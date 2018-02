Voz 0772 00:00 SER Historia con Nacho Ares

Voz 1 00:05 del Tío Yoyes declarado formalmente que soy un enemigo de la República han declarado eso Llum Cristina por lo tanto han declararla todos glosó su unos criminales y queréis saber el motivo por conquistar la Galia por hacer ropa más grande nuestra querida repúblicas está en manos de unos insensatas y unos corruptos yo me hallo en una encrucijada obedecer la ley ver como Roma se hunde en el caos o volver a Roma y expulsar a esos incendiarios

Voz 1594 00:45 pero que sepas lo que estás haciendo cesaron estás enfrentando a romanos contra sus armas

Voz 1 00:49 esta región estáis conmigo entonces no hay vuelta atrás esta noche cruzaremos el Rubicón mañana todos serán decididos por las armas

Voz 2 01:04 vale

Voz 3 01:09 la suerte está echaron la la guerra cesa

Voz 1594 01:12 según tienes que ganar terreno a su poderoso suena

Voz 3 01:14 eh

bienvenidos a Ser Historia acabamos de escuchar un fragmento un breve fragmento de la crono ficción esa dramatización que cubrirá la primera hora de nuestro programa en un en un aparte en unos veinte minutos y que como habéis podido comprobar describe uno de los momentos álgidos de la vida de Julio César viajaremos al siglo I para conocer todos sus entresijos y como esa Historia de Roma cambió de la época republicana ha de poda a la época imperial que todos conocemos a través de de las películas lo vamos a analizar desde el punto de vista de su magia de su sortilegio es en definitiva de un montón de cosas curiosas y a lo largo de nuestra segunda hora el programa de hoy hablaremos de magia hablaremos de la figura de un ilusionista del que vamos a hacer ahora cien años de su desaparición Chu Lin Shu visitaremos el Archivo General de Simancas también hablaremos de todas esos poderes ocultos que a través de de la economía hay de una falsa moral cubierta de religiosidad en los últimos años pues han generado infinidad de movimientos terroristas todo esto y mucho más en dos horas repletas de historias soy Nacho Ares y les de de un hola bienvenida vamos a hacer Historia comenzamos

Voz 0772 02:41 Jesús Callejo bienvenido una semana más a SER Historia

Voz 6 02:44 pero hallado Nacho Ares

Voz 0772 02:45 esta vez no dice tengo cerdos bienvenido a bordo no tiene gracia una vez creador ya que me lo repetimos ya pues una gracia para que efectivamente pues muy bien Jesús Cronomap cauta en esta ocasión vamos a viajar a la a la antigua Roma la verdad es que es una una etapa histórica que gusta mucho a los fíjate entre los seguidores de del programa eh muchos de los grandes temas con muchas descargas muchos oyentes y cuál están los todos los relacionados con la Segunda Guerra Mundial la antigua Roma guardo mal no vengamos Egipto Egipto también a aguas pero vamos no exactamente la eh a la que tendrá efecto pero Roma que ese parece pues es una cultura muy cercana a nosotros no parece que que que que es bastante

Voz 6 03:33 atractivo y tan cercana hecho la mayoría de las costumbres usos derechos

Voz 0772 03:40 legislaciones empedrado

Voz 6 03:43 vienen de la antigua Roma que aquí habría que decir la famosa frase de sketches Roma por nosotros

Voz 0772 03:48 desde luego desde lo más de lo que creemos pues ven en julio iba a decir es muy bien pues si te parece vamos a dar paso a la ficción de esta semana que está dedicada a la muerte de Julio César uno de esos iconos de la historia de las tripas de la Historia Antigua a la vuelta continuamos con nuestro Cronovisor metemos esa fecha en el en el tablero pero por ahora vamos a escuchar la dramatización que ha preparado una semana más a nuestra compañera Bonald

Voz 7 04:18 por eso escuchado las ficciones

Voz 8 04:21 es de Ser Historia

Voz 1594 04:56 qué ocurre cuando una persona alcanza tales cimas de autoridad que para definir su poder tiene que inventarse nuevos títulos Reyes faraones papas zares generales dictadores emperadores en la historia del mundo occidental todo grandísimo poder a partir de

Voz 0249 05:13 Coma ha emulado a uno solo él

Voz 1594 05:16 pesar su influencia su nombre la reverencia que ha despertado en todos y cada uno de esos hombres eternamente ansiosos demás nadie sabe si el poder tiene límites lo que es seguro es que la vanidad y el orgullo los tienen aún más lejanos sin embargo toda esa admiración exacerbada todo ese poder incomprensible terminó en un solo momento apuñalado traicionado por los mismos nombres que pocos años antes habían aclamado y proyectado sus anhelos de más poder en su figura

Voz 10 05:48 pobre poder Que pequeño resulta

Voz 11 05:53 la muerte de Julio César Marco Antonio estaba trabajando en el discurso de hoy meditar tiene está decidida ordena a los mandos que desmonte en el campamento y reúne a las tropas junto al río junto al río eso dicho pero hacia dónde nos dirigimos al sur del Rubicón a Romo que sino Roma en el sur del Rubicón

Voz 1594 06:15 lo que seguro que va a haber es una guerra civil esas entiende que Antonio no quiera dar crédito a sus palabras

Voz 8 06:20 Cesar cruzar el Rubicón con un ejército esos golpes estado esta noche comprenderemos la marcha Pompeyo me conoce bien hemos gobernado demasiado tiempo juntos por eso debe actuar con un movimiento que no puedas predecir sé que el Senado ha confiado Pompeyo plenos poderes para detenerme pero piensa que no me atrevería a cruzar ha dispuesto tropas si los dioses no sonríen puede que incluso entremos en Roma sin levantar la espada ni único deseo es la paz deseas entonces que reúna a las tropas en la orilla si mi leal amigo y ordena al mando de caballería que prepare Agente Tutor quiero que mi caballo lleve hoy sus mejores galas todos recordarán este día uno de excesos

