Hora 25: 06/02/18 (Tramo 22- 23:30H)

Voz 1 00:00 son las diez de la noche las nueve en Canarias

Voz 2 00:04 cadena SER

Voz 1608 00:23 muy buenas noches bienvenidos a Hora Veinticinco Apuntes para un jueves de onda media y fútbol Cataluña sigue siendo rehén de un ex presidente a la fuga hoy mismo lo decía Joan Manuel Serrat

Voz 1715 00:34 tan catalán por cierto como el más independentista de los catalanes el independentismo está en un callejón sin salida y se niega a reconocerlo y mientras siguen instalados en ese punto de bloqueo el mismo el mismo que les prometió la libertad hoy les tiene encadenados traían daños per Catalunya y Esquerra Republicana negociando un acuerdo poniendo más empeño en que deje contenta con que sea útil para los catalanes ese habla de Artaud y como mañana quizás se acabe hablando de cualquier otro o de cualquier otra candidata lo relevante al final de este camino no será ya el nombre del elegido o de la elegida sino su grado de autonomía o su nivel de supeditación al expresidente ya la cúpula del proyecto político construido a partir de su molde Se busca en fin valiente o un traidor segundo apunte la política necesite ir desprendiéndose poco a poco del ensimismamiento catalán que una grave crisis no nos impida seguir avanzando para reformar un sistema un modelo que siempre será percepción hable Podemos y Ciudadanos han lanzado hoy un proceso que debería desembocar en una propuesta de reforma de la ley electoral esos dos partidos radica el mente antagónicos encuentran sin embargo un espacio en el que si se entiende en la necesidad de cambiar la fórmula matemática que convierte los votos en escaños pero este movimiento sitúa ahora el foco en el Partido Socialista que ahora será coherente con su propio programa electoral se sumará por tanto a la reforma aún a costa de perder cierta potencia forzará si al Partido Popular a la soledad

Voz 1608 02:07 o al cambio se mantendrá en el bando de la

Voz 1715 02:09 deja política y compartirá el inmovilismo estructural del PP en fin que se impondrá el oportunismo de unos y de otros o la necesidad de dotarnos de una estructura legal mejorada pesarán más los escaños con nuestros votos tercer apunte es trabajo de la Justicia y también de los medios de comunicación debería serlo por cierto de la propia política descifrar la larga cadena del ADN de la corrupción en España hoy uno de los ex directivos de como Félix ha declarado ante el juez que investiga la Operación Púnica ya descrito una simbiosis perfecta entre el corrupto el corruptor esa empresa ha contado esa empresa dedicada a la eficiencia energética redactaba los pliegos de licitación que después utilizaban los ayuntamientos para concederles los contratos públicos reprochaba ayer Rajoy a Pablo Iglesias que siga preocupándose por cosas que pasaron hace diez años el presidente del Gobierno debería subir que mientras no haya hemos conocido la verdad hecho justicia su pasado su presente

Voz 1608 03:10 Pedro Blanco esta noche en la tertulia Miguel Ángel Aguilar Miguel Ángel buenas noches y bienvenido Emilio Contreras al Emilio hola buenas noches buenas noches y Carlos Cué Carlos muy buenas noches bueno no vamos a entrar en tertulia ahora vamos a hacer el repaso

Voz 1715 03:27 las noticias del día permitidme que cierra este primer avance intensiones que andan sonando a lo lejos los pasos perdidos

Voz 4 03:33 José Luis Sastre José Luis buenas noches tras buenas noches bueno pues para hoy proponemos una especie de juego

Voz 1071 03:39 despegamos verás ha hecho saber el PP que se acabó el veto parlamentario que quiere que del congreso salga leyes en ese punto estamos que se vuelve noticia lo normal el PP reacciona de alguna manera al ver a ciudadanos en el CIS y al ver a ciudadanos que levanta el veto a Podemos y negocia como así ha hoy una reforma de la ley electoral que a quien más perjudicaría sería el PP ha levantado antes el veto a Podemos Ciudadanos que el PP porque durante la crisis catalana recordemos que el presidente Rajoy dejó fuera de sus contactos a Pablo Iglesias que representa al cabo Ana tercera fuerza parlamentaria en fin el asunto es que por pura necesidad el PP parece que quiere corregir la parálisis a la que está sometida la política española a la espera de que se resuelva el escenario catalán sea eso cuando sea no es que no haya presupuestos es que no hay siquiera negociación para que los año

Voz 4 04:23 pongamos decíamos pues espejos para ver qué es lo que ocurre fuera del contexto español

Voz 5 04:32 el pisé alza embates

Voz 1071 04:34 canciller alemana cuando Rajoy llegó al Gobierno en el año dos mil once mandaba Sarkozy en Francia Cameron en el Reino Unido Berlusconi primero y Mario Monti después en Italia Passos Coelho en Portugal y Merkel en Alemania se habla de la debilidad de Rajoy pero salvo a Merkel políticamente hablando Rajoy asistido a varios funerales Merkel resiste pero sin rastro de lo que fue tras las concesiones dolorosas que es lo que decía en este audio que escuchábamos ahora por los que ha formado gobierno a cambio de darle al SPD las carteras de Finanzas de Exteriores de trabajo nada menos el primer Gobierno del SPD liderado por una canciller de la CDU tuteó irónico un periodista le los dos partidos mayoritarios alemanes y ahora socios caen en las encuestas Merkel acudió esta semana a negociar a la casa de Willy Brandt la sede del SPD en una imagen icónica Rajoy que siente el desprecio de ciudadanos observa atentamente el escenario alemán tuvo opinan chaquetas Anton a uno mira pero observa también la parálisis británica con las negociaciones sobre el Brexit que han dejado atrapada y casi a la intemperie a su primera ministra Theresa May inclinada ahora parece hacia un Brexit duro preocupada por la evolución de la crisis catalana la presidente del gobierno español toma nota de la visita de dos días que esta semana ha hecho a Córcega el presidente francés Emmanuel Macron en que se mira ya que hablábamos espejos albergues pero en Moncloa le han dado traducción inmediata a la visita de Macron dispuesto a que la Constitución de la República mencione a la isla de Córcega es su especificidad pero sin conceder nada más a las reivindicaciones pujantes del nacionalismo en esa isla Brick tuvo Tunçeri

