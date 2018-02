SER Aventureros: 1.000 km a 30ºC bajo cero: el nuevo reto de Antonio de la Rosa (10/02/2018)

Voz 1 00:00 comienza la Cadena Ser

Voz 2 00:04 aventureros Jose Antonio

Voz 3 00:06 Punset

Voz 1 00:28 quiso ser cantante

Voz 1025 00:34 en tuneados bienvenidos ya ves como a las conversaciones fuera de micro porque sigo teniendo un problema he han pasado veinticinco años para XXVI y no entienden que cuando está la luz roja es que estamos ya

Voz 3 00:46 en el aire buenos días y me paz

Voz 1025 00:48 cómo sí puede empezar hay que decir que yo tengo un montón de años tanto si hizo tienen más de los que menos señoras señores gracias por ciento y dar placer a estas horas de la mañana por escucharnos a través de la Cadena SER como os decía en la península y en Canarias muy buenas tardes a los que no sintoniza a través de la XII sesenta de Radio Caracol en Estados Unidos qué tal estáis bienvenidos el equipo médico habitual de ser aventuró es al completo ya hay tensión ya veis que hay ganas de hablar todo el mundo quiere decir tu guirigay José Luis Angulo buenos días muy buenos días y que la gente te ha escuchado antes que a todo el mundo pidiendo que vuelva a Fermín que será la baza de a esa Cham

Voz 8 01:22 no ella es es parte del equipo

Voz 1025 01:25 el chao tanto de menos que casi lo hemos echado pobre no ojalá no vuelva

Voz 8 01:30 pues ya estamos arrepintiendo

Voz 1025 01:33 al pobre chaval total que les permita que ya volverá señor Chema Rodríguez

Voz 9 01:38 Paz y que prefiero medie Rebeca que tres Fermines hay media Rebeca decía eso ya se verdad jerséis que te digo una cosa que sí

Voz 1025 01:46 te ha oído decir otras cosas que Ángel Colina

Voz 8 01:49 cuando veía Money en Miami Buenos días España entonces es decir eso fíjate si no pues me me apetecía bueno pues mejor

Voz 3 02:00 eh sí

Voz 1025 02:03 como buenas noches

Voz 3 02:05 es que tú hola hola buenos días señoras

Voz 1025 02:10 enseñar es a partir de ahora una hora de radio de radio espectáculo de Radio Show de radio a través del mundo viajaremos

Voz 8 02:16 os Australia donde nos llevará de viaje hoy por ejemplo José Luis Montón de sitios maravillosos mundos literarios

Voz 1025 02:24 en lugares de ficción lugares de ficción estaremos también ahí con Carlos Barrabés viajaremos a montañas también tenemos que tener la última hora de la nieve en la música por cierto no te he comentado andar Rebecca pero has escogido y la música tú lo digo para que si los oyentes tienen que quejarse arroba Ser aventureros se pueden quejar directa vendiendo estará los Twitter Ángel tú nos vas a llevar de viaje a algún lado si donde queréis no

Voz 3 02:49 no no pero no no no no no tengo una colaboración especial que tiene una colaboración especial

Voz 1025 02:53 uy uy uy qué miedo me da votos pero la cosa con qué voy a empezar ahora Chema para que me del avance su sección de viajeros asesinos te pongo la sintonía

Voz 10 03:03 sí sí sí es decir la musiquita sólo vamos se quita esa musiquita

Voz 3 03:07 ah claro a Hiroshi te voy a ir a usted

Voz 1025 03:13 te preparas diga sí si tiro la música ahí estamos hoy además acerca de mí con vuelve a decir hoy enviarlo

Voz 0089 03:29 personalmente hoy en viajeros asesinos con Chema Rodríguez ex equipo C vamos habían

Voz 8 03:33 ahora Bolivia con un con un colaborador muy especial que conoce Bolivia como la dedo de su mano como es

Voz 3 03:41 el alma de su mano Ike Evo Morales va va a dar algo

Voz 11 03:48 va a dar el contexto de esa historia

Voz 0089 03:51 no vamos a hablar del asesino de Sucre el asesino Sucre Ángel tu sacó en la capital de Bolivia Sucre claro Ucrania claro pues pues no no espérate no va a ser la paz igual es Sucre el otro

Voz 3 04:03 sí es Ángela ya jazz tú a mí me ha dicho lo que tienes que darle emoción al programa pero una cosa la otra desinformación formal no no para Ángel Ángel ese es Angeles mi colaborado especial de hoy de hoy así que si alguien quiere verlo desde de radio espectáculo pues que lo avala lo estamos en la parte

Voz 11 04:24 que llegue que llegue la sección en Sucre la capital

Voz 8 04:26 no es que sea el radio

Voz 0089 04:29 pero dentro de un ratito viajeros asesinos con Chema Rodríguez y Ángel Colina

Voz 3 04:33 madre mía bueno pues eras

Voz 1025 04:37 toda la sintonía flotó en mi efecto

Voz 3 04:39 yo he dicho quién te huevos duros si puede serrucho serrucho ese trozo de

Voz 1025 04:46 sí lo tiramos al mar directamente osea que hoy el colaborador de Chema es Ángel Colina bueno pues por delante insisto muchas cosas y lo primero que vamos a hacer a estas horas es ir no vamos hasta Australia por qué bueno porque es una hora más temprana en Australia Hay vísperas siempre lo agradece cuando lo dejamos dormir un rato más hola qué tal estás muy bien encantado de saludarte cómo estás bien te veo un poquito a juego son cosas mías

Voz 1 05:14 mono siempre despertado a estas horas pues no sé por lo bajo

Voz 1025 05:21 oye el otro día me me escribió el cocinero no sé si las contactado con él cocineros e si no sé pero el tío estaba encantado estaban una Master Class con cientos de personas mandona fotografías alucinantes has has hablado con Hero o no

Voz 1241 05:39 no no he hablado con él yo lo que sí dice fue mandarle un mensaje Anes mandamos Tania contestó Amira que viene si contacto

Voz 8 05:48 pero esto eh

Voz 1025 05:50 cuando cuando

Voz 1241 05:53 no lo sé porque yo ya contacté N como cortesía no como sea

Voz 1025 06:00 pero vamos a ver esto esto es como te quita quién da el primer paso ahora ya dado Bale no pero yo yo yo

Voz 1241 06:08 la yo ya lo he dado con el lema contactaba pero muy le dicho mira eso doy aquí tal el me contestó me dijo que estaba empero es grabando y que ya me llamaría cuando estuviera por aquí por Sidney pero te digo una cosa yo no sé no me veo no me veo yo de cocinó yo no tengo amigos famosos ni los quiero no quiero nosotros no

