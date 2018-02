Voz 1 00:00 el cine en la SER con La Script María Guerra y Pepa Blanes

Voz 1457 00:21 Bud estrena quince diecisiete tren a París la película basada en la experiencia de tres americanos de veintidós años que evitaron un ataque terrorista entre eco Pazo ICO Pazos

Voz 1 00:31 antes pasando de París a lo mejor es como la vida te pase hacia ahora mismo me empuja a comer

Voz 1457 00:41 también llega a los cines de Florida Project una de las películas independientes más interesantes del año que cuenta la historia de las familias pobres que malviven en los hoteles que rodean Disney

Voz 2 00:53 por eso fue lanzado globos de agua los turistas no podéis joder a los turistas

Voz 3 00:58 la serie madre e inaceptable fracasado como madre Money Quetta es tan enorme

Voz 1457 01:09 a esta semana vamos a tope con la ciencia ficción televisiva vamos a hablar de claro perfil para Docs la tercera entrega de la saga ahora en el espacio la tierra

Voz 4 01:19 yo no encuentro nada no sabremos más visto durante la inició

Voz 5 01:24 a ver es grande azul llenas de gente cabrea

Voz 6 01:27 dos siguen buscando encontraremos crítica plazos veces las Rácing el receptor no está

Voz 1457 01:30 sí con Laia Portaceli también vamos a hablar de ciencia ficción de Electric Dreams diez capítulos que adaptan los relatos cortos de Filipe Cádiz

Voz 7 01:40 sospecho que tienes más en común con nosotros de lo que ella

Voz 1457 01:42 les gustaría que nadie les

Voz 7 01:45 decía

Voz 1457 01:46 qué narices muy humano también recordaremos al cineasta ruso Sergei Eisenstein mañana se cumplen setenta años de su muerte

Voz 1 01:54 hay sexta inadvertido su antigua confianza y la Unión Soviética dudo que al pueblo ruso e intereses punto atentamente Stalin

Voz 8 02:05 el país presenta

Voz 1 02:07 la Colección Premios Goya dos mil dieciocho

Voz 9 02:09 no disfruta del cine español con Verano mil novecientos noventa y tres Verónica día el secreto de marrón la librería el autor el bar ir

Voz 1 02:19 muchas más domingo once primera película por nueve con noventa y cinco euros con el país

Voz 10 02:25 en Hoy por Hoy o La Ventana hora25 el Larguero hablarporhablar SER Deportivos este trece de febrero Día Mundial de la Radio elige programa even a ver cómo se hace la radio en directo entra en Cadena Ser punto com rellena el formulario celebra con nosotros el Día Mundial de la Radio

Voz 1 02:45 cadena SER

Voz 11 02:53 y ahí pacífica convivencia hay hilos Lupín igual a ya verá usted ya explicó a ratio pues su poder

Voz 1457 03:07 hola qué tal muy buenos días bienvenidos a La Script matinal Pepa Blanes está en Londres en la presentación de la última película de Marvel Black Fancy buenos días Pepa

Voz 1463 03:18 qué tal guerra buenos días pues sí estoy trasnochado dando tumbos sin parar los ha trabajando todo el día en fin madrugado todo todo por tu culpa

Voz 1457 03:27 mira Pepa no no es mi culpa es el cine que no para de lanzar películas así que cuéntanos adelantarnos un poco de qué va y quiénes son los artífices de esta película que suena a Black Power por fin poder negro en Hollywood

Voz 1463 03:41 pues ya había mucha expectación por esta cinta de Marvel que adopta un personaje de sus cómics del año sesenta y seis y que bueno sabía vendido como una cinta muy política con mucha representación de la identidad negra y también con muchas mujeres en el reparto detrás de las cámaras está dirigida por Ryan Cutler que es el director de fútbol station y Cruyff negro muy concienciado esos protagonistas todos los actores lo son salvo dos Martin Freeman y Andy Serkis y la verdad es que el reivindicación política no hay tanta como se había dicho pero ya haremos la crítica a la semana que viene que será cuando se estrene la película pero sí que es muy interesante todo lo que gira en torno a la identidad afroamericana y también muy importante volver a ver a un superhéroe negro el primero después de Blade

