Me dijeron que me fuera a Madrid, pero allí hace mucho frío.

Voz 1 00:00 en directo desde la casa del Carnaval ustedes conocen en nuestro siguiente invitado verdad vamos a decir que es una de las grandes estrellas Canarias verdad vale así cuando dije gran estrella es Canarias les cae bien por lo menos no sí hay uno que no esta bueno no le conocen mucho por ahí fuera así que les pido que den un aplauso muy enorme para pues chico está empezando a ya lo será

Voz 2 00:29 lo que por ahí fuera creían que es la grandísima estrella estructura que va a iluminar este país porque señoras y señores con nosotros a Aaron Gómez

Voz 3 00:49 Gracia Puerto aplauso improvisado soy soy muy bueno llegaron hace muchas cosas es actores humor

Voz 1 00:56 esta es un poco de estandarte les comían acceso vas a sitios y cuentas cosas a es anuncios acabas de protagonizar una luce por cierto si se es como la Superbowl de aquí de Canarias con la

Voz 4 01:09 nada que vamos a escuchar ese anuncio Jennifer toro recientemente sobre todo si quieres volver a ver si con ritmos ten pertenece pero ponte las pilas quiere que este año

Voz 5 01:21 con has estado nominado a un Goya Jonah el corto que protagoniza

Voz 1 01:25 eh está nominada al Goya sin haber quiere ser estrella muy importante

Voz 3 01:31 acabo de recibir un Oscar

Voz 1 01:33 ante que te atribuya es todo esto lo contaba muy bien Juan Luis Cano que salía a recibir los premios decía bueno este premio no solamente para mí yo solamente soy el verso es como iceberg yo estoy arriba y abajo está el equipo ahogándose

Voz 3 01:49 entonces es muy importante que te atribuya

Voz 1 01:50 tú has estado nominada nominado por nominada porque este año estoy muy feminista por Como yo te amo

Voz 5 01:57 yo estuve nominado a los premios son sólo sin mi si mi ese proyecto no sale p'alante

Voz 1 02:03 sin duda pero tú cuando viste tú vamos a escuchar un fragmento de ese corto

Voz 6 02:07 los nominados al Goya al mejor cortometraje

Voz 5 02:10 qué tal

Voz 3 02:12 cómo reaccionó come te pasa es la vida esperado mensaje fue

Voz 1 02:20 por eso te enteraste de la nominación por por un grupo de Whatsapp mientras estás en el baño sillas

Voz 5 02:25 la cosa yo las los premios en general mucho nervio porque ahí concurso estas cosas me intentando ver como las tandas de los penaltis nueva no estar delante suyo me levanto un penalti me levanto de la vuelta y entonces me fui al baño también tenían una necesidad que no cuestión de Estado

Voz 7 02:40 no en la radio ni mucho

Voz 5 02:42 Ivana en el grupo B que ponían estábamos estamos estamos ahí fue una gran alegría porque realmente para nosotros nosotras era el premio porque sabíamos perfectamente que no íbamos a ganar el el Goya bueno en ese corto interpreta a un ladrón

Voz 1 02:53 ante la falta de referencias en este país donde no en qué obra de ficción basado para

Voz 3 03:01 me hacía ya en Hacienda llevé la hacienda el barrio

Voz 5 03:06 Camarón

Voz 3 03:08 en Hacienda

Voz 1 03:10 te tienes ya problemas con Hacienda es el cristiano de la comedia

Voz 3 03:13 ojalá pudiera defraudar algo que no vamos bien no no no no no no no no

Voz 1 03:23 bueno sí creo que hay un astrofísico que pasan a la cabeza eso tampoco las escucha aquí Canarias bueno

Voz 3 03:31 vamos a escuchar un fragmento el resultado de ese corto como yo te ama el amor es una espera constante te pasa es la vida esperando un mensaje es una señal un encuentro fortuito una llamada el amor no es para impacientes la vida a veces recompensa todo espera con una migajas

Voz 2 03:45 pero a veces ganar

Voz 1 03:51 eh que ACS todo también estás en una serie con con Play que si tú tú la mambo un programa de Televisión Española en Canarias sin española en Canarias cómo es la vida de alguien porque siempre hablamos de la de la periferia ultraperiferia cuando nos referimos a Canarias que es un término deberíamos buscar otra palabra ultraperiferia suena como polígono industrial a las afueras y creo que no no tiene nada que ver con con la realidad si ya es difícil buscarse la vida en tu en tu sector qué es asimismo complicado hacerlo a tanta distancia como como lo haces es decir la expectativa que es buenísima en tu caso por tratamiento puertos venas pero como sales adelante

Voz 5 04:26 Internet es muy claro es muy es muy típico el caso el de la actora la actriz canaria que tiene para Madrid intenta la y tiraba Madrid yo me negué desde principios porque yo yo desde los dieciséis años haciendo el idiota básicamente y siempre me decían ahora se tiraba Madrid intenta lo da mucha pereza ir a Madrid hace mucho frío y entonces dije bueno yo creo que es buena buenos días jefa de pero toda una cosa especial desde que hemos a la gente