Voz 8 06:33 es que son muy famoso Si fue

Voz 1241 06:36 veía o voz Sonia amigos porque yo no yo no tengo oyes Armijo este famoso como efectivamente el otro entonces

Voz 8 06:46 ah vale no

Voz 1241 06:48 a Miguel Maestre Miguel Maestre es un fenómeno

Voz 8 06:51 pero pero que Gerard Piqué características crees que debe tener un amigo una persona esperamos entonces jamás pero que estás haciendo estás estás estás preparando te algo o se después te estás tocando que hace es qué haces

Voz 1241 07:04 no no no estoy aquí en la cocina hablando con vosotros pero está preparando te amo

Voz 1025 07:07 con la cocina o no ha

Voz 1241 07:10 igual me como una manzana antes de volver a ver si va a ser

Voz 8 07:13 pero luego

Voz 1241 07:15 no pero que no que yo no tengo amigos famosos ni tampoco las que era ya ahí inmigrantes este tendrán mil historias mil colegas mil gente que se quiera acercar a él le porqué ahora es famoso en Italia al quedar ahí yo paso yo ya tengo mi vida tales mira si quieres llamarme ya tienen mi teléfono ante tal era lo que yo no voy a hacer mi sueño eh ha hecho lo que yo ya le he contactado Le mandan mensaje ha dicho así que vamos que tales está aliado Stansted volverán no volverá no lo sé pero yo ya estaba casada ya ya ya ya ya no pidas más de mí porque esto ya no tengo amigos no tengo amigos famosos

Voz 3 07:58 me ha pedido ya te he dicho el otro leche ni puta es una escuela no no no no

Voz 1241 08:03 que vosotros y yo soy al revés que vosotros claro gusta diferente aquí hemos no no no

Voz 1025 08:09 qué que no sé por qué

Voz 8 08:11 tiene que tener

Voz 1241 08:14 claro no es normal y corriente da pie que quiere gente normal y corriente Apple tal era ya tengo mi vida

Voz 12 08:24 si es si será mi Eloy

Voz 1025 08:27 cuando tenido deberíamos matizar de todavía está todo lo que estás diciendo está ya ya de todos lo si está diciendo me parece bien ya me respeta y comparte ya ya lo veo de todo lo que estoy diciendo me parece bien pero claro tampoco tú te quieren me tienen un grupo de gente normal

Voz 1241 08:44 yo no quiero ser amigo de gente famosa del famoso te hemos entendido

Voz 8 08:50 oye una cosa esta se llama bien que si no me llama pues que no pasa nada

Voz 1025 08:55 Gemma te quiere hacer en la sabe digo

Voz 0089 08:58 o algo sobre lo del asesino de la semana pasada Abelardo decía aquí vas a averiguar

Voz 1241 09:04 bastante tengo con lo tomó por

Voz 1025 09:05 hoy modista dormido Novo claro que sí

Voz 1241 09:09 no sé no no porque me quedé un poco acojonado con los que contó pero vamos que que eso mira te digo una cosa aquí en en en la media nadie se habla no habla nadie eso porque no interesa o porque lo de los donuts no interesa alardes entonces pero además este no interesa hablar de cosas que manejan los medios de comunicación que interesa hablar como el desastre que hay ahora mismo en España osea bueno pues no interesada en Australia no hablan de que en España no una Amelia es que estoy yo yo tengo ya bastante tomaba yo yo decía me voy a Doha Ponseti que voy a los Jara se digna que venía

Voz 1025 09:54 pues también yo como AIS

Voz 1241 09:57 que hay en dos buena Loja entonces pues nada cosillas de muchas empresas y negocios que que tengo que ir a resolver a Doha con una semana y luego ya vuelvo aquí así que la semana que viene estar en Doha oye que vale

Voz 1025 10:11 hemos visto que había has come avísale habías pedido a Rebeca que te consiguiera un billete

Voz 13 10:16 la ira serán los obreros que no has has pedido hora ya me gustaría ya me ha gustado

Voz 8 10:22 billetes de un tema es verdad Rebeca no se Rebeca nos ha dicho que te lo está gestionando claro que es de donde viene de avión el ave y un taxi con con algo más que no me acuerdo que era llamando a dicho fechas concretas

Voz 1241 10:34 puede decirlo no voy a contar lo que me ha dicho que merece la pena porque es verano

Voz 1025 10:39 a Xavi de nabos

Voz 1241 10:43 decir que hasta de la casi me lo trago de vale si te digo

Voz 1025 10:47 que era yo a la cabeza del agua

Voz 8 10:50 la manzana suele caer bien eh es otra descomposición ya juegas no

Voz 13 10:54 a dormir porque te vamos a dejar ya cuando vas a dos

Voz 1241 10:58 luego vuelvo a Sidney a seny y luego me voy a voy

Voz 1 11:03 estar aquí como una semana así me Wells y luego a Miami

Voz 1241 11:07 y luego hueco por cierto que en Miami

Voz 1025 11:10 no dímelo oí coincido contigo en Miami pero eso ya lo hablamos si te parece tú yo también cuando en vez de compartirlo con el bien pero con

Voz 8 11:16 el famoso esa claro

Voz 1241 11:19 no está mal pero pero yo Ponseti Le conscientes de fuera fuera

Voz 8 11:23 Caro y esto es lo que te tomas de de

Voz 1241 11:26 no no no no no queme Miguel Maestre es un fenómeno a Juncker aquí yo en cambio soy querido lo pero ya está vale era bueno pues venga vamos a ver como vosotros que ella como gente que conozco en España que yo

Voz 8 11:43 te vas a semana que muy famosos

Voz 1241 11:45 da Costa y tal que que es que yo ya yo yo ya hacia la pasé entiende no

Voz 13 11:53 no no que están los hermanos Marx apareciendo por debajo me pregunte por qué pero es da apareciendo los armado más oye era porque ya os suena a camarotes

Voz 1 12:03 aquí es verano todavía sigue haciendo calor Se puede ir a la playa

Voz 12 12:08 muy en que os es mucho que

Voz 1241 12:12 Mayo estoy por allí en España vaya

Voz 13 12:14 oye una amenazas no muy bien pues nada pues estaremos muy conveniente no voy a que vaya vaya muy bien y ante la semana que viene a no si voy le voy bien ahora un abrazo eh pero luego yo ya sabe

Voz 1025 12:31 es es esa parte el programa que es distinta siempre en Ser aventureros nunca sabemos exactamente qué va a pasar o lo que no va a pasar porque muchas veces no pasa absolutamente nada seguimos con más historias

