Voz 3 00:21 hola qué tal bienvenidos a La Script en el día en el que vuelve is Bud esta semana con una cinta sobre un atentado frustrado en un tren a París hemos entrevistado al director le vamos a escuchar en el programa también vamos a escuchar a Sean Baker el director de Florida Project una película independiente protagonizada por Willem Dafoe y en televisión Laia Portaceli nos trae las últimas series de ciencia ficción

Voz 7 02:09 abrimos la trifulca de La Script con Elio Castro qué tal Helio hola que hay Elio Castro Pepa qué tal Pepa hola qué tal ha quedado tan marcado por favor que lleva como como Wii como John Wayne sus pantalones de vaca

Voz 8 02:27 pero por dentro pero en el fondo querría ponerse un traje feminista bueno mi ropa interior o sea yo quería llevarlo saluda usted a escena

Voz 0544 02:38 qué dice María hay que aclarar lo que llevo calzoncillos largos por el invierno

Voz 5 02:44 de verdad día podríamos

Voz 1463 02:47 en la Screen no sí sí que hay lo que no

Voz 5 02:50 en la calle no en la calle no y la verdad es que yo creo que todo todo es

Voz 3 02:53 por él él siempre

Voz 0544 02:56 me marcó mucho me marcó mucho día ahí siempre

Voz 3 02:58 está esperando a ver si hay una Maureen O'Hara a la que llevarse bueno vamos a empezar hablábamos de vaqueros vamos a empezar con la película trece diecisiete tren a París es la última película de Clint Eastwood como director la semana pasada hablábamos un poco de cómo le habíamos entrevistado habíamos colgado el vídeo de la entrevista en la que hablaba de las armas del acoso pero ahora vamos a centrarnos en esta en esta película que está basada en hechos reales e concretamente en un atentado frustrado el dos mil quince en un tren desde Amsterdam a París con unos ex marines americanos tres que consiguieron detener al yihadista It la película bueno pues claro otros cinco minutos de gloria no daban para mucho más

Voz 1463 03:46 no para dos horas no da para dos horas

Voz 3 03:48 pues se han centrado en sus vidas en la infancia como se hicieron amigos en ese momento ir está protagonizada precisamente por estos estos chicos estos dos ex marines y un amigo suyo reales

Voz 9 04:09 aquí tienes

Voz 2 04:11 gracias

Voz 5 04:15 sí

Voz 10 04:20 sí

Voz 5 04:31 bueno pues este es el momento de él

Voz 12 04:34 la que de como el uno de

Voz 3 04:37 Ello se Spencer Stone que son chicos que ahora tienen diez y tienen veintidós años luego tenían diecinueve cuando sucedió esto IS tira encima del yihadista y tuvo la suerte de que le falló el kalashnikov y entonces no recibió un disparo vamos pero que estuvo a esto ir realmente es una película muy sorprendente porque no ha habido practicamente promoción sean los pases de prensa ha sido a ultimísima hora hasta el punto de que muchísimos compañeros

Voz 5 05:08 como vosotros mismos habéis quedado sin ver esta película osea que vais a tener que ir al cine esta tarde lo cual me meto

Voz 1463 05:15 eh gracias a películas esta semana de las que no se ha hecho pase bueno es que eso es importante ante del no sea la de la de sí sí

Voz 3 05:23 claro in extremis pero de cincuenta sí

Voz 1463 05:26 no es de Grey el final este que se casan y todo acaba bien no supongo no sabemos porque no habíamos visto tampoco no hay sexo de no hay sexo más tampoco como en las otras anteriores tampoco ha habido pase para la prensa osea que es que es curioso no si es un poco

Voz 3 05:43 es utilizar a la prensa para promocionar cuando quiero y cuando no quiero no no entonces bueno pues es una cosa un poco bueno son las gestiones que hacen las grandes Meyers que yo creo que lo honesto es contárselo a los oyentes

Voz 0544 05:57 sí es verdad que claro desde hace un tiempo el departamento digamos de prensa está unido al Departamento de Marketing y entonces ya no hay una diferenciación entre lo que es la promoción de una película vía anuncios y lo que es la información y la crítica de de una película entonces todo entra en el mismo paquete Ia las grandes distribuidoras no les interesa que haya ni una crítica negativa ni una información que pueda de alguna manera pues me parece que parezca que la película tiene algo negativo no

Voz 1463 06:31 con lo cual cuando no hay Pase de prensa hoy un pase de prensa última hora es la frase para la prensa es échate a temblar porque esto va a ser el acabose

Voz 5 06:40 bueno yo sí que he podido ver la película porque estuvimos en Los Angeles entrevistando a Clint Eastwood en efecto no es la mejor película de Clint Eastwood sino yo creo que más bien todo lo contrario porque es una película que

Voz 13 06:51 ese ese afán que tiene Clint Eastwood de de fijarse en los héroes pues en estos héroes son unos chicos que tuve que en realidad tienen muy poca

Voz 3 06:59 la peripecia no entonces es

Voz 13 07:02 o es la pelicula son su la infancia una infancia de de chicos de clase obrera en un colegio católico con unas madres e pues que a veces están un poco superadas y entonces bueno pues es en realidad es interesante ver cómo describe a esa a esa clase obrera que muchos de esos chicos acaban siendo marines que como

Voz 3 07:21 sabe no luego no hacen una carrera continua como los los soldados profesionales sino que son un poquito bueno pues van a Afganistán en el caso de uno de ellos y como no no pasaba nada se volvió lo lo dejó bueno hemos estado entrevistando a kleenex but it en una rueda de prensa el habla precisamente de su obra no de de su clásica fascinación por los héroes

Voz 14 07:45 lanzó dentro es una

Voz 0544 07:50 siempre me ha interesado saber qué es lo que hace que una persona reaccione de determinada manera ya sea algo heroico o una estupidez a veces son las dos cosas a la vez lo heroico estúpido cualquier caso eh no me lo pensé demasiado cuando leí el libro me lancé el proyecto todo mi equipo se puso manos a la obra para hacer esta película

Voz 14 08:12 venta en todo no

Voz 3 08:15 bueno pues si le veía de Klinsmann tiene ochenta y siete años cumplirá ochenta y ocho en mayo después de estas entrevistas el anunció que va a hacer una una última película como protagonista la última vez fue grande