Voz 1594 07:02 nadie lo olvidará

Voz 1 07:14 yo ha declarado formalmente que son enemigos de la República han declarado que sólo Llum criminales por lo tanto han declarado que todos vosotros sois unos criminales y queréis saber el motivo por conquistar la Galia por hacer Roma más grande muestras jeringa república está en manos de unos insensatos si unos corruptos yo me hallo en una encrucijada obedecer la ley Wert como Roma se hunde en el caos

Voz 11 07:50 o volver a Roma ya expulsara eso sí diarios pero pesetas que estas haciendo

Voz 1594 07:56 las enfrentando a romanos contra sus armas

Voz 1 07:58 adiós estáis conmigo entonces no hay vuelta atrás esta noche cruzaremos el Rubicón mañana todo será definido por las armas

Voz 2 08:12 a ver

Voz 12 08:18 esperando a su poderoso Senado

Voz 11 08:32 nuevo Roma el nuevo Estadio no es el mismo aire exterior ahora está Viciana mientras hombres morían por rompen la Guardia la capital se ha convertido en un nido de las serpientes a comprar las elites venenosas que abusan de su primo

Voz 1594 08:47 cuerda Tous fuerza citó la autovía para los soñadores están esperando

Voz 11 08:51 toma aire intra senadores os saludo observo que hay escaños vacíos senadores suizos

Voz 1594 09:05 temerosos de tu represalias bruto no está

Voz 11 09:08 no importa Mis hombres los ocupara discrepo César vaya mi querido amigo el senador casi es un hombre es valiente presentando de aquí hoy no fuiste uno de los principales apoyos de Pompeyo sino recuerdo mal empezaste tu rebeldía discrepando precisamente con esa insistencia tan tuya aprecie tu capacidad de hablar César pero ni siquiera ese don podrá convencer al pueblo de que Tous hombre se conviertan en senadores no es lo que dice la ley ha cambiado el pueblo es soberano del escaño el pueblo confía en mi criterio lleváis fuera mucho tiempo como sabéis lo que quiera porque el pueblo me aclama lo más oído casi

Voz 1 09:50 Marco Antonio abre las puertas

Voz 14 09:56 insurgencia zurdo

Voz 15 10:00 casi soy un hombre Clemente no tendré en cuenta tu casa y quiero que recuerdes Esta magnanimidad niña de hoy en adelante hoy Roma comienza un nuevo episodio de su historia un episodio de gloria hay paz puedes proclamar que eres un hombre máquina pero tus decisiones han provocado miles de muertos enfrentando

Voz 1 10:20 contra dice la guerra para poder encontrar

Voz 15 10:24 son ciertos los rumores de jazz entrenada en Roma

Voz 11 10:26 la de Pompeyo en tu hermano según ese es el casco de Pompeyo pues Cat dentro no Jerry restos de él por ninguna parte

Voz 1 10:37 Pellón conserva su cabeza donde estamos yo de la batalla con un número insignificante

Voz 11 10:42 de soldados

Voz 1 10:44 pero ir tras él no para darle caza sino para firmar la paz

Voz 11 10:50 me cuando os digo que sí Pompeyo no se opone regresaré con el sano y salvo curará las heridas de esta terrible guerra como muestra de mi voluntad os anuncio que en este mismo instante por los poderes que tengo como dictador de Roma es promulgado un decreto de amnistía total com pleno no importa quién apoyara ese miniguerra contra Pompeyo todos seréis perdonados tú también casi confío en que aprovecharé benevolencia Isabel es hacer lo mejor para ahora otros asuntos me reclaman buenos días

Voz 1594 11:33 cuidado Cesar pocas cosas enfurece más al derrotado que el perdón de su enemigo insisto sería vital saber qué piensa bruto de todo esto es esencial en la política de aroma

Voz 15 11:51 señor el senador Casia deseadas la bruto amigo mío he venido en cuanto he sabido que está más sorpresa no me he movido de aquí recuérdate desea es un vino gracias bruto nunca usaría rechazar bodegas pensaba que eran ciertos los rumores de que harías dejado la ciudad no has venido a la sesión esta mañana con César pero que rumores son eso Tolosa sabido el oráculo dice que los dioses se divierten viéndote escoger entre tus tiros los vamos vinculados ya que destina son esos primero proviene de Tuineje los romanos se preguntan si te enfrentará a César cuando éste reclame la corona a fin de cuentas fruto bruto la estirpe que acabó con el último Roma el pueblo te respeta por ello de considerado digno descendiente de lo veo poco probable el otro destino que han dispuesto los dioses para mí eso es el segundo destino emana de tu relación con César hice la sangre que corre por email

Voz 8 12:54 abandona la senda por la que estás a punto de transitar sé perfectamente que elegir

Voz 15 12:59 sea como sea todo sangre o linaje camino tomadas te ruego que no ponga en duda mi compromiso con la República yo

Voz 8 13:08 seré el primero en enfrentarme a César si trata de restaurar la monarquía entonces ya puedes ir desplegando tus estrategias porque César ya ha dado los primeros pasos para erigirse Rey

Voz 15 13:19 total cosa a tu apoyo a Pompeyo César te tiene aprecio apostaría mil seis tercios a casi le pides audiencia

Voz 1 13:26 sí

Voz 15 13:27 por qué no se me pregunto si lo hará no veo ningún problema en ello

Voz 16 13:33 no

Voz 1594 13:38 por eso César abrazando su magnánima indulgencia como un regalo de los dioses os apoyaré con suma lealtad en esta prometedora etapa de la República con quién haya escrito tú sabe como hacer un halago quién lo firma senador casi de reconocer que ese mal nacido en el sentido del humor y poder cesar no lo olvides abriría otra defender la dignidad de la República evitar a toda costa los oscuros tiempos de la Monarquía está es diferente pide tú perdón pero al mismo tiempo tiene el valor para exigir que abandone la peligrosa senda quién la fin vaya el senador bruto bruto

Voz 11 14:20 por todo ello respectado César Ruiz iba sin Acurio para tratar todos estos asuntos firmados entorpece esto no es bueno