Voz 8 12:41 hoy por hoy o La Ventana

Voz 5 12:43 veinticinco El Larguero hablarporhablar SER Deportivos este trece de febrero Día Mundial de la Radio elige programa viven a ver cómo se hace la radio en directo entra en Cadena Ser punto com rellena el formulario celebra con nosotros el Día Mundial de la Radio Cadena Ser

Voz 14 13:07 en mejor que diga la verdad media verdad y todo menos la verdad

Voz 15 13:21 venga

Voz 1025 13:28 seguimos en Ser aventureros a ver me decías que hoy nos iba a llevar con un libro maravilloso a unos lugares también maravilló

Voz 0089 13:36 esos queridos pues si la semana pasada hablábamos de un Alda la verdad es que últimamente

Voz 1055 13:40 buena noticia muchos editoriales están decantando por publicar a las las novedosos al las bueno con con historias entremedias y en este caso pues el título de un precioso libro que ha sacado Blume es maravilloso maravillosos mundos literarios un viaje por los principales lugares de ficción jamás es creados vamos a viajar pues por esas tierras que en muchos casos hasta nos hemos creído que realmente existían estamos hablando pues de los territorios de de Talking del Señor de los Anillos estamos hablando pues hay cuatro cinco uno estamos hablando de Julio Verne de mil leguas de viaje submarino estamos hablando de las islas de los piratas de de Stevenson estamos hablando de dos mil una odisea del espacio es decir estamos hablando de un montón de de territorios de paisaje de geografías que como digo al final ya se han convertido en parte de nuestra de nuestra historia estamos recorriendo lugares como el Londres recreado en la en la en la película La naranja mecánica y por lo tanto como buena las pues un tremendo un tremendo libro de cada capítulo pues nos lleva a otros libros a otras películas así que bueno creo que es un una buena recomendación de libros que entre comillas y en el mejor de los sentidos te complica la vida porque te hace pues añorar y desear nuevos nuevos viajes no se habla de Alicia en el país de las maravillas el territorio donde vivió entrecomillas Peter Pan El mundo perdido de Arthur Conan Doyle o saques

Voz 8 15:04 se llama ese libro el Ibex esa maravillosos monta

Voz 1055 15:07 los literarios aunque creo que es mucho más eficiente pues el subtítulo Un viaje por los principales lugares de ficción jamás creados es decir que hemos solo ni un solo territorio de libros son territorios que hayan

Voz 8 15:18 que hayan existido ni existirán pero por su

Voz 1055 15:21 los topos como digo ya muchos de ellos en los han convertido en algo real vamos a los Mondo

Voz 0089 15:24 el subterráneo no sí bueno pues pero

Voz 8 15:28 el libro recomendable cien por cien editorial me decía el editorial Blume que como digo nos tiene acostumbrados últimamente a sacar pues muy buenos y al

Voz 0089 15:36 las está escrito por Laura Miller

Voz 1055 15:38 la verdad es que ha pegado una una burrada impresionante

Voz 1025 15:41 muy bien señor Carlos Barrabés bueno días dónde andas amigo mío de te pillamos

Voz 0322 15:47 pues pronto ya saliendo para Estados Unidos para San Francisco que no te cuento Holy pero

Voz 13 15:52 a ver es mía pero y eso a tomar

Voz 1025 15:56 disco otra vez

Voz 0322 15:57 ya sabes no esto es cuando hay quiero San Francisco y no no te enteras de nada

Voz 16 16:03 hay que estar ya para camino para ir para allá ya o aún no agotaba

Voz 1025 16:08 algunos días no ya no no voy a para ella

Voz 0322 16:11 sí igual no voy a estar por ahí una semana el pico y la verdad es que bueno ya sabéis que casi todo digamos lo que sin vendas inventa allí osea que que bueno a ver que hay que hay nuevo intento ir de vez en cuando siempre se viene aprendiendo algo ahí he visto estos días lo que estaba pasando no hago los con los cuellos que con el Falcon Heavy juguetes que espectacular de Space X que es como la nueva frontera de la exploración no que es como enviar un cohete pues al espacio para todo no normalmente cuesta mil millones ISS envía por noventa IS espectacular todo lo que son capaces de inventar is ideas sedes algo alucinante

Voz 1055 16:59 joven que San Francisco es decir que se ha convertido en la meca de esto que dices tú les de si no estás allí no te enteras de lo que pasa en el mundo

Voz 0322 17:08 claro porque básicamente en la gente más en la Segunda Guerra Mundial en lo que ocurrió es que la costa oeste de Estados Unidos se concentró casi todo el talento el mundo pues para tratar de luchar contra los Nazis no y entonces ahí se hizo existen un montón de proyectos por ejemplo el Manhattan el proyecto de la bomba atómica e hice comenzó pues a investigar de Rat sobre radares sobre armamento sobre un montón de cosas no sobre comunicaciones con los principios de Internet y entonces y a raíz de eso pues quedó un lugar donde había muchísimos científicos muchísima gente que inventaba cosas todo esto es el conjunto de nadie en aquel momento con con un modelo de financiación que fue pues un dinero más de Riesgo no el tradicional hice creo una cultura super de riesgo que tiene mucho que ver conocéis la zona no decía telas San Francisco es una zona que tienes la sensación de estar en en la última frontera no

Voz 1025 18:09 lo que es la costa oeste de los Estados Unidos Dávila se sitúe

Voz 0322 18:13 de estar en un lugar donde tienes que buscarte la vida donde donde realmente pues el que ha llegado a un explorador no la gente que estaban California era gente que que su padre que aún estaba vivo había llegado de una carreta no había cursado todo

Voz 17 18:29 como Estados Unidos toda esta cultura fue es

Voz 0322 18:34 realmente es una cultura de exploración de búsqueda y esa cultura asisten también hay una cosa muy importante y es que en aquel lugar hay una gran mezcla con Asia no hay mucho asiático así que realmente hay una diversidad cultural profunda gente de muchísimos países gente que que si mira a sus cuatro eh cuatro bordes eh pues sus padres y los padres de su mujer no te quedas impresionado de donde vivirán los abuelos realmente no sabría decir muy bien de qué raza son

Voz 1025 19:06 oye oye hoy venías a contarnos esto generalmente no ha vale pues pues como acuñó y tan atacado muy bien ID que viene a hablarnos hoy no ha puesto un poco lo que está pasando

