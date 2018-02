Nadie sabe nada: La caspa es pelo zombi (10/02/2018)

Voz 1 00:00 hola qué tal muy bien cómo estás bien bueno oye que yo estoy un poquito nervioso porque hemos vuelto a grabar a Madrid a los estudios de Madrid cuando tienes cero mejores era agua ya claro

Voz 2 00:13 me has comentado voy a probarlo

Voz 1 00:15 en serio cuando tiene sed

Voz 2 00:17 me de

Voz 1 00:22 sí pero esto estoy seguro que la gente en casa dice tengo ganas de ver aguas sabes si sale entonces sí hablando de agua huy calla que me haya habido una avería importantísima de agua que me dices pero yo vivo en Madrid yo en Barcelona usted que estamos conectados también así

Voz 3 00:42 mira cómo se hermanan las dos ciudades con problemas pues que haya que

Voz 1 00:47 pongo abre el grifo empieza según agua como chocolate Como agua para chocolate chocolate para el agua sí sí con un look Sidao allí de repente hace muy hace unos ruidos como de música contemporánea poder pues mola Un poco sí lástima que no lo grave ni con el mundo ellos chica Mayumana gripe del año humana hasta que hace ya desaparece el agua y nada una avería

Voz 3 01:21 pues en una trilogía

Voz 2 01:24 pues seguro que sí in

Voz 1 01:27 luego no perdona que luego sacó la calle y acaba de poco ya vienen máquina uno sea la película de Ten cuando llegan todos los científicos y hace un cordón de seguridad pues eso es lo mismo sin ir totalmente de blanco sabes eran del Canal de Isabel II es la empresa me encanta ese nombre y entonces nada que dice un señor esto está muy mal les digo que ha pasado de eso ya eso ya me he dado cuenta y empiezan a perforar Lacalle Bin como una excavadora oruga oruga

Voz 3 01:58 pequeña podrías llevar por tu casa pero que no me dejas para programa porque me lo lanzas en el programa

Voz 1 02:04 no porque es uno si es verdad podría haber sido contenido de programa se irá y nada hay que llevamos ya casi cuarenta y ocho horas

Voz 3 02:12 cuarenta y ocho horas sin agua la dieron un poquito dieron

Voz 1 02:14 agua para chocolate un poquito porque seguía siendo chocolatero y luego dijeron que era que era quitamos otra vez en el digo por favor

Voz 3 02:21 pero esto en Madrid es es terrible no porque no

Voz 1 02:24 que el sitio son pero ya lo sé yo

Voz 3 02:27 de Madrid alardean mucho el agua siempre ha alardeado si es que es muy bueno la calidad del agua siempre lleno aquí yo soy madre

Voz 4 02:35 vete tenéis aquí no se compra de Porto ya era entonces pues mira

Voz 1 02:46 es decir es el dinero no no quiero no quiero avivar el debate territorial porque no quiero no quiero viva pero es más buena que la de Barcelona yo he probado la de Barcelona que también tenemos eh que la gente vino Kucher bebas agua del grifo de Barcelona es como si la que sirvieran fuera venenosa no no se puede beber se que se puede hacer es como una madre que me estás contando

Voz 3 03:21 yo no veo nunca agua del grifo podemos empezar programó yo quiero

Voz 1 03:26 programa es que te quería porque no sé qué es esto ya ya ya poseía como el limbo raro esto en la SER Ésta es la era eso es así bueno nada que al estar en Madrid de nuevo y reencontrarnos con buenos amigos y amigas de Madrid que teníamos un poquito el olvidado una selección de lo mejor yo no sé si es como una crema se ha quedado gente fuera que la crema de madre ven Madrid Iceta hace como una crema ríos y es lo que ha venido usted qué buen concepto con motivo de esa crema se yergue

Voz 3 03:55 Madrid

Voz 1 03:56 de ese retorno de quieres escuchar

Voz 5 04:01 vamos a poner una sintonía nueva como ahora vamos a estrenar una sintonía sometemos a usted que

Voz 1 04:10 cheques que pare no esto quiero la decidida yo has tomado la vía unilateral mucho hecho una due de sintonía pero el proyecto de ley no está todavía aprobado

Voz 5 04:23 yo te la pongo os pongo que no guste gusta más de la banda borracha de ahora

Voz 3 04:27 en cambio el reglamento del programa a forzar las normas Berto están para ser

Voz 1 04:33 ya

Voz 3 04:37 no sé si es momento histórico venga vamos a verlo

Voz 1 04:42 señoras y señores empiezan

Voz 6 04:45 nadie sabe nada con Andreu Buenafuente Berto Romero esto es un programa de improvisación de la Ser quedan avisados

Voz 7 05:07 vale

Voz 2 05:24 de bailarlo en mi casa tampoco

Voz 8 05:39 improvisación

Voz 2 05:42 sintonía no sabe lo que quiere es bueno es verdad que es un poco errática en su encarrilar se pero yo me mira mira mira mira cuando un armario por dentro pero pero sí sí ya ya acoge ya a mí no me gusta no me gusta

Voz 9 06:04 mucho yo es que te una cosa que es conforme las está

Voz 2 06:07 luchando mira que es propuesta mía e ídolo en qué momento la pensaste no me me sonaba mejor en Spotify

Voz 3 06:18 bueno me gustó más en Spotify pero esto abre una nueva vía yo puedo proponer sintonía cambiarlas si si ya pero es que no voy a hacer lo avala vía por despecho pero a mí me gustaba la que teníamos vale pues nada Ésta se quedará con

Voz 1 06:30 no un intento como un homenaje al público

Voz 3 06:33 de Madrid y luego ya volvemos a Qatar nada de esto

Voz 2 06:40 tras esta sintonía en Madrid no se puede escuchar podías cantar algo de de Madrid es que no me pongo aquí no se puede cabida voy a intentar cantar mi madre se puede beber agua buena Villager veces buena no es como en los años sesenta de alguien que se pasó con las drogas que se compró una batería de una batería

