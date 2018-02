La corrupción simpática

Voz 1389

00:05

pues la indulgencia con la que será trasladado a este a este caballero por hacer un viaje con toda su familia fado una sensación de amabilidad que despierta en la gente que que que recibe esa noticia el titular con el que me encontré yo en varios diarios ayer era en el Supremo el diputado que las tu dinero público en Faunia no hay recordé una teoría que tenía yo sobre la corrupción la teoría de la corrupción blandito también llamada corrupción simpática sin asociarla a este caso porque no sé lo que hay detrás pero se trata de usar el dinero público a espaldas de los contribuyentes pero no de la forma tradicional no en clubes de carretera como normalmente se hacen reservados de grandes restaurantes en joyerías como sabemos que también ha hecho o en viajes a la nieve esto es lo que siempre se ha asociado lo que evoca la corrupción no gastos oscuros yo defiendo algo más blanco viajes por ejemplo con toda la familia fauna