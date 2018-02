SH473 Francesillo de Zúñiga y el mundo de los bufones

Voz 0809 00:00 bufones vivían en la corte como criados del Rey y eran muy apreciados tenían anomalías físicas o psíquicas y su función era hacer reír a la Corte Felipe IV fue quién quiso que su pintor los retratada otros pintores de la época también lo hicieron pero Velázquez discrecional como siempre los pinta con una libertad en cuanto a la composición e incluso la técnica de la que carecía en los retratos oficiales de los Reyes por citar algunos de los más famosos además de bola híper tu Sato en Las Meninas podemos recordar al bufón calabacín ellas de Nuestro desenfocado que parece buscar seguridad para su escasa inteligencia en un rincón o a Don Sebastián de Morro retratado con unas gamas cromáticas asombrosas como un caballero sentado para disfrazar sus piernas de enano no hay lástima ni reivindicaciones en estos retratos hay mirada sabia y pincel experimentado buscando reflejar la naturaleza Ése fue el reto para el mejor pintor de su tiempo

Voz 2 00:58 no

Voz 4 01:07 acabamos de escuchar

Voz 5 01:08 en un fragmento de un vídeo de de la

Voz 0772 01:11 de de la radio de la UNED la universidad a distancia a Alicia Cámara que es catedrática de Historia del Arte hablando un poco de estos personajes tan curiosos que aparecen sobretodo en la pintura de Velázquez en el siglo XVII esto es enanos bufones que eran en realidad miembros de la Corte miembros de de alto standing podríamos definirlo así queremos supo que hablar en los próximos minutos aquí en Ser Historia en la Cadena Ser del mundo de los bufones de la historia intrahistoria que protagonizaron Nos vamos a a marchar un poco más atrás en el tiempo hemos comenzado con este eh con este audio de haciendo alusión a la pintura de Velázquez en el siglo XVII pero quería que fuéramos al siglo XVI en concreto al dos de febrero del año mil quinientos XXXII momento en el que muere acuchillado Francés de Zúñiga Francesillo de de Zuñiga es quizá uno de los personajes menos conocidos de de este momento pero cuya importancia cuya importancia pues ha trascendido un poco a lo largo de la historia el asesinato de Francesillo de este bufón de la corte de de Carlos Quinto es el eje principal de la de la última novela de nuestro invitado el Luis García Jambrina cuyo título es el manuscrito de fuego Luis García bienvenido a Ser Historia

Voz 0776 02:24 hola qué tal encantado

Voz 0772 02:26 esta novela que publica con con con Espasa Nos habrá un poco de de de este personaje no el la la Historia comienza justo al inicio de la muerte de de de Francés de Zúñiga no es hacer reflexionar un poco también sobre la importancia de de estos personajes de de la corte que ya con el simple hecho de decir que eran personajes de la Corte los tenemos que entender como como protagonistas de de cierto calado

Voz 0776 02:52 efectivamente y en ese momento los bufones eran muy influyentes tenían una gran relación con los Reyes au con los señores de hecho en esa época estamos en un momento muy controvertido porque hay un gran debate en torno a los bufones y deberían o no deberían estar en la corte porque algunos consideran que influyen demasiado en las decisiones reales porque tienen ese privilegio de decir a esas verdades que los demás no no pueden decir o no se atreven a a decir luego hay otros que por el contrario habla muy bien de los bufones Si de de esos locos discretos esos locos fingido de esos locos tan inteligentes bueno que que que que servían de consejeros ha a los reyes no y esa es la época en la que en la que vive y muere don Francés de Zúñiga que dentro de la Buffon haría yo creo que es un personaje extraordinariamente singular ya no sólo en España sino en Europa usted es poco

Voz 0772 03:50 hora de titular de Literatura española Universidad de Salamanca de los habla desde Radio Salamanca el precisamente imagino que también en la literatura de no ver tanto del siglo XVI pero sí del dieciséis diecisiete del Siglo de Oro habrá muchas referencias a a estos bufones y bueno pues como haciendo referencia precisamente a a ese aspecto más aquí más satírico no de de de los personajes cercanos al al Rey que usted decía ahora que eran los únicos que se atrevían en ocasiones disfrazándose lo de burlas y de mofas de Buffon nadas pues las verdades no delante del monarca efectivamente

