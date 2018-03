El Larguero: El Barça se clasifica para la final de Copa (08/02/2018)

Voz 2 00:00 la Cadena sí

Voz 1375 00:46 bueno pues pues ya tenemos a los finalistas de la Copa del Rey de fútbol será el Barça Sevilla y se jugará el próximo sábado veintiuno de abril lo que no se sabes dónde pero sí se sabe que Barça Sevilla jugarán la final de la Copa del Rey todo eso después de que esta noche acaba de terminar en Mestalla el Valencia cero Barça dos goles de Coutinho que nada más empezar la segunda parte a los cuatro minutos saliendo desde el banquillo hacia un gol eh concluyendo una fantástica jugada de Luis Suárez que la ponía con la izquierda para que marcara el brasileño en la primera pelota que ha tocado y luego ya con un Valencia lo tenía todo impostor pero tenía que hacerle tres al Fútbol Club Barcelona llegaba la puntilla con un Suárez otra vez protagonista después de que le quitara el balón Gabriel Paulista le hace un sombrero y cuando parece que el central se queda con el balón tranquilo sigue Luis Suárez peleando el balón en el minuto de partido en el que estábamos y acaba entregándose la Rakitic que solo delante de Jaume Domenech bate al portero para lograr el cero dos así que no hubo lleno en Mestalla cuarenta y tres mil espectadores habido en Valencia en un partido que supone la sexta derrota consecutiva de los de Marcelino en la peor racha sin duda de la temporada entre Liga y Copa llegan seis partidos seguidos perdiendo le queda la Liga donde es tercero con cuarenta puntos haciendo una gran temporada pero sexta derrota consecutiva se queda fuera de la final de la Copa del Rey ya se enfrentaron Sevilla Ibars en finales de Copa en dos mil dieciséis le ganó el Barça en la última dos cero al Sevilla en el Vicente Calderón yo ya he dicho Larrea Juan Luis Larrea que segura mente y el lunes se celebra la primera reunión entre los finalistas anoche oíamos aquí en el larguero a Pepe Castro el presidente del Sevilla pedir que por qué no el Pizjuán como sede coincidiendo ese veintiuno de abril con el último día de Feria en Sevilla pero hoy lo que sí que ha dicho el presidente de la Federación Larrea es que ve inconvenientes para que sean el metropolitano por qué ese fin de semana se debería jugar el Atlético Betis

Voz 0985 02:45 hay una comisión que trabaja eso se sentarán no sé si el mismo lunes me decían mañana lloverá mañana nueva tiempo igual posiblemente es el mismo lunes y se decide cuanto antes porque este año la Copa es pronto en este año que también se ha ofrecido el Uganda parece ser que tiene algún partido la víspera es que parece que no tiene no están muy muy de conveniencia no vamos a ver como de cualquier manera

Voz 1375 03:04 pues nada parece que no va a ser el metropolitano que había sonado como sede de la final de la Copa del Rey porque habría que aplazar ese partido es que el galimatías es de aúpa habría que aplazar de momento el Barça Villarreal y el Sevilla Real Madrid porque ese fin de semana hay liga el Barça Villarreal tendría que aplazarse para que jugara la final de Copa el Barça también el Villarreal Adri fuera el metropolitano el Atlético Betis así que empieza el lío de todos los años de ver dónde se jugará esa final y qué pasa con los partidos además este año que habrá que aplazar por esa final de Copa palabras de de Luis Suárez en La Vanguardia una entrevista que hoy publicaba los compañeros de La Vanguardia en relación a lo que vivió con Piqué en Cornellà hay que darle la razón dice en esa entrevista era lo mínimo que podía hacer después de que se metieran con los hijos y con la mujer eso fue lo más grave sus reacciones entendible bueno pues eh en Mestalla no se cómo han recibido al Barça luego en el estadio no sé si si ha habido algún grito contra Piqué contra el Barça pero está por encima más mano en Mestalla el recibimiento ha sido de aúpa hola Ximo

Voz 0962 04:02 hola qué tal muy buenas manos si lo hemos escuchado antes el recibimiento a eso de las ocho menos cinco cuando llegaba el Barcelona aquí eh a la Avenida de Suecia la fachada principal de Mestalla ha sido bastante hostil por día de

Voz 0017 04:16 de alguna manera hacia el Barcelona luego durante el partido yo por lo menos tampoco escuchó ningún grito significativo en nada que no me recuerde por ejemplo de Cornellà El Prat

Voz 1375 04:26 eh escuchamos cómo ha sido recibido el Barça cuando llegaban estalla algo algo a lo que afortunadamente desgraciadamente no Nos acostumbramos a estos gritos fuera del estadio repito luego dentro no se ha oído esto pero desgraciadamente no terminamos con esta lacra de gente que se dedica a esto que habéis escuchado pero repito ahora fuera del estadio así se recibía en Mestalla que no ha estado lleno pero sí tenido buen ambiente cuarenta y tres mil espectadores aunque sorprendentemente no sea llenado ya hemos venido contando esta semana porque el Barça que se mete en esa final en otra más en la quinta consecutiva algo que no había hecho ningún equipo en la historia las tres últimas las ha ganado jugará la quinta consecutiva Lluís Flaqué en Mestalla hola

