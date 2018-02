Las Noches de Ortega: Apolo XI (10/02/2018)

Voz 1 00:00 todo

Voz 2 00:02 muy bien

Voz 3 00:05 la camita

Voz 1 00:08 venga venga

Voz 4 00:18 muy buenas noches queridos oyentes hoy vamos a hablar de ciencia lo vamos a hacer con alguien que ha tenido una relación muy estrecha con ella un hombre que ha trabajado yo creo que era el lugar más importante al menos a nivel simbólico de la ciencia del siglo XX no adelantó nada pero os aseguro que va a ser una noche impresión no ha sido fácil convencer a nuestro invitado tenía reticencias no quería hablar de ciertos asuntos por prudencia por modestia yo creo pero al final lo hemos lo hemos traído hasta nuestros estudios lo hemos convencido lo estoy viendo ahora sonríen tiene expresión de hombre sabio tras el grueso cristal de sus gafas esconde un español que ha trabajado con los más grandes del mundo

Voz 6 01:25 si queréis conocerlo a fondo

Voz 1 01:28 tocan Dj's de emisora empezamos

Voz 6 01:33 Sanma quién Grace eh

Voz 4 01:39 impar Manel Puig en buenas noches pues noche durante cuánto tiempo trabajó usted en la NASA

Voz 7 01:46 yo trabajé una Nasser

Voz 4 01:49 cuarenta y cuatro años media vida

Voz 8 01:52 diez Il

Voz 1 01:56 el Betis que tú todos son buenos recuerdos Si si volviera a nacer sin duda volvería a repetirlo

Voz 4 02:05 cuál fue el momento más emocionante de esos cuarenta y cuatro años

Voz 1 02:11 a mí cuando fui seleccionado por el extremo Halen en el departamento de Química cargado combustible del en en la misión Apolo XI apodo once hasta que llegó al al hombre a la Luna efectivamente en aquel momento cuando fue iniciado nada

Voz 9 02:38 pues en seguirle pues me invadió un sentimiento de Goiri ello de grandeza de participar en una en una misión que no me implicaba solamente mienten humano

Voz 0684 02:53 sino que implicaba a todo Bauman ya

Voz 10 02:55 se cuente que que le buque

Voz 11 02:58 el buque que si vivía esto de una manera muy emotivo muy especial con mucha intensidad aquí

Voz 12 03:04 Bush todos conscientes de participar en algo que no superaba a todos

Voz 0684 03:10 dirigir el Departamento de Química

Voz 10 03:14 el responsable yo digo de combustible de la nave oclusión fue fue muy hermoso y eso ese momento nunca se le llegó a conocer

Voz 4 03:23 usted ha a México que sí a Aldrin a Colin sea Amstrong

Voz 10 03:28 a su vez mantuve una estrechísima relación de amistad con con ello sueco con

Voz 13 03:37 con con con la con la al green

Voz 1 03:44 no llegó a conocer a si no conociéramos pero me voy

Voz 13 03:50 qué mejor lo mejor no hablar del asunto

Voz 10 03:57 pero ocurrió algo con buen mejor no es el asunto de aunque muy bien como quieran cuarenta años trabajando

Voz 1 04:07 en la NASA un español

Voz 4 04:10 frente del Departamento de Química responsable de

Voz 14 04:12 eh del queroseno que llevó esa nave por primera vez hasta ese satélite plateado

Voz 4 04:21 qué poco sabemos de de hombres como Manel pero sin su trabajo horas grandes hazañas no hubieran sido posibles el dieciséis de julio de mil novecientos sesenta y nueve Armstrong pisa por primera vez la superficie lunar nuestro invitado con los dedos cruzados imagino lo veía todo desde unos monitores en Cabo Cañaveral nuevo fin como recuerda

Voz 11 04:47 poner ese momento pues tiene no Weis con muchísima emoción que encuentre que además de ocio sentimiento de éxito profesión

