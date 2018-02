Alfonso Reyes: "La actitud de la ACB es deshonesta, mentirosa y de falta de cooperación"

Voz 1509 00:00 Marta Casas muy buenas hola Manu Carreño muy buenas pues nada la Copa

Voz 1 00:18 el Rey de basket que empieza el día quince

Voz 1509 00:20 Gran Canaria o debería empezar

Voz 1 00:23 día quince en Gran Canaria porque hoy la Asociación de valor

Voz 1509 00:25 citas profesionales ha convocado huelga para el día catorce justo un día antes que ha pasado Marta pues sí como dices la convocatoria de huelga para el próximo catorce de febrero por parte del sindicato de jugadores de la ADP que preside Alfonso Reyes después de que esta mañana en una reunión de prácticamente Cinco horas con José Ramón Lete es decir con el CSD como intermediario no se haya llegado a ningún acuerdo entre las dos partes entre la ACB y la APP el problema hasta en la negociación del nuevo convenio colectivo y más concretamente en el fondo social es decir en la aportación económica que los clubes de la ACB realizan al sindicato de jugadores las negociaciones ahora mismo están rotas esta tarde ha convocado la huelga el CSD insta a que las conversaciones continúen veremos si las partes terminan de ponerse de acuerdo porque como dices en el aire está la Copa del Rey que en principio se debería jugar del quince al dieciocho de febrero en Gran Canaria

Voz 2 01:17 pues está por ahí saltó que es la Secretaria General de la ACB hola Esther buenas noches hola buenas noches tenemos lío a la vista no

Voz 3 01:25 pues sí ha de todas maneras es un lío que se presentaron en situación de una de una cierta normal anormalidad plantea un escenario de Huelva cuando hemos mejorado notablemente las condiciones qué nos ha pedido respecto de los jugadores no de los deportistas la parte del convenio se refiere a las condiciones de los jugadores y efectivamente como habéis anunciado la diferencia se encuentra puramente entre ente entre ACB y el sindicato respecto del pago de esa cantidad que las ha ido pagando sindicatos y que consideramos que hay que dejar de pagar y que debe empezar a ser financiada al menos en parte por los deportistas que quieran ser afiliados a ese sindicato

Voz 0578 02:09 no se puede saber de qué cantidad hablamos para que los oyentes de Larguero tengan una idea más a menos de qué es lo que reclaman los jugadores que es inasumible desde desde el punto de vista de la ACB

Voz 3 02:19 sí mía la primera cuestión es que MDC hacer solamente un apunte para recordar de dónde venimos y venimos en este caso de una huelga que se planteó en dos mil trece exactamente lo mismo momento se acabó el convenio con convenio nuevo se hizo una huelga en la en los play off fue en aquel momento ir por el mismo motivo siempre es por el mismo motivo que siempre ese fondo ese fondo está acordado en trescientos quince mil euros en el año dos mil trece en estos momentos la última propuesta que hemos formulado esta mañana en esa reunión que habéis indicado con la mediación del que se ve sugerencia del CSD se fijaba en que hace viva aportar una parte del fondo doscientos veinte mil euros más a a un uno por ciento de los derechos de televisión que tengamos no por la negociación de nuestros derechos

Voz 0893 03:05 sí de televisión eso el primer

Voz 3 03:07 yo de convenio y luego los tres años restantes reducimos la cantidad ciento cinco pero manteníamos ese uno por ciento nuestra propuesta pero no ha sido aceptada para

Voz 0578 03:19 cómo calificaría es la postura de la bebé de la Asociación de vamos despistado

Voz 3 03:22 no yo creo que ha sido muy intransigente nosotros hemos aceptado el resto de propuestas que ha hecho a que han sido de mejorar salarios con un incremento del diez por ciento eso hombre parece normal pero no lo es un incremento del diez por ciento sitúa en esos méritos salarios mínimos cerca de los sesenta y ocho mil euros eso son cuantías relevantes también hemos aceptado mejorar los Fondos de Garantía Salarial que son fondos para casos de insolvencia la buena noticia es que normalmente no se agotan pero igualmente hemos aceptado subirlos a un millón ochocientos

Voz 4 03:52 también hemos

Voz 3 03:55 aceptado que cuando haya jugadores que que tengan dudas con los clubs pues que algunos mecanismos del convenio no se pongan en marcha que quizá conocer es como cómo llamado derecho de tanteo y algunas otras mejoras que se han planteado todas aceptadas a partir de aquí me parece que ir a una huelga por una diferencia

Voz 4 04:15 de de de cien mil euros

Voz 3 04:17 en el canon que hay que quiera BP considera que le corresponde me parece desproporcionado y abusivo por lo tanto en mi opinión una huelga francamente ilegal y de esas nuestra opinión a menudo parece difícil un acuerdo con nave BP porque me parece que no quieren ceder en nada esa es la percepción que tenemos

