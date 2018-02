“La onceava portavoza se reúne con Felipe V”

Voz 2 00:00 muy mal

Voz 3 00:11 la foto Kwan dio la vez siento verdadera o una mezcla de de de de DNI de rabia Penney de rabia

Voz 4 00:19 el caos de la AP seis por la nevada del fin de semana de Rajoy fin de semana de Rajoy de reyes perdón garra el gran Isaías

Voz 5 00:27 Unicaja Real Madrid Unicaja después de tres derrotas seguida no quiere alejarse más de los ocho primeros quiere alejarse de los ocho primeros hay otros que suenan raros es que la bragueta es como serán les tono sepia estén

Voz 6 00:37 diciendo come May no puede no comerla no sé

Voz 7 00:40 la principal atracción no yo creo que la croqueta de cocidos

Voz 6 00:43 la la la croqueta a Magna animarla

Voz 4 00:45 lo croqueta más me anima la más grande que hay de por lo tanto a perro flaco todo son flautas a perro flaco todo son flautas a perro flaco todo son pulgas

Voz 8 00:54 cosa que son divertidas que son mediáticamente lo divertidas que son

Voz 4 00:59 el pito pito pito podemos cometer error iban los horror

Voz 2 01:05 rápido hay que emitir esta cinta esta caravana esto sin más dilatación son las cuatro de la madrugada a las cinco en Canarias Lucena Ci U D V unidad de vigilancia Isaías que estamos ya en el informe quinientos litros de agua a cuatro efectivamente arrancamos esta unidad de vigilancia

Voz 1220 01:30 esto Francisco para que veáis tú hilos todos los oyentes de La Ventana lo bien que nos llevamos en Todo por la radio cuántas personas del equipo de todo por la radio Tres que me llamaron para felicitarme tres canciones casi todos segunda acción Francisco Fundación Francisco Toni hoy perdón Francia y tercera opción nadie nadie

Voz 0841 01:55 por eso lo importante si se porque estamos bien avenido seguro que era el auto corrector unirse apología Francisco eh que ya lo comentamos aquí bueno pues sí que somos un equipo bien avenido hoy aunque también tenemos

Voz 0827 02:07 nuestras polémicas nada comparado eso sí con la que estamos teniendo en las últimas horas sobre los límites de la feminización de la lengua la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso Irene Montero soltó este portavoces y portavoces

Voz 9 02:21 ahí en el Círculo de Bellas Artes en la Sala María Zambrano a las siete de la tarde un acto con diferentes portavoces portavoz as it portavoz del Grupo Parlamentario Confederal

Voz 0827 02:32 claro aquí ave que vuela a la cazuela todo por la radio se dice de godello

Voz 10 02:36 la portavoz parlamentaria de Podemos Irene Montero utilizó la expresión Porta Boza las portavocías parlamentarias dijo caramba el gran Isaías

Voz 0827 02:46 pues sí será una cuestión de gran Isaías pues nada por aquí arrancamos eh bueno tenemos que decir primero que no es ni la primera ni la única en hacer los demás Edward pues la voz a las portavoces mujeres hace un par de semanas recogimos precisamente aquí en la UVI estas portavoces en Ciudad Real

Voz 7 03:00 yo creo que de las palabras de su portavoz de las palabras de su portavoz no se desprendía

Voz 11 03:06 no creo que haya sido muy de recibo eh cuál ha sido la actitud del Partido Socialista a través de su portavoz Sam

Voz 0827 03:13 pero de nuevo Ave que vuela a la cazuela le preguntaron al ministro de Educación Méndez de Vigo portavoz del Gobierno también respondió con una cierta displicencia sobre lo que le parecía este femenino fue en Espejo público que les parece los portavoces en portavoz

Voz 2 03:27 bueno

Voz 12 03:28 vamos a mejorar mucho el sistema educativo en España bueno

Voz 0827 03:31 pero hay gente que está en contra de portavoz hay gente que está a favor incluso desde otras formaciones políticas por ejemplo Adriana Lastra del Partido Socialista Obrero Español al que le parece muy bien

Voz 13 03:43 por su supuesto a mí no me parece mal igual que no me

Voz 14 03:46 decía mal el miembros y miembras lo aplaudo

Voz 13 03:48 sí también lo diciendo bueno yo a mi portavoz a la llamo portavoz

Voz 0827 03:52 bueno el debate es viejo comenzó precisamente con los miembros y miembras alguien lo planteó hace tiempo