Voz 1594 14:30 cree que te vas a erigir Ray verdaderamente Loles de modo que parece que creyera esas habladurías de que eres tú bruto no es mi hijo ya lo sé es imposible que lo sea pero has compartido el hecho con la fuerza de su madre y Roma logre y a veces pienso que tú también bruto te pide audiencia en la carta vas a recibirle debo hacerlo no deberías

Voz 11 14:52 Ike ni Downs que al por por favor no escúchame en mis sueños estabas tú también estabais en un paisaje de picos afilados casos que hay algo en esa carta sin embargo me preocupan los hechos sí está escrita de puño y letra de bruto pero las palabras parecen susurrar casi a la carta de como California estás encerrado en sus palabras se encuentre un ancla menguan

Voz 17 15:19 querido César tenéis mi lealtad pero

Voz 15 15:22 con mi compromiso de que haré todo lo que esté en mi mano para evitar que Romario ingresa a los oscuros tiempos de la monarquía somos una república el pueblo jamás permitirá que nadie retome esa peligrosa senda hacia la Corona senador pronto nos ha dicho que quiero tomar esas de ver como senadores despejar toda sombra de duda necesite respuestas César es verdad que planea es proclamaron

Voz 11 15:43 mi misión es hacer grande a Roma pero no quiero enseñaros del Senado se ha extralimitado en sus funciones y pienso corregirlo estáis pensando en acumular todo ese supuesto exceso de poder ni propósito es distribuirlo entre el resto del Estado aunque sí una parte de ese poder servirá para reforzar al Ejecutivo bruto estamos saliendo de una guerra civil y necesitamos un gobierno fuerte que pueda hacer frente a las amenazas extranjeras que Segur vendrán

Voz 15 16:11 me entiendes es cierto que buscáis a Pompeyo para cerrar heridas no para darle muerte

Voz 8 16:15 porque si no habría decretado una amnistía general mi compromiso con la reconciliación es firme

Voz 11 16:22 está bien de la diré Pompeya está en Egipto traerlo con vida demostrar que es cierto lo que decís tendréis mi lealtad a partir de entonces a Egipto lo antes posible

Voz 8 16:34 sabía que tú tendrías brota no te defraudará

Voz 1594 16:38 las promesas a futuros son peligrosas Cesar de Egipto y mira antes de decir que has vencido

Voz 7 16:52 bienvenido Amado César

Voz 8 16:54 los dioses se regocija han por vuestra presencia en estas tierras no es un placer verte pero confieso que esperaba que tu faraón fuera quien me viera esta bienvenida Ptolomeo os espera en palacio

Voz 1594 17:06 era de esperar está en plena Guerra Civil consumaba Cleopatra es demasiado peligroso para él salir

Voz 8 17:10 pero el faraón no ignora el motivo de vuestra visita ya querido agasajar le con un presente que seguro será de su agrado de mi agrado será encontrar a Pompeyo en su mensaje el faraón me decía que le habéis capturada donde tenéis arduo en deseos de verle

Voz 0249 17:25 el Everis inmediatamente como DRAE

Voz 8 17:27 ahora está aquí perdona mi estupor digno pero no esperaba que deja ahí no entiendo a Brit la cesta es mío en la cabeza de Pulpí amado César aceptar la cabeza decapitada de vuestro rival como una ofrenda de Faluya Ptolomeo espera con este presente que el dirigente de Roma de apoyo en su guerra contra aquellos

Voz 11 17:49 norte el faraón pensó que quería a su rival daría vivo libreto no te perdonarán que si las partes no pueden regresar así abruman lo sabéis lo que habéis hecho andino soy él no dejaré

Voz 8 18:02 esto así tu faraón ha provocado justo lo contrario de lo que me proponía vine aquí a por Pompeyo y te aseguro que no me iré con las manos vacías desde este momento la conquista de Egipto será misión ello compensará el desastre al que me habéis abocado con vuestra barbarie perdido de la Guerra Civil apoyaré a Cleopatra en esta guerra

Voz 1 18:26 haré de ya una reina

Voz 8 18:29 envío ella me rendirá pleitesía no sabéis lo que decís Cleopatra no es cualquier mujer

Voz 11 18:34 ella al ministro del faraón no podéis no tenéis autoridad en Egipto esto es un ultraje

Voz 1594 18:45 tumores son ciertos tiene razón sobre Cleopatra tendrás que estar atentos y no quiere ser tuvo el que

Voz 7 18:51 Llanos venimos

Voz 11 19:02 echaré de menos las noches egipcias Mi querida Reina

Voz 1594 19:06 quién echas de menos esa ella de veras tienes que

Voz 11 19:08 este Roma me necesita dos partos no declaran la guerra todos los días yo también tienes a nuestro hijo cesación para no borrar mete tu recuerdo de los dos Hoyo quien más pierde con nuestra separación sólo vuelves a Roma para poder estar con tu esposa de equivocas a Marmion el Reino de partida no es un enemigo desdeñable

Voz 7 19:28 eh

Voz 11 19:30 eso es lo que hago siempre no sólo un rey podrá derrotar a los partos así lo dice la profecía no importa cuántas victorias hayas cosechado hasta ahora

Voz 1594 19:39 es sibilina pero no te dejes manipular César Román jamás aceptaría honra y quiero ir contigo

Voz 11 19:47 estás loca y que el Senado piense que les estoy llevando como sucesor mio a un hijo de sangre extranjera Noor Cleopatra tú debes quedarte aquí habrá que tu hermano está muerto tienes un reino que hay gobernar

Voz 1594 19:59 tus hombres y los míos pueden ocuparse de eso no quieres llevarme porque no te atreves a que tu mujer no vea a Milla en nuestro hijo uno eso también vuelven se equivocara Cleopatra

Voz 11 20:10 está bien tras conmigo a Roma ITA erigirá es ambiciosa pero no quiero pensar en eso embargo no para el año que lleva cuidado cesar

Voz 1594 20:23 manos jamás con sentirán una monarquía bruto tampoco no sube estime su lealtad es muy probable que en tu ausencia otros hayan hecho avances para llevárselo a su terreno

