Si alguna vez te has dado un golpe con el pedal de la bici te interesa conocer esta palabra

Voz 1 00:00 Bisbal vino aquí a hacer amigos

Voz 2 00:08 yo me la glosa el asunto de la traía al fresco Wood que miedo de Reyes de la pregunta estará clara así que yo os propongo que de aquí digamos bando claro si es si no parece un razonamiento Mulligan en Bembibre

Voz 3 00:43 nosotros lo hemos gente honesta que hemos tenido manzanas podridas pero lo que hemos hecho ha sido sacarlas del texto imponerlas actividad gusanos en los tribunales tiene visionado

Voz 4 00:57 imagen tanto a no sé si no pasamos lista no hacemos hacemos uno la colectivo a la voz a las dos ya las tres y empezamos todo bien así informado

Voz 0230 01:07 porque estos días hay tensión política una tensión soterrada a veces explícita estamos en una situación política que roza el surrealismo el Gobierno descarta que sea viable que Carles Puigdemont pueda ser el presidente de Cataluña de modo simbólico mientras otra

Voz 1353 01:20 persona ocupe el cargo en la gestión diaria ya lo hemos

Voz 0230 01:23 integrado en la normalidad hay un debate político sobre si puede haber un presidente simbólico a cada momento se habla ya Dolores de Cospedal se le ha cruzado la idea ya ha dicho una frase curiosa dice mientras no se demuestre lo contrario no lo entiendo

Voz 5 01:35 bueno yo es que eh mientras que no se demuestre lo contrario lo de los presidentes simbólicos no lo entiendo

Voz 0230 01:40 no es bonito imaginar a un juez intentando demostrar que Cospedal si lo entiende y ella diciendo no hay pruebas de que lo ha entendido nunca podrá demostrar que lo ha entendido la ministra de Defensa sería un personaje estupendo para mezclar refranes más vale pájaro en mano que al final se rompe Año de nieves Dios le ayuda

Voz 6 02:00 kilo culo veo pero no ahoga a quien madruga poco mordedura

Voz 0230 02:04 mientras no se demuestre lo contrario no lo entiendo esta es en realidad la frase perfecta para describir el momento de la política española

Voz 7 02:15 me duele son sean

Voz 6 02:20 mi sigue el temporal de nieve y sigue nevando en lugares inesperados Francino lleva todo el día preguntando dónde nieva donde nieva que voy a tirar bolas por su proverbial eficacia además nunca había conocido a nadie que contara los impactos de bola de nieve

Voz 1353 02:37 es el otro día te escuchamos ocho disparos siete impacto siempre es bueno cada uno es como es

Voz 9 02:50 twiterías impacto se empezamos con Metallica porque ha pasado esta semana por España arrasado España esta semana yp avis no bis no ha podido ir con su hija yo que creía que a mi hija de cuatro meses le gustaba metálica resulta que me suelta mi mujer que aún no sostiene bien la cabeza

Voz 1610 03:12 vamos con la poesía que la poesía sacar lo mejor de nosotros el autor sólo para

Voz 9 03:17 twitter escrito un poema de amor Marta soy Julia Damon segundo para cambiar un bar un par de rimas

Voz 1610 03:25 la Benson Señora anuncia una nueva plataforma audiovisual atentos

Voz 9 03:29 los abuelos que enseñan vídeos de sus nietos en el móvil Net Flix

Voz 4 03:37 y ahora vamos con

Voz 9 03:38 veinte se emociona y nos emociona con este tuit nunca nadie ha creído tanto en mí como aquel camarero que tan solo medio una servilleta mientras me comió aunque va vamos con una entrevista a cargo de una vista de finas en tres palabras muy vago

Voz 4 03:57 venga

Voz 0230 04:02 hoy tacaño también Madrid

Voz 4 04:05 para El Mundo Today no

Voz 1981 04:13 Renfe crea un AVE Barcelona Barcelona con billetes de bajo coste hasta el tren que saldrá y llegará a Barcelona en un tiempo récord de cero segundos tendrán precio por billete de treinta euros menos de la mitad de lo que cuesta el actual AVE Barcelona Madrid es verdad que sales de Barcelona y te deja en la misma ciudad y luego tienes que ir tú a Madrid andando o en taxi por es mucho más barato y no hay retrasos comenta un pasajero Elon Musk sube un semáforo al espacio para que el coche que subió al otro día tenga algo que hacer muy pronto el gobierno americano subirá también un parquímetro para poder ponerle multas invade la órbita contraria o aparca en un planeta de carga y descarga el gordo fiel a su familia que el entierre en la pirámide alimenticia

Voz 6 04:59 su última voluntad es el que construyan una cámara secreta en la parte superior de la pirámide donde están las carnes rojas los helados y la bollería industrial

Voz 1981 05:10 última hora Arman cuéntanos la nieve Aubry

Voz 1610 05:12 a cancelar una conferencia sobre el calentamiento global los científicos esperan al deshielo para poder debatir sobre altas temperaturas sin miedo al frío

