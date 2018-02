Sucedió Una Noche (11/2/2018)

Voz 2 00:00 bienvenidos a sucedió una noche un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos

Voz 0229 00:50 hola qué tal bienvenidos otra semana a sucedió una noche fuera hace frío está la cosa desagradable así que si te gusta el cine clásico nuestra oferta es de las que no se pueden rechazar como las que hacía la familia corrió un rato de radio calentitos hablando del mejor cine de todos los días la próxima hora vamos a recordar un par Denver serios los cincuenta años del estreno del planeta de los simios y los setenta del fallecimiento de Sergei insiste harán gigante delfines solía tendremos también un recuerdo para Reyes Abades el profesional de los efectos especiales que falleció hace unos días y a una semana de que se estrene la forma del agua una de las películas favoritas para los Oscar pues vamos a hablar de la mujer y el monstruo el clásico de la ciencia ficción de los cincuenta que ha instigado el hombre pez que protagoniza la película de Guillermo del trofeo Si estáis listos empezamos y lo hacemos como siempre con la película de la programación de TCM por Crespo estamos esta semana

Voz 6 01:54 el espectáculo está a punto de comenzar pero no se alarmen ustedes no les cobraremos la entrada

Voz 7 02:01 un montaje excelente Tom estupenda producción estupendamente escrita Jim estupendamente interpretada Harry dile a Chapman que su fotografía es perfecta

Voz 0229 02:14 las horas una película estrenada en dos mil dos y que fue dirigida por Stephen Daldry el director británico que dos años antes había saltado a la fama gracias a su película Billy Elliot

Voz 0544 02:27 las horas es la adaptación al cine de las novela homónima de Michael Cunningham con la que este autor americano ganó el premio Pulitzer en mil novecientos noventa y nueve

Voz 10 02:36 es apenas un grupo de personas que quieren decirte que tu obra perdurará prisas mi obra va a perdurar

Voz 0544 02:44 una obra literaria que tiene como hilo conductor otra famosa obra literaria

Voz 0544 02:52 es la señora Dunaway la conocida novela de Virginia Woolf la acción de la película transcurre en tan sólo veinticuatro horas de la vida de tres mujeres diferentes en épocas distintas una es la propia escritora

Voz 0229 03:04 disculpe señor El señor Woolf me ha pedido que venga a hablar con usted

Voz 10 03:08 casi acabada le esperan en la cocina trabajar enseguida

Voz 0544 03:13 una Nicole Kidman casi irreconocible detrás de una nariz postiza interpreta a la novelista inglesa en mil novecientos veintitrés en los días en que en plena depresión iba creando su persona G de Clarisa diálogo y pues mire pacificar la acción salta hasta los cincuenta años donde Julianne Moore es un ama de casa lectora ávida de Virginia Woolf que vive su embarazo su matrimonio y los pequeños detalles de su vida en un silencioso infierno de angustia

Voz 10 03:41 has hecho un pastel no queda bien creía que quedaría bien quedaría mejor que es la obra porque has estado tan difícil Sela cualquiera puede hacerlo seguro que no ha tanto el monte cuando te quita LB contada

Voz 0544 04:00 el vértice del triángulo es Meryl Streep una editora del presente que al igual que el personaje de la señora Dunaway dedica toda su jornada a preparar una fiesta en honor de su amigo un poeta enfermo de sida al que da vida Ed Harris

Voz 10 04:13 es una fiesta sólo una fiesta esta noche rodeado de gente que te respeta íntimo Villa First reducida fiestas tus amigos señor Gonzalo siguiente organizando fiestas para disimular el vacío

Voz 0544 04:31 tres mujeres y tres épocas distintas pero problemas emocionales similares a los que las tres protagonistas se enfrentan en un solo día

Voz 10 04:39 en este día de Todos precisamente en este se hace evidente su festivo

Voz 0544 04:52 la película fue candidata a nueve Oscar en dos mil tres incluido el de mejor película al final sólo Nicole Kidman consiguió llevarse la estatuilla a la mejor actriz pero también estaban nominados tigre Amur diez Harris y es que la excelente interpretación de todo su reparto es la principal baza de la película

Voz 10 05:09 en factorías sin cubrir a que sueros hijo vivo para satisfacer eso lo que hacemos todos lo hace todo el mundo seguir vivos por los

Voz 0544 05:23 el suicidio la depresión temas difíciles que aborda las horas aunque para subdirector Stephen Daldry el enfoque que da es siempre positivo

Voz 11 05:31 son vivaz y algunas me han preguntado si la película es sobre tres víctimas sobre la depresión a mí me parece todo lo contrario que habla de tres personas que luchan brutalmente por conseguir un resquicio de generosidad y eso es lo que me emociona ovaciona que alguien busque la felicidad mientras hacen una tarta prepara una fiesta o ese libro aislado para mí esa son formas profundas de luchas

Voz 0544 05:58 la banda sonora de Philip Glass pone el broche de oro a este melodrama intimista que habla de sentimientos de inseguridades del vacío existencial

Voz 10 06:08 el aspecto de las flores mientras las llevabas entre tus brazos de esta toalla ante sus de su textura de nuestros sentimientos tuyos los vídeos de la casado enrevesado confuso

Voz 0229 06:35 ahora vamos a jugar a las películas con otros títulos que también se pueden ver la semana que viene en TCM Elio Castro dice que esta semana son fáciles que nos cinéfilos seguro que adivina las cuatro vamos a ver si es verdad

Voz 14 06:47 quizás te anticuada la idea de patriotismo pero donde hay un patriota y un hombre honra no todos opinan así el doctor Johnson decía algo muy distinto sobre el patriotismo hice puede saber lo que decía dijo que era el último refugio de los canallas lo siento señor no quería molestarle

Voz 18 07:28 sin un rifle especial soviético de dos piezas dispuesto en un maletín especial subirá a una cabina que nadie utilizara desde allí bien protegido tras disparar lo harás contra el candidato presidencial

Voz 19 07:39 al apuntando a la cabeza entonces Johnny se levantará con gesto cogiendo en sus brazos el cuerpo de penar en pie ante los micrófonos empezará a crear aún