Voz 12 04:22 algo que para los jóvenes y las chicas jóvenes negras pues va a ser muy importante como nos decía

Voz 13 04:32 Tino Tovar nos motivó estiman que Cruise Lines creí de enero nace en multitud de fichen

Voz 1457 04:44 este es el momento correcto para hacer muchas cosas ahora vemos a personajes mucho más complejos mujeres poderosas que dan ejemplo a las niñas para que acometan su futuro en ponderadas esto decía Michael Vick Jordan qué es el villano de esta historia de Marvel de la que vamos a hablar la semana que viene

Voz 14 05:02 no claros

Voz 1463 05:16 empezamos ya el repaso a los estrenos de la semana el lo hacemos con indies Bud y su última película titulada

Voz 1457 05:22 quince y diecisiete tren a París tras salir del francotirador kleenex Bush sigue abonado a las historias reales de héroes ciudadanos esta pelicula es un paso más en la exaltación de la gente real como los tres jóvenes americanos que de vacaciones por Europa acabaron enfrentándose a un yihadista armado en un tren de Amsterdam a París en el verano de dos mil quince Clean

Voz 16 05:52 es duro es duro vivimos en un mundo duro y no sólo en Norteamérica

Voz 17 05:57 la situación global es preocupante porque este tipo de ataques ocurren a menudo precisamente cuando estábamos rodando en París se produjo el atropello masivo en España el de Barcelona también teníamos presente el ataque de Can vivimos en una época desquiciada es deprimente pero hay que continuar con la vida elegí este episodio por el final feliz que tuvo para todos los que viajan en el tren me pareció que merecía la pena

Voz 16 06:20 el Barça Cher FAES en de bueno

Voz 1457 06:24 los protagonistas son los héroes reales tres chicos de veintidós años hijos de la clase trabajadora americana dos de ellos ex marines que ahora se dedican a dar charlas de superación personal

Voz 18 06:36 en el instante en el que enmiendas para descubrir quienes quedas vuelta de asumido el control de domina pero sólo puede luchando en cabina bien la mayoría de la gente evita luchan demasiada gente pasa por la vida evitando el dolor

Voz 1457 06:53 el tono es patriótico habla de la América empobrecida de esos jóvenes que quieren ser marines para ir a la guerra y salvar vidas pero que luego lo dejan desencantados sin embargo is But cuenta su historia desde la épica del sueño americano

Voz 18 07:08 así que fue el sueldo llega un momento en el que hay culto dice aprendes a llegar más lejos en diez pasar esa mi arte para de de mano

Voz 20 07:43 sin haber tenido experiencia bélica de ningún tipo salvo unas prácticas de auxiliar sanitario en el cuartel Spencer Stone Se lanzó sobre un terrorista que empuñaba un Kaláshnikov hilo inmovilizó is good conoció a estos chicos en una conferencia le fascinó el incidente que refleja lo azaroso del comportamiento humano

Voz 21 08:05 me ex se tendrán que es perder

Voz 17 08:14 siempre me ha interesado saber qué es lo que hace que una persona reaccione de determinada manera ya sea algo heroico o una estupidez veces son las dos cosas lo heroico y lo estúpido en cualquier caso no me lo pensé demasiado cuando leí el libro me lancé sobre el proyecto y todo el equipo se puso manos a la obra para hacer esta peli

Voz 1457 08:34 BMW is good además impuso que estos jóvenes se interpretaran asimismo

Voz 17 08:40 es uno no es lo más importante era que no perdiera la naturalidad que un actor profesional no puede aportara en este caso porque los actores profesionales odian la idea de representarse a sí mismos es la peor propuesta que puedes hacerles porque los actores no se conocen a sí mismos desde ese punto de vista puedo hablar sobre esto como todas

Voz 21 09:00 yo te da yo en Speak Now

Voz 1457 09:06 evidentemente ellos también se dejaron llevar sin estuviéramos predestinados a mujer mañana tren algunos pararía

Voz 1 09:12 un cuerpo en movimiento sigue así mientras no actuó eso él una fuerza Alex Elton el secretario de Estado que te cagas