Voz 0544 08:29 pero dijo que se retiraba pero pero bueno parece que ha encontrado otro papel que le gusta a mí me parece bien no que aquello no no sé porqué una persona

Voz 3 08:36 ah no pasa nada si yo sea años tiene que decir

Voz 0544 08:39 decir pues ya me me voy a mi casa a jugar al golf Si lo que realmente le gusta es hacer películas Si hay gente que le paga las películas como en este caso un gran estudio pues bueno pues estas películas dan dinero porque las últimas películas de tendinitis Good pues no hayan gustado más o menos han sido un éxito en el francotirador pues fue funcionó muy bien no

Voz 3 08:59 no entiendo muy bien sobre todo en Estados Unidos no que es verdad que en Los Angeles decían los periodistas que estaban allí que ellos veían esta película que tenía mucho con su como era como un par de autoconsumo o no

Voz 0544 09:10 el consumo interno se queda no internas

Voz 3 09:12 me parece que Clint Eastwood está está muy bien mentalmente muy articulado de hecho se le veía muy preocupado por el futuro de las nuevas generaciones de las nuevas generaciones en este sí

Voz 14 09:23 lo XXI está

Voz 0544 09:28 es duro es duro vivimos en un mundo duro y no sólo en Norteamérica en la situación global es preocupante porque este tipo de ataques que se describe en la película ocurren con asiduidad precisamente cuando estábamos rodando en París se produjo el atropello masivo en España el de Barcelona también teníamos presente del ataque de Cannes vivimos una época desquiciada es deprimente pero hay que continuar con la vida elegía este episodio por el final feliz que tuvo para todos los que viajaban en el tren que me pareció que merecía la pena contarlo

Voz 5 10:03 es muy fácil de hecho bueno pues en ese como veis el sabía perfectamente lo de España además lo hago que tal como van las cosas

Voz 1463 10:12 vaya si tu bien Grace no los ocho minutos de Jean que no nos ardieron para para decirle estábamos muy preocupados por puntos

Voz 3 10:20 hemos me

Voz 5 10:22 Almería Almería sigue por eso el Pocho mítico que no se quitó que siguen yo insisto en que

Voz 16 10:30 el único capacitado para solucionar el nombre no Pepa no seas no se has violentas no es violenta no voy a volver a poner en el corte de que le parece bien las armas

Voz 8 10:40 no no pero a lo mejor se refería Pepa probablemente también a su vertiente jazz de músicos pianista que la música amansa Generale y creo que lo comentábamos la semana pasada

Voz 17 10:52 que que no sabes que tras ese es así

Voz 1463 10:55 señor muy conservador votante del Partido Demócrata incluso decía

Voz 5 10:59 le costó caro

Voz 1463 11:02 fíjate que ya los ven iguales a los dos partidos y que lapsus bueno que es un del Partido Republicano además de Trump que muchos actores republicanos contra se callaron y él siguió defendiendo incluso llamó Pussy a Obama quiero decir que pelos en la lengua no tiene por eso digo no sólo por las armas de también pero que podría que que la verdad es que es un hombre que muy decidido en ese sentido

Voz 3 11:23 bueno no no no sé yo si a Puigdemont le apetecería conocer a un señor que

Voz 5 11:28 yo en fin lo de esta de esta manera en esta película hay una cosa muy particular

Voz 3 11:36 no ha no no ha contratado a los actores que trabajarían con él al bueno pues ha yo qué sé DiCaprio o los más jóvenes no las jóvenes glorias de Hollywood sino que ha contratado a estos héroes reales estos chicos de veintidós años en lugar de actores profesionales

Voz 14 11:55 Nacho olvidado

Voz 0544 11:58 lo más importante era que no perdieran la naturalidad que casi un actor profesional no puede aportar en este caso porque los actores profesionales odian la idea de representarse a sí mismos es la peor propuesta que puedes hacerles porque los actores no se conocen a sí mismos desde ese punto de vista pueda hablar sobre esto con total no

Voz 5 12:17 cáncer es impresionante no que hiciera que no se conocen desde ese punto de vista

Voz 1463 12:23 pero es de actores reales no hubieran hecho esto no hubiera pasado

Voz 5 12:25 de hecho aunque a mí sí que me parece que él sí que sí

Voz 3 12:28 se representa a sí mismo con total

Voz 0544 12:30 podría protagonizar su propio biopic por su propia

Voz 3 12:33 el biopic bueno ha estado casado seis veces tiene ocho hijos tiene una historia a sus espaldas esa que a lo mejor tampoco está muy interesado en contar su vida personal bueno penúltimo hablaba de la manera que tiene dirigir que es muy serena muy silenciosa no bueno pues decía que lo que intenta ese no no no hacerse notar en el rodaje para captar la mayor naturalidad de los actores

Voz 14 13:00 hay mucho exterior

Voz 0544 13:04 tengo varios trucos para eso sí al final de la escena digo stop la Cámara sabe que quiero que siga rodando entonces Sigo rodando ideado cómo reacciona la gente me fascina ver cómo los actores se relajan inmediatamente después de decir Porter en o para en ese momento hacen cosas diferentes son esas reacciones diferentes precisamente las que yo quiero jamás utilizo ni pitos ni timbres eso se hacía en los viejos tiempos cuando empecé había bocinazos que te dejaban sordo los ayudantes de dirección gritaban pidiendo silencio si miramos alrededor todo estaba en silencio pero eran cosas del pasado algunos pensaban que eso era sofisticado

Voz 3 13:48 bueno pues son las cosas maravillosas de escuchar a Clinic porque realmente contar esto de del pasado

Voz 1463 13:54 sí sí no doy bocinazos Nina sabríais

Voz 3 13:56 no quieres como muy tranquilo que yo también en esto lo lo que decía hay que decir es que estos actores debutantes que diez días no es también para la dificultad y lo que debe impresionar clínicas Guti además de sus particularidades es que rueda a tal mecha

Voz 5 14:10 que no da tiempo a A

Voz 3 14:13 a repetir no se Elio tú que eres un sabio es verdad que los a que hay muchos directores que han hecho grandes peligros