Voz 1296 05:16 además desde la sala de prensa de Mestalla esperando aguardando la llegada de Valverde imagino habrá celebración en El Vestuario con lo cual se demorará un poquito el técnico del Barça que logra pues la clasificarse para la primera gran final de la de la era Valverde como decías la quinta final consecutiva de Copa el Barça sigue enamorada de este torneo ya ha ganado con total autoridad al Valencia cero tres en el global de la eliminatoria con el cero dos en el partido de hoy eh que deja el Barça pues como rival del Sevilla veremos dónde como decías tú vienes al final el próximo veintiuno abril esperamos a Ernesto Valverde en sala de prensa

Voz 1375 05:44 enseguida llega Valverde está por ahí Morata no o la Pedro muy buenas

Voz 1785 05:47 hola qué tal mano buenas noches estaba ahí tenía preparado

Voz 1375 05:50 Marcelino AD desea Soler para darles entrada nada más arrancar a diez minutos quince de la segunda parte pero no tenían en el guión el gol de el gol del Barça eh el gol de Coutinho yo creo que la puntilla si yo creo que en el minuto

Voz 1785 06:02 no cuatro de la segunda parte Se acabó la eliminatoria al Valencia aguantado bien en la en la primera parte para que pudiese haber segunda parte yo creo que en el guión del Valencia estaba ya empezar a atacar

Voz 1375 06:12 Justo cuando el Barça hecho el cero uno

Voz 1785 06:15 creo que haya sido la estocada definitiva es una estocada importante porque

Voz 1375 06:19 eh mano el mitad del mes de enero en lo que va de febrero Álvarez

Voz 1785 06:22 el está viniendo fatal como decías es la sexta derrota consecutiva in Se han tenido derrotas ante todos los grandes las de las dos derrotas ante el Barça ante el Real Madrid ante el Atlético de Madrid desde que el Valencia perdía allí en Las Palmas ha perdido poco la brújula y la tiene

Voz 1887 06:38 que recuperar pronto en

Voz 1785 06:40 en la Liga porque es que el quinto está a tres puntos y aprieta

Voz 1375 06:44 bueno en seguida estamos con Cañizares con Jordi Martí Paco López con Ramon Besa otra final más que va a jugar el Barça fuera del fútbol te digo rápidamente que en fútbol sala en la semifinal de esta tarde España cinco cazando están cinco la final la jugará España ante Portugal la Portugal de Ricardinho eh hay peligro por otro lado de en los penaltis ya se ha clasificado la selección española después de cinco cinco hay peligro digo también de que no se dispute la fase final de la Copa del Rey de basket la semana que viene en Gran Canaria causa hoy una huelga que convoca la Asociación de baloncestistas profesionales luego lo contamos ellos contamos porque esa huelga que repito amenaza a esta hora de la noche con que no se juegue la fase final de la Copa del Rey de basket en Gran Canaria en la Euroliga en la jornada vigésimo segunda el Maccabi le ha ganado nueve cuatro ocho cinco al Barça el Panathinaikos le ha ganado ochenta setenta y seis al Baskonia el Valencia ha ganado ciento tres noventa y nueve al CSKA de Moscú el Unicaja le ha ganado ochenta y uno sesenta y ocho al Anadolu Efes sea cerrar el mercado de fichajes en la NBA hay se avecina limpia bueno y limpia en el equipo de Lebron James luego os daremos más detalles seis jugadores entre ellos Debbie Rowe

Voz 3 07:56 Dwyane Wade e Isaiah Thomas como te quedas que a los Lakers bueno

Voz 1375 08:03 arranca en los Juegos Olímpicos de invierno en pie aún Chan en Corea del Sur no Pyongyang en Corea del Norte no en pie un Chan con trece deportistas españoles Icon la expedición de Corea del Norte que ha llegado a Corea del Sur en son de paz por supuesto te recuerdo el debate de los jueves el de hoy es quién es el favorito para superar la eliminatoria de Champions el París Saint Germain el Real Madrid nueve cero dos catorce sesenta sesenta a quién ve favorito para ese partido para esa eliminatoria que empieza el miércoles que vienen del Bernabéu quién es favorito para superar la eliminatoria de Champions París Saint Germain o Real Madrid nueve cero dos catorce sesenta sesenta enseguida Antonio Romero Jesús Gallego Jordi Martí Don Mario Torrejón e Itu por supuesto oyente del Larguero enseguida te esperamos ahí en el teléfono ya además ya sabes que el próximo día doce

Voz 3 08:51 el lunes es el día

Voz 1375 08:53 Internacional de Día Mundial de la región se llama no internacional el Día Mundial de la radio y la Cadena SER saber lo que hacer invitarte a que venga saber la radio por dentro lo queremos celebrar así te queremos invitar a que nos acompañes en el programa tú quieras en este en a en Hablar por hablar que también puedes venir en Hoy por hoy en Hora Veinticinco en La Ventana al programa que tú quieras venir te acercas aquí a Gran Vía hay ves el programa que hemos hace la radio en vivo y en directo en ese día Mundial de la Radio próximo lunes día doce te puedes encontrar el formulario en El Larguero punto es y en nuestra cuenta de Twitter en Instagram y en la web de La Ser tienes el resto de informar

