Charlando con Reyes Abades

Voz 1 00:00 no bueno la vocación siempre tenía porque siempre estuvieron muy inquieto desde niño en mi pueblo que entonces ya había Fine ahora ya me define pero en todavía dos siempre veía a la gente que morían en en la en las

Voz 2 00:13 películas dijo que usted le explico lo que le pasa al que le dan un tiro en el vientre que no tiene esperanzas de salir con vida se lo explicó usted así se

Voz 1 00:21 cómo morían y en la siguiente película que había porque entonces se veían mucho western en la siguiente película estaban otra vez vivos y esa inquietud la tenía siempre hallará dos palas hecho Quart sólo una Schmidt entonces vengo aquí en Madrid sí conozco a la persona que sería mi padre cinematográfico quisiéramos Manuel Baquero

Voz 3 00:37 mi inicio en el mundo del cine el me

Voz 4 00:40 introduce en este mundo se empieza a trabajar con el chaval

Voz 1 00:43 en el año sesenta y ocho apagar la luz

Voz 5 00:45 me miro sería menos Sadena aquí si no te muevas preparado

Voz 4 00:49 hilera muy atrevido muy atrevido pero verdad siempre muy consecuente con todos y eso es algo a lo no lo transmitió casi a todas las personas que trabajamos con él quizás yo fueran más espabilados de la clase pues pues seguramente que el más espabilado de la clases

Voz 6 01:03 dile a tu aquí Linke

Voz 7 01:08 está con esa grandeza que ya

Voz 8 01:14 sí digo hay amor

Voz 7 01:17 si me quedo

Voz 1 01:21 nuestro trabajo es un trabajo de artesanos es un trabajo de imaginación es un trabajo de de pruebas es un trabajo que tres y dos no son cinco nunca nosotros ahora dependemos del actor que las por lo haga bien no lo haga mal que el actor haga aquello que tú le dices que tiene que hacer es a veces peligroso un año

Voz 9 01:37 a matar no ha pasado nada joder la dar una pierna todas la momento ocasiona tendría casi nada te lo quieres te encontrarás qué

Voz 4 01:45 lo he dicho muchas veces en toda mi trayectoria hacer una explosión de un coche

Voz 11 01:52 se tira por el sol cabrones

Voz 4 01:55 según que se de cinco vueltas de campana inquietaba eso es muy espectacular pero no lo más difícil para nosotros aunque esté decirlo es lo más

Voz 1 02:03 hacia él de hacer la beca vamos coño

Voz 4 02:08 preciosa He estado nominado con muchas películas a efectos especiales y cualquier persona que lo dice pero dónde están los efecto haberlo haylo es una película Los santos inocentes por ejemplo con Maricamen una película que cualquiera que lo vea dónde están los efectos en esta película pues tienen muchos muy bonito

Voz 12 02:26 la acabado yo no quiero que la mira me ese mal

Voz 1 02:30 había una Milán que volaba hacia todo y luego había un amilana que estaba que iba que incluso en algunos planos e lógicamente era de mentira pero bueno

Voz 13 02:38 hace dieciocho años un español Francisco de Orellana recorrió este río hasta su desembocadura en el mar ahora uno de sus capitales Alonso de Esteban nos acompañará y servirá de guía Avis todas las amazonas que guardan las puertas del tornado

Voz 1 02:53 yo he ganado goyas las que creo que es difícil reconocerse en la que veo que no me lo merecía sin engaño en esa película sea a diseñar ese barco diseñar esa comitiva que iba siguiendo al dorado por ese río sea para mí fue mueve meses que siempre dije que para mí fueron como nueve años de mi vida que me dejé

Voz 13 03:11 con nosotros vienen también los indios Brasil es que han remontado los grandes ríos huir a Kurú los conducirá al país de los tomadas ID el tornado

Voz 4 03:20 sí fue una película muy muy dura muy dura poco gratificante fue una aventura como la de los conquistadores fue una aventura pero yo la recuerdo con muchísimo cariño haría para dejarlo

Voz 13 03:33 yo os prometo que en esta expedición de conquista poblamiento llena haremos nuestras manos con el oro

Voz 1 03:41 yo no había hecho eso nunca y eso lo aprendes lo tienes que aprende con Carlos Saura yo no había hecho deprisa deprisa persecuciones de coches yo nadie ha hecho una película de de macarras y de gente que sea tienes que aprender a esa vida tienes que aprender a hacer ese trabajo cuando digo muchas veces que es con los directores he aprendido me han enseñado porque te han puesto delante de un papel que dice hay hay un unas palabras que tienen que realizar dice esto como lo hago y tú tienes que buscarle las vueltas a esa según cada uno he ido aprendiendo cosas y ellos son los culpables de que yo haya llegado a tener mi trabajo necesito que tenido pero gracias a que ellos me han exigido hacer mi trabajo bien hecho yo lo he aprendido todo tengo que entendí al mayor

Voz 14 04:25 les estás arriba en la terraza hay estas eh en el borde de la terraza Hay no te agarra casi te que te de chapa bajo de quince de lleva al límite de la de los directores que te lleva al límite

Voz 1 04:50 así cuando estás en el límite dices que ya no puedo más ya vale vale vale pero pero al límite estas ya que apostó

Voz 4 04:56 de hecho dos electorales y la verdad que que muy bien yo no todo lo hecho bien eh soy humano son que tenemos y a veces puedo presumir que no han sido muchas las cosas pero sí ha habido trabajos que no han salido todo lo bien que hubiera deseado usar así de claro Abre los ojos no no guarda buenos recuerdos desde la peli no es una peli que tuvimos a algunos problemillas unos pequeños problemas

Voz 1 05:25 ya me la verdad puede que hemos soportado tras el accidente primero no salió muy bien a la primera lo hicimos a la segunda ir a la segunda llego muy un poco o sea a la hora de elegir el decorado

Voz 4 05:38 donde teníamos que hacer el accidente no no estuvo bien elegido no estuvimos a la altura que Alejandro Amenábar se merecía yo creo no

Voz 11 05:58 me lo he hecho y ahí está

Voz 4 06:03 así lo reconocerá es de los efectos en vivo y en directo que además millones de espectadores el engaño en lo que hemos dicho ante hacer hacer la de la mentira es la verdad es es muy complicado

Voz 1 06:15 hace pensar que esa Fletcher en la que entendía el pebetero la gente así ese y así tengo una carta yo de Maragall que lo reconoce la simulación del encendido simplemente fue perfecta cuando yo empecé en el año sesenta y ocho siempre que vamos una película nos llamaban los de de efectos especiales que suena suena de otra manera distinta yo empiezo a a una transformación a una trasformación de esta profesión lo digo muy orgulloso de haber conseguido que la profesión de efectos especiales Penya sea reconocida sea rey vetada yo tengo nueve goyas pero yo ahora vengo de trabajar me voy a trabajar mañana trabajaré himno de verdad creerme no lo hago por dinero ni muchísimo menos lo hago porque mi trabajo me gusta me encanta lo siento lo vivo y disfruto con ello la única cosa que puedo decir

Voz 4 07:01 que la Avilés siempre eh muy orgulloso es que habré hecho miles miles y miles y miles de efecto Reyes Abades nunca ha hecho daño a ninguna persona a nadie