Voz 1981 05:20 gracias a dicha vamos ahora con algunos titulares breves el sesenta por ciento del oxígeno del planeta tierra está envasado en bolsas de patatas Leif Garrett carreteras secundarias exigen ser llamadas carreteras de reparto aparece a la venta a un equipo de sonido pop justo después de acabar la gala de OT descubren que el cuerpo de Tutankamón era un burrito de pollo los Testigos de Jehová se cambian de acera cuando ven a un usuario determine Mix una cadena de errores lleva a agravar la frase felices sesenta y cinco crack en una lápida

Voz 11 06:03 mezcla me escondí no

Voz 4 06:23 aportamos la portavoz parlamentaria de Podemos Irene Montero utilizó la expresión portavoz a las portavocías parlamentarias dijo caramba el gran Isaías

Voz 0230 06:35 pues sí será cuestión de gran Isaías Irene Montero la escuchamos

Voz 12 06:38 ahí en el Círculo de Bellas Artes en la Sala María Zambrano a las siete de la tarde un acto con diferentes portavoces portavoz del Grupo Parlamentario Confederal

Voz 0230 06:49 el ministro de Educación Íñigo Méndez de Vigo no lo ha considerado un asunto menor sino algo muy serio le han preguntado ha tomado aire ya ha respondido vamos a mejorar el sistema educativo que le parece portavoz ese portavoz

Voz 1981 07:03 vamos a mejorar mucho el sistema educativo en España

Voz 4 07:06 Juanjo hoy muy serio muy serio

Voz 0230 07:11 la socialista Adriana Lastra vicesecretaria general del PSOE está de acuerdo

Voz 4 07:15 con

Voz 1623 07:17 Irene Montero dice que haya que ella

Voz 0230 07:19 qué Adriana Lastra a Margarita Robles la llama su

Voz 4 07:22 la voz yo creo que lo que no existe esas

Voz 11 07:25 la máxima feminista de siempre como sabéis todas y todos email por supuesto

Voz 4 07:31 a mí no me parece mal igual que no me pareció mal el miembros y miembras lo aplaudo y también lo defiendo bueno yo a mi portavoz a la llamo portavoz

Voz 0230 07:39 bueno su portavoz a Se refiere a Margarita Robles que ha pedido hoy por cierto la dimisión de Luis de Guindos como ministro de Economía ya que presenta su candidatura a vicepresidente del Banco Central Europeo

Voz 13 07:49 que el señor De Guindos uno puede continuar ni un minuto más como ministro de Economía

Voz 0230 07:55 bueno es curioso lo de Luis de Guindos quiere ser vicepresidente del Banco Central Europeo pero no deja el ministerio es raro es muy bueno el otro ministro que decíamos Méndez de Vigo lo de portavoz y portavoces lo toman muy a pecho con respiración y todo a ese contando hasta tres no no no no es tapen cuando está tomando la tomando sólo muy en serio muy a pecho está contando hasta tres tomando aire para que no se les Capella irritación la ira que siente ante esta palabra cuando uno antes de dar un opinión respira hondo ese considera que se trata de un asunto Talavera ICO ya sabéis

Voz 4 08:29 la cerámica de Talavera no es cosa menor dicho de otra manera dicho de otra manera es cosa mayor

Voz 0230 08:37 pues eso pues considera un asunto Talavera el ministro considera que hay que mejorar la educación lo dice muy serio mira probablemente probablemente tiene razón porque hay gente que no sabe contar hasta dieciocho Podemos ha propuesto rebajar la edad de voto a los dieciséis años en La Nava reformar una propuesta de reforma de la ley electoral Dolores de Cospedal en esta entrevista de esta mañana en Televisión Española sobre esta propuesta de Podemos responde la ministra de Defensa que es buscar votos entre los que tienen dieciséis diecisiete y diecisiete años por lo comprendo que esto puede ser

Voz 5 09:09 popular para los chicos chica de dieciséis

Voz 0230 09:12 siete diecisiete años les vas al doctor y te dice cuente hasta dieciocho dice Escribano heces uno dos tres cuatro cinco seis siete siete nueve diez once doce trece catorce

Voz 1353 09:22 quince diecisiete diecisiete

Voz 14 09:26 sí

Voz 4 09:34 pues la abeja Maya cumple cuarenta años más ganamos lado quién lo iba a decir la abeja Maya con la crisis de los

Voz 6 09:42 cuarenta mañana se cumplen cuarenta años de la primera emisión en España de la abeja Maya cuando se emitió el primer capítulo de la abeja Maya Íñigo Errejón no había nacido

Voz 4 09:52 al ver viviera tampoco mostró Pablo Iglesias tampoco Pedro Sánchez tenía cinco años

Voz 6 10:01 Mariano Rajoy ya era registrador de la propiedad a la abeja Maya cuarenta años hay derecho bonito

Voz 0230 10:08 en realidad son cuarenta años en España la serie yo tenía algunos más antes de llegar aquí el libro en el que se basa es de principios de siglo XX el Rey Felipe VI tenía diez años diez años cuando se estrenó en España La abeja Maya y otros méritos de Su Majestad más recientes su discurso sobre el independentismo del pasado tres de octubre en el que acusó a los independentistas de una deslealtad inadmisible