Voz 6 06:12 ni un solo

Voz 1608 06:14 de Diego

Voz 1050 06:16 el cien por Cega en el corazón de la

Voz 1071 06:19 la pública dijo Macron Rajoy conoce que con menos tensión de la que hubo en octubre en Cataluña otra cosa es la incertidumbre que haya está bajando el volumen de preocupación en Bruselas aunque sea en estos momentos centrada en la capital comunitaria en el Brexit atenta cómo se desarrolla la negociación en Alemania

Voz 7 06:36 de ahora sobre todo por lo que ocurra en Italia en esas eh

Voz 1071 06:38 lecciones del cuatro de marzo en las que además están asomando en campaña mensajes xenófobos trata de renacer el mismísimo Silvio Berlusconi parálisis décimos para describir la situación española pero el resultado de este juego de espejos produce esta imagen que sentado en el banco esperando está en efecto Mariano Rajoy

Voz 4 06:57 pero Rajoy nuestra sólo hasta el lunes José hasta luego buenas no

Voz 1715 07:02 tres

Voz 2 07:05 Hora veinticinco en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 1715 07:14 Pedro Blanco dieciocho minutos de la noche nueve y ocho minutos en Canarias información y análisis en Hora Veinticinco hoy nos acompañan les recuerdo Miguel Ángel Aguilar Emilio Contreras Carlos vamos a empezar por Cataluña que sorpresa una noche más pero vamos a pesar por escuchar unos testimonios que tienen sin ninguna duda o que pueden tener el sello de valor histórico vamos a escuchar cómo los ex consejeros algunos de ellos del Gobierno catalán renunciaron ante el juez Llarena la vía unilateral como asumieron el cumplimiento de la ley o el respeto a la Constitución como una vía de salida de la cárcel al menos como un intento de bloquear la vía de entrada algunos pasar unas horas en prisión y los demás quedaron en libertad la SER también hemos tenido acceso a las declaraciones de esos exconsejeros incluye también la ex presidenta del Parlamento catalán de Carme Forcadell que vamos a resumir con la ayuda de Pilar Velasco

Voz 1743 08:10 todos coinciden en rechazar la vía unilateral Carme Forcadell aseguró que prueba de ello era haber desconvocado la Mesa del Parlament

Voz 8 08:17 pagamos momentos está disuelto vuelo aquí estamos asunto hay cinco la prueba de ello es que me reuní con la secretaría general para desconvocar el anillo

Voz 1743 08:31 el conseller de Interior Joaquim Forn en su detalle de la operativa policial del uno de octubre cargó contra el coordinador Pérez de los Cobos por dejar dijo plantados a los Mossos en las reuniones debían tener lugar aquel día eso sí se desmarcó también de la deriva del Govern

Voz 9 08:42 es cierto que nos aparcamos en un momento dado de la vía de acuerdo lo ha reconocido pero en todo caso expreso aquí está voluntad de revisar las estrategias esta voluntad de hacer las cosas los dos objetivos

Voz 1743 08:59 Isaac la primera vez que se escucha su testimonio desde que entró en prisión si lo hubiera sabido no lo hubiera dicho a la gente que fuera a votar

Voz 10 09:06 la gente común cultural y con una trayectoria pacifista que tengo de no violencia Si hubiera sabido que habría aquella violencia le aseguró que nosotros hubiéramos dicho a la gente que no participará del uno

Voz 1743 09:17 el líder de Unió en también rechazó los actos violentos frente a la Conselleria de Economía

Voz 10 09:22 si me pregunta si estoy satisfecho de lo del día veinte veintiuno para nada satisfecho creo que que estamos barajando el legado de siete años de hacer convocatorias impecables impolutas sin ningún tipo de incidente

Voz 1743 09:34 recordar Pedro que las declaraciones se produjeron mientras Junqueras Turull Cuixart Raül Romeva Fon y Sánchez se encontraban en prisión

Voz 1715 09:42 tiene valor sí claro que tiene valor escuchar a muchos de ellos es sostener ante el juez por convencimiento por necesidad un discurso absolutamente diferente al que venía manteniendo hasta ese momento es una mezcla de hipocresía decir es mo en algunos casos con cierto grado de In dignidad pero hablemos de Catalunya decía antes y hablemos de la incapacidad que sigue demostrando el independentismo para desprenderse de de Puigdemont para recuperar para los catalanes el control de las asistir al final sería la consecuencia inmediata de promover un gobierno no presidido por un político fugado hay tres elementos en estas últimas horas algunos de ellos son recurrentes estos días por un lado un baile de nombres sobre quién o quiénes podrían ser la alternativa a esa investidura imposible del ex presidente Ramón hoy tocaba hablar de alguien ya se había hablado del sarta di materia gris del proyecto de jeans per Cataluña la otra cara de la moneda que representa pues de Mon hartazgo y como hipótesis por la que hoy le preguntaban

Voz 1608 10:49 bueno y le preguntaban en el Parlament ella decía que no que él

Voz 1715 10:53 lo único candidato sigue siendo Carles Puigdemont ella se pone de perfil Esquerra Republicana Varea el argumento para no decir con claridad si les parecía bien malos regular en fin ya se sabe lo de dar una patada a la pelota para echar para adelante Sergi Sabrià esta mañana entre tres sí que es cierto que ya hay una propuesta de resolución sobre la mesa estamos mirando el texto e intentaremos encontrar el equilibrio para poder llevarla al pleno para poder aprobarla cuanto antes mejor seguro que a Esquerra no le corresponde en este momento poner nombres sobre la mesa ni valorar nombres que a nosotros no nos consta que estén sobre la mesa o como mínimo no es a Esquerra que le toca decías que bueno desde un plano más institucional el presidente del Parlament que hoy se ha ido a ver a Junkera Safont ya los Jordi de los cuatro recuerden dos diputados electos Junquera Si Sánchez del sarta digno ha querido decir nada hoy tocaba defender la libertad de los encarcelados