Voz 0776 04:23 Buffon en general pues forma parte de nuestra literatura muchas veces ligada el ligados en este caso a la figura de los pícaros no y algunos pícaros famosos que fueron durante un tiempo bufones de manera que a veces es difícil discernir los unos de los otros hombre los bufones están en en la corte no pero dentro de la Corte pues también llevan una vida un tanto lo picaresca Hay desordenada no el caso de don Francés de Zúñiga es importante porque es una figura menor de la literatura española precisamente él escribió varias cartas dirigidas a personajes de la época muy divertidas y sobre todo de escribió una crónica burlesca de la corte del emperador Carlos Quinto donde no deja títere con cabeza y donde además pues demuestra primero que era muy culto muy leído muy instruido y además una gran voluntad de estilo hasta el punto de que Valle Inclán mucho tiempo después dijo que era uno de los antecedentes del esperpento por eso digo eso la época es una época de grandes bufones Dentro de ella destaca este de de Francesillo como también se le llama Ava

Voz 0772 05:34 merece parece ahora ese ese aspecto literario de de Francés de Zúñiga escuchábamos en esa corte al principio no hablando de de que si los bufones eran pues algunos tenían sus enfermedades psíquicas eran gente con algunas deformidades físicas y sin embargo parece que don Francés se aleja totalmente de de esa tónica de por lo menos de la de la idea de la etiqueta generalizada que tener Nos todos desde los bufones y nos encontramos con un una persona pues muy culta porque él era escritor era historiador dejó ese legado no eh que realizó entre mil quinientos veinticinco y mil quinientos veintinueve cuando escribe como usted decía ahora su coro Nica historia no que es ya sólo es el el nombre es es es bastante bastante sugerente no

Voz 0776 06:18 efectivamente bueno estamos hablando claro de dentro de las categorías de bufones que existían ya en ese momento pues el loco o lo que sería a la categoría superior que es la de los locos fingido locos discretos también se les llamaba o locos de oficio sea se fingía locos para poder hacer ese oficio de Buffon y bajo esa capa de locura pues poder decir todas esas verdades que en cómo daban tanto a veces a los cortesanos lleno y en ocasiones al al propio Rey iba a los a los señores las otras categorías que había de bufones serán los enanos jorobado hechos que estos claro hacían reír ya por sus propias deformidades físicas luego estaban los locos reales Los locos de atar que hacían reír por los disparates que que decían y por su comportamiento así como Diego estaba ya la otra categoría a la que pertenece

Voz 0772 07:12 no

Voz 0776 07:12 don Francés que que es muy interesante nuevo ver ver un poco como este este hombre competía rival izaba con muchos cortesanos con con muchos con consejeros eh etcétera en en influencia sobre el Rey en este caso yo creo aunque no está demostrado eh no históricamente pero yo creo que llegó a haber una gran de relación entre el emperador di don Francés hasta el punto de que yo creo que hay era hacia un poco casi de espía de de confidente de paño de lágrimas etcétera por lo menos durante unos años hasta mil quinientos veintinueve en que el bufón como a veces ocurría no cae en desgracia porque se ha pasado de la raya o porque los demás cortesanos ya no lo ya no lo Toledo simplemente porque el emperador se quiso distanciar de él porque se les subió el poder a la a la cabeza y cayó en desgracia insiste tuvo que ir de la Corte y ahí es donde empezaron sus males no

Voz 6 08:12 el pintor en la época es ser poca cosa la pintura es considerada un oficio manual indigno de un caballero de unidad el joven Velázquez el sevillano como Le llaman a secas en palacio ingresa en la frondosa nómina de empleados de la Casa Real por el más modesto escalón los bufones los ujieres están más altos que él pueden de estallarle un enano como don Diego de acero podrán Sebastián demora tienen tratamiento de Don y servidumbre lo que el pintor no tiene cualquier hidalguía ello puede hacer que Velázquez