Voz 1353 10:29 demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado pues esta mañana

Voz 0230 10:34 la ministra de Defensa ha acusado a ciudadanos de una deslealtad sin límites por su política sobre el independentismo

Voz 5 10:42 a costa de un tema tan importante como el del intento de la declaración de independencia por parte de los antiguos gobernantes de la Generalitat de Cataluña un tema tan importante como es Catalunya Ciudadanos trate de hacer política para desgastar al Gobierno me parece de una deslealtad sin límites eso sí lo tengo que decir

Voz 0230 11:01 ya sin límites el Partido Popular como es sabido nunca nunca hecho política sobre Cataluña pensando en desgastar a ningún gobierno

Voz 4 11:12 nunca me como decía Churchill Juan Madrid bravos Bravo tres hombres Strauss

Voz 0230 11:21 sucede que Ciudadanos y Partido Popular están compitiendo por ver quién es más de los dos y compiten tanto que hasta utilizan las mismas expresiones Albert Rivera se queja de que el PP critique que los insultos a ciudadanos los ataques a Ciudadanos se equivocan de rival el el rival es el separatismo y hay que hacer las cosas bien la misma expresión que utiliza Rajoy para referirse a danos y no se equivoque de adversarios

Voz 2 11:41 eh

Voz 0230 11:42 es la política española se pelean los rivales porque son rivales y los que piensan igual se pelean tan ver también por ver quién piensa más igual de los Albert Rivera acusa al Gobierno de favorecer a los independentistas el Gobierno es quién paga las facturas y el Gobierno tiene el control absoluto el dinero de la Generalitat cómo puede ser como dice como afirma el juez no es una opinión mía o como afirma fiscal que pueda darse destinado dinero público de todos los españoles a financiar el golpe de Estado es que claro en financiar golpe estaba con dinero del Estado eh bueno según este razonamiento el juez podría imputar a Rajoy por colaboración con la rebelión

Voz 15 12:19 bueno yo sería de orden chico de Rajoy Junqueras paseando por el patio de Estremera tu porque éstas

Voz 0230 12:25 aquí por rebelión y tú por colaboración en revela

Voz 15 12:28 a todos os acordáis de que Felipe González

Voz 0230 12:30 hablaba de la posibilidad de que un elefante fuera president

Voz 16 12:32 queríamos de verdad proponer que un elefante

Voz 4 12:35 fuera presidente

Voz 16 12:38 el reglamento

Voz 0230 12:40 Weiss que anteayer la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría decía que nombrar presidente del consejo de la república catalana Puchimón sería como si a ella la nombran presidenta de los Estados Unidos

Voz 4 12:50 vamos a mí en la Asamblea de Concejales

Voz 17 12:52 el PP deciden hacerme presidenta

Voz 1353 12:55 Estados Unidos bueno pues hoy Albert Rivera dice

Voz 0230 12:57 sé que esto es como si a él le nombran Napoleón cada cual se ve que va sacando sus

Voz 4 13:01 pero sí es esta

Voz 0230 13:06 porque es carnaval no podría ser terapéutico esto que cada políticos en nombrar a una cosa yo quiero ser elefante yo presidenta USA yo quiero ser Papa Francisco yo quiero ser Napoleón Albert Rivera tres que es como si mañana yo me declaro de su Nápoles su será muy simbólico pero no lo soy que bueno sería que la mitad del electorado votar a Albert Rivera para ser Napoleón que a veces se olvida si no fuera por eso esto pues aquí no habría problema sería sólo un chiste sería esto carne de Marichal ocho

Voz 4 13:34 estoy confuso es tan confuso todo

Voz 0230 13:41 que la mejor definición sobre el futuro presidente de la Generalitat la dado Dolores de Cospedal en tres segundos con una de sus frases geniales

Voz 5 13:50 pues yo creo que el que no sea será el que lo sea

Voz 4 13:56 esto es imbatible

Voz 0230 13:58 el que lo sea será el que lo sea

Voz 1610 14:06 Especialistas secundarios que Palmada sólo un concurso os parecería Elvi muy bien muy bien has concurso un concurso musical Iñaki porque se te vienes daneses bueno vamos hemos grabado a tres mujeres en la ducha a tres mujeres cantando en la ducha bueno está así cantando a los Rolling in the Deep de Adele Viranós a escuchar a un poquito

Voz 18 14:26 hemos grabado tres mujeres pero uno

Voz 19 14:29 de ellas es la auténtica del de acuerdo cuál de ellas ya tenemos al primer concursante hola buenas tardes nombre

Voz 1610 14:36 he matado Mateo que nos cuentas mataban perdón

Voz 20 14:41 hago no el nombre de la Biblia

Voz 1610 14:43 Tao desatado referente a la la

Voz 20 14:46 no la gente que moría en manos de los romanos

Voz 1610 14:48 a Jesucristo matado mandados todos los magistrados no adelante con la renta per ETA vale vamos a escuchar primero la la primera mujer que canta en la ducha Roig

