Axel Torres explica las novedades que podría presentar el PSG en el Bernabéu

Voz 1 00:00 lo la Axel qué tal muy buenas qué tal mano muy buenas y estamos viendo al Paris Saint Germain un día sí y otro también golear ganar la Liga en la Copa en la Copa de la Liga pero muchos tienen la duda de si ese París Saint Germain que se pasea con

Voz 2 00:15 las rivales de medio pelo o de Pelli medio va a ser

Voz 1 00:19 lo que salte al Bernabéu y sobre todo a quién crees que va a poner en el medio Emery porque arriba está claro la defensa yo creo que también pero en el centro el capos no está la principal duda H bueno tiene tiene un paro tres de dudas Emery yo diría pero sí es verdad que ha ha hecho una especie de casting en la posición de medio centro en los últimos tres partidos ha jugado un medio centro distinto en cada uno de ellos se espera que en Toulouse este fin de semana juegue un cuarto yo creo que a poco que este cuarto responda que va a ser Thiago Motta será el titular contra el Real Madrid la duda y la incógnita viene de que Mota ha estado lesionado no ha tenido continuidad en los últimos meses por lo tanto le ha faltado ciertos ritmo ya tiene treinta y cinco años y eso añade alguna duda a como pueda estar después de tanta inactividad pero en principio Si Si estuviera bien es claramente el titular es claramente el titular las otras alternativas yo creo de Lassana Diarra es es la más lógicas y Motta no estuviera en condiciones tiene también otro handicap y es que acaba de llegar que tiene treinta Hay dos treinta y tres años también también es veterano y además también ha tenido una actividad en el último año porque ha muy poquito entre lesiones y que ha estado en un fútbol menos competitivo y por lo tanto pues por eso también se ha aprobado a otros jugadores y yo descarto absolutamente a Lo Celso creo que que es casi imposible que juega contra el Madrid de medio centro puro es como poner a Iniesta la oposición de Busquets o como poner a Modric en la posición de Casemiro no no lo veo en un partido de máxima exigencia Emery me da que tampoco no yo creo que no lo ha usado en partidos contra rivales menores contra rivales que será encierran mucho y que le viene bien tener un jugador tan imaginativo y tan creativo en el inicio de la jugada pero en un encuentro en el que hay que frenar contragolpes del rival transiciones bueno yo creo que necesitas un especialista defensivo y los que apostaría por Thiago Motta con Ci Icon

Voz 1 02:35 sería seguramente éste el 11S yo es el once por el que apostaría aunque en Francia se está hablando de otras dos dudas por ejemplo la posición de lateral izquierdo no está tan clara Universe chicha tiene cada vez más opciones de ser titular de hecho cursaba está siendo muy muy criticado en los últimos partidos ha cometido errores graves en el gol del Sochaux este este esta jornada de Copa este fin de semana cometió un error también cometió un error en Lyon en la última derrota del París en Liga

Voz 1 03:12 que cursa agua atacan mejor pero Yuri defiende mejor is entiende que para protegerse de un Real Madrid que va atacar mucho por ese costado Yuri Vercher puede ser una opción más fiable al menos es lo que está dando la prensa francesa aunque es la gran duda la incógnita más difícil de resolver y luego lateral izquierdo sí sí yo no me creo nada esto que te voy a decir ahora a ver pero es portada ha sido portada hoy en L'Equipe que Di María amenaza el puesto de Mbappé es decir que podrían no ser titular llegar Di María y yo no me lo creo yo tampoco no se lo creen y Di María es verdad que está jugando a un nivel espectacular el argentino probablemente en el mejor momento desde que está en el pleno les recuerdo a nivel tan alto de goles y de juego aprovechando cada vez que o faltan Aimar o falta Mbappé aprovechando jugando muy bien y con goles

Voz 1 04:04 temporada son tanto como para llegar a sentarle vamos

Voz 1 04:09 en que en efecto Di María ha vuelto muy bien de de las vacaciones de Navidad hecho además regreso puntual lo cual sea valorado mucho porque otros jugadores que venían de Sudamérica de las vacaciones con retraso de la al parecer tuvo una una Navidad

Voz 1 04:27 R concentrarse hablar con sus amigos de pelear por el puesto y ha vuelto con un tremendo compromisos desde entonces ha jugado titular todos los partidos los diez partidos que eleva al París desde esa pausa navideña los adecuado de titular Di María ha marcado nueve goles es el jugador más en forma en lo que va de año del París Saint Germain encima coincide con el momento en el que Mbappé ha bajado el rendimiento lo ha hecho desde luego numérica ente desde desde esa pausa navideña además tuvo esa lesión cervical que que le ha hecho volver quizá en un tono más bajo e incluso tuvo una expulsión en el partido contra el no sea varias cosas

Voz 1 05:09 en Brut haciendo un poquito en el entorno y las sensaciones en cuanto al momento de Mbappé pero para mí me sorprendería mucho que después de todo lo que se ha montado la inversión que se ha hecho la idea de que esa delantera mágica a Neymar Cavani Mbappé es la que te tiene que elevar a la gloria europea qué sientes a a uno de los tres lo que está claro es que el debate está en torno a Mbappé nadie discute la titularidad ni de Neymar ni de Cavani el que estaría hay más débil de los tres sería en papel o en papeleo Di María como Thiago Motta o Thiago Motta aunque está por ahí perros que depende depende de Toulouse e es que Thiago Motta ha jugado veinte minutos desde la lesión lo va a aprobar en Toulouse y a ver qué hacen Toulouse pues va harén y luego o Kurosawa o Yuri esperemos a ver parece que son las tres duda

Voz 2 06:02 de Unai Emery y pues nada voy con el debate pero te pregunto a ti primero antes de ir con Romero Gallego