Voz 0544 07:48 el millón que no son pujarán a la Casa Blanca con poderes absolutos para manos la Nación

Voz 23 08:41 aunque no era inutilizados tu piden que Javier Arteche este castillo Brickell tenaza odio de mi familia llevar a la ruina a la casa de los Simón por mi familia ha sido becado

Voz 26 09:22 lo que has escrito mientras centenares de hombres armados impagados por el sheriff Harman recorría en Chicago disparando y sembrando el terror el Williams estaba escondido a menos de cincuenta metros del despacho un momento nuevo menciones el periódico vemos los señores en estaba en el segundo y quién diablos a leer en Parra

Voz 0229 10:02 Stanley Kubrick Billy Wilder Akira Kurosawa John Frank Hamer la verdad es que el juego de esta semana estaba montado con películas de algunos de los mejores directores de la historia del cine a ver si Elio tenía razón y las habréis adivinado la primera era Senderos de gloria de Kubrick Portabella la famosa frase sobre los patriotas que pronunciaba pierda a continuación venía El mensajero del miedo de John Franklin Heiner con música de jazz de su banda sonora obra de David amparan la tercera era Ram de Akira Kurosawa para terminar primera plana de Billy Wilder es una todavía de fondo un clásico del swing arreglado por Billy May para la película Wedding SAR Breaking Up Karol ganan May las campanas de boda están destruyendo mi vieja banda

Voz 8 10:49 m el Fine que ya tenías que haber visto

Voz 27 10:54 sí ese avión despega y tú no estás a su lado te arrepentirás tal vez no hoy ni mañana pero sí muy pronto y para el Rey

Voz 0544 11:00 entonces tupida en este caso toda vivida ha estado esperando decir como muchos sabéis el jueves pasado fallecía Reyes Abades el gran especialista en efectos especiales del cine español ganó nueve premios Goya y estuvo nominado en más de cuarenta ocasiones en la pasada ceremonia de hecho era candidato por dos películas oro hizo en Austin nosotros queremos recordar su vida y trayectoria profesional gracias a una entrevista que realizó de GM en colaboración con la Academia del Cine Español además de su trabajo en el cine series de televisión y publicidad Reyes Abades fue el responsable del encendido del pebetero olímpico en Barcelona noventa y dos

Voz 29 11:45 bueno la vocación siempre tenía porque siempre estuvieron muy inquieto desde niño en mi pueblo que entonces ya había Fine ahora ya me pero pronto todavía dos siempre veía a la gente que morían en en la en las

Voz 22 11:55 lo dijo que usted le explicó lo que le pasa al que le dan un tiro en el vientre que no tiene esperanzas de salir con vida pero explicó usted así seco

Voz 29 12:03 cómo morían y en la siguiente película que había porque entonces se veían mucho western en la siguiente película estaban otra vez vivos y esa inquietud la tenía siempre hallará dos palas eso Quart sólo una Schmidt entonces vengo aquí en Madrid sí conozco a la persona que sería mi padre otro gráfico quisiéramos Manuel Baquero el IS

Voz 30 12:19 me inicio en el mundo del cine el me me introduce en este mundo se empieza a trabajar con él de chaval

Voz 6 12:27 pero sería menos saber aquí si no te muevas preparados

Voz 30 12:31 quién era muy atrevido muy atrevido pero verdad siempre muy consecuente y eso es algo a lo no lo transmitió casi a todas las personas que trabajamos poner que zafio fuera el más para la clase pues seguramente que leyó la clase

Voz 31 12:45 da tu aquí Alique con esa grandeza que llevaba consigo

Voz 19 13:03 nuestro trabajo es un trabajo de artesanos es un trabajo de imaginación es un trabajo de de pruebas es un trabajo que tres y dos no son cinco nunca nosotros ahora dependemos del actor que las por lo haga bien no lo haga mal que el actor haga aquello que tú le dices que tiene que hacer es a veces peligroso

Voz 32 13:19 añade a matar no ha pasado nada joder dar una pierna todos la visto esto ocasiona TR casi nada ante la querella encontrará aunque

Voz 30 13:27 lo he dicho muchas veces en en mi trayectoria hacer una explosión de un coche

Voz 27 13:35 estoy en una cuestión

Voz 30 13:38 cinco vueltas de campana inquietaba eso es muy espectacular pero no lo más difícil para nosotros aunque esté fuera de decirlo es lo más fácil

Voz 27 13:45 SER vámonos coño

Voz 30 13:50 es preciosa yo he estado nominado con muchas películas a efectos especiales y cualquier persona que lo he dice pero donde estamos efecto haberlo haylo es una película Los santos inocentes por ejemplo con Maricamen

Voz 19 14:02 en la que cualquiera que lo voy a decir dónde están los efectos en esta película pues tienen muchos muy bonito la mira les va capado

Voz 27 14:10 lo que la amiga me ese vaya

Voz 19 14:12 había una Milán que volaba hacia todo y luego había una amilana que estaba que iba que incluso en algunos planos e lógicamente era de mentira pero bueno

Voz 33 14:20 hace dieciocho años un español Francisco de Orellana recorrió este río hasta su desembocadura en el mar ahora uno de sus capitanes Alonso de Esteban nos acompañará y servirá de guía el avis todas las amazonas que guardan las puertas del tornado

Voz 30 14:36 ganado goyas las que creo que es difícil reconocerse en la que veo que no me lo merecía sin engaño en esa película se a diseñar ese barco diseñar esa comitiva que iba siguiendo al dorado por ese río sea para mí fue mueve meses que siempre dije que para mí fueron como nueve años de mi vida que me dejé allí

Voz 33 14:53 con nosotros vienen también los indios Brasil es que han remontado los grandes ríos o ir a Kurú los conducirá al país de los tomadas pide el tornado

Voz 30 15:02 sí fue una película muy muy dura muy dura poco gratificante fue una aventura como la de los conquistadores fue una aventura pero yo la recuerdo con muchísimo cariño haría

