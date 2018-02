Punto de Fuga: 'Las esterilizaciones forzosas de Fujimori' (11/02/18)

Voz 1 00:00 Punto de fuga en la Cadena Ser con Javier Bañuelos

hoy hablaremos de Alberto Fujimori un dictador indultado un presidente condenado a veinticinco años de cárcel por crímenes de lesa humanidad

ha acusado de urbanizar los escuadrones de la muerte

Fujimori ha recibido un indulto que en Perú nadie quiere no entienden cómo después de diez años

los encerrado puede salir de la cárcel

alguien que también está marcado por otra atrocidad

Voz 1812 00:42 mujeres quechua hablantes indígenas un nativas que no sabían leer ni escribir fueron llevadas con engaños por el personal de médico digamos enfermeras obstetricia es para poder cumplir ella su cuota que imponía el Estado estando Alberto Fujimori en ese periodo de gobierno ir a las mujeres pues las engañaban diciendo que éste les iban a poner vitaminas y en realidad les Puntallana inyección de anestesia para después este ligar las forzosamente ya no estaban enterados la las mujeres que están en situación de extrema pobreza que viven una situación muy precaria pues digamos les decían si ustedes quieren entrar al programa social de alimentos va al programa social que las puede ayudar a mejorar su situación primero tienen que esterilización o si las que ya está van desde cien pues si no quieren salir del programa ahora pues tienen que esterilizar

hoy hablaremos de las externalizaciones

Voz 0861 01:44 forzosas de Fujimori una violación de los derechos humanos que ha dejado unas cicatrices imborrables

Voz 1812 01:51 pues no ahora mismo las víctimas están muy pero muy indignadas que la persona que estuvo a cargo de esta política de Estado demandar las esterilizar como si fueran ganado pues que esté libre

Voz 0861 02:30 qué tal cómo estáis bienvenidos a punto de fuga hoy os hablaremos de la pesadilla que sufrieron cerca de trescientas mil mujeres peruanas una auténtica pesadilla que todavía hoy son incapaces de olvidar porque esas secuelas son muy pero que muy profundas un grito de ayuda un SOS que también nos llega desde Siria la región y diferir al noreste del país está sufriendo la última gran ofensiva esos bombardeos han llevado a Unicef a cancelar sus programas de protección infantil un sistema ya de por sí muy dañado Unicef de hecho no es un dato muy triste que demuestra la falta de implicación internacional de los fondos comprometidos para ayudar a Siria esta agencia de la ONU en dos mil diecisiete sólo recibió el cincuenta por ciento las consecuencias os podéis imaginar son terribles

Voz 6 03:18 el portal que un ejemplo completamente reciente en el tú sabes que que el frío es muy intenso en Siria nosotros destruimos kits de invierno con chaqueta los cucos para los para los niños en las que se ha impuesto la que Siria desafortunadamente por falta de dinero en Siria hay ciento cincuenta niños que no han podido recibir escrito invierno en Líbano Turquía y Jordania hay casi ochocientos mil niños que no han podido recibir sus versos que invierno evidentemente esto pone a niños que han estado sufriendo un desplazamiento el hundimiento la falta de una alimentación durante durante años en algunos casos hace dos semanas una familia entera acusando desde sirias taliban falleció de frío incluyendo todos los niños

Voz 0861 04:04 charlaremos con Fran Equiza responsable de UNICEF en Siria porque la situación de la infancia en este país sigue siendo pésima en el programa de dos a raíz del escándalo que se ha generado con los experimentos de Volkswagen con monos nos hemos preguntado si algo así podría ocurrir también aquí en España

Voz 0541 04:22 en en España y en Europa en general tenemos las legislaciones más restrictivas en todo el mundo y la verdad es que es una legislación moderna pero restrictiva y muy exigente en España vía de hoy

Voz 7 04:35 todo uso de animales de contar con la evaluación ética de un comité más la la aprobación de la autoridad competente

Voz 0861 04:45 el sistema funciona pero no sólo hay luz el sistema de ensayos con animales también tiene sus sombras o mejor dicho algunos ángulos muertos por ejemplo existe el riesgo de que se oculte a los comités éticos quién financia los ensayos es decir Se desconoce que buscan realmente quién está detrás de las investigaciones en las que se usan a los animales en unos minutos hablaremos con los expertos sobre este asunto y también los iremos hasta Guatemala os acordáis de Bernardo Cal

Voz 8 05:12 mucho que ocurre conmigo lo mismo que

Voz 0032 05:14 sucedió con Berta Cáceres

Voz 0861 05:17 hace unos meses este activista guatemalteca unos confesó aquí en Punto de Fuga su miedo a ser asesinado igual que ocurrió con Berta Cáceres pues bien Bernardo Cal ha sido arrestado y su vida corre peligro en prisión a la alerta que ha lanzado la ONG Alianza por la solidaridad escucharemos es el mensaje de auxilio porque éste

no también importa ponemos en marcha Punto de fuga hoy con Aitor Albizua en la producción y con Julio Hernández en la tele

Voz 0032 05:47 menos acusado de que pretende

Voz 9 05:50 hemos tras una reciente ley que permite la voluntaria voluntaria vasectomía la ligadura de trompas imponer mutilaciones y querer matar pobres

Voz 11 06:07 no hay presidente Fujimori fue el único presidente de Baró que asistió esta conferencia embargo teníamos serias dudas en relación a su compromiso con los derechos humanos

Voz 9 06:21 para difundiera a fondo todo efecto neto de Planificación Familiar no para instaurar ningún poder maléfico

Voz 1 06:30 nadie sabía qué había detrás de todo eso porque porque lo que se propagaran Lizaran era pero de una manera tan bien hecha que difundían las radios por todo lugar durante un año

Voz 12 06:50 de pro

Voz 11 06:50 juntos comenzaron ayer a las primeras denuncias

Voz 13 06:58 y qué

Voz 14 07:00 me trajeron a los quitarlos y por engaño lo pudimos tener más familia que muchas familias pudieran tres

Voz 15 07:11 el deporte tiene buen fútbol la no le vamos a dar alimentos porque están llenando hace de hijos cómodas Koné