Voz 9 07:15 José emborrachó compró más más complemento sabes que la batería infinitas mientras lleguen tus brazos si es decir con eso

Voz 2 07:22 tener puedes hacerte como una esfera de trescientos sesenta grados de batería esos loco dando como simio

Voz 9 07:29 a usted mira esta

Voz 3 07:32 este es un tipo que lo setenta Le los Reyes le trajeron una batería Hay ácido sí sí

Voz 2 07:38 me dijeron venga tú mismo no bueno pues nada volvemos a a la

Voz 1 07:43 cauce normal si es que alguna vez existió íbamos a hacer el programa con la urna que ya te digo yo que en una primera

Voz 9 07:49 ser bastión veo como pocos papelitos y está

Voz 3 07:53 más magra magra yo yo aquí Rosa nuestra Rosa nuestra productora está haciendo gestos raros lo que había no que es lo que voy a ver qué así de grande la tiene quién se dijo como diciendo que una caja así

Voz 10 08:10 Caja nota hay varias cajas

Voz 2 08:14 la urna es más grande que la de Barcelona el más grande que es para lo todo para en Madrid

Voz 3 08:20 eh

Voz 1 08:21 estás diciendo que en el traslado de Barcelona al Madrid la que se ha hecho más grande la urna fuerte es una metáfora de claro es que Madrid siempre tiene pues todos los centros de decisión de Gobierno siempre se ha dicho eso no es gastar al Ministerio no puede ser que el estudio sea más pequeño

Voz 2 08:39 usted aquí si hemos menguado nosotros somos nosotros más pequeños hemos menguar el agua de Madrid a lo mejor no estamos acostumbrados madre mía

Voz 1 08:48 dos saltos más parecemos dos niños aquí con una caja Menorca diecinueve menguadas los presentadores bueno con lo que haya haremos

Voz 3 08:58 lo que a haremos yo creo que es una buena frase si es de madre lo que haya

Voz 1 09:01 desde haremos una una amiga me dijo ayer

Voz 3 09:04 porque iba pensando cosas tan hijo es que voy detrás de mí vida que voy detrás de mí no sea atrapada

Voz 1 09:13 ya has iba dando cuenta de lo que pensaba tarde esto me recuerda un poema de Gloria Fuertes que dice la soledad sabes que es la soledad la sombra de los hombres inteligentes

Voz 3 09:24 todo vaya me flipa el poema me flipa que te lo haya recordado lo que he dicho

Voz 2 09:30 porque la sombra detrás de donde viene de cara vale vale vale me entiendes

Voz 3 09:34 tengo el dato pero me han miras un poquito un poquito

Voz 1 09:37 pero no te Mírame te admiro tanto que me puedo orinar encima

Voz 2 09:40 bueno

Voz 8 09:44 sí esto es música no lo de orina acción ordenación sería el acto de admirar tanto uno que se me escapa

Voz 9 10:08 me gusta el agua bueno vamos con las estabas en la Cadena SER improvisación público bueno muchos minutos por delante y a ver qué pasa fracking horquilla fracking Ricky que me voy pero Enrique mal escrito Joaquín Rage

Voz 3 10:21 Joaquín juegue no es no seguir que igual no quiere decir que no igual no es la música es otra cosa vale para reggae de regar

Voz 2 10:28 el hacking reggae

Voz 3 10:32 no entiendo muy bien no es que no está hecho para entenderse

Voz 9 10:34 vale vale vale vale o que no le gusta regar no le vale bueno dice quién es más desgraciado el que escribe los manuales de instrucciones gol que redactan los términos y condiciones de uso hombre yo diría que hasta los términos y condiciones de uso

Voz 3 10:55 no lo sé porque como no los lee nadie a lo mejor

Voz 9 10:58 eso te iba a decir alguien de los aquí presentes ha leído de verdad

Voz 1 11:01 con sinceridad todos los puntos de una de las de términos y condiciones de uso

Voz 2 11:07 no no sabéis leer no si no pero sabe yo tampoco millón quizás porque porque yo lo intenté una vez y me di cuenta de que si los leyera no no aceptarían ninguna condición Deustche de nada es verdad porque empiezan a ver ahí

Voz 3 11:23 sí sí como empieces a visualizar donde te puedes meter pues no te metes es verdad que si luego luego creo que hacen hemos la como en las pelis cuando quieren timar que hay dan un un maletín de dinero que sólo es de verdad el arriba y el resto son papel en blanco con los términos de uso yo creo que está bien escrito

Voz 2 11:44 los tres primeros párrafos

Voz 3 11:47 cuarto que estadísticamente no ha llegado nunca nadie porque son cuentos infantiles pues lo que sea no la zorra y las uvas Coppi pastel de la clasificación de Segunda B de fútbol por ejemplo

Voz 2 11:58 no

Voz 3 11:58 pero si en todo seguido que tú no has parte de la Biblia que sólo son listas de nombres

Voz 2 12:03 pues llegó Jacop eso él en una lista de verdad me he puesto

Voz 1 12:10 y tú pasas página uno dos tres y pone aceptar deuda pero por suerte siempre hay uno La tribu que es el tiquismiquis por suerte digo que tú te acuerdas cuando hubo el follón de Instagram que dijeron cuidado drama ahora puede usar tus fotos se como no sé no lo sé yo ese corrió la voz

Voz 3 12:25 sí sí sí sí sí sí me acuerdo te acuerdas de hecho de hecho yo salí de Instagram ha llevado por la furia sea yo de repente forme parte de la masa condena con antorchas sí sí