Voz 1457 09:19 el resultado es una película que exalta el esfuerzo del individuo la fe en uno mismo y eso sí cero alusiones a la responsabilidad política

Voz 1463 09:37 en las antípodas del tono épico que tanto le gusta eyes Good se sitúa el siguiente estreno

Voz 1457 09:42 se estrena de Florida Project considerada una de las grandes películas de cine independiente americano de este año del año pasado del dos mil diecisiete pero sólo ha conseguido una candidatura a los Oscar la de mejor actor de reparto para Willem Dafoe Se trata de una mirada subversiva al imperio de la felicidad Disney y al sueño americano Disney ha sido el gran generador desde

Voz 1463 10:10 la infancia de la representación del sueño americano el sites fuerzas podrás ascender socialmente un mito que el cine independiente ha tratado de desmontar por eso es curioso que el director estadounidenses son Baker proponga un juego de contrastes con de igual de fondo para hablarnos de esos olvidados que no logran el final feliz de los cuentos

Voz 1 10:29 no he tenido suerte vengo de una familia sin problemas con el apoyo de mis padres he ido a la universidad por eso para mí ese sueño americano es más fácil de conseguir que para otros pero también depende de lo que cada uno quiera para mí el sueño americano no es hacer películas de Marvel comprarme una casa o formar una familia objetos materiales no es lo que percibo pero eso es porque he tenido y tengo el privilegio de elegir idea rechazar eso otros no lo tiene en Londres

Voz 1463 10:55 el director busca otra mirada en su cine lo hizo con su anterior película Tánger donde con tres iPhone retrataba a los problemas de una prostituta trans género recién salida de prisión ahora con The Florida Project refleja los que más han sufrido la crisis económica aquellos que se quedaron en paro fueron desahuciados y no encuentran la manera de salir de la situación T Checa destaca

Voz 1457 11:16 este tiesos tres horas

Voz 22 11:18 nadie nadie nada

Voz 1 11:20 Natalia Emma este enero blanco de este aún el alquiler de la semana Santa crezcan alas eh

Voz 1463 11:28 contada a través de la mirada de una niña Florida Project se ambienta en Orlando Florida en las afueras del parque temático más deseado por niños y niñas de todo el mundo la gente que se quedó sin hogar se fue a los moteles baratos de los alrededores estos indigentes invisibles son ya el cuarenta y uno por ciento de las familias muchas madres solteras afroamericanas hispanas mujeres que rozan la fina línea entre la precariedad el paro y la prostitución

Voz 23 11:52 así cárcel le atiende Amber sí claro sí treinta y ocho dólares la noche estamos aquí toda la noche me acuerdo muchas gracias el lugar

Voz 1463 12:03 más mágico del mundo esconden la basura fuera de sus puertas el resto del mundo sólo ve el buen rollo de Mickey Minnie pero también existe lo malo hay un consumismo extremo hoy una precariedad que divide a la población el productor y director se encontraron con esos moteles en dos mil doce de pasada decidieron quedarse contar la historia de los que allí vivían

Voz 2 12:22 es sólo la segunda semana del verano y en la piscina ya ha aparecido un pez muerto experimenten un fui y han lanzado globos de agua los turistas no podéis joder a los turistas

Voz 3 12:35 bueno sería madre e inaceptable fracasado como madre es tan enorme es

Voz 1463 12:46 el contraste de esa realidad no es solo Disney Wall también la estética de la cinta creada por el fotógrafo al exista ve que la define como la de un helado de arándanos con toque agrio tonos pastel suele Florida y los filtros de Instagram dominan el envoltorio de una película que lleva a sus espaldas una niña de seis años es Brooklyn Kimberly prime una niña de la zona que respondió a una anunció y acabó con el papel

Voz 24 13:09 qué voy a éste un buen enero esto ojalá tuvieran estómago más dorada como una embarazada me llenaría la barriga de comida esta sí que es vida aquí o mejor que un crucero como