Voz 15 03:58 como decimos el portavoz la portavoz no estoy de acuerdo porque la lengua tiene vida propia

Voz 0827 04:05 bien ya hemos abordado este femenino en esta unidad de vigilancia en la que por cierto somos muy partidarios de la feminización de la lengua la cuestión es que la palabra portavoz es una palabra compuesta por un verbo y por un sustantivo así portavoces el que porta el que lleva la voz de un colectivo o de un partido en este caso la marca de género los verbos la hasta el pronombre el porta hoy aporta y en el caso de que ese verbo sea parte de un sustantivo que es el caso por la marca de género estarían el artículo el que porta la voz o la que porta la voz es decir el portavoz o la portavoz porque claramente el segundo elemento compositivo esa palabra voz ya es un perfecto femenino que no necesita perfeccionarse más común femenino tan extraño como es Boza eh es como si de repente los hombres del sindicato de porta maletas se llamasen asimismo porta malditos dicho lo cual si nos olvidamos del origen de la palabra consideramos sólo es sustantivo ya compuesto como si no se hubiera compuesto podemos hacer de portavoz portavoz han como hemos hecho de juez jueza pues bueno los hablantes decidirán con el tiempo y la decisión desde luego tomará su tiempo hasta con jueza por ejemplo hay más suizas que no acaban de verlo

Voz 0841 05:19 aquí nos lo han dicho claro confiscada por ejemplo

Voz 0827 05:21 su extensión está teniendo más problemas qué concejala siendo exactamente el mismo caso de feminización así que ya veremos qué es lo que pasa sólo recordaremos tres cosas una que la propia Irene Montero que habla en público de portavoz as se describe a sí misma en su perfil de Twitter como portavoz podríamos decir que ella también duda segunda que en español ya tenemos otras alternativas a portavoz a como es vocera por ejemplo el vocero o vocera se se utiliza más en Hispanoamérica aquí aquí pero también lo podríamos importar sin ningún tipo de problema incluso hay otro término que yo no conocía lo que es Inter Nuncio Inter Nuncio Nuncio que es el que habla por otro buena es una forma de portavoz también bueno es llegar a Internet

Voz 0841 06:08 los viejos convergencias

Voz 0827 06:10 y la tercera la tercera muy significativa estos intentos forzados en la feminización también lo hicieron con éxito los hombres por ejemplo con la palabra con madre con la que no se sintieron cómodos los primeros hombres que en el siglo XVII XVIII Se empezaron a dedicar al oficio fabricaron la palabra coma con que es otro contra Dios que contó sin embargo con la bendición de la Academia y estuvo en el diccionario porque la verdad es que como madre es la o el que ayuda a parir a la madre Hinault necesitaba ese masculino es exactamente el mismo caso que portavoz sin embargo oye se implantó hice extendió bueno tanto tanto que las mujeres manda narices tuvieron que fabricar después a partir de ahí otro ese masculino fabricado el femenino comadronas digamos que este es el asunto este es el puzzle que como ayer les dicen que el norte de Castilla es el quid de la cuestión no el quid de la cuestión porque es un asunto complejo y a partir de ahí que cada uno haga lo que quiera pero sí que hay razones para defender para oponerse a las te IVA feminización en palabras concretas como esta y hasta aquí puedo leer que sonaba el tiempo la el asunto de la civilización es tan complejo que tenemos otras vigilancias relacionadas con ella hay femeninos por ejemplo muchos más naturales que portavoz hija sin embargo no siempre usamos

Voz 16 07:35 se lo venimos contando en la SER el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares ha dejado de cotizar a la Seguridad Social por una parte del trabajo de varias médicos embarazadas de varias médicos embarazadas lo hacen en las

Voz 0827 07:45 médicos embarazadas bueno la palabra médicas un femenino que no tiene ningún problema no todas las mujeres que se dedican a la medicina por cierto lo usan tampoco es como sucede con las cuentas pero bueno creo que nosotros sí que debemos hacerlo serían médicas embarazadas Mario Suárez nos envía este momento en el que habla

Voz 17 08:02 vamos de la Gran Maestro de ajedrez perdido mis títulos pero está partida por la defensa de los derechos de las mujeres no ha acabado ha sentenciado M