Voz 18 14:58 seis

Voz 21 15:01 sí

Voz 18 15:05 se grabó yo personalmente vamos con la segunda señora nos vamos ahora con la tercera cantante

Voz 1610 15:29 hemos escuchado hoy a las trece de señores cantando en la ducha matado que dices

Voz 22 15:34 matado he matado señala tiene tiene tiene tiene tú dime tú tienes el sí sí no espera la tercera está seguro

Voz 20 15:45 a la verdad es que es la única que que las otras van a ver cortado

Voz 1353 15:48 no no soy de las otras dos yo sé que pasa

Voz 1610 15:51 problemas con con los señal de radio algo

Voz 20 15:53 aquí discutiendo en Twitter com imbécil con esta portavoz

Voz 1610 15:58 si estás en Twitter discutiendo no queremos molestar poco importante como un concurso de la cadena SER nada Oye pues una cosa la tercera el vale

Voz 20 16:09 me dime dime sería tal que no es cierto

Voz 1610 16:14 los acertado dijo que está bueno

Voz 20 16:17 sí

Voz 4 16:19 Rabia hubiera eso

Voz 1610 16:22 han matado a uno estaba concentrado si más suerte con con el siguiente concursante hola buenas tardes

Voz 20 16:27 hola qué tal sitio donde mejor se agita cuál es el premio

Voz 1353 16:31 pero el premio no pudo decirlo es

Voz 1610 16:33 es una sorpresa

Voz 20 16:36 a que participen con coge el premio yo no sé si vale la pena

Voz 1610 16:42 no quise ir ya te digo yo que sí que vale la pena si es mi opinión pero yo digo verdadero aquel que me Esteve aquí

Voz 20 16:51 sí claro no es como cuando pienso un un empleo y preguntas cuánto te va a pasar si estuviese molesta porque preguntas eso no sé si te mosquea que quiera saberlo cuanto

Voz 1610 17:01 no pero exclusiones estás cosas yo estoy de acuerdo con ese tema pero no es lo mismo estoy

Voz 20 17:06 sí sí sí sí sí la tuya quiero quiero saber si yo estoy malgastando minutos de vivir hablando por teléfono surgido a mí no me importa aquí

Voz 19 17:18 dos minutos de tu vida malgastado discutiendo tontamente poner el premio ya podías haber contestado perfectamente

Voz 20 17:23 claro claro has jugaron no

Voz 1610 17:26 no cuestión no que te que te juega a Dios se Juanes se ven maneras naves se esconde con

Voz 19 17:33 el último concursante vamos a dudar recapitular que ya no estoy poniendo nervioso descartamos la tercera que no es que mujeres la que canta en la ducha cuales Adele vamos un poquito la primera

Voz 18 17:47 vamos a escuchar a la segunda vale ya tenemos un concursante que ya puede decirnos hola buenas tardes

Voz 20 17:55 buenas tardes a ver segundas Sabadell

Voz 1610 17:58 si vamos a un poquito con educación tu nombre

Voz 20 18:00 el

Voz 1610 18:03 Adele en esa del la que canta

Voz 20 18:06 sí Jesús Ayala que canta las la segunda pero bueno pero si casualidad tenemos

Voz 1610 18:16 vamos a escuchar te mira vamos a escuchar de la segunda es estuve andando

Voz 20 18:22 supongo que es es una grabación en un acto íntimo y privado que ha difundido sin permiso nosotros cortisol indica ya vale por la vulneración de mi derecho a la intimidad personal y familiar sobre un artículo siete punta fincas de la Ley Orgánica uno enteros

Voz 19 18:41 oye perdona una constante grabé ya sé que no te avisen y nada pero te pido mil disculpas yo pensaba pensaba en serio de pensaba que podía hacer cualquier cosa sabes me creen creí que creía bosque

Voz 1610 18:50 fe Dios exacto primer digamos que Dios es sí cierto

Voz 20 18:56 una cosa que hacer

Voz 1610 18:58 sí la verdad es que da pues mira el premio dos entradas para ver a Fito y los Fitipaldis es que las Tuilla estaban carísimas

Voz 4 19:07 hola buenos días si tengo aquí dos entradas por apuntó cundiera eh decía todo lo buenas tardes buenas

Voz 23 19:22 al revés mira adiós un hablar de un juego que aúna diversión con política como Toni Martínez porque un grupo de desarrolladores de Mallorca ha creado el videojuego Puigdemont go en el que el jugador debe ayudar a volver de Bruselas a Barcelona entre otras misiones os voy a poner un fragmento del juego con el usuario de Youtube para que escucháis

Voz 24 19:43 sí claro estoy debe concluir Debón saldos se despacio me veis para que nos trae también doble salto creamos dius no vas a ver puta bueno la crisis que que llegaba hasta Bruselas Navarra ir buenos y continuará no leyó tanto