Voz 1 07:19 no querer hacerse mirar

Voz 0861 07:29 el sufrimiento y la pesadilla de trescientas mil mujeres peruanas obliga dadas a exteriorizar se engañadas a la fuerza es una violación atroz de los derechos humanos un abuso por el que siguen sin haber sentado en el banquillo a su máximo responsable Alberto Fujimori en la década de los noventa decidió esterilizar a miles de mujeres muchas de ellas por no decir la gran mayoría eran

Voz 1 07:52 indígenas

Voz 0861 07:53 después de veinte años estas víctimas han sido silenciadas irse les ha negado justicia afortunadamente el proyecto Kipur ha rescatado el testimonio de esto

Voz 1 08:02 mujeres acabamos de escuchar un fragmento

Voz 0861 08:06 de ese documental gracias al cual se ha recogido la voz de cientos de mujeres peruanas que han sufrido esa esterilización forzosa en pero sigue habiendo organizaciones que luchan cada día para exigir justicia y hoy hemos invitado a una de ellas es Raquel Reinoso Raquel pertenece al equipo de Manos Unidas en Perú Raquel bienvenida drama cómo estás muchas gracias por la invitación bueno en lo primero Raquel quién ha sido para vosotros Alberto Fujimori ha de Alves

Voz 1812 08:35 esto Fujimori además de haber sido un presidente que estuvo gobernando que nosotros para nosotros dictadura después de que tomó cinco de noventa y dos el Congreso pues ha sido el presidente que en su periodo implementó nuevamente las ligadura de trompas o externalizaciones dentro del Programa Nacional de Planificación Familiar sin embargo este programa lejos de proteger a las mujeres lo que hizo fue más bien violentar la sin vulnerar sus derechos porque miles de mujeres en total han participado en el programa trescientas mil personas la mayoría de ellas pues ha sido esterilizada sin su consentimiento mujeres de hecho hablantes indígenas son nativas que no sabían leer ni escribir fueron llevadas con engaños por el personal de médico digamos enfermeras obstetricia es para poder cumplir ella su cuota que imponía el Estado estando Alberto Fujimori en ese periodo de gobierno y a las mujeres pues las engañaban diciendo que les iban a dar alimentos o ya que éste les iban a poner vitaminas y en realidad la expulsión la inyección de anestesia para des después este ligar las forzosamente ya no estaban ni entradas o las hacían asustar también diciendo que las iban a demandar porque tenía ya mucho sí hijos etc etcétera con unas secuelas impresionantes hasta hoy no sólo en términos de la salud precaria que ellas tienen muchas dolencias inflamaciones Dolores etc sino todo el trauma también qué ha significado para ellas que las hayan hecho contra su voluntad y a la fuerza

Voz 0861 10:12 en aquel todo eso ocurrió si no me equivoco en el año noventa y seis un programa casi macabro no que duró unos cuatro años en todas estas mujeres que como comentas ahora mismo que fueron vio alentadas engañadas me han conseguido algo han conseguido recuperar o de alguna forma hacer que sus verdugos que las personas que las engañaron y que las estire dijeron de forma forzosa hayan pagado por todo aquello

Voz 1812 10:38 pues no lamentablemente no lo peor de todo es que una y otra vez siguen siendo vulnerada en sus derechos para comentar Thaçi muy rápidamente la secuencia el año noventa y cinco afines se aprueba que se incorporen la esterilización forzada el noventa y seis empiece implementar durante más o menos cuatro años ha sido digamos de todos los métodos por las estadísticas y además que se muestra en el informe de la Defensoría pueblo el método más utilizado fue el de la esterilización qué coincidencia justamente sean mujeres que están ubicadas en zonas rurales y nativas que no tenían contacto entre sí y que ahora tú le preguntas si tiene el mismo testimonio de Koeman soy de paradas pero no sólo eso sino que han habido comisiones investigadoras desde el Congo eso de la República ya sea de él el congresista achuchón en su momento y otros más que han habido sin embargo todas han sido archivadas porque han señalado que no han encontrado responsabilidad inmediata ni del presidente ni de los médicos quienes entonces estaban como ministros de Salud pero entonces como uno se explica los testimonios también que han dado muchos médicos que estarán operando que señalaban que si les ha exigido cuotas que tenían que cumplir en términos de externalizaciones ya no te digo de todos los métodos anticonceptivos en general sino de esterilización

Voz 0861 11:55 qué cuotas les exigían por ejemplo que tenía

Voz 1812 11:58 que cumplir un número determinado según las postas de salud por decir pues nada en este centro de salud que está en tal distrito tal provincia pues al mes me tienen que traer cien externalizaciones entonces era una cosa pues de ir de campaña a buscar al donde estén las mujeres indígenas y llevarlas a la a la posta con engaño para que pueda esterilizar las y cumplir así sus sus

Voz 0861 12:22 iraquí esto ocurrió en en todo Perú

Voz 1812 12:26 pues de lo que estamos nosotros percatando nos casi en que era un un Programa Nacional de Planificación y no cierto familiar era un programa nacional pero donde más han sido implementado ha sido justamente en las zonas rurales vamos una sean al norte en Piura al sur desde Cuzco en el centro en Ayacucho o lenguaje en la prueba

Voz 0861 12:48 entiendo yo que las zonas más vulnerables no al menos que menos medios y menos recursos tenían obtendrían en en en en aquel momento para poder a frenar ese engaño no

Voz 1812 12:57 y lo que te digo es que no solamente en hasta ahora no consiguen justicia sino que de tanta exigencia impresión que se ha tenido las propias víctimas que se han organizado con apoyo de todo el movimiento de derechos humanos a la cual también pertenezco es que finalmente sea aprobado una norma que crea de interés nacional la atención prioritaria a víctima de esterilización es forzadas entonces tú dices o qué maravilla finalmente lo que pasa es que se crea un registro de víctimas de externalización forzadas donde las mujeres tienen que ir a las capitales de provincias de regiones a registrarse mujeres que no tienen recursos para terminar de una buena alimentación entonces cómo van a ellas con su pasaje bajar hasta las capitales de región para registrarse

Voz 0861 13:47 también entiendo era que el perdona que te interrumpa y quizás también el miedo o la vergüenza de tener que que de alguna forma acreditar que fue víctima de ese tipo de de de esterilización forzosa entiendo