Voz 0827 08:13 Valencia La Gran Maestro de ajedrez la Gran Maestro de ajedrez la Granma esto aquí pisamos de nuevo terrenos pantanosos porque gran maestro es un título que concede la Federación Internacional de Ajedrez se denomina así en masculino sea hombre o sea mujer hasta ahora han sido veinticuatro las mujeres a lo mejor podían feminidad el término no la lógica concordancia requeriría que una mujer ganadora fuese gran maestra de ajedrez como nos propone nuestro vigilante veremos qué es lo que hace la Federación Internacional de Ajedrez tenemos hablando de mujeres también esta extraña conjugación del verbo haber que nos envía José Antonio Barrionuevo con la

Voz 14 08:50 Christie's tomando el poder y los extrayendo a quien los hace falta

Voz 18 08:52 eh sí sí es muy interesante lo que está pasando en México hay hay mucha escena musical Ia vemos muchas mujeres Ia vemos muchas mujeres altísimas todas talento

Voz 0827 09:06 siguen habla de una mexicana anotarme la de Habemus muchas mujeres es una forma arcaica también de somos estamos o tenemos muchas mujeres que se utilizaba en castellano antiguo no sabemos si en México está extendiendo mus supongo no sí sí sí claro de ir de la propia forma arcaica en la que se comenzó a conjugar ese verbo por cierto no es sólo ha sido polémico lo de portavoz as en Ahora caigo ya no estamos hablando de mujeres propusieron un gentilicio para los nacidos en Ávila que a los nacidos en Ávila pues no les ha hecho mucha gracia

Voz 2 09:41 Marisol es un vaya lío lo es una persona Ávila Avilés

Voz 0827 09:47 y lo dieron por bueno bueno de las letras estaban ahí colocadas para que saliera Avilés Hinault abulense no eres abulense

Voz 0841 09:53 no bueno pues Avilés lo recoge diciendo

Voz 0827 09:56 yo como sinónimo de abulense eh pero no es sin duda el gentilicio mayoritariamente usado para referirnos a quiénes son de Ávila y ahora metamos en los Goya

Voz 1220 10:08 eres Nicaragua un Goyo o una Goya es en Nicaragua tres opciones una persona muy presumida un sabe lo todo un listillo cuñado hombre pintor de brocha gorda a usar el hoy no estábamos muy bien bien los fondos que seis vaya que es un Goya acción Goyo si en El Salvador llaman Goya la resaca no te yo también es el cosa recuerda el hombre que Obama Saberi

Voz 0841 10:39 toma Isaiah a Sevilla con la ilusión que me hacer que aprendamos no solamente en la Unidad de Vigilancia

Voz 0827 10:43 ha sino también en su concurso oye venga corramos un tupido velo sigamos con vaya contra la canción de Leiva que se llevó el Goya a la mejor canción en la gala el primero presentó Marlango fue una farsa situación muy bonita muy bonito e interpretó las canciones que optaban al Goya era el Urturi nos envíe este al lado suya que soltó y no sabe si es error de la intérprete O'Shea ese error de la canción

Voz 19 11:13 que no es lo mismo está Calvo quien uno quiera aquí con qué duro Kiril

Voz 1 11:20 la suya para vivir lado suya para ir al lado suyo

Voz 0827 11:24 acordamos por enésima vez que sería porque para vivir a su lado es mucho mejor y más correcto eh los repetimos una vez más pero no maten al mensajero el error en este caso no es de Leonor Watling el error está en el rap original

Voz 20 11:38 es lo mismo estar con quien quieras que estar con quién quiere esperar para mirar al suyas del Castillo en áspera raras para vivir aislados suya hay está bien

Voz 0827 11:48 también tropezamos en la retransmisión con el típico partitivo convertido en ordinal con una palabra que Javier aún de consideran mal empleada vamos con el partitivo

Voz 2 11:58 día ganadora de las José que de momento yo

Voz 14 12:00 las diez joyas

Voz 1 12:05 el duro

Voz 0827 12:06 pues no efectivamente sería el undécimo o el décimo primero vayamos con la palabra en ese mismo momento tropezamos dice nuestro vigilante con una palabra

Voz 21 12:16 la verdad es que siempre ha sido una es una de las directoras más afín y que en nuestro país y más proliferar últimas proliferar ahora descubre no la neurosis pero lo mejor algunas zonas no