Voz 2 04:36 la ACB la última que te hago está dispuesta a ceder en algo la ACB

Voz 3 04:39 bueno ACB en el año dos mil trece ya dijo que no quería continuar pagando ese fondo establecieron mecanismos de financiación para el sindicato me convenio uno fue podían explotar los cromos que no han hecho absolutamente nada y el otro fue establecer expresamente un sistema de pago de cuotas que iba a ponerse en marcha en el año o quince dieciséis que está muy regulado en el convenio establece que los clubs colaboran recabando esas cuotas pagando las al sindicato y demás que tampoco se ha querido poner en marcha entonces hombre cinco años más tarde ninguno de los mecanismos el convenio se han querido activar bueno a pesar de eso decimos que de los trescientos quince mil euros que veníamos pagando al sindicato que oye cuando estamos hablando de esos en cinco años más de un millón de euros a estamos dispuestos a pagar doscientos veinte mil pases

Voz 0578 05:26 el uno por ciento de en de la televisión eso

Voz 3 05:28 de ser más de trescientos cinco mil euros

Voz 0578 05:31 no te puedes contestar con un sí o un no eres optimista crees que puede haber acuerdo antes de la Copa

Voz 3 05:37 es que no puedo contestarte con un sí con uno porque yo creo que debemos estar todos y estoy seguro de que el sindicato también dispuestos siempre hablar la única cosa que Si por desgracia debo manifestar es que esta mañana a pesar de esas intensas reuniones ser esa mediación que la verdad es que ha sido muy muy proactiva ha sido imposible que cediera el sindicato nada mira nosotros hemos ido en todo hemos aceptado las condiciones de los jugadores de sus mejoras salariales y de condiciones hemos aceptado seguir financiando en parte al sindicato en parte no en todo pero es que no hay ningún sector ninguna empresa que financió al sindicato

Voz 0578 06:17 y yo creo que queda clara la postura de la ACB tengo el teléfono a Alfonso Reyes que es el presidente del PP no sé si prefieres escucharle sí

Voz 3 06:26 sí gracias

Voz 0578 06:26 y si quieres al replicarle en algún momento ahí tienes el micrófono de la SER Alfonso Reyes presidente de la BP buenas noches

Voz 0893 06:34 y eh

Voz 0578 06:36 si queréis hablar hablar sino que hace lo que queráis pero le quiero preguntar lo mismo que le preguntaba Esther le pregunta al presidente de la Asociación de baloncestistas profesionales porqué se han plantado los jugadores porque vais a la huelga Alfonso

Voz 0893 06:49 pues mira vamos principalmente porque después de varias reuniones infructuosas a solas en la excepción alguna de ellas a la que hemos acudido bueno mediante artimañas no demasiado legales es decir hemos hemos sufrido como si un dañados para acercarnos a esa mesa de negociación cuando habíamos dejado claro que sólo lo haremos bajo las condiciones de mantener nuestros derechos intentar mejorar algunos puntos mínimos y clarificar al resto del convenio senos dijo que sí pero cuando llegábamos a la Unión resulta que era todo contra Mario es decir aquella aquellos puntos susceptibles de ser mejor os puedo ACB lo eran pero en el punto principal y troncal de este caso que era el el de fondo social un punto fundamental como otros como el salario mínimo como al Fondo de Garantía

Voz 5 07:45 se nos decía que su desaparición su permanencia estaba comisionada un par de puntos absolutamente inadmisible si pues fue cuando dijimos que que ya estaba bien

Voz 0893 07:58 está bien de que el jugador pues tenga que pasar por por todas estas circunstancias por un por un ambiente una una mesa de negociación en el que falle la honestidad la verdad y la cooperación por lo tanto creo que es el momento de que el jugador sepa la fuerza que tiene que dar un puñetazo en la mesa y que no se de qué o que se les respete como merece que hasta ahora no ha sido así

Voz 0578 08:26 Alfonso sino si no cambia la ACB no está dispuesto a a desconvocar la huelga no se disputaría la Copa del Rey

Voz 0893 08:33 hoy hemos convocado por lo tanto esa esa es la intención muy a nuestro pesar de hecho cuando hablamos del último convenio hay que recordar que primero el Fondo Social no es una dádiva no es una limosna de la ACB es una mínima parte de los recursos generados por todos los jugadores recordemos que sin jugadores no hay baloncesto y que ellos ese ese mínima porción la quieren destinar es su voluntad a su defensa a través de la ACB partimos es decir el último convenio de cuatrocientos sesenta y cinco mil euros quince pasan a trescientos quince mil Es decir un descenso de un recorte del treinta y seis por ciento evidentemente sin fondo social no no hay sindicato y por lo tanto no hay defensa que pasa el AVE tenue es dócil no es sumisa a la ACB a pesar de que ellos pues piensen que al pagarnos deberíamos ser de esa manera y sin embargo somos incómodos somos molestos y como también dicen ellos es damos mucha estopa por lo tanto no lo comprenden a su mentalidad no entienden que nosotros seamos independientes y que nuestro único cliente sea el jugador y que por lo tanto vamos a hacer lo que él diga la fuerza que tiene nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo porque tenemos detrás a los jugadores sin ellos no somos nadie ido Mini ha dispuesto el jugado por esa que sale mienta ya que se manipule