Voz 10 04:59 no puede haber llevado a dos hombres algún eh pues

Voz 1 05:06 a tres hombres a dos hombres repito

Voz 10 05:10 ambos Astrium ICO y que yo Auden yo no llamarían hombre

Voz 4 05:16 pero eso es otro asunto pero es decir esculpe disculpa es y me me sabe mal insistir pero imagino que hay muchos oyentes que se estarán preguntando qué pudo haber pasado con con Aldrin para que tenga te este sentimiento tan negativa hacia él vamos a ver

Voz 15 05:40 al tiempo que se veía algo que que quiere

Voz 7 05:45 cero pues que se si se había

Voz 10 05:50 guapo directivo aprovechaba en eh

Voz 0684 05:57 nieve estudiando de antes porque no quiero decirlo o qué pasó

Voz 12 06:02 bueno haber sido sino yo creo que a veces sobre todo cuando han pasado ya muchos años

Voz 10 06:09 es bueno decir

Voz 1 06:12 como que como que no

Voz 9 06:15 tuvo una relación una aventura mi esposa durante buena ciego que no es bueno

Voz 16 06:20 no no no no sabíamos que se refería esto lo lo dejamos aquí en mi casa a Xavi y lo voy yo tema no pensamos pero que en manos no sabía que se refería a ustedes

Voz 1 06:31 bueno bueno no no hay que profundizar

Voz 10 06:34 para nada soy yo o que quiere profundizar temen como quiera ahora soy yo quien bueno pero que nosotros diecisiete meses Modo Dios yo estaba trabajando en Cabo Cañaveral durante catorce horas diarias a veces a veces más

Voz 11 06:51 dirigiendo un equipo de profesionales que lo estaban dando todo

Voz 10 06:55 yo para que me encuentro con

Voz 9 06:58 sólo pudieran viajar hasta la superficie o un ambiente dio está

Voz 12 07:02 la dejándome la vida diez Vic Leite era aumente Cabo que ha Aldrin

Voz 10 07:10 aprovechando la situación se mantenía con mi esposa raciones te poco y bueno si esto no es para tachar de vista

Voz 1 07:21 veo calificativo hombre bueno ya o que comprende más que mi está Auden

Voz 12 07:30 su nombre no tiene dignidad

Voz 10 07:34 lo borró para siempre de bueno debajo de mi biografía es persona

Voz 4 07:40 Manel que ser voy a esforzarme para que no sea un homenaje a subir a su trayectoria profesional es un orgullo que un español ha participado en en la misión ámbulo junto con otras muchísimas misiones de las que sin duda vamos a hablar le dio que pretendía ser un homenaje teníamos previsto que es mujer estuviera con nosotros de hecho la tenemos al teléfono y ahora

Voz 11 08:07 dudo no no no hay ningún poema esto ya estaba aprobado y re que hablaba con ella no en Podemos no les molesta que el que le puedo puedo saludar puedes acabó vale Teresa buenas noches

Voz 17 08:22 lo que sí que haces explica expresó

Voz 15 08:29 pero entre saber no hablen en castellano por favor que el problema es para toda España

Voz 17 08:34 qué feo feo que me haya tenido que con buena tú a Radio hago fue mía

Voz 15 08:46 vale mareo

Voz 17 08:47 pasó ya bueno

Voz 18 08:50 no no no no estamos en este asunto ha sido una pregunta que yo le he formulado en en absoluto estaba previsto abordar este asunto no han preguntado e donde tiene que estar que es en en en la intimidad de ustedes

Voz 17 09:04 yo siempre he Recker Ciedes Requero siempre

Voz 19 09:12 lo hemos preguntado han preguntado ello debemos prevenir lo nuevo Volvo no puedo nombrar

Voz 15 09:21 en el mismo orden de importancia

Voz 19 09:26 hoy no puedo a Dubai estoy humano no me es imposible olvidados pero soy un superhombre

Voz 15 09:32 bueno no soy o no soy un ser humano normal y corriente ya está no lo siento Sin si estoy o autora tres de bueno de de hostia

Voz 4 09:48 bueno vamos a olvidar

Voz 1 09:52 hay hay cosas que yo no soy bueno o virar

Voz 15 09:57 pero pero a la vez por favor

Voz 20 10:02 Parla Parla Madrid bueno en mi familia hay cosas que no puedo olvidar yo estaba absolutamente nada