Voz 0267 09:30 para el programa al que quiera si repito vente a la radio

Voz 1375 10:13 pues arrancamos este Larguero con ese Valencia cero dos además de Pedro Morata de Lluís Flaquer de Ximo más mano está por ahí Adrià Albets también en zona mixta esperando que salgan jugadores que me imagino que estarán celebrando aunque sobre todo todo lo que esperan es celebrar el título todavía queda para esa final de Copa Pereira momento clasificados hola sería muy buena ola mano qué tal

Voz 0017 10:31 muy buenas pues sí estarán celebración en el vestuario pero esperarán a la celebración grande para la final de eh Copa esperan ganar la cuarta Copa consecutiva frente al Sevilla pero bueno contentos los jugadores del Barça por el hecho de haberse clasificado por una nueva final de Copa también porque esa estrenado Coutinho como goleador ha debutado Jerry Mina

Voz 1375 10:53 además y eso también es muy importante al final no han visto

Voz 0017 10:55 esto tarjeta amarilla ni Luis Suárez ni Jordi Alba con lo que los dos podrán jugar en la final el Barça hoy ha cerrado una noche redonda aquí en en Mestalla

Voz 1375 11:05 bueno pues esperando que salgan por hay jugadores y esperando que hay alguna novedad con respecto a la sede repito lo que ha hoy Juan Luis Larrea presidente de federación que no parece que sea en el Wanda Metropolitano pero veremos a ver porque todavía no es definitivo ni que sí ni que no ni que sea Sevilla ni que sea Madrid habrá que ver qué pasa en esa reunión del próximo lunes tengo ya por ahí a casi todos los miembros de

Voz 1785 11:22 el sanedrín está en Bárcena

Voz 1375 11:25 zona Marcos López hola Marcos muy buenas estoy Mestalla siempre en Mestalla en Mestalla no me importa por favor hombre más dato en Barcelona jugando el el Barça en Mestalla Ramon Besa donde está la rabo muy buena estoy en Barcelona en Barcelona que tengo a mi derecha a ahí está perfecto a la derecha de Marcos López Pedro Morata Jordi Martí hola Jordi en Radio Barcelona qué tal

Voz 0985 11:43 buenas noches mano buenas noches también está Morais

Voz 1375 11:46 ante Cañizares hola Cañete noche Manu pues no ha podido ser Santi voy a empezar Portillo hombre yo creo que que el equipo ha cambiado y de que manera en la en la segunda parte porque lo que le ha dado Soleil dado Guedes por las bandas no sólo habían dado en la primera mitad pero ya con el gol de Coutinho había acabado todo

Voz 0588 12:00 sí bueno vamos a ver estamos peleando contra un gran equipo como es el Fútbol Club Barcelona eso es evidente y lo demuestra pues en cada partido pero yo creo que a mí me gustó el planteamiento y la lectura del partido que hizo el Valencia sigo echando en falta Soler el once como ya lo eche el otro día en en el Metropolitano creo que a diferencia del Barcelona nuestros delanteros tanto Vietto como Zaza y atraviesa un nivel de forma muy pobre yo echo de menos el nivel de Zaza a principio de temporada Si bueno Prieto sigue en deuda en definitiva con los entrenadores

Voz 1375 12:35 porel no no echo de menos porque no acaba de verle jugar bien pero sí que le vi jugar bien principalmente estaba bien ahí está bien pero pero pero en el global Noval yo creo que el equipo pues ha competido ha leído

Voz 0588 12:45 partido bien lo que pasa que hay un monstruo enfrente no

Voz 1375 12:49 Un monstruo viene a verme pues ese es el Fútbol Club Barcelona que sin hacer un partidazo en ataque por tampoco es que recordemos grandes ocasiones de peligro pero a dominar el partido muy tranquilamente ya ha manejado la eliminatoria la perfección marca

Voz 0958 13:02 los empieza en contigo ahí en Mestalla si es que ahora está hablando con Morata un poco en la en la línea de la crónica del del periódico en el sentido de que por dónde te metes mano este Barça es decir ha tenido sus momentos el Valencia el remate al larguero de de Rodrigo al disparo desde fuera de área de Rodrigo pero es muy difícil meterle mano a este Barça porque hay un momento en que te pasa te vas es decir no hace un fútbol brillante descomunal mente espléndido pero tiene uno yo creo que hoy ha hecho como ha hecho en esta eliminatoria un ejercicio de autoridad de contundencia de saber esperar su momento y con precisión quirúrgica te aparece Suárez convertir un asistente te remata Coutinho y liquidar la eliminatoria como ocurrió también Suárez también fue decisivo en el Camp Nou marcando el gol ya que ha sido al revés y es muy difícil porque al final como decía siempre en en Carrusel sino le metes un gol el Barça el Barça tarde o temprano te va a meter uno dos dos o hasta tres y creo que ese es el gran mérito que que que ha inyectado Valverde este equipo le ha dado energía defensiva la dado orden defensivo y es muy difícil desequilibrar de ir fíjate que hoy por ejemplo no estaba Ter Stegen quien ha hecho una parada extraordinaria al remate de allá

Voz 1375 14:05 la parada muy a Ter Stegen para casi parada de portero de balonmano paradón cuando tenía ya sólo la portería para él la sorpresa era André Gomes qué es verdad y Ramón que que de Valverde está contando con Andre Gomes llevaba tres partidos de baja pero es un jugador con el que está bueno con el que al final cuenta todos los entrenadores eh bueno no sé si mis compañeros me

