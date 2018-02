Especialistas Secundarios | Adele nos canta en la ducha

Voz 1 00:00 Especialistas secundarios que para sólo un concurso os parece bien bien muy bien muy bien concursó un concurso musical Iñaki porque se quiere ir

Voz 1610 00:12 daneses bueno vamos hemos grabado a tres mujeres en la ducha a tres mujeres cantando en la ducha bueno están sí cantando a los Rolling in the Deep de Adele vamos a escuchar a un poquito lo hemos grabado tres mujeres pero una de ellas es la auténtica del de acuerdo cuál de ellas ya tenemos al primer concursante hola buenas tardes nombre

Voz 1 00:34 eh a Mateo que nos cuentas matado mataban perdón me Mata

Voz 2 00:39 se ha notado en nombre de la Biblia matados en la tabla referente a la lo bueno hay gente que murió en manos de los romanos

Voz 1 00:46 o eso creo matado matado marcados todos los Macabeos no vale

Voz 1610 00:52 vamos a escuchar primero la la primera mujer que canta en la ducha Robin de Dir

Voz 4 01:03 les

Voz 1610 01:04 yo personalmente vamos con la segunda señora

Voz 4 01:11 lo mío

Voz 5 01:13 bueno vamos a hablar con la tercera cantante

Voz 1610 01:27 bueno hemos escuchado ya a las trece de señoras cantando en la ducha matado que dices

Voz 7 01:32 matado he matado sí dime dime dime dime tú dime tú te tienes el si no la tercera está seguro

Voz 2 01:43 a la verdad es que es la única que que otra vez no me ha costado

Voz 1610 01:47 no no soy de las otras dos yo sé qué pasa que tiene pruebas con con la señal de radio algo

Voz 2 01:51 claro que estoy aquí discutiendo en Twitter com imbécil con esta portavoz

Voz 1610 01:56 si estás en Twitter discutiendo no queremos molestar poco importante como un concurso de la cadena SER nada Oye pues te digo una cosa la tercera no sabe el vale

Voz 2 02:07 me di me dijo que no es que no es acertado dijo que era Bashar Asad rabia

Voz 8 02:19 la vida es lo nuestro

Voz 1610 02:21 concentrados seguiremos más suerte con con el siguiente concursante hola buenas tardes

Voz 2 02:25 hola qué tal el sitio donde mejor se agita cuál es el premio

Voz 1610 02:30 el premio no pudo decirlo es es una sorpresa

Voz 2 02:33 vaya vaya a ser que participen cinco una cosa el premio no excesiva la pena

Voz 1 02:41 no es ya te digo yo que sí que vale la pena si mi opinión pero digo verdad que no

Voz 2 02:49 sí claro no es como cuando Pearson un empleo y preguntas cuánto te va a parar si les diese molesta porque preguntas eso sí te mosquea que quiera saberlo cuanto no que la exclusión de acuerdo con este tema pero no es lo mismo sí sí sí la tuya mira saber si yo estoy malgastando minutos de vivir hablando por teléfono entre él llegó a mí no me importa

Voz 1610 03:17 dos de tu vida amarga estado discutiendo tontamente por el premio que podías haber contestado perfectamente

Voz 1 03:21 claro claro has has bueno no así no es cuestión no quedó opinó que te duele sí venga adiós se Juanes

Voz 1610 03:32 motivo último concursante vamos a dudar recapitular que ya estoy poniendo nervioso descartamos la tercera que no es que mujeres la que canta en la ducha cuales Adele vamos un poquito la primera

Voz 5 03:45 vamos a escuchar a la segunda Balenguera tenemos son concursante que ya puede decirnos hola buenas tardes

Voz 2 03:53 buenas tardes a ver segundas Adele

Voz 1610 03:56 si vamos a un poquito con educación tu nombre a Adele eres Adele la que la que canta

Voz 2 04:04 sí ensayada que canta la la segunda

Voz 1 04:08 pero bueno pero qué casualidad tenemos ganadora vamos a escuchar te mira vamos a escuchar de la segunda

Voz 2 04:18 oye Esther estuve andando es una grabación en un acto íntimo y privado que ha difundido siempre Miso nosotros cortisol Caiga vale por la vulneración de mide hecho lo no y a la intimidad personal y familiar un artículo siete punta fincas de la Ley Orgánica una barra en mil novecientos enteros

Voz 1610 04:39 oye perdona no es bastante grave ya sé que no te avisen y nada pero te pido mil disculpas yo pensaba pensar en serio de pensaba que trabajando a ser podía hacer cualquier cosa sabes me creí que creíamos que ir

Voz 2 04:48 los dioses Sergio Ramos Dios es decir también que es una cosa acertado

Voz 1610 04:56 sí la verdad eso verdad pues mira el prendido de desatención son dos entradas para ver a Fito Fitipaldis es que lo estoy están carísimas

Voz 1 05:06 qué nos dices a Valle