Voz 5 14:20 Blas y ya octogenarios

Voz 0544 14:23 bueno hombre o sea que vamos a esperar a la cola hay que esperar a la siguiente y a las que sigan no a mi me parece que la eso que antes había que muchos directores como están Don en como Billy Wilder se quedaron fuera sin hacer más películas porque no había compañías de seguros que les pagaran una póliza porque tenía miedo de que sí en el mismo David Lynn que es verdad que en con los Trauma pues no pudo hacerlo porque no había ninguna compañía de seguros que le le pagara el la póliza no entonces a mi me parece que eso se han perdido quizá algunas películas no digo grandísimas obras maestras pero sí películas notables sobre todo pues dejará a grandes maestros del cine un poco arrumbado arrumacos como si no sirvieran ya absolutamente para nada eso

Voz 3 15:06 al mente sí porque si piensas que por ejemplo Buñuel empezó en el hizo muchas películas en las mexicanas y tal pero también sus grandes obras fueron pues a partir de los sesenta años que tenía bueno pues vamos con otro estreno que es de Florida Project una película independiente del director americano Sean Baker para que bueno pues ha contado sólo con un actor profesional desde luego en el programa de hoy los actores profesionales no al menos mucha pasta E para que luego digan Pepa Gea ver pida pues éste que ha ganado es el único que han contratado teniendo experiencia es Willem Dafoe que también es candidato al Oscar por este papel el resto del reparto no eran profesionales tampoco la niña protagonista de Solo de tan sólo seis años y el objetivo del director era retratar la vida de las familias pobres que viven en los moteles en las afueras de Disney Word en Florida en plena crisis económica

Voz 18 16:01 es sólo la segunda semana del verano y en la piscina ya ha aparecido un pez muerto experimentos y han lanzado globos de agua a los turistas no podéis joder a los turistas

Voz 19 16:13 esta serie madre mía eh esto es inaceptable fracasado como madre Mónica tan enorme

Voz 20 16:22 sí

Voz 8 16:28 bueno qué os ha parecido Florida Project haber Pepa a mí me ha gustado mucho la verdad

Voz 1463 16:34 es que es una película que tras esa fotografía en colores pastel y todo como filtros de Instagram veinte con con

Voz 17 16:42 esos carteles de de Eurodisney alrededor pues la verdad es que es una película muy dura aquí es una niña todo lo contrario a las no

Voz 1463 16:49 días de verano esta niñas por momentos inaguantable principalmente pero la verdad es que lo que cuenta y la forma en la que

Voz 17 16:57 está hecha pues me parece muy interesante es una película muy muy crítica con el sistema americano no porque está mostrando Toto el apogeo de pues de ese sueño americano de lo que es Eurodisney los turistas esa máquina de hacer dinero de tiendas de souvenirs de carteles brillantes y luego todas las los hoteles de alrededor que eran hoteles del parque que realmente ahora están ocupados por familias que no tienen dónde vivir por aquí

Voz 1463 17:26 después de la crisis económica entonces

Voz 17 17:28 se como esa línea que separa lo que si estás o no estás dentro el sistema precisamente en esa línea de toda la película con esta madre soltera bastante Choni esta niña han pues

Voz 1463 17:41 totalmente sin disciplina ninguna que están viviendo un verano bien metiéndose con los turistas haciendo todo tipo de travesuras IS te mantiene en Vigo en el sondeo en el que no sabes para dónde va si no sale bien o mal

Voz 5 17:54 si esa estás todo el rato como diciéndose va algo horrible va a pasar

Voz 0544 17:58 sí hay has mencionado lo de verano Verano mil novecientos noventa y tres ya a mí me recordó mucho viéndola no porque tengan nada que ver en argumento o no pero que sí que reflejan esa infancia que vive un mundo de adultos que no comprenden y que se tienen que a ir adaptando poco a poco como como pueden hoy entonces en esta película así es vemos a los niños hay que vivir una vida casi aparte con un mundo imaginario Iker entiende muy bien la realidad que le rodea que ven casas abandonadas que se meten allí que hacen cosas terribles no pero esa idea es una película muy desolador a mí me produce mucho

Voz 5 18:34 no sé si es Morante es muy desasosegante no

Voz 0544 18:38 he de decir bueno pero cómo es posible que esto pueda estar ocurriendo en él el país que tiene mayor renta económica del mundo y que y que haya esas desigualdades que ves a unos a unas mujeres hombres que están allí de paso que tienen que salir cada veinte días porque por la ley que no pueden estar habitado en un hotel en fin es una película que tiene esa visión incómoda acompañada por por eso no sé ese esa estética no muy

Voz 3 19:05 es una estética muy muy Instagram no son la la protagonista a la madre que son una una madre soltera de estas que tuvieron un niño muy muy bueno

Voz 1268 19:14 pequeño es como todo de muchos colores

Voz 3 19:16 es un también un poco chupando lo que es el la locura positiva de del mundo digital no está como todos un juego a mi me gusta mucho la es un grupo de niños que van haciendo el mal pero en una sin ser conscientes de lo que pasa no que yo sí que oído en por ejemplo los los los abuelos no

Voz 5 19:38 gente que vivió la guerra que decían que la era divertidísima la guerra porque sí

Voz 3 19:43 lo de repente los los adultos ya no les miraban entonces pues vivían como que los niños pueden vivir en momentos horribles para los mayores niños pueden sin perder un poco como ese ese momento de estoy aquí estoy jugando me lo estoy pasando bien y tú estás viendo en la parte a mi me parece que es el hallazgo de la película novel como hay dos focos es tú miras a la niña pero lo que está pasando atrás es monstruoso y eso me parece que es un juego tan inteligente tan brillante que lo ketamina entiendo que es muy independiente que es una película que decían que era de las diez no sé si era de estas revistas americanas que era las de las las diez mejores yo entiendo que es demasiado desasosegante para la Academia que les

Voz 0544 20:25 ha fijado un poco sí bueno está Willem Dafoe como candidato pero que es una película que hombre yo creo que hay que verla en ese en ese contexto no a mí me resulta sorprendente la importancia que se da indirectamente porque todos en la película se cuenta de una forma indirecta a la televisión a ese vacío