Voz 11 12:36 si no es nada que ver

Voz 3 12:43 sí la verdad es amarrar con nuestra foto la semana volví sí claro que me quiten inadmisible y otra vez entrar

Voz 1 12:55 usted cuál era la contraseña no que lo olvide creo

Voz 3 12:57 vale me me hice una cuenta no así el y no perdí bueno nadie acogió nombre todavía ya ya ya ya me pilla mi nombre no soy lo suficientemente famoso

Voz 1 13:07 claro bueno amigo pues eso que era queda explicado

Voz 8 13:13 hola

Voz 2 13:20 bueno pues

Voz 3 13:21 no se puede trabajar y a ver si acaban Pascual Pascual de Soria dice los ovnis no deberían llamarse o bis puesto que al ser un objeto volante no identificado ya lo estás identificando au en cuanto lo identifica en cuanto tú lo ves se eleva la N no entendemos objeto volante no identificado lo es mientras no lo voy a nadie lo que cuando uno dice un objeto volante vale ya has identificado que son objeto adelante

Voz 1 13:54 pero él es lo que dice es que sigue sin ser saber lo que es por lo tanto no está identificado

Voz 3 14:00 sí sí que es esto habría que llamar a a Javier Sierra Javier Sierra Javier si es una hora hora cuarenta y cinco de contenidos Iker Jiménez como se llama el otro muchacho que Nuestras muchacho si buenos se Enrique de Vicente no esté por muchachos no me venía Enrique de vicio

Voz 1 14:20 es que yo lo que los escucho mucho no me importa decirlo yo lo sé

Voz 3 14:23 llevaba mucho me que yo escucho La rosa de los vientos en Honda

Voz 1 14:25 pero hasta ahí no pero está el otro el que tiene más sorna que vino una vez a nuestro programa te acuerdas

Voz 3 14:31 así Fernández

Voz 9 14:34 González económica Rodriguez Martinez que tiene un programa Discovery más

Voz 3 14:41 el año pasado presente yo

Voz 12 14:43 tienen que saber que Pérez

Voz 9 14:50 no sé qué mal estamos quedan de la es que tiene un nombre difícil de recordar el tío que lleva toda la vida Fernández

Voz 12 14:58 no tardó Eduardo Fernández

Voz 1 15:01 lo llamaremos Eduardo Fernández provisionalmente venga vale pero ella sabe que no referimos perdona compañero que no me acuerdo no me acuerde el otro día estaba contando una anécdota ella decía me acuerdo de esa ese sería que íbamos en un coche con el vampiro Gallego a iban con un yo que la vampiro en Galicia

Voz 3 15:18 sí

Voz 1 15:19 tú te acuerdas de comentaba otro si llevamos el como no que íbamos en el mismo coche Iker tú yo y el vampiro gallego dije yo quiero ir

Voz 3 15:28 escucha agradecer en los años ochenta autos locos ahí patán

Voz 2 15:36 sí sí sí hombre cómo se llama Eduardo Eduardo aquí manos manos no

Voz 5 15:42 como no podemos buscar nada esto es una condena que te lo voy a buscar eh sí bueno cuán cuando vaya a la música la acuerdo cuando vaya a la música

Voz 10 15:51 es que son alguno ha sido buscas tú lo busco yo estoy

Voz 3 15:54 el sexto que suena

Voz 2 15:57 yo creo que el rápido Lorenzo Fernández Lorenzo Fernández club señor dentro

Voz 3 16:11 se pregunta si el pelo está compuesto por células muertas su champú rebitalizantes no debería crear zombis capilares

Voz 2 16:20 la caspa pelo zombis no la piel muerta a gusto

Voz 9 16:25 es que sea pero zombis

Voz 2 16:27 vale vale pero te lo que ese arrastre pero la sopa mejor lo zombi que no pelo mucha gente calva diría ok al pelotón Michel porque en qué se diferencian pero muerto Un pero que no visto prácticamente lo mismo

Voz 9 16:44 queda ahí siempre claro a mi me da igual yo lo voy a Payne

Voz 2 16:47 no voy a poner gomina está muerto me da igual de muerto que te voy a me da igual

Voz 3 16:52 no vas a cenar con él para que no vas a hablar con el que es el pelo para hacerte cosa que por cierto no te he dicho nada pero es que me flipa tu pelo aquí en el público con un pero impresionante brava podría hundir

Voz 2 17:07 ya no

Voz 3 17:10 lo que viene con su compañero eh bueno como si eso

Voz 2 17:12 padre os hermano yo no quiero no es nada público es solo

Voz 1 17:16 además eso pelos no acompaña y además estoy convencido de que no es la primera persona que te lo dice no

Voz 3 17:22 no es que me flipa es si me gustaría hacerle algunas preguntas sobre su vida

Voz 2 17:27 dado que se siente al tener ese no

Voz 5 17:30 cuando quieras lo hacemos lo hace la verdad luego me da un poco de vergüenza lo hemos pasado de Comas Paseo de piel pelo muerto al pelo precioso de esta chica pues precisamente contra el pelo muerte de repente versan putas maravilla

Voz 2 17:43 él lo vivo no

Voz 3 17:47 es yo se mira yo soy muy Amira el pelo si echo un vistazo general más entrar y claro no hay color

Voz 2 17:52 duda es el mejor pelo de la sala si los lugareños pero bueno pues tocaremos tocar

Voz 3 17:57 hemos pedido tú has pedido algo no

Voz 2 18:00 a quién le el pelo

Voz 1 18:02 sí esponjoso intuí bonito muy apetecible al de CSI actores

Voz 2 18:08 creciendo si se estropea una cosa terrible no el pelo y el tío sabéis de quién hablo nada Fernando Fernández

Voz 3 18:23 entonces yo no lo sé tío pero si sabéis quién era un chico negro con los ojos verdes azules guapísimo que de repente había una comparativa antes después y era como si le hubieran chupado todo el aire por el culo