Voz 17 10:13 no quiero ceros importaba

Voz 19 10:16 cierto Teresa Táboas no existía yo me da importancia o que no se no importa tienen que yo me quedo momento importante bueno pero por encima que lo sé no estabas tú

Voz 17 10:28 yo yo siempre está por debajo de lo que no se van a ver tranquilidad que tenías conmigo siempre está por debajo de lo que no se bien

Voz 0684 10:43 en mente es este argumento para justificar lo que éramos Salazar es precisamente el argumento ajuste Becara que hiciste durante siete meses si ya Prokófiev escuchen medite si él me pagaba alto conciencia pensaba ir es IBI sí que que Paramio queroseno era más importante que tú

Voz 7 11:06 además ante

Voz 4 11:07 en Chipre para no es militar

Voz 21 11:09 o sea no explicó

Voz 17 11:13 bueno me hubiera lo decíamos adiós buenas

Voz 7 11:18 el escudo cuando venga muy bien viva Uriach

Voz 1 11:21 pero bueno

Voz 4 11:25 estamos en directo transmite la cadena

Voz 22 11:27 sí

Voz 23 11:29 el

Voz 4 11:31 Manel Manel si le parece referirse a la conversación estamos en mil novecientos sesenta y nueve el hombre llega a la Luna por primera vez ahí creo que es un buen momento para su departamento para el departamento de de química

Voz 24 11:49 el esquí es un momento extraordinario no solamente cara misión Apolo sino a cara a la siguiente emisiones ya se los tiene en cuenta se ha visto

Voz 9 12:00 el proyecto que yo de Guillén ha sido un éxito ha ido bien ha funcionado ya se sino que nos llama para futuros proyectos imagino que fue el momento

Voz 12 12:11 profesional inolvidable usted era muy joven no

Voz 4 12:16 era habitual que hubiese personas

Voz 12 12:18 las nacionalidades sobre todo

Voz 11 12:21 me españoles trabajando muy en la NASA

Voz 10 12:24 éramos muy poco comentó magnífico no momento

Voz 9 12:30 me miedo que uno puede siente a Park

Voz 10 12:33 yo fuerza de de la juventud no pues uno siente que está participando en algo que va a hacer historia como de hecho fue poco

Voz 4 12:43 pues usted entrar a formar parte de del departamento

Voz 11 12:48 de Química de combustibles del Apollo XIII Apolo trece exacto no fue también el no

Voz 10 12:56 no es cosa es no no fueron bien

Voz 4 12:59 conocemos la historia lo saben

Voz 9 13:02 que si es que aún quizá ajeno yo

Voz 10 13:04 va a producirse porque hubo una explosión

Voz 1 13:07 son

Voz 9 13:09 bueno no tanques de oxígeno cinco es cuarenta y ocho horas posterior a al despegue de la nave al despegue

Voz 0684 13:18 bueno yo me sentí siempre

Voz 10 13:22 culpable porque claro y no mi mi departamento

Voz 11 13:26 por suerte no hubo víctimas no la tripulación del Apolo XIII pudo pudo regresar a tierra exacto pero de suceso con el en la explosión el tanque de oxígeno

Voz 0684 13:40 pues fue un antes y un después

Voz 10 13:45 en qué sentido yo fíjese usted esto ocurrió lo que Grío cuando se rompe el tanque de oxígeno

Voz 1 13:53 he dado la nave estaba a

Voz 9 13:57 los trescientos mil kilómetros aproximadamente yo a tierra no faltaba mucho para hoy ha llegado

Voz 11 14:04 sí estaban cerca de la luna de tío veces pienso que si hubiera dedicado