Voz 14 20:44 lo ese mundo de los concursos a ese otro mundo

Voz 0544 20:47 hay que está allí que te sirve de evasión y a ese ves también que no es un problema de hambre porque estás estos niños y estaban mujer no pasan realmente hambre tiempo siempre tienen acceso a la comida

Voz 8 21:00 dos la falta de proyecto de vital no

Voz 0544 21:04 pero no

Voz 1463 21:05 y lo hay diferentes tipos de familia que yo creo que que son tres niños entonces cada niño pertenece a un tipo de familia y una una abuela que está cuidando a los nietos de una madre también soltera muy joven y luego está hay un niño hispanos también se habla mucho en español pese a que como muchas realidades que realmente con la crisis económica pues quedaron ahí la verdad es que agradecemos que no entre en todo el tema de la sanidad porque ya la llave del siglo pero pero bueno es interesante ver cómo todos estos como la eclosión del turismo que también es un poco salvando las distancias porque aquel el capitalismo que hay en España no tiene salga que hay un sistema del bienestar que han que ha fallado todavía se mantiene pero claro en aquí también ves Terra Mítica ABS el aeropuerto el abuelo verse unas cosas que todavía se hace la la

Voz 3 21:57 porque pero Puerto de Castellón

Voz 1463 22:00 quiero decir que son sitios que iban a ser muy bueno iban a traer tantísimo dinero y ganar tanto dinero ya son alrededor son como ciudades fantasma no que es un poco lo que sexto con esas casas abandonadas los turistas que van pero pasan casi por casualidad hago sólo para buscar la prostitución se quiero decir que también ves el comportamiento del turista que podemos ser cualquiera de nosotros no

Voz 3 22:22 es interesante ver es ese contraste ha estado pasado por Madrid Sean Baker ir qué te ha parecido Pepa

Voz 1463 22:30 lo que es un es un director muy

Voz 3 22:33 muy Sundance si no se quiere decir que

Voz 1463 22:35 en esta mirada en su anterior película tan miraba hacia otras identidades sexuales en Tánger in y bueno pues es un director que busca digamos pues eso otra América no mostrarnos otra América pero no deja de ser alguien que habla desde bueno pues que ha tenido la oportunidad de estudiar cine Ken no cualquiera puede estudiar cine que no viene de esos barrios no es se le nota pero la verdad es que quizá no tiene un discurso lo que blogs tan político pero bueno pero es interesante la mirada no hay Le preguntamos precisamente por esos contrastes lo decíamos como que que lo que sorprendía a ver Eurodisney que es el Disney vamos que claro cómo va a llegar a la Academia está metiendo con Disney frente a esas barriadas que hay que hay alrededor y eso es lo que decía

Voz 15 23:18 tras el descanso

Voz 0544 23:21 ahora el contraste y las contradicciones son obvias tienes a la gente viviendo en esos hoteles tratando de sobrevivir noche tras noche es un medios por encima de todo eso tienes los anuncios de hoteles maravillosos que esta gente jamás se podrá permitir la ironía es que todo eso ocurre en Orlando en un área turística donde el consumo es todavía mayor que en el resto

Voz 17 23:47 pues la verdad es que eh

Voz 1463 23:48 doctor y él se pasaron mucho tiempo recorriendo la zona buscando esos moteles conociendo a la gente su manera de actuar decía que era pues cuando la gente les contaba las historias y con esas historias pues fueron poniendo todo todo ese guión y claro la película pues contrasta porque es la ruptura del sueño americano del tú puedes si trabaja sites fuerzas esa digamos que lo que la crisis ha traído es ha roto no en parte la creencia en ese sueño americano y le preguntamos a él que de alguna manera es productor sueño americano sí creía en el sueño americano

Voz 14 24:24 Pío XII

Voz 0544 24:26 yo he tenido suerte vengo de una familia sin problemas con el apoyo de mis padres he ido a la universidad por eso para mí ese sueño americano es más fácil de conseguir que para otros pero también depende de lo que cada uno quiera para mí el sueño americano no es hacer Perry películas de Marvel ni comprarme una casa o formar una familia objetos materiales no es eso lo que persigo pero eso es porque he tenido y tengo el privilegio de elegir de rechazar eso otros no lo tienen

Voz 5 24:57 vamos a saber a qué has mencionado la palabra capitalismo con este hombre

Voz 1463 25:01 sí consumismo capitalismo también chats pero no lo entendió tuve que decir yo no quiero decir me parecía un término muy ofensivo pero tuve que decir no mira porque la traductora se hizo un lío ya lo dije mira atrás y me dijo a bueno

Voz 5 25:16 no

Voz 21 25:16 bueno pues vamos a acabar con una película que yo creo que nos la han colado directamente porque eso NAP ese lo si lo voy a decir contadas letras Closer Phil la paradoja un de cómo el FEIL para Docs que es una película que anunciaron de Netflix en la Super Bowl que se estrenaba pues la tercera entrega esta semana justamente después de de la Super Bowl dirigida por Julie Osona Daniel Brühl protagonista también

Voz 1463 25:46 ella ya habrá Abrahams por ahí poniendo la paz

Voz 21 25:48 no os sacándolas ir es un planeta al borde de una guerra con unos científicos metidos en una nave pues pasando les cosas chulas

Voz 3 25:58 Jasen

Voz 19 26:00 en todo el mundo bueno estos humo los peligros de Netflix

Voz 0544 26:17 sí que estrenaron

Voz 5 26:20 no claro ellos se montan el anuncio no entonces tú dices se esta película no no no no no habíamos oído hablar de ella

Voz 0544 26:27 sí bueno estaba media anunció porque forma parte de una saga de tres películas esa que había como que la idea de una irse dice que va a haber una cuarta y es monstruoso se llamó aquí en España cuando se una segunda número diez que a mí me gustó mucho esa película no oí y luego la esta tercera pues bueno pues tiene sus sus cositas para los amantes de la serie lo que pasa es que se va haciendo demasiado convencional al final es una especie de alien un alien costarán teniente Ripley no bueno China ahí ahí afroamericana o afrobeat

Voz 5 27:02 es sólo una cosa maravillosa en esta película es que como que hay que llegar a todo el mercado global todos hablar en chino chino hasta allí que es la la una capitana China pues para que los chinos vayan

