porque cuéntanos cuéntanos cuéntanos cómo se os ocurre esto de verdad

Voz 3 02:30 pues mira te comento yo estuve un año trabajando en California ya había Llull licor que tanto que verdaderamente hace había fuego y estando ya de vuelta en España un día saliendo de fiesta una de nuestras salidas nocturnas dijo una siga vamos a pedir chupito de plantearlo y cuando lo vio a no va Lirio y de repente encajaron todas las piezas no digo esto con el color del fuego alivio dejó el trono a fuego que sería divertidísimo ir a una discoteca impedir una ronda de fuego alivio para acabar con tu amigo no y bueno ahí empezó un poco la historia

Voz 2 03:02 el flanqueado aquel todavía continúa ante lo de explicar qué es el fuego valía boba Lirio es un es un fuego como su nombre indica vale una batalla de juego dentro no se utiliza para destruir las naves enemigas de un ejército muy superior porque el fuego Valerio verdad usar una especie es un arma específica como es como una especie de de de de de bomba atómica pero son radiaciones que lo destruye todo muy bien sea una cosa una cosa comida pero no no la garganta es otra cosa no sé cuánto cuesta una botella de de fuego Valerio

Voz 3 03:34 pues mira a nuestro precio de venta de Pekín

Voz 2 03:37 de euro quince y todo esto esto es salió en verano del año pasado que te los va cuanto habéis vendido

Voz 3 03:45 pues mira desde julio del dos mil diecisiete que fue como la lanzamos a mano la estamos modo poner va no hicimos una tirada muy pequeñas unidades a ver qué tal vendía si les gustó la gente por correr iba ha sorprendido a los dos a tanta Carlos a mí el éxito gatillo no ha sido brutal de agotaban es mil botellas rapidísimo empezó a producir más y más y bueno hasta el momento llamo ya más de veinte mil con una inversión en marketing practicamente de cero todas orgánico el boca boca mucho influencer reeditarán que han sacado el producto de manera gratuita no porque la muchas gracias pues todos los así ha sido un poco el desempeño durante los primeros inmensa donde se puede comprar pues mira poder comprarlo por ejemplo en nuestra web fuego Basilio punto ocho así como en multitud de canales online entre los que destacan de Amazon del cual somos número uno en su categoría de cerveza vino y licores

Voz 1 04:40 qué exitazo brazo exitazo aunque no seamos podemos probarlo

Voz 2 04:48 Juan José Benedet de muchísimas gracias por estar aventar amigo y felicidades eh navega suerte hasta luego

Voz 1 04:55 juego Montse ya los ha valido yo estoy pensando sin pero prueba la mujer si es que tal y como la ha descrito que rasca que aquello decir harto decía emulan el día que me siente haber Juego de Tronos y es que sería llega alguna vez prueba del fuego yo espero la próxima temporada con una botella de la porque lo voy a probar porque se aquí

Voz 5 05:17 es decir yo espero que el padre me regalen