Voz 2 18:35 visibilidad quedado te digo una cosa vuelos vampiro hace poco muy poco todavía no es Haakon de mi asombro e incluso dudo de que sea la misma persona no

Voz 3 18:45 sí ya sé que cáscara mucho

Voz 2 18:47 la droga pero se lo comió ladrona pero no pude ser era un tío que además estaba como fondo

Voz 3 18:54 con Tom Waits sabe echarle super blue moon

Voz 1 18:58 terrible no bueno pues cuando vino al programa todavía no se había hinchado con flotador y dije te quiero ir eh

Voz 2 19:12 yo intento que estaba lleno de chutó nada papel pipas

Voz 3 19:18 de crack sí que es verdad ahí se pueden guardar cosas se pueden guardar pequeña si ves que te digo que

Voz 11 19:25 eh

Voz 1 19:27 te digo que venía de de Ibiza estaba ya en la rampa de lanzamiento que había retiro espíritu

Voz 2 19:34 al no me acuerdo ahora de comer

Voz 1 19:37 Salah que de alguna manera estaba sabes en los barcos de los piratas que ponen a uno en la tabla antes de que los tiburones esos días estaban la tabla pero ya lo estoy

Voz 2 19:48 desde lo quería con rastas

Voz 1 19:52 venía de Ibiza ya eso pero bueno pelo tocado pelo vivido si quieres en un momento lo puedes hacer comentar nueve de retransmitir en la SER me gusta

Voz 3 19:59 cierto que la historia no ser me ha contado lo que sí

Voz 1 20:02 entre a tocar un pelo

Voz 3 20:04 sí sí me gustaría hacerlo cuando estén preparados todavía no lo estoy

Voz 1 20:08 yo escuché mucho a Gabilondo por ejemplo yo nunca lo vi por las mañanas con los días voy a tocar un pelo

Voz 2 20:13 buenos días mi colaborador tiene pelo precios señoras y señores no pudo tocar suelo ensaimada recordar que tiene una ensaimada señor José Oneto entonces

Voz 1 20:25 no puedo coger un churro peludos

Voz 2 20:28 eso Gabilondo no lo hizo porque era un máster de periodismo

Voz 3 20:31 darle una de sus fibras

Voz 2 20:34 vamos a poner una canción y Nos y continuamos en barra

Voz 13 20:42 claro

Voz 2 20:49 nadie sabe nada humor cultura sobre todo humor con suerte

Voz 14 20:55 no en Carson muera Arco dos niños

Voz 15 21:31 no

Voz 14 21:43 le estoy dedicando este hecho

Voz 15 22:29 ahora

Voz 12 22:48 no me gusta me gusta esta cosita suave tranquila es como sureña es Eric Clapton no porque es Eric Clapton no es Eric Clapton conlleva no no te enseño parece una broma pero te tienen que salir te sale es Eric Clapton cantando una canción de un disco juntos creo que sí creo que sí pero bueno en fin que es

Voz 3 23:23 lo que muy bien vamos a hacer una pausa para la publicidad porque con este equipo

Voz 1 23:26 imaginemos que la gente va gastaron muchos si bien

Voz 3 23:28 como aquí no queremos lanza una pregunta con respuesta rápida perfecto Asensio de Cartagena porque las huchas tienen forma de cerdito es una metáfora sobre la banca vamos a publicidad ahora volvemos

Voz 2 23:41 nadie sabe nada aquí estamos aquí para confirmarlo

Voz 16 23:46 que Murcia

Voz 2 23:59 seguimos con la improvisación pido también a al control de sonido realización

Voz 9 24:05 e ingeniería son son Ica del programa ingeniería que a ver si hacen un común indicativo de estos con mi hija

Voz 2 24:15 sí pero por qué sólo se pueden velar tanto

Voz 9 24:18 pues me ha ofendido un poco no

Voz 2 24:21 no me ha ofendido no es la palabra mirada o así pues pide la tu hija que te sobre lo que habla claro es que todo el rato

Voz 3 24:30 tampoco es mi hija y mi hija no es la amiga de mi hijo que lo envió mensajes e as verdad no sé si está relacionado también hay Dios hasta cuando no tiene razones

Voz 2 24:41 no envidio

Voz 1 24:42 piensa lo vamos a ver si le arranca que está costando eh bien el tipo

Voz 2 24:48 cambiar la sintonía gana y luego

Voz 3 24:55 gente que tu familia tu si vamos a madurar un poquito

Voz 2 24:58 sí

Voz 3 24:59 no pienso madura cincuenta y tres años voy a madurar es al contrario siempre estoy ya me estoy inventando cincuenta madre claro no venga va

Voz 2 25:11 los con más cosas

Voz 17 25:14 Saavedra ahí llega mira aquí

Voz 2 25:20 Ángela Angela cómo está un poquito de agua

Voz 3 25:28 de agua de Madrid Ángela de Pontevedra dices dónde está el límite

Voz 11 25:32 entre la decoración el voz

Voz 2 25:40 entonces

Voz 9 25:45 no sé más afortunadamente

Voz 3 25:47 en el límite entre la decoración navideña de una casa y la imagen corporativa de un club de libertinaje nocturno dicho de otra manera cuando tienes que dejar de poner bombillas para que no parezca

Voz 9 26:00 Putin ya ha pero la bombilla multicolores ya te aleja del mundo gratis voz te aleja bueno si eso Lohan hombre

Voz 2 26:09 no lo sé no soy muy de Putin el Papa no es verdad que el Papa Noel trepando por un balcón lleva a confusión sí dice donde un hombre mayor ya no puede entrar por la puerta pero bueno lo que yo digo es aún aquí tenemos mucho camino por recorrer para llegar a los niveles de barbaridad en

