El momento de observar la realidad a través de Elvira Lindo

sí fue una experiencia mucho porque cada jueves hasta ahora lo que hacemos es dejarnos llevar por los sentirse otra persona de Elvira Lindo y para conversar sobre asuntos que que le llama la atención que le preocupan que le indignan yo lo he visto poner cara hace un momentito con lo de la cámara de gas Elvira buenas tardes porque claro aniversario lo son todos Yeste también fíjate dónde nació

Voz 0545 00:52 la Cámara de oiga si el otro día otro día podemos hablar de la silla

Voz 0313 00:55 que también que también también se la inventó Exactamente oye déjame comenzar hoy con unas palabras que ha dejado escritas el primer personaje del qué quieres hablar abro comillas a menudo me he preguntado cómo se sentiría llegar al punto en el que consideras llevar tu carrera profesional aún final natural ahora lo se se siente un poco de inquietud un toque estimulante y algo de alivio son palabras que ha dejado escritas Paul Simon en la carta donde anuncia su retirada

Voz 4 01:42 además va mal a veces por va chulería a unos les ya te Archer Bea anda por el Reino Unido una de Chris Weitz hija Millet paro del mundo

Voz 0313 02:24 está pensando que ahora toca no tienen treinta y seis años Paul Simon lleva casi se no sin casi sesenta años vinculado directamente a la música

Voz 0545 02:31 sí es verdad ya le toca pero qué pena da cuando se retira un artista de los escenarios no yo esa frase tan típica que se te mira quiero poder contar a mis nietos que estuve allí o que vi algo maravilloso o que estuvo en aquel concierto bueno yo estuve nunca pierdo de Paul Simon estuvo un concierto con sabemos dónde acaba cuando acaba va de evitar su voz célebre maravilla yo soy de Graceland y lo vi con aquellos euros estupendo sudafricanos que todo aquello fue muy polémico no te creas pero por lo menos

Voz 5 03:02 si en su momento se han suicidado para muy muy Paul M

Voz 0545 03:04 esto pero creen haber visto a Paul Simon

Voz 6 03:07 con Ben Barcelona

Voz 0545 03:09 cantando un atardecer esta voz que es maravillosa estos arreglos musicales esta música ahí está letras que tiene que le hacen ser uno de los grandes poetas musicales del siglo veinte

Voz 0313 03:39 yo la revista Times elaboró una lista con con los cien personajes que han dado forma al mundo y entre ellos está Paul Simon yo no sé los criterios no sé si porque es un letrista extraordinario por su influencia en determinados momentos por su época en solitario con Darfur no lo sé

Voz 8 03:55 pero en la lista pero fíjate que la

Voz 0545 03:58 lo de los Estados Unidos estableció un premio que es el Premio Gershwin y la primera persona a la que se lo dio a la lobos han dado a muchos músicos importantes pero la primera persona a la que se lo dieron fue Paul Simon aquí yo creo que el disco de Graceland es un referente de eso que se llama fusión mestizaje musical que precisamente eso es lo que hizo polémico el disco porque cobro por dos cosas primero porque en el momento que lo grabó con músicos sudafricanos avión boicot que había establecido Naciones Unidas por el Apartheid y él se lo saltó hizo pueda Sudáfrica Easy bueno todo esto es muy discutible pero él dijo hoy que no puedo hacer los dos exacto de música pop con estos músicos tan extraordinarios ir por otra parte esa idea tal vez políticamente correcta que se llama apropiación cultural hubo gente que le reprochó bueno tú que vienes aquí a apropiar T de la música de nuestro país claro decirle eso a a Paul Simon cuando ahora vemos que hizo uno de los discos más bonitos de de mestizaje entre la música pop

Voz 0313 04:59 la música tradición eso que entonces no había redes sociales novia haters pero fíjate cómo lo hubieran puesto

Voz 0545 05:04 no pero fíjate ahora tenemos el disco ya es industriales que es indiscutido