Voz 0322 19:18 no con el precio este tan bestial que está viviendo en en muchas partes del mundo que que ya el otro día las imágenes increíbles de cómo se congelaba en los animales en Siberia que muchas veces hemos hablado no de lo que pasa cuando hace tanto frío y hay tanta nieve con la fauna es alucinante como como realmente son capaces de sobrevivir Iggy estos días en Siberia ha habido animales pues por ejemplo forros de los ves que se han congelado enteros no pero o caminando completamente no es decir hay un punto a partir del cual una puede no deprisa y esos es increíble y esto pasa mucho en la montaña a veces a hacer monte ves animales muertos son animales muertos decía muchas veces pensamos que los animales pueden con todo

Voz 0089 20:06 sí el hijo no es verdad algunos

Voz 0322 20:09 males pueden con todo pero muchos no ir a estos inviernos fríos esta semana están tremenda eh la fauna o pues legalmente la selección natural no actúa con toda su crudeza es alucinante

Voz 0181 20:23 lo que es lo que te alucinado es es ver muchas veces cómo sobreviven algunos en esas condiciones

Voz 0322 20:28 al límite no es increíble que sobrevivan no si al final yo creo que ahí ves dónde cómo funciona la selección natural no el que el que es capaz de hacer a una cueva el que escapa de comer una hierba un poco peor no

Voz 17 20:41 sobreviví de aquí es es

Voz 0322 20:45 no es una cuestión es una cuestión sólo de un cinco por ciento más no es una cuestión de un treinta por ciento más no es una cuestión de que uno hace una cosita más que el otro no es tremenda la vida es es realmente increíble que exista es alucinante

Voz 1025 21:00 además un año en donde ya nos habían dicho que iba a hacer mucho frío y que pinta que no nos queda porque el otro día también salió la marmota Phil dijo que quedan seis semana armados sea que esto se cumple a raja

Voz 0322 21:13 habla la marmota esta llevar qué locura de años

Voz 1025 21:17 sabes sabes que el otro día en abuchearon joven fue curioso porque era todavía era el día de la marmota Illa abuchearon porque cuando salían en Iker da salió tan la marmota qué sabes sabes que todos una historia en si se ve su sombra como bueno pues no voy a contar como hace en el estudio de la marmota pero total que tocaban seis semanas más de invierno y cuando lo informaron la gente que está esperando ahí que dijeran algo bueno pues la gente abucheado porque llevan llevan en Estados Unidos una racha de invierno también con una cantidad de nieve absolutamente descomunal

Voz 0322 21:52 sí sí eso eso es así hay muchas teorías con eso no hay una más que un más que teoría que dice que tiene que ver con la contaminación de Asia que pasa hacia Estados Unidos y que baja la temperatura y esto cae por el dieta extensa después los bien

Voz 1025 22:09 ya la verdad de rebote no llega nosotros entonces cómo es esto

Voz 0322 22:13 pues es muy probable no la verdad es que todas estas cosas pues no sé Lloyd leído muchísimos artículos en periódicos muy serios en el New York Times que ir y la verdad es que yo creo que en los próximos años pues realmente ese certificara cómo funciona esto no es cierto que puede ser eso

Voz 1025 22:28 dicen dentro de las veinte teorías que hay en torno

Voz 0322 22:32 claro todo esto pues a saber no pero es probable que tenga que ver osea cualquiera de vosotros que cuando vas hacia cuando vuelves vuelves asustado porque por muchas veces que haya sido a India o China es que tanto humus como ahora fue visto tanto humo alguna vez en algún sitio es que es bestial entonces es que no no es normal es muy excepcional y es lógico que según en un momento dado se pueda mover con el mundo y podrá cambiar la temperatura cree un efecto invernadero

Voz 1025 23:02 yo lo que lo está haciendo ya

Voz 0322 23:05 no sé pero muchos muchos artículos en periódicos pues te fear dicen que eso es así no que que tiene una influencia hay que ver en que no sé exactamente qué porcentaje pero lo cierto es que no es normal que Asia esté echando semejante cantidades enormes de gases invernadero Iker no pase nada no porque simplemente antes no los echaban as en la

Voz 18 23:27 claro eso

Voz 0322 23:30 tiene que haber una diferencia seguro porque la cantidad es

Voz 8 23:33 es brutal esto es como lo que da me da ciertos cara Nos enteramos sí porque antes no haber viajado por Delhi por Pekín y demás la contaminación era a otro nivel lo que si estabas ahí hoy en día de Colmenar Viejo te enteras de el índice de contaminación que hay a las seis de la mañana en Pekín pero también llevamos nosotros más tiempo contaminando que ellos no

Voz 0322 23:56 sí eso es cierto no tenemos mucho derecho a hablar pero lo cierto es que Hollywood acordarás yo me acuerdo de ir a China Iber bicis

Voz 9 24:04 cada rato no pero es porque no había coches

Voz 3 24:08 entonces Olías

Voz 9 24:09 mucho más a sudor que es cierto oyentes

Voz 0322 24:12 de países han ido a mejor muchísima gente se moría de hambre pero pero no es menos cierto que que esto no es sostenible no es imposible

Voz 8 24:20 pero yo no sé si recordáis en aquella época ya lo el cómo

Voz 0181 24:23 el joder es que es imposible imagináis que en China todos tuvieran un coche como nosotros todos una televisión total porque eso sería imposible bueno pues está pasando

Voz 1025 24:31 pues ahí estamos esta Liga bueno amigo buen viaje a San Francisco cuida te mucho estamos hablando contigo a la vuelta de acuerdo

Voz 0322 24:39 venga ser muy feliz

Voz 1025 24:42 no cita con bengalas que como cada año por Si te entra en la agenda no ocurre lo estar cansado de San Francisco algún invento

Voz 0322 24:50 ahí estaremos

Voz 3 24:51 algún otro digo bueno y la estrella acuérdate de las chupa por cierto

Voz 19 24:57 no no no está no mira te hoy

Voz 1025 25:00 esta semana dándome hecho ni caso Carlos Barrabés no estoy hay va paseo aventureros no caro esté estoy contactando con Luis con ahí su mano derecha a ver si el engaño con cuatro Grammys que algunas cositas

Voz 1055 25:14 el punto es un punto en una chupa lo voy a decir que no

Voz 1025 25:18 a ver yo

Voz 3 25:20 la cosa no chupito un sitio a tener su oportunidad los últimos veinte o veinticinco

Voz 19 25:32 el malvado a cuidarte buen viaje del brazo hasta luego

Voz 13 25:48 por cierto ahora que estábamos hablando con carros déjame que vaya habló

Voz 1025 25:53 con Javi Gómez que es el director de cambio en España del Mediterráneo que es una empresa que junto a otra empresa más que está en Nepal que se pero Clean eh andando Internet al SIP diciendo a los campamentos base y me parece una historia a seis mil metros alucinante si hace posible si va pues sí sí sí que es posible habla Javi qué tal estás buenos días