Voz 3 27:16 han hecho cuentas han dicho mogollón de China

Voz 5 27:19 pues venga todos hablan en chino sea ésta

Voz 3 27:21 en inglés y en chino o en español chino alucinante

Voz 1463 27:25 ya te lo que hace la pasta que es que es capaz de hacer que los ingleses aprendan un idioma es increíble vamos

Voz 0544 27:32 lo que pasa es que también es una tripulación multi étnica hay un ruso un alemán Daniel Brühl Italia

Voz 1463 27:40 eso sí parece un chiste pero parece que no tiene ningún sentido a quiero decir que a mí las otras películas de la saga no es que me entusiasmaron pero bueno entiendo no me parece nada nuevo quiero decir el problema con yeyé Abrams que tengo muchas veces es que me parece que es

Voz 17 27:55 el refrito no hay ya está es que ya

Voz 1463 27:58 me parece que no hay por donde cogerla para mí

Voz 3 28:01 no porque yo la clínica me parece que es está cargada de buenas intenciones ésta sea es es un producto muy muy cuestionable mejor lo que pasa es que han

Voz 0544 28:10 utilizado precisamente en la Superbowl para hacer esta gran pantalla de marketing nuevamente y que la gente lo vea en los primeros días y a punto final hasta luego

Voz 3 28:20 bueno pues lo vamos a dejar aquí porque Real antes

Voz 1463 28:22 que vernos hablo de una peli en la que hablan el idioma desnuda

Voz 5 28:26 venga que no sería bueno pues muy bien no dejamos aquí hasta luego compañeros

Voz 23 28:57 y abrimos la sección de televisión yo y mezclamos libros series porque se han se han estrenado varias adaptaciones literarias potente qué tal la ya

Voz 5 29:08 Pacelli hola pues muy bien me son

Voz 1268 29:11 varias de ciencia ficción también las hay de época como es el caso de la sede de la BBC la Casa de las miniaturas que cuenta con un español cuenta con la dirección del barcelonés Guillem Morales director de aquella película Los ojos de Julia que muy taquillera y que a quién vamos a entrevistar en en esta sección más adelante bueno pues eh pues eso a las adaptaciones literarias son una gran fuente de inspiración para las series yo estoy muy pendiente esta primavera de la versión de heridas abiertas de Gillian Flynn la autora de perdida la de perdidas a la peli David Fincher que bueno pues está adaptando de Jay serie de televisión y veremos a Amy Adams ni más ni menos ya Patricia Clarkson interpretando a una madre una hija que tiene una relación muy muy complicada recomiendo el libro antes de llegar a adapta las manos porque es muy muy muy te crea mucha ansiedad y es muy muy compulsivo

Voz 5 30:05 bueno yo empezamos con con lo último también de Netflix que ha puesto toda la carne en el asador con alta Carbon bueno pues es la gran apuesta por las ciudades están empapelada

Voz 12 30:23 Petit de de fetos sí

Voz 3 30:26 en humanos grandísimos si gran publicidad siniestros sí sí

Voz 12 30:30 sí tienen entonces toda la ciudad con carteles de

Voz 1268 30:34 el pan no que es un poco gran apuesta de arranque de año para para plataforma Se basa en la novela de Richard K Morgan espía en la que el cuerpo humano es es como una especie de funda de usar y tirar no tú imagínate te vas a morir aquí dice pues mira no sabes me cogen el al como empezar el alma en una pila

Voz 24 30:53 y entonces me me me compró

Voz 1268 30:56 una funda Nueva sigo viviendo no entonces es es algo así no el protagonistas un ex soldado y activista terrorista llamado Takeshi Kovacs que despierta en un cuerpo que no es el suyo

Voz 25 31:07 con nuestra hija Cindy tiene siete años es lo que había en el inventario la mató un conductor que se dio a la fuga le corresponde una funda gratis esta es gratis

Voz 18 31:16 me gusta pague una versión superior al almacén

Voz 19 31:19 esto tuvo que sufrir verlos Colville

Voz 26 31:24 han metido a una niña en esa señora para compensar a las víctimas el Estado entrega entregan lo que tiene disponible gente hecha polvo como ella las prisiones alquilan por dinero las fundas aprovechables

Voz 5 31:36 bueno la verdad es que siempre he mirado mal que se compre muchas fundas de móvil pero ya esto les resulta el no a estaba sobre la

Voz 1268 31:46 mortalidad no es uno de los temas muy buenos una de poner en el centro mortalidad ponen ponen ahí a uno envasado al vacío que es que yo el en Ammán que quieran que que bueno aunque hay que decir que es un actor maravilloso aquí sobre todo luce mucho cuerpazo hay que ver que no tienen ni un gramo de grasa el tío bueno es una serie muy muy espectacular el piloto está dirigido por Miguel sapos níquel el director de la batalla de de los bastardos de Juego de Tronos

Voz 24 32:17 eh que bueno pues pues

Voz 1268 32:19 Belloch no porque es realmente R crea es todo tipo de escenarios en no escatima en medios del detalles es este rollo eso que dejemos Tíber pan Blade Runner donde ves la ciudad a los coches flotando Torres ya estaba estás super viene así un poco asiático todo maravilloso si hay bueno y luego luego tiene pues tiene cierta vocación contestataria no porque es pues una distopía donde la gran masa vive supeditada por unos mil multimillonarios bueno pues entonces aquí está sale él es uno de los temas no esa brecha social insalvable porque sólo puede ser inmortal si lo puedes

Voz 5 32:56 vaya hombre que entonces claro clara ahora estamos con este tema aquí pues es inmortal y tener que convivir contratara

Voz 1268 33:05 seguramente pues se podría pagar mogollón de de fundas no y además esto las las estupendas que quisiera ir los demás pues sal al que se morirse murió luego pues ahí como besa como se ve pues hay muchas modificar muchas modalidades de los que pueden pagar hasta cierto a funda pero bien estropeada en fin entonces bueno pues es un poco el el protagonista es un poco antisistema no porque es uno uno de la resistencia antiguo de la resistencia que que que quiere luchar contra ese sistema no que pero pero pero bueno a veces suena un poquito impuesto no todo este discurso antisistema ir bueno lo que ves es un grandes pierdes ves violencia porque es una es pues hay mucha violencia es una serie muy violenta ves ves las cachas e insisto de de del quirófano el pene depure foie de del del que me de multimillonario que que aparece por allí también desnudo bastante hizo bueno pues pues eso ingredientes