Voz 9 05:07 oye hace muy poco Joel López que estuvo aquí los puso a él ya Garfunkel a la altura de los Beatles

Voz 0545 05:13 eso lo mismo si fíjate que a ellos acabaron ellos acabaron muy mal Garfunkel Paul Simon aunque dieron luego te quita pero se han sobre todo Garfunkel con más resentimiento supongo que porque finalmente tuvo menos éxito en solitario que que Paul Simon pero desde luego tú dices por qué por la música por las letras por yo creo que están la belleza de su música que te dan ganas de echarse a bailar no que eso es una cosa que no con no con toda la música te ocurren

Voz 10 05:46 no

Voz 11 05:50 en cada sí

Voz 0313 06:21 a ver yo decía hace un momento que cada semana en La Ventana cuando abrimos Radio lindo lo que hacemos es ponernos en las manos de los de los sentimientos de las sensaciones de las inquietudes

Voz 12 06:30 Elvira y ella dirías que vine aquí indignada que viene preocupada que viene alegre que viene a triste hoy viene tanto sí

Voz 0313 06:38 sorprendida yo diría por una entrevista

Voz 12 06:41 el diario El País con el portugués Pedro nombres

Voz 0313 06:44 es el presidente de la Asociación Mundial para la Salud Sexual donde entre otras cosas hablaba claramente sobre cómo en muchas clínicas norteamericanas están tratando lo que consideran adicción al sexo como una enfermedad como un problema gordo cuando a lo mejor a lo mejor es un deseo Elvira

Voz 0545 07:01 claro claro bueno cosas como ser controles yo me acuerdo cuando mucho hablar de eso hace como todos hace unos cuantos años el primero fue Michael pero no sé si no sé si os acordáis que abandone su adicción al sexo y lo primero que yo pensé que se me vino por la cabeza es este hombre tiene que justificarse por de las infidelidades que la las es que ha cometido y ha dicho bonos que soy un pobre en permito me me tengo que para justificarse ante su mujer pero luego pensaba mira qué sí en realidad esto es una enfermedad de verdad ahí pensé a quién puede llamar para preguntarle entonces hay un hombre que yo sé que tú querías traer aquí hace tiempo Carles porque yo le hice una entrevista en El País un psiquiatra señora que está aquí muy cerca de nosotros en una clínica de día que que yo yo creo que es un ejemplo de cuidado a sus enfermos que es que es para mí es un sabio y aparte es un lista con respecto a a como sea de hacerlo otro día por cierto hubo semi me voy un poco un programa de Jordi Évole sobre la depresión

Voz 0313 08:04 sí muy bonito ir si eso estuvimos habla

Voz 0545 08:07 también pero bueno si nos centramos en el asunto este que viene también al pelo por Harvey Weinstein y porque es un enfermo o o está en una clínica para para justificarse no y aquí está Diego Figuera ese psiquiatra que tú querías conocer

Voz 8 08:23 tengo buenas tardes hola sabio además es curioso pero

Voz 5 08:28 muchísimas gracias la verdad hay encantado de estar aquí un mal que he podido venir por qué bueno sí a fascinante además yo creo que muy de actualidad en general diríamos que probablemente Weinstein no es un adicto al sexo e la adicción en general primero hay que definir lo que es la adicción es un trastorno que no es una enfermedad porque es algo que puede a ocupar distintas enfermedades por ejemplo una persona que tiene un trastorno bipolar puede tener en algún momento dado hiper sexualidad etcétera pero para ser adicto tú tienes que tener eh una necesidad por ejemplo compulsiva de de practicar sexo de cualquier tipo te cree una especie de mono e una ansiedad necesaria para poderlo hacer normalmente causa una grave perturbación en tu vida diaria cuando ya eres adicto normalmente no puedes hacer una vida normal Ia a más causa un problema importante a las personas que tienes alrededor por ejemplo la familia tu pareja etcétera no parece que fuera el caso estas personas hacía una vida normal hasta que sea descubierto todo este tema de de la