Voz 0460 11:42 para defender su libertad para que estén en casa estén libres estén con su familia estén con los suyos pero también para que se respeten los derechos políticos de los que son diputados especialmente es decir has ido Llor dicha Sánchez que deben poder ejercer sus derechos y sus responsabilidades en tanto que diputados del Parlament de Catalunya y que hoy no pueden hacer

Voz 1715 12:07 ahora Roger Torrent le va a tocar gestionar una de las primeras iniciativas del Bloque independentista en la que andan trabajando una propuesta de resolución con la que intentarán legitimar de forma simbólica el Gobierno fugado el PP ya anuncia que la impugnará en cuanto se tramite

Voz 1551 12:20 lo que nosotros a impugnar hemos eh

Voz 1979 12:23 supongo que también aunque no puedo hablar en nombre del Gobierno al Gobierno también actuará porque insisto aceptar determinadas propuestas en el Parlament de Cataluña en estos momentos con el artículo ciento cincuenta y cinco en vigor está limitada hay por tanto propuestas de este tipo para Paco hacer aún prófugo eh no parece que para eh sean que sean admisibles

Voz 1715 12:44 tercer elemento hoy entramos ya en tertulia el informe de los letrados del Parlament que sigue sin llegar a la Mesa de la Cámara pasan los días en fin sinceramente resulta difícil de creer que esos letrados hayan necesitado tanto tiempo todavía necesiten más para fijar su propio criterio a partir de un reglamento que conocen muy bien y unas leyes que conocen perfectamente no sé si algún día sabremos cuáles son las dificultades que están encontrando si son técnicas os y sobretodo son políticas no tanto por su parte cómo por quién ahora gobierna el Parlamento catalán bueno con todos estos elementos yo creo que Carlos empiezo por ti tiene valor es escuchar no la manera ya sabíamos que lo habían hecho eh todos sabíamos que ante el juez Llarena la mayor parte de ellos habían renunciado de una manera más o menos clara habían renegado de una manera más o menos sincero más o menos contundente a la vía unilateral de la Constitución todos de una u otra manera o bien ha asegurado que en esta nueva legislatura las cosas iban a hacer de una manera diferente pero tiene barra escucha

Voz 7 13:48 sí tiene mucho valor yo creo que sí porque además les hemos escuchado todos y sobre todo les en escuchado sus el y los independentistas que les siguieron les han escuchado en otro tono totalmente diferente los mítines Si bueno obviamente no es lo mismo estar en un mitin que estará ante un juez que te está que te tiene metido en la cárcel no escuchándolos realmente es es más difícil de entender lo que ha pasado después porque realmente desde que desde que pasó todo esto desde desde que se les encarceló es evidente que desde que se declaró la Independencia es evidente que estos señores no han movido un dedo el gran drama del independentismo que no han sido absolutamente incapaces de mover un dedo para ejecutar la decisión tremenda que tomaron que es declarar la independencia no desde entonces no no no no lo han hecho porque no pueden porque no se atreven porque no lo tenían previsto porque son unos desde organizados porque por lo los motivos que sea pero los cierto es que no han sido capaces de mover un dedo y eso es lo que eso es lo que hace que toda esta situación sí lo que contaba y es lo que hace que toda esta situación sea totalmente extraña porque cada día que pasa cada día que pasa es un día más de ciento cincuenta y cinco cada día que pasa en Cataluña gobierna Rajoy en Cataluña gobierna el Gobierno español Soraya Sáenz Santamaría en fin cada día que pasa da la sensación de que ya han pasado un montón de días y estos señores todavía hoy siguen sin saber cómo salir de esta para volver a gobernar que no sé lo que habíamos los que nos gusta la política toda la vida en la lógica política es para que ésta la gente en política para ocupar el poder y para gobernar extremeños parece como que no que no quisiera no sea dejan pasar el tiempo

Voz 1715 15:19 la sensación que da Emilio voy contigo bueno esto ya hemos comentado más de una vez y lo seguiremos comentando mientras no haya una solución es que no saben cómo desprenderse de de Puigdemont que es quién les mantiene es curioso al final ahora mismo pues de Mon es la cadena que una Cataluña al ciento cincuenta y cinco exactamente así porque en fin con su negativa a ceder y con su insistencia en ser proclamado presidente de manera simbólica incluso de manera efectiva aunque sabe que no es cierto está impidiendo acuerdo que bueno podría haberse alcanzado ya

Voz 0554 15:47 respecto a las a las declaraciones que hemos huido de de estos señores ante el juez pues no son nada creíbles están están dichas con el legítimo deseo de de sentirse culpables y libres

Voz 1608 16:00 aconsejados por sus abogados

Voz 0554 16:03 sí yo creo que políticamente no les perjudica porque sus votantes y seguidores pensarán que lo que tienen que hacer el número que tiene que representar para poder salir de la de la cárcel y en este caso pues claro pues en fin sí justificaría los medios que en este caso sería aparentemente desdecirse de lo que sabemos que no se dicen en el fondo porque siguen pensando exactamente lo mismo que pensaban cuando declara unilateralmente la la independencia esa independencia de vía estrecha que no condujo a ninguna está todo lo que es lo que piensan sino lo que hacen lo que estarían dispuestos a ver si saliera claro al principio en Derecho Penal alemán que dice el pensamiento no es delito aquí lo que lo que se están juzgando

Voz 7 16:47 qué acciones no porque lo hicieron sí sí pero nadie la duda es si lo volverían a hacer lo que están diciendo y la la la

Voz 0554 16:55 yo yo me piden mi opinión y mi opinión es que no es que no me lo creo porque hombre dice el Evangelio para los creyentes es muy importante que cuando San Pablo se cayó del caballo de repente cambió todo su modo de ver la vida la presente la futura pero fin caída del caballo de de San Pablo hay muy pocas John difícil no me puedo creer que estos señores de la noche a la mañana piensen exactamente lo contrario de lo que han estado haciendo muchísimo de otra