Voz 0827 12:27 es rarísimo e ahora en este caso tenemos que salvar a nuestra vigilada por qué petrolífera es sinónimo de prolífica eh aquel que se reproducen abundancia que no es el caso en lo que nos interesa en este caso es sería aquel artista creador de muchas obras de ser Solís era

Voz 0841 12:45 es el verbo proliferar sí claro pero uno no voy a dar nunca hubiera es que no paramos

Voz 1 12:56 eh

Voz 23 13:00 si hoy cumple cuarenta años

Voz 0827 13:01 la abeja Maya hace cuatro décadas devoraba vamos insectos en televisión ya algunos se los comen pero se los comen de verdad en tomo a Fangio se llama la moda aunque en A vivir que son dos días lo llamaron de otra manera y lo pilló Barrionuevo Ángela Quintas cómo estás

Voz 4 13:19 muy bien

Voz 1 13:24 hoy

Voz 2 13:25 hablamos de esto monja judía es tomo

Voz 14 13:28 Agea

Voz 2 13:31 cómo estamos

Voz 0827 13:33 pues es esto Mofaz guía es muy frágil ya que se refiere precisamente a comer insectos lo tronos podría llevar a pensar

Voz 0841 13:41 incluso si el estómago a comer estómagos estómagos de insecto exprés

Voz 0827 13:44 que haya tan pequeñito tan pequeñito que sería casi imposible de comer y otra a otro error que también suele ser muy frecuente la confusión entre diabetes iría Betis se suele ser una confusión extendida el hombre Nos dice Agustín Foix que lo haga la ministra de Sanidad

Voz 24 14:01 en plan marca un antes y después en España una herramienta eficaz para luchar contra las tres enfermedades crónicas que más nos afectan la diabetes la diabetes y las enfermedades cardiovasculares y el cáncer

Voz 0841 14:15 no es diabético y seremos muy catalana ya esto es muy catalán yo yo no he dicho durante un montón de años viaje relativamente poco de diabetes y lo descubrí relativamente poco

Voz 0827 14:24 a ver durante yo te digo yo que no soy catalano parlante también durante muchos años de clubes un tío que murió de un coma diabético ya en aquel momento todo el mundo decía diabetes pero nos hemos enterado ya así que diabetes Si al final el ministro de Educación va a tener razón

Voz 2 14:40 bueno

Voz 12 14:41 vamos a mejorar mucho el sistema educativo en España

Voz 25 14:47 son sean

Voz 1 14:50 no

Voz 0827 14:53 después si una nueva semana de frío en toda España con una drástica bajada de temperaturas que Mario Suárez no sabes si son rebajas como dijimos y a partir de esta tarde notaremos el regreso del más crudo

Voz 26 15:04 invierno con una rebaja notable de las temperaturas con una rebaja notable

Voz 0841 15:08 las temperaturas que se va a mantener a lo largo de los dos

Voz 0827 15:11 la rebaja de las temperaturas bueno vamos a ver es verdad que rebajar es reducir la altura él volumen o la intensidad de algo pero también es verdad que el sustantivo rebajas sea especializado a través de los tiempos hice refiere si a la disminución reducción o descuento pero especialmente de los precios y por extensión también a la venta de existencias a precios más bajos o ese periodo en el que tienen lugar esas rebajas así que no estaríamos ante una incorrección total pero sí que suena raro hablando de gas cuando hablamos de temperar muy raro aunque para rebajas lo que lo hicimos al Rey Felipe VI en Hora catorce en Andalucía mostrarlo escuchó Juan Jiménez Cadena SER Andalucía

Voz 27 15:52 hemos en Málaga donde el Rey Felipe quinto Felipe VI ha presidido la entrega de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes allí ha estado Jesús Sánchez

Voz 0827 16:00 hemos hecho rejuvenecer trescientos años eh buenos cuando dice que fue lapsus o a lo mejor es que el Ministerio del Tiempo instaló habilitó una de sus puertas en ese acto en Andalucía y también sobre frío sobre unos animales que lo sufren especialmente este otro gazapo que escuchó Mario y que

Voz 16 16:17 bueno podría tener sentido los investigadores alertan de que estos mamíferos tienen cada vez más dificultades para sobrevivir Easy lo hacen sus condiciones corporales sus condiciones corporales corporales son peores siempre Gonzalo abrió no