Voz 13 09:28 abuso o o de los supuestos abusos

Voz 5 09:31 etc entonces

Voz 13 09:32 pero en realidad la adicción al sexo es algo eh

Voz 5 09:36 muy polémico probablemente en parte en la son modas actuales de los americanos de clasificarlo todo en forma de enfermedades para por muchos temas e intereses económicos intereses de la industria farmacéutica cuando se encuentra en fármacos para el impulsividad por ejemplo realmente que estamos encontrando que hay muy pocos adictos al sexo que hayan venido por eso que yo llevo treinta y dos años trabajando de psiquiatra en en las consultas públicas y privadas nadie me ha venido por una edición pura y dura el sexo

Voz 0313 10:05 nadie nadie

Voz 5 10:07 yo no conozco a gente tampoco de hecho aquí en España no conocemos clínicas especializadas en adicción al sexo hay adicciones a veces múltiples en personalidades que tienen eh una una tendencia la impulsividad y a veces sí que ediciones graves e donde puede haber híper sexualidad en sobretodo en personas con trastornos de personalidad por maltrato en la infancia etcétera pero vender así una adicción el sexo ha dicho no están ni siquiera reconocido en la clasificación DSM cinco hermanos americano y por supuesto en la CIA diez que es la internacional de la OMS tampoco todavía

Voz 0545 10:39 ah por por ordenar nuestro pensamiento vulnerar la voluntad de una persona en cuestión sexual es decir sin su consentimiento sus un delito

Voz 0313 10:49 sí claro que todo no entonces no no no podemos hablar de enfermedad no no

Voz 5 10:55 además en las adicciones que son del comportamiento e en la mayoría de los casos que hemos encontrado que hilar más frecuentes adicción al juego

Voz 0313 11:02 sí

Voz 5 11:02 eh la persona suele tener un cierto control de lo que es legal o no de lo que es delito o no y normalmente tienen un autocontrol suficiente como para que no se metan en líos

Voz 0313 11:12 claro estamos hablando de que adictos

Voz 5 11:15 sexo no te digo que no haya algunos porque además es una forma

Voz 0545 11:17 también de demonizar el sexo es decir convertirlo en una patología hay personas que sí supongo que se venden más necesidades la que más de lo que otra por puestos

Voz 5 11:29 por edades ahí como seres humanos hay una una un enorme variedad en cuanto a la necesidad de relaciones el tipo de relaciones también hoy en día la mayoría de incluso de las para filias están en el límite de consideras una enfermedad mental que es donde podríamos tener algunas dudas en algunos perversiones sexuales etcétera pero con Duda Isco la cada vez más hay un abanico enorme de de de de tipos de sexualidad idea necesidad de de de tener relación sexual contigo mismo con los demás quiere decir que hay una gran variabilidad ISE considera un abanico enorme de no

Voz 0545 12:01 y en esas clínicas porque yo no me imagino lo que en esas clínicas donde están eh Weinstein donde están el actor estuvo va ayudarlas donde estuvo o las reglas donde qué qué es lo que hacen cuál es el tratamiento

Voz 5 12:15 pues yo creo que el tratamiento estaba basado fundamentalmente en terapias contiguo conductuales que se basaba anclarse clásicamente la modificación de conducta que empezaron en los años cincuenta eh todo lo que viene de primero de Pavlov y luego de Skinner ir probablemente a lo mejor también aprovechan para poner algún tipo de fármacos sobre todo en forma de cócteles muchas veces ven osos e para tratar impulsividad e pero vamos tampoco te puedo decir una idea clara porque yo no he estado nunca en una clínica de esas Ville conocido nadie cuando estaba Estados Unidos en en la en los congresos de la Asociación de Psiquiatría Americana había mínimos e simposium sobre este tema sea mi tampoco es normal no

Voz 0313 12:53 pueden dar una pista que Michael Douglas como antes decía

Voz 5 12:56 eh Elvira Le achacar a todo al sexo quiero decir a veces le había servido para justificar infidelidades muchísimas otras veces