Voz 1715 17:21 pues yo creo que el bloqueo actual se explica por qué ese cambio de estrategia

Voz 0554 17:25 ya

Voz 1715 17:26 era de cartón piedra

Voz 0554 17:28 sí es pura Amaya eso no va a ninguna parte y respecto señor Puigdemont como tú bien has dicho es el eslabón que une a Catalunya al artículo ciento cincuenta y cinco y todo lo que es esta cuando ese pues intentos de que él pueda mantenerse en una situación que todos menos él probablemente saben que si sostenible porque su historia desde desde que se celebraron las elecciones y si subimos Köhler a los resultados electorales es la historia de un fracaso continuo por una parte en principio propuso al aparecer en el que el como en el Parlamento catalán y presentarse por sorpresa para ser investido y eso dio que eso no era posible después se pensó en comparecer por vía telemática le dijeron que eso tampoco era posible después que fuera un diputado que en representación tu suya leyera su discurso de investidura también le dijeron que no finalmente pesaron en que la elección se hiciera en Bruselas también le han dicho que eso no es válido y ahora pues tratan parece de proponer al señor Tadic para que sea la la presidenta dicen que una presidenta puramente figurante y sin ningún poder porque realmente el poder y me lo creo con dificultad porque la experiencia demuestra que cuando alguien por importante que sea Italia cede el poder a otro creyendo que ese otro va a ser el fiel ejecutor de lo que de lo que

Voz 1608 18:48 que se lo digan Artur Mas no pasó es que se lo digan que se lo digan que se lo digan a Fernández

Voz 0554 18:55 Suárez que se lo digan a José María Aznar con

Voz 1608 18:57 con Mariano Rajoy en fin y que se lo digan a a Enrique de Plantagenet

Voz 0554 19:04 Terra en el siglo XI con Samuel Beckett no sea que eso está inventado pensar que Puigdemont desde Bruselas va a manejar a la señora alta hay o a quién sea es el sueño de una noche de invierno

Voz 1551 19:16 sí vamos a ver algunas incluso se ha notado aquí la primera esta esta historia de Puigdemont es el intento de constituir la República Bolivariana de Cataluña es decir duplicar en Venezuela hay un Parlamento y este señor ha montado una asamblea fuera del Parlamento para ningunear al Parlamento

Voz 1608 19:38 de minoría en el Parlamento pues claro eso es lo que te digo

Voz 1551 19:41 día uno dos o otro ejemplo que podría ponerse para explicar el tema de de Puigdemont es los guardianes de la revolución en el Irán ustedes elijan lo que quieran pero aquí están los Ayatolas que a decirlo que pero qué pero qué broma es esta cero el señor Puigdemont está con aprovechando eso de la libre circulación en Europa pues ha ido tío allí a fin a hacerlo muy bien enhorabuena en había una reclamación para que viniera pero después lo habrán visto los jueces a los fiscales que ese asunto no lo iba a concluir bien lo han dejado lo han lo han retirado por el momento pero una cosa es que en un país haya un señor que que va por las tardes al hotel ese president a verse con no sé qué otra cosa distinta que me parece que se lo tendría que pensar varias veces el Gobierno belga antes de aceptar que se instale en el territorio belga un gobierno en el exilio eso sí es un acto de de ultraje a España gravísimo que no creo que les salga era gratis al Gobierno belga pero que pero qué qué broma es esta como que como que osea eso es un acto de hostilidad manifiesta e entre entre entre dos países que son socios de la Unión en el son miembros dos estados miembros de la Unión Europea y los dos son aliados en la Alianza Atlántica y otras muchas cosas más de manera que que ojo al Cristo que es de plata no creo de verdad que éste es que dice pueda aceptar que pueda constituirse que pueda formalizarse de ninguna manera un un gobierno en el exilio de este señor de ninguna forma esto es esto no cuela a veinte

Voz 1608 21:36 tras no no no pero quiero decir pero por eso es muy probable que sea simplemente algo mira mira

Voz 1551 21:41 es verdad que donde constituye este señor gobierno en el exilio es en Rabat o es en en Caracas cuál sería la reacción española de indignación acto de hostilidad acto de de amistad manifiesta hacia España esto este asunto continuó este asunto que has mencionado has puesto

Voz 0554 22:03 Juventus de las

Voz 1551 22:05 con esa querella Arenas en los consellers esto hay una palabra renegados lo nuestro es jurar desde que juró Recaredo del organismo no hemos dado un paso sino de algo entonces estos juran pero al jurado de que la vía unilateral pero de todas maneras la la escucha sin entrar en las intenciones el el el uso del su antiguo Omnium diciendo Si hubiera sabido que iba a haber violencia yo no hubiera dicho que fueran a votar pero como si hubiera sabido que iba violencia si daba instrucciones a la gente dentro de los colegios electorales para que no existieran la las instrucciones de la fuerza pública como que si yo hubiera sabido sí sí o es que o es que estos señores e irrumpieron en los colegios electorales a sangre y fuego no fueron a retirar las urnas in fueron impedidos de eso porque todo asunto está perfectamente preparado como se ha podido demostrar ahí termina pero no y luego sí sí

Voz 1608 23:14 crees en una segunda rotonda sí sí si una

Voz 1551 23:17 te quedes si usted Benzema entusiasmado a ver si usted me pregunta si estoy satisfecho dice pero como si le pregunto a usted pero por qué hace usted porque se pone usted en hipótesis que no les va que usted me pregunta si estoy satisfecho pero a mí no me enterase está usted satisfecho no si yo no le pregón

Voz 1608 23:35 aclarado al a la cuestión y luego por último venga quiero decirte estos letrados que no informa de que tienen que informar

Voz 1551 23:43 yo estoy en la confusión absoluta

Voz 1608 23:46 es el informe que tienen pendiente de emitir pues mira claro a lo que cuando está claro que ahora mismo yo cuál es la respuesta que responder sí sí sí ya ha empezado a correr el plazo de Carlos

Voz 7 23:58 no digo que esto ha sido tan largo que nos cuesta ver la luz al final del túnel

