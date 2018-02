¿Quién es el favorito en la eliminatoria de Champions Real Madrid o PSG?

Voz 1 00:00 Antonio Romero muy buenas

Voz 1201 00:03 Toño qué tal muy buenas a todos don Jesús Gallego

Voz 1 00:05 tal Bon Soir dos Mario Torrejón

Voz 1501 00:10 desde que lanzó la presentación raro

Voz 1 00:15 Don Jordi me equivoco Manu de nuevo Joris buenas noches yo todo esto de la final

Voz 2 00:22 de de Bernabéu en el Wanda otra vez tenemos lío cada año de verdad es la verdad que es una cosa que agota pero eso sí es lo raro es raro porque y siempre hace todo tan organizó un año que lío vamos a ver al año tenemos siempre ante ante el debate para que le quede claro Jordi Santiago Bernabéu

Voz 0985 00:40 tiene razón besa Mario tiene razón besa que esto unos lo ahorraríamos si a principios de temporada se fijara una eso es completamente ahora otra vez estamos con el lío

Voz 1201 00:50 hemos estado George Best

Voz 1501 00:53 iríamos español Urquía sería de nosotros sin una final de Copa

Voz 0239 00:55 sin sede de verdad verdad

Voz 1201 00:58 dan ganas de cambiar el debate pero ahora

Voz 0985 01:01 hermano te pasa que al parecer lo que dijo ayer Larrea claro no se esto cómo será porque parece ser que el Atlético tiene partido en en el Wanda claro entonces no entonces no

Voz 1201 01:11 eh por ahí ya digo una cosa el Calderón todavía no lo han tirado

Voz 1501 01:16 el tirador tira siempre ha están por ahí a los oyentes pero antes quieren escucharos a vosotros sobre quién va a ser favor quién quién

Voz 3 01:25 es el favorito quién va a ganar esta eliminatoria no el partido no el partido del Bernabéu la eliminatoria por un lado Antonio Romero Mario Torrejón

Voz 1501 01:34 creen que es favorito del Real Madrid por otro lado Jesús Gallego y Jordi Martí creen que es favorito el París Saint Germain Romero profe

Voz 0239 01:42 pero hay que ser muy atrevido tan atrevido como suele ser gallego icono Jordi Martí me me me sorprende poco para considerar al Paris Saint Germain favorito por encima de un fútbol de un equipo como el Real Madrid que ha ganado tres de las últimas cuatro competiciones yo creo que el Real Madrid tiene hombre por hombre más calidad me parece que si no no lo voy a hacer pero me parece que si les pregunto a Jordi Martí hola Jesús Gallego un futbolista del centro del campo para atrás quitando Dani Alves Thiago Silva en el Paris Saint Germain sería muy difícil que me recitará en el equipo titular del Paris Saint Germain todos sabemos al equipo titular del Real Madrid

Voz 1201 02:16 B King cursar Ademar acaba de decir pero vaya preguntas pero este es el argumento pero sabemos que no deja de me gustaría porque sois amigos

Voz 0239 02:30 vale soy pero además amigos no me gustaría poneros en ese brete es verdad que el Paris san Germain tiene seguramente ahora el tridente de ataque más apasionante de Europa

Voz 1201 02:38 sí señor pero el Real Madrid tiene la mejor vitrina

Voz 0239 02:41 el mejor estadio y seguramente la mejor plantilla de Europa

Voz 1501 02:44 exactamente bueno yo yo pongo completar completar dentro vitrina vitrinas escucha Jordi por completar lo que dice mi compañero me extraña mucho Viti vitrina con v

Voz 0239 02:52 cierto acaso eh

Voz 0985 02:55 no se divide es decir hay con convenios se bueno pero

Voz 1501 02:58 es que usted no yo solamente quiero añadir a lo que ha dicho Antonio Romero lo primero que esto muy extrañado que Jesús Gallego este tan flipado con los nuevos galácticos que lo llama él cuando él raro

Voz 1201 03:07 no no no no no

Voz 1501 03:12 no no pero eso te llena la boca con dicen los nuevos galácticos ir has te mucho de los galácticos de aquí los originales rajar mucho cuando eras reportero del Real

Voz 1201 03:19 de quién quiero que vuelva

Voz 1501 03:22 es mucho entonces me extraña mucho ahora mismo que que les defienda tanto pero bueno es cuando empezaba Cuéntame