Voz 0772 08:52 escuchábamos un fragmento en esta ocasión de un documental de televisión española de lado Velázquez pintó el pintor del Rey donde son hace referencia otra vez a la idiosincrasia de estos bufones enanos en la corte de Felipe IV a mediados del siglo XVII con con esa voz magistral de los narradores de historias de los años setenta ochenta de Televisión Española quería preguntarle a nuestro invitado Luis García Jambrina autor de este libro de esta novela El manuscrito de fuego donde se nos cuenta un poco la historia de Francés de Zúñiga en la historia de bueno de investigación de de su asesinato y mil quinientos XXXII ahora eh entraremos un poco a a saber porqué intento bueno porque fue asesinado mejor dicho los bufones en el en el siglo XVI eran lo escuchábamos ahora aunque hacía referencia al siglo XVII eran personajes que estaban por encima incluso de los pintores de de de de cámara podríamos decirlo así de corte como el propio Velázquez

Voz 0776 09:49 efectivamente eso se les achacaba no el gran la gran influencia y poder que tenían dentro de la Cortes nueve decían que decía el propio Erasmo de Rotterdam su famoso Elogio de la locura que se publicó pocos años antes de de de del tiempo en el que ejerció de bufón don Francés eso que los bufones a unos bufones los bufones que hemos comentado los locos fingido tenían las puertas abiertas del Rey hasta hasta la habitación mientras que los grandes consejeros los filósofos que había por la Corte los moralistas los predicadores pues no podían llegar tan tan lejos no y menos aún los los pintores no de ahí bueno que sean personajes tan controvertidos y que suscitaba muchas envidias recelos mucho odio y mucha ansia de de venganza y ahí es donde aparece el misterio de la muerte de de de de don Francés no

Voz 0772 10:44 qué es lo que le iba a preguntar me imagino que al ser personajes tan cercanos al monarca estar siempre a la diestra de él confidentes incluso en ocasiones con ese término de la privada del monarca que podemos leer en muchos documentos de de de la época se generarían infinidad de de enemigos y quizá una de esta es la sin destripar El el contenido de de la novela El manuscrito de fuego de la que usted esa ya el el imagino que Irán un poco los los tiros de la muerte de de Francés de Zúñiga

Voz 7 11:14 efectivamente la novela tiene como punto de partida la muerte de don Francés que muere acuchillado en una calle de de Béjar donde había nacido y donde al final se retiró murió

Voz 0776 11:26 pues es una noche de de febrero de mil quinientos XXXII a mí siempre me ha parecido desde que tuve noticia este hecho eso que era uno de los grandes misterios pues de la de la historia española de una época además crucial de la historia española y también uno de los grandes misterios jurídicos jurídico policiales no de nuestra historia es recuerdo

Voz 0772 11:48 poco a la muerte de Juan de Escobedo no pocos años después

Voz 0776 11:50 es efectivamente uno de esos crímenes que han quedado ahí sin resolver sobre algunos ha escrito mucho sobre otros menos cómo es este este caso bueno yo lo lo que es investigar ese secreto en hasta dónde se puede investigar no después de tanto de tanto tiempo y sin sin apenas documentación sobre el sobre el hecho y lo que he hecho es ir repasando