Voz 1608 24:01 dice mi intervención

Voz 11 24:03 no perdón no dio Miguel se autoinculpó de dicho nada pero digo que ha sido tan largo que yo creo que es muy difícil ver la luz al final del túnel pero empieza a ver luz al final del túnel

Voz 7 24:18 estos está agotando que esto no no no todo pero está costando esta historia de Puigdemont porque no da más de sí porque evidentemente alta los propios del entorno Puigdemont harta di claramente lo es estable están viendo señores no vamos a ninguna parte tenemos que gobernar de alguna manera Cataluña entonces efectivamente lo que decía Miguel Ángel seguramente será un problema pero yo creo que Rajoy es un pragmático si Puigdemont tiene un órgano absolutamente simbólico sin ningún poder ejecutivo sin nada legal que se reúne de vez en cuando en un hotel en Bruselas no sinceramente no creo que Rajoy la altere demasiado yo creo que aquí la decisión importantes sí

Voz 12 24:53 a quién le en alterar eso querido eso les falte alterar gravísima mente a la señora Study porque nadie acepta tener una sombra prolongaron la primera tarea señoras investida es terminar con ese foco de insurrección armada ya lo verás

Voz 7 25:09 que lo acabará haciendo como lo hizo Push the man con Artur Mas que cuando le cuando eligieron cuarto se vio impedido y Lele la cumple dijo o te vas tú o no hay gobierno dijo bueno me voy yo propongo a Puigdemont es de total confianza y lo voy a dominar yo y me quedo con el partido y luego no lo dominó y al final acabó perdiendo el partido pulmones es el que ha ganado las elecciones dentro del independentismo en fin con lo cual ha perdido el poder y más está de salida y le va a pasar a Puigdemont evidentemente y él lo sabe ya lo está diciendo ya está diciendo los mensajes me han traicionado Se acabó me voy a dedicar a defender me puse está acabado bueno durará lo que dure pero la clave es que va a hacer cómo va a gobernar y de todo que empiece el Gobierno que se acabe el ciento cincuenta y cinco en el resto de España que hablaremos ahora en el resto de la tertulia podamos empezar pensar en algo de política eran cosas que están pasando de verdad porque estoy ya realmente no da más de sí el el la discusión porque todo el mundo sabe que vamos no puede ser presidente de la Generalitat

Voz 1715 26:06 Emilio ya voy a cerrar esta ronda es evidente para ellos no lo reconoce en público no ahora

Voz 7 26:10 claro que está buscando la manera de no reconocerlo pero que que

Voz 1715 26:13 efectivamente efectivamente y luego además sí parece lógico o lo que estén negociando ahora es la largura de las sombras de pus de Mon es decir hasta dónde están dispuestos unos y otros a aceptar que la sombra de Proyectos sobre el próximo Gobierno que no va a presidir pues eso lo saben todos en fin empezando por el propio por el propio Mon encontrar a alguien que esté dispuesto a ser más o menos un instrumento en manos de un supuesto al exilio

Voz 0554 26:41 Emilio no yo movimiento lo que estabas diciendo ya lo que también he dicho yo antes carece de realismo la persona el sentido de la realidad aquella persona que piensa qué puede gobernar por una persona interpuesta la experiencia demuestra que eso es imposible porque cuando una persona se ve investida de poder de autoridad ahí no es ninguna broma ser presidente o presidenta de la Generalidad de Cataluña pues tiende a asumir sus propias responsabilidades porque luego cuando las cosas salgan mal si es que sale mal a quién le van a pedir cuentas es al presidente real elegido según el Estatuto de Cataluña como tal presidente por lo tanto pues asumirá su propia decisiones y además no nos engañemos es mucho más fácil tomar decisiones desde la barrera asegura desde el burladero de Bruselas que desde la presidencia de la Generalitat en el centro de Barcelona porque la experiencia ha demostrado que quién conculca traspasa las leyes en en España el Estado pues actúa y actúa en fin como los no separatista catalán nunca pensaron que podían actuar por qué porque yo creo que en el fondo en el fondo el fondo la razón última de la crisis que estamos viviendo en Cataluña desde el mes de septiembre es que los separatistas creían que éste era el momento estratégico de dar el salto porque creían que el Estado español era débil y lo que ha ocurrido esto es demostrarle todo lo contrario el Estado sin pegar un tiro sin ejercer ningún tipo de violencia tal ha aplicado la ley la Constitución y los artículos y las leyes que se derivan de ella en la

Voz 1551 28:21 tomó el control del Gobierno de de la Generalitat

Voz 1 28:24 Alinha y no ha pasado nada y eso es un precedente clarísimo y un indicio claro de que si alguien

Voz 0554 28:31 para intentar incumplir la ley in ciento cincuenta y cinco porque lo han demostrado con toda claridad gobierne quien gobierne bueno

Voz 1715 28:39 a una cosa no vamos a dejar de darle vueltas a este cocido

Voz 0554 28:41 era mucho más de sí

Voz 1715 28:44 dos nuevos ingredientes nuevos pocos podemos echarle a ver si mañana ya alguna novedad dicen que igual mañana llega al informe de los letrados del Parlamento que se vaya usted a saber si es verdad y por cierto no somos era policía y luego hablamos de la reforma de la ley electoral que plantean Ciudadanos y Podemos pero quiero contarles que hoy la bolsa de Wall Street ha sufrido otro día de miedo pánico de caída en todo caso superior al cuatro por ciento más de un cuatro por ciento en un día que el Dow Jones por ejemplo comenzaba cotizando plano vivimos momentos de volatilidad extrema y todo porque en el horizonte esta una más que probable bueno yo diría casi segura subida de los tipos de interés prontito que el próximo mes de marzo por parte de la Reserva Federal así que en días de volatilidad los inversores se ponen nerviosos los especuladores algunos de ellos se retiran a ver qué pasa mañana la bolsa española el el no