Voz 1812 13:57 exactamente eso es lo que pasa al número uno incluso muchas mujeres ni siquiera están entradas que existe esa posibilidad de hacer este registro número dos que cuando están entradas no tienen los recursos en número tres a tenía recursos aún logrando llegar ahí pues te das con la sorpresa que muchas de estas instituciones no hablan su idioma local no las puedan entender atender bien incluso muchos funcionarios y funcionarias pues dice usted señora ha afirmado el papel ya es dicen sí haya pues para usted no es pero no les preguntan bajo qué circunstancias han firmado haciéndoles creer que cosas han firmado entonces ahí es otra vulneración de su derecho después encima a muchas mujeres que por estar un poco subidas de peso algo no se les nota mucho la cicatriz les van a decir pues nada ahora va usted dice sacó una ecografía y me trae para probar que fue esterilizada eso es eso es terrible porque una y otra vez van vulnerando sus derechos

Voz 0861 14:54 lo que su sistema perverso

Voz 1812 14:56 además les disculpa que te corta pero además es que es indignante lo que pasa incluso algunas mujeres que ya lograron registrarse va al seguro integral de salud y la funcionaria que está y atendiendo en el le dice no no no no puedo atenderlo porque no me han dicho nada será posible una mujer que está hace años arrastrando una dolencia una inflamación unos dolores de cintura espalda cómo es posible que aún teniendo la acreditación de víctimas de esterilización forzada no la puedan atender

Voz 0861 15:24 Raquel lo decíamos antes de formas parte de del grupo de organizaciones que lleváis tiempo no muchos años buscando justicia para estas víctimas para estas mujeres que os cuentan después de tanto tiempo como vive en ellas esta lucha y que relato os hacen

Voz 1812 15:40 pues no ahora mismo las víctimas están muy pero muy indignadas que la persona que estuvo a cargo de esta política de Estado demandar las esterilizar como si fueran ganado pues que esté libre y encima que este actual presidente en campaña utilizando las mujeres haya ofrecido nunca indultar ya hay ofrecido repararlas en ninguna de las dos cosas ha hecho eso realmente es indignante por las cuales las mujeres están vamos no saben ya qué hacer a qué instancia recurrir han estado pidiendo también sesiones entre la Comisión Interamericana de desamor hoy de derechos humanos perdón y ahora pues van a ojalá que les den audiencia también para aquellas mismas cuenten porque claro las personas que son aliadas del fujimorismo siempre están con ese discurso pues no han sido unas cuantas mujeres han sido un exceso pero que de ningún una manera ha sido una política de Estado entonces con ese argumento ellos tratan de decir que son unas cuantas mujeres que han sufrido y que bueno eso siempre sucede hay errores pero es que

Voz 0861 16:45 más de sí mismo g3 no puede ser un error

Voz 1812 16:47 por más decisivo relojes esterilizada Si yo yo

Voz 0861 16:50 la mujer que hasta ahora Raquel ya clara aclara una duda es cierto que la etapa de Fujimori

Voz 17 16:55 se llegó a a amenazar con

Voz 0861 16:58 has escrito de acciones forzosas a cambio de poder acceder a programas de ayuda o alimentos

Voz 1812 17:04 por supuesto la las mujeres que están en situación de extrema pobreza que viven una situación muy precaria pues digamos les decían si ustedes quieren entrar al programa social de alimentos al programa asociar que las puede ayudar a mejorar su situación primero tienen que realizarse o si las que ya estaban desde cien pues si no quieren salir del programa ahora pues tienen que esterilizar se entonces las mujeres no estaban porque además no les explicaban todas las implicancias que significaba una esterilización que iba a ser definitivo para toda la vida pues han se han sometido a eso entonces han sido presionadas cuestionadas y eso no puede ser

Voz 0861 17:46 si hablamos de mujeres que he llegado a leer que que que han tenido que escuchar a los médicos

Voz 17 17:52 justificar esa esterilización forzosa bajo el argumento de que tenían hijos como conejos que no podía seguir teniendo hijos ese Junín quién

Voz 1812 18:02 son las otras personas para que nos digan a las mujeres a cualquier mujer bajo cualquier circunstancia que es de los hijos que pueda tener lo decide cada mujer quién puede digamos decidir por ti por tu cuerpo nadie no somos objetos somos seres humanos y estas mujeres lo son aún no tenían qué bajo ninguna circunstancias pues esterilizar las forzosamente no yo creo que ese es una justificación realmente terrible inválida porque no va contra la dignidad del ser humano va contra la dignidad de toda mujer

Voz 0861 18:37 Raquel se puede indultar a alguien que ha sido condenado por crímenes de lesa humanidad

Voz 1812 18:43 nosotros consideramos que no injustamente todo el movimiento de derechos humanos con la corredora nacional derechos humanos y todas las organizaciones feministas y las organizaciones de víctimas de lesiones forzadas estamos exigiendo y estamos esperando que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos este dos de febrero pueda dar en su comunicado vamos señalando porque para nosotros ha sido un indulto regular a ver como seres humanos no estamos en contra de un indulto humanitario es que realmente el reo esta en una situación muy vulnerable pues que ya va a dejar este y que necesita tener una calidad de vida al final de sus últimos días pero esa ese caso no es el de Alberto Fujimori en número dos han habido muchas irregularidades de las normativo la reglamentación por ejemplo que el médico que fue su médico de cabecera digamos que la estado viendo también ha participado en la comisión que evalúe el indulto que recomiende el indulto como puede ser entonces no no nos explicamos cómo así sí ha podido darse un indulto sobre todo además sumando lo de gracia presidencial esos más indignante todavía porque limita los procesos judiciales que se puedan tener con Alberto Fujimori en otros casos de violaciones de derechos humanos

Voz 0861 19:59 desde luego que ese ese indulto Raquel y ha incomodado muchísimo a la sociedad civil hallen en Perú de hecho hemos visto en muchos sitios como las calles de Lima en llevan semanas no llenándose de ciudadanos que que claman contra ese indulto incluso aquí en Europa el Parlamento Europeo se ha opuesto a esa excarcelación yo no sé si también estáis percibiendo un poco ese apoyo internacional contra este indulto