Voz 9 13:03 de acuerdo más recientemente para echarle la culpa de un cáncer de garganta incluso que tuvo que dijo que era por la practica

Voz 5 13:08 ah sí claro en los hombres la la sexualidad está mucho mejor vista en general en la sociedad occidental eso por un lado soy un machote me puedo rodar muchísimo en las mujeres está más tapado por supuesto pero eso aparentemente también hay más adictos al sexo en teoría en hombres pero yo creo que al final es una manera en personal no es impulsiva así a veces personalidad él limítrofes es decir con una tendencia a los psicopatía a poder un poco salir por la tangente aprovechando pues los con las circunstancias de la cultura en realidad yo creo que no conozca Merkel duda así hablando desde el punto de vista médico hay que tener un poco de cuidado pero en realidad puede haber una cierta justificación sobretodo en ambientes donde Si tienes pleitos au problemas

Voz 0313 13:50 ah

Voz 5 13:50 a la salida de la eximente por todos problemas mentales es muy como importa

Voz 0313 13:54 el fenómeno de la proliferación de clínicas de este tipo para tratar o para curar presuntamente curar la adicción al sexo en Estados Unidos ha comentado que tiene que ver con intereses económicos con cosas de estas muy bien seguramente también con una necesidad de ordenar el mundo cuando es complejo que eso es muy muy muy aquí también pero puede haber también algún componente moral en el fondo de todo esto de de afear comportamientos de de meter el dedo

Voz 5 14:18 yo creo que sí porque cuando yo creo que sí en mi trabajo diario es un tema que siempre estamos ahí el rozando el tema de la moralidad o no hasta que punto se considera un trastorno porque efectivamente tiene tintes morales que va a ser denostado por la sociedad o no entonces sí que me parece que el plan tema moral es importante sobre todo en sociedades como la americana Moon como mucho más donde aparte de la de la religión católica vamos católica protestante sobretodo es muy importante y es una forma un poco de de también ir contra la libertad sexual claramente vamos

Voz 0545 14:51 te quiero preguntar una cosa Diego cuando escuchamos hablar de el caso Harvey Weinstein que estamos hablando de un caso de abuso de poder sólo se habla de sexo en realidad como si el sexo fuera la única forma de abuso tú crees que un personaje que tú obras conocido personajes así tal velos hayas tratado de un personaje con ese el tipo de psicología que tiene Weinstein que es el hombre poderoso que se cree que puede hacer lo que quiera con los que tienen por debajo que son casi que es cajita todo el mundo no a mi me gustaría que salieran también casos de hombres que han sido maltratados por Harvey Weinstein porque seguramente los sabido en su empresa no creo que sea solamente sexualmente y tampoco creo que a lo mejor no le gusta ni tan siquiera mucho el sexo sino que es una forma de abusar de de personas que siente que tiene por debajo

Voz 5 15:43 yo creo que es una buena reflexión porque este tipo de personalidades son personalidades con tendencia narcisistas las tendencia narcisistas tienen esa necesidad de tener un poder alrededor de una admiración probablemente en esta tendencia exista puede haber el uso de la sexualidad pero como uso muchos narcisistas que usan la sexualidad tienen incluso poco disfrute sexual en sí mismo es una forma de afianzar su personalidad entonces puede haber presuntamente abusos de poder de otro tipo a nivel de favores a nivel de otro tipo de de situaciones serán frecuentemente de en algunos personajes yo creo que hay una una tendencia más amplia que tiene que ver con esa manera de poder reconocerse con un poder y con una con un reconocimiento del otro pero en realidad cuando haya adicción el disfrute baja enormemente

Voz 0313 16:29 ayer entrevistamos a un novelista argentino a Kike Ferrari a comienzos de su novela no Sergio Roberto lo lo recuerda es una una mujer haciéndole una felación y cuando terminan el se mira al espejo y recuerda esa imagen y se pregunta y qué es el poder que es el éxito dice es esto que acabas de hacer se responde él mismo se responde él mismo tras esta escena con la que con la que arranca la novela se que tiene mucho que ver con lo que todo apuntado