Voz 2 29:44 la Cadena SER Hora veinticinco retro

Voz 1715 29:51 la nueva política quiere acabar con el viejo sistema electoral ese ha sido siempre uno de los objetivos de Podemos y Ciudadanos modificar la ley para mejorar su representación avanzar sin llegar del todo a la proporcionalidad pura conseguir que cada voto valga casi lo mismo se emita donde se emita Mariela Rubio buenas noches buenas Óscar García Óscar con eso es honesto al menos en esto y parece que de momento sólo en esto del morado y el naranja se confunden Podemos y Ciudadanos toman la iniciativa para impulsar esa reforma de una de las leyes en una de las leyes sistémicas en toda democracia es la ley que regula el proceso electoral es la ley que traduce en representación parlamentaria por tanto en mayorías y en minorías el voto de cada ciudadano esos dos partidos quieren que la ley esa ley sea menos generosa con los partidos mayoritarios in más justa dicen con los partidos que como ellos consiguen una menor implantación en territorios de pocos votos idea sobre representación Mariela si

Voz 1450 30:52 los partidos acudían a la cita dispuestos a mostrar sintonía lo esencial y así ha sido una reunión de algo menos de hora y media que los participantes han calificado de pragmática hay productiva están de acuerdo en lo troncal en que hay que cambiar la fórmula de reparto de votos para buscar dicen la proporcionalidad encima de la mesa Podemos ha puesto su opción preferente el sistema San Lage que restaría catorce escaños al PP uno al PSOE quedaría ciudadanos doce escaños más ya podemos otros seis Irene Montero Juan Carlos Girauta

Voz 0814 31:19 lo más importante es que hemos tenido total sintonía en los objetivos y especialmente en el objetivo central que es que el Congreso se parezca más a España que es que el Congreso se parezca más a lo que votan los españoles y las españolas mayor proporcionalidad

Voz 13 31:33 es lo que yo quiero subrayar que por lo menos en la reunión mantenida hoy lo que sí está claro es que el objetivo de lograr ese asunto central nuclear del problema existe

Voz 1450 31:44 también las posiciones coinciden en lo que se refiere a eliminar el voto rogado o establecer un mailing conjunto de papeletas pero en cualquier caso serán los equipos técnicos quienes acuerden ahora los detalles de la propuesta que finalmente sea llevada a la subcomisión de la reforma electoral hoy lo prioritario era para los participantes escenificar el consenso acerca de esto que mencionábamos la necesidad de que enviar la fórmula de reparto ni Ciudadanos se pronunciaba sobre la propuesta de Podemos de bajar la edad de voto a dieciséis ni podemos sobre la apuesta de los naranjas de prohibir que los prófugos puedan presentarse a las elecciones ambos han tratado de no incidir en las diferencias dado que ninguna de las medidas propuestas requeriría cambiar por tanto no necesitaría el concurso del PP ahora todas las miradas se dirigen al PSOE

Voz 0814 32:26 lo que queremos es que el Partido Socialista se sume a esta propuesta hay que consigamos una mayoría que incluso sin el Partido Popular sea capaz de hacer que el Congreso se parezca más a España

Voz 13 32:36 a una reforma de la Constitución sin el PP sea muy realista diríamos informes bueno pues sin eso a así se puede conseguir mejorar muchísimo la proporcionalidad se socialista está de acuerdo en los que están de acuerdo el seguro que se haga

Voz 1450 32:50 Montero decía confiar en que pronto existan conversaciones atriles añadiendo que comprenden que Ciudadanos se reúna antes de manera bilateral con los socialistas

Voz 1715 32:59 bueno este es un primer paso es casi una declaración de intenciones que debe ser seguida ahora de un trabajo bilateral entre Ciudadanos y Podemos Podemos y Ciudadanos hasta dar forma a una propuesta propuesta de cambio legal propuesta de reforma que esperan poder presentar en una versión más o menos definitiva Óscar dentro de los meses

Voz 1645 33:15 si el horizonte Pedro que esta mañana se marcaban Ciudadanos y Podemos es ambicioso porque quieren tener para antes de mediados de este año una propuesta concreta claro que esa propuesta luego tendría que pasar por el trámite parlamentario es decir por la famosa subcomisión que estudia ya la reforma de la ley aunque ciertamente sin demasiados avances y aquí podemos alargar los muchos meses más de momento lo más inmediato es la reunión que la próxima semana mantendrán Ciudadanos y el PSOE no hay fecha concreta se van a sentar en la mesa

Voz 1715 33:43 porque Ciudadanos va a tratar de que los

Voz 1645 33:45 ciclistas se sumen sobretodo a la propuesta de reformar el sistema de proporcionalidad escaños que si no se toca la circunscripción y por tanto seguiría siendo la provincia al pues podría hacerse como he dicho antes Mariela sin un cambio constitucional es decir si la necesidad de contar con él

Voz 0554 33:59 Partido Popular les decía antes que esta es una ley

Voz 1715 34:01 hoy medular lo que debería exigir un grado de consenso reforzado para entre otras cosas librar la de futuros vaivenes sería muy conveniente que cualquier reforma contara con el apoyo de los cuatro grandes partidos con al menos de los cuatro grandes partidos si se suman los demás mejor toda

Voz 7 34:18 había pero a día de hoy ni el PP ni el PSOE

Voz 1715 34:20 en remangarse no ahora para discutir una reforma de este calado que entre otras cosas acería su representación parlamentaria carro esto es una parte de la explicación de porqué algunas resistencias Oscars

Voz 1645 34:32 sí de momento el PSOE haya dice que se va a asentar la semana que viene con Ciudadanos para intercambiar sus propuestas algunas de ellas según la vicesecretaria general socialista Adriana Lastra están incluidas en el programa del PSOE como por ejemplo mejorar la proporcionalidad escaños o la desaparición del voto rodado sin embargo el PSOE cree que hay que abordar una reforma integral de la norma y no hacer una subasta de escaños según la extra

Voz 14 34:55 la modificación de la ley electoral no es una subasta es algo muy serio no es una subasta no es que aquí cada grupo vaya con una propuesta eh arrojarla encima de la mesa del otro decir esto es lo que hay esta es nuestra propuesta no

