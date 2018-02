Inmaculada: "Decidí dejar la quimioterapia. Mi hija me dijo que era una egoísta porque yo me libraba del sufrimiento pero se lo trasladaba a ella"

Voz 1 00:00 Inmaculada desde Talavera buenas noches Juana buenas noches

Voz 2 00:05 que está siempre me cajas para tomar nota puedo hablar contigo directamente Inmaculada un muchas gracias por llamar bueno pues hoy era para ves a héroes super héroe tengo un héroe muy especial que es mi mi hija yo hace unos años sufría cáncer cuerdas no vamos a entrar no era esperable porque está muy era muy difícil yo pero podría perder el habla yo soy maestra entonces mi mi tratamiento a base de quimio muy especiales fue en dos años de tratamiento bastante intensivo hay muy duros

Voz 3 01:11 bueno

Voz 2 01:13 a mitad tratamiento a pesar de todo volvió a aparecer otro buena era como una lucha sin tregua hay momentos en que yo pues me cansé mucho si tirar la toalla dije que no quería seguir con el tratamiento que ella está muy cansada

Voz 3 01:40 que no podía más

Voz 2 01:44 bueno pues lo comenté a mi marido si me voy buena ellos dijeran por favor piensa lo piensa no del que hay que seguir adelante tiene que intentar no ve muy bien que no está muy agotada que que no podía más que que quitaban desapareció aún no parecía otro e ir a otros mañana me hija con catorce quince años vi no me me he no puede hablar conmigo contigo muy sería así hija o no quieres hablar conmigo unas veces que tú te has dado cuenta una egoísta digo porque porque me ha dicho que no quiere seguir con el tratamiento

Voz 3 02:46 me quedé así que para ir pues

Voz 2 02:51 es que si tú no si es que en el tratamiento temor y dar tú te mueres yo me quedaré es sentí no tendré una madre no entenderé alguien que me acompañan Lear mañana a casarme me que pueda conocer mis hijos que pueda acompañarme en mi mi mi nada de nada tú te libra de tu sufrimiento pero me dejé atrás a mí a un gran sufrimiento tengo el carné Boix

Voz 4 03:33 entonces vaya palabras Inmaculada de una hija de una hija adolescente

Voz 2 03:41 pues yo creo que ella fue más madura mucho más madura que yo me dio toda una lección de vida y toda una lección yo entonces en aquel momento rompía a llorar

Voz 4 03:59 nuestra

Voz 2 04:00 fue como ir tengo que luchar tengo que luchar de verdad porque sí si joyas tenía otro tengo otra más pequeñito que merecemos una más se merecen que yo era salir de este agujero por mi gran heroína es ella

Voz 1 04:31 cuántos años han pasado

Voz 2 04:37 no sé yo bien me quedaron muchas secuelas a acabo de pasar por una operación ligado quedó muy dañado y me han tenido que quitar parte del otro de reposo sale y gracias a ella por eso habla tenía casas muy pequeña muy pequeña

Voz 4 05:16 ella como está Inmaculada

Voz 2 05:18 bien ya ellas una persona

Voz 3 05:23 qué pena pues te ella

Voz 2 05:33 que no te para otros para la vida y nos ha tratado mal porque después de pasar todo esto abusos sexuales su hermanastro tan limpia hay tan transparente tuvo que pasar pues

Voz 3 06:01 entonces es justa y las zonas más amplias y más buena pasan por momentos complicados

Voz 2 06:23 al poco tiempo no de salir pero estoy empezaba a entrar en una espesa pensamos que era pues todo lo el gasto de mientras me da fino

Voz 1 06:42 terminó contando sólo termino faltan claro

Voz 2 06:51 bueno gracias a Dios hoy pues se ha hecho justicia

Voz 3 06:56 eh

Voz 2 07:00 bueno es una niña que que me dieciocho va ser rancheras Masia

Voz 3 07:09 sí bueno

Voz 2 07:13 está superando muchas cosas es un ejemplo muy te valen tía fortaleza de todo yo no tengo

Voz 3 07:27 más que palabras maravillosas para ella pero verdad

Voz 1 07:37 impresionante

Voz 4 07:40 cómo se Maella si lo quiere contar Inmaculada cómo se llama

Voz 1 07:47 germana Valle creando es

Voz 2 07:55 bueno Gemma tuvo que dejar el primer año batería todo un problema ha hecho ha hecho enfermería sí sí bueno hacer Enfermería porque además es que su pasión es ayudar a la gente

Voz 4 08:27 desde luego que es Gemma la Valente

Voz 2 08:34 yo creo que haya más que son puras ahí no es porque sea ella

Voz 3 08:48 sí sí yo vamos

Voz 1 08:54 más que orgullo

Voz 2 08:56 lo judío huido total o cuando sucedió usamos a sexuales

Voz 1 09:03 sí

Voz 2 09:04 creo que me volvía loca porque había salvados yo tenía que salvar

Voz 1 09:11 ya

Voz 4 09:15 pero lo gestionaron bien y lo gestionaron rápido por lo que entiendo no Inmaculada

Voz 2 09:20 sí sí me buena suerte tenemos enamorada maravillosa tenemos mucha ayuda de psicólogos y psiquiatras se acercaron mucho con ella porque además es que se hace querer

Voz 1 09:39 si tú que denunciarlo entiende si es que es mayor de Double le doblaba la edad la Valeta

Voz 3 10:03 es que nada Kuerten

Voz 2 10:13 feo y no supo también gestiones

Voz 1 10:18 ya cuando dijo

Voz 2 10:19 lo que me aquello ya era vencen hable pues es cuando ya doy tuvo lo que todos miedo no es la masacre

Voz 1 10:37 lo

Voz 2 10:50 pero bueno a mí me salvó la vida ahí sí yo creo que está destinada a salvar más

Voz 4 11:05 hay una oyente Inmaculada que se llama Cuca Loli que ha escrito en Twitter Gemma la valiente fiel retrato de su mamá

Voz 2 11:19 yo he intentado siempre transmitir todo es mejor que parido a mis hijos y de momento no me puedo quejar ninguno de ellos Ana con unos valores que creo que hoy en día

Voz 3 11:41 es tan fácil encontrar

Voz 4 11:49 allí otro oyente Men Ángel Martín que dice as engendrado a tu gran heroína eres una persona muy afortunada Inmaculada impresionante testimonio mi enhorabuena a ambas a Gemma Inmaculada dos luchadoras

Voz 2 12:06 muchísimas gracias por cosas tan hermosas que están diciendo porque porque si es verdad que es una heroína verdad

Voz 3 12:23 yo

Voz 2 12:26 quiero a rabiar como hermano hermano mi

Voz 3 12:30 sí sí

Voz 2 12:34 se como a explicar yo ha sido una luchadora que ella nació prematura y creo que ha sido una luchadora siempre

Voz 3 12:49 sí

Voz 2 12:52 espero que la vida de aquí en adelante la trate bien porque qué

Voz 1 12:56 se lo merece aunque sí

Voz 4 13:01 Inmaculada me voy a despedir con una frase de Pokemon dice la llamado de Inmaculada demuestra la verdadera definición y el valor de lo que se entiende

Voz 5 13:10 por familia es que pase lo que

Voz 4 13:13 casi siempre están ahí

Voz 1 13:17 a Inmaculada abrazo grande de verdad para todos

Voz 2 13:25 pasa porque para todos pero no ya para tía nada porque me encantaba

Voz 4 13:32 Inmaculada muchas gracias sobretodo por la generosidad de haber contado tanto gracias