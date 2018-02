Especialistas Secundarios | Un mago honesto

Voz 1 00:00 mira que

Voz 2 00:07 pues vamos a hablar de magia ya aprovechando que ya está invitado vamos a hablar de magos no ilusionistas prestidigitador es gente mentirosa que hay que decirlo claramente gente de mentirosa que ha hecho fortuna de de la falsedad de engañar a la gente por eso se agradece que en este gremio tan cerrado ni tampoco dado a la Trinidad pues alguien de Un paso adelante Rey MIT reivindicando la honestidad en la maquillan me acompaña el mago Juan Manuel tal

Voz 3 00:32 si ahora me encanta que hay tener una moneda de los días y eso porque la moneda Natra iba a sacar de la oreja pero la moneda nunca estuvo allí siempre actúen hermano así

Voz 4 00:42 desde luego directamente para no hacer ya bajó a no jugar

Voz 2 00:46 entera eso es un mago eso vagón esto ya desde el nombre me hago Juan Manuel G

Voz 3 00:51 mira podría llamarme algo guay como Dynamo Mister explosión pop pero mi padre me pusieron Juan Manuel y así va a ser así es

Voz 2 00:59 por respeto a sus padres porque sí que se sinceridad en la mar

Voz 3 01:02 que haya nada porque basta ya de engañar a la gente no eso de de de enseñarle un elefante en cubrirlo con una lona alejó ya no están sí que está está ahí unos espejos haya espejos que no dejan ver el bicho se da igual el que da igual la Peña se lo traga todo nos están engañando ante nuestras propias narices y no decimos nada nos comen nos Kamen tío

Voz 4 01:23 a lo mejor para nosotros

Voz 2 01:26 es un poquito el mago Juan Manuel en qué momento decides tú dar este paso adelante en pos de la ONU

Voz 3 01:31 es la magia estaba fue hace dos años yo trabajaba con el a nuestro invitado él hacia un número en la calle no le le le pidió un billete de decir a un tío lo dobló y lo quemó el tio reaccionó pero mal mal vale porque uno puede reaccionar de forma bien o mal ya que el título de Liga mal muy mal fatal y que un puñetazo en la nariz al mago y dos más en el uno coma uno por gritó pero tío que es mentira que es mentira que todo un truco lo he quema lo que un papel viejo el billete hasta aquí hice lo dio por Dios enciende fue el que te marcó para cambiar no suponía ahora sí pensé si engaña a la gente da la cara B con ellos hasta el final no Terra AG te dice me quema al billete posee Oneto Jover quemas Eloy dile si tenía mal billete que pasa por qué pasa queden en qué pasa

Voz 2 02:18 vale entonces a partir de ese momento tú te dedicas a hacer magia pero sí mentiras no esto hemos de decir lo importante que te trae problemas con la justicia no sé si para

Voz 3 02:26 qué fácil legal incluso a nivel legal a nivel legal fue haciendo el número de meter un señor dentro la caja y clavar seis Espada en la caja pero claro tú tú tú lo clavan las las claves de verdad sé si sí toledana hasta la enhorabuena claro claro si yo le dije al voluntario ojo que las espadas

Voz 4 02:40 no de verdad la voy a clamar sí sí sí claro magia hago si así se mete en la caja ya la primera espada que te empiezan chillar

Voz 5 02:52 como como el programa de goles obra

Voz 3 02:57 porque me agarraron porque los de seguridad abrazo lo del teatro porque sino a otras cinco espada repecho de espalda

Voz 2 03:04 pues por culpa de Juan Manuel está huido ahora mismo te persigue la justicia verdad por mis ideas ideas

Voz 4 03:12 sí

Voz 2 03:13 por muy poco tiempo en la radio porque el están persiguiendo pero antes de de prometió divas hacernos en directo un truco verdad Asprocan número nunca es engañar Lucas engañar vale vale pero no de magia

Voz 3 03:25 no iba a hacerlo eh a ver tu barbas vale pienso que lo hemos hecho la carta pero no la digo no me lo digas ahora en Madrid el que quiera vale que pienso una carta que quiera quién Francino por cierto Roberto no pienso una carta hola que tiene la primera de deberá cuatro cuatro de el

Voz 4 03:46 claro que me gusta

Voz 6 03:52 las cartas os toca o tu cámara

Voz 4 03:55 el español es un tahúr sí vale cuatro tres de euros

Voz 3 04:03 vale vale vale cualquier bolsillo lo estoy viendo lo de aquí tengo una carta vale dile a toque carteles con la carta vale la carta de Picasso ninguno de los tres espera por mala suerte

Voz 4 04:19 te imaginas que hubieran concedido la tres diría es que bueno que grande porque la vida es así a veces ganas de pie verdad es están por encima de esa esa ley son esto mago Juan Manuel va a desaparecer verdad

Voz 3 04:40 sí sí sí pero sin efecto ni caminando