Voz 1645 35:05 el partido socialista cree que los trabajos deben seguir llevándose a cabo en la subcomisión abierta en el Congreso de los Diputados donde debe alcanzarse el acuerdo de todas las fuerzas políticas dice los socialistas los mil

Voz 0554 35:15 lo que el Gobierno cuyo portavoz Méndez de Vigo

Voz 1645 35:18 bordado a Podemos y Ciudadanos que no tiene la mayoría para sacar adelante las reformas sonido de Antena tres

Voz 0803 35:23 yo creo que las leyes electorales hay que pasarlas entre todos eh la electoral es algo muy importante porque es el establecimiento de las reglas del juego yo creo que ese tipo de iniciativas donde buscan unos partidos aquello que les conviene vas porque creen que les da más votos pero que no son buenas

Voz 1645 35:41 para ello ha recordado que se debe negociar en la subcomisión abierto

Voz 1715 35:45 en el Congreso gracias Oscar gracias María hasta luego buenas noches quiero que saludemos a Ignacio Lago es profesor en ciencias políticas de la Universidad Pompeu Fabra es experto en sistemas electorales señor muy buenas noches hola muy buenas noches la actual ley electoral española en un contexto político bien diferente a cuando se decidió por ejemplo apostar por la ley Don cree usted ya está superada

Voz 1085 36:09 bueno yo creo que la ley donde un aspecto de otros muchos entrada de la ley electoral más importante profesor

Voz 1715 36:16 porque como usted no le parece el más importante por lo que vemos claro a los partidos Nuevos Ciudadanos y Podemos sí que le parece más relevante porque yo buscar una mayor proporcionalidad

Voz 1085 36:26 sí pero vamos a salir para conseguir una mayor proporcionalidad hay que tener un plan acerca de lo que se quiere conseguir por ejemplo no podría plantearse que quiere tener circunscripciones grande es lo mismo tamaño que quiere conseguir que todos los votos de los españoles hagan lo mismo pero este no es el plan que existe ahora mismo una propuesta lo que la propuesta respecto al que estamos tratando de las formas electoral consisten fundamentalmente en un parche no para conseguir traer una mayor proporcionalidad sino para conseguir que los partidos determinados puedan conseguir más escaños el punto que a mí me parecen más discutibles es decir la fórmula electoral es un elemento otros muchos dentro de un sistema electoral yo creo que falte una reflexión general acerca de lo que queremos conseguir más allá repito que el mero hecho de que los partidos determinados puedan conseguir más escaños de los que tienen ahora excepto por cierto que no esté nada no

Voz 1715 37:20 la pregunta esa reflexión más general pero por cerrar el capítulo de la proporcionalidad efectivamente está claro que lo que Podemos y Ciudadanos quieren es que su representación parlamentaria sea mayor ellos son partidos son los dos partidos de gran implantación urbana no tanto rural donde apenas consigan representación pero claro para cambiar la circunscripción usted lo mencionaba haría sería necesario un cambio constitucional eso hoy es inviable así que lo poco que se puede cambiar la fórmula matemática

Voz 1085 37:49 sí sí pero en términos de apoyos no hay una gran diferencia de cambiar una ley orgánica que esté falta tres partido determinados otra cosa es que el el momento en el que excursiones reforma actuarían distinto pero cambiar la ley orgánica se podría hacer cualquier momento de la legislatura reformar la Constitución exige cambios mucho más profundos y atados pero repito que me que hay muchas otras opciones en un marco integral de de reforma electoral en España que yo creo que es necesario lo que hay muchos aspectos que contempla

Voz 1715 38:22 junto algunos

Voz 1085 38:23 agote pero por ejemplo la listas cerradas listas abiertas que creo que ha sido una de las grandes demandas y los ciudadanos en los últimos años esto no se dice nada no se plantea nada sobre la democracia interna de los partidos y tiene que haber primarias o no en los partidos no se dice nada acerca de que el voto de los españoles tenga distinto valor en Soria y en Madrid por ejemplo todos estos aspectos yo creo que son los que los ciudadanos nos gustaría resolver una reforma electoral es un melón que se abre que se abre muy de vez en cuando yo creo que sí lo abrimos porque se han alineado los astros sin este momento puntual en España un gobierno en minoría qué necesita el apoyo de partidos son castigados electoral tenemos que hacerlo de manera que se una reforma convincente que mantiene en el tiempo increpó una propuesta que fundamentalmente se tiene cambio de la fórmula electoral que en los partidos determinados no me parece que es una reforma que agote todas las cosas que en los últimos años se han puesto sobre la mesa en el debate político en España

Voz 1715 39:24 por qué este es un debate bueno planteado pero evidentemente no resuelto porque son importantes

Voz 1085 39:31 pero porque son importantes las Xavier

Voz 1715 39:34 las

Voz 1085 39:35 sí vamos a ver lo que uno persigue es que el poder controlar sentido anglosajón del término es decir realizar la actuación de un político sino una lista cerrada quiere decir que por ejemplo el Madrid se eligen unos treinta y cinco diputados un votante no puede escoger aquí está analista tiene que comprar un menú cerrado de manera que se políticos que ha hecho mal los que están imputados son sospechosos de corrupción Un votante no los puede castigar al haber listas abiertas y lo subiera un votante puede decir esto no me gusta ir a este no lo quiero apoyar quién ofrece más capacidad de castigo y de recompensa para un votante pues evidentemente la listas abiertas hay muy pocos países en el mundo en donde siguen existiendo listas cerradas y bloqueadas como nosotros queda Portugal que está en pleno proceso de reforma y no mucho más porque tanto somos un caso atípico seguramente esto tenía mucho sentido en los primeros años de nuestra democracia porque los partidos era muy débiles pero a estas alturas de la película yo creo que es un paso importante que tiene que dar si darle más poder a los ciudadanos que yo creo que ha sido uno de las grandes reclamaciones en los últimos años al hilo de todos esos movimientos que reclamaban más democracias para nuestro país