Voz 5 16:54 era hay novelas muy buena sobre el tema de narcisismo hoy desde qué tipo de personalidades que necesita tener poca gente alrededor y que realmente no tienen una buena capacidad de tener una empatía con el otro eh no digamos una sintoniza acción de sus necesidades entonces es frecuente que haya abusos abusos en todo lo además estas personas se lo llegan a creer que al final eh digamos haces al otro casi llega en un momento en que se crean unos círculos viciosos muy importantes

Voz 0313 17:22 en su cabeza si se Dios también porque tiene

Voz 5 17:25 los aduladores alrededor que minimizan los aspectos que a lo mejor moralmente no son los más adecuados etcétera no entonces se crearon ellos mismos están en un en un lugar lo que sí que puede es que estos hombres no tienen tanta conciencia el mal que han hecho en el sentido digamos cuando se viene encima luego con todas las acusaciones llegan a pensar que tiene la justificar al otro llegar a pensar qué suerte ha tenido que ha sido sobre si os apetece dormir sí

Voz 0313 17:47 sí pero eso no llamarlo minimizan como año lo mínimo

Voz 5 17:49 tan cómoda en Sant eso es lo normal que además ellos están siendo el favor de gracias a ya esto pues yo te doy esto otro

Voz 0313 17:55 pero eso sí es una patología no el ultra Narciso

Voz 5 17:58 sí sí sí el claro la patología del narcisismo es una patología muy de moda y ahora estamos trabajando muchísimo en la y en un poco cómo cómo estudiar a fondo para hacer tratamientos y sobre todo para prevenir porque el narcisismo se va creando en la infancia básicamente en la relación

Voz 13 18:15 es con las familias

Voz 5 18:18 que son relaciones muy de de utilización de los chicos de los niños y no de un afecto claro

Voz 0313 18:23 Diego vamos a hacer una cosa vamos a aparcar de la vamos a sacar de sexo pero te invito a que te quedes en lo que resta de radio lindo porque vamos a hablar de unos asuntos ahora que tiene mucho que ver también con la psicología con la mente con las relaciones con un cierto narcisismo también Everest

mira que se bajaron marciano ahora mismo esta canción podría decir cursi que es Georgia y sin embargo lo recordamos todos en Cría cuervos

Voz 30 25:56 que es que que un gesto espontáneo que un comentario lanzado a bote pronto porque te sale sin más intención que habría costando practicamente que le criticaran digitalmente

Voz 0313 26:09 el otro día que pasó en la famosa ganas de los Goya que sigue dando y dando y dando juego en la gala de los Goya Sara entregaron Premier con Penélope Cruz dice

Voz 6 26:20 estoy muy emocionado estaban Gijón esto si Cataluña quiere estar aquí contigo

Voz 8 26:36 bueno pues la gente se reía porque es normal que bueno le amplían dicho todo

Voz 0545 26:41 vamos a ver hay una parte que no es nada espontáneo en una gala que tienes que llegaron al lugar del escenario donde tienes que no sea eso ya para una persona de ochenta y tantos años por muy bien que esté tan atractivo como está el señor Saura pues es un poco lo que viene cuidadito con lo que el equipo muy atractivo no es atractivo y lo ha sido ha sido llegara hasta el centro del escenario es complicado pero luego eh qué querían que dijera que podía es decir de Pepe López que feo eh hay que hay de feo en decirle a Penélope Cruz que está muy guapa porque se ha vestido para lucirse esa noche de cómo se visten todas las atletas dos no parece que rizar el rizo de tal manera que en fin yo además conocemos mucho Carlos Saura dices pues fue un comentario como otro cualquiera porque además es lo que le puede acabar ocurriendo a los Goya que ya está ocurriendo que la gente tenga miedo de decir Tier cosa pero solo pelo

