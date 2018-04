El sol y el mar

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser

Voz 1194 00:03 en Hoy por hoy con Antón

Voz 2 00:06 a Garrido

Voz 3 00:07 la vida se distingue entre dos tipos de personas los que miran hacia arriba y los que miran hacia abajo así que les invitamos a que compartan con nosotros vamos a cruzar las dos últimas fronteras

Voz 4 00:21 os pregunto

Voz 1069 00:22 cuál es cuál es más importante Si las simas que la profundidad de los océanos o la inmensidad el universo imagino que cada uno va a tirar para sus que es cuál es la verdadera última frontera claro eso es muy canario eh en tu caso agredidas claro es todo lo contrario lector Socías es físico solar pasa su vida mirando al sol que esto de niño de voy a ser un problema desde uno de los lugares más privilegiados del mundo para la observación del cielo Instituto Astrofísico de Canarias Héctor señorío rocas y Francis Peres es fotógrafo submarino ha ganado más premios de los que tendría tiempo de enumerar en dos horas de programa pero por decir uno el que ganó y que es muy importante el año pasado el World Press Photo Award dos mil diecisiete en la categoría de naturaleza Francis Pérez bienvenida gracias a ellos hemos visto hablar tuviese que habéis estado hablando pareciera que hay dos tipos que sois el yin y el yang es eslavos sois archienemigo pero tenemos mucho en común

Voz 1787 01:21 muchísimo muchísimo son dos mundos en realidad muy similares no somos gente que nos gusta contemplar la naturaleza en su estado más más y más fundamental que nos gusta esa contemplación que te da tanto la la tranquilidad del fondo del mar como la contemplación del cielo la perspectiva y la la capacidad de de ver las cosas de otra forma cuando tiene a esa perspectiva no yo creo yo creo que nos parecemos mucho en ese sentido

Voz 1069 01:49 bueno los astronautas entrenan

Voz 2 01:53 en uvas de agua en aguas así el fin

Voz 5 01:56 tal tenemos ingravidez también no llevaba al agua

Voz 2 02:02 el último en este caso un sitio como Canarias también el cielo el cielo está casi pues muy nuestro físico oí al mar en una hora estamos todos en la misma isla casi muy pegado en el en el mismo barco no

Voz 1069 02:15 el micro continente si en el mar el monte porque el cielo os voy a hacer una pregunta porque en el caso Francis todas buceado en once mares en tres océanos pero acaba siendo siempre aquí siempre volviendo a tu casa qué tiene de especial el el cielo canario

Voz 1787 02:32 bueno El cielo sobre todo para la observación astronómica es muy especiales muy único porque se da una combinación de montañas muy altas el Teide es el la montaña más alta que en España en un entorno rodeado de mar el mar produce un efecto de estabilización de la atmósfera que es muy beneficioso para la observación astronómica por eso aquí en Canarias pues es uno de los sitios mejores del mundo para observar para observar el cielo de hecho hay básicamente en astronomía profesional hay tres sitios que son Canarias Hawai Chile donde se instalan los mayores telescopios y donde semana instará a los grandes proyectos futuros para para observaciones científicas

Voz 1069 03:12 tu caso que tiene este mar gracias

Voz 2 03:14 pues pues casi lo mismo en Canarias tiene uno de los el mundo y uno de los miembros sea no yo siempre que voy ha ido todos estos sitio acabó volviendo pero siempre voy siempre sacando pecho de las Islas y es que si algo que te hay algo que tenemos aquí el mar azul tenemos una transparencia en el agua que no hay en otros sitios del mundo Hawai por ejemplo si en Chile por ejemplo no porque ha son algunos más que más fría pero tenemos una visibilidad aquí que es el paraíso natural para cualquier fotógrafo submarino cualquier

Voz 1069 03:48 de naturalista el océano no tuve otros colegas fotógrafos dicen

Voz 6 03:53 nada no vengáis exactamente en qué que contarlo no son algo complicado de ir buena me comentaba

Voz 1787 04:03 de Francia que había visibilidad perfecta cuarenta metros de profundidad y en Canarias que me pareció algo impresionante Jospin mira que ahora se ve mejor

Voz 1069 04:09 por el

Voz 6 04:10 espacio en Canarias que la Gran Vía de Madrid hay una capa de caca encima de Madrid hace imposible la

Voz 1194 04:18 vamos a decir que estamos en la casa del Carnaval que es un sitio que al verlo toma dicho es como el country music hall of Fame pero de Carnaval es es es comparable es compras en referencia a la cada uno tiene sus referencias sobre eso