Voz 1463 13:22 R con las niñas de verano mil novecientos noventa y tres ella no parece entender qué pasa en el mundo de los adultos porque se mudan de una habitación cada dos por tres o por qué no puede entrar en el parque como el resto de niños o comprar un helado

Voz 2 13:33 a las tras tranquilita y tiempo renombre es que va a volver a hacer tú un informe de gastos tu hija me ha fastidiado la noche quería ver el béisbol me vas a pagar tu unas tres horas que tendré que trabajar después

Voz 1463 13:44 el personaje de Dafoe es el único votante

Voz 1457 13:47 detrás de la película dice el director

Voz 1463 13:49 porque el resto de personajes andan demasiado preocupados en sobrevivir como para ir a votar el reparto se compone de gente de la zona e incluso una Instagram Mattei la madre de la niña un ama de joven víctima de la sociedad de consumo que tiene esa sensación de que nunca ha tenido la oportunidad que otros sí

Voz 1 14:06 tras el de si el contrato y las contradicciones son tan obvias tienes a la gente viviendo en esos hoteles tratando de sobrevivir noche tras noche sin medios y por encima de todo eso tiene son los anuncios de hoteles maravillosos que esta gente jamás se podrá permitir la ironía es que todo esto ocurre en Orlando en un área turística donde el consumo es todavía mayor

Voz 1463 14:31 la fosa ha conseguido una nominación como actor de reparto en estos Oscar la cinta sin embargo no han logrado entrar en los premios de la Academia quizá demasiado desasosegante muy crítica con un sistema que Hollywood se ha encargado de ensalzar una y otra vez dice el director que no es un ataque frontal contra el padre de Mickey de Pluto pero sí contra el sistema hipócrita que alberga esa división social en Estados Unidos

Voz 1 14:51 Nos

Voz 1457 15:12 la industria audiovisual evoluciona a una velocidad vertiginosa en el descanso de la Super Bowl el pasado domingo este acontecimiento planetario televisivo pues bien Netflix anunció que la tercera entrega de la saga Glover Phil Se estrenaba justo después

Voz 1463 15:30 rápidamente nos lanzamos para ver de qué trata ese estaba a la altura de las dos primeras películas producidas porque ya Brahms

Voz 25 15:38 según fuentes informadas no recursos energéticos del planeta casi habían acotado

Voz 1457 15:45 las gasolineras americanas están en las últimas los grifos secos la comida empieza a escasear y una vez más un equipo de científicos multirracial se lanza al espacio para buscar la solución

Voz 26 15:58 el BNP

Voz 1 16:01 sí

Voz 27 16:02 eh

Voz 1457 16:05 el equipo como en los viejos chistes de catástrofes los pasajeros empiezan a pelear por rencillas del pasado hay americanos latinos un ruso y el alemanes Daniel Brühl Volkov

Voz 1 16:17 te recomiendo que pienses muy bien lo que pasa decir todos hemos oído las noticias Alemania se prepara para la guerra y cada día que pasa más rusos mueren de hambre

Voz 1457 16:35 claro perfil parado ha sido la sorpresa de la semana es un estreno sin grandes estrellas no tiene promoción previa pero ha impactado fundamentalmente por el anuncio de Netflix en plena Super Bowl que decía que después de acabar el partido ya estaría en la web de Netflix Inc solamente había que darle al play para verla

Voz 1 17:00 su son son hijas de la pared no las paredes no a tener dormir hay que abrirla abrirlo Volkov las herramientas ya voy

Voz 6 17:08 oye antes de cargar no se sepa Nelly destrozar Dios sabe qué podemos al menos debatir

Voz 1 17:14 tiene razón puede ser peligroso

Voz 1457 17:20 lo miremos en el interior de este thriller de ciencia ficción hay una historia a lo alien hemos encontrado lo escucharon lo perfil para Docs es un ejemplo de globalización impecable el director es el nigeriano Julius Ona ir resulta especialmente llamativo que la actriz china Ziyi Zhang sólo hable en mandarín con todos sus compañeros