Voz 1715 40:51 bueno como este es un proceso que comienza ahora y que va a ser largo seguro que tenemos más ocasiones de volver a reflexionar sobre los pocos avances muchos avances que se vayan produciendo Ignacio Lago profesor de Ciencias Políticas la Universidad Pompeu Fabra gracias por habernos atendido esta noche

Voz 1085 41:04 es un placer buenas noches

Voz 1715 41:06 la reforma de la de la ley electoral decía el profesor Lago es una reflexión yo creo que bastante sensata puesto que éste no es un melón que se habla de manera la habitual en el proceso legislativo de un país digo la reforma de la ley electoral bueno pues hay que saber dónde se pisa y hacerlo con bueno con las certezas necesarias de hacia dónde se quiere llegar cuál es la ambición con la que se afronta este proceso sólo cambiar la fórmula o el más allá

Voz 1551 41:38 bueno vamos a ver aquí Vázquez cosas pero no la primera es cambiar el rebajar la edad electoral

Voz 1715 41:46 bueno supongo que propone Podemos eso

Voz 1551 41:49 significa cambiar la Constitución porque eso la mayoría de edad para votar a los dieciocho años está en la Constitución de manera que si eso no sé si eso está bloqueado hasta que bueno segundo eh el el el cambio eso por ejemplo de la listas abiertas el todo eso se puede hacer perfectamente pero hay que estar prevenidos sobre una sola cuestión es el el afán de algunos de hacer una ley electoral o heterogéneos de distintos modelos entonces bueno me gusta doble vuelta francesa pero también el distrito único de no sé qué pero también mire usted eso eso no casa no se puede hacer una un un una ley electoral sumando digamos escogiendo de cada de cada bote una pastilla no hacía sino a eso tiene que tener una coherencia global y eso es muy importante que se sepa porque es que sino a base de sumar elementos heterogéneos porque esto me gusta esto no se las eso esos son juegos frívolos Inter cero no se no se ha sido no en discusión total pero ha tenido esta mañana me ha parecido oír escuchar mucha fuerza mucha resonancia lo de portavoz as

Voz 1608 43:06 qué ha dicho si ayer en realidad hizo yo creo que esa expresión ahora hablamos de portavoz para que eso no tiene que ver con la reforma de la ley no sé yo que quería escolar temor esa rendija pero todavía no Carlos y luego Emilio

Voz 7 43:21 no yo creo que es interesante lo que ha pasado hoy en cuanto al gesto político no porque vaya a haber una reforma electoral que cómo estáis diciendo la complejidad que tiene esto y el poco interés clarisimamente que tiene el PSOE en una

Voz 0554 43:34 en meterse en esto ahora porque claro

Voz 7 43:36 ante esto beneficiaría a Podemos en su lucha con el PSOE no creo que al PSOE le interese nada pero yo creo que sí es Carlos

Voz 1551 43:43 no está tú no crees que es que el PSOE se les está un poco como Abando no

Voz 15 43:48 dado de la mano de Dios nuestro Señor

Voz 1551 43:51 cada vez que habla de España es decir no estoy para decir una a padecer una incoherencia para en fin en el caso de este De Guindos amigos

Voz 1608 44:00 pues me da lo mismo pero bueno pero era el momento

Voz 1551 44:04 o sea usted no le gustaba viendo porque yo no he dicho acuerdo hace cuatro meses que hubiera venido a cosa mejor ya en el último minuto para que con quién queda usted bien de suyas y miles de cosas yo no sé no por Carlos

Voz 7 44:17 no porque si no nos está totalmente de acuerdo es lo que es la línea por la que iba digo es lo que le pasa al PSOE es que está fuera de juego por Cataluña porque Cataluña ha inhabilitado la oposición en España inhabilitado la política en España entonces en ese sentido creo que lo de hoy es interesante no creo que haya una reforma electoral creo que estas cosas son muy complicadas son las cosas de comer PP sobre todo al PP pero también el PSOE se encargarán de pararlo pero el hecho de que ciudad no Si podemos que hasta hace poco no se podían ni acercar porque a ciudadanos les da mucho miedo que sus votantes dijeron no estás con Podemos ya podemos les daba mucho miedo a que sus votantes dijera estás con Ciudadanos el hecho de que empiecen a dejarse ver con bueno con intento de acuerdo esto ya veremos lo que llega pero hay otro montón de cosas en las que en el Parlamento City en Ciudadanos Podemos PSOE los tres juntos mayoría para cambiar un montón de cosas Si esto es el primer paso para eso yo creo que el PSOE que lo que decía Miguel Ángel el PSOE está fuera de juego pero está fuera de juego porque tiene que encontrar algún elemento que les sirva para hacer oposición algún elemento que les sirva para hablar de otra cosa para salir del eje de Cataluña lo de creo que ha sido un intento probablemente no no llegará muy lejos bomba si le sale mal a Rajoy pues será un punto para el PSOE pero pero quiero decir el Zoo está desesperado porque en España ahora mismo con Cataluña es imposible hacer oposición y hacer política entonces bienvenido sea por eso creo que lo de Cataluña no se va a arreglar ni muchísimo menos pero se puede reorientar un poco lo suficiente como a poder hablar de otras cosas porque realmente es este tipo de iniciativas bueno pues son ya te digo no creo que llegue muy lejos pero sí marcan que hay partidos que se están juntando para intentar hablar de algo o para intentar hacer algo de política en España y aprovechar la minoría el PP que es lo que es la gran noticia de las últimas elecciones y que en este año y medio parece que no no existe esa minoría

Voz 1715 46:05 también voy contigo miro en parte como estrategia de estos dos partidos nuevos vamos a seguir utilizando etiqueta de intentar volver a acorralar en el rincón de la vieja política a PP PSOE Podemos y Ciudadanos saben perfectamente que la reforma que proponen hoy es inviable bueno como como estrategia de es señalar al rival como inmovilista ir digamos alérgico a cambios que se haría que los votos valiera lo mismo de todos los españoles en las listas a bien Berta es una mayor democracia interna de los partidos bueno pues va vamos a crear otra vez dos bloques que están dispuestos a introducir cambios relevantes en este caso la legislación electoral y quiénes siguen resistiéndose porque forma