Voz 9 26:30 Estados Unidos Boston chiflados hombre dice esta especie de competiciones que hacer los vecinos por llenar de luces sus casas si si si un cadáver en el sótano mucho también eh

Voz 2 26:40 esa cosa americana sí hombre esa cosa luterana pero oscura no

Voz 3 26:46 de gente ves inveterada no quiero generalizar no es que no deberías ya ya pero cuál es la última me enseñó cuando ahora hay truco

Voz 9 26:55 hay una película de esas muy típicas de de Vecindario que escondan que esconden un misterio y un crimen

Voz 2 27:01 ya pero aparentemente igual sabes que son películas y que no en cada casa tiene uno son tú has venido a tomar el té hilo luego te enseño cada vez que te Alarcón oye puedo contar una si no si venga pues vamos a poner una una musiquita de antes ojalá sea de tu hija y haya un audio que podamos

Voz 1 27:25 siento el material favor hacer la cabecera y me entrevistas gracias

Voz 12 27:34 en la Cadena Ser buenas tardes ahora todavía no dólares

Voz 18 27:40 sí sí

Voz 1 27:45 con Andreu Buenafuente el hombre más rápido que va lento como presentador de la cadena Servibeca

Voz 19 27:50 no lo sé

Voz 3 27:53 yo no

Voz 2 27:53 no bueno mira estaba el otro día

Voz 1 27:58 buscó el tono claro ahora bar ahora va a ser lento todo no no no lento no va de micrófono estaba andando por la Gran Vía de Madrid que está aquí al lado bueno estamos en la Gran Vía

Voz 8 28:11 una fresca

Voz 11 28:13 ah sí

Voz 1 28:16 pero yo no era un africano contrajera nuevos sino yo normal entonces nada que que viene un grupo de adolescentes que a Milla siempre será por la edad me empiezo una tal como miedo sí sí te pasa no si os ya sí sí sí sí yo los veo y pienso y cuidado dirán como quince haciéndose programas entre ellos ya sabes que daba mucho miedo porque se exige has encontrado sí sí sí sí sí llevaba hamburguesas vasos de café

Voz 12 28:39 eh no fumaba lo otro no

Voz 1 28:42 yo digo que es a medio hacer

Voz 3 28:44 tienen claro estoy bien

Voz 2 28:47 Cara ya de adulto y luego los ojos de niño

Voz 1 28:51 yo lo ya los viales que tenía que follón me Viveiro tan bien bueno te quiero decir si vale halal no estuviera no no enserio iba dando los vi que se acercaba el grupo va pensé bueno yo creo que no me iban a reconocer entonces yo un tranquilo no pasa nada no

Voz 3 29:08 estoy solo Target sin su rango

Voz 1 29:11 no hacen así pasan pero una vez ha pasado la manada para hacer un parón Yoigo llevar

Voz 2 29:18 Televisión o televisión por televisión conceptos

Voz 5 29:25 yo me pongo para cruzar la Gran Vía el semáforo estaba en rojo se jugó una partida cómico atrapado con picoteos reparador

Voz 8 29:32 la comida

Voz 9 29:35 yo disimulando la televisión comedias sanción y yo allí

Voz 1 29:40 hasta que de semáforo

Voz 20 29:43 Madí ex no tampoco porque eso es cuando ya se está

Voz 1 29:52 a poner verde nada maderera son muy largos los semáforos aquí el rojo

Voz 3 29:57 en la Gran Vía muy ancha también sí entonces nada

Voz 1 30:00 la veo con el rabillo del ojo que me encanta eso de Viena con el rabillo siempre con el rabillo

Voz 3 30:06 sí es el del ojos yo ciclo puedo decir es el único

Voz 1 30:13 el rabillo que tengo entonces estaba allí hace ya hay se acerca una chica del grupo se pero yo notaba el el aroma del desconocimiento casi absoluto del grupo hacia mi persona sea no no yo no escucho en ningún momento al Andreo a veces no oiga algo John

Voz 2 30:33 comedia dio este tío es

Voz 1 30:36 yo estoy viejo este viejo nadie dijo bueno no yo no yo lo sé yo es cambiar no les hace lo de sancionado en este caso mejores así que son que son de Herreras entonces nada ya ese acércala más echar p'alante dice que ha tenían

Voz 21 30:52 la duda en la cara de una foto digo no sabes quién soy no

Voz 1 30:59 de ahí digo si canta no sabes quién apuesta fuerte y ahí viene la respuesta con eso a cabo la directa ya pasamos a otro tema muy rápido dice

Voz 8 31:09 sí pero no me quiero precipitar

Voz 22 31:18 qué maravilla ya le dije voto lo que quiera

Voz 2 31:24 lo digo la Gran Vía con su foto y ese grupo sigue sigue debatiendo qué cojones era ya con la foto pero yo tengo la foto ya veré lo que de momento tengo el documento si la cuelgo la borro o lo que antes

Voz 9 31:43 eso ya lo tengo yo creo además cositas

Voz 3 31:46 vamos con una iguana Trouble

Voz 12 31:48 muy iguana Trouble del tuit te dice

Voz 9 31:51 a quién se mete en la caja de los clips hilos enreda de lo de la peor manera posible si cucarachas sólo magos con los Qassam pulseras con clips los magos desde el otro día vio un mago en el Retiro

Voz 12 32:08 tal como el saxofonista

Voz 9 32:12 me ponía buena voluntad pero da lo único que le ponías si es que no quiero quedar iría

Voz 1 32:17 lo que me merece mucho respeto a alguien que se ponen ante el público no pero estábamos todos los allí presentes como diciendo igual tenía que haber haya un poco más

Voz 11 32:28 bueno bueno bueno buenos días a todos

Voz 1 32:33 si alguien una cosa terrible fue uno toma favor ayúdame el tío dice no