Voz 1785 14:25 sentirán porque lo acudo tan a menudo la Ciudad Deportiva como ellos pero según dicen entrena muy bien tanto que se gana la Tito el puesto titula luego lo que ocurre en el campo de entrenamientos no se ven yo quiero pensar de que no es una frivolidad sino que lo que ocurre es que cuando ah y se pone la camiseta hay tiene que jugar pues le pesa demasiado o o no se acaba de acostumbrarse al juego el Barça porque no no no no no se corresponde con teóricamente con con el juego de posición de combinación a veces defensivamente funcionaba bien pero es que hoy incluso defensivamente ha perdido balones la diferencia que tiene como con respecto al Valencia a la que tiene el Barça como contaba Cañizares es que el el Valencia tiene una plantilla más corta la Copa es muy

Voz 7 15:10 muy exigente mata osea te deja un IVA

Voz 1785 15:14 el de exigencia muy grande y el Barça pues quita Andre Gomes y pone a Coutinho quita en claro sale Coutinho y mete un gol pero también es verdad que es un equipo que tiene una hagan mística con la Copa sea el Madrid la tiene con la Champions y el Barça son con la Copa son aquellas cosas que a veces no pues porque serán pero que serán sea hay un hay como una química que incluso con Valverde con Luis Enrique con Guardiola desde que Guardiola decidió competir la pues el Barça lleva bueno creo en total cuarenta finales cinco cinco consecutivas tres títulos bueno será una final preciosa porque el Sevilla precisamente no es un equipo que vaya a las finales para perderla sino que para ganarlas osea que me sabe mal por el Valencia porque el partido Valencia Barça ha sido también una eliminatoria preciosa quizá menos de lo esperado por por lo que decimos de los problemas con el gol el y el físico del del Valencia que no está en su mejor momento pero ha sido también muy competitiva y abierta

Voz 1375 16:10 hay cuarenta finales el Barça que supera las treinta y nueve que lleva también el Real Madrid estaban empatados a treinta y nueve Esta será la número cuarenta está hablando Dani Parejo en las teles

Voz 0796 16:20 llamamiento porque no que en partidos de Liga aquí en en casa eh para nosotros no está ya tiene que ser un fortín eh para conseguir los objetivos mucho pasa por por Mestalla y hasta final de Liga nada eh como está hasta ahora y que me duele muchísimo más que al resto

Voz 1887 16:41 estado de hoy no es justo pero sí lo es el global de la eliminatoria o conseguir hacer tan poco

Voz 0796 16:46 bueno yo creo que que el Valencia ha hecho un una gran eliminatoria a pesar de no de no meter ningún gol y encajar tres y creo que el valenciano ha merecido caer eliminado de esta de esta manera pero bueno el fútbol muchas veces es es así ya te digo ahora eh tras descansar el domingo tenemos otro partido esto ya es pasado no no pensar no pensar más en en este partido oí intentar sacar los tres puntos el domingo

Voz 1887 17:15 la última Danis escapa otra oportunidad ganará algún día un título con el Valencia

Voz 0796 17:21 ojalá luchamos trabajamos para para esto eh no de Valencia dentro de poco pueda levantar algún título porque se lo merece porque llevamos dos años eh complicados eh creo que este año van las cosas bastante mejor cómo juegan la semifinal de Copa vamos terceros cuartos en liga eh dependemos de nosotros para meternos año que uno en Liga de Campeones eh bueno sí ojalá porque la afición bien todos los partidos cuarenta cuarenta y cinco mil muy por supuesto que tiene una masa social que quemen merece mucho más que nada

Voz 1375 18:03 declaraciones de Dani Parejo a la tele después de esa derrota eliminación del Valencia la Copa del Rey estamos en directo en él pues partido en Mestalla esperando que vayan los entrenadores a sala de prensa ahí esperando jugadores también del Barça en zona mixta pero dejando en segundo que sigo con el sanedrín voy con Jordi Martí también que quiere preguntarle por el partido además de Marcos de de Ramon Besa y de Santi Cañizares pero aquí me está pidiendo paso Valverde está a Valverde en sala de prensa

Voz 1296 18:30 si flaquea el verde que dice que le hace muchísima ilusión haberse clasificado para su primera final como entrenador del Barça

Voz 0588 18:38 para mí es ya sé que para el Barça suma muchas finales y últimamente también muchas la segunda final de Copa como entrenador detrás de intentar detener más suerte que en la anterior Valverde son Martín

Voz 1296 18:50 en feliz contento dice que le hace muchísima ilusión el poder por fin celular esta clasificación para la final de Copa y que espera tener más suerte que en las anteriores le preguntan más eh cosas a Valverde como está Piqué

Voz 0588 19:05 pues se encontraba bien y hemos pensado que bueno que era el momento de arriesgar en ese sentido también que según iba avanzando el partido se viva no tanto alguna sobrecarga y bueno al final he decidido cambiarlo no momento veía no quería arriesgar más según iba avanzando

Voz 1296 19:23 el partido Pekín ha jugado de titular otras una semana la que parecía que no iba a llegar ha llegado insiste ha cambiado en el minuto ochenta y cinco preguntan que los jugadores parece que de nuevo lo quieren todo y que mantienen el sueño de de poderlo ganar por ejemplo el triplete de nuevo