Voz 15 20:32 señor el senador Casio desea verle pasar buenos días brutos ciento siete es a cargo de tus obligaciones estaba preparando la sesión del Senado ya sabrás que César la convocado para los idus de marzo abordaremos nuestra estrategia en la guerra contra los partos y quiero estar documental a quede bueno alarde tu visita al César precisamente ha ocurrido algo su barco ha sufrido algún percance no sepa pero no sé si sabes que no viene solo en ese barco tira ahí a Cleopatra Kone como alijo que ha tenido con ella cesación se llama supongo que para no deja articularse quién es el padre no pero como lo es por eso por lo que vengo a verte os si quería hablarte en confianza la situación puede ser preocupante César ha convocado al Senado en Los idus de marzo para autoproclamarse rey eso es imposible las palabras de César fueron sinceras admitió que quería centralizar el poder en la figura del dictador pero respetando siempre los pilares más básicos de la República porque esa conversación sucedió hace más de un año y mira a todos

Voz 11 21:37 qué ha pasado desde entonces

Voz 15 21:40 a saber la realidad sobre todo he venido hasta tu casa porque aunque la demencia de César no tiene remedio Roma aún puede salvarse un amplio grupo de senadores estamos de acuerdo en dejar por un día la palabra y a la acción pasar a la acción qué quiere decir eso para evitar la monarquía hay por el bien de la República hemos decidido actuar en Los idus de marzo pero siento toda Roma lo siente que el pueblo sólo comprenderá en nuestro acto

Voz 19 22:09 si tú te implicas en el cielo que estás insinuando es lo que sospecho me insultan yo no soy un asesino nuestras decisiones adquieren significado según las circunstancias debo regresar a mis obligaciones nos veremos en el Senado

Voz 15 22:22 quienes defendemos la República no falta haremos piénsalo bruto tú amas Roma tanto como nosotros no puede esperar mete pero por favor si no me a hablar con cesar cuando suba

Voz 8 22:35 Paco llegue una u otra forma comprobará que todo lo que te he contado es tan cierto como que sólo Aimar más allá definir

Voz 20 22:50 dos bloques Roma he vuelto con vosotros a mi verdadero hogar a defender de la amenaza de los partos nada habéis de temer ahora que estoy aquí

Voz 2 23:14 la Rambla

Voz 1594 23:21 que el por qué de su mujer deberías escupir Tel la cara como esposa del dictador de la República me veo en la obligación de informarte de que bruto ha venido a Palacio estaba muy nervioso exigía hablar contigo bruto nervioso sus bueno que quería saber si es cierto que han regresado de Egipto con un hijo engendrado con una reina extra repetía sin cesar que ha regresado a Roma para convertirte es eso cierto se marchó igual que un caballo desbocado hablando como un loco sobre los idus de marzo tienes que encontró les la clave para evitar cualquier conspiración presento dijo verdaderamente tengo que el Senado a precio mucho pero soy el sexo no puedo esconderme en palacio Marco Antonio mascota se quiere seguir combina pídele que no pierda de vista volverá a buscar algo me dice a mí también que esta vez dos vaticinios de Calcuta

Voz 21 24:23 no

Voz 1 24:25 si bien las puertas al CES a veces Marco Antonio querido y leal amigo es un orgullo que me

Voz 11 24:35 Cañas en esta importante sesión siempre César no sé no sé

Voz 8 24:44 están todos excepto bruto

Voz 1 24:47 Patricio senadores antes de pasar a la sesión extraordinaria sobre la guerra contra el Reino de paro comenzaremos con las peticiones de por favor que se acerquen quienes tengan peticiones expresas

Voz 17 25:04 este ambiente este silencio

Voz 1 25:07 gozosa nadie tiene ninguna petición

Voz 11 25:12 se lamenta Casia senador casi siempre fuisteis el más valiente que nueva petición tenéis para mí esos señores por detrás

Voz 0772 25:22 en nombre de invertir lo reclamara lo recordaré

Voz 17 25:30 cesar están rodeando con todo no puede verte donde está bruto

Voz 0772 25:33 además los gremios nadie cercanos al nuevo foro romano me han trasladado su malestar por el estado de los bajos

Voz 8 25:41 de las pues se están levantando todo en esta época del año es importante que los postreros puedan ejercitar su trabajosa en la gol

Voz 11 25:49 el problema es que veré sus peticiones

Voz 1 25:51 con detenimiento pero hoy está fuera de lugar

Voz 7 25:56 la República

Voz 11 26:10 también

Voz 23 26:17 sí

Voz 11 26:22 sesenta senadores participaron en mi asesinato recibí veintitrés puñaladas sólo una fue Letta pero sin duda la más dolorosa fue la de bruto de los conjurados casi ninguno sobrevivió más de tres años tampoco bruto se suicidó arrojándose sobre su espada de verdad pensó que actuaba por el bien de Roma

Voz 1594 26:44 también lo pensabas tú cuanto cruzase el Rubicón cesar

Voz 11 26:46 pero mis asesinos provocaron justo lo contrario

Voz 1594 26:49 lo que se proponía

Voz 11 26:50 la multitud enfurecida destruyó o medio y con mi muerte nació en más de un siglo después dos miembros de mi estirpe sigue en el poder

Voz 1594 27:02 que los dioses velen por el futuro y la paz de Roma

Voz 24 27:06 sí sí

Voz 19 27:15 en esta ficción han participado José Ángel Fuentes como Julio César Carlos Piñeiro como el senador Casio Íñigo Álvarez de Lara cómo el exsenador bruto Alma Naranjo como California Iván Gisbert como porcino Danai Querol como Cleopatra Matra las voces invitadas de Miguel Martín Talavera Jorge Escorial Toni López Héctor González Iván Alvarez rebeldes Revilla guión de Alejandro Silva Mona León Siminiani

Voz 15 27:43 con la colaboración en el programa de Juan ocho

Voz 19 27:45 la realización y diseño sonoro Alejandro Otegi Mona León Siminiani producción Rebeca Revilla dirección Mona León Siminiani

Voz 8 27:55 este relato es una ficción no obstante está basado en hechos y personajes reales

