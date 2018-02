Begoña: "Mientras estamos haciendo algo aquí, estamos pensando qué nos perdemos de allí"

Voz 1 00:00 Begoña desde Bilbao buenas noches buenas noches

Voz 2 00:04 qué tal Begoña si bien

Voz 3 00:07 hoy es todo dormida una llamada de su compañera

Voz 1 00:14 en fin uno sentimos pero no Begoña

Voz 3 00:19 eso claro hacer porque llevo muchos años siendo oyente de Hablar por hablar ocasionalmente cuando me despierto es misión me pongo la radio me pongo en la Cadena SER porque son programa las músicas que las voces de los siguientes entrenadores a lo largo de tantos años me relajan en una ocasión de comente a mi médico digo yo no noto muy ninguna pastilla para dormir mi no sé si será una rareza cuando me despierto por la razón que sea somnífero eso volver a poner la radio no porque sea aburrida sino porque me relajan me calma y me Gastón pilas sumo entonces me vuelvo a dormir pero ayer sentir el impulso de llamar porque conmovió

Voz 2 01:16 sí

Voz 3 01:17 la desesperanza cuando no desesperación la voz a punto de quebrarse de Tony camionero que estaba pues no sé cómo decirlo no yo realmente me me me conmovió que había descubierto que la mujer que de Vitoria cosa que él había estado unos años pues le había establecido nada no con las redes sociales yo justo este fin de semana la había leído el libro de Enric Puig Puniet no no conocía pero lo viendo la librería día me llamó la atención el título la Garrán adicción

Voz 0020 02:01 la adicción cómo sobrevivir así

Voz 3 02:03 se entiende Internet no aislarse del mundo esté profesores filósofo de la Universidad de Cataluña entrevista en el libro a diez personas tampoco son familia son personas que se han desconectado de de Internet de las redes sociales y todas tienen una característica común son menos de treinta años para abajo que han estado involucrados en las redes por temas profesionales bueno pues porque son activos digitales cualquier persona de treinta años llega un momento que descubren que es se les está robando su vida como seres humanos yo considero que es interesantísimo se libro de leer llevo años preocupada con el tema de cómo se enganchan los adolescentes se resolverá lo dice que resulta mantener la atención porque se ha envuelto alumnos inquietos deslumbrados con la pantalla no pero luego no solamente los se hacen los adultos también El otro señor Jose que yo quedo que él mismo decía que felizmente casado veinte años y un día por aburrimiento se mete en las redes por supuesto que la buena gente pero lo que hace que un hombre felizmente casado con una mujer y el pasado ha dejado de ir busque en las redes más se subiera mucha pues si tienes a la persona lado propone un viaje no sé quizás ayer estaba más cuando hablé con su compañera no pero me parece que estamos perdiendo el la capacidad eso de luchar por podría enamorar a la persona que tienes al lado por compartir con cualquier persona en lo que piensas el la calidad de la voz humana ahora mismo tenemos practican de todo el mundo para en los teléfonos yo lo tengo ya ves entero sabes lo que te pierdes pero si es gratis digo si ya ya sé lo que me pierdo me pierdo a veces el silencio conmigo así me Si me apuntara el placer de esa con el libro indiquen que lleven Titi dicho con con la persona con la que estas va ser un restaurante Yves a todo el mundo con el teléfono móvil encima no

Voz 0020 04:48 es verdad

Voz 3 04:49 eh a ver deja el teléfono esas dos horas que íbamos a estar con esas personas luego ya muy largas en las redes los seres humanos hemos vivido así Berclan luego a tecnología que a mi me parece que a nivel profesional hay profesiones en las que la decir y desde luego la parte humana si a mí me llamó una amiga por el tono llevó sí sí está judío decir nada con un emoticonos a bailar flamenco pues sí le dio lo mismo si la prueba es que todos los que nos gusta la radio yo creo que no se enganchó entramos porque él hubo los libre esa voz no le ponemos cara yo no sé cuál es la cara del Macarena a mí yo con mucho y muy bien años recuerdo que había un programa con la noche movida Ponti ver estuviese

Voz 1 05:52 pues se Agustín se ríe ustedes y ustedes sí

Voz 3 05:56 yo con ocho nueve años o doce o catorce en mi adolescencia me madre mía eso yo estaba pero haciendo deberes me encantaba que haya vuelve a que el hombre que a lo largo de mi vida las voces mucho de cómo es esa persona sí es pausada sigue sin prepotente una prepotentes y es humilde la radio yo creo que tiene ese poder no

Voz 0020 06:23 sí desde luego Begoña ahí es verdad lo que dice no es lo mismo hablar con alguien aunque sea por teléfono