Voz 0684 14:09 tanto yo como mi equipo pues un poquito más

Voz 12 14:11 desde de empeño de energía puesto podía haber evitado pero no

Voz 11 14:16 todo un éxito Se echa las culpas a usted mismo de lo de lo ocurrido que sería injusto echarme completo porque éramos un equipo algo factores externos que podrían justificarla no me voy a la explosión de oxígeno pero también es cierto que yo no hubiera estado preocupado por el suceso de aunque tengo mis poses segura mediante la misión Apolo XIII hubiera sido un éxito se justificó sí seguro que usted lo achaca a su preocupación por la infidelidad de su esposa con sin duda con el astronauta Aldrin sin duda yo recuerdo

Voz 1 15:01 de estar ahí Encabo cuña frente a tu tanque de oxígeno antes lo Inger incorporado el tan que va a ganar la nave Apollo recuerdo estar mirando tanque oxígeno en pensando mismo tiempo en

Voz 15 15:16 de infidelidad

Voz 11 15:18 estamos eh yo mi mi cabeza iba a que que no

Voz 15 15:22 imagen de la capa política de este Meré Manel

Voz 4 15:32 Manel me dicen los compañeros de producción que que su esposa está llamando de nuevo quiere quiere hablar

Voz 15 15:38 con nosotros nuevamente todo buenas noches

Voz 17 15:41 es indignante lo que estoy escuchando en boca de mi marido

Voz 1 15:45 a una semana

Voz 17 15:47 por ejemplo que no te conozco sin discusiones machacar fracaso Doha misión Apolo trece Amin fidelidad con abrir

Voz 1 15:57 eso fue a causa del país bueno

Voz 17 16:00 en el Gonzo activo mi esposo no estaba concentrado en su trabajo frente al tanque de oxígeno tiene que ver conmigo ni con abren bueno pero mantiene a María Teresa tú auditiva pero eso no escaneo por favor Dios

Voz 4 16:19 por favor no me parece pertinente lo que están

Voz 17 16:22 mi marido no va mal

Voz 15 16:27 a ver

Voz 17 16:27 con mi marido mantenía una relación homosexual esto porque no nos importa y Mariza mantenía una relación conmigo lo que lleva calle pero ya están de verdad manía de un medio de comunicación empezamos a venció al balcón dio vemos Juan bueno cierto sí es cierto que yo estuve con sí porque porque no son parte no lo adquiere soy vieja parte norte interesante no horas en cama o igual pasas de camas mientras tenías que estar trabajando devota que oxígeno y Teresa muy fácil fui yo la que provocó la negligencia profesional que llevó a ese problema con Houston

Voz 4 17:24 no queríamos hablar más

Voz 17 17:26 gente reconocer que fuiste tú mismo quince metió en ese lodo

Voz 15 17:30 no pues ya me lo que hubo entre Armstrong y yo no quiero discusión no te lo permite no quiere discutir antes de hablar tú de Armstrong alude también a que no lo vea no lo has obra todos todos estos años diciendo ya está es un es es una historia pasada no significó nada dónde queda en palabras para abren bueno

Voz 17 17:59 en la misma proporción en la que tú cuidado a alguien con buena está ahora nos vamos para la arena no quiere no

Voz 18 18:10 bueno no de verdad que no nos interesa para nada lo que ocurrió entre uno

Voz 4 18:16 es ni entre usted Teresa hay entre usted y diámetro estamos repasando la trayectoria profesional de una persona que nos llena de orgullo que ha trabajado en el departamento de común

Voz 19 18:28 tiples y ya íbamos si si no hubiera roto la armonía de esta charla esta señora con la que por desgracia cometió un error de casarme

Voz 17 18:38 bueno la cima

Voz 1 18:45 sí me gustaría

Voz 11 18:49 perdona al a los oyentes de verdad siempre

Voz 9 18:52 igual bueno siempre no no hay día de paz bueno el aumento impositivo

Voz 10 18:57 la padece de verdad quisieran que que Dios me castiga

Voz 0684 19:01 ahogó una mano bueno Manel vamos a continuar con

Voz 4 19:05 la charla hablábamos de de ese fracaso

Voz 9 19:09 que no era obviamente de usted

Voz 11 19:11 la mente sino bueno de de la NASA o incluso que me atrevería a decir que las circunstancias no se puede prever todo sobre todo en un proyecto de la envergadura del Apolo XIII no eh Manel le duró es que no no estaba oyendo ahora no deberá es que ahora no