Voz 12 17:43 yo Ben Howard Davies os os ama

Voz 1 17:48 pero con tu novia te alemán sí

Voz 1457 17:50 vuelve a tu estancia no me frases como

Voz 1 17:53 pues es mi madre no tiene nada que ver con las dos entre

Voz 1457 17:55 las anteriores eso sí en los foros de cine dicen que esta película La Habana disfrutar especialmente los físicos el resto de los mortales nos tenemos que conformar con gracietas de este tipo y un final abierto la aquí

Voz 4 18:10 yo no encuentro ahora unos no sabremos durante la inició haber

Voz 5 18:16 ante azul llena de gente cabreada siguen buscando

Voz 6 18:18 no lo encontraremos verificado a dos veces la fácil el receptor no está no capta ninguna señal

Voz 1 18:23 la tierra entera no ha desaparecido activa las cámaras

Voz 22 18:36 y abrimos la sección de televisión hoy venimos Cyber bands porque se han estrenado varias adaptaciones televisivas de este género Laia Portaceli buenos días buenos días pues sí es un género arriesgado porque agradar

Voz 1268 18:49 los fans de la ciencia ficción no es fácil eh pero las copias están de moda eh pues eh para fans de todo tipo para explicados de todo tipo plantean cuestiones actuales nos permiten reflexionar y uno de los de los precursores de este subgénero pues fue Philip K Dick escritor de las novelas que inspiraron diálogos como éste

Voz 30 19:08 son cosas que no atacar a mese ya más más

Voz 31 19:17 con este será madre ver el padre

Voz 22 19:21 ciencia ficción la frase final de Blade Runner la del ochenta y dos original de Philip K Dick también ha inspirado bueno o películas como Desafío total Minority Report ir del que vamos a hablar si vamos ahora además con una Expo

Voz 32 19:34 esta con Vicki Hidalgo de la editora Minotauro eh por qué

Voz 1268 19:37 Amazon ha estrenado aquí en España podemos ver una nueva adaptación Electric tribus

Voz 32 19:47 este es uno de los temas que es suenan en

Voz 1268 19:49 en un en un en uno de sus diez capítulos porque es una es una antología cada capítulos un relato que cuenta con un pedazo estrellas impresionantes como Bryan Cranston Anna Paquin Vera Farmiga Richard Meier le era pues trata temas de Philip K Dick como la manipulación de la realidad no que real que no esto me estoy soñando este muerto que me pasa la falta de humanidad o que ese humano también la vejez o la muerte por ejemplo en eh episodio Crazy Diamond con Steve Buscemi y la actriz de Ken sepa Bet pues se sitúa este episodio en un mundo estéril donde las personas han sido modificadas por la dio genética y eso genera diferencias sociales

Voz 1 20:28 la gente no último novio era un arma creéis que nos cosas que nunca le el secuestro disculpa no quería ser insensible en realidad creo mucho en la igualdad

Voz 22 20:42 me encanta porque están hablando de igualdad de las redes neuronales

Voz 32 20:46 eso es el siguiente paso de Murillo estábamos aquí con con me ha estado está y luego verá saco neuronal ya verás

Voz 22 20:52 bueno pues otra adaptación Cyberpunk es alter Carbon que es la gran apuesta de Neto

Voz 1268 20:57 Flix y se basan otra novela de Richard Morgan sobre qué pasaría si pudiéramos cambiar de cuerpo como de piel ser inmortales

Voz 33 21:05 bienvenidos a Alcatraz han cumplido con éxito su pena de reclusión se habrán dado cuenta de que no están en los cuerpos en que llegaron ahora que han pagado su deuda con la sociedad se les han asignado fundas disponibles en nuestro Inventario de presos se sentirán confundidos so extraños

Voz 1268 21:22 súper siniestro de las fundas es muy siniestro plantea esta se plantea un futuro manejado por unos pocos por hiper millonarios que viven en unas torres fantásticas mientras que los demás están ahí los pobres una ciudad Design super cutres estilo Blade Runner bueno pues los millonarios son los únicos que pueden comprar su inmortalidad bueno pues teniendo en cuenta la situación actual no de de desigualdad creciente en el mundo en el que vivimos pues es una serie que en ese sentido tiene bastante que decir sí