Voz 9 32:40 no no voy a salir no no pasa nada me avanzados otro y al final nos miramos

Voz 1 32:47 a bonito mira fíjate fue bonito porque de la

Voz 9 32:50 inoperancia del mago no es su fragilidad

Voz 2 32:55 si bien

Voz 1 32:59 pero de su fragilidad nació una empatía la gente sólo con cuatro miradas en nosotros dijimos tío vamos a apoyarle no es muy bueno pero le está echando morro al final lo hizo

Voz 3 33:11 pero mira yo me pasó una cosa parecida fui a cenar con unos amigos plaza que había al lado a fumar

Voz 2 33:20 sí sí y además droga hombre cigarros

Voz 3 33:25 hay IU no era dado de de dos había

Voz 1 33:30 adolescentes

Voz 3 33:31 pero si hay un momentito y ya antes de irnos si había unos chavales haciendo skate había uno que si tú sabes la de veces que se llegó a caer pero es increíble que entiendo que tú dices bueno aprobando una pirueta no les sale y entiendo que tiene que ensayar amigo pero unas The Slow amadas toda la cadera pero pero golpes que me meto yo uno de esos me quedo Stephen Hawking

Voz 2 34:04 de verdad pero pero son jóvenes hombre pero la musculatura como de goma yo otra yo otra llegamos nosotros no llegamos a plantear oye vamos y le decimos

Voz 23 34:15 que no es los amigos es que no es lo tuyo es que te vas a hacer daño de verdad que es que no se te evolución de Ardila no no no no tiene no se deben maneras como uno

Voz 3 34:30 ha ido bien

Voz 9 34:36 de los escritos a

Voz 3 34:39 pero me ha ido de Neil y se gira

Voz 2 34:47 pero se queda

Voz 3 34:49 como dándoles la espalda ya digo pues que querrán es los meta

Voz 2 34:54 a poner el culo

Voz 3 34:57 yo no sé qué hacer

Voz 2 35:00 de espaldas dice en juego

Voz 1 35:04 guau este dicen que él hay que darle fuego y que se queme aquí

Voz 3 35:08 eh

Voz 1 35:08 se lanza el mensaje que yo lo pillara les damos fuego

Voz 3 35:11 si de repente les decimos oye llevar la mochila abierta se te va a caer todo la mochila totalmente abierta la cierro las estoy cerrando dice es Navidad una vida te cierra la mochila entonces se fue

Voz 24 35:32 a medio camino giró la cara

Voz 3 35:34 una sonrisa burlona la señal de OK estoy Marisol puede que esté muerto ahora ya pero desde su propia felicidad no me encanta muerte dulce sí

Voz 5 35:47 salgan por la noche salgan por la noche verán

Voz 25 35:52 Calahorra

Voz 2 35:54 va

Voz 25 35:58 Miguel Valentín

Voz 2 35:59 por qué en todas las casas está la basura debajo del fregadero

Voz 10 36:04 que ponerla arriba era muy arriesgado Rigola porque Bader

Voz 2 36:08 cuántos platos lo probaron probaron ponerla

Voz 10 36:10 la basura orgánica a la altura de tu nariz

Voz 9 36:13 que tuviera que te digan los platos arrodillado sólo probó Roca en su momento el I más D y luego dije no va bien va Raúl San San

Voz 3 36:25 tal es como una canción de Celia Cruz no de de estos de Lizzy

Voz 2 36:31 bolsa de Cuba de Sunshine camino en los envases de pechuga de pavo por escándalo canta lo ensalza El los embates de pechuga de pavo no es que no se va a entender padece dice ponen pleito de Perú porque lo realmente bueno pero

Voz 3 36:57 Feito de Perú es respecto de Perú pecho de pechuga de pavo portugués a pecho de pero

Voz 9 37:05 tú pavo Perú Pavón portugués sí pero país eh un animal que al pasar a portugueses cometer un país

Voz 3 37:13 no sé como Le llaman a Perú supongo que PNUD o pavo

Voz 9 37:19 pavo Estados he visto eh

Voz 1 37:24 bueno pues no es que cuál era la pregunta

Voz 3 37:27 he intentado hacer una broma con pleitos pelito de Perú como huele mal según él así a este señor abierto

Voz 12 37:35 yo un un una caja de una

Voz 3 37:39 para que te de pavo y que huele mal es que vuelen poco más pueden poco mar si todo lo que sea bueno porque son tras

Voz 2 37:45 los cadáveres no lo cuando es claro

Voz 3 37:48 uy

Voz 2 37:49 hoy se moja las ella

Voz 3 37:52 cuando come carne si estás comiendo pedazos de cadáveres ya lo sé ya lo si encima nos parece raro que hubiera más trozo de jamón y huele mal como si fuera un puesto

Voz 2 38:05 pero lo que no huelen mal

Voz 1 38:08 es un paquete de por ejemplo de jamón ibérico huele a gloria bendita bueno pues no

Voz 3 38:14 vale pero pero si tú tienes un viste de carne en la nevera pasa unos días no huelen mal a mí me extraña si es verdad pues que no huele a mar y alguna vez por ejemplo en casa hemos comprado carne de ésta

Voz 1 38:27 añeja envejecido mole llama envejecida no ha enviado

Voz 3 38:30 es no que no hemos comprado de a nosotros se que existe pero no lo hemos comprado envejecidos

Voz 2 38:34 bueno como tú mujer mierda pero llaman envejecidas será de tu mujer no

Voz 26 38:44 no no

Voz 2 38:47 te has jugado has jugado muy fuertes

Voz 11 38:55 no has hecho

Voz 2 38:58 has devuelto la pelota muy mal no

Voz 3 39:01 el joven se me da bien no puedes esperar el juego marrullero

Voz 1 39:06 sí sí sí la torpeza de que no sabe jugar no

Voz 3 39:10 bueno esa carne si no tranquilo yo creo que ya he dicho que has dicho