Voz 18 26:16 qué tal cómo estáis poniendo los dientes largos con la conversación ahí de me dejas color con los de Barrabés

Voz 1025 26:23 ya toda vez que los amigos de siempre no estará ahí estamos todos pero cuando el tú yo no está mal porque me imagino que no debe ser fácil que no llega un cable hasta seis mil metros Pancho Baraini no la fibra para la ventisca no no Berio existe ahora

Voz 18 26:41 con la ventisca con los bueyes para arriba con todo el mundo para arriba hay que está preparado solamente para llevar allí unos puntitos acceso podéis imaginar la aventura no

Voz 1025 26:48 claro cómo es eso cómo funciona porque estoy seguro que ahora es mucho

Voz 8 26:53 pues eso seguro que es carísimo

Voz 1025 26:56 ah sí

Voz 18 26:58 Diango era bueno comento en Coca haber estado básicamente su iniciativa de que de que bueno pues la la la realidad es que hoy por hoy tenemos todos en el tie en el tema montaña y en el tema de viajes en el tema de turismo lo que Ramos lo queramos o no el campo base del Everest punto por donde pasa la friolera de mil quinientas personas al año es una bestialidad es una auténtica barbaridad qué ocurre que muchas veces la gente establo lógicamente esperando a ver el momento adecuado para poder acometer el ascenso final ya seis mil metros de altura pues qué haces ahí durante días no te preparas físicamente de todo es es absolutamente impresionante y si es posible carece bueno depende del punto de vista depende el tipo de servicio no esperamos no es no es algo millonario

Voz 1025 27:43 oye oye déjame que me ría Un poco Javi porque ya ya ya sabes que esto es un clásico estás si te va bien quiero decir eso va rápido y tío K o cada foto te tarda tres días itera de cómo funciona eso es una pasada hemos logrado lo que es

Voz 18 27:59 un canuto pues llamarlo así un canuto de noventa kilómetros de distancia hasta el campo base con dos enlaces punto a punto que se llama no voy a entrar en temas técnicos

Voz 1025 28:08 vale vale vale

Voz 18 28:11 se es vía unas antenas que simplemente una centena ante el tamaño nada al tamaño cuarenta por cuarenta más o menos vale ese que se ubican serán son con otro de doscientos megas al al campo base es decir un hotel hoy por hoy un hotel de cinco estrellas de ochenta a cien habitaciones tiene un canuto de unos trescientos megas para todo el hotel

Voz 1025 28:30 sí he ahí arriba estamos lanzando un claro

Voz 18 28:33 esto de acceso a Internet de doscientos megas es decir se hace es

Voz 1025 28:36 expectativas de puedes hacer vídeo streaming

Voz 18 28:39 esa servicio online pues hacer llamadas tipo Skype constantemente

Voz 1025 28:43 eso es Juan Cano como dice Angelo no

Voz 18 28:46 no bueno el usuario lo tiene metido en el paquete cuando va para allá si es como cuando tú vas un hotel que estás pagando diez quince euros a es gratis no

Voz 1025 28:54 para tener acceso todo el día

Voz 18 28:56 solamente lo desigual exactamente lo mismo

Voz 8 28:59 a ver es muy listos o es que a nadie se le había ocurrido esto o no

Voz 3 29:03 porque lo cuentas buenísima eh si uno conoce la Mancha

Voz 1025 29:13 pero en el Nepal eso

Voz 18 29:15 no somos mucho los tendrán autora pero eso no a ver esta tecnología exista ese tiempo solamente que bueno pues que es una tecnología que se despliega había pequeños medianos operadores para llegar para hacer llegar internet donde no hay

Voz 0322 29:29 por ejemplo yo soy de un pueblo de los Madriles

Voz 18 29:31 Padilla ahí pues no pues hay sitios donde llega Internet sitios donde no llega Internet básicamente pues y ahora estamos viendo el tema de subir arriba al puerto de Navacerrada arriba del todo servicios con ancho de banda muy muy grandes porque allí no iba a haber sido óptica

Voz 1025 29:46 oye bueno es ante lo que estáis aplicando ya ya

Voz 16 29:50 entiendo en en el Nepal

Voz 1025 29:53 vais a aplicar en España

Voz 18 29:55 sí definitivamente si en puertos de montaña zonas inviables cableado hoy por hoy ahí vamos

Voz 0322 30:01 muchísimos usuarios trabajando de esta manera

Voz 18 30:04 hombre yo sé con cuota de Internet muy muy muy

Voz 1025 30:07 eso sobre todo lo que puedo y se empezara a salvar vidas porque sabes que hay ahí lugares en Pirineos que estás metido en plena faena en la montaña te quedas tirado siempre dice no lleva el móvil cargado pero es que cuando ya se en donde Gas el el el Castañar no hay cobertura además si llevo el móvil carga paquete

Voz 9 30:27 exacto oye no hay varias hay voces empresas que soy su

Voz 0181 30:30 sí hay mucha gente haciendo otros

Voz 18 30:32 nosotros cambio eso nosotros somos una lo queremos una división de la división de radiofrecuencia de Motorola llevamos comida como veinte años en el tema este radiofrecuencia hizo esta tecnología bienes de lo que antiguamente a lo mejor suena la tecnología Wimax que se ponía en zonas rurales parado excesos de Internet e inalámbricos que pasa que la tecnología Wi Max ya no es digamos

Voz 1025 30:55 Dios le operativa ten en cuenta que esto no

Voz 18 30:58 lo mismo no puedes tener un servicio de doscientos trescientos casas necesitas dos tres cinco diez megas en todo dispositivo para poder trabajar tranquilamente dependiendo del tipo de servicios que te quieras no sé es si eso televisión se conferencia videoconferencia de todo tipo no o bajar tu papel no vas a tener hay lo que decías antes no cinco horas para bajar tu papel

Voz 1025 31:18 bueno pues en el momento acabó no

Voz 18 31:21 pues esto es lo que ha hecho lo estamos denominado Internet extremo y bueno porque queda solo en el término pero es importante porque

Voz 1025 31:29 oye porque lo que tu dices salva vidas claro

Voz 18 31:31 la vida le voy a preguntar una cosa

Voz 1025 31:34 bueno esto es la pregunta del millón que lo sepas porque al final lo que vais a entrará a competir probablemente es con Movistar no ir a otro grande operadores y no sé si les va a hacer mucha gracia o charla Antena o no sé yo bueno lo bueno