Voz 7 04:32 otro puede ser el Inter Francis una cosa tú crees que es lo mar siguen siendo un gran misterio no estamos rodeado de mares pero todavía hay cosa para descubrir cada dos por tres se encuentra un animal prehistórico desconocido imposible identifica tú que día vamos a a saber todos los mares José A cosa va descubre yo creo que será

Voz 2 04:52 espero que no por mucho tiempo pero el eterno es conocido que a veces llega más profundo cada vez se sabe más el número de especies que existen el mar prosiguen es cierto y seguro que todo está de acuerdo conmigo hoy en día se se sabe más del espacio el cielo que de desde lo mar se y eso bueno está ya están se como decías está llegando es más profundo está claves investigando más más perdiendo cada vez más

Voz 1069 05:18 y conociéndolo no como esta semana ha sido noticia quedó preguntarte Héctor esta semana un señor ha lanzado un descapotable al espacio con un astronauta vosotros nos molesta lo estáis viendo el cruce de repente el Tesla Model

Voz 1787 05:34 otra vez me alegro que me haga usted esta pregunta porque sí que me gustaría puntualizar algo sobre ese tema que creo que no se ha contado bien no hay en este programa se caracteriza por un rigor científico importante pues yo creo que él

Voz 1194 05:47 como no suelo como nos conoce es decir que lo conoces mucho todas las mañana no porque ayer en la oficina no tengo nada que me escuchar mucho la Cadena SER quería aclarar que esta vez has mirando perdóname estás mirando el hijo tampoco hace que tengas una actividad frenética e efectivamente hay que decir Sol no se debe mirar nunca a simple vista porque dañino para los ojos mejor tumbarse y recibirlo sobre la piel en la playa tampoco en la playa al lado del mar con lo bueno el ya lo Jolie la motiv deseando oír la corrección científica

Voz 7 06:17 la que hace es un día lluvioso es día de descanso parecía obligatorio claro aprovecho para venido la radio

Voz 1787 06:25 bueno puntualice lo más puntualizaba estos ha vendido como da una impresión de bueno yo he visto algún titular en algún medio de comunicación no no de esta casa pero tengo otras diciendo que es un millonario lanza un coche al espacio suena así como una cosa muy frívola una excentricidad de una personas aburre mucho porque tienen mucho dinero pero este realmente no es así os ahí lo más tiene una una empresa Space ex que es una empresa de desarrollo de lanzadores espaciales subjetivas de la rentable y lo está haciendo rentable realmente lo importante esta noticia es que hay lo más que está desarrollando cohetes reutilizables por primera vez escuelas son reutilizables está abaratando los costes ya es la cuarta parte del coste de un lanzamiento space ex con respecto a los costes anteriores la NASA lo subcontrata para sus lanzamientos lo que había el otro día fue una prueba de un cohete entonces iban a probar un nuevo muy potente reutilizable la prueba salió estupendamente bien pero podía salido mal podía haber explotado aquello entonces no puedes poner una carga real no pues poner un satélite que cueste millones en la que un agentes haya roto la cabeza durante veinte años para fabricarlo lo lo habitual es poner bloques de acero mandarles pase un montón de bloques de acero que es tan absurdo como mandar un coche pero este señor dijo para mandar quedan cero Eso es muy aburrido ya más difícil lo más en la vida es corta no deberíamos hacer nada aburrido entonces en vez de bloque de hacer vamos a poner un coche

Voz 1069 07:43 además es el suyo ya es decir si hubiera votado leí lo cierto es que esa placa donde se incluye hecho en la tierra por humanos Mararía hay algo de bohemia en en esa placa sabemos que ese coche que va a estar dando no eternamente que originó todavía sino habrá un día que el sol al que tú miras probablemente en cuyas ha ese coche pero en tu caso sabemos que en el espacio no hay no hay no hay sonido pero como son el fondo del océano nosotros que estamos en la radio tenemos un interés específico y gráfico en entender cómo son las cosas desde el sonido

Voz 6 08:12 cómo suena el fondo pues paradójicamente no es el mundo el silencio como como sí

Voz 2 08:20 siempre se ha dicho lo decía gustos hoy todo el mundo la lo lo han caracterizado como un sitio silencioso es todo lo contrario que una contaminación acústica brutal brutal los cetáceo y la vida marina estaba totalmente envueltas en miles de sonidos encima ahí hay canales dentro del del mar no soy un experto para hablar de esto por donde se propaga más que otro entonces los sonido llegan de hecho a las ballena se comunican con con con sonido ir la interferencia de estos sonidos en el en el barco promotores editar pues hace que esa comunicación entre los animales pues no se puede realizar

Voz 5 08:58 pero para nada en el mundo

Voz 1069 09:01 tú eras fotógrafo me dice al mar o te gustaba mucho el mar pues ya que estoy dentro voy a aprovechar esto