Voz 0229 15:14 el éxito

Voz 33 15:15 yo os prometo que en esta expedición de conquista poblamiento ganaremos haremos nuestras manos con el oro de El Dorado

Voz 30 15:23 yo no había hecho eso nunca y eso lo aprendes lo tienes que aprende con Carlos Saura yo no había hecho deprisa deprisa persecuciones de coches yo nadie ha hecho una película de de macarras Si de gente que sea tienes que aprender a aprender a hacer ese trabajo cuando digo muchas veces que con los directores he aprendido me han enseñado porque te han puesto delante de un papel que dice hay hay un unas palabras que tienen que realiza dice esto como lo hago y tú tienes que buscarle las vueltas esa según cada uno ido aprendiendo cosas y ellos son los culpables de que yo haya llegado a tener mi trabajo el éxito que he tenido pues gracias a que ellos me han exigido hacer mi trabajo bien hecho yo lo he aprendido Top Teen

Voz 27 16:02 mal

Voz 30 16:06 al les estás arriba en la terraza Hay estás eh en el borde de la terraza Hay no te agarra casi te que te de chapa bajo de quince que llevó al límite al es de las de los directores que te lleva al límite

Voz 8 16:32 cuando estás en el límite

Voz 19 16:34 ya no puedo más afiliaba al vale vale pero pero al límite ya te ha puesto

Voz 30 16:38 el hecho dos electorales y la verdad que que es muy bien yo no todo lo hecho bien eh ha habido yo soy humano son el que tenemos y a veces puedo presumir que no han sido muchas las cosas pero sí ha habido trabajos que no han salido todo lo bien que hubiera deseado usar así de claro Abre los ojos no no guardo buenos recuerdos de la peli no es una peli que tuvimos a algunos problemillas a unos pequeños problemas

Voz 27 17:07 pero la verdad

Voz 30 17:09 puede que no lo soportadas eh el accidente primero no salió muy bien a la primera lo hicimos a la segunda ir a la segunda llevamos un poco limitados sea a la hora de elegir el decorado donde teníamos que hacer en accidentes no no estuvo bien elegido no estuvimos a la altura que Alejandro Amenábar merecía yo creo no

Voz 35 17:36 hombre eh

Voz 30 17:45 así lo reconocerá es de los efectos en vivo y en directo que además millones de espectadores el engaño lo que hemos dicho ante hacer hacer la la mentira es la verdad es muy complicado

Voz 36 17:57 entonces pensar que esa Fletcher en la que entendía el pebetero la gente así decir y así tengo una carta yo de Maragall que lo reconoce la sincronización del encendido simplemente fue perfecta cuando yo empecé en el año sesenta y ocho siempre que vamos una película nos llamaban los de de efectos especiales que suena suena de otra manera distinta yo empiezo a a una transformación a una transformación de esta profesión

Voz 19 18:19 lo digo muy orgulloso de haber conseguido

Voz 36 18:22 que la profesión de efectos especiales Penya sea reconocida sea respetada

Voz 19 18:27 yo tengo nueve goyas pero yo ahora vengo de trabajar me voy a trabajar mañana trabajaré himno de verdad creerme no lo hago por dinero ni muchísimo menos lo hago porque mi trabajo me gusta me encanta lo siento lo vivo disfruto con ello yo la única cosa que puedo decir

Voz 30 18:43 el que la Avilés siempre muy orgulloso es que habré hecho miles y miles y miles y miles de efecto Reyes Abades nunca ha hecho daño a ninguna persona a nadie

Voz 0229 19:12 tal es el título

Voz 8 19:13 yo es que mira en ciclo David Delfín Juan

Voz 0229 19:19 el pasado día ocho se cumplieron cincuenta años del estreno del planeta de los simios una película que cambió para siempre la ciencia ficción en el cine dio pie a una saga cinematográfica que continúa en la actualidad vamos a recordar aquella primera película protagonizada por falta un gesto en mil novecientos sesenta y ocho

Voz 0544 19:41 en efecto el planeta de los simios marcó un hito en el cine fantástico mayoritariamente dedicado hasta entonces a producciones de serie B con monstruos de goma hay alienígenas que amenazaba la tierra la película demostraba que era un género en el que se podía innovar y abordar

Voz 6 19:57 nuevos temas pero este es un caso que tiene de especia estamos realizando con él un nuevo

Voz 0544 20:04 la película nació de una novela del escritor Pierre bulé el mismo autor de El puente sobre el río Kwai el productor Arthur Jacobsen compró sus derechos antes incluso de su publicación en mil novecientos sesenta y tres el libro de bulé los proponía un mundo en el que los simios dominaban los humanos serán tratados como animales

Voz 37 20:22 dónde surgió esta civilizaciones revés dígame dónde surgía pueda llamarla así y dado que ocupa usted el estrato más bajo que es donde le pertenece Star

Voz 0544 20:33 Jacobs paseó sin éxito su proyecto por diferentes estudios tan sólo la Fox aceptó tomarlo en considera John con la condición de que previamente se hiciera una prueba de maquillar G prueba que demostrara que los simios parlantes podían ser creíbles

Voz 6 20:47 el sitio fue creado dentro de su especie tal como son cuerpo y mente para diferenciarse de las bestias de la jungla el estudio propio de los sitios es el sitio

Voz 0544 20:57 la prueba fue un éxito gracias al trabajo de John Chambers el maquillador que introdujo el látex en el mundo del cine material que permitía una mayor expresividad de las más

Voz 27 21:07 no hay duda tiene el don de la mili

Voz 0544 21:10 en pesó mucho en la decisión de la Fox de aprobar el proyecto el hecho de que Charlton Heston se interesara por la película

Voz 19 21:17 claro

Voz 6 21:18 ojos claros es formidable intenta formar palabras

Voz 0544 21:23 lo único que sabemos Blake Edwards y Sydney Pollack habían mostrado su interés por dirigir la película pero Heston impuso como directora Franklin J y con el que había trabajado un par de años antes en el señor de la guerra este viaje

Voz 38 21:37 eh tú eras el primero de la promoción del setenta y dos cuando te eligieron para la gran empresa no podías negar Telde sin perder tu imagen del perfecta americana