Voz 25 20:01 cojo

Voz 24 20:04 dijo que ha llegado Bruselas está

Voz 1509 20:06 detrás haya acabado toma Scorsese aparecen Luis que son armas Sadiku Israel aparquen Rajoy Rajoy que son obstáculos báculo sí pero bueno hay más obstáculos Nos las a aplicar una de las tres creadores que se llama Ariel a Billy

Voz 26 20:20 el azul sería algún se como las pequeñas banderitas que hacen de disparos sobre el van avanzando y a su vez tiene que sortear obstáculos como la policía aparece Rajoy en la ida a Bruselas le caen Martín a Justicia siento sin condición cinco en una en Barcelona aparecen es arrima aparte de otros obsta

Voz 1509 20:46 Rajoy Arrimadas Matías de la justicia voladores el jueves gratuito está realizado por sátira Games está disponible para ordenador como ojo de navegador y también para Android Ice Cream incorporando pantallas a medida que Puigdemont pues se vaya moviendo por ejemplo a Waterloo a donde sea

Voz 26 21:03 María es también de la tercera pantalla estamos pero hemos pensado algo eh pero bueno Ozil Puigdemont hace un movimiento diferente quizás lo hacíamos a él Tabarnia quizás sea en el escenario de la pantalla no lo no lo sabemos estamos pendientes la verdad lo vamos a perseguir a donde vayas sí

Voz 4 21:24 sí

Voz 1509 21:25 así que nada tienen que el accidente pantalla ser Tabarnia que eso promete muchísimo en La Ventana con Carles Francino treinta y siete cuatro y treinta y siete en Canarias aquí

Voz 4 21:48 hemos en La Ventana en Todo por la radio os gustan las palabras muchísimo los palabros como decirlo

Voz 27 21:55 sí sí en tantas Cerdó da miedo da siga su video no sexo

Voz 2 22:07 todos sabemos qué quiere decir

Voz 28 22:10 todos los sábados en dos fines Callao de Madrid se presenta a las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas pero yo voy a Preciado unas trazas y unos matices al sus ticos donde me suena que el veintitrés de febrero en Orihuela

Voz 4 22:23 eso me ha parecido entender egipcio eh

Voz 2 22:27 el veintitrés viernes no he sido más a tres dólares FR enseñe

Voz 4 22:33 en Orihuela no tenemos como el que toco yo también programando a los amigos vuela en Orihuela en Madrid rusos que queráis Orihuela que no va

Voz 1353 22:45 ya venir hasta Madrid

Voz 4 22:46 no podrá podrá disfrutar pero lo vemos con las palabras que amueblar

Voz 1353 22:51 Nuestras conversaciones esta semana

Voz 28 22:53 primera mira cuando cuando vas en bici

Voz 4 22:56 se te escapa el pedal y Gilda y te pega en toda la espinilla el pedal en un dolor

Voz 1353 23:05 un dolor ni por ese motivo creo yo los ciclistas sea tornillo en los pies a los penales Katy destruir una medida extrema y una mierda no no no

Voz 4 23:15 es extrema sí porque luego es muy difícil quitarse sabía

Voz 1353 23:18 sí hay hay ciclistas que duermen con ella puesta se ducha han con ella

Voz 4 23:24 en de lavado mira a Robben

Voz 1353 23:27 ves esto que tengo yo aquí entre las piernas es una Biz es verdad que me subí en el año dos mil siete ya extraña nadie lo quita aún así aún así todo ese suplicio vale la pena con tal de evitar el doloroso si Simó dolor que supone el hecho de que se escape un pedal la vi la gira trescientos sesenta grados IT propone una coz en todas la espinilla y lo más doloroso es que no hay una palabra que dé nombre a esa a esa dañina coz que propina una bicicleta en la espinilla del ciclista cómo podemos llamar a esos padecimientos que sufre el ciclista al dar una patada en falso y sentir como el pedal impacta en su espinilla yo propongo Dolores de Cospedal

Voz 4 24:16 desde la definición que da

Voz 1353 24:21 día tal que así

Voz 7 24:23 sí

Voz 29 24:26 en Londres

Voz 1353 24:32 daño que experimenta quien pierde el pie al dar su pedalada y recibe el impacto del propio sufrimiento palpitante que se instala en la espinilla del ciclista cuando ésta impacta con un pedal suelto que girado trescientos sesenta grados tormento suplicio esos son

Voz 4 24:54 Dolores de Cospedal estas interesante el Tirol

Voz 28 25:04 una región alegre bucólica hay alpina paisajes espléndidos amueblados con cabecillas niños cantores vacas moradas

Voz 1353 25:13 moradas del frío que hace allí se entiende sino no tiene razón ninguna las vacas allí dan leche fría directamente tan fría que la meten en la nevera para calentar la con esa leche fresca de vaca morada hacen creemos has galletas estupendos chocolates mantequilla más excelsas pero el exceso de esos deliciosos productos puede acarrear problemas de salud muy una robustez corporal malsana