Voz 10 19:28 bueno Manel no fue fácil pero no fue fácil tampoco

Voz 16 19:36 buena relación pero tampoco queremos que nos cuente nada

Voz 1 19:41 claro que no contarlo

Voz 10 19:43 es una de las cosas se tienen que terminar de contarlo Juan

Voz 12 19:47 eso decisión canción que yo mantenía una relación intensa

Voz 25 19:54 en una grabación en la que

Voz 10 19:56 pasábamos el día en Cambados correcto si se quién es asequible es cierto que aquí sí que no Many

Voz 9 20:06 llevo niego las palabras Emmys por no fuera cause sino la consecuencia

Voz 1 20:11 voy yo no hubiera

Voz 9 20:14 no me hubiera percatado de que mi esposa estaba con Auden bueno tal vez yo no

Voz 1 20:20 uu mí no me hubiera atrevido

Voz 0684 20:22 o sea que me atraía a Armstrong donó a la yo bueno Manel pero de verdad que no no no importa

Voz 11 20:29 bueno no nos importa a nosotros ya que fue primero si usted con Armstrong mujer con Aldrin Ll de verdad que no nos importa es una cosa que que el experto que a ustedes es una cosa íntima que forma parte

Voz 1 20:39 a entiende su vida yo comprendo que para ustedes no bien no

Voz 0684 20:46 no está siendo Inter la entrevista como tenían previsto

Voz 10 20:50 entiendo yo

Voz 1 20:53 acabo de dar a conocer una de

Voz 8 20:56 en de mi vida de mi intimidad ingería

Voz 0684 20:58 ya quedó hecho porque que además tampoco creo que voy pidiendo nada del otro mundo ya pero pero qué quiere que hagamos entonces veo pues hablarlo pero a hablar acerca de mi de mi relación con Up son para qué se me entiende a Betty Janet Manel Manel Manel es que no estamos juzgando le no sé ni Miller ni le pedimos Ji entender subraya

Voz 11 21:22 su aventura con Armstrong es que nos da igual de verdad quiero quiero una tú lo lo juzgamos veo que le quiero no tiene porqué explicarse no no no no tiene porqué hacerse comprender porque es que no hay nada que que

Voz 4 21:33 comprender no desde el punto de vista moral sea nos da igual una cosa entre Armstrong Iggy usted nos quisimos mucho eh bueno Manel nos quisimos mucho mucho

Voz 1 21:44 no no no era juego aquello eh no no era vicio era nada era de verdad que no queríamos orgullo de verdad lo que sintió cuando hoy las palabras de inicio cuando puso primer piano de eso no voy a olvidar nunca el orgullo de verdad que yo había estado Inti mando impidiendo Palabras de amor con otra persona que en ese momento estaba pasando a la historia eso no si quiero decir con ello que el para mí no fue baladí para mi fue muy importante yo no no no lo dudo permíteme que lo haga él quiere hablamos de yo desde la última profesional

Voz 4 22:37 Sí Nos gustaría me permíteme que lo dude

Voz 1 22:41 que la relación que tuvo con Aldrin fue igual de intensa yo creo que para ello fue perdón pero creo que fue Puro Beach

Voz 4 22:53 me dicen los compañeros de producción que muchos oyentes se están interesando por la figura de de Collins o sea hablado muy poco de Collins

Voz 1 23:04 lo de paz ajá una buena persona una persona donde dos es verdad que todo lo daba todo lo que tenía lo daba iba iba por la NASA diciéndole a la gente necesita es algo que no me que no me enteré yo que te has de falta pide me modo fuera a mí me ayudó muchísimo con leído como una historia de Amy ha hubo muchísimo fue mi hombro sobre lo que yo lloré muchísimo una buena persona todavía mantengo relación con las sigue viendo a coles y lo recuerdo bueno momentos en los que si no hubiera sido por Covent un joven de yo hubiera cometió una boca

