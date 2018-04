Los carnavales de Tenerife, mejores que Halloween peores que el cumpleaños de Floilán"

Voz 1 00:00 este es un momento difícil porque sobre el papel parecía una buena idea eso sí que puedo adelantar es un momento difícil para nosotros señoras señores con todos ustedes

Voz 0359 00:11 pantomima full Alberto Casado Rober Bodegas muy buenos días qué tal muy buenas qué tal nerviosos da miedo escénico poquito poquito ahí esto lejos por algún motivo nos han hecho armada los aquí vale hoy a ser una finalmente se dedican a valorar cosas son los Trip Advisor de la comedia van calificando manifestaciones eventos dispuso de la Casa Real nevadas ahora todavía está bastante genérico pero hoy Benissa calificar el Carnaval de Tenerife

Voz 2 00:50 eso es ayer aprovechamos para dar una vuelta por el carnaval

Voz 1372 00:54 sí bueno es un un par de horas ayer que luego todo el mundo se justificaba es que es el peor día todo el mundo se reserva pero bueno nosotros como un par de horas creemos que es suficiente para juzgar una tradición de varios siglos son muy bien si de inconsciente

Voz 2 01:08 puede parecer aventurado pero nuestra defensa tenemos que decir que que pedimos venir el lunes a estar toda la semana pero pero no no no se valora Luis la investigación

Voz 1372 01:19 no está dijeron además que veníamos el lunes no se cuidaban de que llegaremos al viernes cosa que bueno sea de eso creemos que sí

Voz 2 01:27 hemos juzgar los carnavales como como fiesta porque hemos estado en muchas fiesta nosotros

Voz 1372 01:31 si al final tenemos un instinto para detectar las fiestas buenas y las malas igual que igual que Chicote no se tiene que acabar un plato para saber si está bueno malo nosotros con un bocadito ya sabemos también la calidad de la fiesta

Voz 2 01:43 dicho esto Mamón digamos con las cosas buenas y malas

Voz 1372 01:47 al que cuales creéis primero

Voz 2 01:50 dejamos por la buenas porque si se enfadan porque sea al final

Voz 1372 01:52 sí mejor cosas buenas de Santa Cruz no sueltan toros suelta

Voz 2 02:00 positivo se puede ir tranquilo por las calles que no hay peligro de que te mete en un callejón aparezca un toro como en San Fermín

Voz 1372 02:07 es que además en Pamplona es que no tienen ni cuidado ni con la hora o sea una hora mala para soltar toros son las ocho de la mañana que es cuando todo el mundo está saliendo del after es el pico más bajo de reflejos y otra cosa que nos gusta que los disfraces son más variados que en la feria

Voz 2 02:23 sí sí hay disfraces de de todo tipo hay mucha valía vale

Voz 1372 02:27 ya en cambio pues hay mujeres vestidas de flamencas Si y hombres con americanas color pasta

Voz 2 02:32 es un delito en el aire insisto que es la valoración como fiesta eh si bien cuidado porque un día te tenemos que visitar sería también lo cambiaremos el discurso

Voz 1372 02:42 de los carnavales Aymán más cachondeo

Voz 2 02:45 la Semana Santa si se palpa

Voz 1372 02:47 el ambiente con ganas de fiesta pasárselo bien nosotros hemos estado en una fiesta en Semana Santa ahí es aburrido no no ya no es que sea aburridos que hay gente que hasta llora lo pasamos mal es normal porque al final tú escuchas una daba una batucada de aquí de Santa Cruz sí estaban los pies

Voz 3 03:08 abrió un sondeo que fueron Fire en cambio vamos a escuchar una batucada de Semana Santa

Voz 0359 03:15 estábamos llamáis vosotros que baila bueno no sé si el término correcto es batucada de Semana Santa pero

Voz 2 03:25 bueno vale ya entendemos luego a otra cosa que no os gusta cuando acaba el concurso de Reina del Carnaval no queman a la a las participantes vale que eso suena muy loco

Voz 1372 03:35 pero en las Fallas y lo hacen nosotros estuvimos en Fallas si nos quedamos de piedra