Voz 2 09:08 yo yo era buceador ahí después de cinco años que lleva usando pues me me decidí a comprarme una cámara Hay a enseñar lo que estaba viendo a

Voz 5 09:18 a mi abuela a mi hermano a mi padre a mi madre

Voz 6 09:21 a todos los amigos para que si creyeran que estabas haciendo al padre para que Dios que estoy haciendo

Voz 1069 09:26 ha sido cuántas veces portada de National Geographic

Voz 2 09:30 foto de Tenerife y en un en un libro editado por nación

Voz 5 09:34 el Geographic de la ida de de la

Voz 2 09:38 de la AFA Sylvia el Iggy después ha publicado varias veces en la edición nacional

Voz 5 09:44 cinco se debe ser lo lo así

Voz 1069 09:47 si tienen interés en conocer más de de Francis es Francis Pérez punto es es así imagínate Day una medusa ahí puesto en la página medusas Aitor tú

Voz 5 09:54 dudas hay llena hay barco hundido

Voz 1069 09:58 bueno has hecho más de cinco mil inversiones doscientas diez mil fotografías claro el fondo vosotros también la observación insisto que tienen mucho en común como repartís las estrellas tu básicamente estos dedicas al sol pero os repartís las estrellas bueno pues tú mira

Voz 1194 10:15 la de el Neptuno doce cuatro a la de Chamartín como hacéis el trabajo un poco si no es así formalmente pero en poco si uno se va especializando

Voz 1787 10:25 bueno porque la la ciencia de hecho lo comentaba antes con Francia antes antes al programa creo que uno de los problemas que tiene que está demasiado especializada no la gente se va metiendo uno fije seis millones y miles de millones de estrellas el universo podían me pongo a mirar sobre todo una así está la cosa no así nos va pero bueno intento también abrir un poco el horizonte y mirar otras estrellas también cuando puedo no creo que una cosa saludable las tareas son como las personas son todas diferentes unas de otras de todos se puede aprender

Voz 1069 10:49 qué bonito es todo verdad sí sí sí

Voz 7 10:52 maletas extraídas pero también tenemos pues una cosa con el sol corríjame si me equivoco pero su fuerza intensidad ciclos uno de que depende un ciclo

Voz 1787 11:03 sí a ver lo que sí claro que se llama la actividad solar el tiene una erupción no no es que su brillo cambie no cambia prácticamente nada sigue brillando lo mismo sigue dando la misma energía les no elude calor pero estas cosas llaman las tormentas solares que son unas grandes erupciones que tiene lugar en el sol y que últimamente no están metiendo mucho miedo con ellas y no hay que tenerle miedo pero bueno eso daría para otro pues me entero pero lo que sí es cierto es que hay una hay un ciclo de actividad que duró once años cual el Sol pasa por un máximo actividad que hay muchas de estas erupciones y un mínimo en el que hay hay muchas menos ahora un mínimo

Voz 1069 11:37 pues estoy pensando qué podemos hacer un proyecto sean nosotros en el medio tu abajo Miranda el espacio hoy de alguna forma empezará sincronizar porque tenía mucho en común muchísimo en común en nuestra forma de ver la vida en nuestra forma de de adentrarse en esta profesión en convertir vuestra profesión está bien lo que decía antes y hay gente que trabaja mucho y muy duro y vosotros lo hacéis seguramente pero con la sensación de no estar haciéndolo de estás disfrutando con lo que estás haciendo tratando de de de dar luz precisamente donde donde no lo había buscado a vosotros con vuestros este programa porque es el sol y el mar es una imagen a la que se asocia en las Islas Canarias Tenerife Santa Cruz vosotros representa es muy bien lo excelso que puede llegar a ser y lo interesante y profundo que puede ser el sol la tierra al espacio que el así que muchísimas gracias sector muchísimas gracias Francis verdadero placer las según e incluso

Voz 1787 12:27 a ver si puedo puedo concluir con una una breve nota que me me comentaba antes de devenir que este este programa lo podíamos llamar como la diosa egipcia te note que es la la diosa del cielo porque representa el mar Knut el cielo la palabra para Mari Cielo porque los egipcios pensaban que el cielo estaba hecho de agua el dios del sol cruzaba en una barca ese es decir el ocho de agua no así que creo que queda muy bien hilado todo el sol el cielo y el mar escrita

Voz 1194 12:51 cosa que se por entramos en la mitología hola punto no da puntada sin hilo

Voz 1069 13:04 o sea como como hemos cerrado

Voz 8 13:06 Héctor Socas astrofísico Francis Pérez fotógrafos marino verdadero placer muchísimos muchísima gracias son las diez y veintiocho una hora menos aquí siguen escuchando hoy por hoy