Voz 0772 12:13 es un poco pues eh

Voz 0776 12:16 buena parte de los sospechosos de ese de ese crimen no que podían estar detrás de esa muerte que son muchos por cierto porque claro sólo si examinamos la crónica en la que se mete con con casi todo el mundo al algunos de ellos además muy poderosos pues ya ya llena haríamos muchas páginas no pero también puede que el que el misterio de su muerte pues tuviera relación con su propia estancia en Béjar donde también tenía muchos enemigos por lo mucho que había prosperado además era muy ambicioso don Francés siempre es lo que más le interesaba en la vida era acumular propiedades y tierras para luego dejar salas en un Mayorazgo a su a su hijo no entonces también hay hubo muchos conflictos como con ese motivo también dentro de la familia hay que tener en cuenta además que murió siendo alguacil mayor de de Béjar buques que era una profesión digamos arriesgada aunque él a la aceptó porque eso le le podía dar algo de seguridad quede al final no les sirvió de nada sea y luego hay otros otros indicios y otras pistas que nos conducen a a Salamanca que es una ciudad que en ese momento están en su apogeo y allí nos encontramos con otros grandes misterios del momento como es el de la fachada de la Universidad de Salamanca que yo vinculo con la trama de la novela una serie de de de circunstancias que también es es un lugar sobre el que se ha escrito mucho es un lugar que todo el mundo conoce aunque sólo sea por la famosa rana pero que es que sigue siendo uno de los grandes misterios de la arquitectura al menos europea no una es es una de las grandes fachadas porque es una fachada Judith la definiría como irónica igual no que parece que dice una cosa pero en realidad está diciendo otra no hay bueno el legado un poco esos dos misterios el de la muerte en la vida porque la vida en francés tan está llena de recovecos y lagunas esta fachada de la Universidad de Salamanca que siempre ha aparecido en mis novelas de la serie de Fernando de Rojas

Voz 0772 14:24 a mí lo que lo que le iba a decir a mí lo que me ha encantado es como se toma usted como buen profesor de Literatura Española de hilo conductor de toda esta de toda esta trama la figura de Fernando de Rojas el autor de La Celestina que recibe de la mano de de Isabel de Portugal la esposa de la reina de esposa de de de Carlos Quinto la bueno pues el objetivo de intentar conocer cuál es el el el asesino no de de esta historia yo creo que es una manera me atrevería decir que que brillante no de acercarse un poco con todas esas licencias que podamos querer desde el punto de vista literario a conocer un poco la la historia del siglo XVI

Voz 0776 15:03 efectivamente la idea era que a través de la investigación de ese crimen como uno de los grandes misterios no de la historia de ese momento y también de la de la literatura y no digamos de la Buffon hería a través de él pues ir reconstruyendo un poco la vida del folk sobre el bufón sabemos sobre don Francés sabemos muy poco la mayor parte de lo que sabemos encima son leyendas lo que indica luego lo popular que que llegó a ser en su tiempo no yo he intentado poco separar esas leyendas de lo que consiguieron la la realidad de este personaje bueno todo eso al hilo de esa investigación lo bueno que tiene a las novelas de detectives detectivesca y las llamadas novelas negras es que el investigador tiene que entrevistarse con unos y con otros Ibarra construyendo un poco la vida del personaje pero desde diferentes puntos de vista para unos era una cosa va a otros era otra yo creo que el personaje en francés era muy contradictorio y muy complejo intenta un poco pues ofrecer una imagen creíble de este personaje singular que yo creo que tiene que tener un puesto importante en su en su época no ese en ese primer tercio del siglo X dieciséis que va a ser tan importante y bueno y luego al hilo de ello se ha ido entreverado otros otros misterios que ya tienen que ver con con esa Ciudad de Salamanca sobre todo con su universidad que ya sabemos que este año se cumple el octavo centenario yo creo que hay que hay que volver la vista sobre ese pasado de la universidad pocos que aflore en los grandes misterios y momentos no de la universidad que yo pues escogido un poco como como harán emblema o icono pues su su famosa

Voz 0772 16:43 esa fachada dícese que desde luego yo creo que lo ha conseguido no recuperaron un poco no solamente a la figura de este personaje tan desconocido de la Historia de España don Francés de Zúñiga bufón de de Carlos Quinto un personaje absolutamente y sofisticado e historiador literato pues un hombre culto al contradiciendo un poco la idea que se tiene generalmente de los de los bufones es sobre todo pues en ese marco incomparable que es la ciudad de Salamanca el manuscrito de fuego es la última novela de nuestro invitado Luis García Jambrina publicada por Espasa que creo que no lo he dicho al principio con quien hemos estado compartiendo estos minutos de de historia Luis muchísimas gracias de nuevo por habernos ayudado hacer un poquito más de esto

Voz 0776 17:25 ya gracias ha sido un placer viajar con ustedes al siglo XVI ya la ciudad de Salamanca

Voz 10 17:47 no