Voz 25 27:59 cualquier parecido con la realidad pues no sé

Voz 11 28:03 no

Voz 0772 28:05 sus como sucede siempre con acontecimientos históricos sabíamos el final

Voz 6 28:09 sí creo que moría se creo que María

Voz 0772 28:12 miro pote hace una semana pero fíjate lo hemos dicho muchas veces la figura de de Julio César está lo adelantaba un poco no está en sus altares de de de los mitos de los grandes personajes de la Antigüedad junto con Alejandro Magno por ejemplo Ramsés II infinidad de personajes de estos no eh y luego te enteras un poco en su en su vida fueron personajes absolutamente crueles avales con los con los enemigos con la gente que tenía alrededor es decir bueno pues los los tendemos a los altares de la historia dejamos un poco de lado no lo todos esos aspectos más y más oscuros de de las vidas de estos personajes

Voz 18 28:53 sí

Voz 6 28:53 bueno como tú bien sabes Nacho lo daba la época es decir en horas cruel en aquel momento pues hubiera llegado a lo que llegó Ifop fue de los menos crueles dentro de los emperadores dictadores humanos si habláramos de Calígula dinero de Cala pues Julio Cesar era un santo entonces lo daba la época fíjate que una expresión popular como armaron Tiverio viene precisamente de Tiberio que las ligaba gordas picotas donde las orgías y las matanzas era como algo cotidiano

Voz 0772 29:24 ya tengo aquí el teclado Jesús coronó un auto cuál es la fecha que los plafones esta semana

Voz 6 29:29 echa en la que él nace pero hemos elegido esta fecha porque creo que vamos a matar dos pájaros de un tiro de dos leyendas urbanas que se han propagado el a lo largo del tiempo así que vamos a asistir al nacimiento de Julio César un trece de julio del año cien antes de Cristo

Voz 27 29:57 sí

Voz 17 30:00 adelante pase

Voz 28 30:02 Jesús Callejo les está esperando junto al Cronovisor

Voz 29 30:08 no

Voz 32 30:20 huy huy

Voz 0772 30:28 mira Jesús por primera vez entiendo lo estoy viviendo en primera persona la expresión esa de que está más liado que las han tenido un romano quién me iba a decir a mí que me poner alguna vez sandalias estoy togado esta con este lustre absolutamente del siglo I antes de nuestra era quién Vigo de gira amigo Egipto loco iba a acabar el eh bueno pues cayendo en

Voz 6 30:52 la los infortunios de la de la vida de la mina romana

Voz 0772 30:54 donde nos ha traído Jesús y que cuenta externos

Voz 6 30:57 para pasar desapercibidos desde luego la moda dejaba mucho que desear pero es la moda romana la moda Patricia cuidado porque estamos una casa patricia estamos en la casa de en las Julia una gran familia romana estamos asistiendo al nacimiento alguien que iba a marcar los hitos prodigiosos no son el extraerlo más en en la historia de la humanidad es Cayo Julio César realmente si fuéramos precisos en este Cronovisor porque da o la fecha en el calendario nuestro gregoriano sería el trece Quintilio el seiscientos cincuenta y tres veces desde la fundación de Roma en ese momento estamos ahora que ya sabes que ha habido reformas en el calendario pues vamos a ser más puristas vamos a decir que estamos realmente en ese trece de julio porque todavía te puedes imaginar no Segovia Julio a este mes en el que ha nacido estamos viendo los en fin los dolores de Aurelia su madre que y aquí estamos percibiendo algo que habría que desmontar no por dicen que la cesárea la palabra el término viene de El parto que tuvo César que tuvo que se por este procedimiento y que a partir de ahí se popularizó nombre España evidentemente no es así cesáreas ya había antes de de Julio César y no tiene nada que ver el nace de un parto natural como estamos viendo sí están poniendo las sábanas hechas un cisco pero están haciendo Cayo Julio César el que se le denomine como Julio es porque va a ocurrir algo posterior y que tiene que ver con lo que se ha escuchado la con la afición tiene que ver plenamente con la muerte cuando Marco Antonio hace las exequias y el el testamento de Julio César una de las cosas que hace a favor de Julio César es cambiar el nombre de Quintilio fíjate que era el quinto mes dentro de ese calendario romano que había reformado Julio César y por eso se llamaba el calendario juliano no pues Quintilio lo cambia por el nombre de julio de ahí que luego ya en esta cronología pues la hayan sustituido evidentemente por la por la terminología más actual pero sería ese mes de Quintilio donde aquí entramos ya un poco en el punto clave en esta Susper superstición porque nada más nacer el niño ya lo estamos viendo ahí no como lo están arropando están limpiando están colocando ya algo en el cuello algo lo que están colocando en el cuello incluso en las ropas son amuletos protectores para que tenga una larga vida para ahuyentar los malos espíritus para que éste niño realmente de Fortune y Gloria a la casa de de la que las Julia no de la familia de la estirpe como efectivamente lo hizo entonces todo esto ya nos está poniendo en antecedentes de que los antiguos romanos anteriores y posteriores a Julio César eran muy supersticiosos fíjate si echamos una mirada a nuestro lado izquierdo verás en la horario verás ese altar a los dioses lares al pater familia eso es fundamental como su padre está colocando ahora una barrita de incienso también un lucernario para eso para iluminar la vida de este nuevo Infante que acaba de nacer todo esto nos indica de que estamos ante una casa romana Patricia hecha y derecha pero con una supersticiones hasta el tuétano ello

Voz 0772 34:10 hasta el Totanés en efecto porque es suceda en la actualidad con algunas culturas lo vemos a nuestra propia sociedad contemporánea que vamos con teléfonos móviles y tal pero la superstición sigue sigue empapando hasta el hasta el tuétano a muchos miembros de esa estructura social si te parece para ir rompiendo el hielo de éste Cronovisor Jesús Callejo con Nota vamos a escuchar el primer corte que tener hemos preparado es Santiago poste y ello yo creo que sobra cualquier presentación Él es profesor de Historia de la Literatura Inglesa en la Universidad Jauma de de Castellón pero es un extraordinario experto en el mundo de de la antigua Roma él ha publicado diferentes de novelas históricas con un éxito internacional en lo tuvimos en nuestra ocasión en nuestro programa en cierta ocasión mejor dicho hablando precisamente de la figura de Julio César y hemos extraído este fragmento de apenas un minuto en donde deja entrever perfectamente cuál es la importancia de este personaje histórico del siglo I antes de nuestra era César y fue es es el eje en