Voz 1201 03:29 hola matinal yendo a comer que estaba repasando

Voz 1501 03:36 los tan bueno que compite en Copa en Liga francesa eso sabemos que es una broma de mal gusto pero ya pasándole lo que compite en casa vamos a ver lo que compite fue el han Jermaine ha tenido un grupo en el que ha goleado a todos

Voz 4 03:48 Celtic de Glasgow ojo Anderlecht

Voz 1501 03:50 dónde potencias Bayern Munich y esto sí el Valle de Murray eso sí que no inmuniza costó Dávila que por cierto tuvo que echar Ancelotti porque no estaba funcionando desde que estalló gen que funcionan mucho mejor que otro equipo osea que de momento no sabemos cómo compiten de momento sabemos que tiene jugadores muy buenos delante y que tiene jugadores con muchas carencias detrás cosa que seguramente también el Real Madrid carencias defensivas en igualdad de condiciones el Real Madrid es la Champions y eso vale mucho vamos vamos

Voz 3 04:17 eh Ariel al Real Madrid acaba de eliminarle el Leganés

Voz 0239 04:22 es a doble partido en la Copa del Rey el Paris Saint Germain ha quedado primero goleando en su grupo de clasificación el Madrid fue segundo

Voz 1501 04:32 el Leganés por segundo en la Liga Endesa

Voz 0239 04:34 el otro del Tottenham la alineación del Paris Saint Germaine es una alineación dar el Tottenham bueno pero si es que en Europa que no no ganan partidos cuenta no

Voz 1201 04:44 de manera que lo sabe

Voz 1501 04:47 casé está a pie de césped no no no

Voz 0239 04:49 que Bari ven tiene un equipo lleno de internacionales de Francia

Voz 5 04:54 de Brasil de Italia

Voz 0239 04:57 ya

Voz 4 04:58 Motta se ha recuperado B

Voz 0239 05:01 vedad lo juego Mota que ha recuperado que lleva siete años que no vale para el Barcelona y tampoco el Atlético de Madrid pero ha recuperado Dani Alves Thiago cuando como un pedazo de futbolista titular en la selección francesa de lo mejor es que hay ascendente y arriba están Mbappé Cavani y Neymar pero si a mi me gustaría dar favorito al Madrid pero es que a los dos equipos miran los dos momentos de forma y ahora mismo tiene que es el favorito el París Saint Germain porque está en un momento que ha crecido como dijo ayer Unai Emery lleva preparando ese año no enseñaban a su entrenador que no sabemos cuando ya llega ese momento ha llegado su momento yo sé que al Barcelona y al Madrid le duele mucho que el París Saint tenga dinero que es que que si el juego limpio que si el equilibrio que el Barcelona lo pasó por la piedra el año pasado Keane con son estrella de eso también ha aprendido y además hay Pekín no va a pitar el próximo miércoles en el estadio Santiago Bernabéu pero la vuelta a ver todo esto tiene que ser el parecen

Voz 0985 06:01 me gustaría aportar mi punto de vista no ha quizá desde la lejanía pues esto es un habitual

Voz 0239 06:05 lo ahí te quita para una tirada máxima

Voz 0985 06:08 hacía y quizá más siempre menos contaminada

Voz 1201 06:10 yo yo a la cuestión de

Voz 0985 06:13 el estado de forma que ha señalado con acierto Jesús Gallego yo añadiría la dinámica de juego

Voz 1201 06:17 esto partidos del Paris san Germain ha visto durante toda la temporada he visto como lo demás más más más siete más que tuvo más que para entonces al margen no he dicho en Jordi no gallego

Voz 1501 06:26 más que tú Antonio entonces al margen del Estado

Voz 0985 06:28 formando son eso hoy Antoni me puedo acabar yo me esperado con todo respeto a que tú

Voz 1201 06:33 sí por favor

Voz 0985 06:36 entonces al estado de forma dinámica de juego hemos visto que en el juego de transición es sinceramente este ya en los contragolpes le veo más fuerte que al propio Real Madrid en el juego de posesión el por lo menos

Voz 1201 06:49 el Real Madrid en el mismo nivel que el Real Madrid

Voz 0985 06:52 yo otra cosa ojo con la baja de Carvajal

Voz 5 06:55 esta baja en los duelos del mar

Voz 1201 07:00 van a ser complicados ya no quiero decir nada de lo duro Mbappé Marcelo pero me parece bien esta baja de Carvajal que iba por el lado de Neymar Antonio de Casón Aimar es un jugador que va metralla que puede hacer ver Nacho