Voz 0827 16:30 porque Francino las condiciones corporales de los osos polares podrían ser condiciones Cor polares y es de Piedrahita bueno sí pero ahí ahí nos fue porque cuando hablas de una idea otro pues puede haber un cruce oye es ironía lo que acabo de decir que después nos dan como a los compañeros de El Mundo Today por esto aquella nota

Voz 0841 16:48 dice que el contamos aquí en La Ventana que decía el noventa por ciento de las ovejas en España se quería para fines sexual

Voz 0827 16:53 pues bien sigamos con el friso que está atizando fuerte no sólo está congelando Mary Europa sino que está modificando además los puntos cardinales nos dice David criado por esto que escucho en la radio

Voz 28 17:04 tiempo anticiclónico que deriva en Sol eso sí con frío la máxima actividad la tenemos en el Mediterráneo y especialmente en el sudeste del continente europeo es decir en la Península Ibérica en el sureste del continente europeo es decir en la península ibérica

Voz 0827 17:18 bueno la Península Ibérica está en el sur oeste del continente europeo salvo que doble hemos el mapa es una posibilidad cuando hace mucho frío los cristales en bañan tan

Voz 0841 17:29 algunas personas algunos padres como nos confesó aquí el Mago Pop en abstenido siempre apoyo de tu entorno para esto de yo quiero ser mago sí sí es decir yo quiero ser mago de hecho mis padres empañaron mis padres empañaron yo de pequeño quería ser médico pero a hija

Voz 0827 17:43 o sea no llega a mis padres se empañaron la intención del niño no Mago Pop en un futuro la intención de ser mago les dejó sencillamente helados vete a saber sólo está nevando a cotas bajas sino también está nevando a cotas altas a cotas altísimas en el País Vasco que ya sabemos cómo son cotas de las que no teníamos noticia hasta ahora esto lo escuchó Alfonso Martínez

Voz 29 18:07 para mañana la alerta naranja pasará a ser aviso amarillo porque la cota se va a situar entre cuatrocientos y seiscientos metros de madrugada subirá a ochocientos mil subirá a ochocientos mil euros durante las horas centrales del día hay volverá a bajar a los seiscientos ochocientos metros ya por la noche

Voz 0827 18:21 bueno los vascos son las sigue pero bueno si sube a ochocientos mil metros la cota de nieve yo creo que tampoco aquí abajo es debemos preocupar mucho a lo mejor el coche Tesla que está orbitando por el espacio sí que se congela a esa altitud pero nosotros tranquilos

Voz 2 18:37 inscripciones Bosch hace esto los números no

Voz 0827 18:41 que cada semana hacemos números aquí con Santiago Niño y vamos progresando pero todavía nos queda no sólo se nos van las cifras cuando hablamos de montañas también cuando hablamos por ejemplo de pernoctaciones turísticas

Voz 30 18:52 más de dos millones de personas han pasado por esta ciudad marroquí en dos mil diecisiete y se registraron siete mil millones de pernoctaciones se registraron siete mil millones de pernoctar

Voz 0841 19:00 los chavales tiene toca dar un gran salto cualitativo hombres altos bueno aquí llevamos el cual citando y bueno

Voz 0827 19:06 extraordinario más de dos millones de personas que visitan Marrakech son siete mil millones de pernoctaciones vamos que cada visitante durmió no Mil y una noches sino tres mil quinientas noches yo creo que se quedaron a vivir se quedaron a vivir allí efectivamente buena oye con frecuencia Nos pasamos por exceso hay otras veces que nos pasamos por defecto Arturo Obregón por ejemplo se sorprendió de lo bien que va el paro en este país por este dato que escuchen A vivir que son dos días

Voz 16 19:30 dicen que hay sesenta y tres mil setecientos cuarenta y siete parados más ciento setenta y ocho mil afiliaciones a la Seguridad Social menos total hay tres mil cuatrocientos setenta y seis quinientos veintiocho personas en paro entonces hay tres mil cuatrocientos setenta y seis quinientos veintiocho personas en paro entonces dos mil cuatro

Voz 0827 19:47 dos setenta y seis hípico para redondear eh que tampoco está tan mal pero bueno la cifra era otra y corregimos a tiempo

Voz 16 19:55 a ver qué he dicho la cifra surrealistas en tres millones cuatrocientos setenta y seis mil quinientos veintiocho ya lo he dicho nada no de dicho tres mil cuatro mil Si lo bueno oye cada uno a su manera no