Voz 4 25:43 es una corpulenta una corpulencia extra

Voz 1353 25:45 ya no se si fijado pero el gordo Alpino es un gordo duro el Gordon de montaña fuerte fritas la panza es una panza como escolástica primero CD pero mantiene la forma recupera luego lentamente Il urge una palabra una palabra que dé nombre a esa gordura maciza compacta propia del comedor de mantequilla y chocolates bollos suizos austriacos y alpinos cómo podemos llamar a esa sustancia deliciosa creemos adiposo hay dañina que se acumula en las arterias consecuencia de la ingesta excesiva de productos Tirol es es saber yo propongo colesterol bueno si la definición la definición quedaría tal que así

Voz 29 26:37 con el estilo reza

Voz 1353 26:40 es decir hoy Dico blanquecino indisoluble en agua que aparece como consecuencia de una dieta rica en chocolates galletas bollos mantequilla propias de las regiones alpinas mal el gordo Alpine gordura dura

Voz 4 26:56 eso es una más cafés

Voz 1353 27:01 Trias poco transitadas tascas oscuras e bares con pósters del Real Madrid de Butragueño que sirven comidas ocasionalmente la verdad en bares con pósters de Butragueño cuesta creer que la ensaladilla vaya a estar fresca la tienen ahí en la barra en una especie de invernadero verdad una pulida pulida no ojalá que te dice fruto paquetes para proteger los alimentos pues no quiero pensar que pinta tendrían si no estuvieran protegidos por esas albóndigas como de paladar de mono flotando en su propia angustia esa salchichas como como de de de

Voz 4 27:40 a ahí en su propia canción

Voz 1353 27:45 es tan hábil no es tan el que no están habituados a servir comidas en esos lugares y pero si el que atiende en la barra el que cocina el que te cobra y el que Fraga son la misma persona no es un restaurante pero no hay una palabra que da nombre a ese establecimiento que sirve comidas a regañadientes y sin cariño cómo podemos llamar al establecimiento de serrín en el suelo máquina tragaperras de esas de las pequeñitas que suena en Los Pajaritos con los gota efectivamente barra presenta sol ceniceros de TC insano es de donde aspira a servir comidas pero que no se puede cómo podemos llamar ese lugar miedo meras yo propongo

Voz 4 28:28 Tristan durante la definición quedaría tal que así

Voz 29 28:40 ante

Voz 1353 28:42 local que no estando interesado en servir comidas lo hace a desgana y ocasionalmente sin aspiraciones gastronómicas en ningún tipo local depresivo y angustioso el grito de Munch colista Uranga

Voz 4 29:01 no es para terminar la palabra

Voz 1353 29:04 dente nos la envía Twitter nuestro amigo Pool cuya cuenta esmera pulpa es una palabra imprescindible imprescindible el paso del tiempo inexorable cada testimonio es motivo de aflicción ese día en el que te vas a la playa pasas más tiempo en la arena que en el agua ese día te estás haciendo mayor o cuando descubres que tus nalgas han perdido turgencia ya no se deslizan por un tobogán ese día te estás haciendo mayor

Voz 4 29:30 dijo un día que es especialmente terrible

Voz 1353 29:32 sí es cuando descubres que tus empieza a oler como la caca de tu pan

Voz 4 29:39 ese olor a Kaká de paz

Voz 1353 29:41 el hora caca de padre olor espeso intenso pero familiar hay personas que aunque ellos ya han abandonado ya hayan abandonado el cuarto de baño su presencia sigue allí su presencia si allí es una ausencia imperfecta aún están aunque en realidad ya sea ni no hay una palabra que dé nombre a ese vestigio pestilente que permanece en el cuarto de baño aunque el depositantes ya no esté allí cómo podemos llamar a ese fin mero y repugnante testimonio del paso del tiempo indica que un retrete ha sido utilizado en el pasado

Voz 4 30:20 Nuestro amigo me ha pulpa propone testimonio o Kaká Kaká por eso la definición quedaría

Voz 1353 30:31 hasta tal que así

Voz 4 30:37 a vista

Voz 29 30:40 Money

Voz 1353 30:41 Rubio que atestigua el uso de un retrete en tiempos pretéritos olor que permanece después de la deposición aunque el artífice este epílogo alimenticio eso es

Voz 4 30:55 estimo Connio en adelante los millennials

Voz 1623 31:06 la duda de dulce vía millennials viendo el otro día estuve en un estudio de mercado que me dijeron vente así sabemos lo que piensan millennials un estudio donde no no es una serie me dijeron en una marca tecnológica que necesitaba un móvil para hacer mejor bueno estuvo comentando de la jugada ir en una de las cosas que salió al tema era que los asistente de voz debían mejorar un poco fue está Siria está cortada nada está está la de Google que no tiene nombre es la de Google Google justo comentabais bueno deben mejorar tendrían que ser más humanas tendrían que tener algo más en ese momento la tecnología me dio un frasco sea pero automático cuando yo no lo pedía no lo buscaba dije es que claro puede decir Google canta algo hizo fue como haber eh de repente el móvil empieza a sonar se pone a cantar el móvil y me quedé loco yo digo no puede ser me estaba dando además cantando bien y quiero de verdad que ahora escucháis esta esta sensación así que vamos a preguntarle a Google Ok Google canta me algo claro