Voz 1501 07:10 esta es la defensa que el F

Voz 1201 07:13 es ahora mismo más formar al Real Madrid que puede hacer es eh

Voz 1501 07:19 mal pero estaría este animal pero Nacho es un jugador que puede jugar de lateral derecho Press especialista es el central y que eso es un plus añadido para marcar

Voz 1201 07:27 vas a base de base se que

Voz 1501 07:29 a mí esa esa baja pero es gente

Voz 1201 07:32 que fuera del once así así vuestro argumentos fuera de Carvajal pero gemidos de fuera

Voz 0239 07:38 once inicial de lucrarse a Yemen está Di María que lleva diez goles en los últimos ocho partidos está tres es bueno que a lo mejor juega de titular es que es un pedazo de plantilla de te acuerdas contra que hizo tres gallego el equipo rápido en tres dos quién tres quién hizo tres contra el Leganés su contra el Fuenlabrada así es que el Madrid no ha podido llegar a eso

Voz 1201 08:02 hay que estar en Alemania

Voz 0239 08:05 Madrid cuando se fue Romero en el banquillo

Voz 1501 08:08 el Madrid está Isco Alarcón que que robe

Voz 1201 08:11 por eso lugar favorito el otra y otra

Voz 0985 08:16 cosa ya sé que la propaganda siempre nos dice Si hay un equipo en el mundo

Voz 1201 08:20 no la propaganda es la propaganda en Jermaine os días ahora mismo en marketing es imbatible la propaganda la propaganda y la propaganda oficial de Madrid no siempre es dícese por el mundo

Voz 0985 08:33 capaz de revertir ese eso Madrid yo también que es una cosa ojo con el interruptor si el interruptor está apagado en la Liga a veces no es tan sencillo de repente encender el interruptor Icon seguir una dinámica de

Voz 1501 08:44 déjame datos dame datos cuántas veces el Real Madrid está desenchufado la liga esa enchufado cura Pedro Notes a Vigo no una vez más al revés de la Liga y no ha rendido en Champions que queréis no conocía queréis confiar otra vez en el en ese milagro y ese milagro milagro que que no se produce pite muchas veces deja de ser hombre no se produce a veces cuando eso se repite una vez detrás de otra deja de ser un milagro

Voz 0239 09:05 cuando tengo un hijo no te ha tocado

Voz 1501 09:08 en dos mil diez en en en la dos mil catorce en la décima eh Celestin ha hecho de la Liga hipotecó ante la tiró en Vigo que no te no te hablo ya de la novena a la octava que también fue así que decir sea que ya ya no es casual adiós treinta segundos para cada uno yenes favorito para la eliminatoria pese diez Real Madrid Jordi convence a la audiencia

Voz 0985 09:27 es favorito el PSC porque su juego de transición es es superior al del Real Madrid y su juego de posesión por lo menos a la misma altura que el Real Madrid

Voz 1201 09:36 segundos clavados en un tren que me parece muy bien lo del juego

Voz 0239 09:40 transiciones pero yo creo que es favorito el Real Madrid primero por el peso de la historia seguro porque y segundo porque independientemente de los tres de arriba evidentemente son muy buenos al fútbol juegan once libra por libra mejor el equipo titular del Real Madrid que el del París Anne Germaine pero de largo

Voz 1501 09:56 él es el peso de la historia es el peso de la experiencia y la experiencia en los noventa minutos en el césped es muy importante

Voz 0239 10:03 el París Saint Germain se preparado para llegar a este momento tiene la mejor plantilla que hay ahora mismo en Europa junto con la del Barcelona y el Madrid está en un mal momento por eso el favorito el París Anne Germaine de los nuevos galácticos en Budapest Cavani y Neymar sí señor

Voz 1501 10:19 bueno pues yo creo que está bastante claro el el asunto y que Iker

Voz 1201 10:25 no puede dar medio minuto más Si quieres eh me Dime que no yo como no no no no no no con esto que la marcha el del reglamento del Funcas no

Voz 0239 10:35 Jordi en los minutos

Voz 1201 10:37 treinta segundos para cada uno así que si quería decir algo más de nuestro momento en qué punto estamos ahora además me directo ahora ven ha aprendido del atraco que le metieron el año pasado ya sabes tú Gallego buenas noches

Voz 4 10:57 hola buenas noches hombre dónde llamas desde Elche como al día por ahí por Elche fiel a si más no así bien vale