Voz 18 31:50 de todo esto es que es complementario ir hecho colaborativo me explico detrás de todo esto al final finalistas son canuto que lo tiene que bien y es la telefónica la Vodafone la móvil quién sea la operadora local

Voz 1025 32:03 ya con lo cual que ellos ya utilizan

Voz 18 32:06 cogía para poder acercar sus torres de telecomunicaciones entre unas y otras no comunicar entre las torres entre unas y otras en diferentes frecuencias diferentes entornos no

Voz 1025 32:15 vamos que estoy pero vamos somos primos créeme somos

Voz 18 32:17 primos sea totalmente y somos necesarios una party la otra unos la parte infraestructura y otra quién te da el canuto

Voz 1025 32:24 espero Illa remata Si alguien que nos está escuchando que están un pueblo ahora que llega por ejemplo yo que sé que es la mejor les llega Movistar pero apenas le apetece contaros a vosotros eso puede ser sois más baratos menos baratos igual en en a eso jugáis también no

Voz 18 32:40 pues mira ahí en España cerca de cuatrocientos operadores que se dedican a esto con es otro digo tuvo que ofrecer Internet Ruano que ofrecen acceso a Internet en zonas complicadas en zonas de montaña en donde no hay fibra es complicado ha explicado que era igual no pues hablo de poblaciones de no sólo de trescientos doscientos habitantes

Voz 8 32:59 logo no

Voz 0181 33:00 no lo conozco de perdona es que lo conozco bien porque porque en la Vega de Pas en Cantabria donde yo tengo la casa es uno de problemas que tenemos no es nada fácil solucionar el tema eh no es nada fácil porque incluye ordenó no hay cable no hay fibra incluso las tomas están pillada es decir que también tienen contadas no siempre tienes una toma para ti si quieres darte de alta en Internet

Voz 18 33:20 exacto totalmente de acuerdo ya lo conocen de primera mano por lo que veo y eso

Voz 1025 33:24 lo sufren por lo que estoy viendo esto es la gran

Voz 18 33:27 pues ciudad no entonces bueno como digo hay hay hay mucha demanda de esto el tema está solucionado y únicamente es aplicar la tecnología adecuada como lo estamos haciendo nosotros desde cambio no oí con los operadores que os digo

Voz 1025 33:38 muy bien Javi mucha suerte

Voz 18 33:41 venga checo mucho la verdad no es verdad

Voz 8 33:43 a las puertas de ir a Javi un magnífico libro la coronación del Everest que más

Voz 1055 33:47 cuando consiguió en la cima

Voz 8 33:50 es el el gran asunto fue conseguirla

Voz 21 33:52 en los periódicos y organizará verdaderos correos humanos para que el primer periodo consiguiera la la primicia de un libro maravilloso en la coronación de bebés y fíjate lo que estamos hablando ahora de que practicamente en el último montaña en el último reducto a tener posibilidad de con un teléfono mandaré imagen es decir que bajarlo a verlas

Voz 8 34:09 claro claro había que conseguir transmitirla

Voz 21 34:11 el digo antes de que otro la transmitiera por la historias espectacular casi más espectacular que la propia ascensor al Alfonso Ojea qué tal estás buenos días bueno

Voz 0089 34:20 días oye no abandonamos Asia no

Voz 1 34:23 porque ya llevamos XXXVI

Voz 0089 34:25 el ar de Juegos Olímpicos de invierno en Corea del Sur

Voz 1025 34:29 los enfermos ésos que había dado por rotas

Voz 3 34:32 semana apodado cuál es enfermos de casco componer

Voz 8 34:34 no hace sean intoxicado he visto bueno pues no me puesto no si has intoxicado con la comida o la bebida creo en

Voz 0089 34:42 de que después de haber visto la inauguración el sitio Llanos decía My Pew el el presidente de la Federación Española de deportes de invierno hace unas semanas en pistas Blancas que íbamos los europeos bueno que no chocaría un poco el paisaje efectivamente choca pero lo que quiero decir es toda la movida que antes estábamos hablando antes de iniciar fuera de micrófono todo este equipo de ello que es la Unión en teoría de de la de Corea del Norte con Corea del Sur para participar bueno

Voz 3 35:06 mal rollo ese por mal rollito que ya empezó

Voz 0089 35:09 no me empezó la semana anterior a los Juegos Olímpicos porque sabéis que jugaron un partido amistoso ya ya en la zona en la Villa Olímpica en la selección de hockey sobre hielo de Corea unificada frente a Suecia bueno hay había coreanas del norte a femenina la selección y coreanas del sur bueno pues tienen que saber nuestros oyentes que no están viviendo juntos compiten juntos pero en la Villa Olímpica cada uno está por un lado Perea

Voz 3 35:35 pero sí ha puesto una valla pero es que están controlados por los agentes del régimen así oye sí

Voz 0089 35:43 gente que parece ser que es más peligrosa que el propio presidente norcoreano según dicen los servicios secretos a mí me parece una cándida

Voz 8 35:49 la alma no viendo lo bueno me parece buena persona veneno pero vamos lo que han hecho a sí

Voz 0089 35:56 sólo ha habido cosas curiosísima si va a seguir habiendo las porque estos juego van a durar como todos los Juegos Olímpicos de invierno

Voz 8 36:01 bueno pues entorno a quince días lo que lo que tiene

Voz 3 36:04 no hay más no hay más pero cuidado eh

Voz 0089 36:09 nato olímpico de hockey sobre hielo se ha iniciado el pasado miércoles porque no había fechas suficientes pero efectivamente terminan todos quince

Voz 3 36:17 pero quería deciros lo que se ha llevado la querías decir la bandera

Voz 0089 36:21 de Corea del Norte en territorio de Corea del

Voz 3 36:24 avivó por mucho que sea Villa Olímpica blasfemia bueno está mirando están mirando para otro lado porque es delito en el Código Penal no permiten no digamos también la vista es Holanda el rollito ahora

Voz 1025 36:34 claro está apareciendo es un poquito el paripé porque

Voz 0089 36:37 deciros que cada equipo aunque vayan bajo la misma bandera están separados los coreanos eso controlados por los agentes del régimen no vaya a ser que eso

Voz 8 36:45 estoy con gente capitalista como escoria

Voz 0089 36:48 SUR vayan a quedar Info dejaron claro gran Telecom

Voz 3 36:50 ardiera hubiera nada eh que quieran tener un smartphone adquieran tener otra cosa acabó así que vamos a estar informados y estar informados de cómo se haya puesto a saber cuántos no

Voz 0181 37:01 coreano se queda eh apuestas

Voz 3 37:04 cuando se van a quedar que muy poquitos viendo

Voz 0089 37:06 hemos el despliegue porque tengo más o menos entendido que la los propios servicios de seguridad surcoreano se van a encargar de que eso no se produzca