Voz 30 32:13 se canta vino a veces me da vergüenza

Voz 1623 32:15 sí sí pero no le dio vergüenza en ese momento venga venga ok Google cántabra algo

Voz 31 32:26 todos sitios cada nota Heron en la ducha podrida damos Jada

Voz 32 32:39 ojo

Voz 4 32:41 estos son la mitad de la reunión que estoy enamorando

Voz 1623 32:47 sí sí en creer un CSKA tecnológico brutal que me llevé la cara

Voz 4 32:50 no no era del Boca medio Arena

Voz 1623 32:56 hasta dónde llega a esto hasta ver si la programa sólo un poquito o han metido más cosas y pregunte otra vez Ok Google canta algo

Voz 31 33:04 está asistente a como se encargó querer Lacko a lo mismo te pone a la armadas casa tema cerca una flota

Voz 4 33:14 la televisivo eh pero

Voz 1353 33:19 voz tan bonita por un poco más

Voz 1623 33:22 a ahora otra vez no pero es es increíble porque no se quedó ahí seguía buscando tienes Mis cada vez me sorprendía aún más dije venga a ver hasta dónde puede llegar le pregunté si hacía Big Boss infancia Avis Bosch nación ahora mismo pero si no ya estaba como se sabía no que Google había hecho esto

Voz 4 33:38 con el autor persiga a ver hasta dónde llega

Voz 1623 33:41 hay Google cuéntame algo

Voz 31 33:42 Zeid nuevo asistentes para esta herencia stone que además esto

Voz 4 33:48 M S es sacar adelante como como

Voz 1623 33:53 avanza la tecnología Angulo Tasca señala que trae

Voz 4 33:55 la traeremos

Voz 11 34:08 claro

Voz 4 34:11 con lo bien que cantaba la de Google arrabio Calais perdona pero la mía cantan vas venga

Voz 1509 34:20 eh

Voz 2 34:28 bueno vacas flacas no extraordinaria

Voz 1509 34:34 desde Polonia mira una vaca limusina que es una raza criada para carne se escapó del redil con tres compañeras las otras tres regresaron pero nuestra vaca no esto pasó en septiembre todo el mundo la dio por muerta porque no volvió en principio la historia se acababa ahí pero hace unas semanas un ornitólogo vio una manada de bisontes en el campo estamos hablando de paz Pernía se fijó en uno que destacaba porque era de color anaranjado en lugar del marrón oscuro del resto el hombre echó mano de los prismáticos pensando que sería una mutación y que descubrió Mosquera una vaca y que va a caer a la que meses antes había escapado de la Granja y que ahora viven los bosques con los bisontes y el ornitólogo colgó las fotos en Facebook y desde entonces la bola no ha parado de crecer hasta el punto de que hay un auténtico debate a ver el bosque donde viven es un tesoro natural es un Parque Nacional situado entre Polonia Bielorrusia es el último vestigio en Europa de bosque primigenio eh que cubría el continente hace miles de años área protegida por la Unesco la mayor reserva de bisontes europeos en libertad la vaca ha sido aceptada por la manada no está del todo integradas Holanda alejada pero bueno está bien el debate se centra ahora en que hay que hacer con la vaca el granjero ha renunciado a recuperarla porque le pedían un permiso para utilizar pistola con anestésico vehículo especial para cargar la total que todo esto costaba más que lavadora

Voz 4 35:49 a cambio los científicos desaconsejan

Voz 1509 35:52 dejarla con los bisontes porque dicen que representa una amenaza genética para esta especie salvaje que tras su extinción en la Primera Guerra Mundial ha sido recuperada con muchos trabajos por eso van a proponer a los responsables del parque que la capturen ellos Ike la del propietario que la llevará al matadero

Voz 4 36:08 el acuerdo con este hombre no eso no es un final feliz mí es para capturar cuatro años muy mal por lo que la podrías llevar a sus hijos

Voz 1353 36:23 tras la captura en liza ni la dejen con

Voz 1509 36:26 es bisontes y destino híbrida la especie

Voz 4 36:28 casi descaro eso pues a otras cosas pues eso está muy bien vamos a pensarlo

Voz 34 36:39 mira cono

Voz 4 36:49 música a pensar señor música con Iñaki de la Torre

Voz 25 36:53 estamos en clase de música hoy intentando hablar un poco de lo que hablamos un aquí qué era eso de lo permisivo que es el pop que permite hacer cosas imperfectas o

Voz 4 37:02 también en cierto momento estuve contando otro día

Voz 25 37:05 es una muestra de dos cosas conté aquello de cuán cómoda los golpecitos dependiendo de de qué canción no que unas canciones y otras puedes ser diferentes en cuanto a su melodía y acompañamiento pero no en cuanto al modo de llevar el ritmo no pues esas mezclas se pueden dar en la música también los géneros a lo que voy es que las canciones no tienen un género único tienen una cosa que las domina como eh tuviéramos un no un bosque en el que domina el verde pero bueno oye puede aparecer bisontes no