Voz 0588 19:38 no he desde luego no esa ambición siempre es intentar ganar todo lo que podamos y lo que pasa que no me gusta hablar de de tripletes dobletes y todo este tipo de cosas hasta que las cosas no se producen de momento lo único que tenemos delante es una era posible de una final que es la de

Voz 1375 19:59 Pay luego pues sentencian ahora mismo

Voz 0588 20:02 es centrarnos en la Liga luego la Champions lógicamente así podemos pasar la eliminatoria tan difícil que tenemos

Voz 8 20:08 sí desde luego ir día a día

Voz 0588 20:12 puliendo los partidos sí tratando de pescar buenos resultados hasta ahora nos ha ido bien lo que es una ilusión y lo que es bueno que se ven a lo lejos no los puede desviar de lo que tenemos por delante lo que teníamos hoy por delante al Valencia ahora tenemos el Getafe pero sí el desveló que los jugadores que tengo son por Sant mentalizados para para afrontar lo que te requieren nuestro club

Voz 1296 20:38 prudencia pues de Valverde quiero quiero hablar de tripletes vive dobletes sino de ir eran pues

Voz 0267 20:44 poco a poco sexto en la final de preguntan por las

Voz 1296 20:46 sí sí sí se puede hacer en Sevilla como pidió Pepe Castro Juan Arena

Voz 0588 20:51 Villa es la opción de Valverde si tiene algún tipo de presencia para finalmente no había jugado una final de Copa del Rey en en el campo del rival in la verdad que no me gustaría repetir volar nuestro entrenaba aquí acrecentó para largo

Voz 1296 21:10 en la Cadena Ser qué importancia le da al como el ir a Mestalla con toda la presión que había y hacer el ejercicio de pues de autoridad que parece que ha hecho el Barça no sólo Jaime Doreste ante el Valencia por toda la trayectoria que ha llevado en la competición hasta la final

Voz 0588 21:22 muy bien pues le damos valor lógicamente sabiendo además que teníamos enfrente a un equipo muy motivado con una afición volcada con una ciudad volcada también en intentar pasar tenemos que dar una buena medida de hoy aquí creo que en el partido de ida ellos hicieron humo

Voz 1375 21:41 en

Voz 0588 21:42 ejercicio de defensa yo creo que en no impidieron que el marcador fuera más más largo el marcador era corto y se podía prever cualquier cosa en cualquier jugada si es verdad que han tenido alguna opción algunas opciones nosotros también las nuestra Si bueno creo que hemos dominado oí bueno cada entrenador cada aficionado lo ve desde su punto de vista nosotros pensamos que hemos merecido pasar supongo que pensarán que han tenido sus opciones Si Iker podían haber pasado ellos pero bueno yo creo que ha sido una buena eliminatoria

Voz 1375 22:15 bueno eliminatoria dice Ernesto Valverde el técnico de él el Fútbol Club Barcelona en directo en esa sala de prensa en Mestalla antes que comparezca también Marcelino así que feliz a no le gustaría jugar dice Valverde en en Sevilla Jordi ya lo hizo como entrenador del Athletic en el Camp Nou dice que no le gustaría ir a campo de elegir por local no hombre es normal no nadie quiere

Voz 0985 22:35 jugar en campo del equipo adversario por lo tanto vamos a ver qué pasa en esta ocasión sin ánimo de enredar como siempre digo creo que la final de Copa se merece el mejor escenario posible el escenario de tenga más aforo el escenario que tenga más capacidad logística para albergar a dos aficiones que movilizan tantos aficionados como Barça y Sevilla bueno pues si hay algún Campos

Voz 1375 22:58 pero entendiendo el Bernabéu no no pero no no

Voz 0985 23:01 por ganas de enredar porque lo encajaban

Voz 1375 23:03 pensaría eso de Tizi lo sabe no en Twitter te escuecen vivo verdad

Voz 0985 23:08 pero sinceramente en un ejercicio de sentido común es lo más razonable pensar en el Bernabéu luego alguien diría pues mire a mí no me gusta los socios no quieren Florentino no quiere y habrá que respetarlo pero atendiendo a la lógica ya la razón el Bernabéu es lo más indicado Manu

Voz 1375 23:23 si algo estoy seguro de que te no gracias por enredar ni mucho menos pero mucho por mucho que te cuesta Antonio Suárez Santana que está por ahí es el presidente de la organización de de la comisión de radiación de partidos de la Real Federación España la de fútbol Antonio Suárez buenas noches bueno les robamos tres minutos por si nos podría dar a usted algún dato de por dónde pueden ir los tiros con relación a esa final de la Copa del Rey

Voz 9 23:47 bueno todo forma vamos a valorar un poco la cuáles son las opciones que tenemos para llevar el partido a un sitio que favorezcan los dos equipos es decir que que miedo caso contrario lune tenemos aunque directiva Obama propone el campo sobre las posibilidades que hay en Madrid como si fuese heridos sí allí yo hablaría con los Club posteriormente en el calendario que ella organizaremos

Voz 1375 24:21 claro ha dicho hoy Juan Luis Larrea que parece improbable que se ya en el Wanda Metropolitano porque habría que aplazar además de los partidos del Sevilla del Barça también el Atlético de Madrid Betis que se jugaría en ese Wanda Metropolitano

Voz 9 24:35 sí eso es una con una imprudencia que también lo que estamos ahí salvo que se aplacen en de acuerdo con la Liga partido y los equipos también lo así lo sé