Voz 1812 20:21 por supuesto y realmente estamos muy muy agradecidos por todas los los los precios y las manifestaciones de solidaridad para con las víctimas no solamente ya de las esterilización sino también de las múltiples violaciones de derechos humanos durante el periodo en que estuvo Alberto Fujimori no hemos recibido todas esas cartas esos comunicaciones que se agradece que hay de alguna manera todo el proceso de incidencia para de alguna manera revertir esta situación pero

Voz 0861 20:48 ya antes de terminar Raquel no quería desaprovecharla la la ocasión y la oportunidad de hablar contigo de del conflicto armado interno que tenéis en en Ayacucho creo que es uno de los departamentos más castigados y más golpeados en en Perú exactamente por qué

Voz 1812 21:04 bueno Ayacucho en Ayacucho fue que nació digamos el conflicto armado interno justo cuando Perú regresaba a la vida democrática entonces como el grupo armado Sendero Luminoso estaba en contra de un sistema democrático pues no tuvo mejor idea que irrumpir en un proceso que ese damos a la vida electoral porque había mucha población digamos que estaba en situación de pobreza pobreza extrema porque en nuestro país lamentablemente todavía había mucha discriminación hay mucha discriminación y racismo entonces hasta gente como que a los que están en la capital en el poder pues no les interesa esta gente dejaron pasar dejaron que se cometan violaciones terribles terribles de asesinatos matanzas en fin todo lo demás y hasta que no llegó a Lima no se dieron cuenta que el problema ya estaba muy crecido y ahora mismo digamos que no haya como en esos tiempos muy bien mente en Perú pero hay todavía remanentes en la parte de la selva del Valle del Río Apurímac y Ene

Voz 0861 22:08 a qué secuelas ha dejado todo ese conflicto en el día de hoy

Voz 1812 22:11 secuelas muchas muchas secuelas para empezar a los niños que en ese entonces durante el conflicto del ochenta el dos mil eran niños y que ahora han crecido sin padres que han crecido a lo mejor con ese trauma que van repitiéndose y una y otra vez como han visto que han volado a sus padres como han visto quién asesinó a sus más de eso que han violado las hermanas es decir son sucesos muy muy dolorosos en muy gruesos que mucha gente no recibir un acompañamiento psicológico porque no está afiliada ningún programa social o algún seguro de salud que el Estado les pueda garantizar hay un programa integral de reparaciones que está empezando o ha empezado ya de hace varios años o el tema de reparaciones económicas pero cuánto les ha dado digamos por familia o por afectado cien una familia son cinco miembros la madre que quedó viuda y tres hijos digamos les toca diez mil soles esos diez mil soles cinco mil para la viuda y los otros cinco mil se dividen entre los entre los hermanos es que al final no les toca ni ni ni cien dólares a cada hermano por la reparación y además eso que repara repara la vida repara todo lo perdido repara lo que han dejado de estudiar desde luego entonces de secuelas hay muchísimas porque se ha roto también toda la estructura social de las comunidades que ahora nos está costando través recomponer

Voz 0861 23:42 pues confiamos que que poco a poco Perú y en concreto esa zona de Ayacucho bueno pues luche consiga recuperar todo lo perdido y superar todas esas secuelas que hemos comentado ahora mismo de aquel Reinoso de a Raquel Reinoso de verdad ha sido todo un placer tenerle con nosotros en el programa un abrazo muy fuerte de España hay mucha suerte en el futuro vale

Voz 1812 24:03 he visto muchas gracias por la acogida Punto de fuga

Voz 1913 24:36 Unicef ha lanzado un SOS ante la situación que viven cuarenta y ocho millones de niños en el mundo ya ha puesto en marcha la mayor recogida de fondos de toda su historia el objetivo es conseguir cerca de tres mil millones de euros con donaciones de particulares agua potable alimentos educación y sanidad son las prioridades del programa humanitario de Unicef según esta organización humanitaria Siria es hoy el peor país del mundo para serlo

Voz 19 24:58 niño sea una mina mina puede matarlos o la mina puede mutilar unos estos niños esas familias llevan soportando la falta de buena alimentación la falta de buena salud médica y por lo tanto el frío acaba acaba con las velas que les quedan

Voz 1913 25:13 escuelas y hospitales bombardeados impiden o complican el acceso a la sanidad y la educación UNICEF denuncia también que las partes involucradas y los conflictos muestran cada vez más una indiferencia total por las vidas y las necesidades de los pequeños

Voz 0861 25:37 sin duda tal y como los apuntaba a nuestra compañera Sonia Ballesteros Siria es ahora mismo uno de los peores rincones del planeta para los niños para recoger ese grito de ayuda el SOS de desesperación que lo llega desde esta organización con hemos invitado al representante de UNICEF en Siria es Fran Equiza Fran cómo estás bienvenido al programa nada es lo primero y una pregunta que se hace demasiado duro cuando la escuchamos pero la planteado vosotros mismos de de DVD habéis planteado vosotros mismos desde Unicef Se está haciendo El Mundo insensible al asesinato de los niños

Voz 20 26:12 es una reflexión legítima vemos cómo lo vi son asesinados en de Mascó imputa in Nabi reaccionan absolutamente nada en todo caso yo creo que no es real la gente se ha hecho insensible a que las cuchillas tampoco dormida es muchos años de escuchar a los roles y supongo que la gente está un poco más caro impuestos en dotación pero yo quiero pensar que no está inmune nuestro Chile sólo un poco menos artículos

Voz 0861 26:45 Fran en los últimos y demoledor es terrible los datos que que que destaca is hables de informaciones alarmantes centrándonos en el caso de Siria en Afrin al noreste de de del país de Siria que está ocurriendo allí

Voz 20 27:00 en qué acaba de empezar hace diez días prácticamente un dicho la gente lo puedes Xavier vamos no no hay yo les pasó y el el paso hacia hacia Alepo quizás hilando a la gente mucho promover y eso nos preocupa

Voz 0541 27:21 ya denunciamos que debido a bordo

Voz 20 27:23 muertos entre otras muchas se víctimas efectivamente

Voz 0861 27:26 ahora mismo los servicios de protección infantil apoyados por por Unicef en en la zona creo que están de alguna forma en no sé si en peligro pero estarán menos suspendidos y esto porque es brindar prestando para la protección infantil ese cierran

