SH473 El mundo sumerio y La centésima puerta

Voz 1 00:00 hacia la vuelta a la normalidad en Irak el más prestigioso Museo de la Nación fue saqueado durante el periodo que siguió a la invasión encabezada por Estados Unidos y las fuerzas estadounidenses fueron criticadas por hacerse a un lado y observar el pillaje ahora sus puertas están abiertas y gran parte de la herencia cultural iraquí vuelve a exhibirse con orgullo

Voz 2 00:24 gracias a los esfuerzos de nuestro ministerio hemos logrado recuperar unas seis mil piezas de las quince mil que fueron robadas del museo

Voz 1 00:33 Jordania Siria e incluso países lejanos como Estados Unidos o Perú devolvieron piezas que en ocasiones datan de hace miles de años pero también muchos iraquíes hicieron su parte para abedul encontrar piezas robadas se convirtió en una misión personal

Voz 3 00:48 Hariri pero este día no está allí

Voz 4 00:51 yo quiero mis hijos recordarán que su padre ayudó a devolver piezas arqueológicas desaparecidas es enseñé de las antigüedades de Irak pillar de su país

Voz 0772 01:18 el pasado no solamente pasado también es presente muchas piezas eh fueron acabadas en los talleres de los grandes artistas hace miles de años lo hemos comentado aquí infinidad de veces todavía la historia les hace protagonistas de circunstancias en ocasiones vinculadas pues a guerras apolítica a movimientos bueno pues liderados por instituciones religiosas un tanto extrañas que las siguen manteniendo un poco en primera plana no las sigue pues renovando un poco la historia que siglo a siglo va cubriendo esa la la trascendente el trascendente pasado de de estas piezas esto es un poco lo que ha sucedido

Voz 3 01:54 a raíz de la de la guerra de Irak La guerra de

Voz 0772 01:58 del Golfo entre agosto del año noventa y febrero del año siguiente del año noventa y uno con ese saqueo de del museo de Bagdad que luego bueno pues por fortuna algunas de esas piezas se recuperaron un tercio como escuchábamos ahora en este corte de de France Presse no que nos ayudan poco a escuchaba casi un poco emocionado no al a uno de los protagonistas que que hablaba ahora de como ellos mismos se han interesado por su propio pasado ellos mismos han sido los que han recuperado de después de una guerra hay después de todas las turbulencias que ello conlleva hablar de de su propia historia no de sus propios ancestros tengo sobre la mesa una novela que acaba de publicar estrella cuya autor Alfredo Cernuda nos acompaña aquí en en esta máquina del tiempo en Ser Historia su título es la centésima puerta Alfredo bienvenida a Ser Historia

Voz 0835 02:48 en ella Donizetti quizá

Voz 0772 02:50 el nombre no les suene a muchos es un gran actor Alfredo Cernuda se lo comentaba yo ahora a micrófono cerrado que me hacía muchísima ilusión tenerle con con otros y yo sabía que había escrito sabía que era también eh autor pero yo le conocía más como su faceta de actor no yo lo que le descubrí en los años noventa en en ese programa de televisión en Noche de fiesta que había los sábados por la noche con eso con esas historias de de matrimonio tan tan tan grotescas tan surrealistas tan divertidas minuto de oro todas las semanas me comentaba ahora pero bueno tiene también esa faceta esa inquietud por el mundo de la historia por el mundo de del pasado y con esta no novela la centésima puerta nos hace viajar no solamente a Bono a la trascendencia de este momento histórico de de la década de mil novecientos noventa con la guerra de del golfo Pérsico sino también a los propios orígenes de de Irak que Alfredo yo nunca tuviera identificado con una persona tan interesada de tan conocedora del mundo de los antiguos sumarios porque es umbría

Voz 0835 03:51 porque es un es la cuna de la civilización fue la primera civilización conocida vamos es la primera civilización conocida sabemos muy poco de ella hay mucha controversia con las traducciones de unos y otros profesores que se dedican a ello y luego sucedió algo increíble cómo fue cuando llegó el Ejército norteamericano haya Bagdad que no vigilara en y el Museo Ny la biblioteca tal como lo dispone la la ONU exaltando te saltándose esas disposiciones ese marcharán a los campos petrolíferos de Kirkuk para protegerlo y permitieran que los saqueadores llegarán con grúas con camiones Isaki harán completamente el museo