Voz 0544 21:48 naturalmente en un principio se aprobó un guión en el que los simios vivían en una sociedad mucho más moderna y sofisticada pero aquello suponía un coste de producción muy elevado para proporcionar los sets de rodaje los efectos especiales y demás accesorios así que se reescribió el guión por completo presentando una sociedad mía mucho más primitiva y sencilla y por lo tanto más económica como ya sabéis el planeta de los simios contaba cómo un grupo de astronautas aterrizaba en un planeta habitado por monos inteligentes sin darse cuenta de que en realidad habían traspasado un umbral temporal que los había transportado dos mil años en el futuro un planeta en donde los monos evolucionaron de ocho hombres

Voz 27 22:31 tiene que haber expuesto no la busquen Taylor puede que no le guste lo que encuentre

Voz 0544 22:37 la película contaba además con uno de los mejores finales de la historia del cine donde desemboca este río

Voz 6 22:43 desemboca en el mar a varias millas de aquí

Voz 0544 22:46 Charlton Heston llegaba a una playa para descubrir ante los restos de la estatua de la Libertad que aquel planeta hostil y desconocido era en realidad la tierra en el futuro

Voz 6 22:56 las otorgadas durante todo este tiempo no me he dado cuenta de que está

Voz 39 23:01 a medición por fin lo conseguí leía artículos no astuto mortis cuarta Rivas por nadie

Voz 0544 23:13 la película se las arreglaba de paso para plantear unas cuantas reflexiones políticas sociales y culturales sobre el ser humano

Voz 6 23:20 protegerlos contra el hombre puesto que es la garra del día es el único entre las criaturas que mata por placer ambición o avaricia no le dejéis procrear en gran número porque convertirá en desierto vuestras tierras Laso el hombre y su capacidad

Voz 0544 23:38 IVA es en realidad el tema de fondo de la película

Voz 6 23:40 para la zona prohibida fue antes el país su raza la convirtió en Asia sí

Voz 41 23:51 Charlton Heston se pasó gran parte del rodaje enfermo de gripe jugador ronca se justificaba con la herida en el cuello que su personaje sí

Voz 0544 23:59 ya durante su captura por los simios como están

Voz 38 24:01 al igual en cuanto se abre la puerta empieza a actuar

Voz 19 24:05 el ojo exclama

Voz 42 24:09 duele todavía según contaría el actor los peores momentos los pasó

Voz 0544 24:12 cuando rodaban las escenas en las que era Inchusta

Voz 42 24:15 la dado con una manguera de agua

Voz 0544 24:23 para el papel de la doctora cifras escogió a Kim Hunter y la actriz que había ganado el Oscar unos años antes interpretando a la esposa de Marlon Brando en Un tranvía llamado deseo como anécdota Se cuenta que el día del estreno Charlton Heston no pudo reconocer las sin el maquillaje de Siniora y eso que habían llegado a cierta intimidad durante la película un beso

Voz 43 24:45 esta es tan

Voz 6 24:49 te reunión empezó frío Robyn Walker

Voz 0544 24:51 sí ha destacado hasta entonces como actor infantil se metió bajo el maquillaje del simio

Voz 6 24:56 Aurelio qué haces aquí

Voz 19 24:59 tienes que trabajar esta noche yo tampoco

Voz 0544 25:02 McDowell se convertiría en el protagonista principal de cuatro de las cinco secuelas que tuvo luego la película otro de los simios destacados el doctor Zahi sus iba a ser interpretado por Edward Robinson el actor comenzó el rodaje pero no soportaba las interminables si de maquillaje Dick estén entonces sí fue sustituido a última hora también Úrsula tres Raquel Welch rechazaron el papel de Nova la chica humana que acompaña a Heston

Voz 6 25:29 pero aunque se ha hecho acompañar por la hembra de su especie no sabía que nombre fuera Bono Gamo desveló de otras muchas cosas

Voz 0544 25:37 el jefazos de la Fox Richard ZANU impuso para el papel a su novia de entonces una modelo llamada Linda Harrison sin ninguna experiencia en el cine afortunadamente para ella no debía pronunciar una sola palabra en toda la película tú

Voz 19 25:53 no sé yo tanto

Voz 44 25:57 no

Voz 0544 26:02 para la recreación de la ciudad de los monos el director artístico se inspiró en las formas arquitectónicas de Gaudí y los paisajes del desierto de Arizona y del Gran Cañón del Colorado sirvieron para ambientar el árido planeta simio

Voz 6 26:15 aquí no crece nada solo y huelgas de hidratos de carbono todos nitrógeno de esté encerrado unos literatos bien si hay vida o no aquí disponemos de setenta y dos horas para averiguarlo

Voz 0544 26:25 pero el departamento más importante de la producción era el de maquillaje un diecisiete por ciento del presupuesto estaba destinado a él más de un millón de dólares cantidad insólita para la época quieras lo que bueno contiguo las sesiones de caracterización para los actores y extras duraban hasta seis horas John Chambers y su equipo de setenta y ocho maquilladores lograron un trabajo antológico su eficacia quedaba ilustrada en un pequeño suceso de crónica negra un motorista sufrió un accidente al salirse de la carretera tras cruzarse con un coche bueno de monos en realidad un grupo de extras que regresaba del rodaje el toque final a la película lo daba la extraña música tonal llena de disonancias que compuso Jerry Goldsmith y que significó una de las bandas sonoras más revolucionarias de la historia de la música de cine el compositor se planteó crear una música que el espectador no pudiera reconocer como propia de la tierra que fuera agresiva representara la confusión que vivía el protagonista el hijo del compositor Chicho el Schmitt no recordaba así

Voz 41 27:35 el chamán siempre que podía iba a las adicciones cuando tenemos la mitad de los simios fui cuando tenía nueve o diez años y me quedé petrificado está todo tan extraño tan rico me pareció horrible la luego al ver la película lo controla todo nunca me parecía increíble

Voz 19 27:56 a

Voz 27 28:52 fue eliminada esta escena en la que los tres astronautas vayan desnudos bajo una cascada