Voz 1 06:29 que enviar mensajes escritos

Voz 3 06:34 al final pues ayer ya me por eso porque la señora Carmela andaluzas que fueron una serie testimonios la señora andaluz que hay más de cien yo como soy andaluza no coge el toro por los cuernos y fui me presente donde él los con los comentarios que que la gente ha pues si mi buscas y mira lo que encuentras lo que querías yo creo que no es mi mi cuestiones de de que una persona desconfíe de la otra o a mí no se me ocurriría jamás miro en el el teléfono de mi de mi pareja y tengo pareja no vivimos juntos pero no tiene su guasa voy a dormir en sus amigos y demás pero yo me respeta que yo no hubiera tenerlo llamamos cuando nos apetece oír la voz es una sorpresa el otro día a las siete y media de la mañana lamentos me estaba vistiendo al Instituto no se al teléfono llega a él fue una sorpresa maravillosa porque no nos lo que hacemos normalmente oir su voz ese día necesitaba él oir la mía no es lo mismo que un Whatsapp yo creo que estamos pensando que estamos muy muy muy muy hiper conectado no los que viene y fuera las solidario y sin embargo la gente sigue sintiendo una soledad son así parece ser que una persona que dedique su tiempo o hablar contigo me da pena que estemos pensando en ese mundo de las redes sociales esta otra persona maravillosa y entonces eso por aburrimiento como decía José se creó un perfil social de si un debe ese día que estaba aburrido se hubiera roto la cabeza cuando se hace mujer no gustaba la poesía pues buen de la red social buscar un poeta no a Neruda o a quién si hay cupiera mano el poema que a su mujer le habría emocionado

Voz 1 08:47 estoy en reacción no no no para nada

Voz 0020 08:49 es verdad Begoña que reflexionar un poco sobre sobre todo lo que dice usted además conectando un poco la la parte personal el tema de las parejas también con el tema de los alumnos entiendo que tiene usted la sensación Begoña de que en estos tiempos que corren que es una sensación que tenemos muchos todos estamos haciendo varias cosas a la vez

Voz 3 09:11 porque como estamos esperando el teléfono

Voz 0020 09:13 desde un mensaje mirando una red social mientras estamos delante como un amigo con nuestra pareja con una persona claro al final estamos muy descentrado creyendo unos que estamos muy conectados

Voz 3 09:30 allí era su compañera yo lo que me que hace ya me dio así he decidido de uno de los personajes que yo admiro es Gandhi no quería hablaba de la resistencia pasiva es bueno pues yo me instituto muy resistencia pasiva es que sí a veces un compañero o una compañera en las salas de profesores estimando correo lo has leído digo yo voy a tener pues yo porque me tienes aquí cuenta apeló sacamos un café de la máquina yo leemos lo comentamos

Voz 1 10:06 es que existen ya pacífica pasiva me gusta

Voz 3 10:09 así iba sí sí porque el trabajo se de los que realmente sea necesario en un sitio estamos muchas horas las horas lectivas hechas con los alumnos pero luego igual entre que era así clase te toca estar una hora que no estás libre en la sala de profesores es que es curioso e corrió lo has leído pues no no yo no voy a ver dime no porque estás yo aquí no se esa calidez humana del contacto no yo creo que damos damos cuenta años un libro que me impactó

Voz 1 10:48 Mike que me temo como como

Voz 3 10:51 claro y Momo descubre que los hombres grises están robando el tiempo a la gente feliz de su pueblo no entonces no existía de las redes sociales pero ya no hay que una reflexión de que el tiempo también tiene que ser para compartirlo para celebrar una cena baile unas risas ahora yo veo que no se estamos los hombres grises es ese esa sensación de que de que está a tu lado no es tan interesante como el que podrías encontrar en una red social no eh

Voz 0020 11:25 es verdad parece que que siempre lo que estamos haciendo aquí va en contraposición a lo que nos estamos perdiendo allí