Voz 2 39:18 pararlo todo si tuviéramos que para no vez tocar bueno que carne compró

Voz 1 39:27 baste

Voz 3 39:27 pues una carne que supuestamente era más ecológica o orgánica Oviedo envejecida no era ya te

Voz 1 39:36 la deja en unos tiempos en las cámaras fuera de las cámaras

Voz 3 39:39 esta no es la que mi mujer

Voz 1 39:42 yo no compramos esa yo estoy aquí en este programa pasa es que lo lo escuchas yo te comente una vez que un restaurante y un carné envejecido es que estoy hablando de otra cosa y esa carne por lo que sea olía peor

Voz 2 40:02 alguien te digo no ya está no hablar de más el agua de Madrid discrepancia también es parte de la complicidad bueno Alba Mairena de Aljarafe algo Mairena no el pueblo de Mairena

Voz 9 40:25 bueno como Carmen de Mairena a fe de dónde voy dentro de las monedas de un céntimo que nos encontramos por la calle Happy

Voz 2 40:31 a Barry tú yo con esto porque por favor

Voz 23 40:38 lo metas Carmen de Mairena en el interior de una pregunta si es buscado el vídeo Happy barrio de Mairena

Voz 8 40:46 yo yo va acuerdo coño

Voz 2 40:50 sí sí sí

Voz 1 40:54 bueno Alba mira perdóname te ha tocado eso en el pueblo de Mairena también están muy contentas ahora que has asociado el nombre del pueblo a un

Voz 3 41:02 es una gran artista un artista que el mundo del espectáculo exactamente una superviviente por cierto una señora tengo oye señora tengo una habilidad

Voz 1 41:13 tras monedas por el suelo que está

Voz 3 41:16 encima de la media nacional tú no mira como te digo una cosa te digo la otra hay muchas cosas que no se hace es porque miras mucho al suelo

Voz 2 41:25 la no menos la voy a oler sabes pues a lo mejor te pasa te tú puedes sólo puedo Soler el cobre tú vas por la calle dice que hay cobre acuerdos legales cretinos y tengo la alarma ahora tú vas por el campo igual no porque te he dicho muchas veces que no escucha el programa que esto sólo embellece Fedor pero no mejor que cualquier bueno pero es como la caja de un altavoz

Voz 9 41:56 eh cuando la caja grande es que la maquinaria es buena lo tiene claro no es la invitación de la nariz buena en serio hasta hasta el punto de que encuentro tantas que me he inventado yo una cosa que es sino recoge una moneda que cuentes por la calle porque hay gente que dice hay un cojo

Voz 12 42:15 el euro no no perdón no sentimos abro

Voz 3 42:21 sí pero la gente dice nada no lo cojo sino lo coges toda la suerte económica se girarán tú todo eso te lo has inventado tu si eso es como los niños cuando han chutado una piedra que dicen si no llegó con la piedra a casa luego dicción no lo toque y dos así baldosa no sé si dejas el bolso en el suelo

Voz 9 42:42 te irá el dinero y te lo roban

Voz 3 42:45 entonces sí que se te va el dinero no

Voz 9 42:47 me encuentro en muchas muchas muchas muchas no me parece te cambia el coche sólo con eso fue al concesionario eso sí el tiro a lucir no nos saca

Voz 2 42:57 P

Voz 9 43:01 mi hijo creo ente

Voz 3 43:03 pues yo sabes qué hago lo contrario todo lo contrario que tú que yo guardo monedas sueltas dentro del coche en lugar de guardar monedas para comprar un coche dentro del estoy llenando el coche de moneda

Voz 2 43:14 ah yo también tengo un una

Voz 3 43:17 por una parte en el coche si te sigo te así como un cajón que hay de diferente en el enfrente lo lo tiene guantera no se entera no salpicadero no el aguante muy tontito salpicadero igual lo tienes debajo del freno de mano que aquí como

Voz 1 43:34 aún no no no no no no no no no no

Voz 2 43:38 fáciles ahí eh no no no no ahí se ponen los clips se puede las cositas de los niños y una un paquete un caramelo seco no no no no una un cigarro seco también cosas no no no no

Voz 3 43:55 vale pues arriba picadero como arriba si los salpicadero usasen así como pendiente ser mío tiene con es un poco planita

Voz 9 44:04 coche Matheson Thuram

Voz 3 44:05 y en la parte de delante tiene un una estantería

Voz 2 44:09 si tú lo tienes salpicadero tiesos Candeleda estantería la cola el Ikea vale pero una foto también hay bruja horror hay un cajón

Voz 3 44:20 con lo que se ha llenado de moneda de cambio que tengo ahí de verdad mete la mano la sensación debe ser como la de hundirlo en el pelo de ella que lo maravilloso mi hijo lo vi el otro día dijo somos rico

Voz 9 44:37 también te digo que teniéndolo y a la vista está llamando a los cacos de que te Peter en el coche lleve la moneda pero sí está cerró

Voz 2 44:43 no no sabe lo que hay dentro

Voz 3 44:45 está previsto voy a tener como un cofre ahí abierto

Voz 2 44:48 yo no soy muy goloso vale vale

Voz 3 44:51 no no lo he entendido muy bien pero que a lo mejor en total hay no sé qué puede haber diez euros no igual hay más igual hay treinta pero en moneda da gusto verlos que a veces cuando me va mal la agencia no siempre se dice cuando me va mal las cosas estoy triste entro en el coche el brillo de las monedas que ya no estamos tan mal no no pienso en un momento dado cojo esto me fútbol con esto tengo

Voz 2 45:17 tarde ya de libertad muy bien

Voz 9 45:21 entonces es que es que es feliz no cuesta nada bueno pues tampoco cuesta nada pero poco