Voz 1375 24:47 cosa que no se descarta no se descarta el Wanda Metropolitano

Voz 9 24:51 cuando yo creo que no había que ver todas las posibilidades porque si la Liga hay Clube estando de acuerdo en un aplazamiento porque también es un escenario diferentes

Voz 1375 25:02 el Pizjuán como pedía ayer Pepe Castro es otra posibilidad

Voz 9 25:06 bueno eso depende de los equipo ir el equipo de Barcelona también se inmoló también dijo Valverde en una ocasión un vado

Voz 1375 25:21 esos acaba decir que no le gustaría repetir como equipo finalista en casa del equipo local del equipo rival este caso los nada el lunes Reunión con los clubes no

Voz 9 25:30 no no una reunión de junta directiva

Voz 1375 25:33 a todavía luego todavía no con los clubes

Voz 9 25:35 cuando todavía tendremos que ver si las circunstancias lo de los

Voz 10 25:42 comparte esta posibilidad de ubicarse como sede

Voz 1375 25:47 pues nada sabremos más datos el lunes tendremos más datos el lunes gracias Antonio Suárez muy bien hasta luego bueno todavía hay que esperar a esa reunión del lunes pero de momento la puerta del cuando metropolitana tampoco está cerrada del todo habrá que ver qué dice en el Atlético y el Betis aunque hoy ha dicho que parece poco probable preparemos a ver si es poco hablé o improbable del todo está por ahí Javi Blanco que nos cuenta algo importante antes de seguir en el sanedrín con Jordi con Ramón y con Marcos hablando de este partido de este cero dos del Barça en Mestalla Javi hola hola Manu a ver tú quieres

Voz 0699 26:18 es que se podrían dividir entre doce las derrotas para

Voz 1375 26:21 el oliera menos te imaginas no estaría nada

Voz 0958 31:21 no perdamos el tiempo en y Juan Mora pues mira estemos

Voz 1375 31:24 decías en algo que no va a ocurrir por lo tanto

Voz 0958 31:27 por el escenario posible es el Wanda es un estadio nuevo un estadio fantástico en estadio que tendría un gran estreno hay Mestalla me parece también un estadio muy bonito lo el único problema es que es más pequeño y hay hay menos posibilidad para que la gente de Sevilla I de Barcelona pueda pueda venir a final pero el mejor estadio posible hiciese Wanda pues ya está el Wanda y sobre todo creo que lo liquiden rápido por favor que no que no hagan de esto un drama porque es que este país es incapaz de organizar una final de Copa del Rey es incapaz lo demostró en los últimos diez quince años

Voz 1375 31:58 pero este año con el añadido de que además habrá que aplazar dos o tres partidos de la jornada de liga Ramón

Voz 1785 32:03 pero eso se arregla con un protocolo eso cuando empieza la temporada se decide la final sea porque los grandes tiene que tener miedo si es en el Camp Nou en el Bernabéu si se clasifica al Barça el Madrid esto el presidente de la Federación Española así es que hubiera el presidente de la Federación Española y la Federación Española fuera lo que tiene que ver debería decir señores la final de Copa se va a celebrar tal día en tal Stadium Se acabó el follón luego pues unos hice por el caminos extra vía que si no sé qué que si no sé cuántos días un problema pero para darle solemnidad a un torneo uno se puede subastar

Voz 1375 32:33 la falla tengo yo esa sensación no porque la juega la final

Voz 1785 32:36 las pero la cual Madrid una una competición solemne es la que tiene fecha de inicio fecha de final estadio para mí es una buena competición lo demás me parecen chapuzas

Voz 1375 32:46 es muy fácil hacerlo pero parece que nos van lío más que cualquier otra cosa así que tendremos tendremos ahí de de aquí a que se decida dónde se va a jugar la final del veintiuno de abril y además repito con partidos aplazados de Liga poquito de que termine el campeonato estamos esperando que esté por ahí Marcelino en sintonía El Larguero pero está hablando Guillermo Amor a ver qué dice

Voz 1414 33:06 creo que estará contento sobre todo por el por el pase a la final el gol naturalmente pues te hace muy feliz pero el pasar a una final y tener la posibilidad de conseguir otra copa es es importante

Voz 21 33:16 pasará a la final y además hacerlo de quinta forma consecutiva eso es inédito no lo ha hecho todavía nadie y además Caprichos del destino se repetirá la final de hace dos años

Voz 1414 33:28 sí la verdad es que la primera vez el primer equipo que lo consigue no hasta ahora de parece que había se había conseguido en cuatro años consecutivos no sé si otros equipos incluso nosotros lo habíamos conseguido pero bueno es la la quinta Hay esperemos que que vayan bien las cosas

Voz 21 33:41 este Barça está imparable está intratable es suena al mejor Barça no al que consiguió el triplete

Voz 1414 33:49 pues hombre digamos que estamos viendo eh digamos lo estamos bien y las euforias pues son muy buenas pero tenemos que creo que es bueno se lo que siempre decimos disfrutar el el momento dimita

Voz 1375 33:59 estamos bien dice Guillermo Amor aparece zona mixta Andrés Iniesta vamos a escuchar

Voz 0017 34:04 ahora al capitán del Barça que es el primer futbolista del equipo de Valverde que va a valorar esta nueva clasificación para otra final de cobro dato importante nos metemos en otra final de Copa