Voz 33 35:13 torno al cual Roma cambia de la República a la al imperio no aunque él nunca llegó a ser emperador es el que establece el sistema autocrático que luego su sobrino-nieto no a Augusto Octavio adoptará para cambiar para cambiar la ley fisonomía no de de la estructura legal de Roma no aparte de eso es un militar genial y luego desde un punto de vista socio cultural

Voz 0772 35:44 Julio César

Voz 33 35:46 favoreció por ejemplo que se dotará de ciudadanía romana a todos los escritores por ejemplo o que se dotada de ciudadanía Román de ciudadanía romana a todos los médicos a todos los que ejercían la Medi la medicina que la ejercieran bien en Roma

Voz 0772 36:00 y además fue el promotor de algo que no llego a la llevará

Voz 33 36:03 algo pero que su uso sobrino-nieto Augusto sí que lo hizo no pero el dejó el plan para establecer una amplia red

Voz 22 36:11 públicas

Voz 11 36:13 el mundo

Voz 0772 36:17 escuchábamos Jesús Callejo a Santiago Apóstol Quillo hablando de de esos elementos quizá más culturales no de la vida de Julio César por los que ha trascendido a la historia no como decimos siempre es mejor quedarse con lo bueno que no con lo malo entre sus aspectos más llamativos más enigmáticos más misteriosos que son un poco los que no reúnen al calor de la hoguera de este Cronovisor son esos augurios no por ejemplo esos augurios que lo decíamos al principio el la sociedad romana es una sociedad absolutamente supersticiosa que no solamente cree en infinidad de divinidades sino que creen en la posibilidad de de poder cambiar el devenir de los acontecimientos futuros utilizando la magia el yendo por una calle en vez de por otra es decir hay cosas realmente curiosas

Voz 18 37:01 no es que

Voz 6 37:03 los augurios formaban parte de la vida cotidiana pero también de la vida religiosa de la antiguo Roma es que no entender esto es no entender muchas de las cosas que hacen los hermanos incluso sus batallas estaban predicho en algún momento por el astrólogo por los augures en función de del vuelo de las aves del canto etcétera algo luego si quieres entramos un poco más detalles como hacían es que estos vaticinios entonces claro Julio César como buen romano común Patricio como buen dictador del momento y estaba muy al tanto de estos augurios y antes de que le mataran antes de que la asesinaran tal como hemos escuchado en esta coronó afición ella tuvo varios avisos otras que cuando lo miras con perspectiva es que este hombre tenía una cita con la muerte yp pasara lo que pasara di lo dijera lo que le dijeran daba igual iba como como un toro al degüello no más conocido es el de Kapoor niña en fin su tercera mujer cuando lo que en una pesadilla la noche anterior L dice es soñado que te estaba en degollado ni bien no vaya al Senado y yo tengo que era el Senado y efectivamente eleva pero Eurea estaba con la mosca en la oreja sabiendo que esas esa pesadilla era algo más que un sueño lucido aparte de eso un adivino días antes ya lo había comentado la había susurrando cuidado con los idus de marzo muelle uno de marzo ese quince de marzo además Artemi duro que era su profesor griega yo también ya le había advertido incluso comenta la leyenda que a la entrada del Senado le entregó un manuscrito donde les dice expresamente que hay una conjura contra él lo que pasa es que no le ese manuscrito porque rápidamente se producen todos los acontecimientos que hemos presencia dado en todos estos elementos es lo que te indican de que este hombre a pesar de que era supersticioso a pesar de que crean los augurios por alguna razón tenía una cita con la muerte ese día en el Senado en una zona hacen anterior que tuvo pues con sus compañeros e incluso con algunos senadores bueno casi casi como un divertimento le preguntan dice bueno como te gustaría Dati en que fuera tu muerte Él dice que fuera imprevista de alguna forma estaba acertado él no era consciente de que iba a morir unos días después cuando me preguntan cómo quieres que sea tu muerte dice que se imprevista efectivamente fue imprevista y fue con una gran sorpresa sobre todo cuando se encuentra allí a gente de su plena confianza bueno todo esto indica que efectivamente el los auspicios incluso a obispo dice particular que se llamaba News también

Voz 0772 39:30 cuánto analiza el hígado de un animal en concreto de un toro

Voz 6 39:33 los sacrificado datos copiado exactamente también ve que esa forma piramidal que es la que tiene que tiene delegado no es correcta que tiene anomalías también la visa bueno no les sirve de nada todo esto nos está indicando que efectivamente aunque era una sociedad supersticiosa aunque tenían muy en cuenta las señales los augurios este tipo de elementos que se salían de de lo cotidiano Julio César su cita con la muerte estaba clara no esto yo creo que nos indica un poco su trascendencia por una parte política que no lo evitó pero por otra parte como todo estaba determinado por este tipo de supersticiones hasta el punto Nacho yo creo que eso es muy importante recalcar lo que muchas de las supersticiones que tenemos nosotros a día de hoy en el siglo XXI proceden directamente de la antigua Roma citó dos ejemplos cuando tú estornuda qué es lo que dices

Voz 0772 40:21 Jesús Oasis sí pero Jesús es una

Voz 6 40:24 ahora ya más cristiana decía salud eso ya viene de ahí llevar una pata de conejo en el bolsillo también en este caso en la toga

Voz 0772 40:33 es curioso cómo hemos sido ERE dando muchos de esos elementos fíjate porque tenemos has estado hablando de de adivinación de adelantarse al conocimiento de los del devenir de los acontecimientos no futuros

