El consumo temprano de pornografía puede provocar violencia sexual

Voz 0313 01:47 o tomamos café en La Ventana con Roberto ícono Isaías como todas las tardes bienvenidos compañeros tardes y hemos invitado a Matías Vallés que es adjunto a la dirección del Diario de Mallorca ahí están los estudios de Radio Mallorca Matías buenas tardes verdad

Voz 4 01:59 sí sí sí ha escuchado además ahora la canción esté Javier son de guitarra llora suavemente y lo dicen nadie te controló o no ya que estamos ante un problema de control yo yo lo que no sé es por qué pensamos que habría sectores exentos de de Internet cuando empezó todo lo digital dijo bueno la industria del disco hora industria del pirateo pero no todas todas la sociedad todas las profesiones la medicina no digamos ya el periodismo todas las edades están siendo sacudidas por lo que supone la entrada de todo el conocimiento a todas horas en nuestra vida

Voz 0313 02:27 Álvaro Bilbao buenas tardes buenas tardes Alvaro Bilbao ves negro psicólogo infantil hemos invitado a asomarse a la ventana porque sinceramente pensamos eso que decía yo antes que tenemos un problema gordo del que no hablamos y que y que no sabíamos de qué manera afrontar a dos ello citado estos tres casos Álvaro porque se han acumulado muy poquitos días creo estoy convencido de que una parte una parte no sé si sustancial pero una parte importante de la de la respuesta de porqué ocurren esas cosas tiene que ver con el tema del del consumo de porno en Internet del acceso de los de los menores no no sé si tú estaba totalmente de acuerdo si si hay algún otro factor que debamos tener en cuenta pero a mí eso me tiene desde luego

Voz 5 03:04 bueno altamente inquietó a ver el hecho de que los menores pues pueden acceder a imágenes pornográficas vídeos de todo tipo es muy posible que haya podido influir en algunos de estos casos aunque también no hay que perder de vista que a veces los niños o adolescentes que entrarán en este tipo de comportamientos pueden tener también una personalidad psicópata y que puede ser genética o que puede tener también que ver mucho pues con la falta de educación que tienen en sus casas en cuanto a la sensibilidad que hacemos es uno de los casos en el que estamos viendo que son adolescentes que acosan a a un niño eh pues acosos niño pues por su raza no o por subir e identidad religiosa y en ese sentido también es muy importante que los padres eduquemos tanto en el sexo como eduquemos en valores de respeto de aceptación a otra de las diferencias y todo eso pero a mí una cosa que me daban también mucho la atención y es que cuando hablamos de sexo en niños en adolescentes de cómo lo ven hay muchas noticias que no salen en el periódico no oí es como los adolescentes hoy en día pues tratan el sexo de una manera muy distinta a la que lo pudimos tratar nosotros

Voz 0313 04:13 sin duda muy muy distinta pero mejor o peor

Voz 5 04:17 desde el punto de vista de casi todos los expertos peor en el sentido de que bueno se tiende a objetivo echar a la otra persona es decir que cuando una chica está con Chico un chico está con otra chica a veces se pierde el sentido de que es una persona sino simplemente es como un objeto con el que se mantienen relaciones sexuales se consume tanta pornografía se tiene tanta información tan pronto en edades que esos niños no deberían tener esa información que nos encontramos casos incluso en el que chavales de dieciocho veinte años están aburridos el sexo imagínate que un chaval de veinte años está aburrido de sexo es porque han vivido tanto han tantas experiencias han probado tanto de todo que ya no les estimula

Voz 0313 04:56 esa pregunta del millón es la duda que que en fin que históricamente asaltado Nos ha asaltado a todos a todos los padres bueno cuando hablamos de sexo con los chavales con los niños y a partir de qué momento hoy tiene un elemento añadido de complicación que es lo de Internet el acceso al al al porno hay alguna hoja de ruta a algún algún protocolo Alba