Voz 0165 34:19 además la la quinta consecutiva como como dice la oportunidad de ganar cuatro Bono e muy contento sobre todo por porque el equipo sigue dando muestras de solidez y ir hemos hecho una una gran eliminatoria ahora la

Voz 0017 34:35 para queda queda aparcada ahí no centramos el otro las sensaciones que hace jugar al equipo como quiere la pregunta nada bien esto que tiene extenista más veterano

Voz 0165 34:48 no bueno no eh uno siempre intenta poner a disposición del equipo todo lo que lo que tiene lo que sabe y lo que de lo que dispone pero sin duda que que al momento del equipo oí cómo está la gente pues siempre ayuda a que todo a que todo ese engranaje pues funciona hay es una una cosa muy muy positiva que que estamos teniendo esta temporada quedan meses importantes pero pero Bono una de las tres competiciones que que tenemos pues la tenemos ahí a tocar y como he dicho pues ahora al centrarse un poco en la Liga y en lo que viene de Champions

Voz 0017 35:24 Andrés el debate de cada año el Bernabéu es el escenario perfecto para la final

Voz 0165 35:28 las igual me igual lo importante es que el Barça vuelve a estar en una final y el y el escenario pues pues bueno al que sea pues iremos con con nuestra gente ilusionada para para volver a a levantar otra copa eso ya es una cuestión más más de periodística o de a piñón que que lo que nosotros queremos el objetivo nuestro era llegar a la final y y el campo que sea puedes estaremos encantados de visitarnos

Voz 14 35:55 Iniesta ha forzado perdón hoy Piqué ha forzado para para jugar compromiso del central Le vais a votar para ser el cuarto capitán

Voz 0165 36:03 bueno yo creo que que el el puesto de capitán lo lo tiene ganado por por por como eh es por el por el tiempo que lleva por la implicación pero bueno más allá de de brazalete no siempre es destacado lo que lo que representa a todo el grupo a la hora de detenerse ese compromiso y de de que bueno de que año tras año oí aunque las cosas sean difíciles pues el equipo vuelve a estar

Voz 0017 36:30 de Riga preguntan a Andrés Iniesta Piqué cómo está físicamente como lo han visto

Voz 0165 36:37 bueno supongo el partido que ha hecho ha sido ha sido ha espetado

Voz 16 36:41 eh bueno esperemos que que

Voz 0165 36:43 las molestias que tenga o las pequeñas molestias que tengan pues en los próximos días se se solucionen eh la semana que viene eh es es limpia hasta fin de semana y yo creo que eso pues también irá irá bien para para recuperar todos

Voz 0017 36:56 no has visto bien

Voz 0165 36:58 pero el jugador que creo que será importante porque condiciones condiciones tiene hay que como con la gente que viene de fuera pues ayudarle para que sesenta los

Voz 0017 37:10 lo más cómodos pero es bueno pues las palabras de Andres Iniesta y aguántame un segundo seguida va a estar aquí Ivan Rakitic que está atendiendo a las a las teles que Rakitic hola Iván qué tal buenas noches iba bueno a ver si al final de Copa al Barça

Voz 0839 37:30 sí la verdad muy contentos ya me he enterado que es la primera vez en la historia de poder hacer los cinco seguidos Si bueno la verdad muy contentos de haber hecho un gran partido haber aguantado la presión aquí en el Valencia y haber hecho un buen trabajo y la verdad es muy contentos y ojalá podamos seguir en esta línea

Voz 0017 37:48 Iván sobre el escenario ha dicho Valverde que él no quiere el campo del Sevilla porque ya jugó una vez una final en el campo del rival no tuvo una buena experiencia y esto exequipo no sé qué escenario que eres tú

Voz 0839 38:00 ya me he enterado lo que lo que dijo el presi ahí a lo mejor le podemos invitar a Barcelona y si tiene que verlo pues enseñar yo siempre encantado jugar jugar contra el Sevilla ya sabéis que esos muy muy bueno muy bueno me encantó la ciudad ahí todo ahí a jugar ahí es tema muy especial porque ya tenemos un partido en liga y creo que con eso ya basta hay buscar un estadio que podemos estar todos contentos

Voz 14 38:28 que Hermes granos jugado todas las finales de Copa

Voz 12 38:31 se han disputado es un poco no

Voz 0839 38:34 bueno la verdad bueno muy especial creo que bueno he por tres años y medio ya viene la la cuarta en en la Copa hay bueno ojalá que que no paremos y ojalá pueda seguir también se ir ganando esa copa

Voz 0017 38:50 le preguntan

Voz 0839 38:52 yo estuve Mario se dan permiso para hablar de triplete para esos dejamos nuestra nuestra afición y toda la gente que que sigue al Barcelona nosotros tenemos que seguir a lo nuestro que es preparar bien el siguen de perdido que que hoy el Getafe así que sinceramente esa noche veremos relajarnos y disfrutar de de ese triunfo de una a otra final más pero después a pensar en el Getafe ir tampoco bueno lo que después Fine porque ya hay bastantes partidos y liberalismo no no vamos a parar

Voz 0017 39:22 preguntas Rakitic pues no va a responder ahora en inglés el croata