Voz 4 37:33 eso es

Voz 25 37:34 bueno pues las no tiene un género único en muchas veces tienen una cosa que yo llamo de broma injertos que son trocitos del género que no tiene nada que ver con el resto de la canción voy a poner un ejemplo que es el que acaba de salir hace menos que es el de Calvin Harris que este tema de música disco de repente mete un trozo de hip hop

Voz 18 37:55 el rapero

Voz 25 38:01 pues ayer en Federer quiere mixto no diríamos has que dejaba de ser un tema disco de Enzo pop de lo que queramos porque hayan metido un trozo de Gijón ni tampoco es un tema de hip hop que se han permitido hacer una incursión es una cosa que ocurría por ejemplo el English man in New York de Sting donde de repente hacían esto a esto a que recuerda a este ritmo

Voz 4 38:40 claro

Voz 25 38:41 ya efectivamente y ya secretamente del que empezó a ocurre después de la Segunda Guerra Mundial de aquello que llamaban bebop que era un poco más loco que era el bajo andante de fondo y el saxofón

Voz 18 38:50 bueno como el de Charly Parquer

Voz 25 39:03 desconfíen Mason de Charly Parquer osea que metes de repente medió un tema de pop le llamaríamos barroco de Sting metes un tema que portero tenía un ritmo como entrecortado tipo rever pues de repente si te ocurre meter un trozo de bebop de jazz de este desde aquel momento si luego ocurre también en una canción de ESADE donde casi toda la canción es un tema de So qué diríamos moderno aunque sea una canción de finales de los ochenta a principios de los noventa iba todo muy fluido muy eso muy soul de repente mete un solo un poco especial que cambia bastante el ritmo y el modo de tocar

Voz 18 39:37 la parte sur

Voz 7 39:39 no

Voz 18 39:41 de repente un piano

Voz 25 39:50 cómo llamaría a este subgénero que hay dentro de la canción yo diría que se parece como que dirías tú Arman no tampoco parece de esto no no es más bien jazz latino

Voz 18 40:06 Camilo Michel Camilo en Calle cincuenta y cuatro

Voz 25 40:11 o sea que tú lo que digo tenía sistema de soul nadie te quita de que te parece un momento introduzca un injerto que hoy llamado yo de broma de otro generó por ejemplo de esto de de Michel Camilo en Calle cincuenta y cuatro sea de jazz latino y luego el otro día os ponía un ejemplo con I will Survival cómo era muy peculiar que hubiera un ritmo disco en la batería en el bajo la guitarra y de repente de fondo hubiese unos violines a otro ritmo aparentemente y haciendo cosas especiales no os recuerdo cómo era porque aquí también ocurre que mezclan dos géneros ya lo veréis sabes es curioso no porque estamos en un género enérgico como la música disco bajo está dando fuerte la batería también y hasta candado fuerte pero de fondo los violines vamos a seguir haciéndonos son muy tenues muy tranquilos muy melódicos bueno pues eso es como traerse eso música melódica arreglos de música melódica a una música que aparentemente la pared le apetece más la energía ese tipo de violines por ejemplo los metía mucho Sinatra esos arreglos así que han metido algo que podría valer para Sinatra en un tema disco de finales de los setenta la verdad que no estaba muy lejos en el tiempo estas dos arreglos y los violines unas setenta tuvieron mucho protagonismo y luego hay una cosa muy bonita acordes de esta canción de Jorge Drexler

Voz 29 42:01 que que que las transeúntes hemos bien

Voz 25 42:10 esto en realidad es un tema pues medianamente de pop lo que pasa que lo va virando a una cosa despacito despacito lo va convirtiendo en una rumba de hecho mete unos metales derrumba de rumba catalana tenemos la parte flamenca que lo hace un poco más rumbero y tenemos la parte rumbo a dar solamente de los metales no sea Se va mutando poco a poco su eso nailon hay ahora bien el POT porque es bueno hacer bueno pues ahí tienes tres genes de donde metió esos metales yo creo que se inspiró Drexler cuando puso esos metales rumberos porque se dio cuenta de canciones está comiendo en rumba pues cosas como ésta me Kiko Veneno en esta casa que Samad y mea de muchas otras canciones ese modo de emplear los vientos resulta que viene de la rumba hiló graciosos que sigue estirando del hilo te encuentras con que a los rumberos lo que les gustaba en los setenta los analistas era meter música tropical por ejemplo los Amaya cantaban algunas canciones de música tropical comedias rumba o hacia también el Pescaílla lo de convertir boleros en Room bailen Volga Oper

Voz 1610 43:43 también los dijo el Gato Pérez cierto metían metales pero no

Voz 25 43:45 no son propios de la rumba la rumba su género pobres a tocar la guitarra pero se fijaron en las metales que hacían en la música tropical ciento Solbes a dar cuenta de dónde vienen esos letales el Gran Combo de Puerto Rico no hay cama para tanta gente así que en todas las músicas hay otras músicas muy bien