Voz 1457 21:49 que convivir con Trump psíquico no

Voz 1268 21:51 por eso han sea pero pero bueno otra cosa es que este mensaje pues sea sea también un poquito una excusa para asistieron un gran espectáculo de acción de también mucha violencia mucho efectos especial y como no mucho cuerpazo porque el protagonista Joel quién Ammann no hace más que enseñarlo las cachas su personajes que son súper soldado

Voz 22 22:14 claro y lo habrán visto en los carteles de de de sus ciudades sí si están todos los carteles e encogimiento así a envasado al vacío pero no todo ese ciencia ficción hay otra adaptación literaria que de es también es muy potente y que se estrenadas este lunes el próximo lunes en la plataforma Filmin es la casa de las miniaturas

Voz 1268 22:35 bueno si es en el programa hablaremos con con subdirector que es el barcelonés Guillem Morales eh de Los ojos de Julia y El habitante incierto y bueno

Voz 32 22:43 se en esta adaptación vemos una del siglo XVII

Voz 1268 22:48 es trata sobre una chica a la que que se casan con un mercader hijo les regalan una casa una curiosa Casa de miniaturas

Voz 22 22:55 sí además esta es muy muy curioso porque esta casa de miniaturas está basada en una historia real no de una una burguesa de de esta época que también pues invita

Voz 1457 23:05 con una fortuna en hacer una réplica

Voz 22 23:08 de de su casa Ia además está protagonista pues ese error mola Garay Ana Taylor Joy in son bueno pues estas mujeres estas jóvenes emergentes del cine británico y te voy a despedirla haya porque no es que no te queremos oír de repente es que te ha dado

Voz 31 23:26 la es que una funda Nueva bueno alas y sin que yo cierro el programa gracias

Voz 32 23:35 hoy acabamos con cine clásico porque mañana día once Se cumplen setenta años de la muerte del cineasta ruso Sergei Eisenstein

Voz 1463 23:42 Antonio Martínez director del programa Sucedió una noche nos recuerda su vida y su carrera

Voz 34 23:47 a mil novecientos diecisiete la revolución soviética había Suttles no se quedó ahí

Voz 26 23:53 margen de ese terremoto social

Voz 35 23:56 no es un medio de pacificación sino a una acción de combate nuestros cines ante todo a dominar es una herramienta cuando está encaminado hacia su actividad principal influir rands

Voz 26 24:08 bajo esa premisa trabajaron los grandes directores rusos de la época de los cuales el gran coloso del cine soviético va a ser Serguéi director había estudiado teatro pero su pasión por el cine despertó tras ver intolerancia la película de David Griffith

Voz 22 24:23 muchacho Griffith es el invento más importante del cine de este la cámara toma viste

Voz 26 24:27 estudiando intolerancia ains Stein se dedicó a destripar las leyendas del cine sus estudios se centraban sobre todo en el montaje para él era mucho más que una suma de planos de dos imágenes Yusta puestas podía surgir una tercera por ejemplo margen de un ojo de la del agua surgía la idea de llevar así se contaba en el documental de Giancarlo Bertelli a la vida

Voz 36 24:49 estaba convencido de que el cine era la síntesis de todos las artes capaz de implicar totalmente al espectador con esta intención realice la huelga un film con un fuerte contenido

Voz 26 25:01 por primera vez en la masa y no unos personajes concretos era la protagonista de Un drama cinematográfico pero está iría más allá con su siguiente película todo un hito de la historia del cine Potemkin entraba a la sublevación de unos marineros en el puerto de Odessa en mil novecientos cinco la película tiene un ritmo casi matemático apenas hay movimientos de cámara el movimiento queda determinado por la acción y el montaje la escena más famosa es la de la escalinata en la que los soldados masacraron al la gente corriendo y rotando se vio ocurrió observando caer unos huesos de cereza desde lo alto de la escalinata quién iba a pensar que colistas secuencia yo desvelaría al mundo el ritmo de Alzira está en crea un tiempo artificial lo que sucede en apenas unos segundos se convierte por obra del montaje el seis minutos de drama y angustia gracias a una perfecta combinación de primeros planos planos generales y Travel convertido ya en el principal director soviético en mil novecientos veintisiete le encargaron la realización de octubre una película épica sobre la revolución bolchevique seis meses de rodaje cien mil Strasse en pantalla una gran superproducción