Voz 5 34:01 yo descenso visto poco pero me resultó fría poco artificial exacto yo creo que se quedan un poco artificial eso sí

Voz 1268 34:09 muy entretenido IVE tiene los ingredientes de la obra del autor de Morgan que es pues pues acción también sexo pero yo creo que que que es una puro entretenimiento no hay que pedirle tampoco mucho más

Voz 23 34:23 bueno pues también se ha estrenado en Amazon otra serie Cyber pan que es Electric Dreams adapta varios relatos cortos

Voz 12 34:30 de de Philip K Dick el autor por excelencia de la ciencia ficción

Voz 1268 34:40 bueno pues en este caso pues eso nos encontramos con relatos cortos de de este de este escritor de menos se han basado películas como Blade Runner como Minority Report Ése es una coproducción de Chanel idea de Amazon se ha estrenado en Amazon aquí en España y consta de diez capítulos relatos son capítulos con historias independientes muy diversos entre sí no son de directores distintos Enresa SB bueno pues hay capítulos más luminosos y otros más lúgubres hay bastante diferencia entre unos y otros es una factura más discreta E M a veces a veces pues la ambientación El Vestuario quizá a mí me chirrían un poco porque se recrean mundos que inventa futuristas mundos muy diversos y hay que recrear los bien y a veces pues pues un pedazo supuesto bestial no entonces eso es lo que quizá a veces me falla

Voz 3 35:34 pero pero así humano o no pero las

Voz 1268 35:36 ellas son magníficas las interpretaciones también osea y además hay unas estrellas salen un montón de de grandes actor esta Bryan Cranston Steve

Voz 3 35:45 se mi Holiday GREIM Jäger Geraldine

Voz 1268 35:47 Clean Vera Farmiga Richard Maiden en fin y luego pues directores decíamos diversos cada uno de cada capítulo tiene uno que hay algunos en alza como ejemplo Bruce que es está directora nominada al Oscar por MUD Pound entonces bueno pues no es una a mí me parece muy una semana interesante por ejemplo en el capítulo Life con Anna Paquin los protagonistas se toman unas vacaciones virtuales

Voz 28 36:11 no dejo de tener destellos de esa vida ahí te juro que parece les parecen perecederos de son Crime

Voz 29 36:24 no eres una súper policía les viene el futuro con un coche poblado

Voz 28 36:31 es que

Voz 29 36:31 es una ilusión digitales desvirtúe la realidad sino iras por un camino que no te complica

Voz 12 36:36 vale me encanta me encanta el esta policía de agresión si te das unas vacaciones es realmente interesantes

Voz 5 36:46 sería comparador con Black Mirror lógicamente

Voz 1268 36:49 sí porque bueno pues está estos en esa cosa antológica dedicada capítulo un relato y además con la tecnología con el futuro la distopía no con ese futuro lo que pasa es que a pesar de que las dos series nacieron en el en el canal británico Channel Four en el caso de caddie pues es es mucho más filosófico más metafísico es más plantea mundos más alejados aunque yo creo que que se trata cuestiones también muy actuales yo creo que más profundas al final no pues intuí actuales como por ejemplo las Fake News y el terrorismo no ese es el caso de El capítulo Safe and sound donde mora Turney se traslada a la gran ciudad con su hija adolescente la chica está ansiosa por encajar en el nuevo instituto

Voz 30 37:32 si los terroristas lo supiesen que son terroristas escondieron incluso de ellos mismos sin saber que se terminarán activando ese sería el mejor escondite de todos me refiero a control mental

Voz 1268 37:45 que fuerte no esos son las clases que les dan porque es un futuro donde donde está la gente vive amenazada por por las amenazas terroristas por los ataques terroristas pero ejemplo la madre de de la de la chica que que se que es así activista no se cree todas esas noticias del Gobierno de que hay tantos ataques terroristas entonces claro todo el Estado tiene a la gente completamente controlada con aparatos y con cosas para saber exactamente cada movimiento cada tal justifica un poco esa esa la dictadura siempre seguridad seguridad contra la libertad en fin todas son temas que plantea que hay que siempre tiene también el punto usted que real que nos real suplantación de la identidad no en capítulos como por ejemplo de Father Zin eh la cosa padre hola padre cosa el padre cosa donde cree Kinnear que es otro actor que sale pues es un padre que se vuelve un raro está este capítulo a mí también me me inquieto por ejemplo también está el tema de qué significa ser humano no con con capítulos como auto FAC sobre el mundo dominado por androides

Voz 3 38:42 pienso que tienen más en común con nosotros de lo que ellos les gusta

Voz 31 38:47 qué quieres decir

Voz 32 38:48 que parece es muy humana fue diseñada para parecer humana ya lo has dicho pero eso no explica porque una máquina que no parece humana

Voz 5 39:00 comprende lo suficiente a los humanos como parte

Voz 32 39:02 enseñar algo cómodo el auto Paz no necesita comprende

Voz 5 39:09 hace cualquier cosa de la que tenga un diseño bueno pues vamos a conocer la opinión de una especialista una experta en Philip K Dick vamos a ver qué quiere apareció Electric Dreams ese Vicki Hidalgo editora de Minotauro qué tal Vicky

Voz 33 39:22 hola qué tal buenas tardes pues encantado de charlar un ratito con vosotros acerca de la verdad

Voz 23 39:27 qué te ha parecido los capítulos que has visto The Electric James

Voz 33 39:31 a mí me ha gustado mucho personalmente y por otro lado me parece que es una muy buena adaptación del mundo de Flick Tadic a un poquito de lo que comentabais si realmente sus temas principales son qué significa ser humano cuestionarse esta realidad a partir de aquí quién soy yo hoy cuál es mi lugar en el mundo por otro lado me parece muy interesante la adaptación que se hace de temas que están muy centrados en el momento que vivió Philip Cadí que eran los años sesenta setenta Guerra Fría hay comunismo sobretodo adaptados a nuestro mundo más actual por ejemplo comentabais del capítulo VI Fase aún en que se habla ante el terrorismo esto en el relato original es estaba hablando de refugios nucleares de la Guerra Fría hay del miedo ante una amenaza de bomba nuclear pero creo que están perfectamente adaptados al mundo que vivimos a los peligros de las enología ahí a temas como la información no o El la desconfianza hacia el otro que están muy presentes luego bueno hay grandes actores y hay gente muy potente delante y detrás de las cámaras si yo los he disfrutado muchísimo me han Nos han encantado aquí como Cristian eh