Voz 0578 10:03 es obvio en el oyente lo está comprobando que las posturas están muy muy alejadas ha dicho Esther que alto secretaria general de la ACB que está siendo muy intransigentes los jugadores cómo calificaría la ADP la posición de la ACB

Voz 0893 10:20 esta mentirosa y falta de cooperación

Voz 0578 10:28 sí es muy difícil

Voz 0893 10:30 no es una cuestión de dinero es decir no no es que la ACB tenga algún problema en vehículo Izar y canalizar el presupuesto el sindicato lo que pasa es que quiere que no estemos porque somos la digo molestos Issam en Kiel el deportista el jugador en este caso en este caso va a estar defendido con nosotros y eso molesta mucho

Voz 0578 10:55 terminó o contigo con la última pregunta la misma hecho a Esther eres optimista o pesimista

Voz 0893 11:02 hoy por desgracia soy pesimista ahora evidentemente la pelota está en el tejado de la ACB y nosotros pues ya digo estamos con mucha fortaleza mucha unión y convencidos de que estamos haciendo cosas

Voz 0578 11:18 de Alfonso te agradezco esta igual que Esther quería escuchar en antena lo que decías la palabra para que conteste porque quieres escuchar también a este requiere alto después de lo que ha hecho Alfonso

Voz 4 11:31 a ver yo creo que estamos confundiendo el mensaje nosotros

Voz 3 11:35 los no podemos ataques nos diga que no respetan los jugadores el setenta ochenta por ciento de los ingresos de los culpan a pagar discusión no es con los jugadores no tenemos ningún problema con el colectivo el problema lo tenemos con el pago del fondo social pero es que no tenemos ninguna obligación de estar pagando al sindicato sus salarios yo creo que eso es básico que se quiere entender pero no es un tema de falta de respeto nosotros mismos mañana Reunión cómo vamos a llevar engañada al sindicato una reunión ya estar cuatro horas sentados eso no es cierto me duele verlo porque llevo quien duró todo el día varios días aquí no me queda más opción que decir que es francamente desleal plantearlo en esos términos pero no no me gustaría ahora descalificar

Voz 0578 12:18 no no es el momento buscamos buscamos al contrario que más que alejarla

Voz 3 12:23 pero caros han sido descalificado las no estás yo lo que diría es oye lo sabido secretaria de Estado el esfuerzo de continuar pagando parcialmente el fondo a social lo hemos aceptado negociar es aceptar cosas y otras cosas no no nos afectan pero es que es así lo que no se puede ser una mesa diciendo si no aceptas continuar pagando el fondo Sofía además de todas las mejoras que hemos puesto para los jugadores vamos a la huelga porque entonces no hay negociación posible porque además es coger el mejor producto casa retiene consciente del daño que se causa al baloncesto al aficionado por supuesto al también a las tardías pero eso no te parece que el sindicato no quiera verla desproporción entre lo que motiva a tu juega el daño que se produce me parece absolutamente proporcionado y me parece de mala fe plantearlo en esas condiciones antes de la Copa del Rey

Voz 0578 13:20 el minuto para vamos a solo

Voz 3 13:22 mismo último minuto para conocer quiénes añadió

Voz 0578 13:25 Alfonso sí que esto esto

Voz 0893 13:27 no hemos llegado por efectivamente las malas prácticas de la ACB el jugador ya digo se siente engañado se siente maltratado no estamos aquí sólo por un tema de dinero es algo más lo decía yo esta mañana casi filosófico ya cansado de no tener la importancia que debe tener de que los clubes piensen que sin ellos esto es posible Si los jugadores repito no hay baloncesto hijos necesitan su defensa ellos apuestan y quieren un sindicato y una asociación fuerte e independiente imponerse estamos luchando

Voz 0578 14:17 la cualquiera sí

Voz 0893 14:20 con respecto a a que fuimos engañados a esa reunión cualquiera puede ver en uno de nuestros uno de nuestros comunicados la carta que me envía esté en la que claramente dice que aceptan las condiciones que ponen los padres en la reunión que Lobo por arte de vivir prohibirlo que se convierte el español pasa a convertirse en un idioma absolutamente a extraño porque la no mejora no es que signifique el mantenimiento de algo sino su desaparición