Voz 27 45:34 quienes trina du mal

Voz 3 45:36 de Hakan supongo que es la el la ciudad que ya se defina por

Voz 27 45:44 Jaca

Voz 3 45:46 qué se dice ser del puño cerrado el puño siempre está cerrado de lo contrario es mano

Voz 27 45:55 es verdad como un puño abierto es mano hermano muy digamos de venga que Cristina a seguir así me gusta

Voz 9 46:08 Alba Groningen Holanda Bingen Groningen has están Groningen no es ese momento en que las madres barra padres empiezan a utilizar el mecanismos el niño no me comen las niñas no me duermo

Voz 3 46:25 yo creo que lo lo usan desde siempre la la cosa desde el principio la cosa es cuando dejas de Osorno yo soy mucho más fan de la otra fórmula que distancia del niño que es este niño no

Voz 9 46:34 M

Voz 3 46:34 lo que es hablar de dijo como si fuera de otro este niño tiene sueño eso está bien eso siempre hace que el padre se distancie por un momento parece que el problema no es suyo sí sí como si de repente hubiera parece un niño en casa oye y cuando tu mujer te dice tu hijo tiene hambre cuidado con lo que hay

Voz 2 46:51 el no ahora ahora ahora para darle un poco de descanso pobre en cuanto sí porque no

Voz 1 47:02 meto mucho con ella

Voz 2 47:05 te metes mucho no

Voz 1 47:08 con con he usado el con el oye noche yo cuando tú mujer dice tu hijo tu hijo tiene hambre eso es ya una fórmula de decir algo Baco va de

Voz 3 47:22 la cosa sabes que es un es muy interesantes hoy como tres formas de tres fórmulas si quiera hecho tírate al suelo todo

Voz 2 47:29 dijo tu hijo cuando que no venga

Voz 3 47:32 de hecho algo malo es hijo del otro si cuando te interesa días tu hijo es tu propia yo no me come come duerme tu hijo ha hecho esto ya luego este niño no come ahí ya no es de nadie ni tuyo ni mío

Voz 9 47:49 ella allí un desapego de la de los padres eh

Voz 3 47:52 lo que no es nunca es la persona

Voz 9 47:55 oye mi madre usaba también profesiones para describirme me decía decía la gente me dijo muy carnicero muy de carne de carne decía muy Carnicero y a mí siempre me chocaba ese hombre

Voz 3 48:08 es que si mi hijo es muy carnívoro parece que sea un animal

Voz 9 48:11 no pero decir eso Carnicero Miku ilustra la carne

Voz 3 48:15 a ver si esto es Catair pues eso pero sí que lo entiendo pero pescadero era como el niño hay como Capitán Pescanova con un arpón exacto

Voz 1 48:27 yo pensé abrió no sé nada yo soy niños de profesión

Voz 3 48:30 el niño cuando eran niños eso desde Almería José es otro ves dice si fuera híper laxo podría hacerme la Pichardo

Voz 2 48:40 lío

Voz 3 48:46 por definición todos los penes son Niper laxos no no quiero decir no hay músculo hay músculo con la gente diría lo gimnasio ahora lo que ha hecho es como el chiste enseguida ICD como de rock como el brazo de de rock oye es como de chiste que dice una vez entrevistar

Voz 1 49:01 la única laxo y salió por la radio

Voz 2 49:05 este pensado lo entiende eso

Voz 1 49:10 y te quita la música que colamos una vez entrevistaron a una hiper laxo

Voz 21 49:14 y salió por la radio

Voz 1 49:16 ósea era tan híper laxo que se metió en el micrófono y salió por el receptor no no pues es peor aún

Voz 2 49:28 a mí me gustaban poco estés es que yo cuando lo hace casi lo analizas tanto pues no no no no perdona eh

Voz 19 49:33 oye

Voz 3 49:33 no es que al principio he pensado no lo entiendo

Voz 1 49:36 no

Voz 3 49:37 y luego me he dado cuenta de no no es que lo entiendo

Voz 2 49:41 Bynum ninguna gracia

Voz 1 49:44 no cuenta no pero no antes

Voz 3 49:47 defendido que es tuyo

Voz 1 49:49 ahora se cuando un chiste lo cuentas es tuyo no no lo sé es tu chiste

Voz 21 49:54 sí

Voz 1 49:54 no no es chistes malos estuche

Voz 3 49:57 a ver a ver si se puede arreglar fui nominado a un Goya vuelven para nos ya está explicado explica

Voz 1 50:05 entrevistaron a un a un hiper laxo hoy para laxa no me unos el sexo que tenía y salió por la radio

Voz 2 50:17 bueno aquí estamos de Prada efectivamente los últimos minutos del nadie La SER Berto va a cumplir un sueño al principio de jazz Patricia sólo Joaquín maravilla enhorabuena todo

Voz 9 50:34 desde esa posición por favor estamos acabando describe Nos qué has sentido al pues un poquito el pelo de Patrick pues yo creo que debe ser muy parecido a a

Voz 2 50:43 al entrar en el paraíso y sentarme en una nube nube de pelo tocar el rostro de Dios nubes de pero lo llamaremos nube de llamaría un sueño del que no querríamos nunca despertó

Voz 3 50:54 pues desde desde esa nube de pelo les decimos a la gente que que para ser un buen sábado de los más en el sábado en esa condición sí con después de jabón no creo

Voz 2 51:06 ya nada

Voz 3 51:09 eh me voy es que me da un poco de vergüenza a verle tocar pelo quedarme al lado me siento una cosa verdad pero lo has hecho con su consentimiento y si somos adultos muchas gracias esto Carmen pero tienes que nosotros somos mira es que

Voz 2 51:24 ese viaje y entrada de de éste

Voz 9 51:26 es como si te parece acabamos el programa yo pelo y tú el mío