Voz 1375 39:27 sí bueno dejamos ahí Ivan Rakitic íbamos a ir cerrando el sanedrín con Jordi Ramón Marcos Si Cañete en la línea de lo que estamos viendo os pregunto a los tres de Barcelona primero ya Santi también en la línea que está poniendo de este Fútbol Club Barcelona muy sólido atrás ni un gol en ciento ochenta minutos la hecho el Valencia en esta semifinal y un Barça que acaba contigo o a través del talento y de la variante o a través de acabar con tu paciencia es imposible hacerle ocasiones de gol yo creo que es un bar

Voz 0985 39:51 esa es un Barça de Valverde que sigue creciendo hoy se ha reforzado también el Barça de Valverde y digo de Valverde porque es verdad que Messi tiene un peso extraordinario pero eso es el mejor jugador del mundo y muchas veces hablamos de Messi dependencia con razón pero vemos que hay vida más allá de Messi porque si tuviéramos que escoger al mejor del centro del campo nos gustaría escoge Air entre Rakitic entre lo propio Andrés Iniesta o Busquets estamos viendo un Suárez en una magnífica versión te quiero decir que hay muchos jugadores que están brillando también con luz propia el último incorporarse es Coutinho que se lleva la foto de él partieron por su primer gol pero es que incluso atrás Manu en Hoy ha sacado una mano magnífica finales un portero que ha encajado dos goles en nueve partidos

Voz 1785 40:35 es curioso porque creo que lo que aprovechó Valverde es al irse Neymar es compactar al equipo a hacer una cosa que estaba prohibida en el Barça porque tenían que jugar el tridente por narices y ahora por ejemplo esa compactación ha provocado de vienen ahora no precisamente por su intervención la explosión de de Rakitic Rakitic muchas veces juega como un doble pivote sea lugar de jugar como antes por el carril derecho en que tenía que cubrir desde Alves hasta Messi cuando Messi se arrancaba desde la banda derecha no tenía llegada ahora tal como jugar al Barça a veces con cuatro centrocampistas Rakitic juega más centrado tiene más llegada tiene más gol tiene más protagonismo a este es un factor importante los laterales que antes ya era el punto débil del Barça hoy se ve la diferencia que hay entre los titulares y los suplentes siempre se había dicho que Alves tenía muy buen ataque pero tenía debilidades defensivas Sergi Roberto es un jugador que entiende más el juego no es tan brillante puede que no de tantas asistencias pero le viene el juego es decir son pequeñas sociedades que antes no se veían y que Valverde ha seguido ha sabido urdir y entonces no importa lo que dirán porque a todos cuando vemos el Barça pensamos este Barça bueno escuchado a sin de pasada la la transmisión de Carrusel y cuando Luis Suárez que no juegan a nada o se pasan mucho el balón bueno maduran y tienen una cierta paciencia y esto en el Barça tan espectacular que había estábamos acostumbrados a ver muchas veces pues sorprende pero es la manera o el estilo madurar tener paciencia y resolver las segundas partes no sé cuantos partidos debe el Barça ganando en la segunda parte pero tanto en la Liga como no sé si en la Copa creo que también la mayoría los goles llegan en la segunda parte y forma

Voz 1375 42:17 tengo una estrategia que la tentación Marcos teniendo arriba lo que tenía el Barça era empezar la casa por el tejado no decir venga estos tres arriba que sea lo que Dios quiera otra Valverde ha dicho no yo empiezo la casa

Voz 0267 42:26 por los cimientos porque lo de arriba se que no me va a fallar

Voz 1375 42:28 pero atrás tengo que asegurar lo bien y el equipo lo sabemos más o menos de memoria al once hala pero hay una hay un jugador que está rotando no

Voz 0267 42:35 qué puede ser o Coutinho o Paulinho o o André Gomes

Voz 1375 42:38 hoy o Aleix Vidal dependiendo de lo que busque Valverde no

Voz 0958 42:41 sí es que además la tentación es bueno los tres de arriba son tan buenos que ya que que ya no se arreglará el problema hoy por ejemplo el Barça hilo hablábamos antes con Morata el Barça en esos veinte minutos finales después del cero uno lo normal es que el equipo ya cero uno tengo la eliminatoria liquidada no va a buscar el segundo pero como lo busca sin desencadenarse con tranquilidad con asociación ha habido momentos ya es verdad que el Valencia al pobre ya estaba liquidado porque no tenía opción de meter tres goles pero

Voz 12 43:06 cómo lo busca con un rondo con un rondo

Voz 0958 43:09 dónde se han asociado ya no estaba la verdad sabiendo que viene

Voz 0017 43:11 Jerry mina hola qué tal buenas noches buenas noches bueno vaya debut no Victoria clasificación para la final de Copa ha pasado muchos nervios sobre cómo estás

Voz 11 43:20 no tranquila la verdad que antes de entrar sí tenía nervios como como todo cuando uno quiere jugar pero tras dio con de darme la tranquilidad de que el entrenamiento de los cocos manito bonito esto quedarse conmigo a la hinchada y ahora seguir trabajando para lo que se viene no

Voz 14 43:50 yo iba más en el Barça quién te ayuda más que compañía te ayudamos

Voz 11 43:54 no en realidad todo no todos están ahí pero en especial siempre hablo más con con Paulinho con Felipe IV con las central que siempre cuando hacemos otro diferenciado entonces estoy hablando con muy con