Voz 5 05:14 pero bueno es muy importante cuanto antes nosotros por ejemplo hablamos con nuestro hijo hace un par de meses tenía siete años eh él pues conocía hay algunas palabras escuchamos en una ocasión que dijo una palabra y le preguntamos si sabía lo que era eso y le explicamos explicamos todo como se hacía pero también lo que implicaba que es algo bonito pues es algo que una de las personas que entre personas sobre todo como siempre es un tema genital sino que es un tema afectivo que es un tema sentimental en el que hay que tratar a otra persona con respeto siempre porque es una cosa entre personas cuanto antes lo sepan los niños mejor

Voz 4 05:51 hay hay una cosa que es un poco lo del retraso que se dice genéricamente del ingreso en la edad adulta no se dice somos adolescentes son adolescentes cada vez estaba de más tardía

Voz 5 05:59 Soria psicosocial exactamente pero ha quizá en estos

Voz 4 06:01 hemos a un desplazamiento de data a la inversa lo los casos que citaba a Carles todos ellos estremecedores habla a veces de catorce años claro hay reinas españolas que fueron Reinas con trece años es decir estamos quizá hay un desplazamiento de da a los niños son son más adultos jóvenes

Voz 5 06:15 hay un emplazamiento yo no diría que son más adultos porque ser adulto significa ser responsable de las acciones ser consciente de lo que estamos haciendo pero sí que hay ciertos comportamientos que están apareciendo antes y uno de ellos es sexo hay que tener en cuenta una cosa muy importante cuando hablamos de niños pequeños estamos hablando de niños de seis años que roban el móvil al padre even lo que no tienen que ver de niños de siete años que están hablando de cosas que ya saben conectarse a Internet y buscan información sobre sexo etc los niños de siete años no tienen dos suelen tener referentes de lo que es un joven conocen lo que es el adulto porque conocen a sus padres conocen también lo que son los niños porque tienen compañeros de colegio pero no tienen un referente claro de lo que hacen los adolescentes y Caldes enganchan a este tipo de pornografía tienen una imagen equivocada de lo que hace un chaval de veinte de veintitrés años porque es el modelo que están viendo

Voz 0827 07:05 Álvaro yo en estos casos siempre me pregunto lo mismo es decir en ha cambiado mucho la nueva generación de adolescentes respecto a nosotros o lo que ha cambiado es el mundo en el que viven porque nosotros también veíamos revistas pornográficas pero claro ahí había una barrera quiera ir al quiosco en el kiosco el quiosquero entonces lo daba si eras un niño etcétera y sin embargo ahora digamos que esas barreras han ido desapareciendo progresivamente pero quiero vamos eso nosotros en este si hubiéramos tenido los medios que tienen ahora mismo en este mundo

Voz 5 07:33 nada si nosotros hubiéramos de nuestros padres también en este pues seríamos igual que los adolescentes de ahora es importante también tener cuenta que los padres tienen menos tiempo se implican menos en ese tipo de educación que es estar detrás de los chicos explicar en las costas etcétera pasamos más tiempo con ellos en ratos divertidos de ocio de tal pero menos en rato son momentos que son productivos a nivel educativo en cuanto explicarles las cosas decir eso que sí lo que no es han perdido también límites lo cual eso influye en que los chicos tienen menos límites hay muchísimo más acceso a la persona o el chico típico de catorce años de mi época pues podía compras una revista Interviú una revista Un poco más explícita que salían una vez al mes hoy un chico de catorce años puede ver ocho horas de porno si un día se pone en casa sin ningún problema y sin restricciones entonces claro no se puede comparar en cuanto a cantidad en cuanto a saturación en cuanto a normalización de esas cosas

Voz 0313 08:32 pero entonces qué hacemos Álvaro es que hay que hay que pues es muy

Voz 5 08:36 importante educar a nuestros hijos en cuanto a sensibilidad en cuanto a explicarles que la sexualidad es algo más que algo puramente genital que haya afectividad que hay sentimientos que hay otra persona al otro lado explicárselo desde que son bien pequeños también es importante que descontrol leemos mucho porque que no controlemos nosotros para que no haya niños de seis años como te pueden llegar a veces otra consulta que los padres han preocupados porque con seis años han visto imágenes pornográficas pues en el fondo del padre que hay como la unido seis años cogen los teléfonos y lo saben desbloquear etcétera pues es importante que entendamos que un niño de seis años no de fondo de sus padres