Voz 0313 27:42 pero no sólo en los Goya Elvira no sólo no

Voz 0545 27:45 no es que en los Goya todavía es más grande porque eso es una gala te llena de cómicos de gente que mira yo lo que quiero es que digan barbaridades que meter la pata que digan cosas graciosas que digan cosas incorrectas etcétera porque será más entretenida en más divertida etcétera pero si lo único que sí hemos enseñado al público espectador a están al con el ahí con el colmillo retorcido a ver quién dice quién dice algo que puede considerarse e indignante o que puede atacar a cualquier colectivo etcétera yo creo que para eso es mejor mira que salgan con un papel que digan los premiados

Voz 0313 28:24 punto clave será más corto eso seguro

Voz 0545 28:26 más ya está o que no sé no sé yo yo a mí me parece exagerada como las disculpas que tuvo que pedir Leticia Dolera

Voz 0313 28:35 bueno por favor es que no entiendo no no yo Diego tu mirada tu mirada como como profesional de la de nuestra

Voz 0545 28:41 de la horizonte como profesional de la cota no

Voz 0313 28:44 verdad que decir espontáneos os reprimidos en un mundo además donde el narcisismo la exhibición constante la retransmisión de las vidas al segundo y tal que que hacemos la pregunta es serio no no no nos hemos vuelto locos todos olvidan lo que pone el acento es en la espontaneidad que es un valor que yo creo sinceramente que no deberíamos perder no ni renunciar a él

Voz 5 29:04 desde luego llamar espontaneidad forma parte ahora de estas bases para crear un buen ambiente terapéutico en donde nosotros trabajamos estamos continuamente haciendo cosas espontáneas salimos con los chicos a la calle vamos con ellos a todos los sitios ir para mí poder decir un piropo en un momento dado de una manera espontánea sí y natural cuando hay además una cierta camaradería conocen pues yo no sé no no yo no lo ven adecuado

Voz 0545 29:28 pero eso ha pero a lo mejor lo tenéis que decir los especialistas

Voz 5 29:31 pues desde luego yo estoy dispuesto si me dejan a decirlo en cualquier sitio

Voz 0545 29:33 a lo mejor si lo digo yo parece que tiene una carga ideológica o qué qué cosa que me asombra muchísimo más y me ofende que tiene una carga anti feminista pero es que yo no encuentro nada por ejemplo en el comentario de Saura que no sé que sea para denigrar la carrera de una actriz

Voz 0313 29:49 por ponerlo en términos médicos yo no lo soy yo no vio nada de insano en decirle a una mujer que está saturado qué guapa estás

Voz 5 29:56 pues tampoco se en fin continuamente que las mujeres guapa pero su nombre estaba está bien y está guapo digo también también lo hubiese no lo sigo te lo dicen a veces estás claro yo se lo digo a mis hijos no sé no no lo veo una noche creo que que el poder

Voz 0545 30:12 lesivo pues yo creo pero tal vez lo agresivo sería si bien

Voz 5 30:16 la agresividad siempre tiene mucho más que ver con la intención dentro de una comunicación y con el tono

Voz 8 30:21 claro no es lo mismo así va para Carlos Saura carros eso es todo

Voz 9 30:28 entonces tendremos la comunicación entendido muy bien explica

Voz 0545 30:32 además hay señales hay señal no es solamente lo que dice es ni la palabra sino otro eso reales y redes del Guaje corporal

Voz 5 30:38 ahora tenemos tan tan de moda las neuronas espejo e nuestro nuestro cerebro está continuamente leyendo las señales de otro eso está predeterminado por toda la evolución humana por todas las conductas cultural están bien dicho latía hace poco estuvo aquí en Madrid con este tema y entonces leemos perfectamente la intención del otro entonces el lo importante es el tono y la manera en cómo miramos sin maneras en cuanto nos acercamos pero es decir guapa o no para mí por ejemplo Carlos Saura que yo lo estuve viendo que parece absolutamente normal