Voz 3 11:34 sí mi mejor eso que un adolescente se esté deslumbrando y que realmente pues lo que vemos que están en riesgo de que un adolescente piensen que está hablando con otro adolescente me está hablando con un adulto perverso no que no es que personas adultas hechas y maduras aquí tenemos un metro maravilloso fantástico y últimamente a veces voy de pie me siento Ignacio sagrado detuvieron otras edades personas de la tercera todo el mundo me han dado pantalla nadie veía levanta los ojos no sé no ahora no me angustia para nada pero me preocupa que igual los estemos dando cuenta en este libro que os he dicho eh este señor es un nombre mejor más en la contraportada del libro su estética es un hombre joven Mi yo creo que él también como filósofo en el libro plantea que debiéramos saber quién está detrás de todo este montaje que no existan muy tiende tan importante para el ser humano se me el comercio en todas las puestos de trabajo que al final Amazon se está convirtiendo porque son el monstruo de las ventas online y cuántos puestos de trabajo van a desaparecer inconscientemente nosotros pues estoy un testimonio que esas diez personas que que han desconectado habla de una agencia de viajes provocan pensamos que todos los viajes son más baratos y los compramos en Internet sólo nos queda el testimonio pues cuando decide desconectarse va una agencia de viajes pequeñita conocía la ampliada al final en ese trato humano se ahora es amplia la cuando sabe que hay un viaje que le puede interesar le llama contacto humano que es lo que nos está robando estoy este nuevo sistema de vida

Voz 0020 13:55 Begoña entiendo también con lo que decía antes de que profesora que los alumnos claro se han convertido en personas muy inquietas entiendo también que se han convertido en personas que están acostumbradas a recibir la información en pequeñas dosis tremendamente variada como se encuentran Internet entonces entiendo que la labor de los profesores hoy en día es si cabe más compleja

Voz 3 14:20 si yo les digo siempre que de todas las dígame ha preocupado si abrir la mente empiece a pensar con ellos mismos hay críticos incluso yo les digo con lo que Dios digo con lo que dicen vuestros padres con los que los dice alguien de vuestro entorno porque al final se humano la maravilla es aprender a pensar por nosotros mismos no nos pues hoy en día ayer todavía se lo dio a uno de mis grupos digo no os creáis todo lo que dicen esta pantalla

Voz 0020 14:53 claro

Voz 3 14:53 la información que es que ver de dónde viene digo que en la Wikipedia cualquier persona puede escribir un blog lo que crea lo último que descubierto es que hay un grupo que está planteando de nuevo que la tierra es plana claro entonces yo les digo por muchos ley cesó como ya está escrito Internet ya es verdad absoluta no sé lo que vais a le veo en la pantalla esquí leído que dicen tal cosa digo quién lo dice una persona o un premio Nobel bien esa persona tiene una madurez intelectual y una trayectoria que su pensamiento nos ilumina a los demás pero lo que ha escrito Pepita Pérez pues puede ser una verdad universal para esa persona pero no sólo la verdad que tengamos que seguir como borregos para ellos la pantalla es Dios enseñarles a a B a utilizar con criterio no que ven lo lo que les pues si es decir si pero sí quedó la voz humana residen enganchando eh un buen profesor me decía que tener pasión por lo que por lo que viven por lo que cuenta nuboso con una sonrisa con una vez criterio la autoridad si nos impone un sólo con unos hacían antes pero la autoridad más la de de que ellos viven de que realmente lo que dice se lo dices con el alma con el corazón y qué crees en ello yo sí que veo que muchas veces les digo bueno esto que os voy a contar es culturilla genera también necesita escultura sí sí les verlas caritas con sus catorce quince años que guarde duro de duras si llegas al corazón te escucho la voz humana tiene una potencia vivir de conmover au de atraer que afortunadamente por mucho que me inventé un aparato como como son las playas estás otra de las cosas que yo a veces con un compañero eso compañeras mías cuando dice no yo no tengo que educar y eso tengo que transmití mi asignatura entonces yo siempre digo entonces desaparece veremos como procesiones para trasmitir conocimiento hasta el ordenador transmitiera humanidad pocos sólo los valores medianos es distinto poco una chapa

Voz 0020 17:47 no al revés está dando usted una master class Begoña la cual agradecemos muchísimo

Voz 3 17:53 bueno pues a las personas que tienen es una adiós a mí me conmovió en el hombre Éste por su desesperanza desesperación vamos su desilusión eh yo me sentía traicionado esa persona había estado con él por interés encima eso descubrir que mientras él estaba trabajando para ayudarla económicamente ya estaba jugando con otras personas no

Voz 0020 18:25 fue es Begoña ha sido un placer conocerla muchísimas gracias por haber llamado

Voz 3 18:29 soy una oyente de Hablar por hablar un oyente ocasional

Voz 2 18:34 me encanta siempre

Voz 0020 18:36 muchísimas gracias a la me me encanta comentarios mismo me ha encantado escucharla y me ha encantado lo que ha dicho que utiliza la radio como somnífero

Voz 3 18:45 pero sí sí pero no porque mi augura que no porque me relaja muchísimo a veces me conmueven los testimonios aprendo mucho de muchas personas