Voz 1501 11:10 que tú digas no sé si crees que es favorito el veneno o el Real Madrid después de haber escuchado

Voz 6 11:15 es más creo que estoy oyendo lo que estoy oyendo por ahí el dicen que el París Saint Germain está jugando muy bien pero yo soy madridista y confío que el Real Madrid va pasar la eliminatoria debería con el Real Madrid se cree perlas de Copa de Europa aunque vaya mal en la Liga

Voz 1501 11:32 primer gol usted que voto para Romero y para Mario Torrejón para ti es favorito en la eliminatoria de Champions el Real Madrid aunque esté ahora un poco tocado ahí no

Voz 6 11:39 sí pienso que el Real Madrid Si pasa la eliminatoria hasta qué va a pasar va a ganar la tercera Copa de Europa seguida

Voz 1 11:46 pues nada ahí está el voto de Elche para y Torrejón hasta luego Mariano exigidos

Voz 6 11:51 entonces y lo siento por Jordi pero el Chelsea iba eliminar al Barça

Voz 1 11:55 tomando como añadido como añadido hombre pero bueno se ya lo veremos

Voz 0985 12:01 esto eh gracia Mariano

Voz 1 12:03 ves que es un abrazo adiós adiós

Voz 7 12:06 Cristina hola buenas noches cómo estás muy bien muy bien buenas noches a todos se bienvenida había te llamas

Voz 1501 12:14 sí el de Oviedo tenía que ser claros y Cristina bebió que

Voz 7 12:19 que con vosotros varias veces sí claro que sí hombre que te vemos

Voz 1501 12:24 es favorito el hermano del Real Madrid entre sí

Voz 7 12:27 así de claro lo tiene Cristina ni una duda tiene presentado es que es tan claro tan claro lo tiene un equipazo de impresión que está jugando de impresión que el año pasado no tenía el equipo que ahora por mucho que diga Torres es que el año pasado no tenía el equipo pues si se es más creo que va a ser junto al Barcelona probablemente a finales de los que sueñan jugar los finales de la no no no no hombre no es porque ha creo que los dos mejores equipos que hay ahora en Europa son el Barça y el PSOE que sólo de un campeón vigente de de jugársela varía entre los dos mejores equipos para este momento

Voz 8 13:17 este nuestro ahora estoy ahora no es posible que una pasarela

Voz 7 13:20 yo digo la final en este partido por mucho que el Madrid pasa por para pedir un milagro

Voz 0985 13:27 no lo puedo Cristina no lo que pasa es que este año es tan convencidos están convencidos de que la vitrina remata de cabeza

Voz 7 13:36 pues hasta Lourdes piensan que Rebollo

Voz 8 13:40 no no le des opciones a Jordi que luego se viene arriba y gusto en aquel momento lo tiene muy amable empate a uno gracias por llamar Christoph un beso

Voz 1501 13:49 un beso feliz noche voto para gallego y para Jordi empate a uno tercera llamada de la noche a Maricarmen reñidos hola buenas noches cómo estás muy bien de dónde llamas de Toledo de Toledo muy bonito que bonito en casa tranquilita no

Voz 4 14:06 si hace mucho frío hay que recoger se sí sí

Voz 1501 14:11 cómo ves tú la eliminatoria de Champions

Voz 6 14:14 el Madrid el Madrid

Voz 7 14:17 que venga Lourdes

Voz 1201 14:21 gracias sitos ni nada

Voz 7 14:24 el cordero Maricarmen falta de respeto

Voz 1501 14:26 lo dicen eh es que lo peor de todo la falta de respeto a doce Copas de Europa

Voz 6 14:30 hombre eso es lo que quisieran tener el Barcelona Jermaine todo

Voz 1501 14:34 bueno se se conformarían clásico con la mitad ya les gustaría que esta has en el tele

Voz 1201 14:40 bueno no tienes no tiene ninguna duda

Voz 1 14:42 que el Madrid inmigratoria sí sí sí ninguna duda

Voz 6 14:46 pero eso es baladí que se iban a mí que se preocupe defienda todos lo del Barcelona pero Madrid es Madrid Real Madrid

Voz 1501 14:55 esta real gracias por la llamada el voto Maricarmen

Voz 7 15:00 el calor

Voz 1501 15:02 yo he puesto otro sitio hay que decirlo algo

Voz 1201 15:05 yo suelo sentimientos falta vaya bien los argumentos eran los que vosotros queráis

