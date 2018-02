"En España no hay nada supervisado ni registrado relacionado con las criptomonedas"

Voz 1727 00:00 Raquel Gómez ex directora del departamento de estrategia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores muy buenos días

Voz 1 00:05 buenos días Pepa usted es lanzan ahora está

Voz 1727 00:08 pertenencias sobre el riesgo de las criptas monedas porque detectan mucho ahorrador español dispuesto a jugársela

Voz 1 00:15 bueno realmente detectamos que el interés es cada vez más creciente en todo lo relacionado un templo melenas como comentabas tú antes hitos no sólo pito maneras en sí sino productos que están vinculados a Cristo monedas o emisiones nuevas de lo que llaman toquen que lo comentamos un poco en el comunicado que son los chicos y a raíz de este interés pues tanto a España como CNMV consideramos pues que es importante intentar explicarle a la gente en qué consiste el fenómeno bueno poner un poco de claridad sobre la mesa sobre este tema como dices tú pues está captan la atención de muchos ahorradores

Voz 1727 00:47 qué riesgos tiene que tener en cuenta el particular que nos esté escuchando ahora mismo que se esté planteando invertir en bitcoins por ejemplo

Voz 1 00:53 bueno básicamente tienen que saber que pueden perder toda la invade cualquier inversión en un producto financiero entraña un riesgo obviamente pero aquí además tenemos a a elemento adicional que es el tema de las tecnologías que se utilizan para está adscrito moneda son tecnologías que son poco pues tampoco consolidadas zona Face desarrollo incipiente y bueno pues pueden dar lugar a fallos operativos o amenazas no cibernéticas en quería comentar también Pepa que precisamente esta parte el desarrollo tecnológico de que tiene unos riesgos pero que también de una feria de beneficios que estamos analizando como supervisores porque realmente los desarrollos tecnológicos e innovación que se han introducido en en cierto modo atrás estas que toman Heras tiene una parte muy interesante así como autoridades supervisoras pues estamos viendo cómo se puede aprovechar esta parte tecnológica para mejorar el sistema financiero español pero está claro que esto a su vez entraña una afiliada riesgos para los inversores que muchos muchos casos pues en cuando quieren sacar su dinero de la inversión inicial pues no tienen un mercado líquido cada organizado un mercado supervisado al que acudir con lo cual los precios se forman de manera desorganizada no se sabe muy bien cuál es el valor de esos precios ni porque hay tanta volatilidad porque de repente suben y bajan mucho en pues un poco de manera organizada muy bien porque no es así que el claros

Voz 1727 02:07 como todas las novedades en la historia del progreso de la humanidad en civismo no es malo depende del uso que se haga de ella no puede tener usos positivos cuidado con los peligros con los usos arriesgados de las monedas de La Script o monedas monedas virtuales ustedes la CNMV han recibido peticiones para inscribir en España nuevas Crichton monedas

Voz 1 02:31 oficialmente no no hemos de esto es un mensaje también que dejamos claro yo creo que es importante actualmente no hay nada supervisado en ellos así esperado ni verificado nipona CNMV ni por el Banco España relacionado con la adscrito monedas vale esto es importante para que la gente que sepa que no que quiera invertir en estos productos que sepa que no son productos regulados ni supervisión y por lo tanto no tienen la garantía de otros productos financieros en caso de que la entidad a la a la que le dan el dinero para comprar estos productos quiebre pues no estarían sujetos ni en fondo de garantía de depósitos

Voz 1727 03:04 de tanto dice oficialmente es porque extraoficialmente si no no perdona dice oficialmente no existe en España ninguna petición en este sentido

Voz 1 03:12 no no lo digo porque como tal no existe como no aquí no ha habido una solicitud de autorización de ningún proceso ni están autorizadas lo que tenemos nosotros que es es un poco donde quería comentar lo que quería comentarte que si tenemos un portal específico los llama el portal Sintel en la página web de la CNMV donde pedimos a la gente que quiera realizar este tipo de emisiones más novedosas las innovadoras que vengan a la CNMV que nos manden su proyecto para que conjuntamente podemos analizar en qué consiste el proyecto y como podamos le podemos ayudar en algunos casos a proyectos interesantes innovadores que quieren captar fondos pero queremos hacerlo a través de la legalidad existente sobre todo con la máxima protección peso de comentaba la aparte de que informalmente está viniendo gente a comentar no proyectos de actuación pero de momento no no habían procesado autorización

Voz 1727 04:00 yo creo que ha quedado clarísimo Raquel Gómez gracias buenos días