Voz 17 27:40 con con los niños en Siria

Voz 21 27:42 sí de hecho hacemos un Farmer que estaba trabajando en la zona esa opción pero desafortunadamente con la situación de de de bombardeo de de guerra paralela a la vista se tiene que dejar de trabajar porque evidentemente ponía en peligro su propio su propio equipo entonces es lo que están pendientes de un convoy para con ayuda para cien mil personas que han superado en Alepo para entrar en Afrin tan pronto como el gobierno nos dio luz verde para entrar ahí sin nada de esto funciona a bueno yo creo que esto funciona y la ofensiva hace que se sigue en marcha vamos a tenido también muy mala eso sí sí se se espera para lo que hago punción

Voz 0861 28:20 Fran e hablábamos antes de de esa cierta insensibilidad hace de alguna forma de de la sociedad también te quiere preguntar un poco por la pasividad internacional yo no sé si en ante hechos tan evidentes como los que no estáis ahora mismo mesa en un relato estremecedor sobre la la infancia en Siria ante la pasividad internacional en cuanto a la donación de fondos en cuanto a la capacidad de atender en la zona en no sé si a vosotros que estáis en el día a día tú en concreto además como representante de UNICEF en Siria no sé si te frustra de alguna forma esa pasividad internacional

Voz 20 28:54 a mí yo creo que aquí deciden que es pasividad internacional es supo

Voz 21 28:59 un poco demasiado mire estamos más fondos efectivamente en este plan se puede financiado practicamente ante la mitad de los fondos que necesitábamos pero aún así conseguimos yo creo que es ser conscientes también que más gobiernos están de alguna manera reduciéndose se esos fondos al mismo tiempo las que están aumentando tenemos más crisis que afectan a los niños en más países más complicada por lo tanto yo creo que más que pasividad es falta de de

Voz 6 29:24 de hacer más lo que pueden hacer yo bueno apeló a todos los que nosotros nos escuchan a decirle a sus gobiernos que hay hay un montón de niños en este caso Siria sufriendo crispación citan el apoyo

Voz 0861 29:37 que que quizás no hablaré de pasividad de una forma general o total es algo quizás exagerado pero lo cierto es que bueno con el dato que acabas de ponen sobremesa Fran de de de los fondos comprometidos que sólo haya recibido el cincuenta por ciento en el caso de de Siria sí evidencia que de alguna forma bueno no está fluyendo como debería en la ayuda no los fondos comprometidos en si te pregunto al menos ya no por la pasividad pero por el impacto que tiene son vuestro trabajo en en Siria se ha decidido la mitad de lo comprometido abstenido por ejemplo que renunciar a algunos proyectos eso ha dificultado vuestro trabajo en la zona

Voz 21 30:09 evidentemente menos menos dinero implica que lo puedo hacer todo lo que necesitamos hacer por darte un ejemplo completamente reciente en tú sabes que que el frío es muy intenso en Siria nosotros distribuíamos kits de invierno con la chaqueta cucos para los para los niños en Siria en también en donde los refugiados sirios están en Líbano y Jordania y Turquía desafortunadamente por falta de dinero en Siria hay ciento cincuenta niños que no han podido recibir escrito invierno en Líbano Turquía y Jordania hay casi ochocientos mil niños que no han podido recibir sus esos que Cipriano evidentemente esto ponía niños que han estado sufriendo desplazamiento el movimiento la falta de una alimentación durante durante años en algunos casos en los pone en riesgo enorme de puede fallecer hace dos semanas una familia

Voz 6 31:01 era apuntando desde sirias taliban falleció

Voz 20 31:04 incluso todos los niños

Voz 0861 31:07 escuchar casos tan concretos como este que nos ponen Frank ya para terminar en habernos gusta muy poco aquí en el programa hacer futuribles au augurios pero viendo cómo ha ido dos mil diecisiete acabamos de estrenar dos mil dieciocho tú que estás en contacto directo con con el terreno con la situación en Siria

Voz 17 31:27 pero para este dos mil dieciocho ahí en el en el país en Siria

Voz 20 31:32 y eso que lo que ha sido expuesta yo querría que que el concepto dejara de existir pensando Macastre otros y que siquiera claro es que los niños no se hay el precio a pagar porque sabía que no sentó nada como como rehén la noción disparados porque tienen una porque lo tiene que vieron merecieron donde está mi porque están ya en la culpa porque que es la actividad que continuaron a la Gordimer y el libre paso para para que nuestra escuela de vacunas tercio lo que dijera cosas

Voz 0861 32:13 pues Fran Equiza responsable de de UNICEF en en Siria desde Bruselas con ciertas dificultades en esa comunicación pero desde luego que te te agradecemos muchísimo que estés con nosotros enhorabuena abajo y mucha suerte sobre todo para los meses que que esperan allí en en el terreno para así como bien decías la situación se resuelve lo primero y segundo en todo caso que no perjudique que no siga castigando a los a los más pequeños que sigue siendo los más vulnerables Fran un placer gracias

Voz 5 32:39 muchísimas gracias

Voz 23 33:16 el revuelo y la polémica que han generado los experimentos de Volkswagen con monos ha cuestionado en los últimos días los límites sobre la investigación con primates investigación por el bien de nuestra salud o por el bien empresarial de algunas compañías bueno vamos

Voz 0861 33:33 Javier Guillén Javier S director de Europa y Latinoamérica de Alá internacional qué tal bienvenido al programa cómo estás

Voz 0541 33:39 eh bien pues muchas gracias gracias por vuestra pues es fuego estoy interesado

Voz 0861 33:44 desde luego Javier Bueno pertenece según la Asociación si no me equivoco que se dedica a evaluar y acreditar programas de de cuidado y uso de de animales de experimentación te pregunto lo primero en seis con primates como el que Volkswagen ha hecho en en Alemania podríamos haberlo visto aquí en España son legales