Voz 0827 20:07 bueno como diría ministra de Empleo a veces que te eche la virgen una manita está muy bien o alguien una periodista

Voz 31 20:13 con nombre de Vigen

Voz 0827 20:18 hace tiempo recogimos esta forma de votación parlamentaria en la que pueda lo hizo alias Alicia Sánchez Camacho que votó telemáticamente

Voz 32 20:25 Camacho Pere Alicia J telemáticamente motorhome prácticamente

Voz 0827 20:30 ya bueno eso quedó ahí pero esta semana Damian Santiago escuchó en Hora veinticinco un rozando el poste no llegó a votación telemática pero por muy poco la razón de esta don dicta

Voz 31 20:40 si no puede en ningún

Voz 0827 20:43 una de las maneras sin la más mínima facilidad que Puigdemont pude asistir investidura pese a Tele en telemáticamente

Voz 33 20:52 telemática amigo y rota

Voz 0827 20:54 estando en la escuadra

Voz 1 20:57 banda cuando vi la bala

Voz 0827 21:09 y tenemos otro casi he cuando en vez de La raja de tu falda para ser finos o finas vimos las rejillas de falda que es otra cosa bueno lo escuchaste Manus foco además lo denunció a Nerea Aróstegui

Voz 16 21:23 la imagen de la puesto de Santiago con una túnica que está por encima de la

Voz 34 21:26 la rodilla de la pierna claro con una pierna porque tiene una regía hay abierta porque tiene una relación abierta un lateral entonces

Voz 0827 21:33 en aquella hay abierta en la falda para la ventilación no era tan grande que hacía falta claro tenía escote o escotilla por seis mil con la cosa bueno ya que a veces nos va la cosa como cuando queremos hacer el plural de palabras que no llegaron del inglés

Voz 1220 21:47 en la temática de las cinco preguntas eran eslóganes eslóganes vale más muy conocidos o muy conocidos son cinco eslogan cinco eslogan espero lazos lo agarró eslóganes a eslóganes no venga hay eslóganes

Voz 0827 22:02 pues claro que sí lo tuvimos lo aclaramos y efectivamente Itu es eslóganes llevamos acabando esta semana aparte de la foto el equipo de La Ventana bola de nieve en la terraza de la Ser El País publicó otra foto interesante en la portada la del presidente Rajoy en los nevados jardines de la Moncloa haciendo una foto que podría ser un selfie nadie le tirado bolas y nadie les dirá abuelas ilegalmente en Twitter Luis Piedrahita que habría que buscar una palabra para definir esa acción cada vez más extendida la de alguien que se dedica a fotografiar a quién Se está fotografiando asimismo es decir haciendo un selfie en realidad era un reto lanzado a Piedrahita pero muchos tuiteros pues lanzaron sus propuestas que ha recogido Mar Marta Valderrama su portavoz

Voz 14 22:47 el tuit que ha despertado el ingenio de los tuiteros desde el uso de los prefijos clásicos con Meca selfie paras el frío selfies hasta el empleo de el sufijo el fin para crear infinidad de nuevas palabras como la mezcla de postureo con selfie al selfie falso selfie Jules Ferry por seguir en la línea de inglés tuvo el cinco selfie específico para la red social Twitter red o Delphi como alusión a la repetición de la fotografía algunos piensan que la fotografía se usó como propaganda tuitera por lo que a alguien puso propagan también se hizo alusión a que podía ser una fotografía falsa e inventaron Re3 otro o Oxfam selfie curiosos con Estalkin que viene del inglés está al caer que significa cotilla Wiesel pillado o críticos con el fotografiado Consell foto plasma pero hay muchas más el fin Shell si selfies eh el selfie entes Celsius el Mirror selectivos Rel film El ya puestos yo propongo Cell Pi dícese del ladrón que se aprovecha del momento de descuido de un sujeto concentrado la propia fotografía para capturar una instantánea mejor a la que aparece en la pantalla del móvil del fotografiado se me acaba el tiempo así que como alguien propuso Cell Fini

Voz 1 24:26 suena a las tres y me voy señores me lo permiten me voy a ir

Voz 0827 24:33 soy un poquillo cansado gracias recordamos la dirección de correo de V arroba Cadena Ser punto com Mis en algo nos hemos equivocado