Voz 0544 28:57 la secuencia terminaba cuando los humanos creativo

Voz 27 29:00 les robaban casi toda la ropa no han dejado mucho eh

Voz 0544 29:04 y claro al ser cortadas estas escenas luego resultaba algo extraño que los astronautas aparecieran de repente con tan poca ropa

Voz 38 29:11 esta nota otra victoria bar del espíritu humano

Voz 0544 29:15 el éxito que aquel año de mil novecientos sesenta y ocho tuvieron el planeta de los simios y dos mil uno Una odisea en el espacio marcaron comienzo del edad adulta del cine de ciencia ficción demostrando que era un género que podía ir más allá de la serie B se da cuenta de lo que es

Voz 27 29:31 esto significa

Voz 41 29:32 pues entre otras cosas significó que la Fox decidiera apostar por él en los años siguientes de esta forma se pudieran rodar películas como La Guerra de las Galaxias Alien

Voz 46 29:49 sí sí

Voz 47 30:04 modo hablamos no más gordo

Voz 48 30:51 seguimos en Sucedió una noche está cancioncilla infantil alemana con la que hemos abierto la segunda parte del programa pertenece a la banda

Voz 0229 30:58 Mora de la película La Cruz de Hierro de Sam Peckinpah suena en los títulos de crédito finales y acompañada de las terribles imágenes de las víctimas de la guerra provoca un efecto demoledor el contraste ya sabéis es muchas veces más eficaz que una música dramática

Voz 49 31:14 pero vamos ya con el siguiente reportaje lo que el cine los dejo es tan difícil será alguien que la gente no

Voz 0544 31:24 hoy once de febrero se cumplen setenta años

Voz 50 31:27 el fallecimiento de ser que hay el cineasta ruso considerado uno de los mayores gigantes de la historia del cine

Voz 0229 31:38 en mil novecientos diecisiete la revolución soviética había sacudido las estructuras políticas del mundo no se quedó al margen de ese terremoto social que se convirtió en un arma más del combate revolución Lenin pensaba que el cine debía convertirse en el medio de propaganda e información más eficaz para las masas sobre todo en un país en el que la mayoría a la población era analfabeto

Voz 51 32:00 Nuestro cine no es un medio de pacificación sino una acción de combate nuestro tienes ante todo Munar para cuando se trata tuvo enfrentamientos con una ideología o es una herramienta cuando está encaminado hacia su actividad principal infudir rands fardo más

Voz 0229 32:17 bajo esta premisa trabajaron los grandes directores rusos de la época como top kill o dos pero el gran coloso del cine soviético iba a ser Serguéi Mijailovic ha insistido

Voz 52 32:30 no hay eso está ahí de ingeniería aunque su amor por la pintura

Voz 0229 32:35 Teatro pronto decantaron su vocación artística empezó a trabajar en algunas obras teatrales pero eran tiempos de cambio en Rusia el Zar había sido destronado

Voz 27 32:44 no dejéis engañar por la quietud de las calles y la prisión va por debajo cuánto tiempo le queda al Gobierno de querer cuestión de días los bolcheviques Aranguren

Voz 0229 32:53 al estallar la revolución el futuro cineastas se alistó en el Ejército Rojo así se contaba en el documental de Giancarlo Bertelli Ainsa esté en la vida es espectáculo

Voz 53 33:01 tras asistir personalmente las escenas de la Revolución en las calles de San Petersburgo yo también experimenté la vida militar con las marchas los ejercicios y los huesos incinerados vi la muerte y sentí la realización de la historia la temática de Mis Films monumentales aún Porres

Voz 0229 33:18 quizá al terminar la guerra estudió teatro y escenografía con Meyer Holt el famoso director teatral pero pronto emprendió el vuelo por sí mismo

Voz 53 33:26 al fin llegó Mi primera producción con un espectáculo que era una mezcla de teatro circo music hall y que incluye también Phil el FEM se titulaba el cine Diario de Enel Mi amigo Grigori Alexandra of con frac y sombrero de copa hacía el papel de madre y en una aventura de nombre máscara

Voz 0229 33:48 aquellos años una copia de intolerancia la película de David Griffith llegó a la Unión Soviética gracias a ella los cineastas rusos descubrieron asombrados las innovaciones artísticas que ofrecía

Voz 27 33:58 muchacho Griffith es el invento más importante del cine de este la cámara toma viste

Voz 0229 34:03 estudiando intolerancia Ice Stein se dedicó a destripar las leyes que encerraba el cine sus estudios se centraban sobre todo en el montaje de las películas para él el montaje era algo más que una suma de planos de dos imágenes Yusta puestas podía surgir una tercera por ejemplo la imagen de un ojo de la el agua surgía la idea de llevar de la de una puerta hay una oreja la idea de espiar

Voz 53 34:26 estaba convencido de que el cine era la síntesis de todos estresantes capaz de implicar totalmente al espectador con esta intención realice la huelga un film con un fuerte contenido

Voz 0229 34:37 la película giraba en torno a la represión de las reivindicaciones de unos obreros metalúrgicos por primera vez la masa no unos personajes concretos era la protagonista de Un drama cinematográfico la huelga no se estrenó en el extranjero debido al boicot que yacía por entonces al fin es revolucionario su siguiente película en cambio se convertiría en todo un hito de la historia del cine fado Potemkin El acorazado Potemkin cuenta la sublevación de unos marineros ocurrida en el puerto de esa en mil novecientos cinco la película tiene un ritmo preciso casi matemático apenas hay movimientos de cámara miento queda determinado por la acción y el montaje la escena más famosa es la de la escalinata ya que los soldados más Akram al pueblo que se manifiesta en solidaridad con los marineros

Voz 53 35:25 la fuga en perspectiva por las escaleras fue fruto de mi imaginación pero la idea de la gente corriente y rodando Sevilla ocurrió observando caer unos huesos de cereza desde lo alto de la escalinata quién iba a pensar que con esta secuencia yo desvelaría al mundo el ritmo del cine

