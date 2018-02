Marcelino: "En el primer tiempo llegamos más que el Barcelona, pudimos habernos adelantado en el marcador"

Voz 1 00:00 como entonces dando la cara el entrenador del Valencia Marcelino García Toral hola Marcelino hola buenas noches

Voz 2 00:08 en la que El Larguero que hicimos será la previa de un Valencia

Voz 3 00:10 el Barça en el que Mestalla se llenó hasta arriba en en la liga te ha sorprendido que hoy sobran unas cuantas butacas había creo que al final cuarenta hay tres mil

Voz 4 00:21 no porque esta afición lo único que me sorprende es para Diane desde que he llegado aquí pues prácticamente acude en masa a apoyar al equipo constantemente como se ha visto incluso con un resultado adverso por lo tanto tenemos que que darle las gracias por el apoyo que no está dando siempre en cada partido que le pedimos a la vez aprovecho para pedirle aunque no sea muy muy buen día pues que no siga dando porque tenemos aquí ocho partidos de Liga Hay es muy importante que en estos partidos sumamos muchos puntos

Voz 3 00:58 cómo está Garay lo primero que creo que ha salido con muletas del estadio

Voz 1 01:01 eh

Voz 4 01:01 sí bueno pues tiene una rotura en la parte posterior del muslo es creo que izquierdo pero todavía no

Voz 1 01:09 no tenemos una una valoración definitiva parecía importante no rotura importante si puede ser no puede ser pero bueno no no sabemos Rodrigo

Voz 4 01:21 Rodrigo pues también tiene una una molestia en también atrás en la parte posterior del muslo

Voz 3 01:26 bueno habrá que esperar a ver cómo evolucionan los dos lesionados los dos tocados crees que te puede dejar secuelas es demasiado importantes este desgaste de dos partidos por semana la Copa el Madrid en liga el Atlético el Barça en la Copa

Voz 4 01:41 bueno lo veremos a nivel mental seguro que no a nivel el físico pues y si estas bajas son de mucho tiempo no cabe duda que te merman nuestra nuestra capacidad esperemos que que sea leve que a la vez pues bueno pues hemos recuperado prácticamente te ya está muy mejorado a a Carlos hemos recuperado puede que ya definitivamente a Guedes también Murillo le queda menos bueno unos entran otros salen

Voz 3 02:11 el gol de Coutinho acabó con la eliminatoria no sé

Voz 4 02:15 si no era muy pronto queríamos llevar el partido con posibilidades de cepas de meter gol y que por lo tanto igualar la eliminatoria al tramo final bueno pues ese gol no cabe ninguna duda que el inicio del segundo tiempo nos dejó KO

Voz 3 02:35 en estabas pensando en bueno los dos cambios has hecho luego en Guedes por banda izquierda Carlos Soler por banda derecha y tener el centro del campo en el que has confiado durante buena parte de la temporada pero ya ha sido tarde porque el equipo ha cambiado y luego avisé llegado mucho más por bandas lógicamente con ellos dos pero ya era tarde no

Voz 4 02:50 bueno yo creo que en el primer tiempo llevamos más que el Barça ahí creo que jugamos un muy buen primer tiempo tuvimos las ocasiones más claras pudimos habernos adelantado en el marcador no creo que en el primer tiempo hayamos sufrido si es que no es de de cantamos por hacer un dibujo diferente al pues bueno no teniendo a los jugadores de o profundidad sobre todo por por banda izquierda que creo que que para este partido necesitábamos entonces buscamos alternativas creo que en líneas generales no sale bien porque sabíamos que que el Barça no podía dominar en la posesión de balón pero no les permitimos hacer ocasiones y creo que nosotros y los tuvimos tuvimos un buen iniciación de juego en muchos casos ir dominó sobre el rival pero hay que acertar no no lo hemos hecho el rival prácticamente en la primera que tuvo hizo y eso pues ya nos dejó la eliminatoria casi sí

Voz 3 03:45 y luego Marcelino que este es un Barça muy sólido atrás no que alante sigue teniendo la magia y la pegada que ha tenido siempre con Messi fíjate como está Suárez también pero que cuesta mucho hacerlo gol

Voz 4 03:55 sí es indudable yo creo que hoy nosotros las tuvimos pero si además de que no llegas mucho pues en el palo o el portero hace paradas increíbles más alguna vez que que nosotros en situaciones muy claras no mimo y tomamos la decisión más adecuada pues significa que no es capaz de meter gol los partidos se ganan metiendo goles nosotros ahora en este tramo de competición estamos teniendo bastante dificultad para hacerlo llegamos pero no no materializados en la mayoría de los casos y bueno vamos a intentar que esta dinámica de de eficacia pues cambia

Voz 3 04:30 la última Marcelino de están oyendo los aficionados del Valencia seis derrotas seguidas Thais

Voz 2 04:34 tengo una gran temporada pero en este punto de la temporada te preocupa a Thiago le el calendario las lesiones momento en el que saca caído un poquito el equipo hay motivo para la preocupación que mensaje demandas al valencianismo

Voz 4 04:46 bueno a mí lo que me preocuparía es lo que más me preocupa son las lesiones indudablemente no nos ha tocado un mes de enero muy muy muy difícil vale te llevamos seis derrotas consecutivas pero hemos jugado dos partidos contra el Barça uno contra el Atlético de Madrid otro contra el Real Madrid queremos luchar con estos equipos pero pero es difícil es difícil tienen la comprobación de que a día de hoy tienen un nivel superior al nuestro y más si coincide en todos los partidos pues en una semana creo que hemos competido con contra todos pero no hemos logrado empatar ni ganar no que nos indica que que estamos cerca pero que debemos de mejorar entonces bueno pues ahora nos queda una competición de Liga solamente centrados en esa competición dieciséis partidos por delante y está claro que de esos dieciséis partidos pues en en de los tres creo que van de segunda vuelta habíamos jugado contra el Real Madrid y Atlético Madrid

Voz 1 05:47 pues ahora a descansar

Voz 4 05:50 el partido del domingo no cabe ninguna duda que para nosotros es muy muy muy importante y a partir de aquí pues tenemos semanas prácticamente enteras de primero de recuperación para toda esta fase de de enero y febrero y luego pues también de preparar el partido con con más posibilidades no ojalá repito en las lesiones no se acaben podamos encarar todo lo que es la para el último tercio de competición con todos nuestros efectivos

Voz 3 06:17 creo que me parece Marcelino esta es la primera entrevista después de que el accidente que nos alegramos que salida todavía que sigue estuviste unos días que no querías hablar porque te emocionaba aquello pero que que todo afortunadamente salió bien y quedó en un gran susto no

Voz 4 06:29 sí bueno ya pasó bastante tiempo quedó en un grandísimo susto yo creo que bueno pues volvimos a nacer afortunadamente yo ya estoy bien a mí

Voz 5 06:40 mi mujer y mi madre

Voz 4 06:43 es una muy favorablemente y bueno podemos contarlo así que aquel día también día

Voz 3 06:50 el peor día de tu vida y a la vez el mejor no yo creo que se preguntan las dos cosas el peor y a la vez el mejor

Voz 1 06:54 no inesperado por cómo ocurrió todo

Voz 4 06:59 sí pero luego después de derecho que no cabe ninguna duda que que bueno tuvimos bastante suerte sí

Voz 3 07:04 pues nada un beso para tu madre otro para tu mujer y un abrazo a seguir con la temporada Marcelino

Voz 4 07:10 muy bien muchas gracias un abrazo gracias puede dar en el larguero