Voz 1 26:10 recreó la revolución rusa en una película como si volviese a ocurrir aunque la suya fue más grande y mucho mejor que el original

Voz 37 26:16 cuando Eisenstein los barrenderos se les costó tres días limpiar limpiando cristal relatos dijeron que la primera vez la gente había sido más considerada

Voz 26 26:26 que no bien causado tanto el director dispuso de todos los medios pero por primera vez chocó con la censura del Gobierno casi un tercio de fin fue mutilado para eliminar las referencias a Trotsky que había caído en desgracia entonces llegó la llamada de América

Voz 1457 26:41 en mil novecientos veintisiete y Douglas Fairbanks el al Pictures presa de hecho

Voz 1 26:47 dos a Pete vieron poder IVE incitado de Hollywood para hacer una película

Voz 26 26:51 no pero el anticomunismo imperante en el país fue un lastre demasiado grande políticos y periodistas criticaba la presencia del director soviético en suelo americano

Voz 1457 26:59 para Don Pizzi no podía permitirse tan mala publicidad

Voz 1 27:03 sí que adiós hay sexta judío rojo alborotador

Voz 26 27:09 ains Stein viajaría a Méjico donde trabajó en que iba a Méjico una película que quedaría inconclusa iniciaría terminaba años después por una amiga del director al volver a la Unión Soviética el Gobierno les sentó a escribir textos de teoría cinematográfica hasta que mil novecientos treinta y seis Stalin la perdonó y pidió al director que realizara una película que pusiera de manifiesto el peligro de una invasión alemana de paso debía exaltar la figura del líder al que el pueblo obedece para que le lleve por el buen camino así nació Alexander Nevski otra de sus obras maestras el momento es el patriotismo pero en lugar de la muchedumbre el héroe protagonista es un individuo Next que en el siglo XIII venció a los caballeros teutones esta vez la epopeya patriótica Si gustó al Politburó aunque la aprobación no duraría mucho durante la década de los cuarenta Times enmarcó el gran proyecto de contar en tres películas grafía del zar Iván IV conocido como Iván el Terrible el primer capítulo fue bien recibido pero el segundo La conjura de los bolardos fue entendido como una crítica al todopoderoso Stalin está cayó de nuevo en desgracia

Voz 1 28:17 hay sexta irá perdido su antigua confianza y la Unión Soviética multa tuvo que al pueblo ruso intereses su trabajo punto atenta Betis Tallin

Voz 26 28:25 la segunda parte fue prohibida ahí no se estrenaría hasta mil novecientos cincuenta y ocho la tercera quedó inconclusa ya que el director cayó encima

Voz 1 28:33 interpreté a Leonardo da Vinci muriendo en los brazos de Francisco I pura hay sensata importar como Arza

Voz 26 28:42 el gay ains Stein no murió en brazos de ningún Rey sino a causa de un infarto de esta forma con tan sólo cincuenta años desaparecía uno de los mayores genios que ha conocido el cine

Voz 1457 28:53 terminamos la este matinal como siempre agradeciendo el trabajo en la realización a Juan Aranaz y en la web y en las redes sociales a Pepa Blanes nosotros volvemos esta noche en la sesión golfa en la versión extendida de La Script Illa que hemos hablado de Einstein también vamos a recordar al Luvis que ya en el año treinta y nueve hacía comedia política en ninots K adiós

Voz 38 29:16 que de muy asombrado cuando al volver yo me encargo vi que se había hecho usted la cama sí sí me sentí muy satisfecho todo el día como el que hace una obra humanitaria más a un señor con gran sorpresa mía vi un ejemplar de El capital de Carlos Marx en su mesilla de noche es un libro socialista al que incluso en polvo señor veo alarmado cómo influye usted esa dama bolchevique como no te comprendo bastón altos es que no existe la rebeldía anti cuando te ordeno esto lo otro no sientes ganas de dar un puntapié no seño es un reaccionario

Voz 39 29:50 el cine en la SER