Voz 0772 04:32 escuchábamos en ese corte al principio de France-Presse que solamente se han recuperado como un tercio unos seis mil piezas de de las casi veinte mil que tenía el el Museo de Bagdad hay recordamos también yo tengo grabada en la retina de las imágenes de los carros de combate americanos sobre las murallas de grandes ciudades como Babilonia mitad de aquí si lo ocurre en y al que sola Manteca no a meter todos esos mamotretos por lugares tan tan tan

Voz 0835 04:58 especial la simplicidad hay tanto tanto valor no ITER recordarás también de el del derribo de la estatua de Sadam Husein verdad eso esas imágenes y corrieron sino una de las imágenes del museo y cómo quemaron la biblioteca no no corrían tanto por las pues las noticias y puestos ellos dicen quince mil lo he escuchado ahora creció en quince mil objetos yo lo que tenía entendido que fueron más de ciento setenta mil objetos los que los que roban San no quince mil evidentemente recuperaba algunos ya hay una noticia que no se sabrá si es que seis meses antes miembros de la ACP se reunieron con George Bush bajo la ACP estaba fundada por un ilusionista que se llamaba déjame que te lo que te lo te lo digo para no meter la pata Guido Goldman no sabes esta asociación no esta organización lo que pretenden es abolir en los países soberanos las políticas proteccionistas sobre el patrimonio histórico sabemos que lo que pretenden es que abogan por la libre comercialización de los objetos robados en otros países

Voz 0772 06:03 si no ya el el mercado legal que podemos estar maniobras de acuerdo sino los objetos

Voz 0835 06:08 o sea que que tanto ellos puedan ir a cualquier país llevarse los objetos como que sigue con objeto robado de sus países tengan perfecta me capacidad ilegalidad para comprarlo y no tener que esconderlo entonces seis meses antes se reunieron con George Bush curioso que cuando llegue a la invasión de los norteamericanos a a Bagdad ya no protejan el museo lleguen esas bandas preparadas no hay opiniones de profesores tanto americanos como del mundo entero diciendo que estaba todo preparado para que sacaran el museo y la biblioteca nacional de de Bagdad

Voz 0772 06:41 ahí historias humanas y muy muy hermosas no por ejemplo la Dama de barca creo que se perdió en un principio luego apareció en el jardín de uno de los cuidadores del museo que es la había llevado él había escondido ahí sobre todo los yo recuerdo ahora los tesoros de de las tumbas reales de reinas de The New Rock que eran joyas de oro eh con dieron en los sótanos de el del Museo de perdón del Banco de de Bagdad pues uno de los conservadores tuvo una idea genial quedará inundar los sótanos de agua estupendo esas recuperar no hay un documental de National Geographic que cuente esa historia ya es ya te ponen los pelos de punta como la gente es capaz de de gente que en definitiva pues está en en en guerra hay que dice bueno pues es que es mi patrimonio es parte de mi historia de parte de mi propia cultura no

Voz 0835 07:29 sí pero fíjate como ellos mismos es como si intuye eran que a lo que iban era a saquear el museo por algo las razones que fueran el no a lo mejor no eran sólo económicas alcohol había un transfondo más detrás de toda esta intención no como ellos de repente el la el ser humano se las ingenia para poner a salvo lo que lo que los demás pretenden quitarle no es bonito

Voz 0772 07:50 salió un poco en tu novela nos cuentas eso no la centésima puerta no hablaban poco a partir como decía yo al principio de de esta guerra de del Golfo de uno de los de las perchas de arranque es la historia del del del saqueo y el valor de estas piezas

Voz 0835 08:03 exacto yo lo que pongo quizá que tiene que ver con esta historia acabas de contar esos esos trabajadores del museo poderosa

Voz 0772 08:11 no he exacto a salvo

Voz 0835 08:13 fui yo cuento con un héroe que se llama Iman Mansur que es experto en la civilización sumaria y que cuando se produce la guerra tiene que huir de Bagdad después del saqueo con una pieza un objeto es su medio que es el sello de los destinos hay una tablilla real su media que sale el dios más Duc con la tablilla de los destinos en el pecho y que según la leyenda asumiría el poseedor de esa tablilla podrá gobernar la creación

