"Mi pensión se ha revalorizado un 0,25% este año. No se me ocurre en qué utilizar tanto dinero"

Voz 1

00:00

me llamo Antonio Utrera soy jubilado desde hace Say say año estuve trabajando en la enseñanza en un instituto desde que tengo la pensión pues he visto que el Gobierno no puede intenta decirnos que no revaloriza la pensión realmente la revalorización natal creo que no gastamos en medicamentos eluden butano bastante más de lo que lógicamente sube el IPC a mí me han subido concretamente unos setenta euros anuales pues no sé como en qué gastarme menos porque tengo bastante posibilidad de yo soy quizá un jubilado relativamente privilegiado no pero pienso en aquello que bueno pues que tiene unas pensiones alrededor de seiscientos euro creo que realmente ha habido una depreciación de de la pensión también le digo a veces que pero ya ahorrarse están maravillosas carta ya sido así no sube un cero veintiséis y o algo más porque quizá no solucionen bastante la vida del cero veinticinco cero veintiséis cero veintisiete pienso mucho en estos jóvenes también que que bueno que es que no se la vida que la espera porque la economía va muy bien la macroeconomía pero creo que la micro economía de la gente va fatal