Voz 0229 35:43 James Stein crea un tiempo artificial lo que sucede en apenas unos segundos Se convierte por obra del montaje en seis minutos de drama angustia en muerte gracias a una perfecta combinación de primeros planos planos generales y Travel inglés en total son ciento sesenta planos que forman uno de los momentos más significativos del arte cinematográfico

Voz 53 36:02 a la mañana siguiente a la predicción del Potemkin me desperté famoso como le había sucedido a Zola con su primera novela La película tuvo un impacto

Voz 0229 36:11 lo tremendo no solo en la Unión Soviética sino en todo el mundo el crítico e historiador de cine Román Gubern recuerda por ejemplo lo que ocurrió cuando la censura de Suecia prohibió la película

Voz 54 36:22 pues no quería perder contacto les hay una escena en la que no potentísima el cual los sublevados ante él en calidad y luego son reprimidos es que hizo se abre cogió los palos del fusilamiento de la represión de los oficial y los pues una final llevaban aquí con ese final que ocurría que deberían no triunfar Círculo en la exhibición en Suecia circuló con una película contrarrevolucionario de La Moraleja era que es subleva napalm

Voz 0229 36:51 convertido ya en el principal director soviético en mil novecientos veintisiete el encargaron la realización de octubre una película épica sobre la revolución bolchevique seis meses de rodaje cien mil extras en pantalla la película fue una superproducción lo logran

Voz 27 37:05 recreó la revolución rusa en una película como si volviese a ocurrir aunque la suya fue más grande mucho mejor que la original y también el doble de claro

Voz 55 37:15 cuando dicen está entrando en su versión los barrenderos se les costó tres días sin inviernos cristales relatos dijeron que la primera vez la gente había

Voz 27 37:23 ha sido un más consideró que no bien causado tanto alboroto hay sensata

Voz 0229 37:28 dispuso de todos los medios a su servicio pero por primera vez chocó con la censura del Gobierno casi un tercio del film fue mutilado muy a pesar del director para eliminar así todas las referencias a Leon Trotsky que había caído en desgracia son quintos

Voz 0544 37:41 está convencido al cien por cien

Voz 0229 37:44 días de extinción no sería ése es su único choque con el Gobierno

Voz 56 37:47 tal y también la línea general un filme sobre la colectivización fue muy atacado por la burocracia gubernamental no gustó aunque en el aspecto técnico contaba con toda mi despedida

Voz 0229 37:59 fue entonces cuando llegó la llamada AVE América

Voz 27 38:02 en mil novecientos veintisiete y Douglas Fairbanks de al Pictures empresa Chapín vieron veinticinco de Hollywood para hacer una película que apareció con un contrato de fábrica yo aunque pronto estuvo en mi bolsillo y luego mis bolsillos se llenaron de felicidad Hollywood

Voz 0229 38:24 en Hollywood se hizo amigo de Chaplin y De Gaulle Disney La buena vida mientras preparaba algunas adaptaciones literarias con la idea de llevarlas a la pantalla

Voz 27 38:33 es mi primer traje americano me lo compré para pasear por Sunset Boulevard con Charlie Chaplin le tengo cariño no podría separarme de él

Voz 0229 38:39 pero el anticomunismo imperante en el país fue un lastre demasiado grande políticos y periodistas criticaban duramente la presencia del director soviético en suelo americano

Voz 10 38:48 Paramount Pizzi no podía permitirse tan mala publicidad así que Pavelló Say sexta rojo alborotador comunista

Voz 0229 38:58 el momento de tomar nuevos aires cuanto Márquez

Voz 27 39:01 el contrato con con un no podría volver a Moscú con las manos vacías casualmente conocía Flaherty el director de la Luque el esquimal Flaherty hace películas con personas que no son actores como yo consiguió convencerme de que podía hacer una película independiente en México sus actores hable con Chaplin y le pareció una buena idea fue mágico está de moda entre casi todos los amigos de izquierdas que Chaplin tiene en California

Voz 0229 39:25 estos amigos será el escritor Upton Sinclair Él y su mujer se comprometieron a financiar la película de esta forma Serguéi Ice están llegó a México

Voz 27 39:35 diez ser buen amigo bienvenido

Voz 19 39:39 no gracias

Voz 0229 39:44 durante ocho meses el director rodó imágenes para una película que se iba a titular que viva México

Voz 10 39:48 con esos ciento cincuenta kilómetros de de puede salir una película de más de veinte hora lo cual es es tópico intolerable Griffith uso trescientos kilómetros de cita para intolerancia Trondheim uso ciento cincuenta kilómetros para avaricia normal utilizar tanta tinta y el proyecto que tenemos aquí abarca la totalidad de México

Voz 0229 40:11 sin embargo Ice Stein no consiguió acabar la película su visado caduca dentro de veinte días señoras está ahí

Voz 57 40:17 les da tiempo a acabar la película con el material de que dispone de un presupuesto de mil dólares todo tiene un límite hay que poner fin al exceso una aventura la prolongada e irresponsable que por desgracia no lleva a ninguna parte

Voz 0229 40:29 la película quedó inconclusa y sólo se terminaría treinta años después cuando una amiga del director logró recomponer su montaje al volver a la Unión Soviética el Gobierno les sentó a escribir textos académicos de Teoría Cinematográfica

Voz 27 40:46 Sergei Eisenstein algunas veces director de cine ruso huyó tras director de cine ruso retira

Voz 0229 40:52 pero en mil novecientos treinta y seis Stalin pidió al director que realizara una película que pusiera de manifiesto el peligro de una posible invasión alemana pasó de día exaltar la figura del líder al que el pueblo debía obedecer para que le condujera por el buen camino esta manera nació Alexander Nevski otra de las obras maestras del director

Voz 53 41:11 su argumento es el patriotismo pero en lugar de la muchedumbre el héroe protagonista es un individuo Netsky Príncipe pescador share casos que en el siglo XIII venció a los caballeros teutones

