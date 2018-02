SH473 Mohawks, los indios que construyeron Manhattan

Voz 2 00:00 a sí

Voz 5 00:16 no

Voz 0772 00:21 continuamos en Ser Historia en los próximos minutos vamos a descubrir una historia seguramente muy desconocida por muchos de ustedes acaba de salir la novela las catedrales del cielo publicada por Grijalbo su autores Michel mutó un periodista de France Presse que ha sido corresponsal en Nueva York durante el once ese ha sido también en corresponsal de guerra en Kosovo en Irak bueno pues el meollo de esta historia que él refleja en la novela las catedrales del cielo es como digo una historia problema no es la misma sobrecogido porque es una historia absolutamente desconocida quiénes son los constructores de los grandes rascacielos de Nueva York esa etiqueta esa forma esa carta de presentación mejor dicho del del mundo estadounidense bueno pues detrás detrás de esas construcciones y de cientos de metros de altura magníficas está la historia de unos indios los mojó pues unos indios que según la leyenda urbana que hay alrededor de ellos dicen que no tienen vértigo bueno nuestro compañero Jorge García acompañó pide unos minutos con el autor de este trabajo al periodista como digo Michel mutó y esto es lo que nos ha contado sobre la historia de estos indios el significado de esas construcciones y cómo vivieron en primera persona aquel fatídico once de septiembre y como derribaron no solamente uno de los símbolos de Estados Unidos sino uno de los símbolos de los propios indios Mojo

Voz 6 01:59 estamos con Michel mutó de autor de las catedrales del cielo de la editorial Grijalbo Michel mutó bienvenido a Ser Historia como es

Voz 7 02:09 a lo largo de la Edad Media se construyeron por toda Europa catedrales que contaban con un marcado simbolismo religioso era un intento de alcanzar el cielo hizo una especie de voluntad de tocar con las yemas de los dedos a la divinidad en el siglo XX en un ámbito más pagano Nueva York se convierte en la ciudad de los rascacielos esas construcciones también mantienen un marcado simbolismo casi mágico no

Voz 8 02:33 y es que

Voz 3 02:38 sí totalmente para los neoyorquinos y yo creo que también para para los americanos en los los rascacielos y estos edificios son sus monumentos porque Nueva York hoy en día religiosa como ciudad no es mucho no pero los americanos y los neoyorquinos sienten adoración por sus edificios el Empar este building o Chrysler son edificios que para ellos que tienen tienen mucho sentido no el hecho de que el once de septiembre se cayeran estas dos torres estos dos edificios fue una catástrofe de la que la todavía hoy no sé

Voz 8 03:09 pues lejos sepan cojo mi

Voz 6 03:13 de esas construcciones de esos grandes rascacielos fueron realizados por los indios Mo Hawk dice la leyenda que es un pueblo indígena que no tiene vértigo quiénes son realmente los indios Mohamed

Voz 8 03:24 lo que evite

Voz 3 03:27 no es una tribu india que vive en Canadá y en el norte del estado de Nueva York que lleva seis generaciones construyendo primero cuentes y luego edificios no era este libro lo que hago es contar cómo ir porque esta generación empieza o estos indios perdón empiezan a construir de esta manera y además de lo que me hablas es divertido porque es una leyenda que corre por ahí de que dice que los indios y los mojado no tienen vértigo no pero es algo que ellos llevan como generación en la sangre es falso no es una leyenda que es falsa como casi todas las las leyendas fíjate la primera cuando yo me enteré de cuando me se me cayó el mito fue una vez hablando con uno los primeros síntomas con los que hablé en Brooklyn tomándonos una cerveza lo primero que le pregunté bueno cómo es esto de que no tenis vértigo emigró con cara

Voz 8 04:16 la era porque somos líneas no tiene sentido que por ser indio lo tenga no no no

Voz 3 04:25 entonces bueno luego además investigando para escribir el libro me di cuenta de que es una leyenda urbana que se crea pero que es falsa y me dijo este mismo indio pero sí que te voy a contar un secreto para nosotros los indios los que tienen vértigo estos trabajos no lo hacen

Voz 8 04:42 bueno en León Dior Couture

Voz 7 04:46 bueno quizás esto que voy a decir suene como una estupidez pero yo imagino que esos indios debía de sentirse como una especie de monjes trabajando en el mismo cielo junto a sus dioses hay relación entre la religión y ese trabajo

Voz 9 05:02 es verdad que les dan

Voz 3 05:05 los indios americanos como cualquier tribuna activa que ha tenido que tuvo contacto con los colonos blancos pues fue fue convertida no los indios sí que han tenido lo que han hecho ha sido una mezcla de la religión católica de hecho en en la reserva de los indios moja obtienen una Santa Santa Caterina Santa Katherine a la que hay rito cada a para con la que practican ritos de admiración pero esta esta este catolicismo lo han mezclado con su propia religión eh que tenían ella ellos propios no sí que es cierto que en en los edificios en los rascacielos ahí están noción de de lo sagrado no porque como ellos dicen y además me lo han dicho muchas veces nosotros andamos allá arriba donde nadie ha andado antes no andamos por encima de este mundo que es el nuestro pero que tampoco lo es como ellos me han dicho muchas veces andamos con las Aguilas donde con lo cual si que hay este sentido místico este sentido también de del orgullo no porque los indios cuando hace cuando hablas con ellos dicen nosotros hemos construido América nosotros hemos construido el mundo de estos blancos que han venido a colonizar nichos

Voz 8 06:21 según consta de once nuca el construido

Voz 6 06:25 en su novela Michele las catedrales del cielo que la tenemos aquí editada por la Editorial Grijalbo los protagonistas son precisamente una familia de indios Mohamed Ellos son testigos de la caída de las Torres Gemelas en dos mil uno y bueno pues el mundo vio aquello como un ataque al corazón de Occidente pero como interpreto la comunidad aun aquel suceso tratándose de de de de una comunidad tan ligada a la historia de los rascacielos