Voz 0887 08:41 doce años después el primer ministro iraquí corta la cinta para inaugurar el Museo Nacional de Bagdad reabre tras haber recuperado un tercio de las quince mil obras que fueron robadas tras la invasión estadounidense la reapertura se ha visto acelerada tras la destrucción por parte del grupo Estado Islámico de obras de incalculable valor en Mosul al norte del país el Barack era en esos criminales Ibarra a los terroristas están tratando de destruir el patrimonio de la civilización de Irak dice su primer ministro cánula vamos a perseguirles para hacerles pagar por cada gota de sangre derramada en ir

Voz 7 09:21 la me de las pedía huevos de la quitaría y Juan

Voz 0887 09:26 sospechan las autoridades iraquíes que estas imágenes en las que miembros del Estado Islámico destruyen esculturas son pura propaganda de esta forma otras obras menos voluminosas habrían sido robadas para traficar con ellas posteriormente

Voz 3 09:44 no estaba corrigiendo ahora muy en mente Alfredo se me ha ido la pinza yo tenía que ha anotado

Voz 0772 09:51 primera guerra del Golfo pero claro estamos escuchando toda la referencia ese tal de de de la continuación podríamos decirlo así en la segunda mitad la Segunda Guerra del año dos mil tres ese efecto hace no hace no hace tanto hace apenas quince años quince años escuchábamos un poco en este en este corte de de Euronews como quizás sea se ha echado la culpa a los los grupos terroristas que es cierto que muchos de ellos han hecho acopio de muchas de estas piezas para luego poner las salga a la venta en el mercado negro de antigüedades si con ello pues patrocinar xenón útil nutrirse desde el punto de vista económico para seguir cometiendo sus fechorías pero también no hay otra culpa por parte de los grandes Estados y sobre todo de coleccionistas un poco sin escrúpulos que son capaces de admitir cualquier tipo de pieza para para sus colecciones no no estoy pensando solamente en en en personas P privada sino grandes museos

Voz 0835 10:45 sí era el encargo de la de la organización insta que yo te decía de la ACC pena no saltan cualquier ley lo que quieren es tener ello los en su poder esas esas piezas las piezas que sean que sea legal quitándose las al país de turno que que pueda tener en su poder no ese ese saqueo por así decirlo fue denunciado por el grupo por muchos profesores catedráticos denunciando el lo que había hecho y fíjate que que entonan Transfer el que en aquel momento era el secretario de Defensa no aquí no todo lo único que dijo que fue son cosas que pasan la libertad turba es desordenada los seres humanos no son perfectos eso fue todo el comentario del secretario de Defensa de EE

Voz 0772 11:29 Estados Unidos en parte tiene razón pero eso no quita para que se puedan poner las medidas los medios no para intentar exacto parar para evitarlo para una guerra todo es y es un campo abierto casi no se puede hacer de todo pero pero bueno se pueden evitar ciertas cosas como se ve que en Bagdad en a comienzos de la década de los años dos mil Se se podría haber hecho pues no no se hizo no hay quizá uno de los elementos más importantes lo que tú recuperas en en tu novela la centésima puerta es ese aspecto casi mágico que tiene todo lo que rodea a estas culturas antiguas eh en concreto la cultura sumerjan no con esos textos de hace casi cinco mil seis mil años y la leyenda de Gil maga de llamé expresión y todos esos elementos como digo es muy muy muy me atreveré a casi hasta esotéricos mágicos que tienen una doble interpretación y que hoy siguen creando líneas de de interpretación y de de pensamiento desde el punto de vista académico y desde el punto de vista alternativo no