Voz 0541 34:01 vamos a ver a utilizar primates y somos monos en experimentaciones legal tanto en EEUU como en Europa y por supuesto en España el tema fundamental que es la evaluación ética de ese protocolo proyectó en particular todos los protocolos proyectos nuevamente en Estados Unidos deseaban protocolos aquí en Europa la palabra más oficiales proyecto están sujetos a una evaluación en el caso de Estados Unidos por un comité institucional y ha compuesto fundamentalmente por miembros de la propia institución aunque también tiene que haber algún representante como mínimo de la sociedad y en España en concreto por lo que se llama un órgano habilitado que en la mayor parte de los casos en EE España es un comité ético también institucional entonces una cosa es que utilizar monos en estudios ya hemos les toxicológicos que quizás podría ser lo más similar a este caso sea legal y otra cosa es que un experimento en concreto sea éticamente correcto

Voz 0861 35:02 ya eso te quería preguntar Javier claro entiendo que también la la línea de que delimita no sé qué proyecto como bien decías ahora mismo es o no ético es muy fina no

Voz 0541 35:13 bien nosotros nuestro trabajo no evaluamos proyectos en concreto sino que evaluamos que haya los instrumentos que necesarios y correctos en cada institución para que las cosas se hagan bien y que es sobre el terreno en las cosas van bien pero en el caso concreto de cómo se evalúa un proyecto aún protocolo que sólo realiza ese Comité Ético de acuerdo a lo que primero tiene que hacer es evaluar lo que se llama el daño beneficio es decir que el daño que se vaya a producir algo que potencialmente se prevé producir a los animales en los que se experimenta que se utilizan para ese proyecto es menor que vemos en la en la balanza que el beneficio para personas normalmente pero incluso también para animales incluso el medio ambiente ese pueda obtener de ese protocolo y ese es un poquito el kit ético de la cuestión esa especie de balance daño beneficio como bien dices las entidades puede ser difusa y está sujeta a mucha subjetividad es decir que también depende de cómo se presente un estudio yo no sé cómo se presentó ese estudio a ese comité que se encargó de hacer esa evaluación este acuerdo es posible es posible simplemente me imagino que es posible que los miembros del comité quizás no supiesen quiere que el sponsor o quién pagaba llamémosle ese estudio y los fines reales del estudio

Voz 0861 36:38 mira preguntar Javier quién financie los proyectos de alguna forma puede condicionar por ejemplo que se utilicen o no animales en en los ensayos

Voz 0541 36:48 eso no es el el el motivo para el que se usen animales o no es decir el uso de animales que si nos atenemos a la ley y por supuesto los criterios éticos se debe hacer cuando no existe un método alternativo para lograr esos mismos objetivos ir más concretamente ya nos vamos dentro del útero de la utilización de animales a la utilización de primates que es la especie o de son las especies más controladas en en este sentido en las que más quizás esa balanza puede pesar el daño a los animales y ese es el punto más importantes de seguir o no te dice el sponsor el caso tenga usar animales no te lo tiene que decir la ciencia sí es de verdad necesario utilizar esos animales porque no ya otros métodos alternativos y al usar primates además tienes que justificar que no haya otra especie eh de menor sensibilidad

Voz 0861 37:46 llamarlo así

Voz 0541 37:47 a partir de la cual pudieses también obtener esos mismos resultado

Voz 0861 37:50 claro pero también vendido Javier que hablando de de la financiación evidentemente quién financie en OT puede no de alguna forma condicional lo empujara que se utilicen o no animales pero la financiación sí que también puede condicionar cuál es el objeto final de esa investigación de ese ensayo no

Voz 0541 38:04 claro ahí está un poquito el el tema de duda al menos la mía particular de cómo se presentó ese estudio al comité que aprobó la ejecución de ese estudio

Voz 0861 38:15 porque no es lo mismo yo creo sinceramente

Voz 0541 38:18 que si simplemente fue un tema tan claro de que yo soy una compañía que fabricó si quiero que me ha las este estudio para decirle a la gente que yo no contaminó probablemente si es algo hubiese sido la premisa la justificación del estudio tan sencilla como eso la respuesta del comité había sido negativa eso es lo que yo entiendo por lo cual existe la posibilidad y lo desconozco pero es una suposición mía que quizás cómo se presenta el estudio al Comité fuese de otra manera más en la línea de un experimento de Toxicología por inhalación

Voz 0861 38:51 solo y sin entrar al detalle concreto de de lo que ocurrido con con Volkswagen pero escuchándote ahora Javier y cabe la duda de si por ejemplo algunas algunos ensayos que han podido estar financiados por un sponsor X realmente los comités éticos no sólo aquí en España o en Europa o en Estados Unidos se les puede de alguna forma o camuflar ese tipo de de información que que que que os deja un poco a ciegas a la hora de de poder evaluar correctamente las garantías de estos ensayos

Voz 0541 39:20 pues podría ser el caso no lo digo es decir no hay en los protocolos éticos en los formularios de alguna manera no hay un requerimiento en el cual se incluya se deba incluir el quién es quién paga ese estudio en la mayor parte de los casos se sabe de alguna manera en muchos casos lo normal es que se sepa porque el Comité Ético de una institución normalmente conoce a los grupos investigadores que trabajan imaginémonos una universidad sabe que normalmente pues de donde tienen esas financiaciones pero podría existir el caso de que en eso no se lo comunicase de la manera apropiada por ejemplo en este estudio se realizó en Estados Unidos y que yo sepa no existe el requerimiento de que en un formó en un protocolo ético se ponga quién financia ese estudio por eso digo por eso digo que es posible que esa información no hubiese sido manifiesta o puesto de manifiesto

Voz 0861 40:22 Javier si tuviese es que que definir ahora mismo cómo funciona la legislación aquí en España en cuanto a a la protección no a las garantías de los animales que que se utilizan en en ensayos cómo lo definiría es que eso es una buena ley tendría que mejorar

Voz 0541 40:36 en en España y en Europa en general tenemos las legislaciones más restrictivas en todo el mundo en el año dos mil diez la Comisión Europea publicó la última directiva al respecto sobre la protección de los animales utilizados para fines cien para fines científicos IESA diré el IVA como todas tras ponerse en el ordenamiento jurídico español y esta directiva Se tras puso altura mediante un real decreto en el año dos mil trece es el al decreto pues básicamente es casi traspone casi literalmente no literalmente pero muy similar mente esa directiva Illa la es que es una legislación moderna que buena restrictiva y muy exigente de alguna manera en el uso de animales de experimentación y es la que por ejemplo requiere esa evaluación ética de todo proyecto que utilice animales y además la aprobación posterior por parte de la autoridad competente de ese estudio es decir en España a día de hoy que todo uso de animales debe contar con la evaluación ética de un comité más la kora la aprobación de la autoridad competente