Voz 0229 41:23 esta vez la epopeya patriótica si gustó al Politburó

Voz 53 41:26 con Nevski obtuve finalmente el reconocimiento oficial

Voz 27 41:29 a la orden del día

Voz 53 41:32 el filme fue acogido con éxito pero

Voz 0229 41:34 la aprobación no le duraría mucho durante la década de los cuarenta Aisa Stein se embarcó en el gran proyecto de contar en tres películas la biografía del zar Iván IV conocido como Iván el Terrible el primer capítulo de la otra cogía fue bien recibido pero el segundo La conjura de los diarios fue entendido como una crítica al todopoderoso Stalin está Inca dio de nuevo en desgracia

Voz 27 41:56 hay ha perdido su antigua confianza y la Unión Soviética tuvo que al pueblo ruso le interese su trabajo punto atenta Betis Tallin

Voz 0229 42:03 la segunda parte fue prohibida y no se estrenaría hasta mil novecientos cincuenta y ocho la tercera quedó inconclusa ya que el director cayó Farm una intérprete

Voz 10 42:13 a Leonardo da Vinci muriendo en los brazos de Francisco I obliga a Eisenstein como leones

Voz 0229 42:21 de ahí a ese Stein no murió en brazos de ningún Rey sino a causa de una hemorragia tras sufrir un infarto de esta forma con tan sólo cincuenta años desaparecía uno de los mayores genios que ha conocido el cine

Voz 48 43:35 esta música obra del compositor Elmer Bernstein pertenece a la película El camino de la venganza western de mil novecientos sesenta y ocho dirigido por Sydney Pollack protagonizado por burro

Voz 0229 43:46 ahora llega el momento de recibir a Jack Moore

Voz 19 43:51 Jack Bourbon presenta Dios santo que lea no creí que se trataba de ese tipo de tenis

Voz 8 44:04 mi terapia no

Voz 0544 44:13 hola qué tal amigos la semana que viene se estrenará la película la forma de

Voz 46 44:18 a Guillermo del Toro una de las favoritas este año para los Oscar

Voz 0544 44:23 la forma del agua gira entorno a un hombre pez que es atrapado en un río de Sudamérica por los científicos norteamericanos para estudiarlo con oscuros propósitos eso me ha hecho pensar en otros seres parecidos del cine clásico ya el pionero Georges Meli es imaginó aventuras submarinas con monstruos de cartón piedra que aterrizaban a los espectadores de principios del siglo veinte pero fue en los años cincuenta cuando llegarían clásicos del terror como surgió del fondo del mar y sobre todo la mujer y el monstruo

Voz 39 44:56 pues no lo sé nunca había visto nada semejante

Voz 0544 45:00 el hombre pez de la forma del agua está claramente inspirado en el de la mujer y el monstruo por cierto que esta era la película que Tom IU en Maryland Monroe iban a ver al cine en La tentación vive arriba justo antes de la escena de la rejilla del metro

Voz 60 45:17 no le ha gustado la película es una pena que acabe así el monstruo

Voz 0229 45:22 Pepe Luis

Voz 6 45:24 lo siguiente el monstruo que quería que se casará con la chica

Voz 0544 45:27 estrenada en mil novecientos cincuenta y cuatro rodada en blanco y negro y en el sistema de tres dimensiones la mujer y el monstruo formaba parte de una serie de películas de bajo presupuesto con la que la universal intentaba recuperar el crédito que el estudio había tenido dentro del género fantástico en los años treinta Gran tenías a sus películas de terror

Voz 62 45:52 Julie Adams se quita la camisa dejando ver un ajustado bañador blanco al tabaco hay comienzan en La Laguna es clara y tranquila sin embargo alguien o mejor dicho algo echan el fondo culpa entre los salgas observa una criatura extraña un ser superviviente de los tiempos prehistóricos mitad hombre mitad P mostró se ha dejado seducir por la sexualidad del ballet que la chica realizando lavar la sigue de incógnito emanando por debajo de ella a veces está a punto de rozar sus tobillos pero de pronto

Voz 39 46:28 la mañana Craig

Voz 63 46:32 venga nada

Voz 62 46:34 la mujer no está sola otros seres humanos la esperan en el barco monstruo huye hacia las profundidades hacia el lugar que le ha mantenido oculto durante siglos y la verdad es que me creía más muy

Voz 63 46:45 ha explotado algo atrapado en la red

Voz 48 46:54 la mujer y el monstruo traslada el mito de la avellana bestia las aguas de una laguna del río Amazonas en Brasil estará monstruo que ataca a los hombres pero que se rinde ante el encanto de la mujer es un ser presentado como han perdido entre el hombre y el pez la expedición científica tropieza con él intenta capturarlo

Voz 27 47:11 por favor que encontró estéis ahí abajo no sé cómo denominar resulta increíble pero tenía apariencia de ser humano desde luego les aseguro que si no fue una alucinación será el mayor descubrimiento que se ha hecho hasta la fecha espero tener aquí la prueba de ello

Voz 48 47:27 en los años cincuenta la ciencia ficción explotó y se desarrolló de forma espectacular como género cinematográfico

Voz 0229 47:33 el terror nuclear que habían provocado las bombas de Hiroshima y Nagasaki llenó las pantallas de criaturas radiactivas

Voz 10 47:39 primero el pescado contaminado luego la lluvia ácida

Voz 0229 47:43 ahora hago axila ese destruye Tokio también la paranoia anticomunista que se vivía la época tuvo su metáfora con las invasiones extraterrestres

Voz 64 47:51 analizamos esta emisión especial de Radio Televisión a fin de dar a ustedes la última hay verdadera información sobre este asunto

Voz 0544 47:56 es un acontecimiento

Voz 0229 47:58 ha llegado daré una nave interplanetaria guapo y los continuos avances científicos que cada día sorprendían con nuevos descubrimientos abrieron el apetito en el cine a los misterios aún no desvelados de la naturaleza sólo hemos empezado a aprender algo del agua y su secreto

Voz 39 48:12 no debemos desechar la posibilidad de que en algún otro planeta haya otra forma de vida sino una forma de vida totalmente diferente en un mundo que ya sabemos habitados por millar este criaturas brillantes