Voz 8 06:55 esquifos tuvo hace que la liturgia

Voz 3 06:59 las torres gemelas del World Trade Center hay que saber que eran tenían un sitio un tanto especial sobre todo para no los neoyorquinos porque a los neoyorquinos al principio no les gustaba mucho estas torres pero siempre si como aprendieron a a habla que les gustase no pero para los indios si para los montadores de acero a los trabajadores de la cero este sentimiento era muy distinto porque fíjate el construir las Torres Gemelas cuando se construyeron era una obra ingente descomunal y los trabajadores de la cero entre los que se encuentra en estos incendios son trabajadores a los que se les paga por semana entonces las obras normalmente duraban una semana dos semanas tres semanas un mes dos meses pero lo que era la obra de las Torres Gemelas será cuatro años de trabajo con unos sueldos muy buenos muy buenos porque este trabajo se paga bastante bien no con lo cual para esta Comunidad las dos sí que tenían un sentimiento mucho más fuerte o muy distinto que para el resto de la población no para los padres de la generación del dos mil uno había trabajadores de la cero que ya estaban qué tirados otros no otros jubilados otros no pero todos ellos que habían trabajado habían tenido algo que ver en la construcción de las Torres Gemelas decían nosotros vivimos a la sombra de las Torres Gemelas no por lo que había representada para ellos económicamente y laboralmente por lo tanto en sus vidas no lo cual para ello los paras los de cero eran sus torres cuento en el libro una escena que me que me contaron no que se ve reflejada en el libro y es cuando los mayores los ancianos del pueblo de la reservamos Hawk ven como si caen las Torres Gemelas llaman al Consejo y les dicen llamar a los jóvenes porque han han tirado nuestras Torres

Voz 8 08:50 yo no yo

Voz 6 08:57 el propio apellido de la familia protagonista de de la novela de origen francés La Liberté es bien bueno una suerte de de oda a la paz y en libertad en todos los sentidos no

Voz 8 09:11 sí sí

Voz 3 09:12 efectivamente su nombre es francés ellos no son de origen francés son indios lo que pasa que la cómo cuando llegaron los colonos a Quebec no no eran franceses no sabían les era imposible pronunciar los nombres indios de las personas pues les bautizaron no encontramos en que ve mucha gente que se apellida La de la Fox Tune no incluso había muchos ascua esclavos que se llama Mister White señor Blanco no es decir llamar señor Blanco a un negro pues hasta les tienes a eso punto cómico no pero lo que quiero contar en este libro es como generación tras generación durante seis generaciones ahí está Trans misión e de un saber hacer de una cultura de de una de una tribuno como a través del trabajo los padres transmiten a sus hijos los hijos a sus hijos los tíos a los ni a los a los sobrinos como a través del trabajo como a través de esta de esta actividad que está tan bien pagada como techo antes y queda una posición social son bastante buena sobre todo en Canadá y en Estados Unidos porque como te he dicho trabajador de la cero eh cada vez que trabaja no trabajando al año pero cuando trabajan ganan entre ocho cuatro ocho y diez mil dólares al mes no es el trabajo manual del y mejor pagado en Estados Unidos no pero como ahí está transmisión y este orgullo que se va transmitiendo de generación en generación hasta seis generaciones no porque más fíjate a través gracias a este trabajo y gracias a esta transmisión del saber hacer cuando tú llegas a la reserva de Canadá vague tú piensas que vas haya llegar una reserva india en la que piensas de la que todo el mundo habla que es la de euro de Estados Unidos de más de occidental no donde hay pobreza donde hay muchísimo alcoholismo donde los indios viven de las ayudas sociales porque no tiene un saber hacer Hinault cuando tú llegas a esta reserva de esta de esta tribu india es que las casas incluso más grandes y mejores que las del pueblo al lado que se llama Chateau que no es un poco lo que quiero contar en esta historia no como una tribu a través del trabajo del coraje incluso de su sangre encuentran en en el mundo de hoy su sitio un sitio que si no hubiese sido así el blanco no sólo los blancos no solo

Voz 8 11:39 la seguridad

Voz 7 11:43 de alguna forma el hecho de que los protagonistas de estas construcciones de estos grandes rascacielos que han acabado siendo iconos tanto de Nueva York como de Estados Unidos que estos protagonistas sean indígenas americanos es también una llamada de atención a un transfondo más humano de la realidad histórica estadounidense verdad

Voz 9 12:05 sí sí sí

Voz 3 12:09 y fíjate a mi me gusta mucho la literatura americana no hay yo lo que quería era hablar de gente de la que se habla muy poco de la que se ha hablado muy poco por ejemplo las uvas de la ira no es un libro que sí que habla de este tipo de personas que me han me me apasiona no yo creo que yo lo que quería a contar la historia de personas de un pueblo de gente trabajador no intelectual porque no se habla de esta gente en la literatura americana y europea en general hay muchos directores de cine de profesores de universidad pero no se habla de la gente que construye con las manos que trabaja no quizá yo como periodista que estoy siempre hay tecleando me gusta la noción de crear de me gusta me siento que cuando se crea algo sesión de una satisfacción y esto es de lo que quería hablar no entonces hablo de un pueblo de una tribu que crea su lugar que aparece en el once yo pongo si quieres en el once septiembre que no es lo único de lo que se habla en la novela no pero sí que quería contar la historia de un pueblo de personas que no son conocidas porque pensaba que se incluso yo son historias que no conocía y me interesaban a los lectores les podían interesar también muchísimo

Voz 8 13:27 si eso se hace