Voz 0313 09:14 y luego hay otra perdona Matilla Roberto y luego hay otra que bueno no sé en Reino Unido por ejemplo a partir de de que el mes de abril de este año va a haber que aportar datos personal osea pruebas para demostrar que uno es mayor de edad o sea no sé si lo del acceso si las vías de acceso más allá de la educación en fin que es lo más importante del mundo sin ninguna duda no sé si las vías de acceso se pueden incorporar algún tipo de cortafuegos porque es que claro ahora es que es tan fácil es tan sencillo es darle a la tecla de si soy mayor de edad

Voz 5 09:43 claro claro yo no soy un experto es obvio tampoco

Voz 0313 09:46 porque tampoco sospecho que abramos

Voz 5 09:48 las maneras de saltarse todo eso porque si vemos simplemente ya no es que ya no está accedan a páginas pornográficas sino que ellos mismos a graban vídeos ellos mismos se hacen una foto y la comparten y luego acaban haciendo compartida por todo el colegio y entonces ahí un una utilización de la imagen de dos menores de una manera totalmente pues sin inadecuada de una manera irresponsable que empieza por el propio uso que hacen ellos entonces muy importante que la educación sea exquisita en ese sentido

Voz 4 10:15 ya que quería decirte a Álvaro a ver si es posible que hoy conocemos los datos es decir precisamente esta difusión incluso con grabación videográfica vemos lo que ha pasado Isidoro dado el impacto que que tú conoces si si compartes el concepto de lo que se llama Estelle digital de todos no la desintoxicación digital mantenerlos al margen de la de Internet

Voz 5 10:32 sin lugar a dudas hoy lo ideal sería un común digital prevención es decir que antes de que estuvieran ya intoxicados porque se retrasara la aparición es muy importante que se retrase el uso de estos dispositivos en niños para cuando tengan una edad de que puedan tener un poquito más autocontrol yo siempre digo que como mínimo los seis años porque es que tenemos niños de dos años que está manejando ya el móvil con una soltura con una naturalidad con una cotidianidad que interfiere un poco en el desarrollo de su autocontrol

Voz 0313 10:59 sí el otro día se publicaba un estudio también es claro es un estudio sobre todo de expertos diciendo que lo de El sin cortar o coartar el acceso de los chavales adolescentes pequeño salas móviles tampoco es la solución porque también se les da menos oportunidades sea entonces no sé no sé por dónde tirar sinceramente no tengo ni de Álvaro

Voz 5 11:19 es complicado es muy complicado pero sí que es importante que haya unas normas en casa que los padres tienen que estar muy pendientes este tema porque es un tema muy importante no solamente porque pueden ver pornografía sino que pueden ver mensajes de otro tipo es siendo Fobos nacistas lo que sea también porque independientemente de que pongan todos los cortafuegos de canguros de lo que sea ellos mismos pueden compartir mensajes entonces fotos suyas todo entonces importante que los padres sepamos que es un tema muy importante y que los niños sepan que que tiene mucha mucha importa

Voz 0827 11:49 en todo caso como siempre volvemos a lo mismo que una cosa es la a través de la herramienta porque si a partir de los seis a los siete años bueno ya permitimos que nuestro hijo o nuestra hija tenga acceso a este tipo de dispositivos lógicamente a esa edad tampoco tiene edad como para ver porno no

Voz 5 12:04 no pero pero la primera palabra que suele meter los chicos de siete años cuando tiene un teléfono eh ahí no están sus padres desde San habrá follar yo esa palabra les va a parecer un montón de imágenes bastante explícitas entonces bueno la curiosidad es natural es buena en los niños y por eso los padres tienen que ser siempre a su lado si detectan cualquier pues bueno pues cualquier niño que está mirando algo que bueno pues que no es apropiado para su edad se explican le dicen porque no quieren que no sigan viendo etcétera etcétera enfatizan mucho que es algo entre personas

Voz 0313 12:36 osea al final esto es muy complicado porque lo es muy complejo sin duda pero dimitir de las responsabilidades no es el camino nos queda

Voz 5 12:43 la educación es costosa implica esfuerzo

Voz 0313 12:46 nos quedamos con esa conclusión Alvaro Bilbao muchísimas gracias un abrazo eh