Voz 0861 41:46 ya para terminar Javier perdona EMI mi ignorancia en esta en esta materia pero he leído que los primates son los animales más protegidos por la actual legislación española y europea por qué por qué en este caso los primates gozan de esa protección adicional al respecto al resto de animales

Voz 0541 42:02 sí es cierto que comentábamos antes y en efecto e incluso la legislación es el decreto y la directiva tienen artículos específicos para las condiciones en las cuales los primates Se pueden utilizar que son más exigentes que para el resto de especies y eso el realiza o se ejecuta de esa manera Osés piensa hice legisla de esa manera aplican la realidad porque si asume que los primates son más cercanos a escalas o genética a los seres humanos y que el pueden ser susceptibles aún mayor grado de sufrimiento es por ello por lo cual en la legislación es más restrictiva define más específicamente aquellas circunstancias su proyecto unos cuáles se pueden utilizar

Voz 0861 42:43 pues Javier Guillén gracias lo primero por ayudarnos a entender esta situación no el tema de los ensayos en animales si va a hacer tenerte aquí en el programa un abrazo gracias pues Clara muchas

Voz 0541 42:53 pese a vosotros gracias al mundo

Voz 0032 42:58 empezar ese repaso a otras noticias con la detención el martes en Guatemala de Bernardo Cal el líder indígena que hace unas semanas ya entrevistamos en este programa y que está siendo criminalizado por luchar contra la construcción de mega proyectos hidroeléctricos que amenazan el río Avon y también a las comunidades que viven cerca de uno de esos proyectos forma parte la española ACS Bernardo ya entonces nos confesó que temía por su vida

Voz 25 43:23 yo he iniciado si yo yo tengo porque me por la voy a pactar algo a lo porque nos estamos enfrentando ante un monstruo que es mil

Voz 0032 43:32 en las últimas horas hemos hablado con Almudena Moreno que es responsable de la campaña Tierra por las inversiones responsables de la organización Alianza por la solidaridad Bernardo está pendiente de pasar mañana lunes a disposición judicial y es que acaba de conocer los delitos que se le imputan

Voz 26 43:48 esta mente ahora bueno pues la notificado hace muy poco alabó los delitos que ahora le acusan que son de robo agravado en ilegal intención de aquí etcétera Hay bueno hasta hace muy poco conocido los delitos que ahora nuevamente les imputan no

Voz 0032 44:05 delitos que sin embargo como en otros casos de líderes indígenas perseguidos no se corresponden asegura Almudena con la realidad

Voz 26 44:12 por desgracia como ocurre muchas veces con los defensores de derechos humanos se esa labor de defender los derechos no puede ser acusado no sino que es el acusando otra serie de delitos no para los cuales son perseguidos amenazados si quieren analizados

Voz 0032 44:26 desde Greenpeace la Alianza por la solidaridad han empezado una campaña para visibilizar este y otros casos

Voz 26 44:32 te haces una campaña que esa nuestra página web que salían por la solidaridad con todo RG e en la que estamos pidiendo a través de la de la Delegación del Estado de Guatemala en España es decir de la embajada de de Guatemala en España que procederán a a establecer los mecanismos legales tanto para liberar como la protección de los defensores

Voz 0032 44:55 porque el de Bernardo no es el único caso Almudena nos hablaba del caso de Lolita Chávez también del de Berta Cáceres según un informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales las ONGs las entidades sociales y sus responsables también sufren un patrón de amenazas y presiones por todo el mundo y también en Europa esta semana ha sido la tercera vez que la defensora de los derechos humanos Helena Maleno ha comparecido ante el magistrado de Tánger acusada de un supuesto delito de tráfico de personas por advertir la presencia de embarcaciones de inmigrantes con destino a España que pudieran encontrarse en dificultades una declaración de casi una hora centrada sobretodo esta vez en las llamadas a Salvamento Marítimo descritas en el informe policial español que consta en las actuaciones es el mismo informe que la Fiscalía de la Audiencia Nacional española archivó directamente al no apreciar ningún indicio de delito lo que lleva a Maleno a subrayar esta contradicción también apuntar al Gobierno español son declaraciones a las

Voz 27 45:53 de nuevo interrogada por unos hechos que ya han sido archivados por la justicia española así que esto me genera una doble indefensión ya que todas las acusaciones provienen de España todos los documentos testigos grabaciones de llamadas a Salvamento también están en España puedo decir que las autoridades españolas no me lo están poniendo fácil pero ante toda esa persecución sí que puedo decir que se alza la voz de la solidaridad de muchos miles de personas anónimos de instituciones y de colectivos que saben fehacientemente que salvar vidas no es delito

Voz 0032 46:25 bueno Moreno hizo entrega de la documentación que le había reclamado el juez que tendrá que decidir en los próximos días sobre si sigue adelante con la causa o la archiva más cosas Reporteros Sin Fronteras ha hecho público su informe anual sobre la libertad de prensa datos que nos va a resumir Saras

Voz 1510 46:42 en este informe que elabora Reporteros sin Fronteras para dar a conocer cómo está en el mundo la libertad de información son mayoría los datos negativos uno de los países que más preocupa es Turquía donde hay más de ciento cincuenta periodistas encarcelados víctimas de la purga de Erdogan el editor sin ir salió de allí hace casi dos

Voz 28 46:59 en Turquía no hay ningún canales de televisión a Dios ni un periódico que puede criticar abiertamente o de lo contrario que ha dicho el Gobierno turco

Voz 1510 47:10 siguen preocupando También China Rusia o Cuba en Siria es donde más periodistas han sido asesinados le sigue México y África dice el presidente de Reporteros sin Fronteras Alfonso Armada que este dos mil diecisiete ha vuelto a ser un agujero negro para

Voz 29 47:23 de los propios periodistas africanos muchos de ellos se vean obligados a cambiar de profesión por el riesgo inherente a ejercer el oficio el caso más terribles el de Eritrea crea vuelve a ser otra vez en un país en África donde trabajar de periodista es literalmente un paso a la cárcel