Voz 6 40:46 eso

Voz 0772 40:46 algo que marcó mucho la la no solamente a la cultura de la antigua Roma sino de otras sociedades no de del mundo antiguo vamos a escuchar si te parece a Ana Vázquez hoy es es profesora de la de la UNED en un vídeo precisamente de la de esta Universidad de Educación a Distancia y bueno pues sacando los los detalles no explicando un poco cuál es el concepto de adivinación en el pasado yo no solamente por parte de investigadores contemporáneos que han interpretado como era adivinación en el pasado sino también haciendo las palabras de Cicerón no que fue contemporáneo de Julio César vamos a escucharlo

Voz 34 41:18 Michel Leclerc Él dice que la adivinación es producto de la fe en los dioses en la providencia presupone la existencia de unos dioses y la posibilidad de de hombre de comunicarse con ellos en de divina tiene precisamente dice o hace decir a crisis cuando define la adivinación que es el poder de ver de comprender de interpretar las señales que los dioses dan a los hombres y además todo lo que es interpretado por conjeturas observado ir registrado

Voz 1581 41:53 en sucesos específicos

Voz 34 41:56 todo esto pertenece a un tipo de adivinación que se llama técnico

Voz 0249 42:01 uno natural

Voz 0772 42:08 ya los propios romanos en la época de Cicerón ya dejaban entrever un poco no lo lo lo extraño lo curioso que parecía el el hecho de la de la propia adivinación no lo aceptaban como un elemento más cultural de la Roma imperial ya de esos de esa nacimos lo de la Roma imperial siglo I antes de nuestra era pero no dejaba de ser curioso

Voz 6 42:30 hombre era muy curioso ten en cuenta que ellos no inventa en este tipo de supersticiones la serenidad leglas heredar sobretodo de dos pueblos por una parte los calderos

Voz 35 42:38 en consumo obsesión

Voz 6 42:40 por observar el cielo es astrología que estaba tan implicada en la vida cotidiana de de Roma que sabían perfectamente que una tormenta fuera de lugar un eclipse pues eso estaba indicando determinados vaticinios y por otra parte evidentemente estamos hablando de un momento clave en la época de de de Julio César sobretodo donde los etruscos todavía habían dejado esa huella supersticiosa hemos hablado de la Matos copia es decir de de en análisis de los hígados de los animales porque pensaba que esa víscera precisamente al tener más sangre era mucho más propicia estos hereda de los etruscos están los calderos los etruscos están los Babilonia están en la esta tapa final no los egipcios también contribuye a aportar una serie de estas costumbre esto es que ellos no no inventan pero si adaptan a sus costumbres sin olvidar que ellos tenían un culto primigenio a los dioses cada dios había que hacer su celebración determinada cada celebración a uno de estos dioses prácticamente todos los meses había alguna festividad estaba llena de ritos supersticiosos será el percal es pues saber imagínate ahí azotando a las mujeres porque se pensaba que es un rito de fertilidad el sentido no no de violencia de género sino en otro tipo de historias todo eso ya digo fuera de contexto ahora lo veríamos como raro cometiendo este pueblo esta cultura que fue desarrollada que durante mucho tiempo no hay quién le esto sí era cómo podía ser que cayeran en este tipo de de Annie mismo no porque en el fondo era un político mismo pero muy implicado con la naturaleza practicamente había dioses por todos los sitios por qué callar en este tipo

Voz 0772 44:22 además elementos a medida que iba avanzando y que se iba extendiendo el Imperio lo comentabas ahora no llegará a Egipto al valle del Nilo pues toman muchos elementos de la religiones por ejemplo la religión de ISIS los cultos misterio y lo mismo sucede con eh llegar a lo que era Asia irán los cultos de de mitra todo eso lo va absorbiendo Divac creando no solamente un una especie de croqueta gigante de conocimiento de de pensamientos de filosofías de realidades sino también de todos los aspectos más relacionados con lo con el mundo de lo sobrenatural ídolo las supersticiones lo va haciendo propio todo

Voz 6 44:59 tú has dicho ven una croqueta muy bien elaborada por qué claro para consiguieron imperio como el de Roma que a tantos siglos tú no puedes estar siempre con la espada con la gladiolos

Voz 0249 45:11 matando Agett tienes que ir absorbiendo también

Voz 6 45:14 sumó su forma de entender el mundo y eso lo hace muy bien Roma entonces lo hace también que luego lo heredamos nosotros lo vamos a través de los visigodos y a través de los hispanos romanos pues viene todo este tipo de carencias estas costumbres como te decía al principio ellos lo absorbe cuando las Orbe también se dan cuenta de que el elemento sobrenatural juega un factor importante ahora mismo hay gente que dice nada yo soy ateo yo no creo en Dios yo no creo no creen en aquel momento en eso estar contracorriente porque se pensaba que muchísimos de esos actos sólo tienes que leer la obra de Plinio el Viejo por ejemplo Historia Natural o la obra de Julio obsequio ejemplo que es el libro de los prodigios como cualquier señal el cielo o en la tierra incluso un nacimiento literato lógico de un animal o incluso un niño que nazca con malformaciones todo eso se entendía que era un vaticinio de los dioses que te estaba indicando algo una señal que tenías que tener en cuenta por eso había expertos pues no había colegio sacerdotales que te interpretaban este tipo señales sino crías en eso estabas fuera de órbita y eso es muy importante reseñar

Voz 0772 46:19 y además yo creo que el la iniciativa de de todos estos argumentos imbuidos en el mundo de la superstición viene dado un poco por por ese miedo ese miedo a lo desconocido ese miedo a los acontecimientos futuros que no sabemos cómo va a llegar no una reflexión en este sentido es la que hace el profesor bueno catedrático de Historia Antigua de la Universidad lucense de Madrid de Madrid buen amigo de de este programa Federico Peinado él es experto en las culturas de Mesopotamia de su Mary a Babilonia Siria un lugar del que bebieron también las las fuentes de del mundo del mundo clásico y esto es lo que comenta en uno de esos vídeos también de la unidad de la Universidad de Educación a Distancia sobre ese miedo ese miedo al al conocimiento y es la mejor dicho al desconocimiento de lo que puede venir y que y que hacer realizar al ser humano pues cosas extrañas