Voz 0835 12:28 sí sí claro en cuanto a la traducción de las tablillas tenemos al controvertido si Chin que tú eres conocido es conocido para aquí y luego tenemos opciones de gente más oficialista o que son más más tranquilos por así decir a la hora de traducir esas tablillas Kramer o el profesor español Federico Lara Peinado no pero a mí me llamó mucho la atención me ciertas tablillas que yo no sé si serán verdad las teorías de si China si la razón la tendrá la peinado Kramer lo que a mí sí me llama la atención es como lo han traducido por ejemplo la la tablilla Clinton tres dos dos no has oído hablar de ella no entonces cómo puede ser que hace cinco mil años tuvieran en esa tablilla unas aproximaciones infinitesimal es yo escuche una conferencia de la María Vázquez inscrito es una profesora ir muy rigurosa también la UNED si decía que un catedrático de Matemáticas le dijo que eso no se puede hacer sin calculadora y que ni la NASA ni la NASA hacía con tal exactitud las órbitas y un lanzamiento de las naves como están en esa tablilla esa tablilla era para estudiantes no era para gente que tuvo unos conocimientos desmesurado entonces cuando cuando bises esa tablilla cuando te hablan de esa tablilla dices algo raro ahí no cinco mil años es complicado que que tuvieran conocimientos para esto o pensamos nosotros que no deberían tener esos conocimientos

Voz 0772 13:55 efectivamente estamos hablando de de si Chin Zacarías y China era un investigador de origen ruso nacionalizado estadounidense que murió hace poquitos años murió hace poco y que bueno él lanzó en los años setenta una serie de de teorías diciendo que el origen de la civilización humana estaba en manos de los que él llamaba en un aquí una aquí unos seres dentro de la mitología de de Mesopotamia que ya llegaron de fuera de nuestro planeta ahí bueno pues plantaron la las la la semilla de la de la raza humana al mismo tiempo que nos concedían una serie de conocimientos muy avanzados para la que para aquella época que han dejado huella pues en algunos textos no como la la tablilla que ahora comentaba nuestro invitado Alfredo Cernuda autor de de esta novela fantástica la centésima puerta en cualquier caso yo creo ya para ir acabando Alfredo el mundo tan fascinante fascinante y siempre a mí por ejemplo yo como egiptólogo me dicen me preguntan muchas veces llegó cuando se acabará por conocer de descifrar todos los enigmas del Antiguo Egipto digo yo espero que nunca adecuadas lo sepamos absolutamente todos se convertirá en algo muy anodino y muy normalizado sin ninguna gracia no Algo parecido sucede con el mundo su

Voz 0835 15:05 sí sin duda porque siempre vamos a estar descubriendo más tablillas y más tablillas no se conocen algunas tablillas pero no todas habrá muchos que tenía museo guardadas hay muchos todavía por desenterrar ya hay muchos unificados cómodo como decía Kramer detrás de mí vendrán otros Irán más sentido a las traducciones que yo hago tendrán más información de la que yo tengo no todavía quizá estemos lejos de saber la verdad el verdadero significado de esas de esas tablillas pero es paradójico que existan ese tipo de tablillas

Voz 0772 15:36 perdóname Nacho el cristal de

Voz 0835 15:38 lo que tienen en el museo

Voz 3 15:40 en el museo

Voz 0835 15:42 el Museo Británico tenía un cristal de cuarzo te conoces la historia es sorprendente que sea una lente que corregir el astigmatismo que lo se lo dan al al Rey a SUR Bani Pal no es como que tenía lentes que corregir el astigmatismo esto es todo eso es lo que nos tiene que sorprender y pensar lo que había en esa civilización que que nosotros ignoramos todavía no hemos podido saber exactamente qué qué ocurrió entonces no

Voz 0772 16:07 pero quizás mucho más sofisticados de lo que hubiéramos pensado

Voz 0835 16:09 exacto mucho más avanzados de vamos

Voz 0772 16:12 dos otros quizá como

Voz 3 16:14 con con esa esa orgullo no de

Voz 0772 16:16 de habitantes del siglo XXI depresoras ese momento tendemos a pensar que todo lo antiguo ya de casi desde la Edad Media para trescientos idiotas para nada

Voz 0835 16:25 está volviendo que para nada desde luego desde luego que no

Voz 0772 16:28 pues recomiendo a todos los que nos están escuchando que se hagan con esta fantástica novela a la centésima puerta publicado por Le Max Estrella cuyo autor Alfredo Cernuda actor también escritor ha venido a compartir con nosotros pues su pasión por el mundo de los de los antiguos soberbios como como inicio de esta de esta historia fascinante Alfredo muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia

Voz 0835 16:52 muchas gracias a ti Nacho