Voz 0229 48:23 la idea que dio pie a la película surgió durante una fiesta en casa de Orson Wells a la que acudió el productor William Alan el prestigioso director de fotografía mexicano Gabriel Figueroa contó a los presentes una vieja leyenda del Amazonas sobre un monstruo acuático

Voz 27 48:38 hace muchos años que existe está leyendas sobre el río una nativa centenaria me habló de un hombre que vive bajo el agua

Voz 0229 48:43 Julian Alam se inspiró en esta historia para crear el guión y encargó el trabajo de convertirlo en imágenes al director Jack Arnold un maestro de la serie B de los cincuenta que dio al género fantástico clásicos como Tarántula o El increíble hombre menguante

Voz 39 48:58 hacerse una cosa parecida

Voz 0229 49:01 traje de goma de color verdoso era el único efecto especial con el que contaba la película para dar vida al monstruo un ser de apariencia humana pero lleno de escamas y con agallas en lugar de orejas conectadas a un tubo de goma que inflama voluntad para avalar la sensación de un pez que respira en tierra la criatura caminaba sobre dos pies insinuando así su carácter de antepasado anfibio del ser humano estancado en su evolución

Voz 19 49:25 ha olvidado usted la ciencia no había sabido

Voz 27 49:27 el hasta hace unos cuantos años y el cambio vivía ya en la Edad de volvían a la evolución de algunos peces como el como hongos se paralizó hace millones de años que hoy continúan viviendo porque no pueden haberlo hecho otros

Voz 0229 49:41 la película se rodó con el sistema de tres dimensiones muy de moda por entonces fue mientras probaban las cámaras submarinas de este sistema cuando entraron en contacto con Rico Braun

Voz 39 49:51 y Abidal seguro que hemos ahuyentado aprobarlos a la propiedad aquel está trabajando a Acebes no oye nada creando

Voz 0229 49:58 Rico Browning había sido nadador olímpico y un experto submarinista que trabajaba en espectáculos acuáticos hecho es el hombre al que debemos sus actuales sus delfines ya que fue él el primero en introducir los en un parque acuático al director le gustó la forma Browning ofreció el papel

Voz 27 50:15 a zambullirse Browning además aguantaba

Voz 0229 50:17 acción más de cuatro minutos lo que facilitaba mucho las largas tomas subacuáticas que tiene la película

Voz 27 50:23 como es el fondo de mar es otro mundo

Voz 0229 50:27 me encantaría cuando estas tomas subacuáticas se prolongaban aún más tiempo recurrían a

Voz 39 50:32 Ellos entre que emplear el pulmón artificial

Voz 0229 50:34 tubos de aire escondidos entre las rocas permitían al especialista respirar por ellos cuando acabarán en enfocaba sólo había un problema Browning era un hombre más bien bajito las imágenes subacuáticas disimuló haciendo que los dobles de los actores no superaban el metro sesenta pero las escenas de superficie se notaba demasiado su tamaño inapropiado para un monstruo que debía aterrorizar con su presencia

Voz 65 50:58 su hermano

Voz 0544 51:04 la solución fue contratar a otro actor para no

Voz 0229 51:06 las secuencias un tipo de cerca de dos metros de alto que enfundado en el disfraz sí ofrecía un aspecto mucho más amenazante

Voz 35 51:13 más

Voz 0229 51:17 muchos menos problemas que con bestia tuvieron con la está elegida fue una actriz bajo contrato de la Universal Giulia Gdansk al aquel estudio anunciaba como la chica con las piernas más simétrica mente perfectas de América Giuly Se pasaba casi toda la película en bañador o en pantalositos cortos para demostrar así lo inmerecido merecido de su fama

Voz 39 51:41 es este viernes en los pantanos

Voz 0229 51:43 Irak que simulaban en Alto Amazonas esto está igual

Voz 39 51:45 yo estaba ahí cuando formaba parte de la categoría París el principio fin incluso los animales hola aquí tal como era de los pocos que éste ponía

Voz 0229 51:55 pero a pesar de la escasez de medios Arnold consiguió con su secuencia subacuáticas crear una película de terror casi gótico que a la vez mostraba una mirada tierna llena de poesía como en el caso de King Kong el monstruo acababa convirtiéndose en víctima del afán depredador de los hombres

Voz 39 52:11 queremos fotografías para desviar las otros pero eso es lo que sea que natural y comunidades como mucho más valor para los otro que conformarnos con unas fotos cuando podemos Cajatur no parece un cazador profesional que persigue una ya

Voz 0229 52:23 la película tuvo un éxito inesperado llegó a ser tan popular que al año siguiente Billy Wilder les rindió ese pequeño homenaje en La tentación vive arriba que escuchábamos antes seguirá se convirtió en un clásico varias secuelas y versiones más conocida de todas en mil novecientos setenta y nueve producida por Roger Corman titulada humanoides del abismo en la que el hombre pez no se limitaba ya a enamorarse de la chica sino que salía del mar para violar cautas jovencitas

Voz 46 52:52 como ocurre con los grandes monstruos del cine Davis Arnoldo todo a la criatura de la Laguna Negra dio una dimensión trágica que provocaba en El Espectador terror y compasión al mismo tiempo

Voz 19 53:03 ya lo decía Mary limón de la impresión de que es malo pero no creo que le faltaba un poco de afecto saberse amado deseado necesita

Voz 0544 53:15 hoy en día la mujer y el monstruo ya no asusta a nadie pero el hombre P tiene un puesto de honor en la mitología del cine fantástico el último de los grandes monstruos de la universal que habita en un lugar recóndito del planeta

Voz 27 53:28 la Laguna Negra qué maravilla es como todo el mundo

Voz 19 53:40 hasta la semana que viene

Voz 66 53:49 nos vamos a toda pastilla porque se ha acabado nuestro tiempo y lo vamos a hacer como hicimos la semana pasada escuchando uno de los temas candidatos este año al Oscar a la mejor canción es Sufian Stevens interpretando misterio Flor

Voz 0229 54:02 la canción de la película colme iba Jornet

Voz 66 54:04 Nos gusta feliz domingo a todos y hasta la semana que viene

Voz 67 54:11 pues tío