Voz 7 15:11 para Romero y Torrejón cuarta llamada hola Juanjo haber has aquí no sé qué tal hombre va con esto Juanjo muy bien me puedo hablar contigo ha de dónde llama Juanjo que tuviera alada tiene bonito que bonito

Voz 1501 15:29 dos años tiene

Voz 7 15:31 lo más acertado

Voz 1501 15:39 Jordi Martí por si del Madrid del Barça

Voz 7 15:42 yo se pregunto pero su muerte chiquititos bueno Realmadrid lava pero vamos a la Copa de Europa que el Barcelona Quisiera tenerla

Voz 0985 15:57 sí señor que no es que vaya Areva te te he dicho de te he dicho has cuando te acogido Telephone

Voz 7 16:03 no sabéis trina Él sabe Europa que está abierto señaló Florentino Pérez tendrá que ampliar supuesto porque claro

Voz 1201 16:11 hombre aparecía con la reforma del nuevo por ahora se hacen obras otra vez y quizá aprovecha para reformar la Bettini

Voz 7 16:19 o bien está la Copa de Europa el Barcelona pocas horas se hoy al metemos cuatro uno pasan por lo bajo la mesa en el o sea que no sólo va a ganar sino que lo va a reventar para que no se va

Voz 0239 16:34 dar la vuelta

Voz 7 16:36 pero en el Bernabéu a Juanjo nos ahorramos

Voz 0239 16:39 la dieta de todos los tiempos

Voz 1 16:43 hombre gracias por llamar a Juanjo un abrazo otros hombre pero luego Chapman muchos merengues pues vamos a ver si hay seáis lío hola Antonio está claro

Voz 9 16:53 hola buenas noches qué tal muy bien y cómo estás

Voz 1 16:56 pues aquí muy bien estupendamente ya

Voz 9 16:58 hemos ir de Madrid a desde Madrid de qué zona de Madrid oye aquí al lado de la lo que claro

Voz 1 17:05 Juan tiene que pegar ahí una rasca no portugués al normal había trayendo a quién eras tú el voto Antonio mira Jordi o a Romero y Mario

Voz 9 17:16 yo no conozco a ninguno de los dos solamente os digo que que está muy bien la épica la mística y como dice el tal Romero

Voz 1201 17:25 la historia no es tocayo todos ellos están cayendo pero Ibi María del Barrio el viento

Voz 9 17:31 por eso no se gana nada evidenció al Mundial el Madrid está muy mal

Voz 7 17:37 sí la verdad que ganó merecidamente

Voz 9 17:39 este año estaba fatal y además juega con la tripleta de el del para diseñar miren es tremendamente superior y aquí no valen para nada los sermones es Roncero Emilio Sales Torres yo creo que va a ganar el París Saint Germain en los aquí en Madrid París son animales que no va a haber partido no el partido y luego hay un problema cuál es el jugador el icono del Real Madrid que es Cristiano Ronaldo pues no mete goles y además que no juega máximo goleador de la Liga de Campeones en ellas y se pasa el ochenta por cien del tiempo esperando que venga

Voz 1201 18:20 los casinos on calor

Voz 9 18:24 pero la épica y el peso de la historia pues yo creo Hadad

Voz 1201 18:29 ya pero es que no va a ser suficiente pues nada Grace gratis Antonio por llamaré salir noches otros se ha sido interesante por tres dos votos para Gallego Jordi tres votos para Romero y muy ajustado hoy no te rías tanto mano pues es normal que se estrena no no no no no estoy seguro

Voz 1501 18:53 se quería al dato de Internet redes saber en las redes sociales Real Madrid favorito para ganar la Champions para un treinta y seis por ciento París Anne Germaine para un sesenta y cuatro por cierto tranquilos casi cuatro mil que han ido volcando en Internet

Voz 1201 19:08 bueno y te moja la oreja otra victoria la mucha que no le bueno a caballo

Voz 0239 19:15 el mejor compañero Morenés madridista de espíritu por eso sí pero que en el fondo los madrilistas no en el fútbol saben que el favorito

Voz 1501 19:23 ha dudado anudados los tres

Voz 1201 19:25 ya está dicho eh ya no tengo ninguna

Voz 10 19:28 que estáis pendientes de la huelga de

Voz 1501 19:30 la Liga ACB de baloncesto así que me quedo quiere hablar con con Alfonso Reyes y con la sequía