Voz 1268 40:44 eso la selección porque son pocos relatos de diferentes eh de su padre su madre en algunos no no no los encuentras en un lío en un solo libro no Reunidos

Voz 33 40:53 no el de hecho en en Minotauro están publicados en cinco volúmenes de relatos cortos que es toda su narrativa breve creo que las selecciones muy buena en el sentido de que recoge los temas principales a más o menos qué es de vuelta pues lo que significa ser humano cuál es el cuestionamiento de de la realidad tiene un poco de todo y yo creo que se tratan temas como el aislamiento del ser humano en la actualidad la desinformación entonces me parece una una selección muy buena en ese sentido por otro lado también me ha resultado muy curioso que haya capítulos en que se mantenga esta tradición como más de Twilight son idea el relato extraño casi terrorífico y este final muy muy angustiantes no en el que bueno Sueños eléctricos de siempre acaban convertidos en pesadilla de alguna manera y luego haya haya relatos que sean como más modernos y que sigan un poco también la línea de de Black Mirror planteándose temas más de actualidad para mí es un conjunto que funciona muy bien y que es muy buena representación de de lo que es la obra en Cádiz

Voz 23 42:10 bueno pues la verdad es que nos encanta hablar contigo recomendamos mucho el leer a

Voz 5 42:14 Philip K Dick porque es verdad que que es un viaje

Voz 1268 42:18 además era un personaje muy curioso no porque decía que que que se comunicaba con el apóstol Pablo

Voz 34 42:23 eh no sé la verdad

Voz 33 42:26 que pues al final la cabeza

Voz 34 42:29 colocó un poco a

Voz 33 42:31 es una persona que ya estaba como muy metida había tenido una relación complicada con su madre que es esto como muy típico que al final acaban psicólogo y un poco en su por el momento en que vivió estaba muy metido en temas de percepción de drogas como LSD que no Simón

Voz 5 42:48 claro estaban demodé que por otro lado

Voz 33 42:51 experimentales y que no se sabía dónde podían llegar Él decía que hablaba con el apóstol Pablo pero es que bueno también decía que lo perseguía el FBI o que está conectado a una a extra terrestre que les hablaban sueños yo creo un poco que todo esto nace de una historia personal a Dick tenía una hermana gemela Se llamaba Jayne que murió cuando eran bebés los dos entonces hay que pensar que hablamos de un personaje que ya tenía una lápida

Voz 5 43:19 se echa viva claro exacto

Voz 33 43:22 con la fecha de su nacimiento pero no la acepta es su muerte yo creo que todo esto a él le marcó en este sentido de que veía la realidad como un espejo y que pensaba que él era una parte de ese espejo pero que al otro lado podía estar su hermana y que podía haber otra realidad inversa oí totalmente diferente a la que vivimos en la actualidad entonces bueno estaba como conectado a un montón de de cosas interesantes

Voz 5 43:48 bueno pues no se nos alegra Vicki Hidalgo editora de Minotauro que apruebe es eléctrico Dreams la escenario porque ese es importante esa fidelidad y ese respeto a los autores pues muchísimas gracias

Voz 33 44:01 a vosotras o granadas

Voz 5 44:04 y seguimos hablando

Voz 23 44:06 eso de adaptaciones literarias pero cambiamos de siglo no dejamos la ciencia ficción para viajar al pasado con la Casa del Mini a turista que se estrena en casa

Voz 1268 44:18 de las miniaturas apretaron ha sido una agresión física

Voz 5 44:22 estrena en España este lunes en fin mil siete de ha tardado buena noticia no era muy de cine entonces están llegando

Voz 1268 44:31 les interés así de series inglesas muy interesantes esta es una miniserie de tres capítulos ambientada en el Amsterdam del siglo XVII tienen mucha fuerza visual puede puede parecer que una historia a priori pues hay que se quedan los corsés los magníficos interiores tal pero luego tiene una es una historia muy intrigante de supervivencia de amistad de mujeres también en gran parte de gente que va un poco a contracorriente con esa época

Voz 5 44:57 y además otro en otra como esta sección es la que está en otro libro si se le de una inglesa de Jesse Burton

Voz 1268 45:06 la protagonistas Petronila Hourmann que es una chica de dieciocho años a en casan con un rico mercader con Johannes Brahms que que pues que pasa de ella no le hace ni caso hasta pobre entonces para compensar su falta de afecto el les regala una casa de miniaturas con extrañas facultad

Voz 35 45:26 habla

Voz 36 45:27 es tu casita exaltó en esta escena

Voz 1268 45:30 es cuando la reciben hasta achican la casa y le regala la la casita de miniaturas que que que parece que la cosa aún pastizal a este hombre la escritora cuenta súper inquieta

Voz 5 45:40 no porque también hay figuras de los propios criados Gallo reproducen todo es una Casemiro

Voz 1268 45:46 es que es una revolución exactamente igual de la casa donde están viviendo eh que tiene ahora empieza a parecer que tiene algo como de premonición Ike Ike la la escritora se inspiró en en una casa de miniaturas real que vio en un museo por lo por lo visto sí que existió una tal Pedro en el afirman en aquella época quejarse gastó una inmensa fortuna en una casa parecida no que era esa la réplica de de su propia casa

Voz 23 46:09 pues bastante siniestro lo que es interesante la joven actrices Ana Taylor Joy también la hemos visto en la Bruja en múltiple es es candidata a los Bafta como estrella emergente de dos mil diecisiete que es una de esas cosas que hacen los los ingleses paro como para patrocinar sí

Voz 5 46:27 como auto promoción me parece muy viene a Yoda

Voz 1268 46:30 me parece que está fantástica yo también destacaría mucho Romo la Garay que es una actriz inglesa gran proyección que hemos visto en series como pétalos carmesí flor blanca India where que interpreta la antipática hay dura hermana del mercader Marin