Voz 1 04:52 se disculpa no perdona Éstos son los de es verdad que hemos llegado está lloviendo

Voz 5 04:56 la gente se disculpa perdona perdona es que no es normal y en Santa Cruz si diéramos la laguna La Laguna considera tenemos aquí lo conoce y sus ahí sí anormal hay una nube está empadronada Río es una cosa normal pero aquí no es normal así que lo sentimos porque es como que hay nosotros garantizamos el sol estamos hablando de eso entonces ahora pero interna

Voz 8 05:16 ya es muy es mucho más sencillo

Voz 5 05:18 bajo llega a todo el mundo y te das cuenta de que tiene gente que consume tu tu contenidos desde lugares dispares el del planeta

Voz 1 05:25 pues eso mismo no lo pensó el sueco que sí Sabino insiste

Voz 9 05:28 ya lo que me gustaría es es lo de SENASA sigo seas así tú cada día cuántos era futbolista será dos horas entrenando en tu caso te pones ante el espejo de pensar en algo adelante la nada porque se me quitan las ganas de comer

Voz 3 05:45 pero vamos a apaga la luz

Voz 5 05:47 sí nada pero así que le doy vueltas todo el día pero de manera inconsciente supongo que cada uno es un oficio que llevo en la sangre de pequeño me ha gustado hacer reír a mis padres

Voz 3 05:56 no aparta como dos horas por la mañana a media hora por la tarde para esto

Voz 5 06:01 es una cosa casi continua y la comedia habían hay como una herramienta casi de bueno es un atributo entonces la vida también oye yo la veo como algo de supervivencia para sobrellevar las miserias y al final un prisma se un punto de hoy

Voz 1 06:14 la comedia que es distinta a la de vertido de moda de Galicia y un humor propiamente canario yo supongo que lo hay pero da

Voz 5 06:23 preferencias básicamente aquí hablamos de cosas que conocemos igual que cada cómico en sus lugar hablo de cosas conocemos hay una comedia por cada ser humano piano también pero es un sentido del humor que es universal y siempre digo porque cuando vamos a Madrid no les entiendan allá también lo desean a nuestro gran Manolo Vieira cuando fue el precursor de la comedia en Canarias y obviamente lo entendemos y nosotros consumimos a son de Albacete váyase mientras son vascos Monty Python que son ingleses porque no hagan tendrán nosotros acaso nosotros no hablamos de que estamos hablando

Voz 1 06:53 existe

Voz 3 06:56 así que cuando argentino no

Voz 1 06:58 si existe algún tipo de gremio sufre en menciona uno de los grandes no me a Manolo Vera Calero pero acabaron no lo mencionan que sigue ya lo dije pero hay que existe gremio un circuito entre vosotros conocéis

Voz 5 07:13 sí claro somos la mayoría de nosotros somo somos amigos de hecho tienen además tenemos un grupo de Whatsapp que si lo sino lo ven un día nos meten en la cárcel a todos porque ahí saltamos la las ideas pero sí somos amigos y compañeros la mayoría de nosotros esto va surgiendo la gente nueva en la intentamos

Voz 1 07:28 de algún estudio genético porque Ignatius y Kira Miró son de aquí es decir la genética es caprichoso Bardem

Voz 5 07:36 que en Canarias existe

Voz 1 07:38 un estudio genético que demuestre cómo es posible que Ignatius siquiera miró nazcan en el mismo sitio no

Voz 5 07:43 a Ignatius habría que estudiarla genéticamente diseccionar lo dice

Voz 3 07:46 para para entender a lo vivo además no esperar a que sí sí hay cuanto antes

Voz 1 07:51 y como Comores como este carnaval hoy enseguida vamos a conocer el tiempo en nuestro compañero llegador que no aquí sino en muchas partes del país están pendientes este fin de semana de del Carnaval estos días imagino que cuando sacar esta entrevista ya aparecidas en casa el lunes por el uno el miércoles llegarán

Voz 5 08:07 sábado no que viene básicamente yo creo que empataría con irme a Madrid

Voz 1 08:11 vale porque el día siete de es una actuación en Madrid el diecisiete y el diecisiete y Blow vuelves también aclara que

Voz 5 08:17 luego vuelvo para acá ya actuar no te tengo que ver al entrar yo soy muy del entierro de la sardina después que es una cosa que apoteósica conoces el cierre de la verdad que es favorito entre la sardina porque eso es una catarsis soltar todo lo que tienes

Voz 1 08:32 pero tienes que dejar de pensar en trabajar todo el rato Arantxa veo que lo estás pensando en ti

Voz 10 08:37 trabajar y trabajar en cómo mejorar ir

Voz 5 08:39 no es que me gusta me gusta me trabajo que ahora sí lo que pasa es no tengo nada me dan que pensar tampoco eh Piris joven tienes que yo soy tan