Voz 8 37:13 ah amigo ya te digo yo ya te digo yo que habrá más de un túnel ahí bueno vamos a ver

Voz 0089 37:18 no sólo anunciaron que en los próximos días el el el día quince salta a el gran Bono nuestro equipo de snowboard cross que tienen muchas oportunidades con Luca seguí a la cabeza

Voz 8 37:29 cuatro menores al íbamos a ver cómo

Voz 0089 37:31 cómo se desarrolla la competición y si España se traía algún

Voz 8 37:34 a vosotros comentó juntos no no todo sea que no iban a dormir juntos

Voz 1025 37:40 no que que fuimos a dormir juntos separado pesados vete preparando porque está a la vuelta de la pequeña pausa de un minuto qué hacemos

Voz 3 37:47 estoy viendo sus que les tan Juanjo

Voz 22 38:13 no

Voz 5 38:18 diez partidos de fútbol igualdad doscientos treinta y cinco mil insultos en la red por cada cien

Voz 23 38:24 de esos insultos sólo cinco comentarios piden respeto respetar o en su

Voz 5 38:29 las este trece de febrero Día Mundial de la Radio la Cadena SER presentará el primer informe que analiza las conductas machistas racistas homófobas y violentas de la afición

Voz 1 38:40 en redes sociales sin respeto hay juego no

Voz 14 38:52 era mejor que te diga la verdad medio verdad ahí todo menos la verdad

Voz 1 39:17 en Twitter arroba Ser aventureros señoras y señores estamos preparados porque a partir de ese instante en Ser aventureros arranca

Voz 26 39:34 bien

Voz 0089 39:36 cajeros asesinos

Voz 26 39:43 con Chema Rodríguez y todo su equipo

Voz 13 39:51 el equipo ha culminado ahora mismo vamos a ver

Voz 8 39:55 pues el equipo hoy vamos a empezar presentando el equipo ya Ángel Colina ya en mi colaborador especial

Voz 1025 40:00 estás porque Gando a todo el equipo

Voz 8 40:03 nada y yo nos conocimos previamente aquí este programa pero un día de repente nos encontramos en Bolivia bueno de todos hay que decir

Voz 0089 40:12 no es habitual coincidir dos veces una en Panamá y otro en Bolivia

Voz 8 40:18 en Panamá y medio habíamos quedado algo sí pero en política nos encontramos de repente quién lleva aquí la sección vamos a ver si es verdad que les no perdona Chema Rodríguez y todo su equipo pero no

Voz 3 40:30 ya veo mal rollo de todo su equipo lo fue mucho el Zilina

Voz 0181 40:35 Luque de la cama

Voz 3 40:35 Sucre la capital ya ya era normal

Voz 11 40:39 Ellos nos encontramos en la paz en lugar de nos encontramos de repente en Bolivia se desarrolla la historia llegamos a contar hoy que es uno de los asesinos en serie posiblemente más peculiares que que han insistido porque

Voz 8 40:52 posiblemente tenga un récord del mundo porque este hombre entre los diecisiete y los veintitrés años mató a cuarenta y cinco personas porque me has compuesto esta carrera cada año cada semana desesperamos

Voz 3 41:02 no

Voz 8 41:05 dicen que este chico este chico era es porque porque está la carta fácil versión esto

Voz 11 41:11 esta es una historia relativamente reciente lo detuvieron en el dos mil doce que es en el dos mil catorce se escapó de la cárcel sé es capaz consiguió escapar de la cárcel a alargar os cuento ahora cuento la historia porque este chico este chico es un psicópata de manual es decir los psicópata pues

Voz 0089 41:28 que no tiene empatía ninguna son manipuladores irresponsable narcisistas de vamos que lo tienen todo

Voz 11 41:36 este tipo yo lo conocí su historia por un vídeo de Youtube o andaba buscando documentación y de repente vi un vídeo con miles y miles y miles de visionados donde aparecía un tipo que contaba con toda la naturaleza del mundo sin ningún remordimiento ir recomiendo que que veáis ese ese vídeo porque es verdaderamente muy sorprendente de la historia de Jimmy Cárdenas este hombre de asesino de Sucre es como se llamaba como se llama el coronel

Voz 1025 42:03 ya lleva el nombre nombres ya raro eh Jimmy Carter

Voz 8 42:06 y contaba y contaba con toda naturalidad como ocho cómo habían matado a

Voz 11 42:11 a cuarenta y cinco personas y él empezó o empezó robando en prime en primer lugar es lo primero fue un robo y como consecuencia del robo mató a una persona luego entró en juego en que ya es decir estamos hablando de un chico de diecisiete años las hormonas

Voz 8 42:26 sí en todos lo se pues mató a dos

Voz 11 42:29 sí cazados chicas para robarle

Voz 8 42:32 también para violarla primero primero con otro

Voz 11 42:35 con otro compañero policía en aquel momento porque hay ahora os voy a contar una conexión muy Jimmy Cárdenas con la policía con una parte de la policía boliviana entonces Kimi Cárdenas y otro compañero mataron a dos chicas universitarias él tenía era o como como muchos de los asesinos en serie psicópatas es un nombre es un hombre embaucador y el ICO y con gran encanto pues este chico su siguiente objetivo fueron mujeres a las que violaba y asesinaba con una de estas el novio de una de estas mujeres a las que asesinó como la justicia o Suecia el novio mató al hijo de Jimmy Cárdenas Jimmy Cárdenas ni corto ni perezoso como venganza mató a quince personas

Voz 8 43:22 de la familia de la familia relacionada

Voz 11 43:25 co un uno detrás de otro Papa a quince a quince personas les fue tan bien lo hacía también que empezó a ser contratado como sicario es decir el crimen organizado Il el crimen organizado dentro de la policía porque tengo antes que el crimen organizado

Voz 8 43:41 bueno decía tiene también organizado en crímenes y en Bolivia en Guatemala México en muchos países de Latinoamérica

Voz 11 43:48 pero muchos países del mundo el crimen organizado irá policía en algunos casos

Voz 8 43:53 van de la mano de la mar van de la mano de este tipo

Voz 11 43:55 este tipo de de asesinos sicarios este caso psicópata sin ninguna empatía gran capacidad para matar pues son gente muy interesante para tener cerca para contratar o para servir incluso como confidente cuando lo pillaron a a mí cardenal lo metieron en la cárcel lo condenaron a treinta años de prisión al año y medio se escapó de la cárcel escapó de la cárcel saltando una valla y en un coche saltó la valla les permitía