Voz 1510 47:40 tú a la muerte también menciona el informe la libertad de información en países como Francia Alemania o Reino Unido donde se están aprobando leyes que con el pretexto de la seguridad afectan al ejercer

Voz 29 47:49 el periodismo que al final se den a las fuerzas de seguridad armas que dejan en entredicho la propia libertad de información nos preocupa especialmente sobre todo porque socialmente parece que esto no preocupa demasiado no estamos como dispuesto a sáquennos expiden por nuestro propio bien por proteger la seguridad de Estado libertad sin darnos cuenta de que si perdemos libertad la propia esencia democrática queda en entredicho

Voz 1510 48:11 este año cincuenta y cuatro periodistas han sido asesinados en el mundo diez son mujeres

Voz 0032 48:16 precisamente en Turquía continúa detenido el presidente local de Amnistía Internacional después de que la justicia haya ordenado su liberación nada más anunciarse su liberación otro tribunal ordenó otra vez su ingreso en prisión está acusado de vínculos con el predicador Fethullah Gulen a quien Ankara responsabiliza del supuesto intento de golpe de Estado en dos mil dieciséis la única prueba hasta el momento es que tenía instalada en su móvil una app de mensajería de utiliza el grupo Gulen is ante la ONU ha confirmado a últimas horas que lleva dos meses sin poder distribuir ningún tipo de ayuda humanitaria en las áreas que quedan situadas en Siria es algo que no había sucedido nunca hasta ahora en esta guerra que va a cumplir ya siete años al este de Guta a poco más de una decena de kilómetros del centro de Damasco cuatrocientas mil personas siguen viviendo en lo que el enviado especial de la ONU para Siria definió como el epicentro del sufrimiento es una zona controlada por milicias islamistas bombardeada constantemente por el régimen nuestro corresponsal en Beirut Uriel Andrés ha podido hablar con varias personas que viven allí asediadas

Voz 30 49:22 los habitantes de Guta describen hambre e insalubridad en un paisaje de edificios medio derruidos por las bombas la zona se encuentra bajo asedio desde abril de dos mil trece pero fue el año pasado cuando se hizo más insoportable el régimen destruyó las vías de contrabando desde septiembre pasado ha permitido a cuenta gotas la entrada de convoyes con alimentos y medicamentos a la vez los bombardeos se han intensificado Sira es Mahmud es portavoz de los cascos blancos en la zona

Voz 0861 49:50 no lo hubo

Voz 31 49:52 hay constantes bombardeos la gente no tiene otra opción que hacerle frente intentan protegerse con lo que tienen a mano el régimen lo usa todo tipo de armas gas bombas de racimo hace poco bombardearon con napa Jemima Khan

Voz 30 50:11 es una zona que ya en dos mil trece sufrió uno de los peores ataques químicos de la historia moderna dejó entre doscientas ochenta mil setecientas personas muertas ahora después de cuatro años de asedió la pediatra a Maddie Balfour alerta de la rápida proliferan son de enfermedades también de clínicas situadas bajo tierra saturadas con personal desbordado donde usan medicamentos caducados y buscan alternativas para calentarse en invierno a falta de electricidad o combustible

Voz 1510 50:38 esta habíamos estufas de leña en las habitaciones de los pacientes no es saludable pero no tenemos otra alternativa la mayor parte de nuestros trabajadores no tiene cualificaciones son voluntarios que cogieron experiencia durante la revolución anal trece Saura el hambre también ha sido utilizado como arma de guerra

Voz 30 50:56 hay malnutrición el régimen ha denegado sistemáticamente a la ONU el acceso para envíos humanitarios a la vez el comercio con las pocas provisiones que hay se ha convertido en un lucrativo negocio no sólo para el régimen sino también para los líderes rebeldes denuncian Amer es activista o porque el Hubble

Voz 32 51:16 con Villepin en la capital son siete céntimos mientras que en Guta por mismo pesa por esa cantidad pagas dos dólares el kilo de arroz por ejemplo pasa de cincuenta céntimos a siete dólares los dos

Voz 30 51:27 los yihadistas que se reparten la zona de Islam If I la Al Rahman resisten a su vez también lanzaban morteros indiscriminadamente sobre zonas del régimen matando civiles para el portavoz de ese país al Islam Ahmed tal Hasan no hay posible salida política al conflicto

Voz 33 51:43 nadie lo mismo te motivos que estuvo por

Voz 34 51:46 no es para nosotros son una venganza muy severa una larga temporada en una prisión Siria o solicitar asilo otro país así que para mí la única solución es la mili

Voz 33 51:56 por el uso el hall de las quería darle lo ahí

Voz 0032 52:00 es difícil aventurarse sobre su fin pero a medida

Voz 30 52:02 que avanza el conflicto sirio no sigue dejando muestras de hasta dónde llega la crueldad humana

Voz 0032 52:07 al norte de Francia en el campo de refugiados de Calais haya menos XXII migrantes que han resultado heridos esta semana cinco de ellos muy graves por enfrentamientos entre migrantes afganos inmigrantes eritreos

Voz 24 52:19 pero no es malo

Voz 0032 52:20 tal nivel de violencia nunca visto ha dicho el ministro del Interior que se refirió también a la situación inhumana que viven los refugiados que se agolpan en este centro de refugiados a la espera de pasar a Reino Unido y por último Irán cuyas autoridades han detenido en Teherán a veintinueve mujeres por participar en protestas silenciosas contra la obligación estatal de cubrirse el cuerpo de cabeza a pies una protesta ya que traspasa fronteras bajo el nombre Miércoles Blancos mujeres subidas en mobiliario urbano con un palo atado un velo como si de una bandera se tratase están acusadas de alteración del orden público

el modo hay muchos países y estamos dispuestos cada semana demostrarnos que este mundo también importa nos vamos terminamos por hoy pero ya sabéis que nos podéis encontrar en Cadena Ser punto com en la pestaña de programas se concretó también en Facebook y en Twitter en nuestro perfil

arroba punto de fuga

has sido un auténtico placer compañeros un programa más que paséis una buena semana adiós