Voz 15 23:46 de verdad Collins me me me agarrándome hacia arriba

Voz 1 23:50 a y que no que no quiero verte fue cuando cuando yo le lloraba por cosas de Amstrong o cuando le dije que Aldrin estaba en quemándose con Teresa o cuando tuvimos la desgracia de Apolo XIII estaba allí al primero que me decía manejado quiero que tienes arte por lo que te gusta poner queroseno por el resto de los combustibles que es estuviera de acuerdo que Collins me decían mira mira Manel todo te puede fallar en la vida que te te falla a tu esposa que fue a Armstrong pero siempre te queda o queroseno

Voz 9 24:30 los llano como símbolo de mi oficio profesión yo quiero follar y eso va a ejercer siempre que erosiona

Voz 0684 24:41 sabias palabras sin yo en aquel momento

Voz 9 24:43 yo veía yo estaba nublado nublado tenía la mente nublada los poco clara problema

Voz 10 24:49 en fin los pero la destrozó

Voz 9 24:52 absolutamente yo pensaba que nueva la cabeza

Voz 12 24:57 me hizo ver que mi pasión por el combustible de los cohetes tenía que mantenerse

Voz 11 25:06 gracias a eso pues eso le le salvó condujera claro bueno pues volvía a ser aquel trabajador de la NASA

Voz 7 25:17 que había sido desde el principio

Voz 26 25:21 eh a eh

Voz 27 25:26 nada

Voz 4 25:28 no Aldrin y Collins tres astronautas que han pasado a la historia y que hoy gracias a nuestro invitado hemos conocido un poco más como nos hubiera gustado Manel conocer un poco mejor su trabajo bueno pero nos hemos liado con asuntos que no teníamos previsto abordar

Voz 1 25:46 el otro día o hablamos con calma vamos otro combustible él nos centramos más aspecto técnico muy interesantes he de decir de de obra ha cambiado mucho todo autorización combustible desde Apolo once y ahora ya ya no trabajo allí pero ya ya podría yo pues sí

Voz 4 26:16 lo que me sabe mal es haber provocado esta tensión entre su esposa Hay usted

Voz 1 26:20 no no no se preocupe porque miren no fondo yo creo que me han hecho un favor bueno yo creo que esto tenía que que de alguna manera ya hemos provocado que se

Voz 11 26:33 tal vez habría que ponerle fin de sí

Voz 1 26:36 en algún momento había que poner muy yo tengo que reconocer mi orientación

Voz 11 26:40 sí sí sí ha sido de anhelo pues bendito sea Dios Dios

Voz 1 26:46 yo ahora llegaré a casa le contenerse y mire usted yo me voy a hubo Estados Unidos igual lo voy a intentar iniciaron mi vida con Armstrong que es lo que yo siempre he deseado irá Auster con buena unidos para para para ir con un Barça con Amstrong sí sí sí sí el el que el que Radio por supuestísimo al que no me llama no reciba algún tipo de comunicación pillado de está por mi bien estando y vende sea que estaba a Estados Unidos también de esta manera pues mire irme a vivir a Estados Unidos también qué queda un poco lejos del Prusés que ya no puedo más claro mató dos pájaros un tiro abrazo del mismo IU yo

Voz 1174 27:36 eso qué más se puede pedir a un abrazo enorme Manel gracias a ustedes buenas

Voz 28 27:42 y no

Voz 29 27:46 otro abrazo

Voz 1174 27:47 enorme que os mando a todos vosotros oyentes de la Cadena SER gracias por haber estado escuchando este programa Nos volveremos a escuchar el viernes que viene esto es un no parar acaba un programa ya anunció otro a cuando acabe el siguiente ya anunció el otro y siempre era una espiral que nos va a conducir

Voz 4 28:06 a al envejecimiento poco a poco después a Juan a la a la muerte de todos nosotros un abrazo

Voz 23 28:12 es muy muy

Voz 30 28:18 no ha

Voz 31 28:20 ah sí

Voz 30 28:33 eh eh

Voz 32 28:53 eh

Voz 30 28:57 eh ahora