Voz 2 03:40 cuando se queman Bosch que toda España se se inmoviliza pero luego allí queman fallas muy bonitas y aplauden estaba de unas semanas

Voz 0359 03:48 con un maestro fallero que estaba por terminar la Falla compuso money el hombre no sabía cómo acabarla Si presos sin Bélgica que una un aplauso a todos los fallos Bach magia hombre en vilo

Voz 1372 03:59 otra cosa que nos gusta que es que aunque hay mucha gente no llega a pillarse la gente unas

Voz 2 04:05 sobre la otra sí porque estuvimos en los Castellers de Villafranca y hay tanta gente que se suben unos encima de otros una locura vale

Voz 1372 04:12 cómo te toca bajo es lo peor que bueno y otra cosa que que nos gusta que es que no está la gente no asistirá comida como la tomatina de gente que llegase tiran para pasar

Voz 2 04:22 ahora no sé cómo voy

Voz 1372 04:25 sus tareas no nos gustaría bueno esto es en las cosas buenas no pero no era dinero mal que hay cosas ahí cosas que mitos que no nos convencen vale

Voz 2 04:36 el cartel que el Primavera Sound dos peor cartel entre Nick Cave y Artic Monkeys o combo de muy dominicano y Orquesta Sabrosa nos quedamos con el Primavera

Voz 1372 04:47 sé que a lo mejor te lo pasas mejor que esta sabrosa pero si lo que quieres son la en Instagram no se puede comparar señor una foto de Gates con una de orquestas dentro nadie

Voz 2 04:56 daño no vas a decir Jovi Orquesta Sabrosa ayer en los carnavales de dos mil dieciocho ellos yo ya volví otra había sólo tenían tres saxos

Voz 1372 05:04 bueno otra cosa nos parece feo nunca gana un disfraz humilde

Voz 2 05:08 no no hay no hay emoción en el campeonato Reina del Carnaval siempre gana la que tiene el disfraz

Voz 1372 05:13 bestia o así las fantasías más bestia nunca ganan chaval disfrazado de Super Mario Bros o una chica de de Frozen no no si tu disfraz cabe un piso lo lo puede ganar tú no tienes opciones luego otra cosa que no está decepcionado son los que los personajes son decepcionantes comparados con con los de los parques temáticos

Voz 2 05:32 si vas a Port aventura de Jack Sparrow pues es un tío que se parece a Johnny Deep ha saltado un barco maneja bien la espada pero pero allí no

Voz 1372 05:39 así que ayer vimos a varios Jack Sparrow y harán chavales que es verdad que teníamos andares peculiares pero porque en vez de espada iban con una botella de Arucas

Voz 2 05:49 de hecho los únicos personajes que vimos que si se parecían a la pareja una pareja que iba disfrazada de los de Periodista digital

Voz 1372 05:56 iba iba clavado hablaba igual de mal eh bueno accesos si esa que no nos gusta no nos gusta bien comunicado no está esto nuestros vinos y lo sabéis pero a mano no quedáis de ir claro no puedo a Carnaval de Tenerife osea no es una cosa que es decir la noche antes con un calentón no porque sino de copas pues más mañana tardaba unos días explica

Voz 2 06:21 a la Feria de Albacete pues te pillas un Blabla Blackout

Voz 0359 06:24 esto es lo que es más complicado bueno ha llegado el momento Sabat conocer las conclusiones vamos a valorar los carnavales de Tenerife como

Voz 4 06:36 fiesta ambiente se Mena vestuario incómodo para el día a día duración insana

Voz 1372 06:49 retransmisión por la tele no no te sientes parte de la fiesta precio sino te invita a la Ser te dejas una pasta

Voz 2 06:59 quién nerviosos llega la puntuación por todo esto el equipo ha decidido que la puntuación del Carnaval de Tenerife como fiesta sea

Voz 5 07:21 la nota más alta hasta ahora es la nota más vais que Halloween mejor queja hoy peor que el cumpleaños de Ávila

Voz 0359 07:32 peor que el cumpleaños de Froilán muchísimas gracias

Voz 6 07:41 mi nervios hemos hemos pasado están ustedes

Voz 1372 07:44 están ustedes bien