Voz 8 44:24 los guardias no no luego sí pero si tengo tiempo de decir en momento en esto te va a continuar pero me colaborador en este momento entrar en

Voz 1025 44:34 pero la segundo de tu minuto y medio

Voz 8 44:36 no no es que cuando hablas de la

Voz 0181 44:39 fuga yo es que hizo un reportaje en la cárcel de Palma Sola que por cierto sabes que me encuentro allí con el jefe del comando Atocha de los asesinos de Atocha estaba preso en la cárcel de Palma Sola te digo lo de lo de que que no es tan difícil fugarse de la cárcel porque es muy fácil que tuviera incluso cómplices dentro

Voz 8 44:55 de la vamos claro pero al parecer además también tenía cómplices dentro de dentro de la propia de la policía eso es una condición que será yo cuando estuve en huevo es que no me

Voz 11 45:05 apoyado de contarlo dice que tenemos un minutito llano el rostro del BM sí sí bueno pues que

Voz 3 45:14 esta conexión está claro

Voz 11 45:15 acción de asesino sicario es algo muy habitual como estuve conviviendo con las manos en en Guatemala alguno de los chavales con los que estuve conviviendo eran psicópatas de manual también alguno de ello el soldado por ejemplo que tenía treinta calaveras XXXIII calaveras eh tatuados en la espalda uno por cada muerto que había cada persona que había matado en realidad trabajaba también para la policía guatemalteca ir cuando lo asesinaron al soldado había una teoría

Voz 0181 45:45 sobre quién lo mató que fue la propia Policía algún día no estrenarse contar la diferencia que puede haber entre un sicario Yunnan asesino en serie

Voz 9 45:52 porque creo que es diferente no estés reúne los dos entera asesino en serie y se pasó a sicario porque les distinto no

Voz 1025 46:03 la vida se puede ser un psicópata sin ser una sí

Voz 10 46:05 eran series ni tan siquiera sincera un asesino se pueda ser un asesino en serie sin ser un sicario hice puede ser un sicarios un ser un psicópata el sicario

Voz 8 46:12 no trabaja profesionalmente mata mata para otro y Mata

Voz 27 46:15 el sueldo un psicópata

Voz 11 46:18 días Un tras un trastorno de la personalidad que te puede llevar o no a cometer asesinatos porque no tienes empatía etcétera etcétera no vamos a enredar con eso pero a algunos otro

Voz 0089 46:29 más conocidos y famosos asesinos en serie pues son han sido son psicópatas este chico sin duda lo es

Voz 8 46:37 hoy en día dónde estás te quiero esto este día esta este chico está en la cárcel que finalmente lo lo metieron fue la selva y huyó se fue al Amazonas en el Amazonas lo persiguió la Interpol en la Interpol lo encontraron y está jodido seguir alguien problemas becas

Voz 3 46:52 de la póliza cuando está en una cárcel

Voz 8 46:54 cuyo nombre yo tenía apuntado por aquí en algún lado pero no sé si es que no veo bien no Camboya eh

Voz 0089 47:01 no sé por aquí está en algún lado apuntó aquí Chuck Sancha Chacón joder pues casi mejor que no lo ves

Voz 1025 47:07 el mejor hasta aquí la sección de Chema Rodríguez

Voz 28 47:20 los dos

Voz 1025 47:23 a ver en los próximos tres minutos tenemos un nuevo reto vuelta a la península con sus por parte de Antonio de la Rosa buenos días hola buenos días qué tal estás en pleno lío o El Olivo viene dentro de unos días

Voz 29 47:38 no al lío viene dentro nos digas pero bueno el lío del padre Giulia fue ahora mismo ya Laponia

Voz 1025 47:44 hasta la por ahora me voy a la pone hallado de padres

Voz 29 47:46 por cómo me voy a remar ahora el para el sur hombre con el frío

Voz 1025 47:49 claro claro yo estaba hoy oye que el día que te vas

Voz 29 47:58 en la ponía me voy a intentar hacer buen una expedición de mil kilómetros pues llevando todo el material que necesito para pues para estar unos treinta días que calculo voy a recorrer desde Rumanía mi subasta al norte hasta ahí Valois y luego regreso a parroquia a Rumanía mi son son casi casi mil kilómetros que intentaré hacer unos veinticinco días

Voz 1025 48:20 sí lo del source saliste vivo de ello

Voz 29 48:22 al salir vivos tuve pues esos ciento sobre la tabla para hacer los tres mil quinientos kilómetros que tiene la Península Ibérica que parece que critica pero si sales de de Fuenterrabía ahí llega o qué es lo que hice yo son pues eso unos tres mil quinientos me tiré ciento veinte días encima de la tabla

Voz 1025 48:40 qué bárbaro pueden volver podemos ver imágenes y cosas

Voz 8 48:43 lado cosita

Voz 29 48:46 de la Rosa punto net por redes sociales bueno como siempre muy firme puede me podéis encontrar todo el mundo que era

Voz 1025 48:52 te buscaremos Antonio mucha suerte estupendo

Voz 13 48:55 no te han votado a ver que tenemos una pendiente con Javier Gregory

Voz 30 49:06 el espacio la última frontera hasta alcanzar lugares donde nadie

Voz 1241 49:14 a Purito

Voz 1025 49:18 y es que la semana pasada le poníamos a Javier Gregori contra la pared teje contar más en la charla dura esta en mandar un Tesla un coche Tesla a Marte

Voz 0882 49:28 pues ahora mismo buenos días buenos días a todos un descapotable rojo con un maniquí vestido de astronauta que se llama Starman peli como la canción está viajando a once kilómetros por segundo hacia Marte iba a llegar a Marte dentro de seis meses es el coche que más velocidad alcanzado en la historia once kilómetros por segundo en la Tierra sería imposible

Voz 1025 49:54 y esto ha sido lanzado este coche

Voz 0882 49:57 de quién es de Elon Musk que es el multimillonario visionario que es propietario de Tesla es la que ha fabricado usted coche eléctrico también de Space X que es la compañía privada que acaba de lanzar esta semana el poeta el cohete más potente del mundo después el Saturno cinco que terminó su vida útil en el año setenta y tres

Voz 8 50:18 que sepáis el coche orbitando Marte no si bastara

Voz 0882 50:21 cuando Marte millones de años hasta que o bien el planeta saber que tanto que el planeta la fuerza agradar el planeta Tierra lo lo perdón el planeta Marte

Voz 8 50:30 la Liga o incluso en cuando

Voz 0882 50:33 haga una órbita más elíptica el sol podría también atraerlo llevárselo hacia sus confines