Voz 28 46:49 bueno

Voz 1268 46:49 me encanta eso de Johannes ella hace lo que me daba exactamente es una mujer pues muy muy piadosa también y son dos personajes bueno pues que empiezan con una complicada relación que luego va evolucionando porque bueno porque al final ellas dos dirigen bastante el barco en esta en esta historia es interesante que en esa casa esa casa es como una isla no en ese Amsterdan retrógrado dentro aunque sea la Edad de Oro Pepe pero es retrógrado porque ella son gente que al final una relación como bastante igualitaria entre

Voz 5 47:21 yo que ellos son tanto la esposa como los criados son pro

Voz 23 47:24 mi edad

Voz 5 47:25 del señor son todos propiedad pero al final son dos como una

Voz 1268 47:28 familia incluso criado toques negro y que y que llegó como esclavo no es un es curioso todo esto dentro en el Amsterdam de la época pues que que donde en los gremios dominaba la ciudad a través de la religión y funcionaban pues como una especie de inquisición

Voz 5 47:41 en ese sentido esta serie es un poco como la P

Voz 23 47:44 este no sea es como ver el momento es súper álgido de de una ciudad como era Amsterdam como fue Amsterdam no que fue el gran puerto europeo

Voz 1268 47:54 exactamente es es ver la ley momento maravilloso las riquezas y la la necesidad de ascensión social no porque también el personaje de novela eh pues acompaña a su marido a los banquetes eh para para que para que haga sus negocios y que en este caso es son almacenes de azúcar Ike

Voz 5 48:17 que vienen los gremios vemos los de Zidane

Voz 1268 48:19 sí sí pero bueno ahí al mismo tiempo pues ves la parte la parte oscura de de de la rigidez social no de de sobretodo el caso de las mujeres los problemas de súper de supervivencia como lo tiene mucho más difícil como como tanto la la la de los dos personajes femeninos la y su cuñada digamos tienen que salir adelante

Voz 23 48:42 pues teníamos como decíamos antes la Casa de las miniaturas está dirigida por Guillem Morales director y guionista de películas como Los ojos de Julia o El habitante incierto íbamos a hablar con él qué tal Guillem

Voz 5 48:55 hola hola qué tal buenas tardes hola buenas tardes bien bueno Guillem estás tú vives en Londres desde hace desde hace años se te has convertido en un habitual de las series de la BBC que bueno son palabras palabras mayores ha sido candidato a los BAFTA a mejor Talento Revelación en en dos mil dieciséis y cómo describirías esta sería la relación con el libro y no se tuviste que estar muy pendiente de la novela o viajase por tu lado

Voz 37 49:24 bueno cuando cuando es una adaptación de un libro el yo creo que el el libro es un es un refugio es un es un sitio donde ir y dónde encontrar respuestas a muchas preguntas y es una referencia no no lo puede evitar pero bueno es un yo que es una historia muy especial no porque parece también estaba en el libro aunque porque me parece una historia de época pero no lo es saber si cuenta cuenta la lucha de las mujeres en la sociedad patriarcal para el llegar a ser ellas mismas It is cuenta la historia de una sociedad sí porque es muy interesante

Voz 23 50:04 la relación de los esclavos de los criados que te forman parte también de la de la propiedad no la del Patriarcado lo posee todo

Voz 37 50:13 sí sí sí a mí también me gusta cuando cuando yo adaptaciones o cuando se dirigiendo adaptaciones de de época a mí también me gusta hacer mucho la relación con lo que está sucediendo hoy en día en el mundo yo creo que que que tienen que son un espejo de lo que está ocurriendo en en en la sociedad pero esto ya venía en el poderío estaba porque el el límite cuenta la historia de una sociedad de en Amsterdam que es vibrante que está llena de negocios que es muy poderosa con todos los mercaderes haciendo negocios internacionalmente ahora por un monopolio y también es una sociedad muy puritana con una religión y una moral muy muy represiva In iba a mí lo que me interesaba era que que estamos contando también es la historia de esta sociedad que en en que es un poco como en la que vivimos hoy en día hay que también es su que también hay un gran retroceso haberme me explico para mi niña Turís no no es no iba sólo de miniaturas iba de minorías de ese de vivir que en vez de vivir en una sociedad que les protege viven en la sociedad que las ataca porque son diferentes que es un poco un poco la sociedad en que vivimos y no voy a desvelar nada porque si no podemos desvelar pero si tú repasa estos dos personajes cada uno de los personajes forma parte de una minoría

Voz 5 51:40 aquí de lo que tratan es un poco

Voz 37 51:43 de sobrevivir en esa sociedad tan asfixiante de la del siglo XVI para mí es el reflejo es lo que estaba en el libro también que estaban los guiones también es lo que está en la serie creo es el es el espejo a lo que estamos viviendo hoy en día porque es lo que estamos viviendo

Voz 23 52:02 pues sí la verdad es una interés una visión muy interesante que tomamos nota ir aconsejamos también a los oyentes que tomen nota te pillamos en Barcelona a punto de estrenar Frankenstein en el Teatro Nacional de Cataluña el próximo

Voz 38 52:16 no quince de de de febrero

Voz 5 52:19 bueno es que lo que nos dice

Voz 1268 52:23 claro tú haces la dramaturgia de la novela

Voz 5 52:25 se le que que que que tiene también la cual no

Voz 37 52:29 sí bueno es una adaptación del libro es decir que la gente la gente que sólo se conozca Franken por el porosas desde el cine de terror que que son muy icónicos evidentemente y bueno me encuentra a haber una cosa muy diferente que está basada en el híper de Mary Shelley que es de una riqueza impresionante no oí es una historia muy romántica muta Gica muy triste porque es una historia de de un abandono eh la cara puertas Cheli que es la directora lo tengo muy claro entonces cuando me lo propuso esta fue un poco la el punto de partida de la dirección y no sé pues es mi ex mirones experiencia en teatro pero tenía mucho tiempo es decir que tenía también muchas eh podía equivocarme puedo intentarlo de nuevo oí buenas en una experiencia muy enriquecedora

Voz 5 53:27 bueno pues oye estaremos ahí pendientes de lo uno de lo otro Guillem Morales director de momento que estaba en fin mil La Casa de las miniaturas si ella