Voz 18 47:12 Arias en principio la adivinación surge con la finalidad de controlar el mal antes de que Sara regado en el fondo el hombre intenta mediante estas técnicas adivina prevé haberse contra un peligro es la realidad escondida ahí ultima luego se puede aderezar con otros elementos más o menos psicológicos pero el miedo ante lo desconocido es lo que motiva al hombre a prevenirse ante eso por tanto adivinación que sería por medio de métodos naturales esa es la diferencia con la magia sería sobre todo precarias antes hay un Rey que se llamó en medio Duran Ci que vivió en una ciudad sí par las fuentes dicen las listas reales que vivió nada menos que veintiun mil años que fue el que inventó la adivinación todos los reyes porque en principio religión estaba unido al poder real todos los reyes es decían de alguna manera magos porque eran descendientes de este personaje

Voz 0772 48:10 a veintiun mil años decía Federico Lara que vivió este este error no sé si aguantaría tanta cuantas temporadas de Ser Historia es eso cero rebajar abajo me tengo es mucho mucho tiempo tú haciendo radio bueno yo creo que vería haría tras otras cosas pero bueno estamos hablando Jesús Callejo Cronomap cauta en este Cronovisor de de la figura de Julio César que no sirve de excusa para plantearnos en ese escenario del siglo I antes de nuestra era un escenario donde nace la Roma imperial donde nace muchos de los elementos de nuestra propia cultura de de hoy lo que curiosamente pues estaba absolutamente imbuido ya en el mundo de la superstición de la magia de las creencias más más extranjero totalmente

Voz 6 48:58 todos los oráculos no olvidemos de esas señales en el cielo como hemos comentado era te voy a contar una anécdota pero es muy significativa no el sucesor de Julio César que es Octavio Augusto pues a él le erigieron estatuas como te puedes imaginar una de esas estatuas que tenía el nombre de César caer pues resulta que un buen día cayó un rayo fulmina casi la estatua pero sobre todo lo más interesante o por lo menos lo que intentaron ellos interpretar como un mal augurio es que la letra C es la que se cae del pedestal la fe como bien sabes significa cien

Voz 18 49:34 no

Voz 6 49:34 y entonces el el agur de turno dijo ya está sé cómo interpretar esta señal César Augusto vivía en aquel momento dice Le quedan cien días más debida antes de que efectivamente el diecinueve de agosto del año catorce después de Cristo muere casualidad en sus hilar fino eso sí la refino es una letra al hubiera sido LAE a lo mejor hubiera sido tentación para qué quiere decir con esto que cualquier elemento era interpretado por los que sabían interpretarlo pero luego el pueblo llano que eran la mayoría sino estamos dando de esos colegios sacerdotales era muy interesante uno de ellos era el de los augures no otro es el de los pontífices por ejemplo pero el pueblo llano como se protegía de todas estas creencias a veces irracionales que en el fondo es lo que significa superstición pues con varios amuletos y uno de los amuletos en que más ha llegado a nosotros solos a lo meto amuletos Fali Nos fascina que llamaban que son amuletos que es decir lo que buscas es proteger ten pero a la vez a alejar el mal de ojo alejarlos el mal en los malos espíritus en fin la diferencia entre un amuleto y un talismán que también los hacia es que de alguna forma el talismán atrae atrae es lo que tú quieras atraer de bueno el amuleto alejan almejas aquello que tú consideras que es malo los amuletos más básicos eran esos eran en El Fassi nous donde te puedes imaginar tiene un simbolismo también de fertilidad se ponían los niños no tanto a los adultos en a los niños y el amuleto más famoso que ellos tenían era por una parte tenían ese falo que en el fondo era también un símbolo de prisa por por otra parte tenían la Figa en fin que es ese gesto con la mano entonces esto era tan habitual que el tintineo Tulum por ejemplo que eran varios fardos con campanillas que se colocaban en las habitaciones de los niños era una especie como el atrapa sueños actual nuestro no se utilizaba para eso para crear unas una atmósfera deporte es otro de los indios americanos no vamos ha presentado nosotros los que el texto viene de la costumbre de los limpias norteamericano pero igual nuestra porque ya prácticamente todos los hogares tienen una traspasó en pues funcionaba de esta manera y luego la otra parte más decirlo así maléfico de la superstición es cuando tú querías hacer una maldición contra alguien se vudú que no se llamaba Godó también existe en la antigua Roma hacían muñequitas de cera las clavaba alfileres ponían el nombre del enemigo al que tú querías al esperar física o psíquicamente estaba las tablillas de maldición que estaban hechas además con plomo por qué el plomo el elemento de Saturno por lo tanto del inframundo se enterraban y se enterraban en aquel lugar donde tú querías hacer daño por ejemplo es querías hacer daño una cuadrilla por ejemplo en el circo para que los caballos enredar con las riendas se enterraba esa maldición esa tablilla de maldición invocar a los demonios invocar a los a los espíritus del inframundo todo eso sabemos ahora que empieza a ser que era más cotidiana lo que nos imaginábamos porque en muchos museos donde está esas vitrinas dedicadas a Roma que nuestros oyentes se fijen en ese tipo de elementos porque eso era la magia directamente relacionada con su vida pero en este caso la magia no para proteger te sino para hacer daño a aquel que tú crees que te estaba fastidiado la vida o aquel al que tú le tenías envidia

Voz 0772 52:49 sí sí fíjate que ese ese miedo que hace que se utilizan amuletos y este tipo de de sortilegio eh llegó un momento en la historia de Roma que también pues cautivó la la llegada del culto de ISIS la primera vez que una religión planteaba la posibilidad de una existencia más allá de la muerte fíjate que de aparte a pesar de todo el Panteón de dioses tenían tuvo tuvo que venir una diosa egipcia Isis que es la que planteó esta esta realidad vamos a escuchar José Miguel Noguera que es catedrático de Arqueología de la Universidad de Murcia que la estudiado muy de cerca precisamente el el el sello en este templo de Isis que apareció en el foro de de Cartagena esto es lo que nos comentaba sobre la realidad de esta divinidad egipcia en ese contexto de Roma