Especialistas Secundarios | El quitabienes

Voz 0871

00:09

totalmente pues la Face no bueno vamos a ver nuestro espacio comercial hoy acompaña el señor no tengo el dato el señor Jesús Gallego Jesús Jesús Gallego sus suele padre francófono mi madre gallega supongo no soy luces yo soy gallego sí vale el señor Jesús Gallego ex director comercial de la empresa de artículos en invierno rasca y gana si no nos engañamos a con el nombre para nosotros cuando rasca sinónimo de ganar gracias venís varios fracasos anteriores no estamos fuera de micro mientras hola Tony me comentaba todo eso sí sí sí la verdad es que el año pasado hicimos una mala jugada comercial eso nos dejó en una situación bastante precaria nosotros no somos como la Coca Cola que pueden sacar esa de la cola Cherry quedarse tan Pacho pasa es nuestra cola Cherry Ésa fue la bufanda ya la bufanda ya que una bufanda con el logo de los cuarenta pensada para allá era para el público juvenil juvenil de cuarenta lo hicimos sin perder sin pedir permiso a nadie Idi nos denunciaron por apropiación de Cabo si mira a esa gente de Los cuarenta Principales o José yo no sé quiénes son ni quiero saberlo pero puedo decir que es una ley por la vida de guays no como vosotros en la Cadena Ser en PRISA que sois oye hace dos años tampoco fue demasiado bien con la moto tiendas de campaña observamos que cuando llega el frío los motoristas de la moto con cara de frío y pensamos hacer una tienda de campaña acoplada a la moto una tienda de esas que se utiliza para ir al Everest pues no no no me parece mal que falló que no pusimos ventanas el motorista iba dentro de la tienda subida la moto pero no había un carajo lo que pasaba fuera la tienda hacía peligrosa verdad