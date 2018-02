El Diario: "He dejado de trabajar en la biblioteca en la que he estado media vida"

Voz 1

00:00

mi nombre es viejo ya tengo cincuenta y tres años he tenido la suerte de trabajar durante veinte años como interina en la Biblioteca Pública de Ávila como auxiliar bueno pues allí he visto nacer crecer y morir a gente he trabajado muy a gusto porque es un trabajo que me apasiona he tenido mucha relación con los usuarios porque es un arte quién ya es una relación muy cercana lo que pasa es que pasen a partir de septiembre del dos mil diecisiete de encuentre el paro porque junto a una convocado las plazas de interinas por promoción interna es decir sólo pueden presentarse las personas los trabajadores fijos de una categoría inferior para promocionar no nos han dado la opción siquiera de poder conservar las plazas si yo me presento a una oposición suspendo pues evidentemente es responsabilidad mía pero sin siquiera dejar optar pues creo que no es justo entonces no sé me siento como expulsada mi situación ahora es de dos años de paro pero claro dos años pasan enseguida bueno pues claro yo me presento a a todo lo que creo que me pueda convenir pero me da mucha pena tener que tener que dejar de lado lo que es mi pasión que son los libros es una sensación muy buena que yo he tenido la biblioteca es ir paseando por las estanterías y notar como los libros te llaman para que les cojas estará que les leas bueno pues echo mucho de menos y me da mucha pena haberme tenido que marchar de esta manera tan justa creo párame