Voz 0313 31:09 déjame que ponemos a la conversación a a Miquel del Pozo porque estamos apunto abrir La Ventana del Arte Iker buenas tardes buenas dar Danilo cómo estás porque hoy Elvira venía también con muchas ganas de comentar algo de lo que habíamos hablado hoy al abrir la ventana esta tarde que es el caso de ese chaval de de Jaén Un jornalero muy joven que tendrá que pagar cuatrocientos ochenta y dos de multa porque en Instagram colgó una fotografía o montaje con su cara en un Cristo dolorido o doliente o como se llame bueno pagará trescientos ochenta euros porque el fiscal le propuso un pacto de deseo pagas esto o la multa será cuatro veces más de seis veces que tiene que comerte eh yo quería preguntarle a Mikel porque claro esto ya no es la espontaneidad versus la represión es que aquí la ley interviene que chico consideraría Bono simpático oportuno creativo o lo que fuere hacer este montaje se considera que ha podido ofender un sentimiento religioso desde la parte estrictamente artística Miquel sólo por el otro día hablamos de Caravaggio ese esa modelo que tuvo que era una prostituta que todo el mundo conocía en Roma

Voz 8 32:08 cuatro es todo el Vaticano no estuvo colgado dos días hasta que un cardenal reconoció a la prostituta quizá porque no conocido continuamente por inquietud intelectual claro

Voz 0313 32:19 el mando quitarlo enseguida osea que la historia del arte digamos lo de que un Now que un artista y se meta se involucre toque te una imagen religiosa son siempre de la forma que sea no primera vez usted a este chico de Jaén no ha descubierto la pólvora tienes que dibujar aunque esta tienes que hacerlo a partir del conocimiento de un cuerpo humano Iker conoces antes que el tuyo o un amigos a la este arte está lleno de personajes que eran amigos conocidos de de los pintores que aparecen

Voz 5 32:48 los cuadros representando a un santo

Voz 0545 32:50 a Cristo a la Virgen un personaje mitológicos que a mí me preocupa al final que estemos más desprotegidos los seres los individuos que las creencias porque oye la la de de de las creencias se puede tú puedes creer en eso sí puedo yo puedo no creer en eso y a mí me para me puede parecer también absurdo adorar una imagen por ejemplo si había otro Le ya ya otro lo puede ir la vida en ello pero tenemos que tener un margen de ironía desde luego castigar con llevar ante los tribunales la alguien que ejerza su libertad de expresión para hacer algo que aparte de eso no no no sé dónde está la ofensa

Voz 0313 33:32 esas estábamos deslizando hacia el imperio de la intolerancia pero generales generado pues se haya cuando alguien piensa o dice algo que no lo nuestro bueno vamos a ofendidos en desde mi punto de vista lo impone

Voz 5 33:46 donde además ahí es contextualizar

Voz 13 33:48 que la vida de esta persona en porque lo hace en qué contexto lo ha hecho porque ahí te cambia absolutamente la la visión en todo caso es este señor tuvo un contexto claramente ofensivo por por lo que fuera que yo no lo conozco a lo mejor podrías tener una cierta duda no es así es una foto colgada tú podrías haber hecho eso por por miles de cosas que que obedecen a la creatividad efecto

Voz 5 34:11 yo me entero a una a una

Voz 0545 34:13 dedica o estos fundamentos quien también los belenes se hacen con gente disfrazada de la Virgen María o de Sarkozy no hay no hay distinción no

Voz 0313 34:24 yo tengo una foto un retrato que alguien a hace unos años que sea quién seas acabas pareciendo Obama yo tengo una foto mía pero que soy semi Obama hasta el momento recibido ya lo sabe la Fiscalía son critica

Voz 7 34:40 la nariz de por que

Voz 6 34:44 venir aquí

Voz 7 34:47 en la dividido dureza eh eh

Voz 8 34:55 Elvira Lindo hasta la próxima semana hasta la próxima si es que quiero Nathan has sido complacer de verdad realmente a estar al haber estado aquí hasta pronto